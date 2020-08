La Germania studia una bozza per rendere i test obbligatori negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. In Russia ancora 5mila casi, ma la curva è in calo. La produzione industriale in Italia – rileva l’Istat – scende del 17,5% nel secondo trimestre

Gli Stati Uniti sono vicini ai 5 milioni di casi totali di Covid-19, mentre nel mondo il bilancio si avvicina a quota 19milioni con più di 700 mila vittime, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Nel secondo Paese più colpito – il Brasile – la pandemia ha portato 2.859.073 contagi, mentre in India i numeri stanno per raggiungere i 2 milioni di persone risultate infette dall’inizio del monitoraggio. Seguono Russia e Sudafrica. Sesto il Messico con 456.100 contagi.

GERMANIA

EPA/STEPHANIE LECOCQ | Antwerp, Belgio

Il governo sconsiglia i viaggi nella città belga di Antwerp

Oltre mille nuovi casi in Germania nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 740. Il fattore di riproduzione giornaliero del contagio è ancora di 0,9 e il fattore di riproduzione sui sette giorni è 0,99. Nel frattempo il ministro della Sanità Jens Spahn sta lavorando a una legge per disporre test obbligatori.

«Abbiamo le prime bozze, ma vogliamo coordinarci bene con gli Stati, perché devono implementare i test negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. Fino a quando non sarà in atto, ci sarà una quarantena di due settimane per le persone che entrano nel paese da aree a rischio». Il governo tedesco ha anche invitato i cittadini a non recarsi in Belgio, in particolare nell’area di Antwerp, considerata una zona ad alto rischio per la diffusione del contagio.

RUSSIA

EPA/MAXIM SHIPENKOV | Mosca, Russia

+7331 guariti nelle ultime 24 ore

Ancora più di 5mila casi giornalieri di Coronavirus in Russia per un bilancio totale che è arrivato a quota 871.894. Di questi, 684 casi sono stati confermati a Mosca e 159 a San Pietroburgo. Secondo il centro di crisi, il tasso di crescita giornaliero è stimato allo 0,6%. Il tasso di crescita giornaliero più basso è stato registrato nella regione di Mosca (0,2%). Attualmente, circa 180.931 persone si trovano ricoverate. Il numero di pazienti guariti nelle ultime 24 ore è aumentato di 7.331 portando il totale a 676.357. Altri 1.254 pazienti sono stati dimessi a Mosca.

ITALIA

Unsplash

Istat: a giugno produzione industriale +8,2%. Ma -13,7% su base annua

La produzione industriale in Italia a giugno è salito dell’8,2% rispetto al mese precedente. Lo rileva l’Istat nel suo ultimo rapporto. L’aumento mensile – spiega – «segue quello eccezionale registrato a maggio (+41,6%), dopo il crollo dovuto all’emergenza Covid-19». Dati invece in negativo per i valori annui con un -13,7%. Il secondo trimestre cala del 17,5% rispetto ai tre mesi precedenti.

Nei primi sei mesi dell’anno, rispetto al 2019, c’è una diminuzione del 18,3%. «Sebbene in recupero, i livelli produttivi restano ancora distanti da quelli prevalenti prima dei provvedimenti legati all’emergenza sanitaria; rispetto a gennaio la produzione risulta inferiore, al netto dei fattori stagionali, di oltre 13 punti percentuali», chiarisce l’Istat.

Landini avverte: «Stop ai licenziamenti o sarà scontro sociale»

ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini

Subito proroga allo stop dei licenziamenti. «Altrimenti per Cgil, Cisl e Uil sarà sciopero generale». Maurizio Landini – in un’intervista a La Repubblica – lancia un monito chiaro al governo in vista della discussione del dossier sul lavoro. «La nostra posizione è il blocco dei licenziamenti per tutti fino a fine dicembre con due eccezioni: imprese che cessano per liquidazione e se si fanno accordi sindacali fondati sull’adesione volontaria». Su Confindustria e la nuova guida con Carlo Bonomi il segretario nazionale di Cgil chiede a Confindustria di affiancarsi ai sindacati nel chiedere la defiscalizzazione degli aumenti salariali.

«Un nuovo modello – dice Landini – deve mettere al centro il lavoro e partire dagli investimenti su sanità, istruzione e deve prevedere asili nido dove non ci sono e formazione permanente». Landini spinge anche per una transizione ambientale con addio a carbone. Sul tema scottante dei soldi che si attendono dal Recovery Fund per Landini «sono un’occasione che non dobbiamo perdere. E devono servire a combattere la precarietà. Non capisco perché Confindustria e il suo presidente vogliano difendere un vecchio modello fondato su precarietà e poca innovazione tecnologica».

USA

Pixabay

Focolaio nello stato della Georgia. Uno studio afferma: «Il Covid si diffonde più velocemente nelle scuole di quanto affermato in precedenza»

Il Coronavirus può trasmettersi più facilmente in campi estivi e a scuola di quanto affermato in precedenza. I dettagli emergono dai nuovi focolai nello stato americano della Georgia e in Israele. Un rapporto dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) suggerisce che i bambini – anche i casi asintomatici – potrebbero svolgere un ruolo importante nella trasmissione comunitaria del Covid-19.

Lo studio contraddice una serie di studi precedenti per cui i bambini raramente trasmettono il virus a coetanei o adulti. Questa settimana a 260 dipendenti in uno dei più grandi distretti scolastici della Georgia è stato impedito di entrare nelle loro scuole perché avevano il virus o erano stati in contatto con un individuo infetto.

BRASILE

EPA/JOEDSON ALVES |Roraima, Brasile

La corte suprema brasiliana dà un ultimatum al governo: «30 giorni per adottare misure per proteggere le comunità indigene»

Il Paese dell’America latina – il secondo più colpito al mondo – si avvicina alla soglia delle 100 mila vittime da Coronavirus e secondo uno studio il bilancio è destinato a raddoppiare entro ottobre. Domingos Alves, professore della Facoltà di Medicina dell’Università di San Paolo ha rivolto in un’intervista ad Afp una dura critica alle autorità: «Hanno sacrificato la popolazione». Alves attribuisce il nero bilancio in Brasile alla gestione dell’epidemia da parte del governo e al negazionismo del presidente con mancanza di misure di contenimento.

Nel frattempo la Corte suprema brasiliana ha stabilito che il governo del presidente Jair Bolsonaro adotti misure per fermare la diffusione dei contagi nelle aree delle comunità indigene e vulnerabili del Paese. La maggioranza dei giudici ha votato per dare al governo 30 giorni per elaborare un piano per ridurre la minaccia per le popolazioni indigene che potrebbe spazzare via alcune tribù.

