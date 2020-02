Sono 1.049 le persone che ad oggi risultano positive al coronavirus. A queste si aggiungono 29 persone decedute e 50 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sono stati dunque 1.148 i contagiati. Sono 401 i ricoverati con sintomi, 105 in terapia intensiva. È l’ultimo bilancio fornito dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, che inoltre chiarito che le persone ricoverate sono il 38% di quelle malate e il 10% in terapia intensiva.

Rispetto a ieri, quando si contavano 21 morti, sono otto le persone che si aggiungono alla lista dei deceduti per il coronavirus. Riguardo ai contagiati, nello specifico, in Lombardia ci sono 552 positivi, 40 dimessi e 23 deceduti, per un totale di 5.723 tamponi eseguiti. In Veneto 189 positivi, due deceduti e 8.659 tamponi. In Emilia Romagna 213 positivi, quattro deceduti e 1.550 tamponi.

In Piemonte undici positivi e 308 tamponi. In Liguria 38 positivi, quattro dimessi e 121 tamponi. Marche: diciassette positivi e 68 tamponi. In Toscana dieci positivi, un dimesso e 531 tamponi. In Sicilia, 2 positivi e 2 dimessi e sei tamponi. Nel Lazio tre positivi, 679 tamponi. Campania: 17 positivi e 373 tamponi. In Puglia tre positivi e 252 tamponi. A Bolzano un positivo e 16 tamponi. In Abruzzo due positivi e 43 tamponi. In Calabria un positivo e 27 tamponi. In Sardegna nessun positivo e un solo tampone. In Umbria nessun positivo, 31 tamponi. In tutte le altre regioni non si segnalano contagiati.

Ecco il numero ufficiale dei contagiati nelle singole Regioni:

615 in Lombardia (+84 rispetto a venerdì 28 febbraio)

191 in Veneto (+40)

217 in Emilia-Romagna (+72)

42 in Liguria (+23)

11 in Piemonte (-)

11 in Toscana (+3)

24 nelle Marche (+18)

4 in Sicilia (-)

17 in Campania (+13)

6 nel Lazio (+3)

3 in Puglia (-)

1 in Abruzzo (-)

1 in Calabria (-)

1 nella Provincia autonoma di Bolzano (-).

1 Friuli-Venezia Giulia

Primo caso in Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia informa che, a seguito degli approfondimenti clinici effettuati su un sospetto caso di coronavirus a Gorizia, la persona è risultata positiva a entrambi i tamponi faringei previsti dal protocollo. Si tratta del primo caso in Friuli Venezia Giulia. La persona non è grave ed è in isolamento.

I campioni – informa la Regione Fvg – sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma dell’esito, mentre il paziente è stato preso in carico dal Servizio Sanitario Regionale ed è stato posto in quarantena.

Coronavirus: in Campania altri 4 tamponi positivi

Altri 4 tamponi sono risultati positivi in Campania e, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Lo rende noto la task force della Protezione civile della Regione. Se fosse confermata la positività alle ulteriori analisi sarebbero 17 i casi. Oggi sono stati esaminati in laboratorio, nel centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, sessanta tamponi.

Altri tre tamponi positivi nelle Marche, uno da Ancona

«Il Gores mi ha comunicato in questi minuti l’esito positivo di ulteriori due campioni, uno proveniente dalla provincia di Pesaro Urbino e uno dalla provincia di Ancona». Lo ha comunicato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Salgono dunque a 24 i tamponi positivi, 23 a Pesaro Urbino e uno nella provincia di Ancona.

Liguria: donna morta positiva, isolato hotel Laigueglia

È risultata positiva al coronavirus la donna di 88 anni morta oggi per cause naturali a Laigueglia (Savona), dove era in vacanza da alcuni giorni in un albergo. Dopo la scoperta del contagio, il sindaco ha firmato una ordinanza per isolare la struttura dove sono presenti circa 40 persone. La donna, proveniente da zone rosse, sarebbe dovuta tornare a casa domani. Nelle prossime ore, informa la Regione Liguria, la Protezione civile si prenderà cura delle persone presenti nell’albergo, in gran parte turisti della provincia di Cremona, il personale e i proprietari. Il piano è di fare rientrare gli ospiti nelle loro abitazioni in Lombardia per essere sottoposti alla quarantena prevista dai protocolli.

Sindaci comini zona rossa: «Da governo un’elemosina inaccettabile»

«Le misure messe in campo dal governo sono insufficienti, un’elemosina inaccettabile e un’offesa nei confronti del nostro territorio che sta facendo sforzi inimmaginabili per arginare l’epidemia». Così i sindaci dei comuni più estesi e popolosi della zona rossa, Francesco Passerini di Codogno e Elia Delmiglio di Casalpusterlengo. «Abbiamo accettato responsabilmente tutte le limitazioni imposte. Possiamo anche comprendere che la coperta sia corta ma non accettiamo l’assenza di compensazioni economiche».

«Chiediamo subito l’istituzione di una Zes (zona economica speciale) per tutta la provincia e aggiustamenti immediati al decreto emanato», aggiungono i due primi cittadini. «Ad esempio i nostri concittadini che hanno la domiciliazione delle bollette direttamente in banca con il decreto del governo non saranno esentati dal pagamento – sostengono -. È inoltre necessario garantire al nostro territorio un fondo post emergenza e la cancellazione con le dovute compensazione ai comuni di tutte le imposte per i cittadini. Ribadiamo la nostra totale disponibilità ad accettare i sacrifici con responsabilità ma non siamo disposti – concludono i due sindaci – a farci prendere in giro dal governo».

Iss conferma, positivi due umbri

L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato entrambi i casi di cittadini umbri che erano risultati positivi al coronavirus nel laboratorio di riferimento regionale. Lo rende noto la Direzione sanità della Regione Umbria. I due pazienti – secondo quanto riferito – sono «in buone condizioni di salute» e si trovano in isolamento nelle rispettive abitazioni.

Negativi tutti i test allo Spallanzani. Esclusi i tre casi di Fiumicino

«Tutti i test effettuati oggi presso l’istituto Spallanzani sono risultati negativi al COVID-19 ad esclusione delle tre positività, precedentemente comunicate, e riferite al nucleo familiare residente a Fiumicino e ricoverato in isolamento presso lo Spallanzani. Pertanto il bambino più piccolo si conferma negativo, così come sono negativi i test effettuati sui contatti stretti della donna nel territorio regionale». A dichiararlo è l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

La Turchia sospende i voli con l’Italia

La Turchia ha sospeso, a partire da stanotte, tutti i voli da e per Italia, Corea del Sud e Iraq. A comunicare la decisione il ministro della Salute, Fahrettin Koca, che ha spiegato che si tratta di una misura precauzionale già presa rispetto all’Iran, in seguito al diffondersi della epidemia Covid-19.

Zone più colpite: presentazione 730 slitta al 30 settembre

Nel testo del decreto varato dal Consiglio dei ministri con le norme a sostegno delle aree maggiormente colpite dal coronavirus, sarebbe previsto per quest’anno lo slittamento al 30 settembre per la presentazione del modello 730. La misura di fatto anticipa l’entrata in vigore del calendario previsto per il 2021.

Salvini: Lega pronta a votare sforamento del deficit

Il leader della Lega Matteo Salvini ha spiegato che il Carroccio «è disponibile a votare una risoluzione che permetta di sforare il deficit. Noi siamo una forza politica responsabile e quindi sosterremo il Governo in quella che riteniamo sia la direzione doverosa a sostegno di imprese e famiglie, purché venga intrapresa con decisione, cioè per una cifra di almeno 20 miliardi, e con l’impegno di serie riforme e la modifica dei vincoli economici attualmente in vigore».

Governo: secondo decreto a sostegno dell’economia reale

Il Governo sta lavorando a un secondo decreto legge con il quale adotterà misure a sostegno dell’economia reale che potranno avvalersi di risorse di finanza pubblica aggiuntive. È quanto si apprende da fonti del Mef, che sottolineano come, per poter operare in questa direzione, il Governo necessiti dell’autorizzazione del Parlamento come previsto dalla legge 243 del 2012 che attua l’art. 81 della Costituzione. Questa procedura, dicono sempre dal Mef, verrà proposta nella settimana entrante, in modo da poter adottare il secondo decreto subito dopo.

Lombardia: 60 guariti

«Ci sono sessanta guariti, con tampone negativo, e gli accessi giornalieri in ospedale continuano a diminuire». Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella ormai consueta conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus. «Siamo a 615 tamponi positivi realizzati su un totale di 5.723 tamponi realizzati, circa il 12% – dice -. Abbiamo 256 pazienti ricoverati, più 80 in terapia intensiva, meno rispetto ieri. Siamo a 23 decessi, tutte persone anziane e con patologie».

Ecco il bollettino aggiornato dalla Regione per provincia: Bergamo 110 (18% del totale), Brescia 14 (2%), Como 1, Cremona 136 (22%), Lodi 237 (39%), Monza e Brianza 6 (1%), Milano 30 di cui 10 in città (5%), Mantova 1, Pavia 55 (9%), Sondrio 3, Varese 4 (1%), in fase di verifica 18 casi.

Gallera ha aggiunto che l’amministrazione regionale sta «interloquendo con il governo per inserire la possibilità di assunzione di pensionati, sia medici che infermieri. Abbiamo bisogno di personale specializzato».

La situazione nella bergamasca, dove è presente un focolaio di coronavirus ad Alzano Lombardo, «rimane stabile. A oggi abbiamo per la provincia 110 positivi, il 18% dei casi lombardi. Quel cluster ha un numero importante di casi, ci stiamo lavorando, non c’è però nessuna idea di costruire zone rosse, restano quelle che sono, l’abbiamo condiviso con il governo». Lo ha spiegato ancora l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, durante la conferenza stampa sull’emergenza coronavirus.

Scuole ancora chiuse in Lombardia ed Emilia-Romagna

Prime conferme sulla chiusura delle scuole per un’altra settimana per quanto riguarda gli istituti in Lombardia ed Emilia Romagna. Le attività scolastiche rimangono quindi sospese fino a sabato 7 marzo nelle due regioni, in attesa di ulteriori conferme per le altre regioni più colpite dai contagi per coronavirus, come il Veneto.

Scuole invece riaperte invece agli studenti in Piemonte da mercoledì prossimo. Lunedì e martedì gli edifici saranno invece aperti al solo personale scolastico. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio oggi al centro della Protezione Civile al termine di un tavolo sull’emergenza in video collegamento con il governo. «D’accordo con l’ufficio scolastico regionale – spiega – abbiamo sottoscritto un protocollo in cui abbiamo concordato un’igienizzazione straordinaria – aggiunge – Si tratta di due giorni in più che ci consentono anche di tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione».

Spallanzani, isolata la famiglia di Fiumicino. Dimesso Niccolò

Risultano positivi al secondo test dell’ospedale Spallanzani sia il marito che uno dei due figli della 38enne contagiata dal coronavirus a Fiumicino, dove era arrivata da Bergamo. «La task force regionale sta indagando suo contatti della donna», ha detto il direttore sanitario dello Spallanazani Francesco Vaia. Finita la quarantena, è stato dimesso dall’ospedale Spallanzani Niccolò, il 17enne di Grado – risultato sempre negativo al test del coronavirus – rimasto due volte bloccato in Cina a causa della febbre e finalmente rimpatriato due settimane fa. Da allora si trova allo Spallanzani di Roma. «È un momento emozionante, finalmente lo riportiamo a casa», ha detto la mamma.

Rinviata mezza serie A

La serie A ha comunicato la sua presa di posizione ufficiale. Dopo l’iniziale idea di disputare Juventus-Inter e le altre partite di questo fine settimana a porte chiuse, si è optato per il rinvio di cinque match. Oltre a Juve-Inter (rinviata al 13 maggio), sono state posticipate Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Slitta anche la finale di Coppa Italia, che è stata riprogrammata per il 20 maggio.

Campania

Sale a 13 il numero di pazienti risultati positivi al coronavirus in Campania. A comunicarlo è stato il presidente della Regione Vincenzo De Luca. I casi, secondo le province di riferimento, sono così ripartiti: nove a Napoli, due a Caserta, uno a Salerno e uno a Benevento.

Il governatore della Campania ha poi aggiunto che è stata messa in atto «un’attività di controllo attentissima per ricostruire la catena di contatti». «Quando prendiamo delle decisioni o orientamenti – ha proseguito De Luca – questi sono fondati su elementi di certezza, per quanto umanamente e scientificamente possibile. Non c’è nulla di superficiale».

Veneto

Salgono anche oggi i casi di pazienti positivi al corononavirus in Veneto. L’ultimo aggiornamento della Regione Veneto porta a 196 i casi di contagio in Veneto. Un caso, asintomatico, è stato collegato al focolaio lombardo di Codogno. Sono 108 le persone asintomatiche (-2), e 21 quelle non accertate; 58 quelle ricoverate (+23), di cui 12 (+1) in terapia intensiva; i dimessi in isolamento sono 7 (+1) e 21 (-18) quelli il cui stato clinico non è accertato. Il numero dei decessi è rimasto fermo a due.

Il focolaio più ampio resta quello di Vo’ Euganeo, con 78 casi accertati (+6) seguito da Treviso (35, invariati rispetto a stamani), Venezia (15, +1), Limena (10, invariati), Mirano (5, invariati) e Vicenza (3). Altri 49 positivi al tampone non sono stati assegnati ad alcun focolaio.

«Per quanto riguarda le strutture sanitarie del Veneto abbiamo dati confortanti. La situazione tiene molto bene, con un dato stabile anche in merito ai ricoverati nei reparti di malattia infettiva». Lo ha detto stasera l’assessore alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin. «In base agli ultimi aggiornamenti che abbiamo – ha ricordato Lanzarin – in regione si registrano 196 casi positivi, di cui 12 in terapia intensiva. Vi è quindi un incremento di 5 nuovi casi positivi». Dati, ha concluso, «che ci rassicurano, ma non ci tranquillizzano perché l’attenzione deve rimanere alta».

Marche

Undici tamponi positivi al coronavirus sono stati rilevati oggi nelle Marche, tutti provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino. Lo rende noto la Regione. Gli 11 campioni saranno inviati domani all’Istituto superiore di sanità per la conferma. Nessun campione positivo è risultato nelle altre province. Sale dunque a 22 il numero di campioni positivi nella Regione Marche, di cui 6 confermati dall’Iss.

«Ricordiamo – ha detto il presidente della Regione Luca Ceriscioli – che in caso di dubbi rispetto alle proprie condizioni di salute non ci si deve recare al pronto soccorso o presso gli studi dei medici di famiglia, ma bisogna telefonare a questi ultimi, alla guardia medica o al numero verde 800936677».

Per gli Usa, emergenza in Italia come per Cina e Corea del Sud

Negli Stati Uniti, i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno alzato a tre il livello di allerta nei confronti dell’Italia, dopo averlo già fatto per Cina e Corea del Sud. Dagli Usa è partito l’invito agli americani perché riducano i viaggi verso l’Italia solo a quelli strettamente necessari. Donald Trump ha ribadito la volontà della Casa Bianca di valutare nei prossimi giorni ulteriori misure nei confronti di Paesi con un alto numero di contagi.

Salvo l’anno scolastico, verso la chiusura delle scuole in tre regioni

È finito a tarda notte, dopo quattro ore il consiglio dei ministri sull’emergenza coronavirus. Tra le principali decisioni del governo, c’è la deroga al numero minimo di 200 giorni per la validità dell’anno scolastico: non sarà più necessario per il 2019/2020. Per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna si prospettano altri sette giorni di chiusura delle scuole, fino al 7 marzo.

Annullato il Festival di giornalismo

L’edizione 2020 del Festival internazionale del giornalismo di Perugia è stata annullata a causa dell’emergenza coronavirus. Lo annunciano gli organizzatori nel sito internet della manifestazione. «Ci scusiamo per i disagi, ma salvaguardare la salute e la sicurezza dei presenti è la nostra massima priorità», spiegano. «Il Festival internazionale del giornalismo 2020 – si legge in particolare nel sito – è annullato. Ci scusiamo per i disagi che questa decisione potrà causare. Ma salvaguardare la salute e la sicurezza degli speaker, del pubblico, dei volontari, dello staff, dei fornitori, così come dei cittadini di Perugia è la nostra priorità. Il Festival 2021 si terrà a Perugia dal 14 al 18 aprile». L’edizione 2020 era in programma dal primo al 5 aprile.

Nessun bollino “virus free” in Grecia

È arrivata la smentita da parte della Grecia sulla presunta richiesta di un bollino “virus free” nei confronti di prodotti italiani come il Grana Padano. L’ambasciata greca in Italia ha chiarito che gli articoli apparsi sulla stampa italiana a proposito di un «certificato da cui risulta che il formaggio Grana padano importato in Grecia non è contaminato dal virus Covid19» sono infondati.

Agevolazioni economiche nel decreto del governo

Sospensione per 6 mesi delle bollette di luce, gas, acqua e anche dei rifiuti. È quanto prevede la bozza del decreto a favore delle zone sul tavolo del consiglio dei ministri. Stop anche alle rate di assicurazioni fino al 31 luglio e i pagamenti dei diritti camerali per le imprese. Sospesi i termini di pagamento delle sanzioni per le imprese.

Le aziende della zona rossa potranno sospendere per un anno il pagamento delle rate che scadono entro il 2020 e possono usufruire anche di un allungamento della durata dei piani di ammortamento dei mutui agevolati. E slitta di sei mesi, da metà agosto a metà febbraio 2021, l’obbligo per le Pmi (con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni) delle zone interessate di adottare le misure di allerta previste dal Codice delle crisi d’impresa.

La bozza prevede anche, secondo quanto riporta l’Ansa, l’accesso al Fondo di garanzia per le Pmi gratuito, con priorità e con il massimo delle garanzie consentite: è lo schema già usato per aiutare le imprese delle aree del terremoto del Centro Italia.

I dati su vittime e contagi

I dati sul coronavirus alle 12.00 in Italia hanno alzato il numero dei contagi a quota oltre 888. I decessi sono arrivati invece a 21. L’altro dato in crescita è quello dei pazienti guariti che sono arrivati a 46 tra Lombardia, Lazio e Sicilia. I ricoverati con sintomi sono 248. Di questi, 56 sono in terapia intensiva e 284 in isolamento domiciliare. I tamponi somministrati sono stati 15.695. Le cifre dell’emergenza sono consultabili anche sul sito del ministero della Sanità.

La polemica sulle frasi di Zaia

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, in diretta su una tv locale ha parlato in questi termini della popolazione cinese: «Li abbiamo visti tutti i video coi cinesi che mangiano i topi vivi», facendo un distinguo anche tra l’igiene degli italiani e quello degli orientali. La reazione dell’ambasciata cinese in Italia è stata durissima: «In un momento cruciale come questo, in cui Cina e Italia si trovano fianco a fianco ad affrontare l’epidemia, un politico italiano non ha risparmiato calunnie sul popolo cinese. Si tratta di offese gratuite che ci lasciano basiti».

In seguito, Zaia ha dovuto fare un passo indietro: «Sono stato massacrato, quella frase mi è uscita male. Non era mia intenzione fare il qualunquista né tanto meno generalizzare. Volevo parlare delle fake news e dei video che hanno girato prima che l’epidemia arrivasse da noi. Doveva essere una riflessione a 360 gradi sulla sicurezza alimentare e sanitaria».

Mattarella: «Grazie a chi è in prima linea»

Durante il trentesimo anniversario di Telethon al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ringraziato tutti quelli che stanno lavorando in prima linea per arginare il coronavirus, dai medici alle forze dell’Ordine: «In questo giorno dedicato alle malattie rare dobbiamo sentire il dovere di ringraziare chi sta operando con fatica, con sacrificio, con abnegazione per contrastare il pericolo del coronavirus: i medici, gli infermieri, il personale della Protezione civile, i ricercatori, le donne e gli uomini delle Forze Armate e di quelle di polizia, tutti coloro che in qualche modo si trovano in prima linea».

Mattarella ha anche parlato delle paure scatenate da questa epidemia: «La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni».

Isolato al Sacco il ceppo italiano

Il ceppo italiano del coronavirus è stato isolato nel laboratorio dell’ospedale Sacco. Ad annunciarlo il professor Massimo Galli, direttore dell’istituto di scienze biomediche. Il lavoro di ricerca procede ininterrottamente da domenica scorsa, coordinato dalla professoressa Claudia Balotta. I ricercatori e le ricercatrici che stanno contribuendo a queste analisi sono: Alessia Loi, Annalisa Bergna e Arianna Gabrieli, precarie, insieme al collega polacco Maciej Tarkowski e al professor Gianguglielmo Zehender.

