Sanremo 2021, la classifica ufficiale della terza serata vs la classifica di Open

Dopo la giuria demoscopica, si è espressa anche l’Orchestra di Sanremo. Nella terza serata, dedicata ai duetti e alle cover, la classifica generale (e parziale) del Festival ha visto rimanere in testa il vincitore assoluto della terza serata, Ermal Meta. Al secondo posto resta salda Annalisa, mentre al terzo posto subentra Willie Peyote. In quarta posizione sale Arisa, mentre la quinta posizione è occupata da Irama. Sesto posto per i regaz de Lo Stato Sociale, mentre Malika Ayane è in settima posizione. Grande balzo in avanti per gli Extraliscio e Davide Toffolo dei Tre allegri ragazzi morti e anche per Orietta Berti: nona. Chiudono la prima decina i Måneskin.

La top ten della classifica generale

Ermal Meta Annalisa Willie Peyote Arisa Irama Lo Stato Sociale Malika Ayane Extraliscio e Davide Toffolo Orietta Berti Måneskin

La classifica di Open

E dopo le cover e duetti di questa 71esima edizione del Festival anche la classifica di Open continua a prendere forma. Fissi, in prima posizione, i ragazzi de Lo Stato Sociale. Al secondo posto balzano gli Extraliscio e Davide Toffolo con la prepotenza del folklore e del rock da balera. Terzo posto per Willie Peyote. Quarta posizione per La Rappresentante di Lista, quinta per i Måneskin, sesta per la regina Orietta Berti. In fondo, Renga, Random e Gio Evan. La classifica completa della redazione di Open dopo la terza serata:

Lo Stato Sociale Extraliscio e Davide Toffolo Willie Peyote La Rappresentante di Lista Måneskin Orietta Berti Ghemon Colapesce e Dimartino Fulminacci Ermal Meta Francesca Michielin Annalisa Bugo Max Gazzè Malika Ayane Gaia Noemi Arisa Coma_cose Madame Irama Fasma Aiello Francesco Renga Random Gio Evan

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

