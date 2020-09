Ultimi bollettini:

Per saperne di più:

Sono 924 mila le vittime da Coronavirus in tutto il mondo. Oggi, 14 settembre, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, le infezioni complessive hanno raggiunto quota 29 milioni. Gli Stati Uniti risultano essere ancora una volta il Paese più colpito con oltre 6,5 milioni di contagiati e 194 mila vittime: a seguire l’India con 4,8 milioni di casi e il Brasile con 4,3 milioni. In 24 ore sono stati registrati nel mondo quasi 308 mila (per l’esattezza 307.930) nuovi casi: si tratta di un nuovo record giornaliero, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha pubblicato i dati sul proprio sito.

ITALIA

ANSA | L’aula di una scuola superiore

Suona la campanella per 5,6 milioni di studenti

Il giorno tanto atteso è arrivato. Oggi suona la campanella per oltre 5,6 milioni di studenti che, dopo mesi di didattica a distanza (le lezioni non sono più state in presenza dal 5 marzo), possono finalmente riabbracciare i propri compagni e tornare tra i banchi di scuola. E a inaugurare il nuovo anno scolastico, che parte tra dubbi e polemiche a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria in Italia, sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Questo pomeriggio, infatti, il Capo dello Stato si recherà presso la scuola primaria Guido Negri di Vo’. A partire dalle 16.30 ci saranno anche la presidente del Senato Elisabetta Casellati, il segretario d’aula Francesco Scoma (in rappresentanza del presidente della Camera Roberto Fico), il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani.

I veri protagonisti di questa giornata, in realtà, saranno gli studenti degli istituti selezionati, nell’ambito di un concorso organizzato dal ministero dell’Istruzione che ha premiato i migliori percorsi didattici sui temi dell’educazione, legalità, integrazione e lotta al bullismo.

REGNO UNITO

EPA/WILL OLIVER | Londra, Regno Unito

Allarme esuberi, a rischio un milione di posti di lavoro

Il Covid-19 ha causato effetti devastanti non solo sulla salute pubblica ma anche sull’economia di tutto il mondo. È il caso, ad esempio, del Regno Unito dove, in autunno, come scrive il Guardian che cita uno studio sulla crisi occupazionale causata dall’emergenza sanitaria elaborato dallo Ies, è probabile che vengano annunciati mezzo milione di esuberi (ma si teme che i numeri possano spingersi anche oltre, attestandosi sui 700 mila) da aggiungersi ai 240 mila licenziamenti registrati ufficialmente dal governo fino al mese di giugno.

Questo significa che per il 2020 si rischia di perdere, complessivamente, un milione di posti di lavoro. Secondo l’Istituto per gli studi sull’occupazione, di fatto, verrà superato il picco raggiunto dall’ultima crisi occupazionale risalente a un decennio fa. Per questo, oggi più che mai, la richiesta resta quella di adottare il prima possibile misure urgenti per sostenere i lavoratori licenziati, per aiutare le imprese e per stimolare l’occupazione.

SINGAPORE

EPA/HOW HWEE YOUNG | Singapore

Cluster di infezione nei dormitori dei migranti

Garantire il distanziamento sociale sembra essere impossibile a Singapore dove, come riferisce Reuters, le autorità stanno combattendo contro un nuovo cluster da infezione da Coronavirus nei dormitori dei migranti. In questi luoghi, infatti, abitano circa 300 mila lavoratori operanti in settori come l’edilizia o la cantieristica navale. Sono in tanti, in troppi a dormire nella stessa stanza con il risultato che quasi il 95% del totale delle infezioni venga proprio da lì.

Le autorità – che devono fronteggiare anche la recessione nella ricca Singapore e che, dunque, devono far fronte alle forti pressioni per il rilancio dell’economia – hanno optato per misure di contenimento del virus molto più blande rispetto a quelle passate. L’economia deve andare avanti, ripetono. Intanto nei dormitori sono stati avviati test che, però, a quanto pare, non sono bastati per tenere sotto controllo la diffusione del virus tra i lavoratori più fragili.

Foto in copertina: ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

Link utili:

Leggi anche: