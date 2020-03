Coronavirus, ultime notizie – Conte: «Negozi, bar e ristoranti chiusi. Aperte farmacie e supermercati». L’OMS dichiara la pandemia. Von der Leyen: «Siamo tutti italiani»

I casi totali di contagio in Italia si attestano a 12462 persone, di cui 827 morti e 1045 guariti. Il Senato approva all’unanimità lo scostamento di bilancio. Domenico Arcuri nominato commissario speciale per l’emergenza

Il discorso del premier Conte

Ansa | Il premier Giuseppe Conte.

«In questo momento in cui parlo – ha esordito il premier Giuseppe Conte nel suo discorso – stanno lavorando senza sosta negli ospedali per combattere l’emergenza sanitaria da coronavirus e per curare i nostri malati. Il mio grazie va tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato per contrastare la diffusione del virus. So che state cambiando le abitudini di vita, State compiendo dei sacrifici, so che non è facile. Ma sappiate che queste vostre rinunce, Piccole o grandi, stanno offrendo un grande contributo prezioso al paese.»

«L’Italia sta dando prova di essere grande nazione, una grande comunità: unita e responsabile. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Certamente ci guardano per i numeri del contagio e vedono un Paese che è in difficoltà, ma ci apprezzano anche perché sta dando prova di grande rigore e di grande resistenza. E io ho una profonda convinzione: domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno, ci guarderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia».

«Siamo il paese che per primo in Europa è stato colpito veramente da coronavirus. Siamo anche quelli che stanno reagendo con maggior forza, con la massima precauzione, diventando giorno dopo giorno un modello anche per tutti gli altri. Governare significa avere una visione a 360 gradi. Questa sfida riguarda la salute dei cittadini ed è una sfida che mette a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale, ma riguardante la tenuta della nostra economia, del nostro tessuto produttivo fatto di piccole di me di imprese e le scelte che sino a qui ho assunto hanno tenuto conto, insieme a tutti ministri, di tutti gli interessi e di tutti valori in gioco.»

«Ho fatto un patto con la coscienza: al primo posto c’è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Solo pochi giorni fa gli ho chiesto di cambiare le vostre radicate abitudini di vita, rimanendo a casa più possibile, uscendo solo per lo stretto necessario. La stragrande maggioranza degli italiani ha risposto in modo straordinario. Quando ho adottato queste misure, che limitano anche alcune delle nostre amate libertà, ero consapevole che si trattava di un primo passo e ragionevolmente lo sarebbe stato l’ultimo.»

«Oggi è chiaro: siamo consapevoli che in un Paese grande, moderno e complesso come il nostro bisogna procedere gradualmente affinché tutti possono comprendere il deficiente momento che stiamo vivendo, e anche per disporsi per accettare cambiamenti richiesti. Ora questo è il momento di compiere un passo in più».

Chi deve chiudere

«L’Italia rimarrà sempre una zona unica, l’Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio (ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie). Chiudiamo però bar, pub, ristoranti (lasciando la libertà di poter fare consegne a domicilio). Chiedono anche parrucchieri, centri estetici, i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di sicurezza di 1 metro».

Cosa devono fare le fabbriche e le industrie

«Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali maturato il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivati alle ferie, i congedi retribuiti per i dipendenti. Restano chiusi reparti aziendali che non sono indispensabili nella produzione. Industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione ti assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori al fine di evitare contagio. Sono incentivate le fabbriche e l’industrie a predisporre misure che siano adeguate per leggere questo momento: quindi regolazioni dei turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura delle parti non indispensabili».

Quali attività, negozi e servizi restano aperti

«Resta ovviamente garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti, i servizi di pubblica utilità (bancari, postali, finanziari, assicurativi), nonché di tutte quelle attività necessaria o comunque accessorie al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività. Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto questa attività. Quindi continueranno la loro attività ovviamente nel rispetto delle normative igienico sanitarie».

Conte: «Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili»

Ansa | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

«La regola madre rimane la stessa: dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative, per motivi di salute o per motivi di necessità. È importante essere consapevoli che abbiamo cominciato da poco a cambiare le nostre abitudini. L’effetto dal nostro sforzo lo potremmo vedere solo fra un paio di settimane. Nessuno deve pensare quindi che già da domani o nei prossimi giorni potremmo misurare l’impatto di queste misure».

«Per avere un riscontro effettivo dovremo attendere quindi un paese di settimane. Questo è molto importante: se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa niente affatto improbabile, non significa che dovremmo affrettarci a varare nuove misure. Non dobbiamo fare una corsa cieca verso il baratro: dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili».

Domenico Arcuri commissario speciale

«A breve nominerò un commissario delegato per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere a quest’emergenza sanitaria. Sarà un commissario che avrà poteri di deroga, che lavorerà per rafforzare soprattutto la produzione, la distribuzione di attrezzature per terapie intensive e sub-intensive. Avrà anche potere di creare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature per sopperire alle carenze sin qui riscontrate. La persona che nominerò sarà il dottor Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, e si avvarrà di questa struttura già consolidata È già esperta nel settore industriale, Coordinandosi con il Dottor Borrelli e con la struttura attuale della Protezione civile. Permettetemi di ringraziare tutte le donne agli uomini la Protezione civile per l’incredibile lavoro che stanno sin qui facendo».

Conte: «Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, e per correre più veloci domani»

«Infine un’ultima cosa: se saremo tutti a rispettare queste regole usciremo più fretta quest’emergenza. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, Della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiano Piccoli e grandi sacrifici per tutta la durata di questa emergenza. Siamo parte di una medesima comunità: Ogni individuo sta giocando dei propri ma anche degli altrui sacrifici. Questa la forza del nostro paese: una comunità di individui. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, e per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo».

Chi deve chiudere per il coronavirus

A seguito delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte, dovranno rimanere chiuse le seguenti attività:

tutti i negozi a eccezione di supermercati e farmacie;

tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio;

tutti i bar e ristoranti (ma resta la possibilità di fare consegne a domicilio);

reparti aziendali non essenziali;

mense in cui non si rispetta la distanza di 1 metro.

Chi resta aperto per il coronavirus

A seguito delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte, resteranno invece aperte le seguenti attività e :

supermercati, farmacie e parafarmacie;

artigiani;

idraulici;

meccanici;

benzinai;

stampatori ed edicole;

trasporti pubblici;

tabaccherie e tabaccai.

Il testo del decreto dell’11 marzo con tutte le nuove misure annunciate da Conte

ANSA/FILIPPO ATTILI | Giuseppe Conte

Ecco il testo del Dcpm dell’11 marzo:

Il premier Giuseppe Conte annuncia le nuove direttive per tutto il territorio italiano

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che, a breve, terrà un discorso che prevederà un ulteriore giro di vite alle misure anti coronavirus. La crescita incessante del numero di contagiati, e la spinta di più sindaci e governatori di regione di «Chiudere tutto», avrebbe spinto dunque il primo ministro italiano ad annunciare misure che riguarderanno l’intero territorio nazionale, in particolare modo gli esercizi commerciali.

L’OMS dichiara il coronavirus una pandemia

EPA/SALVATORE DI NOLFI

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato il coronavirus una pandemia. «Nelle scorse due settimane, il numero di casi di SARS-CoV-2 al di fuori della Repubblica Popolare Cinese ha aumentato di 13 volte e il numero di paesi affetti è triplicato. Attualmente vi sono più di 118mila casi in 114 paesi e 4.291 persone sono morte. Altre centinaia di persone stanno combattendo per la loro vita negli ospedali. Nelle prossime settimane ci aspettiamo di vedere un aumento nel numero di morti e di contagiati. L’Oms ha tenuto sotto osservazione 24 ore su 24 questa situazione e siamo profondamente preoccupati sia dagli allarmanti livelli di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi deciso che il coronavirus può essere considerata una pandemia». A dichiararlo è Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il bollettino della Protezione Civile del’11 marzo: 2013 contagiati in più in un giorno

Aumenta il numero di persone positive al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi oggi, 11 marzo, dal commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli, il numero di pazienti risultati positivi dall’inizio dell’epidemia è salito a 12462. Attualmente le persone positive sono 10590. Le persone guarite sono complessivamente 1045 (+41), mentre le vittime complessive sono 827.

Dai numeri della protezione civile, emerge che i pazienti attualmente positivi al SARS-CoV-2 sono:

Conte: «Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani»

Ansa | Giuseppe Conte

«Ai tanti cittadini preoccupati per il lavoro, per le loro attività, alle mamme, ai papà, ai nonni e agli amici che oggi devono rimandare il loro abbraccio, voglio dire che lo Stato non si dimentica di voi: è al vostro fianco oggi e lo sarà domani». A scriverlo in un post sui propri profili social è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Abbiamo stanziato una somma straordinaria di 25 miliardi per far fronte alle difficoltà di quest’emergenza – prosegue il premier – All’Unione Europea abbiamo parlato con voce chiara e decisa. Ora c’è la massima consapevolezza che per affrontare questa sfida comune bisogna ricorrere a tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, sia nazionali che europei». «Adesso sia l’Ue che la Bce sono pronte a fare la loro parte, garantendo liquidità e sostenendo le imprese. Ringrazio tutti gli italiani per i piccoli e grandi sacrifici che stanno compiendo in questi giorni. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e per correre insieme più veloci domani. Ce la faremo», chiosa infine il presidente del Consiglio.

Lombardia, 7280 persone attualmente contagiate, 560 in terapia intensiva

ANSA/Mourad Balti Touati | Giulio Gallera in conferenza stampa.

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, come da consuetudine, ha dato conto in conferenza stampa degli ultimi aggiornamenti circa l’epidemia di coronavirus nella Regione. Allo stato attuale il numero di persone contagiate è di 7280 unità, 1489 in più. Aumenta anche il numero dei morti: +149 morti rispetto a ieri. Il numero di pazienti ricoverati negli ospedali lombardi è aumentato di circa 500 unità rispetto a ieri. Aumenta di 94 unità il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 560 persone. Infine, il numero di pazienti dimessi dagli ospedali lombardi sin dall’inizio dell’epidemia è, al momento, ancora in corso.

Von der Leyen: «In questo momento in Europa siamo tutti italiani»

ANSA/FILIPPO ATTILI/UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI | Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte stringe la mano alla presidente eletta della Commissione Europea Ursula von der Leyen

«Cara Italia, cari italiani, in questo momento così difficile, vorrei dire a tutti voi che lottate contro il virus che non siete soli. Il vostro sforzo e il vostro esempio sono preziosi per tutti i cittadini europei. In Europa stiamo seguendo con preoccupazione, ma anche con profondo rispetto e ammirazione, quello che state facendo. L’Italia è parte dell’Europa – prosegue von der Leyen – e l’Europa soffre con l’Italia. In questo momento, in Europa, siamo tutti italiani». A dirlo è la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un videomessaggio pubblicato sui propri profili social.

«La Commissione europea farà tutto il possibile per sostenervi. La crisi colpisce duramente il settore sanitario, che è sotto pressione con un numero crescente di persone da curare. E ha un impatto su molti settori economici. Dobbiamo agire rapidamente – prosegue la presidente della Commissione Ue – dobbiamo agire insieme, e portare aiuto».

«Sono personalmente in costante contatto con il Presidente Conte. Dobbiamo sostenere con urgenza il settore sanitario. So che l’Italia non dispone di dispositivi di protezione personale, in particolare dispositivi respiratori: ho chiesto ai miei commissari di collaborare con l’industria per aumentare la produzione di tali attrezzature. Stiamo anche collaborando con l’industria farmaceutica per aumentare l’offerta di medicinali».

Il Senato approva all’unanimità lo scostamento di bilancio

Al fine di far fronte all’emergenza coronavirus, l’aula del Senato ha approvato all’unanimità, con 221 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, lo scostamento di bilancio da 25 miliardi. In precedenza la misura aveva ricevuto l’ok della Camera con 332 voti favorevoli, 0 contrari e un astenuto, l’onorevole Vittorio Sgarbi. Tale scostamento servirà per sostenere:

Misure volte a incrementare il servizio sanitario nazionale, la protezione civile, le forze dell’ordine e per fornire assistenza alle persone colpite;

Aiuti per le aziende in difficoltà;

Misure di moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario.

Juventus, Rugani è positivo ai test del coronavirus

Andrea Staccioli/Insidefoto | Daniele Rugani

Il difensore della Juventus e della nazionale italiana di calcio Daniele Rugani è risultato positivo al test del coronavirus, anche se attualmente sembra non riportare alcun sintomo. A comunicarlo è stata la Juventus attraverso una comunicazione urgente sul proprio sito ufficiale. «Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui», si legge nel comunicato ufficiale. Un contagio, quello di Rugani, che potrebbe portare allo stop definitivo del campionato di Serie A.

Al via le assunzioni per nuovi infermieri e personale medico

ANSA/FILIPPO VENEZIA | Infermieri al check point sanitario accanto al Pronto Soccorso degli Spedali Civili, per il coronavirus, Brescia 2 marzo 2020.

Si aggrava l’emergenza sanitaria e così con il Dpcm del 9 marzo il governo ha approvato un piano straordinario per l’assunzione di medici, infermieri e operatori sanitari. Con le nuove disposizioni si potrà procedere «al reclutamento di professionisti sanitari – tra questi anche i medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno – con incarichi di lavoro autonomo, anche co.co.co, della durata massima di 6 mesi, prorogabili a seconda del perdurare dell’emergenza». Tra 10 giorni prenderanno il via le assunzioni.

Si tratterà sostanzialmente di assunzioni-cuscinetto, dovute all’«impossibilità verificata di assumere personale» di assumere nuovo personale con contratti di durata «non superiore ai 6 mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza». Il Presidente della Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i, Walter De Caro, ha precisato a Open che «Oltre all’assunzione diretta, gli infermieri possono ricorrere alle agenzie di somministrazione del personale, che sono una sorta di intermediario con le aziende, a cui gli infermieri inviano il loro curriculum e la loro candidatura».

Di Maio: «Vi chiedo massima collaborazione: restate a casa»

«È fondamentale rimanere a casa. Questo ci permette di bloccare la diffusione del #coronavirus. Anche perché una volta sconfitto tutti potremo tornare alla normalità. Vi chiedo massima collaborazione, ognuno di noi dimostri senso di responsabilità e amore per il proprio Paese». A scriverlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, in un video, ha spiegato le nuove disposizioni per la mobilità al fine di contenere la diffusione di contagi di coronavirus. «Quand’è che abbiamo bisogno di andare fuori casa? Per andare al lavoro? È consentito, anche oltre i confini. Ma quando finisco di lavorare, torno a casa. Non esiste l’aperitivo, non esiste il momento ludico della giornata fuori casa». «Se ci sono delle emergenze sanitarie è chiaro che si può uscire – puntualizza Di Maio – Infine sono consentiti gli spostamenti per necessità: vorrei rassicurare le persone che le merci continuano a viaggiare, quindi i supermercati saranno sempre riforniti e quindi non ci si deve accalcare fuori dai supermercati, perché quelle file vanno contro le regole che abbiamo stabilito».

Rezza (Iss): «Solo 43 bambini positivi al coronavirus»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli (S) in conferenza stampa con il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ISS Giovanni Rezza (D)

«I bambini positivi al coronavirus in Italia sono abbastanza pochi (43) e soprattutto sembrano superare la malattia piuttosto brillantemente. È una buona notizia. Il fatto che si riscontrino dei bambini positivi con sintomi clinici, tuttavia, mi sembra che rafforzi la decisione di chiudere le scuole». A dirlo è il dottor Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, a margine della conferenza stampa della Protezione Civile.

Già la settimana scorsa l’infettivologo era intervenuto durante la trasmissione Coffee Break su La7 per sostenere l’importanza della chiusura delle scuole. «L’efficacia della misura della chiusura delle scuole, dal punto di vista delle evidenze scientifiche, non è del tutto conclamata. Però è pur vero che in questo momento c’è forte bisogno di dare dei segnali molto decisi al Paese, anche perché l’infezione si è diffusa non solo nel Nord del Paese per cui bisogna stare molto attenti», aveva spiegato il professor Giovanni Rezza.

Gualtieri: «Il nostro obiettivo è che nessuno perda il lavoro»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

«Le conclusioni del Presidente del Consiglio Ue dimostrano che l’Europa è pronta a fare tutto il necessario per far fronte a questa emergenza: l’unità dell’Europa è una risorsa indispensabile», ha dichiarato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel suo intervento al Senato. «Il nostro obiettivo è che nessuno perda il proprio lavoro per il coronavirus», ha detto il ministro.

Federica Brignone vince la Coppa del Mondo di sci alpino

EPA/CHRISTIAN BRUNA | Federica Brignone

A seguito dell’annullamento della penultima gara di Coppa del Mondo in Are, in Svezia, in programma per domani, e dopo l’annullamento delle finali di Cortina, dopo essersi aggiudicata la coppa di specialità, Federica Brignone, classe 1990, vince la Coppa del Mondo di Sci Alpino. Brignone diventa dunque la prima sciatrice italiana della storia ad aggiudicarsi la il trofeo mondiale di sci alpino.

Tajani a Conte: «L’Italia deve diventare zona rossa: chiudere tutto»

ANSA / CIRO FUSCO | Antonio Tajani

Anche Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia ed ex Presidente del Parlamento Europeo, si unisce al coro di chi chiede la chiusura totale delle attività in tutta Italia, non solo in Lombardia. «L’Organizzazione mondiale della sanità – scrive Tajani su Twitter – ha annunciato che quella del #COVID19 è una #pandemia. Il governo non perda altro tempo e decida di chiudere tutto. L’Italia deve diventare zona rossa. Salvare vite e bloccare il virus deve essere la priorità di tutti».

Il “paziente 1” ha ripreso a parlare: «Sono a Lodi?»

Il cosiddetto “paziente 1”, il 38enne di Codogno che dal 21 febbraio si trova in ospedale a causa del contagio da coronavirus, dopo essere stato trasferito dall’Ospedale di Codogno al reparto di terapia intensiva del San Matteo di Pavia, è stato ulteriormente trasferito lunedì 9 marzo nel reparto di terapia sub-intensiva, poiché ha ripreso a respirare in modo autonomo. Le condizioni dell’uomo sono in progressivo miglioramento, tant’è che è riuscito anche parlare. Tra le prime domande poste, ovviamente a causa della prolungata degenza in terapia intensiva, è stata quella di chiedere se si trovasse a Lodi. La moglie dell’uomo, incinta all’ottavo mese di gravidanza, era risultata positiva ai test del coronavirus, ma dopo un periodo di isolamento e osservazione presso l’Ospedale Sacco di Milano è stata dimessa e si trova attualmente in quarantena. Dalle ecografie di accertamento svolte per valutare lo stato della gravidanza, risulta che la bambina che porta in grembo sia in buone condizioni.

Fontana: «Chiudere negozi e alberghi»

Non molla il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Chiede la chiusura di negozi e bar per due settimane e vuole che le proposte inviate al governo per contrastare l’emergenza da coronavirus nella regione più colpita siano recepite subito: «Abbiamo inviato al governo le proposte concordate con i sindaci relative a ulteriori misure di contenimento della diffusione del coronavirus. Ci sono stati circa 1.300 nuovi contagi», dice al microfono di Italia7Gold.

La lettera di Xi a Mattarella

EPA/ANDRE COELHO | Il presidente cinese Xi Jinping.

Dalla Cina è arrivato un altro gesto di vicinanza e di solidarietà all’Italia con le parole inviate dal presidente cinese Xi Jinping a Sergio Mattarella: «Il governo e il popolo cinese sostengono fermamente gli sforzi dell’Italia fornendo collaborazione per combattere l’epidemia. L’umanità è una comunità dal futuro condiviso e dobbiamo lavorare insieme! #ForzaCinaeItalia».

Deceduto il paziente «due» a Padova

«Ieri sera è morto il secondo contagiato di Vo». A confermarlo è stamani il presidente del Vento, Luca Zaia. Renato Turetta aveva 67 anni, ed era amico di Adriano Trevisan, la prima vittima italiana per coronavirus, e con questi era stato ricoverato a Schiavonia e poi a Padova. «C’è bisogno – ha aggiunto Zaia – di un grande atto di civiltà e di responsabilità, ce la facciamo, ma dobbiamo uscirne con le ossa poco rotte. Non voglio dire che è andata bene, bene sarebbe poter dire zero morti».

L’ex idraulico era stato ricoverato all’ospedale di Schiavonia lo scorso 21 febbraio. «Da quanto abbiamo appreso non soffriva di particolari disturbi – spiega il sindaco di Vo’, Giuliano Martini, e dunque potrebbero essere stati effettivamente forti gli effetti del Covid-19. So che era ricoverato in terapia intensiva e che si è provato a mantenere per lui la respirazione artificiale. La situazione si è compromessa negli ultimi giorni, fino a questo triste e tragico epilogo».

Le richieste della regione Lombardia al Governo: «Chiudere tutti negozi e alberghi»

ANSA/Mourad Balti Touati | Persone con mascherine per proteggersi dal Coronavirus in piazza Affari davanti all’ingresso della Borsa a Milano.

In una nota inviata dalla regione al Governo, la Lombardia chiede la «chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle relative ai servizi di pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla vendita di beni di prima necessità» e «di tutti gli alberghi e di ogni altra attività destinata alla ricezione (es. ostelli, agriturismi, ecc..) ad eccezione di quelle individuate come necessarie ai fini dell’espletamento delle attività di servizio pubblico». Come richiesto nei giorni scorsi dal governatore Fontana, la regione del nord Italia è tornata a chiedere misure più restrittive per contenere il diffondersi del contagio.

Vanno chiusi «tutti i centri commerciali, gli esercizi commerciali presenti al loro interno e i reparti di vendita di beni non di prima necessità. Restano aperte le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari e di prima necessità» e la «chiusura di bar, pub, ristoranti di ogni genere, delle attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi emergenziali e di urgenza, di tutti i servizi terziari e professionali, ad eccezione di quelli legati alla pubblica utilità e al corretto funzionamento dei settori richiamati nei punti precedenti».

La lettera inviata dalla Regione Lombardia al Governo

Anche il Portogallo ferma il traffico aereo verso l’Italia. Le paure di Alitalia: «Pesante riduzione numero passeggeri»

EPA/Rodrigo Sura | Un aereo della flotta Alitalia.

Aumentano i Paesi ad aver bloccato i voli con l’Italia. Ultimo ad annunciare la misura è il Portogallo che a partire dalle 23.59 di ieri, per un periodo di 14 giorni, non effettuerà il trasporto aereo verso l’Italia. Un settore, quello aereo, che sta avendo un impatto negativo soprattutto su compagnie in crisi come Alitalia.

