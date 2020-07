Per saperne di più:

Ultimi bollettini:

In tutto il mondo i casi di Coronavirus sono arrivati quasi a 13 milioni. Secondo i dati della Johns Hopkins University al momento sono a 12.910.357. Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti, con 3.304.942 casi e 135.205 vittime. Preoccupante anche la situazione in America Latina: dei dieci Paesi più colpiti dall’epidemia, quattro fanno parte di questo continente. Tra le nazioni europee la situazione peggiore rimane quella del Regno Unito con 291.154 casi e 44.904 vittime.

MESSICO

EPA/SÁSHENKA GUTIÉRREZ | Passanti con la mascherina a Città del Messico

Secondo gli ultimi dati pubblicati, sono stati superati i morti dell’Italia

299.750 casi di contagi e 35.006 morti confermate. È questo l’ultimo bilancio fatto dalle autorità sanitarie del Messico. Un bilancio che porta il Paese ad essere il quarto Stato al mondo in termini di vittime. Dopo gli Stati Uniti, dove i morti sono 135.205, il Brasile con 72.100 vittime e il Regno Unito dove i decessi sono arrivati a 44.904. In termini di contagi invece il Messico non è nemmeno fra le prime tre nazione dell’America Latina che sono state travolte dall’epidemia.

A registrare il maggior numero di contagi infatti è il Brasile, con 1.864.681 casi di contagio, seguito dal Perù con 326.326 casi e da Cile con 315.041 casi. Negli ultimi mesi il Messico aveva raggiunto un nuovo record di contagi, segnando 7.280 casi in 24 ore. Nonostante i numeri siano elevati, le autorità sanitarie hanno garantito che la tendenza generale è al ribasso.

FMI

EPA/GIAN EHRENZELLER | Kristalina Georgieva, managing director del Fondo monetario internazionale

Nel 2020 in tutta l’Unione europea il Pil calerà del 9,3%. A rischio i Paesi con il debito pubblico più elevato

Un calo del 9,3% per il 2020 e un aumento del 5,7% nel 2021. Sono queste le previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) per il Pil dell’Unione europea. Paul Thomsen, che si occupa di Europa per il Fmi, spiega anche che le condizioni di ripresa saranno diverse a seconda della situazione di partenza di ogni Paese. Ricorda poi anche un’altra cosa: per ritornare ai livelli di Pil del 2019 bisognerà aspettare il 2022.

Per permettere tutto questo serve però che i governi continuino ad aiutare i cittadini e le imprese. In questa fase, sempre secondo Thomsen, sono due gli obiettivi dell’Unione europea: «Salvare vite umane e assicurarsi che in Europa emerga un’economia più verde e sicura per il lungo termine, un’economia in cui le generazioni future possano prosperare».

I Paesi più a rischio ora sono quelli che hanno un debito pubblico più alto, fra cui c’è anche l’Italia: «Per decenni diversi diversi Paesi hanno visto il loro con elevato debito aumentare in periodi difficili e stabilizzarsi, ma non calare, in periodi buoni. Questo si è tradotto in un’elevata disoccupazione ed emigrazione, soprattutto fra i giovani».

ITALIA

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

La mascherina resta obbligatoria almeno fino al 31 luglio

Nei luoghi chiusi e in tutti quegli spazi in cui non è possibile garantire il distanziamento sociale. È qui che la mascherina resterà obbligatoria fino al 31 luglio. E non solo. Secondo il Dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) che entrerà in vigore domani saranno tre i pilastri su cui si continueranno a basare i protocolli che fino a questo momento hanno permesso di contenere il contagio: la mascherina, il rispetto del metro di distanza e il lavaggio frequente delle mani.

Il Governo ha posticipato ancora il via libera a fiere, sagre e discoteche. Un divieto che potrebbe rimanere attivo ancora per due settimane, fino a quando la curva dei contagi non si abbasserà definitivamente. L’obiettivo in questa nuova fase è anche rafforzare i controlli per evitare la creazione di assembramenti sulle spiagge e davanti ai locali pubblici.

USA

California, governatore ordina rilascio di 8 mila detenuti

Carcere, Usa

Il governatore dem della California Gavin Newsom ha ordinato di accelerare il rilascio di circa 8.000 detenuti per limitare la diffusione del Coronavirus nella popolazione carceraria dello Stato e nello staff penitenziario. Il provvedimento riguarda prigionieri che devono scontare meno di un anno e vieta la liberazione di persone condannate per violenze domestiche e altri reati gravi o che siano socialmente pericolosi. I detenuti che rispondono a questi criteri e hanno oltre 30 anni possono essere scarcerati subito, mentre gli altri saranno rilasciati entro la fine del mese.

