Ultimi bollettini:

Per saperne di più:

Superano i 36,1 milioni i nuovi casi di Coronavirus registrati in tutto il mondo. Secondo i dati dalla Johns Hopkins University gli Stati Uniti restano in cima con oltre 7,5 milioni di casi, seguiti dall’India (oltre 6,8 milioni) e dal Brasile (oltre 5 milioni). Per quanto riguarda le vittime, sono in tutto 1.005.815: al primo posto ci sono anche stavolta gli Usa, con oltre 211 mila decessi legati alla Covid-19. Seguono ancora il Brasile (più di 148 mila) e l’India (oltre 105 mila).

ITALIA

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Giornata internazionale degli infermieri, Roma, maggio 2020

In Lombardia le Rsa sono in crisi

Sono state, tristemente, al centro della prima ondata da Coronavirus in Italia. Soprattutto in Lombardia, le residenze socio-sanitarie per anziani (Rsa) hanno mostrato tutta la loro fragilità. E ora, in un autunno italiano che fa i conti con un nuovo picco di contagi, rischiano di collassare a causa della mancanza di infermieri.

Come scrive il Messaggero, la carenza di professionisti si manifesta non solo in Lombardia, ma anche in Piemonte, Emilia Romagna e Toscana, a causa delle pessime condizioni contrattuali (ancora, nonostante l’esperienza della Covid-19) che male si abbina alla pressione della pandemia.

Uno studio ha dimostrato come il 43% del personale delle Rsa del nord Italia «presenta sintomi moderati-gravi da stress post-traumatico». Secondo le stime, in italia mancano più di 53 mila infermieri, 30 mila solo nella sanità locale. Il 15 ottobre i sindacati di categoria – come NurSind e Nursing Up – scenderanno in piazza per protestare.

TUNISIA

EPA/MOHAMED MESSARA | Un bambino in una scuola di Tunisi, Tunisia, 2 ottobre 2020

Quindici giorni di coprifuoco a Tunisi

Coprifuoco a Tunisi: nessuna attività non essenziale sarà consentita tra le ore 21:00 alle ore 5:00 dal lunedì al venerdì e dalle 19:00 alle 5:00 il sabato e la domenica. La capitale della Tunisia sta facendo i conti con un picco di casi da Coronavirus nella Grand Tunis, l’area metropolitana della città da oltre 2,6 milioni di abitanti, e che racchiude le aree di Tunisi, Ben Arous, Ariana e Manouba.

Come riporta l’agenzia TAP News, le stesse misure restrittive sono state attuate anche nelle zone di Sousse, Monastir, Sidi Bouzid e Kef. La notizia è arrivata ieri sera, 7 ottobre, tramite le Tv locali. Stando a quanto dichiarato dalle autorità, negli ultimi giorni si sono registrati picchi di oltre 2,3 mila nuovi casi giornalieri. Tra il 4 e il 5 ottobre i decessi sono stati 43. ultimi dati resi noti dal ministero della Sanità, riferiti al 4 e 5 ottobre scorsi, parlano di altri 2.312 contagi, per un totale di 24.542 infezioni dall’inizio dell’epidemia.

GERMANIA

EPA/CLEMENS BILAN | Berlino, settembre 2020

Nel Paese oltre 4 mila nuovi casi in 24 ore

La massima autorità sanitaria della Germania, l’Istituto Robert Koch (che dall’inizio della pandemia monitora la situazione Coronavirus nel Paese), ha segnalato un raddoppio dei nuovi casi sul territorio tedesco rispetto al giorno precedente: sono oltre 4 mila i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Il giorno precedente ne erano stati segnalati 2.898.

A preoccupare di più il governo e gli esperti è l’avvicinarsi del break d’autunno nelle scuole, che comprende due settimane di vacanze variabili nel mese di ottobre. Vista la coincidenza con un nuovo aumento dei positivi, il consiglio dato dalle autorità è quello di evitare i viaggi fuori dalla Germania. Attualmente, il bilancio dei casi tracciati fin dall’inizio del monitoraggio è di 310.144, di cui 9.578 decessi.

Link utili:

Leggi anche: