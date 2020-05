In Italia sono 78.457 le persone attualmente positive al Covid-19, il numero dei guariti sale a quota 112.541. In Lombardia 69 deceduti e +394 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Lopalco: «Arriveranno nuove pandemie». Lamorgese: «Saranno regolarizzati 200mila migranti»

Approvato il decreto Covid alla Camera

La Camera ha approvato il decreto Covid. Sono stati 241 i sì e 166 no, cinque gli astenuti. Il provvedimento definisce con legge la durata dell’emergenza Coronavirus al 31 luglio, il che implica che il prolungamento dovrà avvenire con lo stesso strumento. Il decreto conferma la possibilità del Governo di ricorrere a Dpcm per imporre limitazioni ai cittadini, ma tali limitazioni sono definite in modo stringente. Il testo passa al Senato.

Spallanzani: 432 persone dimesse

Continua a scendere il numero dei positivi ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma. Il bilancio è ora di 111 pazienti, di cui 62 attualmente positivi al Covid19. Le persone che necessitano di supporto respiratorio sono 8 in totale. I pazienti dimessi e/o guariti e trasferiti presso altre strutture, o in isolamento domiciliare, sono arrivate a 432.

Figc: istituito team ispettivo per il rispetto dei protocolli sanitari

Dal 13 giugno torna in campo la serie A e riparte il campionato. Per rispettare i protocolli di sicurezza la Figc ha annunciato che da oggi ha attivato un team ispettivo della Procura federale che avrà il compito di verificare il rispetto delle indicazioni sanitari. L’organismo verificherà che gli allenamenti dei club a oggi individuali e dal ‪18 maggio in gruppo, vengano svolti secondo quanto previsto dai Protocolli indicati.

Fonti parlamentari: domani il premier Conte alla Camera per riferire sul prossimo dpcm

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe recarsi domani alla Camera a riferire sulle misure che il governo intende varare con un decreto legge a partire dal 18 maggio nell’ambito delle aperture della fase 2 Coronavirus. È quanto si apprende da fonti parlamentari, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi.

Currò (M5S): «In Lombardia il più grande fallimento della Repubblica italiana»

Ancora bagarre alla Camera. Poche ore dopo l’approvazione del Dl Rilancio è scoppiata la polemica sulla gestione dell’emergenza Covid in Lombardia. A puntare il dito è stato il deputato pentastellato Giovanni Currò: «Il più grande fallimento della Repubblica italiana. Non possiamo metterci il prosciutto avanti agli occhi…». Si fanno subito sentire dalle fila della Lega che per rispondere al grillino si sono tolti la mascherina.

Fase 2, sondaggio: Solo un italiano su due frequenterà i negozi come prima

Dal 18 maggio torneranno ad aprire le attività commerciali. Ma poco più della metà degli italiani (53,6%) tornerà come prima nei negozi e meno di due su quattro (42,5%) nei centri commerciali. Secondo un sondaggio condotto da IZI in collaborazione con Comin & Partners, oltre la metà degli italiani (55%) non frequenterà più come prima i ristoranti e quasi la metà (48%) degli intervistati non tornerà nei bar con la stessa frequenza, rispetto alle abitudini pre Covid-19.

Alto Adige: da cinque giorni nessun decesso

Per il quinto giorno consecutivo in Alto Adige non si è verificato alcun decesso. Su 834 tamponi effettuati sono 3 i contagi riscontrati. Resta fermo a 290 il bilancio delle persone decedute fino ad oggi. Sono 1.908 le persone guarite dal Covid-19 (+36 rispetto a ieri). Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 2.607 (+48 rispetto al giorno precedente).

Fase 2: cosa cambia dal 18 maggio

Tra pochi giorni si potrà salutare con ogni probabilità l’autocertificazione che continuerà a valere solo per gli spostamenti fuori regione. La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus vedrà dal 25 maggio un via libera alla riapertura di palestre e strutture sportive. Per gli allenamenti degli sportivi professionisti la data della luce verde potrebbe essere già il prossimo 18 maggio. Nei ristoranti il nuovo dpcm potrebbe prevedere una regola di 4 metri quadrati per clienti. Regola considerata troppo restrittiva e su cui la Regione Veneto vorrebbe intervenire e aggirare in autonomia. In Lombardia, Regione più colpita dai contagi, chi rientra al lavoro dovrà sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Nel caso superi i 37,5°C il lavoratore sarà interdetto.

Cisl: «Questa manovra non basterà a superare l’autunno»

«Occorre sbloccare i cento miliardi tuttora inutilizzati per le infrastrutture. Per ripartire occorrono investimenti in energia pulita e innovazione. Un patto sociale per puntare su ricerca, scuola, formazione, digitalizzazione. Alcuni provvedimenti nel decreto vanno esattamente in questa direzione. E c’è bisogno di coesione e partecipazione nelle aziende». A dirlo è Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, sul decreto Rilancio in un’intervista a La Stampa.

Sala ai milanesi: «L’idroscalo è un luogo sicuro per passare parte dell’estate»

Dove passeranno l’estate i milanesi? Con l’allentamento delle misure restrittive la prudenza rimane alta in regione Lombardia. Il sindaco del capoluogo meneghino, Giuseppe Sala, nel suo video quotidiano su Facebook sull’emergenza Coronavirus ha invitato i milanesi a passare una parte della loro estate all’idroscalo. «L’idroscalo è una delle bellezze milanesi, tanti lo conoscono e io consiglio di passare parte del vostro tempo estivo qui – ha detto Sala -. Anche perché sarà una permanenza in totale sicurezza, all’ingresso vi verrà monitorata la temperatura, gli ingressi sono contingentati con il contapersone, tutti i luoghi sono sanificati e, cosa importante, se non avete la mascherina vi verrà fornita».

Bce: «Incertezza su tempi e portata della ripresa»

Nel suo ultimo bollettino la Banca centrale europea ha ribadito che farà tutto il necessario «nell’ambito del proprio mandato per sostenere tutti i cittadini dell’area dell’euro in questo momento di estrema difficoltà». el primo trimestre del 2020, fa sapere il Consiglio, interessato solo in parte dalla diffusione del virus, il PIL dell’Eurozona ha segnato -3,8% e gli indicatori e e indagini congiunturali segnalano «una contrazione senza precedenti». I dati di aprile suggeriscono che «tale effetto sarà probabilmente persino più grave nel secondo trimestre». La crisi pandemica, che ha arrestato gran parte dell’attività economica, provocherà una caduta del Pil dell’Eurzona compresa fra -5 e -12%: «con la graduale rimozione delle misure di contenimento, si verificherà una ripresa dell’attività economica, la cui rapidità e portata restano tuttavia fortemente incerte».

Lopalco: «Sì a spostamenti tra Paesi europei con lo stesso livello di rischio»

L’epidemiologo Pierluigi Lopalco dice sì alla proposta della Commissione europea di aprire le frontiere tra Paesi Ue con lo stesso livello di rischio. Alla trasmissione Agorà, il coordinatore dell’emergenza Covid in Puglia, ha detto che «se il movimento di popolazione avviene tra popolazioni che hanno lo stesso livello di circolazione del virus non ha senso bloccare gli spostamenti. E’ come se gli italiani circolassero in Italia».

Gualtieri: «Misure per reggere il colpo e ripartire»

Con le misure contenute nel dl Rilancio si vuole far sì che l’economia italiana possa «reggere il colpo ma cerchiamo anche di dare sostegno per la ripartenza. Sono sicuro che l’Italia ce la farà». A dirlo è il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ospite a Unomattina. Il ministro sottolinea che la «principale misura» di riduzione fiscale presa con il dl Rilancio è lo stop alla rata Irap: «una misura importante di sostegno alle imprese, risultato di un dialogo positivo con l’associazione delle imprese».

Lopalco: «Ci saranno nuove pandemie»

Che cosa ci aspetterà dopo la fine del Coronavirus? Gli equilibri del mondo, non solo politici, sono cambiati. La crisi globale causata dal diffondersi del Covid19 ha mostrato la fragilità di un’umanità piegata alle logiche della natura. «Ci saranno nuove pandemie, la frequenza aumenterà proprio per l’invasione da parte dell’uomo del mondo naturale. È una regola del bilanciamento tra specie», spiega l’epidemiologo Pierluigi Lopalco ospite della trasmissione Agorà.

Borsa: Ftse Mib – 0,68% in apertura

Apertura in calo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib fa segnare un -0,68% in avvia di giornata a quota 17.065 punti. Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund che registra 235 punti base rispetto al livello di 233 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,80%. Aprono in calo anche Londra (-1,36%), Francoforte (-1,18%), Parigi (-1,17%) e Madrid (-0,93%).

Fase 2, Sardegna: da oggi riaperture parrucchieri

Accelera la Fase in Sardegna. L’isola è rimasta relativamente al riparto dal diffondersi dei contagi e da oggi ha dato il via libera alla riapertura di parrucchieri e centri estetici, negozi di abbigliamento e calzature, profumerie e gioiellerie potranno aprire da oggi. L’ordinanza firmata nella notte dal presidente della Regione Christian Solinas da il via libera alla riapertura. «Preso atto delle incertezze e dei dubbi interpretativi manifestati da alcuni primi cittadini, e considerato che il valore l’R(t) a livello regionale è di 0,48, ho ritenuto necessario assumere direttamente l’iniziativa per la ripartenza», spiega il governatore.

Spiagge: ecco le linee guida per una vacanza sicura

Si avvicina l’apertura della stagione estiva. E mentre le regioni si preparano per una riapertura dei confini, con giugno alle porte ci si chiede come gli italiani andranno al mare. L’accesso alle spiagge sarà contingentato e gli ombrelloni avranno una distanza di 5 metri tra le file e di 4,5 metri sulla stessa fila. Ci sarà bisogno di una prenotazione obbligatoria anche per fasce orarie. Le entrate e le uscite saranno segnalate chiaramente per impedire assembramenti. Nelle docce e negli spogliatoi dovrà essere rispettata la distanza di due metri e in spiaggia ci sarà una sanificazione continua. Saranno vietate le attività in piscina e quelle ludico sportive.

Dl rilancio: le misure per i giovani

Nel dl Rilancio da 55 miliardi continua il supporto alle Partite Iva con un bonus da 800 euro, mentre per gli autonomi che possono dimostrare di avere avuto perdite fino al 33% il bonus sale fino a 1000 euro. Nel dl è presente anche un fondo per cultura e librerie da 225 milioni di euro. Per incentivare forme di mobilità sostenibili e contro assembramenti il nuovo dl prevede nelle città metropolitane e in quelle con più di 50mila bitanti un bonus fino a 500euro per l’acquisto di biciclette, nonché di di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel.

Papa Francesco: «Noi incoscienti anche verso altre pandemia»

La pandemia del Coronavirus è arrivata «come un diluvio», «non l’aspettavamo» ma c«i sono altre pandemie e noi non ce ne accorgiamo, siamo incoscienti di fronte alle tragedie». Così il Pontefice ha aperto l’omelia della messa a Santa Marta «la pandemia della fame» per la quale «nei primi quattro mesi di quest’anno sono morte 3 milioni e 700mila persone», al di là dell’emergenza sanitaria. «Questa preghiera di oggi ci deve far pensare alle altre pandemie: fame, guerra, bambini senza educazione». «Che Dio fermi queste tragedie».

Lamorgese: «Saranno 200mila i migranti regolarizzati»

Il Dl Rilancio ha confermato la regolarizzazione dei migranti lavoratori nel settore agricolo. Un permesso temporaneo di sei mesi. In un’intervista al Corriere della Sera il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha chiarito che «il numero di richieste potrebbe collocarsi a metà strada tra la regolarizzazione del governo Berlusconi, circa 300 mila domande, e quella del governo Monti, circa 100 mila. E i costi sostenuti dal Viminale si prevede siano coperti dal gettito derivante dai contributi forfettari richiesti al datore di lavoro e al lavoratore». Una misura che, spiega Lamorgese, prevede «l’aggravamento delle sanzioni al datore di lavoro che assume e impiega manodopera mediante attività di intermediazione illecita, sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno. In altre parole: ora rischia di più chi ricorre al caporalato per assumere chi, magari, ha ottenuto proprio ora un permesso di soggiorno provvisorio grazie a questa procedura di regolarizzazione ed emersione». Sui migranti regolarizzati Lamorgese chiarisce che non sono ammessi coloro «verso cui sia stato emesso un provvedimento di espulsione motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o se è stato condannato per reati contro la libertà personale, droga e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina».

Lo studio del Papa Giovanni XXIII di Bergamo: c’è una correlazione tra il Kawasaki e il Covid19

Qual è il legame tra Coronavirus e Malattia di Kawasaki? Uno studio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII pubblicato su Lancet e redatto da Lorenzo d’Antiga, spiega come: «Stiamo iniziando a vedere casi di pazienti che arrivano in ospedale con i segni della malattia di Kawasaki anche in altre aree duramente colpite dalla pandemia, come New York e l’Inghilterra Sud-Orientale. Il nostro studio fornisce la prima chiara evidenza di un legame tra l’infezione da SARS-CoV-2 e questa condizione infiammatoria». «Nella nostra esperienza solo una quota molto ridotta di bambini con SARS-CoV-2 sviluppa i sintomi della malattia di Kawasaki – spiega invece Annalisa Gervasoni – Comunque è importante capire le conseguenze del virus nei bambini, specie ora che i paesi si avviano all’allentamento delle misure di lockdown».

«Anticorpi contro i virus»: così i bambini si ammalano meno di Covid19. La ricerca dell’ospedale Bambino Gesù

Il Coronavirus sembra aver risparmiato almeno i bambini. Le fasce più giovani della popolazione «producono anticorpi naturali che reagiscono bene quando incontrano nuovi virus». A spiegarlo a Open è Eva Piano Mortari ricercatrice di uno studio coordinato dal direttore del Css Franco Locatelli sul rapporto tra i bambini e il Covid19. I piccoli possono anche essere infettati da SARS-CoV-2, ma la maggior parte dei casi pediatrici confermati in laboratorio sono lievi, dunque nei bambini la malattia grave è rara», si legge nella ricerca

Regolarizzazione dei migranti: «Sei mesi non sono molti, ma avere la legge dalla propria parte fa un’enorme differenza»

ANSA/ OXFAM

Sei mesi. É questo l’accordo ottenuto dalla ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova per la regolarizzazione dei migranti lavoratori. Sei mesi di un permesso temporaneo che per Raffaella Falcone della Flai Cgil «non sono abbastanza» ma, dice Falcone a Open, per chi viene sfruttato da caporali e aziende agricole, avere la legge dalla propria parte – anche se per poco – fa un’enorme differenza. «Se ti trovano con decine di lavoratori in regola le multe sono salate», spiega. «Questo potrebbe essere un altro incentivo per fare contratti di lavoro a queste persone».

Gli americani hanno più paura di ammalarsi degli italiani – Lo studio

Con l’avvio della Fase 2 il periodo più duro del lockdown sembra alle spalle. Secondo lo studio Together beyond Covid-19 della T.R.A. (The Research Alliance), della quale fa parte anche l’Istituto Piepoli di Milano, le paure dei cittadini cambiano da Paese a Paese. In America il 78% delle persone (quindi quasi 8 su 10) ha paura di essere contagiata dall’infezione da Sars-CoV-2. Per quanto riguarda gli italiani più di 6 cittadini su 10 (62%) ritengono che ci sia ancora un alto rischio per la propria salute. Secondo quanto emerso dallo studio, l’elemento più rilevante in Italia riguarda la percezione del futuro: la grande maggioranza degli intervistati è convinta che l’attuale crisi sarà peggiore di quella finanziaria del 2008.

Di, Rilancio, Conte: «25,6 miliardi di euro per i lavoratori, per rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi»

PALAZZO CHIGI / FACEBOOK | La conferenza stampa di presentazione del Decreto Rilancio, Roma, 13 maggio 2020

Dopo una serie di continui rinvii, alle 18.30 ha preso il via a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha approvato il Dl Rilancio, il maxi-decreto da 55 miliardi di euro, volto a far fronte all’emergenza economica provocata dall’emergenza Coronavirus. A seguito del Cdm, si è tenuta la conferenza stampa, a cui hanno presenziato il premier Giuseppe Conte, il ministro per l’economia Roberto Gualtieri, la ministra per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il ministro per la Salute Roberto Speranza.

«Sapevamo che il Paese era in attesa, ma è stato un lavoro con un tempo necessario – ha esordito Conte – La parola passerà al Parlamento e spero che le forze di maggioranza e di opposizione possano migliorarlo. Sappiamo che c’è un paese in grande difficoltà. La manovra contiene delle premesse perché questa fase di ripartenza possa concretizzare una ripresa economica e sociale».

La conferenza stampa

Il testo del decreto Rilancio

Conte: «Abbiamo sentito il vostro grido d’allarme: stanziati 25,6 miliardi per lavoratori»

«Ci sono commercianti che rischiano di chiudere, imprenditori nell’incertezza: il vostro grido di allarme non ci è sfuggito, per questo ci siamo impegnati al massimo facendoci carico di questa sofferenza, ce l’abbiamo messa tutta». A dirlo in conferenza stampa dopo il Cdm che ha visto l’approvazione del Decreto Rilancio è il premier Giuseppe Conte. Per far fronte a queste difficoltà, ha annunciato il primo ministro italiano, sono previsti «25,6 miliardi di euro per i lavoratori, per rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi».

«Per gli autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni separate Inps – specifica Conte – arriveranno 600 euro subito, perché saranno dati a chi ne ha già beneficiato. Spero possano arrivare nelle prossime ore, quando il decreto andrà in Gazzetta ufficiale, dopodiché ci riserviamo di integrarli con un ristoro fino a 1.000 euro».

15-16 miliardi per le imprese e taglio di 4 miliardi di tasse per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato

Nel decreto Rilancio, spiega il premier, sono presenti «misure cospicue» per le imprese, che ammontano a «15-16 miliardi». «Questi verranno erogati in varie forme dalle più piccole fino alla possibilità di capitalizzare le più grandi – prosegue Conte – Tagliamo in pratica 4 miliardi di tasse per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato».

3,25 miliardi alla sanità e un fondo di 40 milioni per le Rsa

«Per la sanità è stato inserito un intervento cospicuo, del valore di 3 miliardi e 250 milioni», ha spiegato Conte. Inoltre, dopo le stragi di anziani nelle Rsa, il governo ha deciso di istituire «un fondo di 40 milioni per strutture semiresidenziali per persone con disabilità».

Conte: «Stop ai dpcm, si passa ai decreti legge»

«Da domani inizieremo a lavorare al nuovo decreto. Dovremo annunciare le nuove misure. Proporrò ai ministri di adottare un decreto legge, sarebbe la soluzione migliore per coinvolgere il Parlamento. Siamo usciti dalla fase più acuta, ora possiamo anche adottare lo strumento del decreto legge», ha dichiarato il premier Conte.

4 miliardi di euro per il turismo

Nel dl Rilancio è previsto «bonus vacanze fino a un massimo di 500 euro per le famiglie con reddito non superiore ai 40 mila euro», nonché «la sospensione della prima rata dell’Imu per imprese alberghiere e stabilimenti balneari». A comunicare questa misura è stato il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

«Inoltre, ristoranti e bar potranno occupare suolo pubblico non pagando la Tosap, anche grazie alla collaborazione con Anci. E – assicura il Governo – c’è un occhio di attenzione per i nostri artisti». Infatti, «chi avrà maturato 7 giorni di contributi nel 2019 avrà l’indennità di 600 euro per aprile e maggio – han proseguito – Inoltre, ci sono 50 milioni per il Fondo Cultura (che servirà a sostenere il mondo dell’editoria, dello spettacolo, dei congressi, delle fiere, dei grandi eventi e delle mostre annullate a causa del Covid-19, ndr)».

