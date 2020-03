+2547 pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, +175 pazienti in terapia intensiva, +181 dimessi in un giorno. Giornata nera in Lombardia, contagi e decessi tornano ad aumentare. Negativo il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, mentre Bertolaso resta ricoverato «in via precauzionale». Si aggrava il bilancio dei medici morti: finora sono 41 in Italia

Vertice Ue, braccio di ferro tra Italia e Europa: 2 settimane per avanzare le nuove proposte per salvare le finanze e rilanciare l’economia

ANSA/CHIGI PALACE PRESS OFFICE/FILIPPO ATTILI | Il premier Giuseppe Conte in teleconferenza durante il Consiglio Ue, 26 marzo 2020

Dopo lo scontro, il rinvio. Dopo sei ore di riunione di è concluso senza un accordo il Consiglio Ue per l’emergenza Coronavirus. Il nodo principale del dibattito ha riguardato l’uso degli strumenti economici per far fronte alla crisi innescata dalla pandemia nei vari Paesi Europei. Se da un lato l’Italia ha insistito per l’attivazione degli Eurobond (o “Coronabond”), dall’altro lato, in particolare sul fronte tedesco e olandese, pare che questo strumento sia stato bocciato.

Nella nota conclusiva del vertice, si legge: «Prendiamo nota dei progressi fatti dall’Eurogruppo e lo invitiamo a presentarci proposte entro due settimane. Queste proposte dovrebbero tenere in considerazione la natura senza precedenti dello shock dell’epidemia di Coronavirus, e la nostra risposta deve essere rafforzata, come necessario, con azioni ulteriori in modo inclusivo alla luce degli sviluppi, per finalizzare una risposta esauriente».

In seguito, fonti di Palazzo Chigi hanno reso noto che «sono passate molte delle posizioni italiane condivise nella lettera dei 9 leader, grazie anche al loro appoggio. Il compromesso finale ha fatto sparire la parola “Mes” dallo statement finale. C’è mandato all’Eurogruppo di elaborare “proposte”».

L’ultimatum di Conte: «Dobbiamo dare una risposta forte e adeguata ai nostri cittadini e alla stessa Europa»

Il premier Giuseppe Conte, infatti, secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, aveva inizialmente dato 10 giorni all’Unione Europea «per battere un colpo e trovare una soluzione adeguata alla grave emergenza che tutti i Paesi stanno vivendo».

Il premier italiano, durante il dibattito, non ha nascosto alcune perplessità: «Come si può pensare che siano adeguati a questo shock simmetrico strumenti elaborati in passato, costruiti per intervenire in caso di shock asimmetrici e tensioni finanziarie riguardanti singoli Paesi? Se qualcuno dovesse pensare a meccanismi di protezione personalizzati elaborati in passato allora voglio dirlo chiaro: non disturbatevi, ve lo potete tenere, perché l’Italia non ne ha bisogno».

Conte, nel suo intervento, ha poi chiosato: «Una risposta forte ed adeguata la dobbiamo ai nostri cittadini e in definitiva alla stessa Europa. Che diremo ai nostri cittadini se l’Europa non si dimostra capace di una reazione unitaria, forte e coesa di fronte a uno shock imprevedibile e simmetrico di questa portata epocale? Le conseguenze del dopo Covid-19 vanno affrontate non nei prossimi mesi ma domani mattina».

Di Maio: «Il popolo italiano deve esser aiutato dall’Europa»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

Intervenendo al Tg1, il ministro degli esteri Luigi Di Maio, ha espresso il proprio supporto rispetto alla decisione del premier Conte di respingere la bozza durante il Consiglio Ue. «È il momento in cui il popolo italiano deve essere aiutato – ha spiegato Di Maio – ciò comporta spendere tutti i soldi che servono per aiutare imprenditori, lavoratori e famiglie e poterci rialzare dalla crisi» innescata dall’epidemia di Coronavirus.

Renzi: «Son d’accordo con Conte: gli aiuti non possono essere come in passato»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi

Anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è intervenuto per commentare la decisione del premier Conte di rigettare la bozza proposta durante il Consiglio Ue. «Penso che gli aiuti non possano essere come in passato – ha spiegato Renzi in un’intervista al Tg2 – perché questa è una fase eccezionale. Su questo sono totalmente d’accordo con il presidente del Consiglio». «Molte cose stanno cambiando – ha proseguito il leader di Italia Viva – non c’è più il patto di stabilità, la Cassa deposito e prestiti può trasformare a propria missione e intervenire a sostegno dell’economia. Penso che l’Europa abbia capito che deve cambiare strada. Anche perché il problema non riguarda solo noi».

Spadafora: «Difficile che lo sport italiano possa riprendere il 3 maggio. Se così fosse, si gioca a porte chiuse»

ANSA | Juventus Stadium

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto ai microfoni di Rai3, durante la trasmissione Chi l’ha visto?, per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. Spadafora ha dichiarato che «Le ottimistiche previsioni che facevano pensare di poter riprendere le competizioni sportive a fine aprile o ai primi di maggio credo siano un po’ troppo ottimistiche, come del resto ci ha detto l’evoluzione dell’emergenza. Io, rispetto all’ipotesi del 3 maggio, sono molto, molto dubbioso. Di sicuro posso dire che, qualora ci dovessero essere le condizioni per riprendere in alcune circostanze le competizioni, certamente avverrà a porte chiuse».

«A oggi non è pensabile dire che a maggio si possa riprendere regolarmente con tutte le competizioni – ha proseguito il ministro – soprattutto con gli spettatori. Sinceramente a oggi ho anche qualche dubbio rispetto alle decisioni di qualche Federazione di poter riprendere il 3 maggio: sono gli stessi scienziati a non avere certezze sull’evoluzione dell’epidemia, non è che stiamo sbandando o non è che non sappiamo cosa fare. Dobbiamo adattare le nostre decisioni alle situazioni che cambiano».