«Già dalla fine del mese scorso una pesante riduzione del numero dei passeggeri trasportati ed il trend delle cancellazioni indica chiaramente che il fenomeno si protrarrà per i prossimi mesi». Per questo la compagnia, si legge in una comunicazione ai sindacati, ha deciso di estendere «con effetto immediato l’applicazione della cigs» in vigore fino al 23 marzo, ampliando le quantità (attualmente 1.020 dipendenti) di altre 400 unità.

🔴 Aggiornamento disposizioni epidemia da Coronavirus (Covid-19) 🔴.

Per assistenza, sono attivi il numero verde 800650055 (dall’Italia) e il numero +390665649 (dall’estero). https://t.co/JNaPFYoHqg pic.twitter.com/8nTwkzYLSw — Alitalia (@Alitalia) March 6, 2020

Audio falsi Whatsapp sul coronavirus: partono le denunce

A seguito della diffusione di due audio Whatsapp rivelatisi falsi sull’ospedale Niguarda di Milano sono partite le prime denunce contro gli autori anonimi che hanno creato allarmismo nelle chat italiane. Ad annunciare le vie legali anche anche Dompé, azienda produttrice del prodotto Cebion Vitamina C citato in un falso audio Whatsapp che minerebbe la loro reputazione.

Guida alla quarantena da coronavirus: domande e risposte sul decreto #ioresto a casa

Uscire di casa? Sì, ma solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Le indicazioni che arrivano dall’ultimo Dpcm per prevenire il diffondersi dell’epidemia da coronavirus sono chiare. Niente visite ad amici o parenti. Sì allo sport all’aperto, ma possibilmente da soli, vicino a casa ed evitando assembramenti. No agli apertivi, alle discoteche: i locali sono chiusi dalle 18 alle 6 del mattino.

Fontana, da Conte ancora nessuna risposta

Ansa | Il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana

Il Governatore della Lombardia Attilio Fontana in collegamento con Centocittà su Rai Radio 1, rispetto alla richiesta di fermare i trasporti e tutte le attività produttive tranne quelle essenziali per contenere i contagi da coronavirus ha detto che il Presidente del Consiglio Conte «per ora non mi ha dato ancora nessuna risposta. Stamattina c’è un Consiglio dei Ministri e credo che in quella occasione prenderanno delle decisioni».

«La richiesta che ho avanzato – ha spiegato Fontana – non è tanto per dare folklore ma perché ci sono dati oggettivi nella cosiddetta zona rossa, quella della partenza del focolaio intorno a Lodi, dove sono stati presi provvedimenti molto rigorosi, in cui i numeri si sono abbassati e si stanno abbassando. La parabola di crescita lì si è invertita contrariamente al resto della Lombardia. Questo significa che misure molto rigorose consentono di interrompere il diffondersi della malattia».

Intervistato da Sky TG24, Fonatana lancia un appello al Governo di decidere in fretta sulle nuove misure chieste dalla Lombardia per l’emergenza coronavirus. «Fate presto, i numeri stanno aumentando. I numeri dei contagi sono in aumento anche oggi, di circa 1.300. Il trend è ancora in crescita». Nelle ultime ore la regione ha inviato una serie di richieste al governo perché vengano messe in atto delle misure restrittive per contenere quanto prima i contagi: alberghi, negozi e attività chiuse il prima possibile.

Ordine dei medici della Lombardia: «Personale medico privo di protezioni ha contribuito a diffondere il contagio»

Ansa | Operatori sanitari in un ospedale della Lombardia

«Allo stato attuale delle cose, almeno per quanto riguarda tutto il territorio lombardo, l’unica scelta ragionevole è la chiusura immediata di tutte le attività considerate non essenziali per la gestione dell’epidemia in atto, ribadendo l’obbligo di trattenersi al proprio domicilio con la sola eccezione delle attività assolutamente necessarie e motivate». È questo l’appello che arriva dalla Federazione Regionale dei medici chirurghi e degli Odontoiatri della regione che esprime «grave preoccupazione per l’evoluzione dell’epidemia da nuovo coronavirus».

L’utilizzo, afferma l’Ordine, «di personale medico privo delle adeguate protezioni individuali ha sicuramente contribuito a diffondere il contagio, oltre a determinare gravissime conseguenze per la salute degli operatori. Un grazie a tutti i medici e agli operatori sanitari, che, in questo momento di grave difficoltà, continuano a garantire quanto possibile con impegno, coraggio e resilienza, anche se poco supportati da un’organizzazione strategica purtroppo carente rispetto all’inaspettata estensione del problema».

L’omaggio di un illustratore agli operatori sanitari in prima linea

Un medico o forse un infermiere e l’Italia tenuta tra le braccia come un neonato. È questo il disegno realizzato dall’illustratore Franco Rivolli per rendere omaggio agli operatori sanitari che da giorni sono in prima linea nella gestione dell’emergenza coronavirus. «La prima immagine che mi è venuta in mente è proprio questa: l’Italia come un bambino di cui ci si deve prendere cura», ha spiegato l’illustratore Franco Rivolli a Sky TG24.

«Seguiamo tutti le indicazioni della comunità scientifica: anche da quello passa il nostro personale contributo quotidiano alla prevenzione della diffusione del coronavirus», ha dichiarato Rivolli. «Seguiamo tutti le indicazioni della comunità scientifica: anche da quello passa il nostro personale contributo quotidiano alla prevenzione della diffusione del coronavirus», ha concluso.

Roma non autorizzata ad atterrare a Siviglia. Annullato il match di Europa League

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Edin Dzeko (As Roma)

Nessuna trasferta in Spagna per la Roma. La squadra giallorossa avrebbe dovuto disputare domani la partita di Europa League contro il Siviglia. Ma, come spiega la società su Twitter, all’aereo arrivato dall’Italia «non è stato autorizzato ad atterrare in Spagna da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno diffusi presto dalla Uefa».

Sarà Walter Ricciardi il supercommissario?

Ansa | Walter Ricciardi

Il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, è in pole per la nomina a Super commissario per gestire l’emergenza coronavirus. E proprio oggi è arrivato da parte sua un appello molto chiaro: «chiudere tutto» per contenere il più possibile il contagio. «Ha senso chiudere tutto. La pressione sul servizio sanitario regionale lombardo è spasmodica». Ma la misura «che potrebbe essere proporzionata per la Lombardia», visto che la regione «è per l’Italia quello che Wuhan era per l’Hubei», «non lo è per il resto del Paese, in particolar modo per le regioni centromeridionali dove questa situazione ancora non c’è», ha detto l’ex direttore dell’Iss in un’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital.

Zaia: «Se non rispetteremo le regole 2 milioni di veneti contagiati entro aprile»

ANSA/RICCARDO GREGOLIN | Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Dopo Lombardia ed Emilia Romagna è il Veneto la terza regione più contagiata d’Italia. «I nostri modelli matematici ci dicono che se continua così tra cinque giorni tocchiamo il picco nelle terapie intensive – dice il governatore della regione Luca Zaia – e se continuiamo a non rispettare le regole entro 15 aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati». Da Marghera il presidente della regione del nordest ha invitato «tutti alla responsabilità, a non andare nei fine settimana al mare, a fare passeggiate, a non andare nelle piazze o in nessun posto che non sia il lavoro o a fare la spesa».

Deceduto il presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di Varese

Aumenta il bilancio delle vittime da coronavirus. Tra i nuovi deceduti c’è anche la prima linea, quella dei medici e degli infermieri impegnati in questi giorni nei reparti di tutta Italia. All’ospedale di Como è morto la notte scorsa il presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di Varese e medico di base a Busto Arisizio, Roberto Stella, aveva 67 anni. Stella era ricoverato per insufficienza respiratoria dopo aver contratto il virus.

«Il Servizio sanitario nazionale e lombardo, la medicina nazionale e varesina – si legge in una nota dell’Ordine di Varese – hanno perso una guida attenta, un amico sicuro, un lavoratore appassionato, acuto, instancabile; i suoi pazienti hanno perso un amico ed un uomo capace di curare e prendersi cura senza limiti. L’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Varese si stringe alla famiglia del dottor Stella ed esprime il suo più addolorato cordoglio». «Voglio esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Roberto Stella, un medico e un punto di riferimento per la sanità italiana – dice il ministro della Salute, Roberto Speranza – La professione medica paga un tributo altissimo all’epidemia di Covid-19».

«La morte di Roberto Stella – ha dichiarato all’Adnkronos il segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) Silvestro Scotti, – è una perdita enorme per la medicina generale e non solo. Lui rappresentava la capacità di impegno e sacrificio dei medici di famiglia. E la sua morte rappresenta il grido di tutti i colleghi che ancora oggi non vengono dotati di dispositivi di protezione individuale. È la drammatica testimonianza che siamo parte integrante di questo sistema sanitario nazionale oggi in emergenza, ma spesso le aziende sanitarie ancora sembrano non rendersene conto».

Merkel pronta ad aiutare l’Italia

GOLOVKIN / POOL | Angela Merkel

«Noi parleremo con i colleghi italiani per capire cosa possiamo fare». Sono le parole della cancelliera tedesca Angela Merkel che, intervenendo in conferenza stampa sulle misure che verranno adottate in Germania ha parlato anche dell situazione italiana e dell’emergenza del sistema sanitario vicino al collasso.

A Napoli la speranza da un farmaco antiartrite

Secondo l’oncologo Paolo Ascierto, del Pascale di Napoli, il tocilizumab, farmaco anti-artrite, sarebbe efficace nella cura dei pazienti contagiati dal coronavirus che si trovano in condizioni critiche. «Il farmaco ha dimostrato di essere efficace contro la polmonite da Covid-19». «A Napoli – spiega Ascierto – sono stati trattati i primi 2 pazienti in Italia, in 24 ore la terapia ha evidenziato ottimi risultati e domani sarà estubato uno dei 2 pazienti perché le sue condizioni sono migliorate. Ieri, iniziato il trattamento ad altre 2 persone ed oggi ne tratteremo altre due».

Spallanzani: dimessi 295 pazienti. Al via l’assunzione di 24 medici anestesisti e rianimatori per affrontare l’emergenza

ANSA/CLAUDIO PERI | Il direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani, Francesco Vaia.

Nel suo ormai quotidiano bollettino l’ospedale Spallanzani di Roma ha fornito i numeri relativi al bilancio dell’emergenza coronavirus.. Sono 295 i pazienti dimessi che hanno superato la fase clinica e che sono risultati negativi al test. Dei 73 pazienti positivi, 13 sono quelli che necessitano di un supporto per la respirazione artificiale. Altri 17 sono stati dimessi e trasferiti alla Cecchignola, mentre 15 si trovano sotto osservazione.

Un quadro clinico che ha spinto l’ospedale a lanciare urgentemente una ricerca per l’assunzione di 24 medici anestesisti e rianimatori per gestire l’emergenza con un contratto a tempo determinato per la durata di 12 mesi. L’apertura della selezione era arrivata via Twitter. Ma dopo qualche ora il tweet è stato rimosso.

7 esperti sanitari italiani invitati in Cina

EPA/ALEX PLAVEVSKI

La Cina ha inviato sette membri di un team di esperti sanitari in Italia per affiancare il Paese nella lotta al coronavirus e portare aiuti umanitari. La notizia è stata riportata dal quotidiano online cinese China News Service.

Nino Cartabellotta: «Sono molto preoccupato per la resilienza del nostro sistema sanitario»

In un’intervista ad Al Jazeera, il medico chirurgo Nino Cartabellotta, esperto di sanità pubblica, si è detto «molto preoccupato per la resilienza del nostro sistema sanitario». Il medico afferma che «gli italiani sono stati molto indisciplinati». Le nuove misure di contenimento «potrebbero dare al sistema sanitario il tempo di prepararsi. Tutte le misure di contenimento sociale hanno lo scopo di rallentare la diffusione del virus e distribuire l’emergere di nuovi casi su un periodo più lungo. Ma questo non è stato possibile per la Lombardia e temo che potremmo non essere in grado di prevenire l’escalation dell’infezione anche nelle altre regioni».

Burioni attacca Borrelli

Ansa | Roberto Burioni

Roberto Burioni va all’attacco del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Scrive su Twitter il virologo: «La prossima volta che sentirò usare l’espressione “è morto con il coronavirus non per il coronavirus” sfiderò la Protezione Civile a farmi accedere ai dati clinici dei pazienti deceduti per capire se questa affermazione è vera oppure se è una criminale minimizzazione».

Slovenia, al via controlli a confine Italia

Ansa | Un tratto del confine tra Italia e Slovenia

In Slovenia sono iniziati i controlli alla frontiera con l’Italia, e l’ingresso di persone è consentito solo ai cittadini sloveni o ai possessori di un permesso di residenza permanente o temporanea. Ieri il governo di Lubiana aveva annunciato la decisione di chiudere il confine con l’Italia per contenere il contagio da coronavirus. L’ingresso è consentito alle altre persone solo se in possesso di un certificato medico, in sloveno, inglese o italiano, rilasciato dall’autorità competente non più di 3 giorni precedenti all’ingresso, che attesti la negatività al Covid-19.

Conte, 25 mld da usare non tutti subito ma su emergenza

ANSA/ FABIO FRUSTACI | Giuseppe Conte

Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Cdm annuncia: «Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza coronavirus. Sono lieti del clima che si sta definendo a livello europeo». «Ieri con il Consiglio europeo era anche in collegamento Lagarde – ha spiegato ancora il presidente del Consiglio – :grandi riconoscimenti e aperture sul fatto che è necessaria maggiore liquidità e tutti gli strumenti per far fronte a questa emergenza».

«C’è la disponibilità del Governo e mia per potenziare la macchina organizzativa che sta organizzando gli sforzi contro il contagio», dice Conte rispondendo a una domanda sul dibattito sulla figura del supercommissario. «Lo spazio dove agire in modo coordinato è quello delle acquisizioni delle apparecchiature per terapia intensiva e sub-intensiva. È mia intenzione nominare una persona che possa lavorare a questo». «È un’emergenza sanitaria dove la competenza è delle regioni», spiega Conte. «In questa fase non c’è efficacia nell’avocare a livello centrale le loro competenze. Lavoriamo con questo modello, che sta funzionando: coordinamento di tutte le sanità regionali con il ministro della Salute, protezione civile per il livello operativo, e potenziare la risposta».

Il ministro Gualtieri ha confermato che «anche alla luce dell’impegno dell’Ue alcuni interventi è possibile che usufruiscano di risorse comuni europee e alleggerire l’impatto sul bilancio dello Stato che è comunque in grado di sostenere questo sforzo».

Fontana, vicini a esaurimento nostre risorse

ANSA / Marco Ottico | Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

Il governatore Attilio Fontana alla domanda su quanto potrà reggere il sistema sanitario lombardo alla pressione del coronavirus e sulla disponibilità dei posti letto in terapia intensiva ha risposto: «Sicuramente siamo vicini all’esaurimento delle nostre risorse”. “Noi stiamo facendo miracoli per rispondere alla domanda di sanità – ha aggiunto Fontana – però se non interveniamo invertendo la crescita non ce la faremo mai ad essere veloci tanto quanto il virus».

