Coronavirus, ultime notizie: oltre 3 mila casi e 107 vittime in Italia. Conte: «Usciremo insieme da questa emergenza». Scuole e università chiuse fino al 15 marzo

«Non è la prima volta che il nostro Paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Ma siamo un Paese forte, un Paese che non si arrende, è nel nostro DNA. Stiamo affrontando la sfida del coronavirus. È una sfida che non ha colore politico, e deve chiamare a raccolta l’intera nazione». A dichiararlo in un video pubblicato su Facebook è il presidente del consiglio Giuseppe Conte. «È una sfida che va vinta con l’impegno di tutti – prosegue Conte, richiamando «l’Italia tutta a fare la propria parte».

«Nonostante gli sforzi non è possibile rafforzare le strutture in breve tempo, quindi il primo obiettivo è il contenimento del contagio – prosegue Conte – Finché i numeri (di contagiati, ndr) sono bassi, il Servizio Sanitario Nazionale può assisterli efficacemente, ma in caso di crescita esponenziale non solo l’Italia ma nessun Paese al mondo potrebbe affrontare».

Il premier ha dichiarato inoltre che per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il governo «per alcuni investimenti» adotterà «il modello del ponte Morandi. Ricordate Genova? Quel modello ci insegna che quando il nostro Paese viene colpito sa rialzarsi, sa fare squadra, sa tornare più forte di prima. Il modello Genova deve diventare il modello Italia». «Usciremo insieme da questa emergenza. Quando sarà terminata volgeremo lo sguardo indietro e saremo orgogliosi», ha chiosato infine Conte.

Oltre 3 casi in Italia: l’ultimo bollettino della Protezione civile

Superano quota 3 mila i casi totali di coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino del capo della protezione civile, Angelo Borrelli, sono 3089 i pazienti registrati finora. Di questi 2706 sono casi attualmente attivi, le vittime totali finora sono state 107, 28 nelle ultime 24 ore. La Lombardia resta la regione più colpita dai contagi, con 1820 casi registrati finora e 73 vittime.

Il bilancio: contagiati e vittime in Italia

Cinque nuovi contagiati in Puglia, 14 positivi in tutto

Salgono a 14 i casi accertati di positività al coronavirus in Puglia, compreso il 75enne morto nel Foggiano. A confermarlo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. I 5 nuovi pazienti risiedono tutti nella provincia di Foggia, e quattro hanno avuto contatti stretti con la 75enne morto a San Marco il Lamis. Il quinto è invece un professore di San Nicandro Garganico ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Intanto, il pronto soccorso dello stesso ospedale è stato chiuso per consentire la sanificazione e riaperto. Dei 14 pazienti complessivi, cinque sono ricoverati. Altri 4 test sono in corso presso il laboratorio regionale di riferimento del Policlinico di Bari.

Il comitato scientifico contro il no del governo alle scuole chiuse

Secondo il comitato tecnico scientifico voluto dal governo Conte «mancano le evidenze scientifiche sull’efficacia della chiusura delle scuole ai fini di un contenimento dei contagi da coronavirus». Gli esperti sanitari del comitato hanno tutti espresso perplessità sull’efficacia scientifica di questa decisione di sospendere l’attività didattica fino al 15 marzo. Un parere che ovviamente non è vincolante per l’esecutivo.

«Si tratta di un virus nuovo, per questo il governo ha deciso di agire adottando il principio della massima precauzione», chiariscono fonti di palazzo Chigi commentando la posizione del comitato scientifico. «È evidente che ora non ci siano evidenze scientifiche ma la politica deve puntare a qualsiasi iniziativa che contribuisca a rallentare la diffusione del virus».

Forti restrizioni per teatri e cinema

Nel decreto della presidenza del Consiglio su cui ha apposto la firma in tarda serata il premier Conte sono anche contenute forti restrizioni per i luoghi di socialità e svago come teatri e cinema. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

ANSA/GIUSEPPE LAMI | La libreria Feltrinelli nella Galleria Alberto Sordi, Roma 4 Marzo 2020.

Figc: «A porte chiuse tutte le gare di serie A»

Ora è ufficiale. La Federcalcio ha confermato che tutte le gare di Serie A si svolgeranno a porte chiuse, fino a nuova indicazione. «Tenuto conto delle disposizioni emanate e ricevute dal governo – si legge in una nota della federazione – per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e salvaguardare la salute pubblica, al fine di evitare l’interruzione della competizione sportiva, nonché di assicurarne lo svolgimento e consentirne la conclusione, la Figc ha disposto con apposito provvedimento, fino a nuova determinazione, che si giochino a porte chiuse tutte le gare organizzate dalla Lega Serie A».

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Una veduta esterna dell’Allianz Stadium a Torino.

Crollo del numero dei passeggeri a Linate e Malpensa: -49,7%

Gli effetti collaterali dell’epidemia da coronavirus sono sempre più tangibili giorno dopo giorno. A risentirne in misura importante, il settore del turismo e del traffico aereo. Nei due scali milanesi dal 15 febbraio al 2 marzo si è registrato un calo dei passeggeri del 49,7%. E nella sola giornata di ieri il calo è stato del 65%. Non solo perché perché le persone scelgono di non viaggiare ma anche perché tante compagnie hanno deciso di annullare i loro volio di ridurli. A Malpensa da 15 febbraio al 2 marzo il calo di viaggiatori è stato del 45%, mentre a Linate del 61,8.

