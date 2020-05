In Lombardia 500 casi nelle ultime 24 ore. In tutta Italia aumentano i guariti che raggiungono quota 85.231. Conte alle Regioni: «Se i dati ce lo permetteranno riapriremo prima». Lopalco: «Il virus è ancora in circolazione, dobbiamo prevenire la seconda ondata: servono linee guida precise sui tamponi». Bonaccini: «Se tutto andrà per il meglio si potranno anticipare le riaperture». Approvato il piano da 400 milioni di euro per la scuola. L’app Immuni sarà pronta a fine maggio. Prorogato da 2 a 5 mesi il blocco dei licenziamenti

L’ultimatum della ministra Bellanova: «Senza regolarizzazioni dei lavoratori in nero mi dimetto»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | La ministra delle Politiche Agricole e Forestali, Teresa Bellanova

«Non sono qui a fare da tappezzeria, la questione delle regolarizzazioni non è una battaglia strumentale per il consenso. Queste persone non votano. Se non passa, sarà un motivo di riflessione sulla mia permanenza al Governo. A dirlo è la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, intervenendo ai microfoni di Radio Anch’io, commentando il tema delle regolarizzazioni dei lavoratori in nero che, a causa della pandemia di Corovonavirus, sono rimasti completamente privi di supporto economico e di lavoro.

Bellanova: «Ripartire da lavoratori nei campi e dalle badanti»

«Tra le persone c’è diffidenza perché per anni si è fatta passare l’idea che i diversi sono i nemici e che gli immigrati vengono qui a toglierci il lavoro – ha spiegato la ministra Bellanova di Italia Viva – Sono invece fondamentali per portare avanti alcune attività, non solo in agricoltura, dove rischiamo sperperi enormi per la mancata raccolta, ma anche le badanti che assistono tante persone anziane». Quanto alle misure di regolarizzazione di questi lavoratori, «puntiamo a concedere un permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi, rinnovabile per altri sei, per le aziende e le famiglie che vogliono regolarizzare», ha precisato la ministra.

«Ci sarà anche un contributo per lo Stato, anche se non bisogna esagerare – sottolinea Bellanova – si tratta di persone sfruttate per 3 euro l’ora facendo concorrenza sleale alle imprese che rispettano le regole». Secondo le stime, il provvedimento riguarderebbe circa 600mila persone, ma su questo la ministra ha dichiarato di non essere in grado di confermarle, poiché «potrebbero avere un contratto». Infine, chiosando, Bellanova ha rilanciato: «Partiamo dai lavoratori nei campi, altrimenti qualcuno si dovrà assumere la responsabilità di far marcire i prodotti nei campi, e dalle badanti».

Lamorgese: «Nel Governo sembra esserci condivisione di fondo su regolarizzazione dei lavoratori in nero»

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese

L’emergenza Coronavirus ha scoperchiato il vaso di Pandora su diversi aspetti nefasti dell’ormai “vecchia quotidianità”. Tra questi l’alto tasso di lavoratori in nero. Una questione che «riguarda tanti italiani, ma anche molti stranieri», così come sottolineato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervenuta ai microfoni di Radio Anch’io. «C’è la necessità di far emergere questi lavoratori non solo per garantire i diritti delle persone – ha sottolineato la titolare del Viminale – ma anche per esigenze di sicurezza sanitaria che in questo momento sono necessarie. Stiamo lavorando e spero che nelle prossime ore si riesca ad arrivare ad un testo definito». E su questo punto nel Governo sembra esserci una condivisione di fondo».

Lamorgese: «Soddisfatta dal rispetto delle regole anti-contagio da parte degli italiani»

In quanto titolare del Viminale, Lamorgese ha altresì commentato i dati finora aggregati sul rispetto o meno delle norme anti-contagio previste dal Governo e sulle regole sugli spostamenti. «Gli italiani hanno dimostrato grande senso di responsabilità – ha sottolineato la ministra – i controlli sono stati numerosi mentre le persone sanzionate sono state in un numero davvero limitato». Quanto ai primi dati dei primissimi giorni della “Fase 2“, la titolare del Viminale si dice «soddisfatta»: «Dopo settimane di chiusura si poteva pensare a qualche comportamento non proprio in linea con le prescrizioni, cosa che non c’è stata». Tuttavia non bisogna allentare l’attenzione e continuare a rispettare le regole di distanziamento sociale ed evitare assembramenti, «il tutto nella consapevolezza che non devono esserci comportamenti irresponsabili e per ora non ci sono stati», chiosa la ministra Lamorgese.

Conte: «Lavoriamo per anticipare la riapertura in alcune regioni e a un piano estivo per i bambini»

ANSA | Il premier Giuseppe Conte

«Riaperture anticipate nelle Regioni? Siccome ora ci sono soglie definite di allarme, siamo in condizione di studiare un’eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attività con differenziazioni geografiche. In presenza di un protocollo di sicurezza per spazi, ambienti e attività, si potrà decidere di anticipare le aperture di centri estetici, parrucchieri, ma anche teatri». A dirlo in un’intervista a Il Fatto Quotidiano è il premier Giuseppe Conte, intervenendo sulle misure della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus che, in base ai dati e al parere del comitato tecnico-scientifico, potrebbero subire variazioni. A subire variazioni potrebbero essere anche le date delle elezioni amministrative e regionali (che, allo stato attuale, si dovrebbero tenere in autunno, ndr), ma potrebbero essere anticipate a luglio e agosto.

Conte: «Per le imprese stiamo valutando diverse tipologie di aiuto»

Quanto alle misure contenute nel decreto Maggio (anche detto “decreto Aprile/Maggio”, o ancora “Cura Italia bis”, ndr), il primo ministro italiano spiega che potrebbero essere introdotti dei «fondi per la ristrutturazione degli immobili a tasso zero», nonché un piano straordinario per l’edilizia scolastica e a un “piano estivo” per i bambini. Su uno dei nodi su cui è bloccato il Governo, ossia sui prestiti alle aziende e sul ruolo che debba ricoprire lo Stato in questo frangente, Conte dichiara che «le banche temono di essere coinvolte un domani nel concorso in reati collegati alla bancarotta. In pratica di aver contribuito a tenere artificiosamente in vita aziende già decotte. Il Governo lavorerà per trovare una soluzione equa». Molte imprese «non verranno nazionalizzate», assicura Conte, ma verranno valutate le diverse tipologie di aiuti presenti nel ventaglio dei sostegni alle imprese, «in alcuni casi anche attraverso capitale, finanziando direttamente l’impresa per facilitare investimenti produttivi e consentire il consolidamento dell’organismo societario».

Decreto Maggio: nella maggioranza manca l’intesa su reddito di emergenza e su sostegno a fondo perduto alle imprese

ANSA FABIO FRUSTACI | Il premier Conte a colloquio con il ministro dell’Economia Gualtieri

Dovrebbe essere varato entro la settimana il decreto Aprile/Maggio, o anche detto “Cura Italia bis” contenente 55 miliardi di aiuti economici per far fronte alla crisi economico-finanziaria innescatasi con la pandemia di Coronavirus. E se su alcuni punti (sostegni alle imprese e sblocco Pubblica amministrazione, ndr), il Governo risulta essere compatto, sono ancora molti gli altri nodi da sciogliere, soprattutto sul ruolo dello Stato nel sostegno alle imprese, sugli aiuti alle famiglie, sulla regolarizzazione o meno dei migranti irregolari, nonché sul trasporto pubblico e sugli incentivi per l’acquisto di bici e monopattini, elettrici e non.

Manfredi: «In arrivo 25 milioni per colmare il “digital divide”»

OPEN |Il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi

Durante la pandemia di Coronavirus, il mondo dell’università è pressoché scomparso dal dibattito politico e pubblico. Ma come per la scuola, il ritorno negli atenei sembra essere ancora lontano. Al contempo continuano i corsi e gli esami online, così come procede la preparazione degli studenti ai concorsi nazionali e gli esami di ammissione all’università, che potranno svolgersi in parte online (i secondi) e in parte in presenza (i primi). E se già per la sessione estiva i diversi atenei italiani iniziano singolarmente a decidere se svolgere gli esami di laurea in sede o meno, il problema del digital divide affligge all’incirca 100mila universitari italiani. E per colmare questo gap, il ministro per l’Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, intervistato da Open, spiega come il ministero intenda «intervenire partendo dal decreto di maggio con un sostegno a questi studenti».

«Stiamo valutando quale possa essere lo strumento migliore – spiega il ministro Manfredi – se un voucher o una forma di contributo finanziario, anche d’accordo con quelli che sono i grandi gestori italiani», per un investimento complessivo di circa 25 milioni di euro. In qualsiasi caso, guardando al mondo dell’Università e della Ricerca, a detta del ministro Manfredi, «l’emergenza ci ha fatto capire quanto sia importante la ricerca, la formazione, le competenze nella nostra società. Credo che questa opinione debba essere condivisa da tutti. Dobbiamo anche capire che ci sono state delle innovazioni – l’uso del digitale, la possibilità di semplificare molte procedure – che vanno sfruttate. Quindi l’università post-Covid deve mantenere i suoi principi e le sue tradizioni, ma deve anche essere in grado di intercettare il cambiamento».

Il ministro Di Maio: «Siamo stati un modello nella prima fase, non fermiamoci»

Ansa/Riccardo Antimani | Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Ospite alla trasmissione Porta a Porta su Rai1, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato a lungo di cosa deve aspettarsi l’Italia in questa fase del Coronavirus. Per Di Maio il nostro Paese in questo momento si trova sotto i riflettori di tutto il mondo, come scrive su Twitter: «Siamo sotto la lente d’ingrandimento del mondo. Tutti vogliono vedere come reagiremo alla Fase 2. Siamo stati un modello nella prima fase, non fermiamoci».

L’ex capo politico del M5s è ottimista, anche sulla decisione della Corte Costituzionale tedesca sulla Bce: «La situazione che si è verificata rispetto a questa sentenza della corte tedesca non ci deve preoccupare. Ci dovrà preoccupare quale sarà la posizione politica della Germania e di tutti i paesi dell’Ue rispetto al futuro dell’Europa».

Il tema dei fondi è fondamentale, visto che, come spiega lo stesso Di Maio, mai erano state spostate così tante risorse in così poco tempo: «Noi abbiamo stanziato in tutto 80 miliardi di euro in un mese con dei decreti legge. In altri momenti della storia ci volevano tre mesi per una legge».

La richiesta alle compagnie aeree: «Abbassare i costi per i rimpatri»

Sempre a Porta a Porta, Di Maio chiede anche alle compagnie aeree italiane di assicurarsi che i prezzi per i rimpatri siano calmierati, anche in questa fase: «Nella Fase 1 abbiamo rimpatriato oltre 70mila connazionali. Anche nella Fase 2 tanti cittadini vogliono rientrare perché le condizioni in Italia migliorano e lì dove sono peggiorano. Per quanta riguarda il costo dei biglietti, accederemo al meccanismo Ue sui voli da una parte che permetterà anche di calmierare i prezzi. Ma il mio appello è che tutte le compagnie italiane si impegnino a calmierare i prezzi per far rientrare i nostri connazionali».

Verso la riapertura anticipata di negozi di bici, toelettatura di animali e barche

Ansa/Fabio Frustaci | Una ragazza pedala sulla sua bici a piazza Navona, Roma

Prime modifiche al Dpcm sulle riaperture della Fase 2: possono riaprire anche negozi di biciclette, barche e toelettatura di animali. Il decreto è firmato da Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico. Secondo l’agenzia stampa Ansa le altre attività che si aggiungono all’elenco dei codici Ateco saranno: noleggio di autocarri, macchine, attrezzature e beni materiali. Riaperture previste anche per le attività di conservazione e restauro delle opere d’arte.

Il commissario Arcuri: «L’app Immuni sarà pronta per fine maggio»

Ansa/Alessandro Di Meo | Il commissario sull’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri

Collegato in videoconferenza il commissario straordinario Domenico Arcuri, scelto per l’emergenza Coronavirus, ha presentato alla Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni l’app Immuni, l’applicazione per tracciamento dei contagi scelta dal ministero dell’Innovazione. Nessuna data certa sul rilascio, ma un’anticipazione: «A cavallo della fine del mese la app sarà pronta per essere utilizzata ma si tratta di una mia opinione».

Le domande sulla scelta dell’app

I parlamentari che fanno parte della commissione hanno fatto diverse domande per capire i criteri in base a cui è stata scelta l’app. Domande arrivate visti soprattutto i retroscena pubblicati da Il Foglio secondo cui alla base della scelta di Immuni ci sarebbe stata la volontà diretta della ministra Paola Pisano. Arcuri su questo ha risposto:

«Sono certo che tutti sappiano che io faccio il commissario all’emergenza e non il ministro dell’Innovazione, né il ministro della Salute, ma il commissario. Questa sottolineatura la faccio perché il commissario interviene in funzione dei poteri conferiti in quanto chiamato a svolgere la funzione di soggetto contrattuale a valle di decisioni che non ha preso, rispetto alle quali non ha avuto alcun ruolo».

I dati dell’app verranno cancellati entro il 31 dicembre 2020

Qualche parola chiara è arrivata anche sui dati raccolti dall’app: verranno conservati, ma solo fino al 31 dicembre del 2020. A garantirlo è sempre Arcuri, che però aggiunge anche una postilla: «Entro il 31 dicembre 2020 tutti i dati personali trattati per la App di contact tracing vanno cancellati o resi definitivamente anonimi».