Il governatore ha poi ricordato che «in Lombardia abbiamo recuperato più di 200 posti in terapia intensiva in una settimana e mezza e altri 100 li stiamo recuperando nelle prossime giornate. Abbiamo un progetto per creare 400 posti di terapia intensiva presso la Fiera di Milano, speriamo che la Protezione civile ci mandi il personale che ci manca ma soprattutto i macchinari».

Confindustria Lombardia, lasciare aziende aperte. La nota delle aziende: «Pronti a chiudere»

Di fronte alle crescente emergenza del coronavirus «è indispensabile la necessità di tenere aperte le aziende». Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti spiegando che «le imprese lombarde, fortemente orientate a continuare a garantire la continuità aziendale, si impegnano a rafforzare le proprie misure di prevenzione e contenimento della diffusione dell’epidemia in linea con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità».

In una nota diffusa a seguito della seduta straordinaria del Comitato di Presidenza delle associazioni territoriali di Confindustria Lombardia si dichiara che le aziende «stanno lavorando sin dal primo giorno dell’emergenza, anche attraverso l’istituzione di task-force dedicate, e sono disponibili a mettere in campo un codice di autoregolamentazione in linea con le prescrizioni sanitarie più ferree e autoimporsi una sospensione in caso di impossibilità a soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti dall’emergenza».

Nelle Marche 479 campioni positivi

La Sod Virologia dell’ospedale di Torrette di Ancona ha comunicato questa mattina che sono in totale 479 i campioni positivi, su un totale di 1.656 testati fino a oggi. Lo rende noto la Regione Marche. Il dato potrebbe essere aggiornato successivamente.

Il sindaco di Messina: «chiudo tutto»

Ansa | Cateno De Luca

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha annunciato un’ordinanza con la quale vieta a tutti di uscire dalle proprie abitazioni. «Sarà prevista – dice – la chiusura di tutte le attività, pubbliche e private, sino al 3 aprile. Resteranno aperte solo le attività per l’approvvigionamento dei generi di prima necessità. Ci sarà un piano per il controllo del territorio. La situazione necessita di prese di posizione decise, per qualcuno impopolari. Chi vuole è libero di impugnarle prendendosi le consequenziali responsabilità».

Gentiloni apre a richiesta aggiuntiva Italia su spesa

Ansa | Paolo Gentiloni

Il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni, intervenendo a Uno Mattina, ha aperto alla nuova richiesta di aumento del deficit avanzata dall’Italia. «Abbiamo ricevuto ieri sera» dal ministro Gualtieri una nuova lettera «che aumenta la richiesta per una spesa aggiuntiva«» destinata a fare fronte alle conseguenze dell’emergenza coronavirus: questo «non è il momento di guardare ai decimali ma ai posti di lavoro e al futuro delle nostre economie».

Dalla Ue devono arrivare «politiche di bilancio coordinate che consentano ai Paesi di prendere iniziative straordinarie” per affrontare un “momento straordinario” come quello attuale. Inoltre, secondo Gentiloni, per fronteggiare le crisi aziendali causate dall’emergenza saranno necessari anche aiuti pubblici e quindi «qualche regola Ue sugli aiuti di Stato andrà ritoccata».

Bonafede, rivolte portate avanti da 6mila detenuti

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Il Guardasigilli Alfonso Bonafede al Senato intervenendo sulle rivolte nelle carceri avvenute nella giornata di ieri 10 marzo ha informato che «sono state portate avanti da almeno 6000 detenuti su tutto il territorio nazionale». Il «bilancio complessivo è di oltre 40 feriti della polizia penitenziaria cui va tutta la mia vicinanza e l’augurio di pronta guarigione e purtroppo di 12 morti tra i detenuti per cause che, dai primi rilievi, sembrano perlopiù riconducibili ad abuso di sostanze sottratte alle infermerie durante i disordini».

Lagarde a Ue, agire o crisi come in 2008

EPA/FAZRY ISMAIL | Christine Lagarde

Il presidente della Bce Chirstine Lagarde ha chiesto ai leader della Ue di agire urgentemente contro gli effetti dell’emergenza coronavirus, altrimenti si rischia “uno scenario come quello della grande crisi finanziaria del 2008”. A riferirlo è Bloomberg secondo cui l’appello sarebbe arrivato nella conference call di stanotte con i leader europei.

Austria, interrotti treni internazionali al Brennero

ANSA / STEFAN WALLISCH | Cartello di confine al Brennero.

L’Austria ha sospeso i collegamenti ferroviari internazionali al Brennero. Lo stop riguarda i treni passeggeri, mentre i treni merci possono proseguire dopo il cambio del locomotore, come anche i treni passeggeri che non si fermano in Italia, apprende l’agenzia Ansa. Per quanto riguarda il traffico veicolare, come annunciato ieri dal cancellieri austriaco Sebastian Kurz inizierà questa mattina la “chiusura”. I controlli sanitari, ieri ancora a campione, diventeranno serrati. Potranno lasciare l’Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in autoisolamento per due settimane. I tir potranno, per il momento, invece transitare dopo la misurazione della temperatura corporea del camionista. Il confine con l’Italia resta aperto al traffico merci e ai frontalieri. Camionisti e lavoratori saranno quindi sottoposti al termoscan. Lo prevedono i decreti, firmati la scorsa notte a Vienna.

Le opposizioni: Chiudere tutto. Salvini: «Tutta l’Europa sia zona rossa»

ANSA/ ANGELO CARCONI | Il leader della Lega, Matteo Salvini.

Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, in un’intervista al Corriere della Sera, chiede all’esecutivo misure ancora più dure per affrontare l’epidemia: e insiste sulla chiusura per due settimane di tutte le attività (esclusi gli alimentari e le farmacie) e sulla limitazione dei trasporti pubblici. Anche gli industriali lombardi, secondo Fontana, concorderebbero con la scelta.

Richieste analoghe sono arrivate sono arrivate da tutte le opposizioni al premier Conte durante il vertice di ieri. Il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni intanto , in un’intervista al quotidiano la Stampa insiste sull’esigenza di chiudere tutte le attività per arginare il contagio del coronavirus: «È chiaro che non bastano 7,5 miliardi e nemmeno 10. Noi abbiamo indicato almeno 30 miliardi», spiega.

Poi Meloni propone l’istituzione di un commissario straordinario con pieni poteri. Non è stato fatto un nome «ma l’identikit è chiaro. Deve essere una personalità forte, con poteri ordinamentali. Serve una persona abituata ad affrontare scenari complessi e soprattutto avulsa dalle dinamiche del consenso e dell’esposizione mediatica». Alla domanda se potrebbe essere un militare Meloni risponde: «Per me andrebbe benissimo, ma i profili possono essere diversi. A proposito, vorrei porre pure un problema di sicurezza».

Ma proposta più drastica arriva da Matteo Salvini: adesso sia tutta l’Europa a diventare zona rossa, non solo perché il coronavirus è una minaccia da affrontare con determinazione, ma anche «per evitare lo squallore delle guerre commerciali che si stanno preparando». Ne è convinto il leader della Lega, intervistato ancora dal Corriere della Sera, che torna criticare il governo dopo l’incontro di ieri, ribadendo che una drastica chiusura avrebbe senso anche dal punto di vista economico. «Però, occorre uno stato che sappia dire: tu chiudi tutto e io ti copro», aggiunge.

Medico positivo, stop pronto soccorso vicino Bari

Il sindaco di Acquaviva delle Fonti (Bari), Davide Carlucci, con un post su Facebook ha reso noto questa mattina che «il Pronto soccorso dell’ospedale Miulli di Acquaviva è stato chiuso in quanto un medico è risultato positivo e sono in corso i test sugli altri operatori sanitari». Carlucci ha aggiunto: «Chi ha necessità di cure immediate può rivolgersi al pronto soccorso di Altamura, Bari, Putignano. A breve – conclude – cercheremo di dare altri ragguagli».

Fca chiude Pomigliano, Melfi e Cassino

ANSA/AP Photo/Richard Drew

Fca chiuderà temporaneamente alcuni impianti italiani nell’ambito delle misure per contrastare la diffusione del coronavirus. Si fermeranno le fabbriche di Pomigliano oggi, giovedì e venerdì, Melfi e la Sevel giovedì, venerdì e sabato, Cassino giovedì e venerdì. Tutti gli stabilimenti italiani saranno coinvolti in interventi straordinari.

Cirio, pronti a chiudere il Piemonte

Anche il Piemonte è pronto a chiudere per l’emergenza coronavirus. Lo chiarirlo è il governatore Alberto Cirio ai microfoni di Radio 24. «Se il governo deciderà che la Lombardia farà questo passo – ha detto – credo che anche il Piemonte dovrà in qualche modo essere compreso». «Se le parole del presidente Fontana – ha precisato – vanno nella direzione di chiudere tutto, credo che a questa riflessione vada prestata grandissima attenzione. È per questo che l’ho sottoposta all’unità crisi e al comitato scientifico regionale, per avere già oggi un parere da trasmettere al governo».

Buffagni, non si può chiudere tutto

Ansa | Stefano Buffagni

Il viceministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni, a 24 mattino su Radio24 a proposito dell’eventualità di fermare tutte le attività produttive replica a chi vorrebbe misure più stringenti: “Non può chiudere tutto tout court”. La filiera alimentare e quella sanitaria, ha detto, “non possono chiudere”, mentre altre attività “vanno limitate”.

Abruzzo, 21 positivi, i casi salgono a 75

Salgono a 75 i casi di coronavirus in Abruzzo, 21 dei quali emersi dai test eseguiti la scorsa notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Dei nuovi casi, due riguardano la Asl Avezzano Sulmona L’Aquila e fanno riferimento a 2 uomini; nella Asl Lanciano Vasto Chieti si registrano 4 casi (3 donne e un uomo); 13 casi nella Asl di Pescara (7 donne e 6 uomini); una donna è infine risultata positiva nella Asl di Teramo. A comunicarlo è il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

«Congedi parentali e stop alle bollette»: le misure sul tavolo del governo per aiutare imprese e famiglie a far fronte all’emergenza

Previsto in mattinata il Cdm del governo giallorosso che deciderà sulle nuove misure.

Primo morto in Valle d’Aosta, è un anziano

Primo morto in Valle d’Aosta per il coronavirus Covid-19. Si tratta di un anziano di La Salle che soffriva di gravi e varie patologie ed era ricoverato da giorni all’ospedale Parini di Aosta. Il decesso è avvenuto la notte scorsa.

I giocatori dell’Arsenal in auto-isolamento: rinviata la partita contro il Manchester City

Arsenal-Manchester City non si giocherà: avrebbero dovuto scendere in campo questa sera, ma il match è stato rinviato a causa del coronavirus. Si tratta della prima partita della Premier League prevista dopo le nuove norme per arginare il contagio. I giocatori dell’Arsenal, che recentemente hanno incontrato il proprietario dell’Olympiakos, Evangelos Marinakis, risultato positivo al virus, sono stati messi in quarantena.

Tutti gli strumenti dei datori di lavoro in attesa delle ulteriori misure per imprese e lavoratori

Dalla sospensione dei pagamenti dei mutui, delle bollette, dei tributi in tutta Italia, a partire dalla prossima scadenza fiscale del 16 marzo, alla cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori e le imprese privi di strumenti ordinari per fronteggiare la sospensione e la riduzione delle attività, tutte le misure per arginare la crisi conseguente all’estensione della zona rossa all’intero Paese. Inoltre i tecnici del ministero stanno valutando di adottare procedure più snelle e l’accelerazione dei tempi per l’erogazione dei contributi.

Cinesi donano 1000 tute protettive e 80mila guanti al Sacco di Milano: «Cari italiani, state a casa e siate responsabili»

La Milano Zhejiang China Friendship Onlus ha deciso di donare 1.000 tute protettive e 80mila guanti monouso all’ospedale Sacco di Milano. A Open Fabio Ye, cittadino cinese ma che vive in Italia da anni. Ye lancia poi un appello ai lombardi: «Io da due settimane non mi muovo di casa, sono uscito solo per portare tutta questa merce all’ospedale e, mentre ero in macchina, ho notato che qualcuno faceva persino festa al parco – ha continuato Ye -. Così non va bene, noi siamo preoccupati, abbiamo paura ed è il momento di fidarsi del governo italiano, di ascoltare quello che ci dice. Cari italiani, non dovete uscire di casa, basta sottovalutare il problema».

Australia, divieto ingresso da Italia

Il governo australiano ha annunciato l’estensione all’Italia del divieto di ingresso in Australia già in vigore per i viaggiatori provenienti da Cina, Iran e Corea del Sud. Cittadini australiani e residenti permanenti potranno tornare ma dovranno auto-isolarsi per due settimane.

Iss: «L’epidemia non è arrivata direttamente dalla Cina»

Secondo lo studio epidemiologico condotto dall’Istituto Superiore di Sanità, l’epidemia di coronavirus che si sta diffondendo in Italia non è direttamente collegata al focolaio primario sito in Cina, «ad eccezione dei primi tre segnalati dalla regione Lazio che si sono verosimilmente infettati nella Repubblica Popolare». Secondo gli esperti dell’Iss, di conseguenza, è fortemente ipotizzabile che il virus SARS-CoV-2 fosse in circolazione da tempo in Italia, ben prima che esplodesse il primo focolaio a Codogno il 21 febbraio scorso.

Il “paziente 1” e i successivi casi, infatti, rientrerebbero tra i «malati di seconda o terza generazione». «Attualmente – osserva l’Istituto – non è possibile ricostruire, per tutti i pazienti, la catena di trasmissione dell’infezione. La maggior parte dei casi segnalati in Italia riportano un collegamento epidemiologico con altri casi diagnosticati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le zone più colpite dall’epidemia».

Claudio Pedrazzini è il primo parlamentare positivo al coronavirus

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Claudio Pedrazzini nel corso della conferenza stampa per la presentazione del movimento politico ‘Cambiamo! con Toti’, Roma, 12 settembre 2019

L’onorevole Claudio Pedrazzini è il primo parlamentare italiano positivo ai test del coronavirus. Il deputato, originario di Lodi, ex forzista siede attualmente sugli scranni del Gruppo Misto: i colleghi che hanno avuto incontri ravvicinati con il parlamentare sono stati allertati affinché possano mettere in atto le misure precauzionali del caso e mettersi in quarantena. A seguito della notizia sono subito arrivati gli auguri di pronta guarigione da parte di Cambiamo!, il partito fondato dal governatore della Liguria Giovanni Toti, anche lui ex di Forza Italia. «Sto bene, ho solo qualche linea di febbre», ha assicurato Pedrazzini all’Ansa.

Speranza: «Aumento contagi è ancora significativo: serve il sostegno di tutti»

«Per uscire dalla crisi c’è bisogno del sostegno di tutti, il virus è in tutte le Regioni, quindi le misure riguardano tutti con atteggiamenti corretti dappertutto. L’auspicio è quello di vedere nei prossimi giorni segnali di miglioramento». A dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite della trasmissione diMartedì. «Non bisogna però abbassare la guardia. C’è una salita ancora significativa, per questo abbiamo bisogno del sostegno dei cittadini», prosegue il ministro.

«Bisogna fare in maniera tale che una persona contagi meno di una persona – spiega il ministro Speranza – Il virus si è molto diffuso ecco perché è necessario l’isolamento per ridurre quello che tecnicamente si chiama R0 – erre con zero». «Si può uscire per lavorare per fare la spesa al supermercato – rassicura infine il ministro Speranza – ma non si devono fare agglomeramenti. Non bisogna uscire se non è necessario. Chi ha degli anni in più deve stare a casa evitando contatti di qualsiasi tipo».

Brusaferro (Iss): «Il comportamento degli under 30 è decisivo nel contenimento dell’epidemia»

Durante la conferenza stampa della Protezione civile a Roma per dare conto della situazione sull’epidemia di coronavirus a livello nazionale, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha evidenziato come «il 5-7% dei contagiati da infezione da coronavirus ha meno di 30 anni». «Questo conferma – ha proseguito Brusaferro – che queste fasce d’età sono meno suscettibili rispetto alle fasce più anziane, ma allo stesso tempo conferma anche che il comportamento di queste fasce d’età è assolutamente decisivo nella dinamica della trasmissione dell’infezione».

Il bollettino della Protezione Civile del 10 marzo: superati i 10.000 casi totali di contagio in Italia

Aumenta il numero di persone positive al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi oggi, 10 marzo, dal commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli, il numero di pazienti risultati positivi dall’inizio dell’epidemia è salito a 10.149. Attualmente le persone positive sono 8.514. Le persone guarite sono complessivamente 1.004, mentre le vittime complessive sono aumentate di 168 nelle ultime 24 ore, per un totale di 631 pazienti morti.

Open | La situazione dell’emergenza Coronavirus in italia (10 marzo 2020).

Dai numeri della protezione civile, emerge che i pazienti attualmente positivi al SARS-CoV-2 sono:

Lombardia, 5.791 contagiati, in 24 ore sono morte altre 135 persone

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha dato conto in conferenza stampa degli ultimi aggiornamenti circa l’epidemia di coronavirus nella Regione. Attualmente il numero di persone contagiate è di 5.791 unità, 322 in più rispetto a ieri, 9 marzo. Aumenta anche il numero dei morti: sono infatti complessivamente 468 i pazienti deceduti sin dall’inizio dell’epidemia (+135 morti rispetto a ieri).

Il numero di pazienti ricoverati negli ospedali lombardi è aumentato di 505 unità rispetto a ieri, portando così a quota 3.319 il numero di persone ricoverate con sintomatologia SARS-CoV-2 correlata. Aumenta di 26 unità il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 466 persone. Infine, il numero di pazienti dimessi dagli ospedali lombardi sin dall’inizio dell’epidemia è di 896 unità.

A margine della conferenza stampa di presentazione dei dati relativi all’emergenza coronavirus in Lombardia, il governatore della Regione, Attilio Fontana, ha evidenziato come vi sia sta «un’inversione di tendenza nella zona rossa». «Dai dati esaminati – spiega Fontana – la zona rossa di Lodi e Codogno è l’unica zona dove l’evoluzione dell’infezione si sta invertendo e si riduce la velocità di contagio diversamente dal resto della Regione».

Il messaggio audio su WhastApp che invita a curare il coronavirus con la vitamina C è falso

Rimbalza da una chat all’altra di WhatsApp un messaggio audio in cui una donna sostiene che negli ospedali milanesi i medici utilizzino come cura per il coronavirus la vitamina C. Il messaggio è falso, e gli stessi operatori sanitari dell’Ospedale Sacco di Milano negano che venga impiegato un integratore di vitamina C per curare il virus. Si raccomanda di contattare sempre il proprio medico curante o pediatra prima dell’utilizzo di integratori di qualsiasi genere.

Coronavirus. Vitamina C come terapia vincente per i pazienti negli ospedali milanesi? Falso! L’audio Whatsapp – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Piacenza, un consigliere comunale è morto dopo un’infezione da coronavirus

Ansa | Il consigliere comunale di Piacenza Nelio Pavesi

Nelio Pavesi era un consigliere comunale a Piacenza, eletto nelle liste della Lega. È morto dopo un ricovero durato diversi giorni e la causa sarebbero proprio alcune complicanze legate al coronavirus. Pavesi aveva 68 anni ed era stato eletto nel 2017 al consiglio comunale della città. La sindaca Patrizia Barbieri ha dichiarato: «La scomparsa di Nelio Pavesi ci lascia attoniti, profondamente scossi. Oggi piangiamo non solo una figura istituzionale stimata per il suo impegno politico e culturale, ma un amico che ha sempre avuto il coraggio di essere trasparente e onesto nell’esprimere il proprio pensiero, leale e coerente nel difendere le sue idee».

Come leggere il nuovo decreto? Domande e risposte dal governo

Palazzo Chigi ha pubblicato un vademecum per capire meglio il decreto emanato la sera del 9 marzo dal governo. Le domande vanno dalla classificazione delle zone rosse, agli spostamenti, passando per uffici, esercizi pubblici, scuola, università e agricoltura.

Le fake news da non condividere: audio WhatsApp e finti comunicati della Protezione civile

Prestare attenzione alle notizie che si condividono è fondamentale per evitare le fake news in circolo da quando è cominciata l’epidemia. Open continua il suo lavoro per smascherare le bufale. Le ultime due che abbiamo analizzato sono un audio WhatsApp e un fino comunicato della Protezione civile. In un audio WhatsApp che abbiamo intercettato un’infermiera dell’ospedale torinese Amedeo di Savoia raccontava di un virus autonomo che si stava diffondendo a Torino, diverso da quello del lodigiano.

L’audio è stato davvero registrato da un’infermiera in servizio all’ospedale ma serviva solo a spaventare il filglio 17enne che non voleva rispettare il consiglio di rimanere a casa. In un messaggio, in circolo sempre su WhatsApp, si sostiene invece che la Protezione civile, avrebbe dichiarato il «Biocontenimento BSL-4». Un livello di emergenza che non coincide con gli standard attualmente decisi dal governo.

Il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 9 marzo 2020

Nel nuovo decreto firmato dal premier Conte tutte le misure già adottate del Dpcm dell’8 marzo vengono estese all’intero territorio nazionale. Oltre all’estensione a livello nazionale del Dpcm dell’8 marzo, viene vietata inoltre ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Al contempo vengono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Le nuove disposizioni entreranno in vigore in data 10 marzo 2020 e saranno efficaci sino al 3 aprile 2020.

Fonti di Palazzo Chigi hanno successivamente precisato che «tra i casi di necessità che consentono gli spostamenti c’è anche la spesa per generi alimentari». Non esistono dunque limitazioni sul territorio nazionale per uscire ad andare a fare la spesa. In una nota Palazzo Chigi comunica: «Il decreto del Presidente del Consiglio firmato oggi prevede la possibilità di uscire di casa per motivi strettamente legati al lavoro, alla salute e alle normali necessità, quali, per esempio, recarsi a fare la spesa. Non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi rientrano tra le categorie che possono sempre restare aperte».

«Non è necessario e soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto legate alla tutela della salute e a una maggiore protezione dalla diffusione del Covid-19, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni – prosegue la nota – Non c’è alcuna ragione di affrettarsi perché sarà garantito regolarmente l’approvvigionamento alimentare».