Restano «congelati» gli spostamenti tra Regioni

«Abbiamo avuto un incontro con le Regioni con il ministro Boccia. Le Regioni ci hanno prospettato, quasi tutte, l’esigenza che questi spostamenti interregionali rimangano congelati o limitati al massimo, almeno in questa fase», ha spiegato il premier Conte. «Ci avviamo a una ripartenza pressoché completa – ha proseguito il premier – ed è bene che non ci siano troppi trasferimenti interregionali che potrebbero condizionare una valutazione della curva epidemiologica».

Bellanova si commuove: «Finalmente gli invisibili saranno visibili»

«1 miliardo e 150 milioni di euro sono destinati da questo provvedimento a sostenere la filiera agricola», spiega la ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova, alimentari e forestali. «Voglio sottolineare un punto per me fondamentale – prosegue, commuovendosi – l’emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili.

Da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato». «Lo stanziamento – ha proseguito Bellanova – prevede anche un sostegno forte per le imprese (con una dotazione di 250 milioni per facilitare l’accesso al credito), e 250 milioni destinati agli indigenti, che saranno gestiti con il volontariato».

Conte: «Non è un problema di numeri, ed è anche una battaglia di civiltà»

«Non è un problema di numeri, ma di sostanza – ha successivamente commentato il premier Conte – I principi esiliano qualsiasi considerazione sui numeri circa le regolarizzazioni». Quanto alle polemiche dei giorni scorsi sulla frattura del Governo proprio su questo nodo, il presidente del Consiglio ha precisato: «Non si è consumata una battaglia cruenta. C’è stata in particolare dal M5s la richiesta di un supplemento di riflessione. E anzi, voglio ringraziarli perché abbiamo messo a punto alcuni aspetti. È un risultato importante ed è anche una battaglia di civiltà».

Gualtieri: Decreto imponente con cui si gettano le basi per la ripartenza»

«È stato un lavoro intenso ma oggi abbiamo approvato un decreto significativo, direi imponente, sia per le risorse che mette in campo sia per gli indirizzi molto forti con cui sosteniamo famiglie, imprese, sistema sanitario. Gettiamo le basi per la ripartenza e la ripresa dell’economia, lo facciamo stanziando risorse molto consistenti». A dirlo in conferenza stampa dopo l’approvazione del Decreto Rilancio è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. «L’Agenzia delle Entrate per una volta sarà l’”Agenzia delle Uscite” perché darà risorse alle imprese, le erogherà a giugno», ha assicurato il titolare del Mef.

Mediante il dl Rilancio verrà finanziata «la cassa integrazione, rendendone più efficienti e snelle le procedure». Oltre a ciò, sono previste altre forme di «rifinanziamento e allargamento delle forme di sostegno al reddito», ha spiegato Gualtieri. «La parte quantitativamente più rilevante del dl – ha proseguito il ministro dell’Economia – riguarda il sostegno alle imprese. Dopo il Cura Italia e il dl Liquidità adesso è il momento del ristoro a fondo perduto». «Si tratta di un impegno senza precedenti che realizziamo per favorire la ricapitalizzazione che contribuirà ad assorbire le perdite del sistema delle imprese», ha sottolineato il ministro.

«Sosteniamo un Paese che è fortemente in difficoltà, perché è di fronte a una crisi senza precedenti e lo facciamo però con l’occhio attento a tutti coloro che sono in difficoltà, cercando di non dimenticare nessuno, ma al tempo stesso guardando al futuro», ha proseguito Gualtieri. «Mi piace che in questo provvedimento ci sia un sostegno al reddito per coloro i quali non hanno un reddito per colpa del Coronavirus e allo stesso tempo ci sia il più grande finanziamento della storia all’Università e alla Ricerca».

Speranza: «Stanziati 3 miliardi e 250 milioni di euro per la Sanità». +4.500 borse di studio per specializzazioni

«Sono molto soddisfatto dello sforzo compiuto dal governo per il Servizio sanitario nazionale. Si tratta di uno stanziamento di 3 miliardi e 250 milioni: è una cifra molto più alta di quella che usualmente lo Stato investiva in un intero anno sul Servizio sanitario nazionale, ci volevano 2, 3 anni per una cifra di questo tipo, invece in un colpo solo abbiamo cifre molto importanti». A dirlo durante la conferenza stampa è il ministro alla Salute, Roberto Speranza.

«Con questo decreto – ha proseguito il ministro – abbiamo 11.109 posti in terapia intensiva (+115%) mettiamo in campo 9.600 infermieri e investiamo in particolare sui servizi domiciliari e territoriali». Inoltre, con il dl Rilancio «sono state trovate le risorse per ulteriori 4.200 borse per le scuole di specializzazione in medicina, in collaborazione con il ministero dell’Università», ha annunciato il ministro Speranza.

Patuanelli: «6 miliardi per le imprese che hanno avuto un calo del fatturato del 33%»

Nel dl Rilancio sono previsti «6 miliardi di indennizzi per le aziende che fatturano da zero a 5 milioni di euro e che hanno avuto un calo di fatturato del 33%, sostanzialmente la totalità», ha annunciato il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Inoltre, nel decreto «si ripropone il bonus da 600 euro per una mensilità per la medesima platea del Cura Italia, ma lo amplia per una terza mensilità per alcune platee più colpite dalla crisi “uno stanziamento ulteriore di quasi 4,5 miliardi», prosegue il ministro dello Sviluppo Economico.

«Credo che questo provvedimento sia quello che era necessario fare in questo momento per le imprese di questo Paese. D’ora in poi dobbiamo concentrarci anche sulla prospettiva futura con grandi opere di sburocratizzazione per le imprese e dobbiamo ritornare a parlare della fiducia che il governo deve nei confronti degli imprenditori», ha chiosato il ministro Patuanelli.

A quanti aiuti hanno diritto i bar? La risposta del ministro Gualtieri a un esercente. «Quando li vedrò tutti, le offrirò il caffè»

Poco prima dell’inizio del Consiglio dei Ministri per l’approvazione del Decreto Rilancio, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha fatto capolino in un bar di Roma per prendersi un caffè. Durante la pausa il proprietario di un bar della zona (una delle molteplici attività che non hanno ancora potuto riaprire a pieno regime durante la Fase 2 dell’emergenza Covid-19) si è confrontato con il ministro, facendo il calcolo degli aiuti necessari per non far fallire la propria attività.

Il titolare del bar, elencando tutte le misure preannunciate dal Governo, dovrebbe beneficiare di circa 7.800 euro, ma sino ad oggi, ha comunicato al ministro Gualtieri, ha ricevuto solo i 600 euro di bonus. Mancano dunque all’appello 7.200 euro. Qualora dovessero arrivare, il titolare assicura: «Se arriveranno, le offrirò un caffè».

La proposta di regolarizzazione degli “invisibili” produrrà una guerra tra poveri?

Anche gli esperti di immigrazione sono divisi sulla regolarizzazione di circa 600mila immigrati irregolari prevista dal Decreto Rilancio. A detta del Gruppo di riflessione su regolarizzazione inclusione (Grei250) coordinato da Ugo Melchionda, corrispondente italiano dell’Ocse per l’International Migration Outlook, la misura del governo risulta essere una «scelta gravemente lesiva della dignità delle persone, priva di ogni razionalità giuridica». In aggiunta, a detta dei 250 studiosi, intraprendere la strada della regolarizzazione di lavoratori di alcuni settori «rischia di produrre solo una nuova tensione sociale e una nuova guerra tra poveri».

Toscana: 9.829 positivi, 964 decessi e 5.302 guariti

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 27 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 e 5 nuovi decessi, portando così il numero dei contagi complessivamente a quota 9.829 e le morti per Covid-19 a 964. I casi attualmente positivi sono 3.563. Tra questi 356 persone si trovano ricoverate negli ospedali della regione: 284 con sintomatologia, mentre 72 pazienti sono in terapia intensiva, mentre 3.207 si trovano in isolamento domiciliare. Quanto alle guarigioni, sin dall’inizio della pandemia, in Toscana si son contate complessivamente 5.302 guarigioni. Dal primo febbraio a oggi, in Toscana sono stati effettuati 189.026 tamponi.

Aifa: Risultati «incoraggianti» nella cura del Covid-19 con un farmaco per l’artrite reumatoide

ANSA/FABIO CAMPANA | La sede dell’Aifa, Agenzia italiana del Farmaco

L’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) ha definito «incoraggianti» benché «non definitivi» i risultati ottenuti mediante la sperimentazione del Tocilizumab, un farmaco utilizzato normalmente per trattare l’artrite reumatoide. Lo studio promosso dall’Istituto Nazionale Tumori di Napoli suggerisce che l’impiego di questo farmaco possa «ridurre in modo significativo la mortalità» legata alle complicazioni del Coronavirus.

Cassa integrazione, c’è l’accordo tra Governo e Regioni: maggiore rapidità per gli assegni

ANSA/LUCA ZENNARO | L’entrata del cantiere di Riva Trigoso della Fincantieri, 20 Aprile 2020

«È stato raggiunto l’accordo sulla cassa integrazione in deroga tra Governo e Regioni». Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Emilia-Romagna e Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. «L’obiettivo che ha accomunato Stato e Regioni – ha sottolineato Bonaccini – è quello di individuare procedure e strumenti che possano far arrivare nel più breve tempo possibile i soldi nelle tasche di chi ne ha diritto». L’accordo riguarda i 10 miliardi stanziati dall’esecutivo per il rinnovo della cassa integrazione nel nuovo decreto Rilancio, con aiuti economici alle imprese e ai lavoratori per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Calabria: 1.140 casi positivi, 93 decessi e 496 guariti dall’inizio dell’emergenza

Sono saliti di 2 unità rispetto a ieri i casi totali di Covid-19 registrati in Calabria, portando il numero dei casi complessivi a 1.140 sin dall’inizio della pandemia. Attualmente 551 persone sono attualmente positive. Il numero di pazienti guariti è pari a 496, mentre i decessi restano stabili a 93. 1 solo paziente è ricoverato in terapia intensiva per Covid-19 presso una delle tante strutture sanitarie della Calabria, mentre quelli ricoverati con sintomatologia sono 64. I pazienti in isolamento domiciliare sono 551. In totale, sin dall’inizio dell’emergenza, nella Regione son stati svolti 49.787 test. Il numero dei casi complessivi è così ripartito nelle province della Regione:

Catanzaro : 218;

: 218; Cosenza : 464;

: 464; Reggio Calabria : 268;

: 268; Crotone : 113;

: 113; Vibo Valentia: 77.

Cassa integrazione: ipotesi versamenti erogati dall’Inps

Quale saranno i modi e i tempi dell’erogazione della cassa integrazione? Con il Dl Rilancio sono 10 miliardi le risorse stanziate per il rinnovo della Cig. Ma «c’è un ritardo inaccettabile – aveva dichiarato Luigi di Maio – Ed è inaccettabile che la gente negli ultimi due mesi non abbia ancora ricevuto la cassa integrazione». Secondo il Messagero per accelerare i versamenti potrebbe entrare in gioco l’Inps a cui potrebbe essere affidato il compito di pagare le Cigd al posto delle Regioni.

Campania, 4.630 casi totali, 394 decessi e 2.421 guariti sin dall’inizio della pandemia

Con 15 nuovi casi positivi, il numero totale delle persone contagiate da Covid-19 sin dall’inizio dell’epidemia in Campania è pari a 4.630 persone. Di questi, 394 pazienti sono deceduti, mentre sono state registrate 2.421 guarigioni (di cui 2.109 totalmente guariti e 312 clinicamente guariti). Attualmente 402 persone sono ricoverate negli ospedali della regione con sintomatologia, 19 in terapia intensiva, mentre 1.394 persone si trovano in isolamento domiciliare. Il numero di persone risultate positive sin dall’inizio della pandemia in Campania risulta così ripartito nelle varie province:

Napoli : 2.549 (di cui 968 Napoli città e 1.581 Napoli provincia);

: 2.549 (di cui 968 Napoli città e 1.581 Napoli provincia); Salerno : 668;

: 668; Avellino : 508;

: 508; Caserta : 433;

: 433; Benevento : 192;

: 192; In corso di verifica: 280.

De Luca: «Noi dobbiamo combattere gli imbecilli doppi, quelli che portano la mascherina appesa al collo come un ciondolo»

«Noi prendiamo atto anzitutto delle linee guida che approva il Governo, sulla base delle indicazioni dell’Istituto superiore di Sanità. Ma lo ripeto, noi dobbiamo combattere gli imbecilli doppi. L’imbecille normale è quello che non porta la mascherina, poi c’è l’imbecille doppio che è quello che la porta, ma la porta appesa al collo come un ciondolo. Quello è scemo due volte, perché si prende il fastidio e non si prende neanche la tutela sanitaria». A dirlo è il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando dell’attesa relativa ai dati del numero di contagiati dopo la fine del lockdown dello scorso 4 maggio.

Oms: «Servirà ancora tanto tempo affinché il nuovo Coronavirus non venga più considerato una pandemia»

«Ci vorrà ancora tanto tempo affinché il nuovo Coronavirus non venga più considerato una pandemia». A dirlo è il direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), il dottor Mike Ryan. «Ovviamente – ha specificato il dottor Ryan – possiamo col passare del tempo nella nostra valutazione del rischio, ridurre il livello di allerta a livello nazionale, regionale e globale, attraverso il nostro processo sistematico di valutazione del rischio, ma attualmente consideriamo i rischi ancora elevati».

Lazio: 7.250 casi, 577 decessi e 2.438 guariti sin dall’inizio dell’emergenza

Nella regione Lazio, secondo quanto comunicato nel bollettino dell’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria, i pazienti attualmente positivi al Coronavirus sono 4.235, con un diminuzione di 38 unità rispetto alla giornata di ieri. Di questi, i ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia sono attualmente 1.224, quelli in terapia intensiva sono 83, mentre 2.928 sono le persone in isolamento domiciliare. Sin dall’inizio della pandemia nella regione sono guarite 2.438 persone, mentre 577 sono decedute. Complessivamente sono stati effettuati 188.632 tamponi.

Roma, allo Spallanzani 116 ricoverati e 427 dimessi

Come ogni giorno dall’inizio dell’epidemia, l’ospedale Spallanzani di Roma ha diffuso i dati sul numero dei ricoveri: in questo momento ci sono 116 pazienti, di cui 69 positivi per il Coronavirus e 47 sottoposti a indagini per capire se hanno contratto l’infezione. Nove di questi pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a casa o spostati in altre strutture sono 427.

Mascherine, raggiunto l’accordo tra Arcuri e distributori: 9 milioni di mascherine a maggio e 20 milioni a giugno

Nel nuovo accordo con Domenico Arcuri, il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus in Italia, le associazioni dei distributori si sono impegnate a rifornire le farmacie con 9milioni di mascherine nel mese di maggio, a partire dal prossimo lunedì. Da domani, 14 maggio, il commissario Arcuri ha rinnovato l’impegno a continuare a integrare gli approvvigionamenti di mascherine nelle farmacie con 10 milioni di dpi, entro la fine del mese. Secondo l’accordo stipulato, nel mese di giugno il numero di dispositivi di protezione individuale distribuiti alle farmacie dovrebbe raggiungere quota 20milioni di mascherine a settimana.

Federfarma: «Si è agito tardi sul prezzo delle mascherine»

«Era giusto imporre il prezzo calmierato alle mascherine, ma era giusto imporlo prima e non a mercato in corso. Perché è chiaro che, a mercato in corso, il meccanismo non funziona». A dirlo è Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma, durante la trasmissione Agorà sui Rai Tre, in in merito alla mancanza di mascherine chirurgiche nelle farmacie italiane, il cui prezzo imposto di 50 centesimi più iva è stato definito da un’ordinanza firmata il 28 aprile da Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

Arcuri: «Il Governo mi ha lasciato solo»

Lasciato solo a gestire l’ennesima polemica sulla mancanza di mascherine. È quanto avrebbe confidato il il Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri ieri ad alcuni collaboratori poco prima della conferenza stampa, riferisce il giornale La Stampa. «Capisco che il governo in queste ore ha da fare con il decreto e nessuno ha tempo per altro, perché stanno litigando, ma qui il problema è che sono stato lasciato solo». Attorno a lui, denuncia, solo un grande silenzio. Arcuri ha chiarito che non è «il Commissario a dover rifornire le farmacie di mascherine. Mi interessa che arrivi il messaggio che sul prezzo nessuno può speculare».

Viminale, controlli su 166mila persone e quasi 67mila esercizi commerciali

Il Viminale ha reso noto che nella giornata di ieri, 12 maggio, le Forze di Polizia hanno controllato 166.195 persone e 1.549 sono state sanzionate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 66.932, mentre gli esercenti sanzionati sono stati 85 ed è stata sospesa l’attività di 16 attività commerciali. Il ministero dell’Interno inoltre comunica inoltre che «son state denunciate 3 persone per per false dichiarazioni/attestazioni e 16 per violazione del divieto di allontanamento dall’abitazione per quarantena».

Il matematico Sebastiani: «La differenza tra Nord e Sud si è affievolita. Ma attenzione al Molise»

A detta del matematico del Cnr Giovanni Sebastiani la differenza tra Nord e Sud Italia sembra essersi affievolita. Guardando infatti alle 7 regioni dove oggi si sono registrati meno di 10 contagi 4 sono situate nel Centro-Sud mentre 3 al Nord. Ma a destare preoccupazione è il Molise, dove dove si è riacceso un focolaio in una comunità rom dopo un funerale che ha scatenato polemiche. «La regione – a detta di Sebastiani – era una delle regioni più avanti nell’evoluzione dell’epidemia», ed è bastato un nuovo focolaio legato a un comportamento non corretto a innescare nuovamente alti numeri di contagi.

In Italia altre 195 vittime in 24 ore, calano ancora in contagi e i ricoveri

Il bollettino quotidiano della Protezione Civile del 13 maggio conferma l’andamento degli ultimi giorni: il numero delle persone attualmente positive al Covid-19 continua a calare. Rispetto a ieri, infatti, il dato è diminuito di 2.809 unità. Il bilancio degli attualmente positivi è ora di 78.457 (ieri erano 81.266). Il numero dei decessi nell’ultima giornata è in lieve aumento, con 195 persone decedute, mentre ieri erano stati registrati 172 morti. Il totale delle persone decedute si attesta dunque a 31.106.

Aumenta ancora il numero di guariti, che raggiungono quota 112.541. Cala ancora il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive, passando dai 952 di ieri ai 893 odierni. Si conferma, anche oggi, il calo generale dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 12.172 (ieri erano 12.865), mentre le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono in questo momento 65.392 (ieri erano 67.449). I tamponi effettuati sin dall’inizio dell’emergenza sono stati 2.735.628, per 1.778.952 casi testati. Il totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia è invece arrivato a 222.104 persone.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia: 69 deceduti e 394 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Secondo i dati riportati nel bollettino quotidiano sono 69 le nuove vittime da Coronavirus in Lombardia, per un totale di 15.185 decessi. Le persone attualmente positive in Regione sono 30.032. Il totale dei casi, sin dall’inizio della pandemia, è invece di 83.298. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 307 pazienti, in diminuzione di 15 unità rispetto a ieri, quando erano 322. I ricoverati totali non in terapia intensiva sono 5.007. Le persone dimesse in totale sono 38.081.

