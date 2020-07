In Italia sono 13.459 gli attualmente positivi; 34.926 è il totale dei deceduti. Si avvicina l’incontro europeo sul Recovery Fund e Conte spera in un compromesso quanto prima. In Australia il governo ha deciso di dimezzare la quota giornaliera dei cittadini a cui è concesso tornare nel Paese. Mentre l’ex colonia britannica ha visto un aumento dei nuovi casi

Non rallenta la curva dei contagi negli Stati Uniti che ora contano 3.117.946 casi. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese ha il numero più alto di vittime nel mondo a causa del Coronavirus per un totale di 133.290. Segue il Brasile con 1.755.779 casi e 69.184 vittime. Terzo posto per l’India che nel giro di pochi giorni ha visto un vertiginoso aumento di nuovi positivi arrivando a 793.802 contagi. L’Italia ha rallentato la curva e conta 242.363 casi.

ITALIA

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il premier Giuseppe Conte

Conte: «Il Recovery Fund è un appuntamento con la storia»

Mentre si avvicina il tavolo europeo del 18 luglio per provare ad accelerare su un accordo sul Recovery Fund, il premier Giuseppe Conte, intervistato dalla tv spagnola La Sexta, dice di avere fiducia in Angela Merkel. La cancelliera tedesca ora alla guida dell’Unione europea per i prossimi sei mesi ha ribadito nel suo discorso di insediamento la necessità di avere un’Europa forte, unita e democratica per poterla trainare fuori dalla tempesta.

«Ho fiducia nella responsabilità, nel coraggio della cancelliera Merkel – dice Conte -. So che vive molto la dimensione politica di questo negoziato, comprende che questo è un appuntamento con la storia. A questo appuntamento il Parlamento ha saputo rispondere, la Commissione Ue ha saputo rispondere, la Bce ha saputo rispondere: adesso è il turno del Consiglio europeo». Conte auspica che si possa raggiungere un compromesso quanto prima tra i 27 Paesi membri.

Per quanto riguarda invece la questione dell’apertura delle frontiere esterne dell’Ue l’Italia vuole invitare di mettere a rischio la situazione dei contagi e chiede attenzione dai Paesi terzi. «Non possiamo permetterci altre ondate di virus a causa della disattenzione delle altre persone», ha concluso il premier.

HONG KONG

EPA/JEROME FAVRE | Hong Kong

Nuovo picco di contagi: scuole chiuse sull’isola

L’ex colonia britannica è pronta a chiudere nuovamente tutte le scuole dopo un nuovo picco di casi. Almeno 30 persone – secondo il South China Morning Post – sono risultate positive. Ieri ci sono stati altri 42 nuovi casi, di cui 34 trasmessi localmente. Segnando così il secondo giorno consecutivo con infezioni locali.

Dalla fine di gennaio l’isola ha registrato 1.366 casi, mentre 7 persone sono decedute. Dal 15 al 21 luglio è inoltre prevista a Hong Kong la fiera annuale del libro. «Credo che la decisione più ideale dovrebbe essere quella di annullare l’evento», ha dichiarato il dottor David Hui Shu-cheong della Chinese University.

AUSTRALIA

EPA/LUIS ASCUI | Melbourne, Australia

Il governo limita il numero dei cittadini che giornalmente potranno far rientro nel Paese

L’Australia dimezzerà il numero di cittadini autorizzati a tornare a casa dall’estero ogni settimana, ha annunciato il primo ministro Scott Morrison, mentre le autorità lottano per contenere un focolaio di Covid-19 a Melbourne. Da lunedì solo 4mila cittadini australiani o residenti con un permesso di soggiorno permanente potranno tornare ogni giorno nel Paese, rispetto agli 8mila attuali.

Inoltre le persone che rientreranno dovranno pagare per la loro quarantena. «La decisione che abbiamo preso è stata quella di garantire che potessimo concentrarci sulle risorse necessarie per eseguire i test e la tracciabilità e non dover trasferire risorse ad altri compiti», ha detto Morrison ai giornalisti a Canberra dopo una riunione del gabinetto nazionale.