La bozza del nuovo decreto

In serata è stata diffusa la bozza del nuovo decreto contenente tutte le nuove misure per contenere il contagio da coronavirus da applicarsi sull’intero territorio nazionale italiano. Tra queste nuove misure, a differenza di quelle contenute nel decreto del 1 marzo 2020, spiccano:

l’obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone, di evitare strette di mano, abbracci e più in generale i contatti fisici ravvicinati con altre persone;

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020. Ciò vale anche per le scuole superiori e per le Università dove resta possibile la possibilità di formazione a distanza. Sospesi anche i tirocini in ospedale per gli studenti delle facoltà afferenti alle professioni sanitarie;

sospensione delle gite scolastiche e di viaggi di istruzione per tutte le scuole di ordine e grado;

l’annullamento di congressi, meeting e manifestazioni, incluse quelle sportive di ogni genere e grado, sia in privato sia in pubblico;

la limitazione della permanenza dei parenti degli ammalati nei pronto soccorso del territorio nazionale, nonché i tempi di visita dei familiari negli ospedali così come nelle case di riposo per anziani;

la raccomandazione per tutte le persone affette da patologie croniche o con multimorbilità di uscire dalle proprie abitazioni se non per mera necessità, e di evitare comunque luoghi potenzialmente affollati;

le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza viene introdotto l’obbligo di adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

Piacenza, positiva al coronavirus la sindaca Patrizia Barbieri

Patrizia Barbieri, sindaca di Piacenza, è risultata positiva ai test del coronavirus e si trova in isolamento nella sua abitazione con febbre alta e tosse, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni al momento.

A renderlo noto è stata proprio la prima cittadina, che ricopre anche la carica di presidente della provincia piacentina, che ha dichiarato: «In questo momento sto lavorando da casa, perché anch’io sono risultata positiva al Covid-19. Ci tenevo a rassicurarvi sul fatto che continuerò a lavorare da qui per gestire questa emergenza e che ho piena fiducia nella competenza e nell’operato del nostro servizio sanitario».

La moglie incinta del “paziente 1” di Codogno è stata dimessa dall’Ospedale Sacco

Tra i 250 pazienti dimessi in Lombardia c’è anche la moglie del “paziente 1” 38enne di Codogno, all’ottavo mese di gravidanza che, è stata dimessa dall’Ospedale Sacco di Milano dopo essere risultata positiva ai test del coronavirus. La donna è risultata positiva ai test, ma risulta asintomatica e pertanto dovrà comunque rimanere in quarantena presso la propria abitazione privata. Dalle ecografie svolte per verificare le condizioni della bambina che porta in grembo è risultato che la gravidanza stia procedendo bene e la bambina sia in buone condizioni di salute.

Lombardia: il 12% dei pazienti positivi sono operatori sanitari

In Lombardia aumenta il numero di pazienti positivi al SARS-CoV-2. Sono infatti 1820 le persone positive al test del coronavirus nella regione lombarda. 877 di questi pazienti di trovano ricoverati con sintomi, mentre 209 si trovano in terapia intensiva negli ospedali lombardi. 441 pazienti si trovano in isolamento domiciliare, mentre il numero dei decessi sale a 73 persone, mentre il numero dei pazienti dimessi sale a 250.

A darne conto è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera a margine della riunione all’Unità di crisi della regione Lombardia, che ha sottolineato: «È un’emergenza crescente che riusciremo a rallentare e sconfiggere solo se gli stili di vita (indicati dalle disposizioni ministeriali) saranno metro della nostra quotidianità».

Il governo chiude scuole e atenei fino a metà marzo

Il Governo ha deciso per la chiusura di tutte le scuole per arginare l’emergenza coronavirus. Lo stop delle attività di scuole e atenei dovrebbe durare almeno fino a metà marzo. Il provvedimento arriva con un nuovo, il terzo, decreto della presidenza del Consiglio dei ministri che sarà emanato nelle prossime ore. L’ufficializzazione dello stop alle attività scolastiche e degli atenei su tutto il territorio nazionale – e non solo nelle zone rosse e arancioni – è arrivato dalla ministra Lucia Azzolina e dal premier Giuseppe Conte poco dopo le 18.

Università e scuole resteranno dunque chiuse per l’emergenza coronavirus da domani, 5 marzo, e fino al 15 marzo. L’annuncio ufficiale è arrivato nel tardo pomeriggio – dopo che erano trapelate delle indiscrezioni per tutta la giornata. Sulla decisione hanno convenuto Anci e Regioni, sindacati ma anche Confindustria e Confesercenti.

Landini: «Nel decreto possibili risorse superiori a 3,6 miliardi»

A seguito dell’incontro tra governo e sindacati, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha dichiarato che potrebbero ammontare «anche a più di 3,6 miliardi» le risorse destinate per far fronte alle conseguenze dell’emergenza coronavirus da parte del Governo. La cifra di 3,6 miliardi era stata ipotizzata nei giorni scorsi dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in vista di un nuovo decreto (previsto per il 6 marzo), «a sostegno dei settori più colpiti dagli effetti del coronavirus, così come quelli dell’occupazione» sull’intero territorio nazionale.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev | Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini dopo l’incontro con il premier Giuseppe Conte per il punto in vista del decreto economico che verrà varato per affrontare la crisi legata al coronavirus

Isolati i tre ceppi italiani del virus

L’Università Statale di Milano e l’Ospedale Sacco hanno ricostruito la mappa genetica completa dei ceppi del coronavirus SarsCoV2 che stanno circolando nel nostro Paese. Il gruppo coordinato da Gianguglielmo Zehender, Claudia Balotta e Massimo Galli è il medesimo che aveva già isolato i 3 ceppi dell’area della “zona rossa“. Dall’analisi della sequenza genetica si riscontra la parentela con gli altri ceppi europei e la comune origine con quello cinese. Nella mappatura si troverebbe la prima prova che il coronavirus circolava in Italia “da diverse settimane” prima che ci fosse la diagnosi del paziente uno di Codogno. L’analisi di ulteriori genomi, in corso, potrà fornire stime più precise su l’ingresso del virus in Italia e possibili vie di diffusione.

Raddoppia il numero di contagi da coronavirus in Toscana

Nella regione si sono registrati in un solo giorno 19 tamponi positivi che, aggiunti ai 19 pazienti risultati positivi nei giorni scorsi, porta così il numero complessivo di contagiati a 38. Tra i contagiati anche un bambino di 11 anni. La Regione, da parte sua, ha disposto che chiunque abbia sintomi influenzali anche lievi non possa accedere ai pronto soccorso della Regione, neanche in qualità di accompagnatore.

Inoltre, il governatore della regione Enrico Rossi, ha comunicato in conferenza stampa che per far fronte all’eventualità di accogliere il maggior numero di pazienti, ha disposto il recupero di 100 posti letto in terapia intensiva nei vari ospedali della regione, nonché di ridurre a un quarto l’attività ospedaliera dei medici e del personale infermieristico e d’assistenza ospedaliero, al fine di tutelarli dal possibile contagio.

«Due gli strumenti pensati – ha dichiarato il governatore della Toscana – un’intesa con la sanità privata e una riduzione drastica dell’attività programmata chirurgica e medica “non necessaria. Blocchiamo l’attività programmata e riduciamo in questo modo a un quarto l’attività nei nostri ospedali. Da domani chiederemo di avere pazienza».

Emilia-Romagna: 4 nuovi decessi

Sono 543 le persone contagiate in Emilia-Romagna: 124 casi in più rispetto al bollettino diramato ieri pomeriggio, rispetto a quale si registrano 4 nuovi decessi (tutti con patologie pregresse). I morti salgono a 22. 234 sono i contagiati in isolamento domestico, mentre 26, due in più rispetto a ieri, quelli ricoverati in terapia intensiva (due in più rispetto a ieri). Nella regione sono stati effettuati 2.385 tampini. I nuovi positivi presentano un quadro clinico non grave o asintomatico. Le persone “clinicamente guarite” sono sei.

Terza vittima in Liguria

Terzo decesso in Liguria: si tratta di un uomo di 72 anni, risultato positivo al test sul coronavirus e che secondo la Asl 2 Savonese aveva “un quadro di salute già compromesso“. Come in altri casi anche in questa occasione è stata rilevata la positività post mortem, ma non è provato che ci sia correlazione con il decesso. Dopi i riscontri del tampone sono state messe in campo tutte le normali procedure operative del caso, come i controlli alle persone che possano essere entrate in contatto con il 72enne.

Crema, 75enne positivo fugge dal ricovero. Denunciato

Un 75enne originario di Codogno, risultato positivo al coronavirus e ricoverato all’ospedale Maggiore di Crema accusando una brutta broncopolmonite, è fuggito dall’isolamento e prima che gli fosse assegnato il letto per la degenza è scappato verso la stazione ferroviaria e ha preso un treno per Cremona. L’uomo è stato fermato dai carabinieri di Crema che lo hanno riportato al nosocomio. Il 75enne è stato quindi denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

S&P, contrazione Pil accentuata in Italia

Standard & Poor’s, in un rapporto che dimezza allo 0,5% la stima di crescita per l’Eurozona nel 2020 a causa della la diffusione del coronavirus, spiega che per il nostro Paese «una contrazione del Pil sarà particolarmente pronunciata in Italia, dove il contagio ha preso piede». L’agenzia di rating si aspetta una ripresa «a forma di U» nel secondo trimestre ma «ci aspettiamo sarà fragile», e prevede un taglio dei tassi Bce la prossima settimana.

Anche l’Italia blocca l’export delle mascherine. Blitz contro i rincari, fino al 6150%

Anche l’Italia si accoda al blocco dell’esportazione di mascherine prodotte sul territorio nazionale verso altri Paesi. La misura, scattata in molti paesi europei, decisa dalla Protezione Civile, è in vigore da alcuni giorni ed ha l’obiettivo di evitare la carenza di tali dispositivi sul territorio. Lo decisione è stata presa anche a seguito dei casi di vendita dei dispositivi di protezione individuali con rincari record, come quello emerso da una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord che ha riscontrato aumenti fino al 6150% e quelle delle fiamme gialle di Torino che hanno chiuso il cerchio attorno un vero e proprio “Coronavirus Shop” sul web: a prezzi lievitati venivano venduti migliaia di articoli spacciati come infallibili antidoti contro il virus.

La Biennale Architettura slitta ad agosto

La Biennale di Venezia | La locandina aggiornata dell’edizione 2020

Era in programma a Venezia dal prossimo 23 maggio al 29 novembre: ma in conseguenza dell’emergenza coronavirus, la Biennale Architettura 2020 How will we live together?, curata da Hashim Sarkis, slitta al periodo da sabato 29 agosto (pre-apertura giovedì 27 e venerdì 28 agosto) fino a domenica 29 novembre. Le nuove date della rassegna, che si svolgerà ai Giardini e all’Arsenale, sono state scelte in conseguenza delle recenti misure precauzionali in materia di mobilità prese da numerosi governi, non solo quello italiano: infatti si tratta di un evento internazionale che non può non prendere in considerazione gli effetti a catena delle limitazioni al movimento delle persone e delle opere nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni infatti si sarebbe dovuto mettere in moto la complessa macchina organizzativa della Biennale, che coinvolge architetti e istituzioni di oltre 60 paesi di tutti i continenti.

Bergamo, neonato positivo in buone condizioni

Il bimbo, neonato di poche settimane, risultato positivo al tampone sul coronavirus e ricoverato all’ospedale di Bergamo è in condizioni buone e stabili. A confermarlo, dopo ciò che Open era riuscito ad apprendere, è il l’Asst Papa Giovanni XXIII che comunica che il piccolo «respira spontaneamente», ma che rimane al momento in isolamento nel reparto di patologia neonatale dell’ospedale orobico.

Fvg, otto consiglieri in quarantena dopo essere entrati in contatto con il collega contagiato

Il nuovo caso di positività al coronavirus all’interno del consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia ha portato alla messa in quarantena preventiva di ben otto colleghi che si trovavano nei giorni scorsi seduti in Aula accanto al contagiato Igor Gabrovec. Gli otto consiglieri sono in isolamento, ma non sono stati sottoposti a tampone perché asintomatiche: il controllo viene effettuato, sottolinea la Regione, solo a chi manifesta sintomi e dopo un certo numero di giorni dal contatto.

Parma, un altro carabiniere positivo

Un altro carabiniere è risultato positivo al coronavirus. Il militare è di stanza presso il distaccamento di Fornovo Taro, in provincia di Parma: la stazione dei carabinieri è stata temporaneamente chiusa e si sta procedendo alla sanificazione dei locali. Intanto sono state avviate le procedure di controllo sanitario sui colleghi del militare e sulle persone con cui può essere entrato in contatto nei giorni scorsi.

Patuanelli in autoisolamento dopo l’incontro con Mattinzoli: è negativo al test

Ansa | Il ministro Stefano Patuanelli

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, nonostante risulti negativo al tempone e sia asintomatico, resterà in autoisolamento al Mise fino a martedì della prossima settimana. La decisione, in via precauzionale e secondo la procedura, è stata presa dopo che Patuanelli la settimana scorsa ha incontrato l’assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al coronavirus.

Spadafora: verso partite a porte chiuse. Rinviata a data da destinarsi Napoli-Inter di Coppa Italia

ANSA/MATTEO BAZZI | Romelu Lukaku e Nikola Maksimovic

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora uscendo dalla riunione di Palazzo Chigi sull’emergenza coronavirus, interpellato dai cronisti sull’eventualità di partite a porte chiuse, ha risposto: «Si va verso questo tipo di provvedimento». Intanto non si è costituita l’assemblea della serie A per la quale non è stato raggiunto il numero legale. Per quanto riguarda la coppa Italia, dopo Juventus-Milan, salta anche anche Napoli-Inter, che era prevista domani giovedì 5 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi dopo la decisione del prefetto del capoluogo campano.

Smart working Pa: il ministero apre all’utilizzo di pc personali

La Pa apre all’uso di pc personali per facilitare lo smart working messo in moto per arginare l’emergenza coronavirus. Dove ci sia indisponibilità o insufficienza di dotazione” allora il dipendente «che si renda disponibile» può anche utilizzare «propri dispositivi” come pc o tablet». L’invito arriva attraverso una nuova circolare della ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, con indirizzi di portata generale dove però è specificato devono essere garantiti gli «adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete».

Incentivare lo #smartworking nelle #PA: emanata dal Ministro @DadoneFabiana la circolare contenente misure e strumenti per la promozione e la diffusione del lavoro flessibile nel pubblico impiego. #Covid_19 #coronarvirusitalia https://t.co/usQ32kDhGL — Dipartimento della funzione pubblica (@FunzPub) March 4, 2020

Sale a tre il bilancio dei morti nella regione Marche

Il terzo decesso è un 85enne di Ancona che era affetto da patologie pregresse. L’uomo si trovava ricoverato all’ospedale Inrca di Ancona. Nella regione sono saliti a 85 i casi positivi al coronavirus: è stato riscontrato per la prima volta un caso a Fermo. La notizia della morte del paziente 85enne è stata data su Facebook dal presidente della regione Luca Ceriscioli.

E' deceduto nella notte all'Inrca di Ancona un anziano ottantacinquenne del capoluogo di regione, con patologie… Gepostet von Luca Ceriscioli am Mittwoch, 4. März 2020

Bollettino Spallanzani: 22 pazienti negativi verso dimissione, 3 sotto osservazione

Nel quotidiano bollettino dell’ospedale Spallanzani si informa che attualmente sono 56 i pazienti ricoverati nell’istituto, di cui 20 sono risultati positivi al nuovo coronavirus, più i due cinesi ormai negativizzati. I medici spiegano che stanno provvedendo a dimettere 22 pazienti risultati negativi ai test o che non richiedono più ospedalizzazione. «Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni – informano i sanitari – ad eccezione di tre che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio». Tutti i casi, si legge ancora nel bollettino, «ancora presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese o con un caso confermato».

Positivi due assessori in Emilia Romagna

Due assessori della Regione Emilia Romagna sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta del neo assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, e della neo assessora alla Montagna Barbara Lori. La Regione in una nota comunica poi che è risultato negativo il presidente Stefano Bonaccini. Già questa mattina gli altri componenti della Giunta sono stati sottoposti al test. Lori e Donini sono in buone condizioni e si trovano presso le loro abitazioni dove rispetteranno il periodo di isolamento.

Pronto il piano del governo per le terapie intensive

Il piano del Governo per aumentare i posti di terapia intensiva sul territorio è pronto. Stando a quanto comunica una circolare del Ministero della Salute, si prevede un incremento del 50% dei posti letto in terapia intensiva e del 100% nelle unità di pneumologia e malattie infettive. Prevista inoltre la «rimodulazione locale delle attività ospedaliere», e una redistribuzione del personale sanitario per l’assistenza, con un «percorso formativo rapido qualificante per il supporto respiratorio per infermieri e medici».

Ho illustrato al direttore Oms Europa @hans_kluge le ultime misure assunte dal governo per fronteggiare il coronavirus. L’Oms ha espresso pieno sostegno a quanto stiamo facendo.

La sfida del nuovo coronavirus è globale e può essere affrontata solo insieme a tutti gli altri Paesi — Roberto Speranza (@robersperanza) March 2, 2020

Due morti in provincia di Milano

Si aggiungono due prime vittime in provincia di Milano. Si tratta di un caso a Melegnano e uno a Inzago. Martedì 3 marzo, i carabinieri hanno trovato un anziano morto in casa, decesso classificato come «probabilmente collegato all’epidemia Covid-19». Come riporta il Corriere, prima di stare male, l’anziano aveva frequentato un bar e un circolo dove sono state segnalate altre persone positive al coronavirus.

Donna positiva al Campus Bio-Medico di Roma

Una donna è stata trovata positiva al coronavirus al Campus Bio-medico di Roma. Come riporta il Messaggero, la donna è stata trasferita allo Spallanzani nella serata di ieri, 3 marzo. La donna presentava sintomi come febbre e polmonite già da lunedì 2 marzo, e nel giro di un’ora era stata messa in isolamento e sottoposta al tampone.

Aumentano i casi in Veneto: 360 positivi ai test, 3 morti in più

Sono 360 i casi positivi al coronavirus registrati in Veneto. L’aggiornamento è arrivato alle 8 di stamattina, 4 marzo, dalla Regione, che ha registrato anche 6 morti totali, 3 in più rispetto a ieri. Nell’ultimo aggiornamento di ieri, i casi erano 333. I ricoverati sono 99 (+18), di cui 23 sono in terapia intensiva (+4), e con 9 dimissioni. L’area più colpita è quella di Treviso e provincia: con i suoi 93 casi, supera il focolaio di Vo’ Euganeo, che ne registra 90.

Definizione di caso confermato di #COVID2019 secondo linee guida #OMS appena aggiornate “Una persona con conferma di laboratorio di infezione, a prescindere dalla presenza di segni e sintomi clinici” pic.twitter.com/DQb6j6JAAV — Pierluigi Lopalco (@ProfLopalco) February 28, 2020

Livorno, un 50enne in terapia intensiva: condizioni critiche

A Livorno sono critiche le condizioni per un 50enne positivo al tampone del coronavirus. L’uomo è stato ricoverato in isolamento nel reparto di rianimazione dell’ospedale livornese. Visto che si era presentato in pronto soccorso tutti gli operatori del reparto che sono entrati in contatto con il paziente sono stati posti in quarantena preventiva. La Asl locale sta effettuando accertamenti per ricostruire eventuali altre persone che possano essere essere state contagiate dal 50enne.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha scritto questa notte su Facebook: «A seguito del primo caso di coronavirus a Livorno si è aperta l’unità di crisi. Adesso con il vicesindaco Monica Mannucci, l’assessore Raspanti, i dirigenti e i funzionari siamo in Comune in attesa di informazioni per avviare le eventuali procedure che la Asl riterrà necessarie e per attuare il piano di emergenza alla luce del nuovo caso».

A seguito della notizia del primo caso di #Coronavirus a #Livorno si è aperta l'Unità di Crisi.Adesso con la… Gepostet von Luca Salvetti am Dienstag, 3. März 2020

Primo caso di contagio nelle istituzioni Ue

Registrato il primo caso di coronavirus nelle istituzioni dell’Unione europea. A riportare la notizia è il sito d’informazione Euractiv, che ha potuto visionare una mail dell’Agenzia di difesa europea (Eda) nella quale viene confermato il caso di un dipendente risultato positivo al Covid-19. Si tratterebbe di un funzionario tornato da un viaggio in Italia la scorsa settimana. L’uomo aveva manifestato i primi sintomi il 29 febbraio. Anche un collega dello staff militare del servizio di azione esterna (Eeas) è ora in attesa dei risultati del test. L’Eda ha cancellato tutte le riunioni in sede fino al 13 marzo, e, per precauzione, ha deciso di cancellare tutti gli incontri esterni del suo staff.

Riunione di Conte con i ministri a Palazzo Chigi

La riunione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei ministri sui provvedimenti in merito al coronavirus è iniziata a Palazzo Chigi attorno alle 10:50 di oggi, 4 marzo. Tra le misure che verranno discusse nell’incontro potrebbe esserci lo schema di un nuovo Dpcm, da varare nelle prossime ore, che servirà ad aggiornare i provvedimenti più strettamente sanitari.

Per il turismo è in arrivo perdita da 7 miliardi

Il coronavirus manda a picco il turismo. Secondo i nuovi calcoli di Confturismo-Confcommercio, alla luce dell’evoluzione dell’epidemia in Italia, nel prossimo trimestre (che copre il periodo dal 1 marzo al 31 maggio) sono previsti 31,625 milioni di turisti in meno. Una perdita di circa 7,4 miliardi di euro. «La situazione è drammatica per tutto il comparto», ha dichiarato il presidente Luca Patanè. «Purtroppo stiamo pagando le conseguenze di una comunicazione mediatica molto più letale del virus». «Il peggior virus è l’isteria e grazie a questo siamo considerati come degli untori e così temuti e tenuti lontano», ha aggiunto Patanè. «Va ricostruito da subito un messaggio rassicurante e veritiero dello stato delle cose in Italia».

Il sindaco di San Marco in Lamis chiude le scuole e il mercato

A un giorno di distanza dalla notizia della morte di un uomo di 75 anni nel foggiano, il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, ha disposto per oggi 4 marzo la chiusura di tutte le scuole e rimandato il mercato settimanale a data da destinarsi. Merla ha anche annunciato che saranno compiute tutte le operazioni di sanificazione necessarie nelle scuole. Quella di chiudere gli istituti è stata una decisione presa in accordo con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il prefetto di Foggia Raffaele Grassi, come ha spiegato lo stesso sindaco. Al momento sono 9 in tutto i casi accertati in Puglia. Ora sarà l’Istituto Superiore di Sanità a stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso dell’uomo.

Il volo semivuoto da Londra a Milano

«Il mio volo al completo da Londra a Milano». La giornalista e fotografa di Hong Kong Laurel Chor ha pubblicato su Twitter una foto dell’aereo su cui si è imbarcata, e che la porterà da Londra a Milano: tutti i sedili sono vuoti a causa della paura per il coronavirus.

In un tweet subito successivo, la giornalista ha scritto di essere « sorpresa da cittadina di Hong Kong” di vedere che più del 50% dei circa quaranta passeggeri al ritiro bagagli indossava le mascherine». Ai controlli della temperatura, invece, «un operatore sanitario che maneggiava un pc non la indossava».

As a HKer, I was surprised to see that <50% of the ~40 passengers at baggage claim were wearing masks. At the temperature check, one health worker manning a pc wasn’t wearing a mask, while the one who scanned my head… was pressing her mask up against her face, straps dangling. — Laurel Chor (@laurelchor) March 3, 2020

L’aeroporto di Mosca

Altre testimonianze foto e video arrivano dall’aeroporto Sheremetyevo, a Mosca. Nei gate relativi ai voli italiani, il personale indossa tute antisettiche da testa a piedi per proteggersi dai contagi da coronavirus.

Azzolina: «Valuteremo un piano d’emergenza per i maturandi. Ma no al 6 politico»

In un’intervista a La Repubblica la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ha dichiarato che, se le scuole non dovessero riaprire al più presto, verrà preparato «un piano di emergenza anche per gli esami di maturità». Un piano che, ha assicurato, non ha a che fare con il 6 politico. «Stiamo vivendo un momento di difficoltà, ma lo stiamo trasformando in un’opportunità per l’innovazione didattica», ha detto Azzolina, che ha aggiunto di aver aperto sul sito del Miur una pagina per i docenti, dove si trovano lezioni di formazione («i cosiddetti webinar, seminari in rete»). Per gli studenti, invece, ci sono le piattaforme che permettono di avere classi virtuali a tutti gli effetti. Compiti compresi.

Puglia: firmata ordinanza per didattica a distanza e lavoro agile

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha firmato ieri sera, 3 marzo, un’ordinanza che affronta il tema della didattica a distanza e del lavoro agile durante l’emergenza coronavirus. Le novità riguardano alcuni provvedimenti che non sono stati resi obbligatori per la Puglia dal decreto presidenziale del 1 marzo, e che ora il governatore vuole inserire tra le misure precauzionali. Tra questi, la possibilità di adottare metodi di didattica a distanza e l’attivazione del lavoro da remoto per i lavoratori dipendenti.

SE GLI STUDENTI PUGLIESI RITENGONO A FINI PRECAUZIONALI DI ASSENTARSI DA SCUOLA O UNIVERSITÀ, QUESTA SCELTA NON PUÒ COSTITUIRE UN PREGIUDIZIO E VA TUTELATA. PER QUESTO HO EMESSO UN’ORDINANZA PER LA PUGLIA SE GLI STUDENTI PUGLIESI RITENGONO A FINI PRECAUZIONALI DI ASSENTARSI DA SCUOLA O UNIVERSITÀ, QUESTA SCELTA NON PUÒ COSTITUIRE UN PREGIUDIZIO E VA TUTELATA. PER QUESTO HO EMESSO UN’ORDINANZA PER LA PUGLIA I dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Puglia sino al 15 marzo 2020 possono attivare modalità di didattica a distanza al fine di consentire la prosecuzione dell’attività anche agli studenti che scelgano di assentarsi da scuola a fini precauzionali. La stessa disposizione è stata emanata anche per i rettori delle Università e per i vertici delle istituzioni di alta formazione. I datori di lavoro potranno applicare le norme sul lavoro agile a tutti i rapporti di lavoro subordinato. Sono queste le principali novità contenute nell’ordinanza che ho firmato questa sera. L’ordinanza si è resa necessaria perché il DPCM del 1 marzo 2020 non prevede la sospensione delle attività didattiche nelle scuole e nelle università per la Regione Puglia cosa che il Governo nazionale non ha ancora inteso fare.Ciononostante se gli studenti maggiorenni (o se minorenni per loro le famiglie) ritengono a fini precauzionali di assentarsi da scuola o dall’università, questa scelta non può costituire un pregiudizio. Con l’ordinanza odierna viene confermato questo principio che rende legittima e giustificata tale scelta. L’ordinanza ricalca anche le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul lavoro agile ed è tesa a incentivare l’utilizzo di questo strumento nel territorio pugliese. Illustrerò i dettagli del provvedimento domani 4 marzo alle ore 11 in conferenza stampa, che potrete seguire su questa pagina Facebook in diretta streaming. Cercheremo fondi per cofinanziare le piattaforme tecnologichehttp://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Ordinanza-Presidente-GR-03.03.2020.pdf/838169eb-54ab-4aa7-acae-53dec5345a61 Gepostet von Michele Emiliano am Dienstag, 3. März 2020

«Il DPCM del 1 marzo 2020 – ha dichiarato Emiliano – non prevede la sospensione delle attività didattiche nelle scuole e nelle università per la Regione Puglia, cosa che il Governo nazionale non ha ancora inteso fare. Ciononostante, se gli studenti ritengono a fini precauzionali di assentarsi da scuola o dall’università, questa scelta non può costituire un pregiudizio. Con l’ordinanza odierna viene confermato questo principio che rende legittima e giustificata tale scelta. L’ordinanza ricalca anche le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul lavoro agile ed è tesa a incentivare l’utilizzo di questo strumento nel territorio pugliese».

“Coronavirus shop”: ancora 14 imprenditori accusati di frode

Migliaia di articoli spacciati come “antidoti” contro il coronavirus e venduti online a prezzi folli. È l’attività di alcuni siti individuati dalla Guardia di Finanza di Torino, che si aggiungono a quelli già individuati dalle autorità nei giorni scorsi. I Baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego Torino, coordinati dai magistrati Vincenzo Pacileo e Alessandro Aghemo della Procura della Repubblica di Torino, sono riusciti a identificare ulteriori 14 imprenditori, tutti italiani, responsabili di frode in commercio, che ora rischiano ora fino a 2 anni di reclusione. In tutto, sono 33 i truffatori individuati.

Uno di questi siti riporta il nome “Coronavirus shop”. Si vendono ionizzatori d’ambiente, mascherine, tute, guanti protettivi, prodotti igienizzanti, occhiali, kit vari, facciali filtranti, copri-sanitari, integratori alimentari, etc. Tutti prodotti presentati dai truffatori come in grado di fornire protezione totale dal contagio. I prezzi alla vendita per ogni singolo articolo hanno raggiunto le migliaia di euro.

La frode scoperta dalla Guardia di Finanza torinese riguarda tutto il territorio nazionale: in particolare, le operazioni coinvolgono le province di Torino, Cosenza, Napoli, Foggia, Rimini, Salerno, Caserta, Modena, Cagliari, Campobasso, Mantova e Macerata. Le attività riguardano gli ambiti più diversi: ferramenta, commercianti di detersivi, autoricambi, coltivatori diretti e allevatori di bestiame, venditori porta a porta, profumerie.

Gentiloni: «L’Italia non sarà lasciata sola»

In merito all’emergenza coronavirus, sta arrivando dall’Europa un messaggio di comprensione e vicinanza nei confronti dell’Italia. È questa la posizione di Paolo Gentiloni, il commissario Ue agli Affari economici, secondo il quale la richiesta di far ricorso alle circostanze eccezionali sui saldi di finanza pubblica sarà valutata «con spirito positivo», ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. Al Paese, però, serve un piano di riforme e rilancio dell’economia, e «so che il ministro Roberto Gualtieri ci sta lavorando». Secondo Gentiloni, serve una risposta globale, ed «è il momento di coordinare le varie politiche di bilancio per difendere la crescita ed il lavoro».

Bergamo possibile zona rossa

Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Sivlio Brusaferro ha dichiarato che l’Iss sta valutando l’opportunità di estendere la “zona rossa” al bergamasco, a causa dell’incremento di contagi da coronavirus. Era stata la Regione Lombardia a chiedere all’Iss di valutare un cambio di strategia nell’area. La crescita dei contagi nella provincia di Bergamo, stando alla giunta, «impone una riflessione dei tecnici. Se ci dicono che l’unico modo è di istituire un’altra zona rossa, ne prendiamo atto. A noi interessa la salute dei cittadini»

Positivo un uomo di Vasto: chiuse le scuole

Un uomo di Vasto (Chieti) è risultato positivo al coronavirus. L’uomo, che attualmente è ricoverato in isolamento all’ospedale ‘San Pio’ della città, fa parte del personale del polo liceale Raffaele Mattioli. Il sindaco del Comune, Francesco Menna, ha disposto immediatamente la chiusura per quattro giorni delle strutture, allargando poi la misura a tutte le scuole di ordine e grado.

Se l’emergenza diventerà una crisi per lavoratori autonomi e precari

Alcune tipologie di lavoratori, come i precari in attesa di essere assunti, i lavoratori autonomi con partita iva e lavoratori atipici, rischiano di incontrare un’onda lunga di crisi che andrà ben al di là delle zone rosse e delle zone gialle, e ben oltre le prime settimane di picco dei contagi. «Lo scenario attuale mette in luce che che il problema non riguarda unicamente la zona rossa e le zone gialle, ma tutte le regioni italiane», ha detto a Open Mattia Pirulli, Segretario Generale FeLSA CISL. L’emergenza sanitaria sembra aver portato a galla una serie di mancanze strutturali e di nodi mai sciolti delle politiche italiane in merito alle trasformazioni del lavoro.

La dottoressa del Sacco a Open: «Il coronavirus non è la peste del secolo»

Ha le idee chiare la responsabile del laboratorio dell’ospedale Sacco, la dottoressa Maria Rita Gismondo, che ha parlato a Open in un’intervista video: «Non è la peste del secolo, il coronavirus è poco più importante di un’influenza. Lo dicono i numeri, la mortalità è bassa. A morire sono soprattutto gli anziani con patologie pregresse. Persone che muoiono con il coronavirus ma non di coronavirus».

Il peso del coronavirus sulla sanità Lombarda

I numeri dei letti di terapia intensiva degli ospedali lombardi arrivano a 724. O almeno, arrivavano a 724 fino al 19 febbraio. Negli giorni scorsi sono stati predisposti altri 103 posti, ricavati da altri reparti fra cui quelli di chirurgia, visto che gli interventi non urgenti sono stati rallentati per permettere di gestire meglio questa epidemia. Il totale quindi è di 827 posti letto. Gli ospedali privati, invece, hanno a disposizione 232 posti per la terapia intensiva, al momento quasi tutti a disposizione per il coronavirus. L’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, ha spiegato che i privati collaboreranno con il pubblico per garantire altri posti ai pazienti contagiati dal coronavirus

L’ipotesi del virus ingegnerizzato in laboratorio

In un articolo pubblicato lo scorso 2 marzo su Il Fatto Quotidiano, facendo riferimento a uno studio di Nature del 2015, viene portata avanti l’ipotesi che il nuovo coronavirus possa essere fuggito da un laboratorio di bio-sicurezza sito a Wuhan, dove si trova il principale focolaio dell’epidemia di Covid-19 in Cina.

Anche se l’autrice dell’articolo non fornisce sufficienti indicazioni per risalire alla fonte, siamo riusciti a trovare il paper a cui si riferisce, scoprendo che in nessun modo può avvallare l’ipotesi di complotto su cui si sono misurati diversi teorici della cospirazione in diverse declinazione. Tutti cercano di sostenere che il virus fosse stato prodotto artificialmente, il problema è che questo non risulta di base già dall’analisi del genoma del SARS-CoV2 – reso pubblico – per non parlare dei ricercatori in tutto il mondo che hanno isolato il patogeno.

Il boom di predicatori online

Sui social network proliferano video caricati da “influencer della cristianità“: durante l’emergenza epidemiologica del Covid-19, i predicatori 2.0 hanno iniziato a divulgare un messaggio: «La Bibbia ha predetto il coronavirus». La maggior parte dei predicatori online individua i segnali biblici che avrebbero anticipato il COVID-19 nei passaggi dell’Apocalisse di Giovanni, l’ultimo libro del Nuovo Testamento.

La guida dell’Oms su quali parole usare per parlare dell’emergenza

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dettato nuove regole su come affrontare l’emergenza da coronavirus. Questo perché, specie nell’ultima settimana, si è fatto uso di un’imprudente e scorretta associazione tra la malattia e particolari luoghi o etnie, che passa attraverso espressioni quali «virus cinese» o «virus di Wuhan» o «virus asiatico». Ma anche parlare di «casi sospetti» o «sospetti Covid-19» come pure di persone che «trasmettono Covid-19», che «infettano gli altri»: sono espressioni che alimentano fenomeni a sfondo razzista, così come reticenza a sottoporsi a test, screening o quarantene.

Positivo un consigliere del Friuli Venezia Giulia, annullati i lavori dell’Aula e chiuso il Consiglio

Dopo che un consigliere regionale è risultato positivo al test del coronavirus, sono state annullate le sedute d’aula fino al 5 marzo e chiusi gli uffici del Consiglio per permettere la sanificazione degli ambienti. Il consigliere si trova ora in osservazione presso il reparto infettivi dell’ospedale di Cattinara, in provincia di Trieste.

Sono state già attivate le misure di verifica previste dal protocollo di controllo sui parenti del consigliere regionale infetto, degli altri colleghi del Consiglio regionale, nonché di altre persone che potrebbero essere entrate in contatto con lui nel raggio di un metro.

Picco di cancellazioni a Milano: chiudono gli alberghi in centro

Con l’aumentare dei casi di contagio da coronavirus in Italia, e il crescere della paura, molti hotel e alberghi del centro storico di Milano hanno deciso di chiudere temporaneamente a causa dell’emergenza sanitaria. I timori hanno portato a un picco di cancellazioni, provocando un calo drastico nelle prenotazioni per il settore alberghiero. Una crisi che «non si esaurisce in quattro settimane e che sarà una traversata del Mar Rosso verso la terra promessa della ripartenza», come ha dichiarato uno dei direttori d’albergo coinvolti.