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 12.318 (+24)

: 12.318 (+24) Brescia : 13.842 (+94)

: 13.842 (+94) Como : 3.556 (+10)

: 3.556 (+10) Cremona : 6.273 (+18)

: 6.273 (+18) Lecco : 2.583 (+22)

: 2.583 (+22) Lodi : 3.301 (+8)

: 3.301 (+8) Monza e Brianza : 5.141 (+29)

: 5.141 (+29) Milano : 21.731 (+105), di cui 9.185 (+63) a Milano città

: 21.731 (+105), di cui 9.185 (+63) a Milano città Mantova : 3.266 (+11)

: 3.266 (+11) Pavia : 4.849 (+29)

: 4.849 (+29) Sondrio : 1.321 (+4)

: 1.321 (+4) Varese: 3.302 (+29)

La diretta da Palazzo Lombardia

Il 13 giugno ricomincia il campionato. La Lega Calcio ha fissato le date, ora la palla passa al Governo

I club della Serie A hanno fissato la data per una possibile ripartenza del campionato di calcio italiano fermatosi a causa dell’emergenza Coronavirus: il 13 giugno. La scelta è ricaduta su questa data affinché si possa disputare la Coppa Italia, non sforando oltre la data del 2 agosto, lasciando conseguentemente spazio alle partite della Champions e dell’Europa League.

L’annuncio arriva a seguito della comunicazione del presidente della FIGC Gravina, comunicata al ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, circa il riadeguamento del protocollo presentato dalla Federazione al Comitato tecnico-scientifico per la ripresa degli allenamenti, la cui ripresa è prevista per il 18 maggio. Ora la palla passa al Governo, che dovrà decidere se accogliere o meno – sulla base del parere del Comitato tecnico-scientifico – se questa ipotesi potrà divenire realtà.

Azzolina: «Bocciatura possibile se lo studente è troppo carente»

Passo indietro sulla promozione di tutti gli studenti che hanno visto interrompere il proprio anno scolastico a causa della pandemia di Covid-19. Se inizialmente l’idea era quella di promuovere tutti e di far recuperare gli eventuali debiti a settembre, ora la ministra Lucia Azzolina ha fatto un passo indietro.

In audizione alla Camera, la titolare dal Miur ha dichiarato che «Resta ferma la possibilità di non ammettere all’anno successivo studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico», spiegando che «La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto, gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Ma non sarà “6 politico”. Le insufficienze compariranno nel documento di valutazione».

Il ministro Boccia: «Riaprire con prudenza: c’è il rischio focolai»

«C’è il rischio di nuovi focolai nei luoghi di lavoro». A dirlo è il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia durante un collegamento con l’Università Giustino Fortunato di Benevento. Il ministro ha spiegato anche qual è il punto di arrivo ora del governo: «L’obiettivo è quello della differenziazione territoriale, dove le singole regioni italiane saranno responsabili della gestione, come stabilito nella conferenza stato-regioni».

Mobilità fra regioni riaperta solo da giugno

Prima di giugno niente spostamenti tra le regioni. Dopo le polemiche di ieri con Giovanni Toti, Boccia oggi ha chiarito anche questo punto. Spiegando che ogni possibilità di muoversi fra regioni diverse sarà valutata solo a fine maggio: «Sarà più facile garantire una relazione tra regioni a basso rischio, sarà molto più complicato consentire il passaggio di cittadini da una regione a basso rischio ad una ad alto rischio».

Milano, ospedale Fiera smantellato fra due settimane? La risposta della Regione

L’ospedale in Fiera a Milano, aperto per gestire l’emergenza sanitaria da Coronavirus, che al momento ospita cinque pazienti, smetterà l’attività nel giro di un paio di settimane. A dirlo è Antonio Pesenti, direttore della Rianimazione del Policlinico di Milano, che gestisce la nuova struttura realizzata nei padiglioni fieristici. «Io penso che noi a breve chiuderemo l’attività della Fiera se le cose vanno avanti così e a breve intendo entro un paio di settimane», ha detto in un’intervista a Fanpage.

La smentita della Regione

L’opinione del dott. Pesenti non è quella della Regione per cui nessun posto, almeno per il momento verà smantellato. A dirlo è direttamente la Regione: «Si evidenzia che sia per l’ospedale della Fiera di Milano, sia per le altre strutture lombarde impegnate prevalentemente al contrasto del Coronavirus, si è ancora in una fase di valutazione generale e non e’ stata presa alcuna decisione».

Regione Lombardia infatti ha specificato che tutte le scelte su questa struttura spettano alla Direzione generale Welfare: «In relazione alle notizie riguardanti l’Ospedale Covid realizzato alla Fiera di Milano, si specifica che ogni decisione relativa alla rete ospedaliera lombarda va inserita nell’ambito di una programmazione che spetta esclusivamente alle scelte strategiche complessive della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia».

Bergamo, il sindaco Gori: «Entro fine mese 4mila tamponi al giorno. Grazie ai privati»

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato che entro la fine del mese la provincia potrà contare su 4mila tamponi al giorno. E tutti grazie all’aiuto di aziende private: «Entro fine mese la provincia di Bergamo potrà contare su 4.000 tamponi/giorno. Grazie a chi? Al Rotary e ad alcune aziende private, che a loro spese hanno acquistato attrezzature robotizzate negli Usa e reagenti in Uk». Netto l’attacco alla regione: «Quel che la Regione avrebbe dovuto fare e non ha fatto».

Veneto: approvato piano riapertura attività produttive

Sono principalmente due gli elementi del progetto per le riaperture della Fase 2 nella regione Veneto: un «Manuale per la riapertura delle attività produttive» con indicazioni operative pratiche per riprendere o continuare le attività mettendo al centro la salute dei lavoratori. E un progetto pilota finalizzato a testare il modello e a valutarne l’estensione e la sostenibilità su scala più ampia.

Maxi inchiesta Rsa: pm Milano al lavoro su cartelle cliniche

Sono iniziate oggi le analisi di centinaia di cartelle cliniche, da parte del pool di esperti nominati dalla Procura di Milano, per la maxi inchiesta con più filoni sulle morti di anziani nelle Rsa milanesi, tra cui il Pio Albergo Trivulzio. Nei giorni scorsi il dipartimento guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano ha dato un incarico di consulenza a tre medici di medicina legale dell’Università di Verona, a un epidemiologo milanese e a un medico di medicina del lavoro della Lombardia. E in queste ore i consulenti dei pm hanno iniziato a visionare l’imponente mole di carte sequestrate con le perquisizioni nelle strutture dei giorni scorsi.

Spadafora: «1 miliardo di risorse per lo sport»

«Il campionato di calcio riprenderà, se riprenderà, solo se saranno state adempiute una serie di misure, ovvero misure di sicurezza e il protocollo», ha dichiarato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora durante l’informativa al Senato. «Una sottovalutazione – ha aggiunto – che ha portato alla quarantena per molte squadre, vogliamo evitare situazioni di questo genere».

Per quanto riguarda la ripresa dell’intero mondo dello Sport, Spadafora ha chiarito che «complessivamente tra risorse ordinarie e straordinarie arriviamo a circa un miliardo di euro di risorse complessive. Tra queste, il bonus ai lavoratori sportivi. Ad oggi già stato dato il bonus ad oltre 75.000 lavoratori sportivi». Il ministro dello Sport ha inoltre chiarito che le palestre e i centri sportivi dovrebbero riaprire il prossimo 25 maggio.

Sala: «Per la Regione test sierologici non inutili se li fanno i privati»

Ancora tamponi e test sierologici. Il sindaco di Milano è tornato su una delle questioni più scottanti per l’avvio della Fase 2 sull’emergenza Covid19. «Lo faccio oggi non a caso in quanto ieri Regione Lombardia ha detto, attraverso il suo assessore al Welfare, che c’è un’apertura affinché i privati facciano i test – ha spiegato -, dicendo però che se li pagano loro, 63 euro a test e che se ne prendono la responsabilità». Questo secondo Sala «è un po’ bizzarro perché lo stesso assessore pochi giorni fa ha detto “invito tutti a non farli, li ritengo inutili” – ha concluso -, se però li fanno i privati possono essere utili, chissà»

Eurostat, crollo produzione industriale: Italia peggiore in Europa

A marzo la produzione industriale nei 19 Paesi dell’Eurozona ha visto un crollo storico, diminuendo dell’ 11,3% su febbraio e del 12,9% rispetto a un anno prima. Il primato peggiore spetta all’Italia, che secondo i dati diffusi oggi da Eurostat ha visto un calo del 28,4%. Su base annua a fare peggio è stato solo il Lussemburgo con un meno 32,7%. Nell’insieme dell’Ue la flessione della produzione è stata del 10,4% a marzo e dell’11,8 rispetto a un anno prima.

Istat: +73% chiamate al numero antiviolenza in lockdown

Durante il lockdown sono state 5.031 le telefonate al 1522, il numero anti violenza, il 73% in più sullo stesso periodo del 2019. Le vittime che hanno chiesto aiuto sono 2.013 (+59%). Tale incremento, specifica l’Istat, non è necessariamente direttamente attribuibile a maggiore violenza ma alle campagne di sensibilizzazione che hanno fatto sentire le donne meno sole.

Andreoni: «Ventilazione ne fa aumentare la corsa. Vanno evitati i ventilatori»

«Più che il condizionatore andrebbe evitata la ventilazione, che fa aumentare la distanza percorsa dal virus. Mettersi sottovento spinge le particelle che possono così viaggiare oltre il metro e mezzo». A chiarirlo è Massimo Andreoni, ordinario di malattie Infettive dell’Università di Roma Tor Vergata e direttore scientifico della Società Italiana di medicina infettiva e tropicale (Simit), alla trasmissione Agorà.

Sileri: «Dal primo giugno spostamenti tra Regioni, anche dalla Lombardia»

Uno dei nodi da sciogliere dei prossimi passi della Fase 2 è lo spostamento tra regioni. Secondo il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital, dal primo giugno gli spostamenti interregionali saranno permessi anche dalla Lombardia. «Dal 18 maggio faremo un passo avanti e di questo ne sono sicuro e per fine mese ci sarà maggiore libertà. Ovviamente non posso garantire oggi la libertà del movimento fra diversi Regioni perché è un momento di osservazione; è una fase 2 molto iniziale e ci sono 12 regioni che hanno meno di 12 infetti», ha detto Sileri.

Gentiloni: «Per la ripresa serve un Recovery Fund da mille miliardi»

Serve un Recovery Fund «da almeno mille miliardi» con fondi già dai «prossimi mesi». A dirlo è Paolo Gentiloni in un’intervista a La Stampa. Il commissario Ue agli Affari economici chiede che venga adottato un nuovo strumento per consentire investimenti privati nel sostegno alle aziende in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Questa recessione ha un «carattere disomogeneo», e sarà tale anche la ripresa, spiega Gentiloni. Ed è questa disparità che è «una minaccia esistenziale alle fondamenta dell’Unione».

Prof. Galli: «Il virus non ha diminuito la propria capacità di infettare le persone»

Non abbiamo evidenze che fanno notare un’attenuazione della capacità infettante del virus. Quando si parla di un’infezione che avrebbe cambiato passo e che si sarebbe manifestata in minore gravità, devo francamente dire che non è così. Stiamo guardando una coda dell’epidemia. A dirlo è il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a margine del webinar “Asma e Covid-19”, promosso da FederAsma e Allergie Odv con il contributo di AstraZeneca.

Aggiornate le Faq del Governo: consentito farsi accompagnare a lavoro in auto o moto

Il Governo ha aggiornato le Faq (risposte a domande frequenti, ndr) per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. E così, a seguito delle sollecitazioni pervenute, al fine di limitare al massimo gli spostamenti mediante il trasporto pubblico, il Governo ha dato il suo ok alla possibilità di permettere alle persone di farsi accompagnare al lavoro in auto (mantenendo la distanza di 1 metro, a meno che non si sia conviventi) o in moto (solo per conviventi), da un parente o da una persona incaricata.

Nelle Faq, inoltre, viene introdotta la possibilità di «spostarsi in ambito regionale per situazioni di necessità, come, ad esempio, fare la spesa, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Di norma la spesa deve farsi in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria abitazione, pur non essendo più previsto il territorio comunale quale limite territoriale degli spostamenti; un maggior allontanamento è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario».

Sì alle visite per la ricerca di una nuova casa, purché gli alloggi siano disabitati

Considerata la ripresa delle attività delle agenzie immobiliari, di pari passo sarà possibile riprendere le visite per visionare gli appartamenti, le stanze o le case da affittare/acquistare. Tuttavia il Governo specifica che «tutte le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o da acquistare avvengano quando queste sono disabitate».

Il nuovo modulo per l’autocertificazione

Nuova fase, nuovo modulo di autocertificazione. Sul sito del Viminale è ora disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile da domani, 4 maggio, giorno dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Come sempre, l’autodichiarazione sarà in possesso degli agenti di polizia e anche stavolta è possibile compilarla al momento del controllo.

Come specificano le autorità, comunque, il “vecchio” modello è ancora valido: basterà barrare le voci non più attuali. o barrando le voci non più attuali.