Un termine che Arcuri ha usato spesso durante la sua audizione è «pseudoanonimizzati»: ossia resi anonimi dopo la raccolta in modo tale che non possano più essere attribuiti a una persona specifica. Su questo concetto Arcuri è tornato più volte nel corso dell’audizione: «La locuzione definitivamente anonimi se non correlata a pseudoanonimizzati non si comprende bene. Non facciamo un servizio a nessuno nel dire che i dati non sono anonimi. I dati sono anonimi o come recita la norma pseudoanonimizzati».

La ministra Nunzia Catalfo: «Il blocco dei licenziamenti sarà prorogato dai due ai cinque mesi»

Ansa/Alessandro Di Meo | La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo

La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha spiegato durante la riunione in videoconferenza con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil che il blocco dei licenziamenti sarà prorogato da due a cinque mesi con il decreto legge previsto per maggio. La ministra a sottolineato anche che ci sarà una semplificazione per gli ammortizzatori sociali, così da permettere all’Inps di ridurre i tempi di erogazione. L’Inps dall’inizio dell’emergenza Coronavirus ha dovuto trattare prestazione eccezionali per 11 milioni di lavoratori.

Sempre sul prossimo decreto legge, Catalfo ha spiegato che ci saranno «indennizzi per stagionali e autonomi, congedi parentali e bonus baby sitter il cui utilizzo sarà allargato anche a servizi per l’infanzia e centri estivi. In più, sarà prorogato lo stop ai licenziamenti. A questo aggiungeremo il Reddito di emergenza, che sarà una misura a tempo».

Il segretario della Cgil Landini: «In nessun Paese protocolli di sicurezza come i nostri»

Ansa/Angelo Carconi | Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini

Durante l’incontro fra governo e sindacati, il segretario della Cgil Maurizio Landini avrebbe detto: «In nessun altro paese europeo si è visto un protocollo di sicurezza sul lavoro come quello italiano». A riferirlo è l’agenzia di stampa Ansa. Le parole di Landini si riferiscono ai protocolli per la sicurezza sul lavoro che sono stati firmati per permette alle aziende di cominciare la Fase 2 in condizioni di sicurezza.

I consigli per la Fase 2 dell’ospedale Spallanzani

Il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani Francesco Vaia ha pubblicato un video con una serie di consigli affrontare la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: «Commettiamo un errore se pensiamo che siamo passati da una Fase A a una Fase B. A mio giudizio siamo in un’altra fase, una fase di transizione che ci porterà alla Fase 2. Vi invito a non abbandonare le regole che ci hanno consentito di ottenere ottimi risultati».

Caso Pivetti, la procura di Roma indaga per tentativo di frode

Ansa/Angelo Carconi | Irene Pivetti

Tentativo di frode nelle pubbliche forniture: è questa l’accusa con cui la procura di Roma ha iniziato ad indagare nel caso sulle mascherine per il Coronavirus che coinvolge Irene Pivetti. Al centro delle indagini la società Only Logistics Italia, amministrata dall’ex presidente della Camera. I pm di Piazzale Clodio hanno acquisito presso la Protezione Civile diversi documenti su questo caso, fra cui anche i contratti sottoscritti tra l’ente e la Only Logistics Italia. Altre indagini sono state aperte anche a Siracusa e Savona.

Cigl: «Il tribunale riconosce il diritto alla sicurezza dei rider»

Ansa/Riccardo Antimani | Un rider lavora durante il lockdown

Il tribunale di Firenze ha depositato un’ordinanza che conferma il provvedimento emanato nei primi giorni di aprile: è stato accolto il ricorso avanzato da un rider, grazie a cui il tribunale ha stabilito che Just Eat ha l’obbligo di consegnare ai fattorini i dispositivi di protezione ai chi lavora per l’azienda. A renderlo noto la Cgil: «Una nuova e importante vittoria della Cgil, che non solo riconosce il diritto alla sicurezza dei rider, ma stabilisce l’applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato».

L’Aquila, validata l’ordinanza per le regole nei cantieri della ricostruzione

Il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi ha confermato all’agenzia stampa Ansa che è stata validata l’ordinanza proposta dai sindacati sulle norme di sicurezza da tenere nei cantieri che si stanno occupando della ricostruzione della città: «Il Consiglio comunale mi aveva sollecitato ad adottare misure più stringenti di quelle contenute nel provvedimento con cui si dispone l’obbligo per le imprese, entro 14 giorni dalla comunicazione di ripresa delle attività, a sottoporre a controlli tutto il personale che a vario titolo opera nei cantieri per verificarne la negatività al Covid-19. Sulla scorta di tale indicazione, il 2 maggio, ho formulato una richiesta di parere. Il prefetto ha risposto confermando l’efficacia del provvedimento e le prescrizioni in esso contenute».

Il virologo Maga: «L’epidemia è in decisa recessione. Segnali positivi anche dalla Lombardia»

Quasi 30mila. Con le vittime registrate nella giornata di oggi il numero di decessi legati al Covid-19 in Italia resta sotto, di poco, alla soglia psicologica dei 30mila decessi. Per capire come leggere questo numero e cosa aspettarci dai prossimi giorni Open ha intervistato, nella rubrica Numeri in Chiaro, Giovanni Maga, direttore dell’Isituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia: «Prima di tutto perché anche la regione che fino a ora aveva continuato a crescere in controtendenza col resto del paese, cioè la Lombardia, vede una riduzione importante nel numero di attualmente positivi, che è il dato che dà l’idea dell’estensione al momento delle persone infette».

Emilia-Romagna, 26.275 casi positivi: sono 100 in più rispetto a ieri

Ansa/Croce Rossa | Macchine della Croce Rossa e ambulanze in pronta partenza nel cortile del liceo Colombini, al momento utilizzato come ricovero mezzi, a Piacenza

Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna sono stati registrati 26.275 casi positivi: 100 in più rispetto a ieri. Questo numero è fra i più bassi registrati fino a questo momento. A calare è il numero dei casi attualmente infetti: rispetto alla giornata di ieri è sceso di 303 unità, passando da 8.984 a 8.681. Le persone in isolamento a casa, quelli che non richiedono cure ospedaliere, sono in tutto 5.977: 199 in meno rispetto a ieri.

Via libera dalla regione per 60mila test sierologici nella provincia di Piacenza

Due campagne di screening sierologici per cercare chi ha già sviluppato gli anticorpi per il Covid-19. Ad essere coinvolte saranno in tutto 60mila persone. È questa la decisione presa della regione Emilia-Romagna. I primi risultati dovrebbero essere già pubblicati entro il 20 giugno. Il primi cittadini ad essere sottoposti a test saranno 30mila tra conviventi e persone venute a stretto contatto con chi è risultato positivo al virus.

Aumentano i casi di bambini con i geloni ai piedi. Le ipotesi di correlazione con il Sars-Cov-2

Cento casi in due giorni, una frequenza anomala. Da qui è partita la segnalazione della Federazione italiana medici pediatri (Fimp). Continuano a crescere i casi di lesioni sulle dita dei piedi dei bambini, lesioni simili a un eritema pernio, meglio conosciuto come gelone. A spiegarlo è Mattia Doria, segretario nazionale per le attività scientifiche ed etiche della Fimp: «Registriamo un’anomala frequenza dei cosiddetti geloni. Se fosse confermato il legame con il nuovo Coronavirus, la manifestazione dei sintomi potrebbe diventare indicatore di caso sospetto».