Muore un 26enne appena uscito dalla terapia intensiva

Andrea Tesei

È morto a soli 26 anni Andrea Tesei, capo scout originario di Predappio e rimasto vittima del SARS-CoV-2. Il giovane era diabetico, e aveva accusato i primi sintomi alcuni giorni fa, sino al ricovero in terapia intensiva presso l’Ospedale Bufalini. Le sue condizioni sembravano esser migliorate, e il giovane era stato trasferito al Morgagni di Forlì. Ma le sue condizioni sono improvvisamente precipitate stamane, 26 marzo, e il giovane è morto. A darne notizia è stato il sindaco di Predappio, Roberto Canali: «Un terribile colpo per la nostra comunità, una tragedia. Andrea era sempre attivo e in giro per il paese. Inoltre, è la tragica dimostrazione che il virus non uccide solo gli anziani. I giovani, perciò, devono stare molto attenti».

Emilia-Romagna, 10.816 casi attualmente positivi. 1.174 dall’inizio dell’epidemia

ANSA/USL BOLOGNA | A Bologna 1 test ogni 5 minuti con i tamponi drive-thru in automobile, in maniera sicura e rapida, 18 marzo 2020

Sono saliti a 10.816 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 862 più di ieri. Secondo il bollettino ufficiale della Regione, il numero di pazienti guariti è salito di 163 unità, per un totale di 721 guarigioni. I decessi salgono a 1.077, 92 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 301 (+7 rispetto a ieri), i pazienti in isolamento domiciliare sono 4.680 (+415 rispetto a ieri). Il numero di pazienti guariti si attesta complessivamente a 792 persone (+71 rispetto a ieri). A margine della seduta dell’Assemblea legislativa regionale, il presidente della regione Stefano Bonaccini ha dichiarato: «Anche in Emilia-Romagna stiamo affrontando una dura battaglia e lo stiamo facendo provando a mettere in campo le risorse migliori. Dobbiamo creare le condizioni affinché tutti possano operare al meglio e in sicurezza. Senza dimenticare poi la capacità, tutta emiliano-romagnola, di inventare anche quello che non c’è, se serve. C’è un sistema che risponde alla sfida, insomma, e che prova a farlo mettendo insieme solidarietà e innovazione».

Abruzzo, 946 casi attualmente positivi. 63 decessi dall’inizio dell’epidemia

ANSA | Sala parto e triage dell’ospedale di Pescara per le puerpere sospette con Covid-19

Salgono a 946 i casi di positività in Abruzzo, 133 più di ieri. A riferirlo è il bollettino ufficiale della Regione. 260 pazienti si trovano ricoverati in ospedale con sintomatologia Covid-19, mentre 64 sono in terapia intensiva. Sin dall’inizio dell’epidemia 63 persone sono decedute e 7 persone sono guarite.

Cambia ancora il modulo di autocertificazione. Ecco il link dove scaricarlo

MINISTERO DELL’INTERNO | Il nuovo modulo per l’autocertificazione per gli spostamenti (versione 26 marzo 2020)

Come spiegato dal capo della Polizia Franco Gabrielli a SkyTg24, è cambiato ancora il modulo per l’autocertificazione da firmare in caso di spostamenti. L’obiettivo, spiega Gabrielli, è quello di fermare chi sta continuando a violare le regole: «Ci sono straordinarie persone che combattono negli ospedali – ha detto Gabrielli – e poi c’è un’altra battaglia che vede impegnati i nostri uomini, quella di spezzare la catena del contagio, perseguendo i furbi».

Qui potete trovare e scaricare in pdf il nuovo modulo (basta cliccare sulla freccia in alto a sinistra sul documento che trovate nell’articolo).

Calabria, 372 casi attualmente positivi. 14 decessi dall’inizio dell’epidemia

Sono saliti a 393 i casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Calabria, 42 in più rispetto a ieri. Il numero di pazienti è pari a 7. I decessi registrati invece sono complessivamente 14. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 23, quelli ricoverati con sintomatologia sono 101, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 248, per un totale di attualmente positivi pari a 372 persone.

Il bollettino della Protezione civile del 26 marzo

La Protezione Civile ha diffuso i dati aggiornati ad oggi (26 marzo), sugli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia. Il numero complessivo di persone attualmente positive è di 62.013 persone, di cui 24.753 ricoverate con sintomi, 3.612 in terapia intensiva e 33.648 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei pazienti dimessi/guariti che si attesta in totale a 10.361, mentre i morti sono 8.165. Complessivamente, sin dall’inizio dell’epidemia, sono stati svolti 361.060 tamponi, e i casi totali si attestano a 80.539 persone risultate positive.

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa

Miozzo (Protezione civile): «Medici in arrivo a Bergamo, Brescia e Piacenza»

Oltre ai dati, durante la conferenza stampa quotidiana, Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico-scientifico della Protezione civile, ha sottolineato come «l’incremento di oggi, giunto dopo qualche giorno di calo. Abbiamo parlato anche con le regioni del Nord, è possibile che sia dovuto a un accumulo di tamponi dei giorni scorsi processati più tardi. Ma è un’ipotesi, stiamo valutando». Inoltre, il dottor Miozzo, ha annunciato che è attualmente in partenza un aereo con il primo contingente di medici destinati a Bergamo, Brescia e Piacenza- sottolineando come «la Protezione Civile continuerà a inviare medici nei giorni prossimi».

Guerra (Oms): «Fondamentale continuare con l’isolamento domiciliare»

Durante la conferenza stampa è altresì intervenuto il dottor Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Organizzazione mondiale sanità (Oms). Guerra ha spiegato come «sia fondamentale continuare con l’isolamento domiciliare per quanto possibile, in riferimento alle condizioni cliniche, dei paucisintomatici anche per diminuire la pressione sulle strutture sanitarie che devono essere dedicate alle casistiche più grave». «Questo – ha precisato il dottor Guerra – non vuol dire chiudere a chiave le persone che hanno bisogno di un supporto, ma garantire loro l’assistenza domiciliare integrata che il Paese ha a disposizione. Il monitoraggio continuo dei parametri vitali è essenziale per l’immediata assistenza in caso di aggravamento delle condizioni e in questo il territorio va valorizzato». Infine il dottor Guerra ha ribadito: «Il Governo italiano deve rafforzare il messaggio alla popolazione provata dalle misure di contenimento e dare supporto in un momento di stanchezza; la popolazione ha bisogno di qualcosa di più, servizi domiciliari che bisogna garantire, anche da parte degli psicologi».

Lombardia, 387 morti e 2.543 positivi in più nelle ultime 24 ore

.ANSA/Mourad Balti Touati | Giulio Gallera

Il bollettino del 26 marzo

Il bollettino del 26 marzo relativo all’epidemia di Coronavirus in Lombardia, riporta un peggioramento rispetto a ieri. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.543, per un totale di 34.889 pazienti attualmente positivi. Il totale dei morti è arrivato a 4.861 persone, 387 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomatologia sono 10.681, +655 rispetto al 25 marzo. Non sono noti i dati riguardo al nuovo numero di pazienti in terapia intensiva.

I pazienti positivi suddivisi per provincia

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia, con relativo incremento rispetto alla giornata di ieri, 25 marzo:

Bergamo: 7.458 (+386)

Brescia: 6.931 (+334)

Como: 762 (+56)

Cremona: 3.370 (+214)

Lecco: 1.159 (+83)

Lodi: 1.968 (+84)

Monza e Brianza: 1.750 (+163)

Milano * : 6.922 (+848)

: 6.922 (+848) Mantova: 1.250 (+74)

Pavia: 1.685 (+107)

Sondrio: 325 (+41)

Varese: 502 (+34)

* + 91 morti, + 900 casi di contagio (più che raddoppiati rispetto a ieri).

La conferenza stampa

L’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, dopo aver fornito i dati regionali quotidiani ha fatto presente come nessuna altra regione abbia avuto il numero di casi registrati in Lombardia, e nessuna altra regione abbia dovuto dare una una risposta così forte. «Fortunatamente per loro – ha proseguito Gallera – le altre regioni hanno avuto meno casi o, come nel caso del Veneto, sono riusciti a isolare subito il primo focolaio. Quindi la nostra regione è un caso unico, ma ha avuto una capacità di reazione straordinaria». «In questa battaglia non ci sono scorciatoie – ha proseguito Gallera – e l’unico modo per vincere questa battaglia è continuare ad essere rigorosi nei nostri comportamenti. E più non si ottengono i risultati che il nostro sforzo merita, più dobbiamo insistere».

Piemonte, 6.534 casi totali di contagio e 499 decessi sin dall’inizio dell’epidemia

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Piazza Vittorio deserta durante l’epidemia di Coronavirus, Torino, 25 marzo 2020

L’Unità di Crisi della regione Piemonte ha dato conto degli ultimi dati relativi all’epidemia di Coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino ufficiale, attualmente i pazienti postivi sono 5.950 e sono così suddivisi: 2.633 ricoverati con sintomi, 408 in terapia intensiva, 2.909 in isolamento domiciliare. I pazienti deceduti sono 499 complessivamente (50 in più rispetto a ieri), sin dall’inizio dell’epidemia, mentre i guariti sono complessivamente 135. I tamponi diagnostici sino a oggi eseguiti sono 18.054, di cui 11.052 risultati negativi.

Toscana, 3.226 casi attualmente positivi. 158 decessi dall’inizio dell’epidemia

Carlo BRESSAN / AFP / ANSA | Piazza del Duomo a Firenze durante l’epidemia di Coronavirus, 10 Marzo 2020

Sono 254 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, portando così il numero di contagiati dall’inizio dell’epidemia a 3.226 persone. Nella regione, così come comunicato dal bollettino ufficiale, sono state poi registrate, sin dall’inizio dell’emergenza, 27 guarigioni virali e 68 cliniche. Il numero dei decessi è aumentato nelle ultime 24 ore di 16 unità, per un totale di 158 persone morte dall’inizio dell’epidemia. Il numero di pazienti ricoverati, ad oggi, è di 1.296 unità, di cui 259 in terapia intensiva.

Lazio, 1.835 casi attualmente positivi. 106 decessi dall’inizio dell’epidemia

Ansa | Il Colosseo in una Roma deserta

Nel Lazio, secondo quanto comunicato nel bollettino dell’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione, attualmente risultano essere positive al Coronavirus 1.835 persone, di cui 878 ricoverate con sintomatologia, e 113 ricoverate in terapia intensiva, mentre 844 pazienti si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei decessi complessivi, sin dall’inizio dell’epidemia, è salito a 106 persone, mentre i guariti sono 155.

Roma, i medici dello Spallanzani: «Trend in diminuzione nel numero di nuovi ricoveri»

ANSA/ GIUSEPPE LAMI | Un ingresso dell’ospedale Spallanzani a Roma

Diminuiscono i ricoveri all’ospedale Spallanzani di Roma, in prima linea nell’emergenza Coronavirus dall’inizio dell’epidemia in Italia. Secondo l’ultimo bollettino del 26 marzo i pazienti COVID 19 positivi sono in totale 214, di cui 24 necessitano supporto respiratorio, mentre i pazienti dismessi sono a questa mattina sono 114. Ieri i pazienti positivi ricoverati all’ospedale erano 217, tre in più rispetto a oggi. I pazienti trasferiti a domicilio o presso altre strutture erano invece 102, 12 in meno di oggi.

Puglia, 1.182 casi attualmente positivi. 65 decessi dall’inizio dell’epidemia

Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, nella città metropolitana di Bari

Secondo il bollettino diffuso dalla regione Puglia, solo nella giornata di oggi si sono contati 89 nuovi casi di pazienti positivi al Coronavirus. In tutto, quindi, sono arrivati a 1.182 i casi positivi nella Regione. Di questi 251 pazienti si trovano in isolamento domiciliare, 556 ricoverati. Il numero complessivo dei deceduti è salito a 65 persone, mentre quello dei guariti a 23. La provincia più colpita resta quella di Bari con 387 casi. A seguire Foggia (305 casi) e Lecce (177 casi).

REGIONE PUGLIA | I casi confermati di Coronavirus in Puglia suddivisi per provincia, 26 marzo 2020

Marche, 3.144 casi attualmente positivi. 310 decessi dall’inizio dell’epidemia

ANSA/STEFANO SACCHETTONI | Ancona deserta durante l’epidemia di Coronavirus, 26 marzo 2020

Salgono a 3.144 i casi di positività al Coronavirus nelle Marche. Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione Marche, i ricoverati con sintomatologia Covid-19 correlata sono 779, i pazienti in terapia intensiva sono 166, e i contagiati ricoverati in area post critica sono 198, per un totale di 1.143 persone complessivamente ricoverate. 129 i dimessi complessivi e 9 i guariti. 1.652 le persone in isolamento domiciliare. I deceduti, invece, sono complessivamente 310 sin dall’inizio dell’epidemia.

Bollette, da aprile -18,3% sull’elettricità e -13,5% sul gas

Ansa

Nel periodo da aprile a giugno le bollette di luce e gas subiranno un lieve ribasso. Ad annunciare la misura è l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ndr), sottolineando come «le perduranti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso, legate a una decisa riduzione dei consumi anche a causa dell’emergenza Coronavirus, portano infatti a una riduzione del -18,3% per l’elettricità e del -13,5% per il gas».

Il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in un comunicato ufficiale, ha sottolineato come «mai come in questo momento è evidente la complessità dei legami del sistema energetico», anche se vi è un’altra faccia della medaglia: «La buona notizia della riduzione dei prezzi per i consumatori è il riflesso di un rallentamento globale dell’economia. Su questo labile equilibrio le istituzioni, i governi e le Autorità di regolazione devono operare, durante questa emergenza, per garantire continuità dei servizi e sostegno ai cittadini, senza compromettere la tenuta del sistema. Dal canto loro anche i cittadini, mantenendo la regolarità dei pagamenti, in un momento straordinario come questo, stanno già contribuendo con un importante atto di solidarietà».

Sestili: «L’aumento commisurato al maggior numero di tamponi. La regione che preoccupa di più? La Sicilia»

Il divulgatore scientifico esperto di analisi dei dati, Giorgio Sestili, commentando i dati diffusi oggi, 26 marzo, dalla Protezione Civile ha osservato che «oggi ci sono stati 712 morti che è un numero maggiore rispetto a ieri, ma è anche vero che non c’è stato un salto netto verso l’alto. Abbiamo registrato numeri peggiori con 743 o addirittura 793 morti. Siamo molto vicini al picco probabilmente. Da più di una settimana i dati oscillano tra 650 e 750 più o meno, la cosa importante è verificare nei prossimi giorni che non ci sia uno scalino verso l’alto. I prossimi 3/4 giorni saranno fondamentali e la speranza è cominciare a vedere una discesa e non una salita». A destare maggiore preoccupazione, secondo l’analisi di Sestili, è la Sicilia che «da 4 giorni vede un aumento dei nuovi casi positivi e anche dei decessi». «Il dato più significativo – prosegue – è la variazione percentuale nelle ultime 24 ore che è al di sopra della media italiana. La media italiana dei nuovi casi è di 8-9% al giorno, la Sicilia supera il 16-17% che si mantiene costante. È un incremento importante giornaliero, in questo momento la Sicilia sembra la regione che va più tenuta sott’occhio».

Coronavirus, in arrivo altri aiuti dalla Cina: ventilatori e protezioni per gli operatori sanitari

China-Italy Philanthropy Forum | Gli aiuti provenienti dalla Cina

Continua la solidarietà targata “Made in China”. Nei prossimi giorni arriverà altro materiale sanitario, compresi nuovi ventilatori per i pazienti in terapia intensiva e i dispositivi individuali di protezione per gli operatori sanitari. Si sommano alle oltre 2 tonnellate tra tute protettive, mascherine e guanti, arrivate in precedenza, sempre grazie al China-Italy Philanthropy Forum a cui in Italia ha aderito la Fondazione CRT, e destinate alla Lombardia e al Piemonte. L’Italia così si porta avanti, tramite la collaborazione tra istituzioni filantropiche, nella gara globale nell’acquisizione di materiale sanitario.

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: «Si torna a scuola quando ci saranno le condizioni»

ANSA / FABIO FRUSTACI | I ministri Federico D’Incà, Lucia Azzolina e Fabiana Dadone

Durante un’informativa al Senato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha specificato che: «Si tornerà a scuola se e quando, sulla base delle indicazioni degli esperti, le condizioni lo consentiranno». La ministra dell’Istruzione ha quindi spiegato che è al lavoro per capire come adattare il sistema delle valutazioni alle nuove forme di didattica introdotte per rispondere all’emergenza Coronavirus: «Il ministero è già al lavoro e stiamo predisponendo tutte le misure necessarie per intervenire, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, in materia di: valutazione intermedia e finale degli studenti; modalità di recupero degli apprendimenti; requisiti di accesso e struttura degli Esami di Stato, per il I e II ciclo di Istruzione; ridefinizione del calendario scolastico nazionale e dei calendari regionali, nel rispetto delle prerogative delle Regioni».

Il primo provvedimento riguarda gli esami di maturità. Sono state previste misure per limitare i movimenti dei docenti sul territorio nazionale: «Anticipo sin d’ora quella che può essere una diretta conseguenza di questo approccio di valorizzazione dei percorsi di ognuno, che riguarda la composizione delle commissioni d’esame per la scuola secondaria di II grado. Il mio orientamento è di proporre una commissione formata da soli membri interni, con presidenti esterni. Da un lato, ciò vale a tutelare gli apprendimenti effettivamente acquisiti. Dall’altro, un presidente esterno si fa garante della regolarità dell’intero percorso d’esame».

L’appello a Conte di Aboubakar Soumahoro: «Presidente apra il Cura Italia ai braccianti»

Aboubakar Soumahoro, sindacalista dell’Usb ed ex bracciante, dopo aver denunciato la condizioni di lavoro dei braccianti nelle campagne, sottolineando come «con l’esplodere della pandemia da Coronavirus ci siamo ritrovati tutti confinati. Qualcuno però è confinato nelle aree rurali senza acqua corrente o potabile», ha lanciato un nuovo appello al premier Giuseppe Conte. «Apra il Decreto “Cura Italia” ai braccianti costretti a vivere in condizioni disumane, pur portando avanti l’attività “essenziale” della produzione del cibo. Non ignori le nostre grida», ha twittato Soumahoro, mostrando in un video le condizioni in cui i braccianti si trovano a vivere la pandemia.

Firmato protocollo per la sicurezza dei lavoratori della Sanità

Ansa | Il ministro della Salute Roberto Speranza

Cgil, Cisl e Uil insieme al ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato un protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori nella sanità. L’obiettivo del documento è assicurare al personale sanitario la fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale, ma non solo. Nell’intesa si parla anche dei test per la diagnosi del Covid-19 in via prioritaria. Oltre a questo vengono garantite anche le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro. Previsti anche nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato con un piano di assunzioni straordinario e la proroga degli attuali contratti a tempo determinato.

Il ministro Lamorgese denuncia il sindaco di Messina: l’accusa è vilipendio alla Repubblica

Lo scontro fra il ministero dell’Interno e il sindaco di Messina Cateno De Luca è cominciato il 23 marzo. Il primo cittadino si è scagliato contro il governo, accusandolo di non fare abbastanza per fermare il flusso di persone che stava entrando in Sicilia senza motivi di lavoro o ragioni gravi di salute. Il ministero dell’Interno ha emesso una nota in cui spiega come il flusso fosse regolarmente controllato.

De Luca a questo punto ha risposto con un video in cui dice: «Ministero degli interni, con tutto il rispetto, vai a fanculo». Oggi la nota del Viminale: il ministro degli Interni Luciana Lamorgese ha denunciato il primo cittadino di Messina per i suo comportamenti «perché censurabili sotto il profilo della violazione dell’articolo 290 del Codice penale (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate)». Al momento, non si conosce con esattezza a quali delle dichiarazioni di De Luca faccia riferimento la denuncia.

Ansia e sbalzi d’umore: l’effetto dell’isolamento sui bambini

ANSA/CIRO FUSCO | Uno degli arcobaleni disegnati su lenzuola bianche, federe di cuscini e cartoncini esposti dai bambini e dai loro genitori alle finestre di Napoli con il messaggio di speranza alla lotta al Coronavirus ‘Andra’ tutto bene! ‘, 11 marzo 2020

Prima le scuole chiuse e una vacanza inaspettata. Poi i decreti che arrivano e le aule che rimangono ancora serrate, fino a data da destinarsi. E col tempo questa situazione è diventata sempre più difficile per le famiglie che hanno bambini piccoli: non possono uscire in casa a giocare con altri e nemmeno passare tutto il giorno davanti alla televisione. Open ha intervistato in questo articolo Irene Onnis, psicologa clinica infantile e psicoterapeauta che spiega come riceva chiamate continuamente da genitori preoccupati per i loro bambini, soprattutto per insonnia e sbalzi d’umore: «I bambini chiusi in casa rischiano di assorbire le ansie e le preoccupazioni dei genitori»

Il presidente dell’Inps rassicura: «Pensioni in garanzia»

ANSA/FABIO FRUSTACI | Il presidente INPS Pasquale Tridico

«Non c’è nessun problema di arresto». Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico rassicura sulla tenuta del sistema pensionistico davanti alla minaccia Coronavirus. Intervistato da Sky Tg24, Tridico ha sottolineato come il sistema sia garantito dallo Stato. « Se qualcuno ha mai pensato a pregiudicare le risorse pensionistiche si sbaglia, non c’è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Abbiamo la liquidità certa su cui puntare per cui le pensioni sono assolutamente in garanzia», ha aggiunto.

Magrini (Aifa): «Daremo la possibilità di prescrivere farmaci anti-Aids. Ma ci vorranno almeno 2 anni»

Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ha annunciato che verrà data la possibilità ai medici di famiglia di prescrivere farmaci anti-Aids per il trattamento del Coronavirus. «Il processo di scoperta e validazione di un farmaco è lungo e di almeno di un paio d’anni – ha dichiarato Magrini ai microfoni di Radio Capital – mentre altri altri farmaci attualmente al vaglio presentano rischi concreti per cui è necessaria cautela rispetto a un uso di massa».

Viminale, circa 2,5 mila persone denunciate in meno rispetto a ieri. Il totale sale a 115.738 dall’11 marzo

ANSA/Mourad Balti Touati | Agenti della Polizia di Stato presidiano per controlli piazza Duomo durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Nella giornata di ieri, le Forze di polizia hanno controllato 202.188 persone di cui 5.774 sono state denunciate, circa 2,5mila in meno rispetto al giorno precedente (8.310 persone denunciate) a fronte di un numero simile di controlli (228.057). Sono invece 101 gli esercenti denunciati e 23 gli esercizi commerciali che hanno visto sospendere la loro attività su 92.445 controlli. Anche in questo caso sono meno rispetto ai dati comunicati ieri gli esercenti denunciati – il 24 marzo erano 126 – anche se è aumentato il numero di esercizi sospesi ( erano 13). Dall’11 marzo al 25 marzo 2020 sono in totale 115.738 le persone denunciate e 2.607 i titolari di esercizi commerciali denunciati.

Fontana, +2.500 casi in Lombardia: «Sono preoccupato»

ANSA / Marco Ottico | Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa ha scelto di commentare i dati negativi che continuano ad arrivare dalla regione, dicendosi «preoccupato» per i casi che oggi sarebbero aumentati di +2.500. Intervenendo in conferenza stampa Fontana ha detto che «il numero dei contagiati è aumentato un po’ troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi». «Dovremo valutare» – ha aggiunto – «se è un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare o se è un trend in aumento, il che sarebbe un po’ imbarazzante».

Il presidente, con evidente frustrazione, ha inoltre invocato indicazioni più chiare e univoche da parte dei principali organismi sanitari del Paese. «Lunedì abbiamo mandato all’organismo tecnico una richiesta per sapere se le linee guida debbano essere confermate» senza ricevere una risposta, ha raccontato Fontana, aggiungendo che per aumentare il numero di tamponi la Lombardia necessita di aiuti in più.

Roma, il 34enne morto di coronavirus non aveva malattie pregresse

Ansa/Andrea Canali | Medici e infermieri al lavoro senza sosta nel reparto di terapia intensiva

Nell’epidemia di Coronavirus muoiono anche i giovani, anche quando non hanno malattie pregresse. È il caso di un uomo di 34 anni, deceduto al Policlinico di Tor Vergata, nel Lazio, tre giorni fa. Tornato da un viaggio a Barcellona era rimasto a casa con la febbre per diversi giorni prima di essere ricoverato. L’autopsia effettuata dall’ospedale Spallanzani di Roma ha confermato che prima di essere contagiato dal virus l’uomo era in piena salute.

Previsto per domani decreto per una task force tecnologica

Da giorni si parla della necessità di mettere a servizio dello stato la piena forza delle nuove tecnologie per sconfiggere il Coronavirus. Adesso, la task force ‘tecnologica’ più volte invocata, è prossima alla nascita, attesa, per il momento, per domani. Sarà composta da un pool di analisti, economisti, giuristi ed “esperti” che lavoreranno sotto l’egida del ministero dell’Innovazione. Il loro primo compito sarà di esaminare le app per tracciare gli spostamenti delle persone infette, così da individuare preventivamente le altre persone da loro potenzialmente contagiate, come è stato fatto per esempio in Corea del Sud, ed eventualmente isolarle. Una strategia che ha sollevato alcune proteste da chi la ritiene una minaccia alla privacy dei cittadini.

Bce, parte il programma “anti-Coronavirus”: acquisti di titoli da 750 miliardi di euro

ANSA/CIRO FUSCO | L’ex presidente della Bce, Mario Draghi, con la sua erede Christine Lagarde

Mentre in Europa si discute dei nuovi Eurobond (soprannominati “Corona Bond”) e dei finanziamenti che l’Unione metterà a disposizione degli stati colpiti dal Coronavirus tramite il Mes (Fondo Salva-Stati), la Banca Centrale europea ha notificato il lancio del programma di acquisti di titoli da 750 miliardi di euro per l’emergenza pandemica (Pepp), pubblicato oggi sulla gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Con il Pepp, si legge nella nota, «l’Eurosistema non tollererà alcun rischio posto alla trasmissione della politica monetaria in tutte le giurisdizioni dell’area euro». La mossa rappresenta un cambio di marcia rispetto alle dichiarazioni molto criticate da parte della presidente della Bce Christine Lagarde il 13 marzo – «Non siamo qui per chiudere spread» – poi archiviate come una “gaffe”. Nel frattempo, l’intervento del suo predecessore Mario Draghi sul Financial Times, in cui invitava la piena mobilitazione da parte degli stati europei dei loro settori finanziari per soccorrere l’economia in difficoltà, ha ricevuto il plauso anche del leader dell’opposizione, Matteo Salvini.

Rimpatriati dall’Egitto oltre duecento italiani rimasti bloccati nel Paese

ANSA/MASSIMO PERCOSSI | L’arrivo, all’aeroporto di Pratica di Mare, dell’aereo dell’aeronautica militare che trasportava i civili italiani rimpatriati da Wuhan. 9 febbraio 2020

Grazie a un volo organizzato dall’Ambasciata italiana in Egitto con l’Unità di crisi della Farnesina e Alitalia, sono partiti oggi dal Cairo oltre 220 italiani che erano rimasti bloccati nel Paese. L’aereo è decollato alle 10 ora locale (le nove in Italia). A tutti i passeggeri è stata misurata la temperatura al momento dell’imbarco ed è stato richiesto loro di indossare una mascherina. I concittadini erano rimasti bloccati in Egitto dopo il blocco dei voli internazionali introdotto dal governo egiziano il 19 marzo per contenere la diffusione della pandemia di Coronavirus.

Nel Paese al momento sono 456 i casi positivi e 21 i decessi per Coronavirus, secondo i dati della John Hopkins University. Dal 25 marzo è attivo in tutto l’Egitto un coprifuoco dalle 19.00 alle 6.00 dalla durata prevista di 15 giorni. Oltre 4mila italiani nei giorni precedenti al blocco aereo erano stati rimpatriati da località turistiche del Mar Rosso su voli charter organizzati dai tour operator in coordinamento con l’Ambasciata.

Salvini: «Collaborativi ma non spettatori»

Facebook | Matteo Salvini

«Se non diamo i soldi alla gente quella esce di casa: subito liquidità. Dico al governo che se ci vuole collaborativi bene, ma non ci stiamo a fare gli spettatori, ci ascolti», dice nel suo intervento il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l’informativa del premier Conte. «Grazie ai signori del no, del chi diceva non vogliamo impianti in Italia, abbiamo mandato i rifiuti all’estero. Ma ora che non ce li prendono più, rischiamo che la prossima emergenza sarà dei rifiuti», aggiunge.

Le vittime «sono 4 volte di più»

ANSA/ TINO ROMANO | Torino durante il lockdown

Il bollettino nazionale della Protezione civile di ieri parlava di 683 nuove vittime, per un totale di 7.503. Ma quei decessi potrebbero essere molti di più. È l’allarme lanciato da Claudio Cancelli, sindaco del comune più colpito dal Covid-19 in rapporto alla popolazione, Nembro, e dell’amministratore delegato del centro medico Sant’Agostino, Luca Foresti. Fisici di formazione, sul Corriere della Sera hanno pubblicato un studio relativo al comune del bergamasco. «Abbiamo guardato la media dei morti nel comune degli anni precedenti, nel periodo gennaio – marzo. Nembro avrebbe dovuto avere — in condizioni normali — circa 35 decessi. Quelli registrati quest’anno dagli uffici comunali sono stati 158. Ovvero 123 in più della media».

Conte al Senato, Renzi propone commissione d’inchiesta

ANSA/Alessandro Di Meo | I senatori di Forza Italia, Annamaria Bernini e Renato Schifani

Dopo aver riferito alla Camera, questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato l’informativa urgente in un’aula del Senato semi-vuota per consentire ai senatori e ai ministri di rispettare le distanze di sicurezza. «Lei presidente, ha fatto una citazione manzoniana, “del senno di poi son piene le fosse”. C’è un’altra citazione manzoniana, sempre nel capitolo della peste, che ‘il buon senso c’era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune’. Mi domando se non sia successo questo, attacca il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Propongo di istituire una commissione d’inchiesta. Si sono fatte commissione d’inchiesta su tutto, penso si possa fare di fronte a 8mila morti. Ci sarà tempo, dopo le vacanze estive».

Tutti i senatori indossano la mascherina, distribuita all’ingresso a tutti i senatori. Presenti ma senza mascherina con il premier ci sono i ministri Patuanelli, Speranza, Di Maio, Catalfo, D’Incà e il sottosegretario Fraccaro. La ministra Bellanova si è seduta tra i banchi dei senatori, non essendoci altri posti disponibili. Diversi senatori si sono disposti nei posti delle tribune per il pubblico. «La responsabilità massima compete al Governo, senz’altro. Ne siamo consapevoli – ha detto Conte – Ed è per questo che sono qui a riferire delle nostre azioni, nella sede dove operate Voi rappresentanti del popolo. Ma la responsabilità, non mi stanco di dirlo è di tutti i cittadini, anche di Voi membri del Parlamento, perché mai come in questa condizione di assoluta emergenza, siamo chiamati a conformare tutte le nostre azioni verso il “bene comune”, al quale siamo chiamati a contribuire attraverso il rispetto delle regole, con pazienza, fiducia, responsabilità».

Conte ha ribadito l’impegno per una «maggiore condivisione con i partiti» per individuare le misure di rilancio per il Paese. Comprese quelli di opposizione, dai quali sono state raccolte le indicazioni per la redazione dell’ultimo decreto.

Video virale e leadership politica

EPA/SHEPHERD ZHOU

Un servizio della trasmissione scientifica Leonardo di 5 anni da ieri è diventato virale: sembra narrare con precisione premonitrice quello che sta succedendo. E confermare la visione dei complottisti: lo vedete che questo è un virus creato in laboratorio a Wuhan e sfuggito poi ai suoi creatori per propagarsi nel territorio? No, no, e ancora no. A lanciarlo per primo su Twitter – mentre già spopolava – nelle chat Whatsapp, il leader della Lega Matteo Salvini. Open aveva già smentito tre settimane fa. Il commento di Enrico Mentana.

Medici in trincea

ANSA/TONY VECE | Un medico effettua un tampone in un ospedale a Potenza

Arriva con una dura lettera sul British Medical Journal l’appello dei medici italiani sulle richieste immediate e urgenti per proteggere gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza Coronavirus. Nella lettera firmata dal presidente Fnomceo Filippo Anelli si richiede di sbloccare subito le forniture dei dispositivi di protezione individuale, come guanti e mascherine, e di eseguire test a risposta rapida, seguiti dai tamponi, in modo sistematico su tutti gli operatori sanitari. Test che, dicono i medici, devono riguardare innanzitutto i colleghi che mostrano i primi sintomi dell’infezione da Covid-19, anche se lievi e in assenza di febbre, oltre che quelli entrati in contatto con casi sospetti o confermati.

Si aggrava la conta dei medici vittime del Coronavirus in Italia. Sono saliti a 36 i camici bianchi caduti sul campo, secondo l’ultimo aggiornamento della Federazione nazionale degli ordini dei medici. Solo ieri sera è infatti arrivata la notizia della morte di altri tre medici di Bergamo. Cresce anche il numero di contagiati tra gli operatori sanitari: l’Istituto superiore della Sanità calcola che sono 6.205 i casi finora confermati, più del 9% del totale di contagiati.

Borrelli negativo all’ultimo tampone, Bertolaso in ricovero «precauzionale»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli

È risultato negativo al Coronavirus dopo l’ultimo tampone il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Lo conferma il Dipartimento della Protezione Civile sottolineando che Borrelli «che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale» continuerà a lavorare da casa rimanendo in costante contatto con il comitato operativo e l’unità di crisi. Nel pomeriggio di ieri era stata diffusa da Dagospia l’indiscrezione che dava Borrelli positivo.

Non si ferma anche il lavoro di Guido Bertolaso, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. L’ex capo della Protezione civile, oggi consulente per l’emergenza sanitaria per la Regione Lombardia, è stato ricoverato al San Raffaele «in via precauzionale», ha chiarito l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ad Agorà su Raitre. «Lui non ha casa a Milano e non era in un luogo idoneo per la quarantena». Gallera ha poi aggiunto che Bertolaso «sta bene, chiama, dispone, agisce molto bene». Al momento non sarebbe in ventilazione, continuando quindi a lavorare per il progetto dell’ospedale alla Fiera di Milano, per il quale è stato chiamato come consulente da Attilio Fontana.

Si aggrava la situazione in Veneto

Ansa | Il governatore del Veneto Luca Zaia

Sfiorano i 7 mila contagi confermati quelli rilevati dalla Regione Veneto. Nell’ultimo bollettino da Venezia, i casi stamani sono saliti a 6.935, 353 in più rispetto a quelli illustrati ieri pomeriggio nel bollettino della Protezione civile. Crescono a 17.457 le persone in isolamento, tra contagiati e persone venute in contatto con loro. Sono otto in più i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 326. I dimessi sono 508. Non ci sono nuovi casi nelle ultime ore a Vo’ Euganeo, mentre aumentano i casi in provincia di Padova, dove si è registrato il maggiore incremento rispetto a ieri con 93 nuovi casi, per un totale nella provincia di 1.693.

Milano in calo

Torna l’incertezza a Piazza Affari, con le contrattazioni che nei primi minuti segnano un calo, in riduzione, dell’1,5% sull’indice Ftse Mib. In difficoltà i titoli bancari, con le aperture deboli di Unicredit (-3,8%), Stm (-3%) e Mediobanca (-2%). Sprint di Buzzi (+5%), Azimut (+2,78%), Mediolanum (+1,8%) e Leonardo (+2%), che rimbalza dopo un simmetrico calo iniziale.

Intanto Confcommercio lancia l’allarme sulle ripercussioni delle chiusure della attività produttive. Uno stop prolungato potrebbe portare a un calo di 52 miliardi nei consumi, stimando ormai come «realistica l’ipotesi della riapertura del Paese solo all’inizio di ottobre». A crescere c’è solo il settore alimentare, con un aumento del 4,2% nel 2020 rispetto all’anno precedente.

La app che premia chi resta a casa

Con mezzo mondo costretto in isolamento, si adattano anche le app che fino a ieri puntavano su spostamenti e incontri. È l’esempio di Zenly, di proprietà di Snapchat, che ha lanciato la sfida «Stay at home», nella quale si vince se si esce il meno possibile da casa. La app non premia più quindi gli appuntamenti tra amici andati a buon fine, ma il tempo di permanenza nello stesso posto, producendo una classifica tra i propri contati. In una mappa poi la app mostra anche il numero di persone contagiate dal Coronavirus in ogni Paese.

Patto mondiale sul vaccino

ANSA/CLAUDIO PERI | Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha invocato la necessità di una «grande alleanza internazionale» contro il Coronavirus per sviluppare al più presto un vaccino. In un’intervista al Corriere della sera, Di Maio ha detto che l’Italia è disponibile a condividere le informazioni scientifiche finora raggiunge «ma devono farlo tuti: la corsa al vaccino non può essere individuale. Questa è una guerra dove tutti combattiamo contro lo stesso nemico».

Papa: «Tanta paura, il Signore ci dia fiducia per vincerla»

Nell’introduzione alla messa mattutina da Santa Marta, Papa Francesco ha esortato a vincere la paura con la preghiera: «La paura degli anziani che sono soli nelle case di riposo o negli ospedali o a casa loro e non sanno che cosa accadrà – ha detto Bergoglio – La paura dei lavoratori senza lavoro fisso che pensano come dare da mangiare ai loro figli e vedono ente la fame. La paura di tanti servitori sociali che in questo momento mandano avanti la società e possono prendere la malattia. E anche la paura, le paure di ognuno di noi. Ognuno sa quale sia la propria paura. Preghiamo il Signore perché ci aiuti ad avere fiducia e a tollerare e a vincere le paure». È di ieri la notizia di un quinto contagio in Vaticano, con un monsignore collaboratore del Papa risultato positivo. L’alto prelato è un funzionario della Segreteria di Stato e risiede a Santa Marta.

L’Italia chiude le frontiere

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

L’ultimo decreto del governo prevede anche la chiusura dei confini nazionali. Nell’ultima versione pubblicata in Gazzetta ufficiale sulle restrizioni per il Coronavirus si prevedono «limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso nei territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale». La novità rispetto al testo approvato nel Consiglio dei ministri è la limitazione e quindi non solo il divieto, con la misura che però si estende anche ai confini nazionali.

La crisi dei fuorisede, sulle spese senza poter uscire di casa

Francesco Lo Spina

Sono diversi gli studenti fuorisede che stanno trascorrendo il periodo di isolamento lontano da casa e che lamentano la crescente difficoltà di sostenere le spese. A Open ha raccontato la sua storia Francesco La Spina, siciliano di 23 anni a Torino, che per mantenersi finora ha fatto l’assistenza arbitrale. Ma con il blocco di tutte le attività sportive per le disposizioni del governo sul contenimento dei contagi di Coronavirus, Francesco come altri chiede aiuto ai presidenti delle Regioni del Sud perché predispongano viaggi di rientro, così da poter trascorrere la quarantena a casa.

Le fabbriche in prima linea

Ansa | Lo stabilimento della Sapio Life

Lavora a ritmi serrati l’azienda Sapio Life, che fornisce bombole di ossigeno nello stabilimento alle porte di Milano per 300 ospedali in Italia e diverse realtà all’estero. L’attività non si è mai fermata, ma i sacrifici non sono stati pochi. A cominciare dalla necessità di “segregare” in isolamento la task force di venti dipendenti che lavora proprio nel comparto interno dell’ossigeno. E non mancano anche i problemi di approvvigionamento, con la carenza di bombole che rende sempre più complicato soddisfare le richieste, cresciute del 200% nell’ultimo periodo.

