Oggi, 23 ottobre, secondo i dati riportati dalla dashboard della Johns Hopkins University il computo totale dei casi di Coronavirus registrati nel mondo è di 41,7 milioni. I decessi a causa della Covid-19, invece, sono 1,13 milioni. Restano ancora gli Stati Uniti, con 8,4 milioni infezioni totali, il Paese più colpito dal Sars-CoV-2. Segue l’India, con 7,7 milioni casi e il Brasile, dove i contagi complessivi hanno raggiunto la cifra di 5,3 milioni.

GERMANIA

EPA/CLEMENS BILAN | Alexanderplatz, Berlino, Germania

Il trend dei nuovi positivi continua a crescere: altre 11.242 infezioni

È il secondo giorno consecutivo in cui il numero di contagi, in Germania, supera la soglia di 11 mila. Sono 11.242, per la precisione, i nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore dal Robert Koch-Institut e gli epidemiologi tedeschi non escludono più l’ipotesi di un lockdown. Intanto, il totale di casi registrati nel Paese dall’inizio del monitoraggio è aggiornato alla cifra di 403.291. A Berlino, le infezioni individuate in un solo giorno sono state circa mille. Nell’ultimo rilevamento, le nuove vittime sono state 49, portando il totale dei morti a quota 9.954. Le persone che invece hanno superato la Covid-19, complessivamente, sono 310.200. Frank Ulrich Montgomery, membro del direttivo della World Medical Association, ha dichiarato al Rheinische Post che se l’incremento di nuovi casi giornalieri raggiungerà la soglia di 20 mila, sarà inevitabile un secondo blocco del Paese.

INDIA

EPA/PIYAL ADHIKARY | Il Durga Puja, festività induista, sulle sponde del Gange a Kolkata, India il 23 ottobre 2020

Oltre 54 mila i contagi nelle ultime 24 ore

Il totale dei casi di Coronavirus in India ha raggiunto la cifra di 7.761.312. Nell’ultimo bollettino emanato dalle autorità sanitarie del Paese, risultano essersi contagiate altre 54.366 persone in un solo giorno. Venerdì 23 ottobre, le vittime segnalate sono state 690: il totale dei decessi ammonta, adesso, a 117.306. Al momento, gli indiani con un’infezione attiva sono 694.847, mentre i cittadini che sono guariti dalla Covid-19 risultano essere ben 6.948.497. Il tasso di recupero, a livello nazionale, è fissato all’89,53%, mentre il tasso di letalità è pari all’1,51%. Lo Stato che, oggi, ha il maggior numero di abitanti positivi al Sars-Cov-2, è il Maharashtra, con 150.510 casi attualmente positivi.

ITALIA

ANSA/ CARABINIERI | Bagheria, Palermo

Cluster a Bagheria, 105 casi Covid alle porte di Palermo

Sono saliti a 105 i contagi rilevati nel Comune di Bagheria, in Sicilia. A comunicarlo, attraverso un video su Facebook, il sindaco della città, Filippo Maria Tripoli. Nel computo totale dei casi attualmente positivi rientrano le 17 infezioni registrate all’interno di una comunità alloggio di Bagheria. Una tra loro sarebbe ricoverata in condizioni critiche. «Vorrei rassicurare i cittadini che hanno i familiari nella comunità alloggio – ha detto il sindaco -, perché c’è un giusto controllo da parte del dipartimento di prevenzione, dei titolari della struttura, e del dipartimento regionale».

Le autorità dello stesso distretto sanitario di Bagheria hanno individuato anche 9 positivi a Casteldaccia, 15 ad Altavilla Milicia, 21 a Ficarazzi e 12 a Santa Flavia. Sono molte le scuole della zona che hanno segnalato casi di Coronavirus: sono circa quindici le classi i cui alunni sono sottoposti a isolamento fiduciario. «Continuiamo ad avere fiducia – ha concluso il sindaco -, scongiuriamo panico e ansia, dobbiamo cercare di far convivere il controllo del territorio, la salute come bene primario, ma anche il mantenimento di una certa economia che ci permette di andare avanti».