«In Italia non è morto nessuno di coronavirus», l’articolo scorretto di Notizie.it sull’infettivologo Matteo Bassetti

Dichiarazioni fatte a febbraio e poi rilanciate a maggio, spacciandole come se fossero di oggi. A farlo è stato il sito Notizie.it con un articolo dal titolo «Bassetti: “In Italia non è morto nessuno di coronavirus”». Nel testo sono state pubblicate delle dichiarazioni del medico di febbraio, quando diceva: «Dobbiamo essere tranquillizzanti, come sono stato fin dall’inizio. Il coronavirus è più simile all’influenza che alla pesta bubbonica». Ecco cosa abbiamo ricostruito nel nostro fact-checking.

Il nuovo calendario del ciclismo: Giro d’Italia il 3 ottobre

Le date per il Giro d’Italia sono arrivate: dal 3 al 25 ottobre del 2020. Le gare classiche del ciclismo italiano invece saranno organizzate in estate: Strade Bianche ad inizio agosto, Milano-Sanremo l’8 agosto, la Tirreno-Adriatico dal 7 al 14 settembre. Il Giro di Lombardia si terrà invece appena dopo il Giro d’Italia: il 31 ottobre. Per i giri d’oltre confine, il Tour de France è calendarizzato dal 29 agosto al 20 settembre. La Vuelta in Spagna invece dal 20 ottobre all’8 novembre.

Giornata mondiale dell’igiene delle mani: il vademecum del ministero della Salute

Pixabay

Da 15 anni, il 5 maggio, si celebra la Giornata mondiale dell’igiene delle mani. E mai come in questo periodo di emergenza Coronavirus, l’intera popolazione mondiale è stata richiamata a proteggersi con questo gesto semplicissimo, ma essenziale, per arginare i contagi da SARS-CoV-2. Il Ministero della Salute italiano, sulla base delle linee guida dell’Oms, ha pubblicato sul proprio sito un vademecum per una corretta igiene delle mani.

Sale ancora il numero dei medici italiani morti durante la pandemia di Covid-19: sono 154

Pixabay

Nel suo drammatico bollettino quotidiano la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) tiene traccia dei camici bianchi che hanno perso la vita durante questa emergenza Coronavirus. Un bollettino che si aggrava di giorni in giorno. Le ultime 4 vittime sono Maura Romani, medico ospedaliero, Luigi Macori, ematologo, Ermenegildo Santangelo, ex professore ordinario di Anestesiologia e Rianimazione in pensione e Raffaele Pempinello, Infettivologo, epatologo, internista ed igienista, componente del Consiglio direttivo della Società scientifica italiana di malattie infettive, primario emerito. In pensione, ma tornato a esercitare per l’emergenza Covid-19. Il totale dei medici deceduti dall’inizio dell’epidemia, rileva la Fnomceo, sale così a 154.

In Italia ancora 236 deceduti. I nuovi casi sono 1.075

Il bollettino quotidiano della Protezione Civile conferma l’andamento degli ultimi giorni: il numero delle persone attualmente positive al Covid-19 continua a calare. Nelle ultime 24 ore, infatti, il dato è diminuito di 1.513 unità. Il bilancio degli attualmente positivi è ora di 98.467 (ieri erano 99.980). Il numero dei decessi nell’ultima giornata è di 236 persone, mentre ieri erano stati registrati 195 morti.

Aumentano i guariti che raggiungono quota 85.231, con un incremento di 2.352 persone. Cala il numero delle terapie intensive che passa da 1.479 a 1.427 pazienti ricoverati. Il totale dei casi sin dall’inizio della pandemia è invece arrivato a 213.013 persone. Si conferma, anche oggi, il calo generale dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 16.270 (ieri erano 16.823), mentre le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono in questo momento 80.770 (ieri erano 81.678).

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia, +500 casi e 95 nuovi decessi

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino del 5 maggio 2020

Sono 95 le nuove vittime da Coronavirus in Lombardia, per un totale di 14.294 decessi. I nuovi positivi sono +215, per un bilancio complessivo che è arrivato a 37.092. Il totale dei casi, sin dall’inizio della pandemia, è invece di 78.605, con un incremento nelle ultime 24 ore di +500. I dati arrivano a fronte di +6.455 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 425.290. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 509 pazienti, in diminuzione di 23 unità rispetto a ieri, quando erano 532. I ricoverati totali sono 6.201 (-213 rispetto a 24 ore fa). Le persone dimesse sono complessivamente 53.237, mentre i guariti 4.269.

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati ufficiali della Regione Lombardia, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito nelle province lombarde:

Bergamo : 11.550 (+12)

: 11.550 (+12) Brescia : 13.168 (+46)

: 13.168 (+46) Como : 3.364 (+32)

: 3.364 (+32) Cremona : 6130 (+21)

: 6130 (+21) Lecco : 2371 (+11)

: 2371 (+11) Lodi : 3114 (+52)

: 3114 (+52) Monza e Brianza : 4881 (+31)

: 4881 (+31) Milano : 20398 (+144) di cui 8.589 (+50) a Milano città

: 20398 (+144) di cui 8.589 (+50) a Mantova : 3215 (+14)

: 3215 (+14) Pavia : 4551 (+29)

: 4551 (+29) Sondrio : 1223 (+13)

: 1223 (+13) Varese: 2891 (+53)

La diretta da Palazzo Lombardia

La denuncia di Federfarma: «Ancora carenza di mascherine nelle farmacie»

Ansa/Matteo Corner | Farmacia chiusa garantisce servizi di prima necessità a Codogno

Con l’arrivo della Fase 2, tornano a scarseggiare le mascherine nelle farmacie. A denunciare tale carenza è Federfarma, l’associazione che rappresenta oltre 18mila farmacie italiane e che attualmente sta raccogliendo dati per confrontarsi con il commissario straordinario Domenico Arcuri in merito agli approvvigionamenti.

Già, perché malgrado il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, nei giorni scorsi, ha annunciato la messa in vendita delle mascherine chirurgiche con un prezzo massimo di 0,50 euro caduna, «al momento non sono ancora state immesse nel ciclo distributivo e quindi non sono arrivate ancora presso i nostri depositi. È abbastanza comprensibile che ci voglia un po’ di tempo a coprire un centinaio di distributori in Italia», spiega il presidente di Federfarma Marco Cossolo ad Adnkorons Salute.

«Altro problema – prosegue il dottor Cossolo – riguarda le mascherine cosiddette “assimilabili”, per le quali è stata inviata l’autocertificazione con la richiesta di conformità all’Istituto Superiore di Sanità, che però non ce la fa a evadere le pratiche». «Ecco perché queste mascherine che sarebbero disponibili – chiosa Cossolo – non sono ancora sul mercato».

Gualtieri: «L’Italia non ha preso alcuna decisione sull’attivazione del Mes»

ROBERTO GUALTIERI / TWITTER | Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri

In audizione dinanzi alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato sugli esiti del Consiglio Europeo sui temi di Economia e Finanza (Ecofin), il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha comunicato che dal parte dell’Italia «non è stata assunta nessuna decisione sulla possibile richiesta di accesso al Mes», per quanto «la disponibilità di una molteplicità di strumenti, compreso il Mes, sia comunque da considerare come un elemento di stabilizzazione e di fiducia». Potrebbe tuttavia esservi una futura richiesta di accedere al Meccanismo Europeo di Stabilità per far fronte alla crisi economica – finanziaria innescatasi a causa della pandemia di Coronavirus, ma solo se sarà «privo delle condizionalità macroeconomiche».

Prof. Lopalco: «Il virus è ancora in circolazione, dobbiamo prevenire la seconda ondata: servono linee guida precise sui tamponi»

Intervenendo ai microfoni di SkyTg24, il professor Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università di Pisa e coordinatore della task force per le emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, commentando l’inizio della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, ha sottolineato come tale inizio sia stato reso possibile poiché «In Italia abbiamo cercato di evitare un picco alto e stretto e siamo così riusciti a ottenere uno schiacciamento della curva epidemica, che ora ha una forma bassa e lunga». Tuttavia il professor Lopalco invita tutti a non abbassare la guardia: «Il virus però è ancora in circolazione: è quindi importante ripartire, facendo però tutto il possibile per limitarne la velocità di trasmissione», al fine di prevenire la possibile seconda ondata.

«In alcune regioni come la Sicilia – ha osservato Lopalco – non è nemmeno arrivata la prima. La maggior parte dei cittadini del Centro-Sud Italia non hanno incontrato il virus, quindi sono ancora suscettibili. Questo significa che, paradossalmente, proprio in queste regioni il rischio di una riaccensione del virus sia maggiore rispetto a certe regioni del Nord». «Il virus – ha aggiunto – si trasmette con maggiore facilità in quelle aree geografiche dove è maggiore la densità abitativa: è importante focalizzare gli interventi di prevenzione nelle aree più densamente abitate» e al contempo è necessario istituire delle linee guida precise sui tamponi al fine di circoscrivere immediatamente eventuali focolai e contenere l’ulteriore possibile diffusione del virus.

Lopalco: «Tamponi diventati tema di propaganda»

ANSA/CESARE ABBATE/

«Siamo al paradosso. Quello dei tamponi è diventato un argomento di propaganda: io ne faccio di più e sono più bravo. È importante che a livello nazionale arrivi una linea guida, che stabilisca quanti bisogna farne, quando, a chi e quanti laboratori abilitati devono esserci sul territorio in base alla popolazione. Se si facesse questo, sarebbe più facile anche lavorare nelle regioni».

Lo chiarisce l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3. «Bisogna uscire dal paradosso – ha aggiunto – che fare più tamponi sia sinonimo di sicurezza e prevenzione». Tuttavia, «ne vanno fatti di più di quanti fatti in passato, perché abbiamo visto persone a casa con la febbre che non venivano diagnosticate e non venivano rintracciati i loro contatti. I tamponi vanno fatti in modo mirato, anche a tutti gli asintomatici entrati a contatto con persone con Covid, per circoscrivere il contagio».

De Luca sui rientri in Campania dal Nord: «Tutto sotto controllo. Tamponi per chi è in isolamento domiciliare»

ANSA/ CIRO FUSCO | Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca

«La situazione dopo gli arrivi di ieri in Campania è sotto controllo, non abbiamo problemi particolari». A dirlo in un intervento video su Facebook è il governatore campano, Vincenzo De Luca, commentando i dati relativi ai rientri dalle regioni del Nord. «Ieri era la giornata che prevedeva rientri dal Nord ed eravamo estremamente preoccupati che arrivasse qualche focolaio di contagio, ma situazione è sotto controllo», ha assicurato il governatore campano.

In seguito, De Luca, dati alla mano, ha dato conto dei numeri dei rientri della giornata di ieri: «Abbiamo fatto controlli su 2.000 persone arrivate in Campania con treni e auto: in 15 avevano una temperatura superiore ai 37,5, sono stati eseguiti 320 test rapidi per un primo screening, e 19 tamponi su situazioni che sembravano più delicate di cui 17 sono risultati negativi mentre per gli altri due siamo in attesa dell’esito». Infine, il presidente campano ha comunicato che per le circa 600 persone che si sono registrate alle Asl dopo il rientro in regione e che saranno in isolamento domiciliare per due settimane, «la Regione cercherà di fare i tamponi per tutti».

Bonaccini: «Se tutto andrà per il meglio si potranno anticipare le riaperture»

ANSA/GIORGIO BENVENUTI | Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini

«La Fase 2 in Emilia-Romagna sembra essere ripartita in modo tranquillo». A dirlo è il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai microfoni del Tgr Rai. «Se tutto andrà come ci auguriamo – prosegue Bonaccini – i tempi per le riaperture previsti per il primo di giugno per bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, potranno essere anticipati». Ma le riaperture anticipate devono «andare di pari passo con l’abbassamento della curva epidemiologica del Coronavirus, affinché i livelli non tornino a essere preoccupanti».

Quanto all’apertura di centri estivi per bambini, il presidente dell’Emilia Romagna ha comunicato che la giunta regionale è al lavoro per andare incontro alle richieste delle famiglie. «Stiamo discutendo – ha proseguito Bonaccini – ormai è pronto un piano di intervento per cercare di capire come possiamo garantire da un lato sicurezza e dall’altro servizi che sono indispensabili nei prossimi mesi».

Il Governo rinuncia al ricorso contro l’ordinanza della Calabria

ANSA\ARENA | Bar aperto a Cosenza, l’1 Maggio 2020, dopo l’ordinanza del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli

L’avvocatura dello Stato, per conto del Governo, ha rinunciato alla procedura accelerata nel procedimento contro la Regione Calabria per l’ordinanza emanata dalla governatrice Jole Santelli, che prevede la riapertura di bar e ristoranti all’aperto e il relativo servizio ai tavoli. Una procedura avviatasi a seguito della diffida inviata dal Governo alla governatrice calabra. L’ordinanza resterà pertanto valida, sino a quando non si esprimerà il Tar.

Scuola, approvato il piano da 400 milioni di euro per la banda ultralarga e i voucher per l’acquisto di pc e tablet per gli studenti

ANSA / MATTEO CORNER | Uno studente che segue le lezioni da remoto durante il lockdown da Coronavirus, 2 Aprile 2020

È stato approvato oggi il Piano scuola del Miur, che prevede l’erogazione di oltre 400 milioni di euro per il potenziamento della connettività delle scuole. Il piano è stato approvato dal Comitato Nazionale in presenza della ministra Lucia Azzolina. Il piano ha l’obiettivo di garantire all’81,4% degli istituti scolastici italiani (32.213 complessi) una connessione veloce.

Nello stesso progetto, sono previsti voucher da massimo 500 euro per le famiglie con basso reddito (Isee sotto i 20mila euro, ndr) per l’acquisto di pc, tablet e piani tariffari di connessione veloce. Un contributo per tutte quelle famiglie con bambini e adolescenti che, in particolare durante la pandemia di Coronavirus, non hanno potuto seguire le lezioni da casa poiché privi di dispositivi digitali per lo studio e di connessione veloce, anche in vista dell’ipotesi della ripresa delle lezioni in parte in aula e in parte da remoto.

Azzolina: «Soluzioni flessibili in base a età e territori»

A settembre a scuola ma con soluzioni flessibili. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina torna a chiarire come si svolgerà il tanto atteso ritorno tra i banchi dopo l’emergenza Coronavirus. «Per tornare a scuola a settembre in piena sicurezza stiamo immaginando soluzioni flessibili che si dovranno necessariamente adattare alle varie fasce d’età degli studenti – scrive Azzolina su Facebook – alle strutture scolastiche e anche alla specificità delle diverse realtà territoriali. Oltre, naturalmente, alla minaccia di contagio».

Tommasi: «Chi si assume la responsabilità di far ripartire il calcio se il rischio di contagio non è zero?»

ANSA/FLAVIO LO SCALZO | Il presidente AIC, Damiano Tommasi

«Essere favorevoli o contrari alla ripresa del campionato di Serie A è una discussione che lascia il tempo che trova: oggi ci mancano alcuni elementi. Non abbiamo alcune risposte e questo genera incertezza, mancano le date. Chi si prende il rischio di far ripartire il calcio se il rischio non è zero? L’atleta? Il club? Il governo? Bisogna partire al momento giusto e con il protocollo ideale». A domandarselo è Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), durante un confronto con il giornalista Pierluigi Pardo su Instagram.

«Bisogna tornare in campo in condizioni perfette – ha sottolineato Tommasi – una grande sfida quella di tornare in campo. Devono essere tutti in sicurezza: non solo i calciatori, ma ogni addetto vicino alle squadre». Intanto il numero uno di Assocalciatori sottolinea come il protocollo attualmente attivo «è pensato per la ripresa degli allenamenti, ma non quella delle partite ufficiali, non per i viaggi, gli spostamenti, le trasferte e l’incrocio di due squadre». «Si sta lavorando per un protocollo – ha chiosato Tommasi – che regolarizzi gli allenamenti di squadra dal 18/19 maggio, nel nome della salute degli interessati».

Veneto, 7.116 positivi, ma continuano a calare ricoveri e isolamenti domiciliari

ANSA/UFFICIO STAMPA REGIONE VENETO | Il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia

Il numero di persone positive al Coronavirus in Veneto, sin dall’inizio della pandemia, ha raggiunto quota 18.402, 24 casi in più rispetto a ieri. Attualmente 5.980 persone positive al SARS-CoV-2 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 1.024 persone sono ricoverate presso le strutture ospedaliere della Regione (-32 nelle ultime 24 ore). Diminuiscono anche i pazienti in terapia intensiva che diminuiscono di un’unità rispetto a 24 ore fa, attestandosi a 98 persone. Complessivamente i decessi in Veneto, dal 21 febbraio, sono stati 1.545, 13 in più rispetto alla rilevazione di ieri. Aumentano i guariti negativizzati al virus, che si attestano a 9.741 persone, così come aumentano i dimessi a domicilio: +2.928.

REGIONE VENETO | Infografica del bollettino del 5 maggio 2020 sull’emergenza Covid-19 in Veneto

Prof. Pregliasco: «Plausibile che l’epidemia finisca ad agosto»

Il virologo e professore dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco

Sono in molti a chiedersi quando terminerà l’epidemia di Covid-19. Più di qualcuno ipotizza che ciò possa avvenire durante l’estate. Di questa idea è anche il virologo Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano che, intervistato da Adnkronos Salute, ipotizza che all’inizio di agosto è «plausibile che l’epidemia finisca», sottolineando però che ad oggi, «il virus non ci ha ancora lasciati e non siamo ancora alla fine dell’epidemia». L’ipotesi che l’epidemia si concluda ad agosto è presente in uno studio cinese dove vengono paragonati i dati epidemiologici italiani con quelli cinesi.

Il professor Pregliasco poi osserva come «Lo tsunami della Lombardia non ha consentito in quest’area un’azione preventiva, che invece è stata possibile ed efficace in altre aree del Paese». Questo, tuttavia, ora rischia di trasformarsi in una situazione paradossale, poiché là «dove l’ondata non è arrivata, proprio grazie alle misure adottate, si tende a mettere in dubbio l’utilità delle misure stesse». Un paradosso simile a quello dei vaccini, sottolinea il professor Pregliasco: «hanno sconfitto le malattie e cancellato anche il ricordo del pericolo, così si è finito per metterne in dubbio l’utilità».

Viminale, nel primo giorno della “Fase 2” calano i sanzionati e denunciati

ANSA | Controlli da parte della Polizia

Nella prima giornata della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, secondo i dati forniti quotidianamente dal Viminale, sono state controllate dalle forze dell’ordine 258.170 persone. Di queste 3.691 sono state sanzionate, mentre 98 sono state denunciate per false dichiarazioni, e 11 persone sono state denunciate per violazione della quarantena. Nella giornata di ieri le attività commerciali, su 100.816 controlli sono state 96 le sanzioni ai titolari e 23 i provvedimenti di chiusura.

Il sindaco Sala diffida i deejay che han suonato dalla finestra in via Nino Bixio a Milano: «Usiamo la testa, non siete sul set di un film»

FACEBOOK / BEPPE SALA | Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala

«Ieri impazzava in rete questo video. La scena era questa: via Nino Bixio al primo piano di una casa, finestre aperte e dietro un paio di dj, musica a palla e sotto la gente che ballava, un tassista aveva fermato la macchina ed era sceso inneggiando ai deejay. Ai due deejay o presunti tali voglio dire che la via non è vostra, la città non è vostra, ieri è una partita una diffida, ma la prossima volta non sarà una diffida». A dirlo è il sindaco di Milano. Giuseppe Sala, in merito al video divenuto virale ieri in cui si vedevano dei giovani danzare in strada sulle note di Sweet dreams degli Eurythmics. Sala ha invitato i cittadini di Milano a non dividersi «tra buoni e cattivi», invitando tutti alla responsabilità: «Siamo entrati insieme in questa crisi e abbiamo uscito insieme con buonsenso, controlli e comportamento corretto. Usate la testa, non siete sul set di un film».

Sala ha poi dichiarato che «le ruspe e i lanciafiamme sono finiti, li hanno presi tutti Salvini e De Luca. E quindi la via è quella della collaborazione ed è la via milanese – ha concluso -. Andiamo avanti, siamo a Milano e possiamo uscirne bene». Il sindaco ha inoltre annunciato che da giovedì riprenderanno i mercati alimentari: «Ci saranno spazi recintati, controllo della temperatura all’ingresso, controllo del numero di persone che entrano e distanza corretta tra i vari banchi».

Spallanzani: 95 positivi, 398 dimessi

ANSA / FABIO FRUSTACI | L’esterno dell’Ospedale Spallanzani di Roma

L’ospedale Spallanzani di Roma, che nella giornata di ieri a annunciato di aver individuato degli anticorpi che bloccano il virus, è entrato nella sua “Fase 3”. L’istituto romano da oggi ha iniziato ad accogliere i pazienti positivi provenienti da altri presidi sanitari e sociosanitari del Lazio. Attualmente nell’ospedale sono in cura 144 pazienti, di cui 95 positivi e 49 attualmente sottoposti a indagine. Altri 15 pazienti necessitano di supporto respiratorio. Il numero dei dimessi è salito a quota 398 (+4 rispetto a ieri).

Cremona, nessun decesso nelle ultime 24 ore: non succedeva da 73 giorni

ANSA | L’ingresso dell’Ospedale di Cremona

Nella provincia di Cremona, una delle più colpite dall’emergenza Coronavirus, non si registrano nell’ultima giornata nuove vittime da Covid-19. Non succedeva da 73 giorni. A riportare la notizia è il sito de La Provincia di Cremona, che riporta anche la richiesta del prefetto Vito Danilo Gagliardi a controlli attenti nelle aree verdi dove ieri si sono presentati in tanti. Per questo ha convocato stamattina “il comitato delle forze dell’ordine e dei sindaci di riferimento per chiedere controlli straordinari e mirati per evitare assembramenti. Chiederò – ha assicurato – massima severità”.

Dl maggio: oltre 3 miliardi alla sanità

ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Sarebbero più di 3 miliardi i fondi che verranno destinati alla sanità nella prossima manovra economica per rispondere all’emergenza Coronavirus. Secondo quanto si apprende dopo il vertice della scorsa notte, il Dl maggio dovrebbe contenere una cifra per il sostegno alla sanità e il rafforzamento dei Covid Hospital.

Nel dl sono previste anche misure a sostegno delle imprese per quanto riguarda affitti e bollette, con un contributo previsto di 2,3 miliardi. «L’idea – ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – è quella di varare un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l’affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensioni, che abbiano subito un calo del fatturato».

L’appello di Crisanti e di altri scienziati: «Servono test di massa per salvare migliaia di aziende e milioni di posti di lavoro»

EPA/Daniel Irungu

Una lettera firmata da dall’immunologo Andrea Crisanti, dell’Università di Padova, dal presidente della Fondazione David Hume, Luca Ricolfi, e dal giurista Giuseppe Valditara, dell’Università di Torino, invita le autorità nazionali e regionali a predisporre tamponi di massa per localizzare i contagi da Coronavirus affinché la riapertura non sia effimera.

«Se vogliamo che la imminente riapertura non sia effimera, se vogliamo evitare la chiusura di centinaia di migliaia di aziende, se vogliamo che milioni di lavoratori non perdano il posto di lavoro, occorre cambiare rotta. Bisogna iniziare subito a fare tamponi di massa» si legge nell’appello. «È ora di agire», rilevano i firmatari, perché i«l tempo è poco e i rischi sono grandissimi».

Task Force: «Necessario ridurre l’orario di lavoro con salario invariato»

«La necessità di garantire il distanziamento assieme alla difficoltà di svolgere il lavoro utilizzando protezioni (guanti, mascherine, etc.) suggeriscono una riduzione sostanziale dell’orario di lavoro», con «turni». A dirlo è la task force istituita dal ministero dell’Innovazione nella relazione sull’impatto economico. «Tale riduzione dovrebbe avvenire a salario invariato con un contributo dello Stato (si noti che questo costa meno allo Stato della cig a zero ore)».

Nuovi barconi a Lampedusa. La rabbia di Musumeci contro il governo

Il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci

Nuovi sbarchi a Lampedusa. Ma con la crisi Coronavirus, la Sicilia si trova già a dover gestire una difficile situazione sanitaria. Situazione evidenziata anche dal presidente della Regione Nello Musumeci che ha ribadito come l’Isola, lasciata da sola, ha già tantissimi problemi, e il governo non può assolutamente scaricare questo dramma sul sistema sanitario e sociale regionale, alimentando la paura di una nuova diffusione del contagio del Coronavirus».

Fontana: «Sarebbe stato più corretto far aprire chi può»

ANSA / MATTEO BAZZI/Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

Per il governatore della Lombardia Attilio Fontana «sarebbe stato forse più equilibrato e avrebbe dato più possibilità ai diversi territori di graduare le iniziative a seconda delle singole situazioni». In collegamento con Centocittà su Rai Radio 1 Fontana ha ricordato che «era una proposta lanciata come governatori del centrodestra prima che venissero prese le ultime decisioni del Governo, e cioè poniamo delle regole rigorose, che garantiscano la sicurezza della gente, e a quel punto chi può e sa rispettarle riapre, chi non può non riapre, a prescindere dalla tipologia di attività che svolge».

Poco sonno, cattiva alimentazione e depressione: i problemi dei giovani durante il lockdown – Lo studio

I giovani sono tra le categorie più colpite dalle restrizioni messe in atto dal governo per rallentare il contagio da Coronavirus. Secondo uno studio, i due mesi di quarantena hanno portato tra le fasce più giovani a un aumento dei disturbi d’ansia e degli stati depressivi.

Il report “Giovani e Quarantena”, promosso dall’associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, Gap, Cyberbullismo) in collaborazione con Skuola.net mette in luce le difficoltà psico fisiche emerse in questi due mesi. Tra le problematiche più frequenti quelle legate al un cambiamento nel ritmo del sonno, con risvegli notturni e difficoltà ad addormentarsi. Viene poi una cattiva alimentazione e le tante ore passate sui social e davanti a uno schermo.

Conte: «Abbiamo accettato aiuti da Russia e Cina ma gli Stati Uniti sapevano. La nostra alleanza non cambia»

EPA/Il premier Giuseppe Conte

«Non mi voglio dilungare sull’eventuale geopolitica di chi aiuta; piuttosto, nel caso nostro, sulla geopolitica di chi ha ricevuto, e posso confermare che la nostra linea di politica estera di oggi è identica a quella di ieri». Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde così, in un commento a La Stampa, alle parole del segretario della Difesa Usa Mark Esper, che ieri in un’intervista al quotidiano torinese aveva messo in guardia sugli aiuti di Cina e Russia all’Italia e sul rischio di condizionamenti e interferenze.

«L’Italia, nel momento di massima necessità, ha chiesto e ricevuto aiuti da molti Paesi. Tra questi vi sono stati anche la Cina e la Russia. Abbiamo gestito tali aiuti in totale trasparenza sia verso la nostra opinione pubblica sia verso i nostri alleati», sottolinea Conte.

Ricciardi: «App da sola non risolutiva»

ANSA / CIRO FUSCO/Walter Ricciardi

«L’App da sola non è risolutiva, è uno strumento d’allarme rapido, che però ha bisogno del supporto del sistema sanitario e degli operatori. Da tecnico, non sono molto soddisfatto dell’App, perché quello che sta succedendo nei Paesi democratici è una grande discussione, giusta che però fa perdere tempo e fa vincere il virus».

A dirlo è Walter Ricciardi, rappresentante italiano nel Comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Ospite della lezione in streaming di «Maestri d’Italia», il programma di Tim – Operazione Risorgimento, Ricciardi ha ribadito di stare attenti «finché non avremo un vaccino o un farmaco specifico che ci fa stare tranquilli».

De Micheli: «Non c’è stato alcun assalto a treni e bus»

ANSA/ANGELO CARCONI/ La ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli

Il monitoraggio di queste ore ci sta dando ragione: non c’è stato nessun caos trasporti». A dirlo a la Repubblica è la ministra dei trasporti Paola De Micheli. Nel giorno della ripartenza del 4 si temevano folle e assembramenti sui mezzi di trasporto.

«La prima cosa che mi viene da dire è chapeau per la grande autodisciplina dimostrata dalle persone. Tutti rispettano le indicazioni, siedono dove è segnato, mantengono il distanziamento e se vedono che il bus è pieno non salgono. Sono rimasta davvero impressionata. È poi da sottolineare la notevole capacità di organizzazione delle aziende».

«La fase 2 del trasporto – aggiunge – è sotto controllo. Il 18 scatterà quella che potremo chiamare fase 2». E sulla mobilità, per evitare assembramenti sui mezzi, il piano è quello di incentivare l’uso di bici con un bonus da 500 euro.

Papa Francesco: «Preghiamo per coloro morti lontano dai propri cari»

«Preghiamo oggi per i defunti nella pandemia. Sono morti da soli, senza la carezza»dei loro cari. Sono queste le ultime parole di Papa Francesco durante l’introduzione della messa a Santa Marta. Il Pontefice ha rivolto un pensiero alle migliaia di vittime che durante questa emergenza sanitaria sono morte lontane dai propri cari. «Tanti di loro neppure con un funerale. Il Signore li riceva nella gloria di Dio».

Gori: «Fondi alle cinque province più colpite della Bergamasca»

Ansa/Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori

I morti tra il 20 febbraio e il 31 marzo sono aumentati del 567,6% rispetto alla media degli ultimi anni. Sono questi gli ultimi dati forniti dall’Istat sulle morti nella provincia di Bergamo negli ultimi mesi.« C’è questa sensazione di essere stati vittime di una sottovalutazione», dice il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in un’intervista al Correre della Sera.

Per il primo cittadino «servono interventi per le imprese, a fondo perduto» per aiutare la ripartenza. In particolare Gori chiede che «le cinque province che hanno pagato di più devono avere accesso a fondi maggiori». Ma la paura del contagio è ancora alta. Il governo ha annunciato la fase 2, ma tutta la popolazione della Bergamasca è con il fiato sospesa: «La Regione ha aumentato il numero di test sierologici e tamponi, ma sono ancora troppo pochi».

«La scuola per ripartire ha bisogno di 17 miliardi»

Prima l’annuncio della ripresa della scuola a settembre con classi divise. Poi il dietrofront e un piano che appare ancora tutt’altro che definito. Sulla scuola continuano a esserci molti dubbi sulle modalità di ripresa. «La Ministra dovrebbe fare solo una cosa: confrontarsi con le forze sociali e con tutte le autorità che sono implicate nella ripresa», dice a Open Il segretario della Flc Cgil, Francesco Sinopoli.

«La sua solitaria gestione della cosa pubblica scolastica rasenta il solipsismo che non fa bene a lei ma soprattutto alla scuola. Cosa è praticabile o non praticabile dipende da molti fattori e le decisioni o sono condivise o si riveleranno sbagliate». Per Sinopoli gli investimenti per una scuola diversa, adatta alle esigenze dell’emergenza Coronavirus, ammonterebbero a 17 miliardi di euro.

Spadafora: «Sullo sport deciderà lo stop il governo»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI/Il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora

«Se le condizioni non consentiranno la ripresa sarà il Governo a decidere che si fermano tutte le competizioni sportive, anche il calcio», ha chiarito il ministro Vincenzo Spadafora a Frontiere su Rai 1 aggiungendo che «sarà il Governo a creare le condizioni e a fare norme per limitare anche i danni al mondo del calcio e a tutti gli altri sport. Se ci sarà ripresa sarà a porte chiuse, è fuori discussione».

«I toni di questi giorni sono stati determinati da una pressione eccessiva da parte di chi ci chiedeva di decidere subito la data – ha aggiunto – oggi non abbiamo gli elementi per dire se a metà giugno sarà possibile riprendere il campionato. Io me lo auguro e lavoreremo perché questo avvenga. Dipenderà da una serie di cose, da cosa succederà in queste settimane – ha concluso il ministro – se la curva dei contagi continuerà a scendere».

Il nuovo modulo per l’autocertificazione

Nuova fase, nuovo modulo di autocertificazione. Sul sito del Viminale è ora disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile da domani, 4 maggio, giorno dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Come sempre, l’autodichiarazione sarà in possesso degli agenti di polizia e anche stavolta è possibile compilarla al momento del controllo.

Come specificano le autorità, comunque, il “vecchio” modello è ancora valido: basterà barrare le voci non più attuali. o barrando le voci non più attuali.

Fase 2, Viminale: le regole per lo sport all’aperto e per il rientro a casa

ANSA, Riccardo Antimiani | Villa Doria Pamphilj, Roma, 2 maggio 2020

Inizia a sbloccarsi il nodo sullo sport. Come specificato dal Viminale, a partire dall’inizio della Fase 2 da Coronavirus, sarà permesso fare attività sportiva da soli o in coppia, sempre risputando la distanza fisica di almeno due metri. Via libera anche agli allenamenti per tutti gli sport, che però dovranno svolgersi a porte chiuse ed evitando assembramenti.

Concesse anche le passeggiate nei parchi e giardini pubblici nel rispetto delle distanze di almeno un metro. Per quanto riguarda gli spostamenti interregionali per raggiungere congiunti o domicili, il Ministero ha specificato che una volta arrivati «non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova».

Fase 2, ecco chi sono i congiunti e cosa si può fare

Ansa | I controlli della Polizia di Stato a Roma

Il governo ha chiarito le novità in vista dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. A partire dal 4 maggio, si potrà far visita ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione, ma sarà possibile vedere i familiari solo per motivi di reale necessità. «Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti – si legge nella nota di Palazzo Chigi – che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine».

