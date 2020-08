La ministra del Lavoro Catalfo assicura: «Stiamo cercando di riportare in azienda il lavoratore il cui posto è rimasto in sospeso». In Belgio 500 contagi al giorno tra il 25 e il 31 luglio. Anche la Germania alle prese con un ritorno dei casi

L’epidemia da Coronavirus negli Stati Uniti continua a correre. Il Paese – secondo i dati della Johns Hopkins University – ha toccato quota 4.713.568 contagi dall’inizio dell’emergenza. Il bilancio delle vittime è di 155.469. Seguono il Brasile, con 2.750.318 casi, e l’India, con 1.855.745. Tra le Nazioni più colpite anche Russia e Sudafrica.

BELGIO

EPA/OLIVIER HOSLET | Bruxelles, Belgio

L’allarme dell’Istituto di Sanità: «La seconda ondata è già qui»

«È chiaro che è arrivata la seconda ondata di Covid-19». A dirlo è il presidente del comitato scientifico sul Coronavirus dell’Istituto di Sanità belga, Steven Van Gucht. «Il numero di infezioni» in Belgio è «in crescita e non è un piccolo aumento. Non sappiamo quanto durerà e quanto saliranno le curve – ha aggiunto Van Gucht – Tuttavia questa seconda ondata potrebbe non avere conseguenze drammatiche: le misure messi in atto dal Consiglio di Sicurezza Nazionale possono funzionare».

Nelle ultime settimane il Paese ha registrato una crescita significativa dei casi che hanno raggiunto quota 70.314. Una media di 517,1 persone al giorno sono risultate positivi al Coronavirus tra il 25 e il 31 luglio, secondo i nuovi dati dell’Istituto di sanità pubblica «Sciensano» pubblicati martedì.

GERMANIA

EPA/FELIPE TRUEBA | Proteste a Berlino contro le misure di lockdown, Germania

Tornano a crescere i contagi: +870 casi nelle ultime 24 ore

Un nuovo incremento di casi in Germania. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato un ulteriore aumento rispetto al giorno precedenti con 870 casi contro i +509 di ieri. A comunicarlo è il Robert Koch Institute. Le rilevazioni del martedì risultato più allineati con il trend delle settimane precedenti in quanto quelli del lunedì risentono della flessione del weekend, quando i laboratori di analisi sono chiusi.

Il fattore R0 giornaliero del 3 agosto in Germania è di 1,09, leggermente inferiore al dato di ieri. Il fattore R0 sui sette giorni è di 1,09. Dall’inizio dell’emergenza i casi totali registrati sono di 211.281, le vittime sono 9156.

ITALIA

Ansa/Filippo Attili | La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo

Catalfo: «Esonero al 100% per 6 mesi sulle nuove assunzioni»

«Stiamo cercando di compiere ogni sforzo possibile per cercare di riportare in azienda il lavoratore il cui posto è rimasto in sospeso», assicura in un’intervista ad Avvenire la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo dopo l’appello sul lavoro arrivato domenica dal Papa. In particolare i grandi rischiano riguardano ora il post-pandemia e la fine del divieto di licenziamento: «Nella primissima fase dell’emergenza – risponde Catalfo – con gli ammortizzatori sociali e lo stop ai licenziamenti abbiamo fatto sì che si tutelassero milioni di posti lavoro e le attività di migliaia di imprenditori, come hanno dimostrato studi nazionali e internazionali».

Sugli strumenti che verranno utilizzati per tamponare le perdite nel mondo del Lavoro Catalfo chiarisce che nel Dl Agosto sarà potenziato «il Fondo nuove competenze, introdotto nel Decreto Rilancio con l’articolo 88, con altri 500 milioni portando il totale a 730 milioni. A ciò si aggiungerà un esonero contributivo al 100% della durata di 6 mesi per nuove assunzioni a tempo indeterminato». Catalfo parla anche della questione dei Rider, «L’obiettivo – spiega – è un contratto collettivo nazionale entro il 2020».

Tavio: «Troppi assembramenti in giro e poche persone con la mascherina»

ANSA/ MOURAD BALTI TOUATI | Milano, Italia

«Le indicazioni della autorità sono corrette. Se si parla dei cittadini qualcosa che non va c’è». A dirlo a La Repubblica è Marcello Tavio, presidente della Società italiana di malattie infettive (Simit). «Si vedono troppi assembramenti – aggiunge – non si usano le mascherine. Eppure tutti ormai sappiamo a memoria cosa fare per evitare il contagio».

Secondo Tavio, visto l’andamento positivo nel monitoraggio, le persone si sentono fiduciose: «La tendenza è positiva grazie alle misure di contenimento e di contrasto e poi siamo entrati in stagione favorevole». Ma la guardia deve rimanere alta, soprattutto in vista della stagione autunnale «quando cesseranno le condizioni favorevoli come il clima. Sono convinto che non torneremo alle condizioni di marzo, perché vorrebbe dire ignorare il virus per due mesi».

ONU

AFP/LAKRUWAN WANNIARACHCHI | Colombo, Sri Lanka

L’allarme del Segretario generale Guterres: «Siamo di fronte a una catastrofe generazionale che minerebbe decenni di progressi e aggraverebbe le disuguaglianze»

Le Nazioni Unite lanciano l’allarme e avvertono di un’imminente catastrofe generazionale a causa dell’impatto della pandemia sull’istruzione. In particolare il monito dell’Onu è rivolto all’America Latina dove sono stati superati i 5 milioni di casi. Il segretario generale dell’Organizzazione con sede a New York, Antonio Guterres, ha affermato che a metà luglio le scuole erano chiuse in 160 paesi. Una chiusura che ha colpito oltre 1 miliardo di studenti, mentre almeno 40 milioni di bambini hanno perso la scuola materna.

Una situazione arrivata quando – già prima dell’epidemia – oltre 250 milioni di bambini non andavano a scuola. «Siamo di fronte a una catastrofe generazionale che minerebbe decenni di progressi e aggraverebbe le disuguaglianze», ha affermato Guterres, avvertendo degli effetti «preoccupanti» sulla nutrizione, il matrimonio infantile e l’uguaglianza di genere.

AUSTRALIA

EPA/JAMES ROSS | Melbourne, Australia

Multe fino a 20mila dollari per chi non rispetta la quarantena

Dopo aver imposto un nuovo lockdown e un coprifuoco, lo Stato di Victoria, in Australia, ha annunciato il dispiego di militari per far rispettare le nuove norme di sicurezza. Chiunque abbia contratto il virus e venga trovato fuori da casa dovrà pagare multe fino a 20 mila dollari, fa sapere l’Agenzia di stampa Reuters.

All’inizio di questa settimana lo stato di Victoria ha imposto un coprifuoco notturno, inasprito le restrizioni ai movimenti delle persone e ordinato a gran parte delle attività locale di chiudere per rallentare la diffusione del Coronavirus. Ma il premier Daniel Andrews ha affermato che quasi un terzo di coloro che avevano contratto il Covid-19 non erano a casa quando sono stati controllati dalle autorità, richiedendo così nuove rigide sanzioni per fermare la trasmissione della comunità.

