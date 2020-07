Per saperne di più:

Ultimi bollettini:

Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus negli Stati Uniti che ora contano 3.184.633 casi. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese ha il numero più alto di vittime Covid nel mondo per un totale di 134.097. Segue il Brasile con 1.800.027 casi e 70.398 vittime. L’India è ancora al terzo posto dopo aver superato la Russia, con 820.906 casi di positività. L’Italia ha rallentato la curva e conta 242.639 casi.

ITALIA

ANSA/Marco Ottico

Gli negano la prenotazione al B&B perché è di Codogno

È bastato mandare una fotocopia della carta d’identità per far saltare la prenotazione in un B&B in Toscana. Il motivo? La famiglia viene da Codogno, uno dei primi focolai dell’epidemia di Coronavirus in Italia e ancora oggi segnata da uno stigma legato a questo primato. A raccontare la storia al Corriere della Sera è Davide Passerini, avvocato codognese e sindaco di un vicino paese (Fombio).

«Volevamo tornare in un agriturismo che c’era molto piaciuto – racconta Passerini -. Tre famiglie con figli, 12 in tutto. Ho chiamato il proprietario della struttura ma non c’era posto. Gentilmente, si è offerto di trovarci un’altra sistemazione. Detto fatto: bed&breakfast in zona. Abbiamo prenotato e sembrava tutto a posto. Giro la fotocopia della carta d’identità e preciso per mail che siamo di Codogno. Risposta dell’albergatore: purtroppo affittiamo di settimana in settimana».

Ad ulteriori indagini arriva la conferma: nessuna problema legato al tipo di prenotazione, l’unico ostacolo è la provenienza. «Ora, io non voglio fare nomi perché so bene che poi questi signori vengono crocifissi dai social – conclude Passerini – ma trovo tutto ciò davvero mortificante».

USA

EPA/ERIK S. LESSER

Lockdown ad Atlanta: scontro tra la sindaca e il governatore della Georgia

Con i casi di Coronavirus che continuano ad aumentare negli Usa, si riaccende lo scontro tra democratici e repubblicani – come anche tra sindaci, governatori e la presidenza – su come affrontare i nuovi focolai. Succede per esempio ad Atlanta in Georgia, dove la sindaca democratica Keisha Bottoms (risultata positiva al Coronavirus) intende re-introdurre il lockdown, riportando il paese alla Fase 1: vietato spostarsi da casa salvo per gravi e comprovati motivi.

Il governatore repubblicano Brian Kemp, non ne vuole sentir parlare. Lo stato – che ieri ha registrato 4.484 nuovi casi di Coronavirus, un record – è già in Fase 2 e secondo il governatore il lockdown voluto della sindaca non si potrebbe effettuare dal punto di vista legale in quanto più restrittiva rispetto al resto dello Stato.

«Chiediamo ai cittadini e alle imprese di rispettare i termini dell’ordine del governatore, che è stato realizzato in congiuntamente con i funzionari statali della sanità pubblica – ha affermato Kemp in una nota -.Queste misure di buon senso aiuteranno a proteggere la vita e il sostentamento di tutti i georgiani».

VENEZUELA

EPA/MinCI | Tareck El Aissami

Positivo il ministro del petrolio

Anche il ministro del Petrolio del Venezuela, Tareck El Aissami, è positivo al Covid. Lo ha reso noto lui stesso a Caracas spiegando di essersi posto in isolamento. L’annuncio di El Aissami giunge solo ventiquattro ore dopo quello del contagio del numero due del chavismo, Diosdado Cabello.

Su Twitter El Aissami ha dichiarato «sono pronto per questa nuova battaglia, aggrappato a Dio e alla vita! Come diceva una canzone di A.Filio, “è solo momentanea la partenza, non sto scrivendo per congedarmi. Vinceremo!». Anche Omar Prieto, governatore dello stato di Zulia tra i più colpiti dal virus a causa del crollo dei servizi di elettricità e acqua, si è dovuto mettere in isolamento dopo essere risultato positivo.

Link utili: