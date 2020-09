A Mosca gli istituti scolastici chiuderanno battenti dal 5 al 18 ottobre. «Tenere conto delle malattie da raffreddamento e dell’aumento dei casi», spiega il sindaco. Per il sindaco di New York de Blasio il rientro a scuola segna «un momento storico per la città». La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa annuncia vaccino «nei primi mesi del 2021»

I casi da Coronavirus nel Mondo hanno superato quota 33,3 milioni. Le vittime sono oltre 1 milione, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 7,1 milioni di contagi. Mentre l’India ha superato i 6,1 milioni di positivi e secondo gli esperti raggiungerà in poche settimane gli Usa. Sempre terzo è il Brasile che conta 4,7 milioni di casi. Seguono Russia, Colombia, Perù e Messico.

USA

EPA/PETER FOLEY | Misurazione della temperatura a New York, Usa

A New York riaprono le scuole in presenza

Mentre gran parte degli Usa combatte contro Covid-19, a New York migliaia di studenti delle scuole primarie oggi e nei prossimi giorni torneranno in classe. Dopo i due precedenti rinvii, il rientro delle elementari è arrivato, noncurante, tra le altre cose, delle numerose obiezioni e rimostranze arrivate da parte dei dirigenti scolastici. «I complicati e mutevoli piani della città li mettono in difficoltà» hanno detto, mentre i funzionari sanitari si dichiarano molto preoccupati per l’incremento senza sosta di positivi soprattutto in alcuni quartieri della città.

«È un grande momento», ha detto il sindaco di New York Bill de Blasio, riferendosi al ritorno in presenza degli studenti e ricordando che anche per scuole medie e superiori sarà previsto il rientro, il prossimo giovedì. Fino a mezzo milione di bambini e ragazzi dunque in questa stessa settimana potrebbero tornare in presenza a scuola.

RUSSIA

EPA/YURI KOCHETKOV | Mosca, Russia

A Mosca scuole chiuse dal 5 al 18 ottobre

Vacanze autunnali estese nelle scuole di Mosca per cercare di contrastare il progressivo aumento di casi di Covid-19. La Russia continua a registrare i numeri più alti proprio nella sua capitale, attualmente dunque il principale fulcro di trasmissione del virus per il Paese. Il sindaco Sirghey Sorbyanin ha così deciso di chiudere le scuole dal 5 al 18 ottobre allungando il periodo di vacanze autunnali che in genere prevede una settimana di stop per studenti e insegnanti.

«In base alla raccomandazione dei medici» ha spiegato Sorbyanin, «dobbiamo tenere conto delle malattie da raffreddamento e dell’aumento dei casi di Covid» ha continuato, motivando in questo modo alla popolazione la decisione di prolungare il periodo di assenza da scuola per studenti e docenti.

ITALIA

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute

Zampa: «Vaccino nei primi mesi del 2021, stiamo andando veloci»

Un vaccino di cui le persone si fidino e che abbia attraversato tutti gli iter di verifica. L’obiettivo di una formula anti Covid davvero efficace, per la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, potrà essere raggiunto nei primi mesi del 2021. Nel programma televisivo di Rai Tre, Agorà, Zampa ha confermato quanto detto giorni fa dallo stesso ministro della Salute Speranza: «stiamo andando velocissimi e quindi anche alla fine dell’anno si potranno avere le prime dosi».

Un quadro ottimistico quello presentato dalla sottosegretaria che risponde alle numerose obiezioni da parte di scienziati e medici riguardo alla possibilità di avere una formula sicura già alla fine di questo 2020. «Ci sono terapie molto efficaci e la capacità di affrontare il virus è totalmente diversa da quando siamo partiti» ha continuato Zampa, rinnovando l’invito a tutta la popolazione di comportarsi in modo adeguato e di «resistere».

Nove Regioni senza vaccino anti-influenza, i pediatri denunciano

FOTO ANSA|Vaccino

In Italia i vaccini anti-influenzali non basteranno per tutti. A lanciare l’allarme sono i pediatri che denunciano tempi decisamente non agevoli: i bambini finiranno per essere immunizzati solo a dicembre inoltrato, quando l’influenza andrà al galoppo. Un momento che sarà preceduto da un’inevitabile corsa ai test, senza contare le assenze da scuola moltiplicate.

Sette sono le regioni in cui il problema sarà più evidente. Come denuncia la fondazione Gimbe che oltre a Trento e Bolzano, individua in Piemonte, Lombardia, Umbria, Molise, Valle d’Aosta, Abruzzo, Bolzano e Basilicata i territori in cui le dosi acquistate dell’antinfluenzale non basteranno a raggiungere il target di sicurezza del 75% di vaccinati.

«Vaccineremo quelli che potremo vaccinare» spiega Paolo Biasci, presidente della Fimp, «ma la campagna tra i ragazzi sotto i 14 anni doveva partire ad ottobre ed invece ad oggi non abbiamo ancora una data di consegna delle scorte» continua Biasci, sottolineando come ancora nessuna regione abbia fatto un accordo con i pediatri per la somministrazione del vaccino anti influenza.

BRASILE

EPA/WAGNER MEIER | Copacabana, Rio de Janeiro (Brasile)

Contagi in aumento e spiagge piene

I decessi per Coronavirus hanno raggiunto il picco di 142.000 in Brasile ma questo non ha fermato l’impulso vacanziero del weekend. Spiagge affollatissime sono state lo scenario principale a Rio de Janeiro e San Paolo, mentre la quota complessiva di positivi ha raggiunto gli oltre 4 milioni.

Le temperature alte di domenica, fino a 39 gradi rilevati, hanno portato moltissimi brasiliani in spiaggia. Il comportamento dei bagnanti si è rivelato tutt’altro che responsabile, per la maggior parte di loro nessun rispetto del distanziamento sociale né mascherine.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Brasile 385 decessi e 16.018 nuovi casi di Covid-19. La decisione da parte del governo di annullare il Carnevale di Rio nel prossimo febbraio 2021 è una delle restrizioni adottate per riuscire a contenere la trasmissione.

SPAGNA

EPA/Marta Perez | Un volontario della Croce rossa spagnola a Barcellona, Spagna

Scontro tra i governi per la gestione dell’emergenza

Non c’è accordo in Spagna tra i governi per la strategia più giusta da adottare contro il numero enorme di contagi da Coronavirus (più di 700.000 casi). Al primo posto in Europa e ottava nel mondo per numero di positivi, la Spagna vede in Madrid l’epicentro della trasmissione ed è proprio a questo proposito che il governo nazionale e quello regionale continuano a non trovare una quadra.

Per il ministro della Salute Salvador Illa, l’intera area metropolitana andrebbe sottoposta a misure di restrizione che limitino gli spostamenti, tranne che per motivi di lavoro, di studio o di controlli medici. Di un’altra posizione il governo locale guidato da Isabel Dìaz Ayuso secondo cui la strategia più giusta sarebbe quella di dividere la città per zone.

La chiusura in questo modo sarebbe prevista solo per i 45 quartieri a più alto tasso di contagio (1.000 su 100.000 abitanti). Uno scontro prima di tutto politico che intanto vede registrare dalla capitale più della metà dei nuovi positivi registrati negli ultimi tre giorni (32.000).

