Papa: «Sono con voi. Usiamo questo tempo al meglio»

Ansa/Papa Francesco

«È un momento difficile per tutti. Per molti, difficilissimo. Il Papa lo sa e, con queste parole, vuole dire a tutti la sua vicinanza e il suo affetto». A dirlo è Papa Francesco in un videomessaggio alle famiglie italiane e del mondo in questo tempo di pandemia di Coronavirus. Il momento è difficile ma «cerchiamo, se possiamo, di utilizzare al meglio questo tempo». Sono queste le parole che Papa Francesco ha rivolto in un videomessaggio alle famiglie italiane e del mondo.

«Siamo generosi; aiutiamo chi ha bisogno nelle nostre vicinanze; cerchiamo, magari via telefono o social, le persone più sole; preghiamo il Signore per quanti sono provati in Italia e nel mondo. Anche se siamo isolati, il pensiero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell’amore. Questo ci vuole oggi: la creatività dell’amore», dice il Papa.

Lazio: prorogate fino al 13 aprile zone rosse

Ansa/Roma

Con un’ordinanza firmata dal vicepresidente, Daniele Leodori, e dall’assessore alla salute, Alessio D’Amato, la Regione Lazio ha uniformato le restrizioni imposte nei tre Comuni laziali di Fondi (Latina), Nerola (Roma) e Contigliano (Rieti) a quello fissato dal Governo al livello nazionale.

A questo si aggiunge la nota inviata dall’azienda sanitaria di Latina, competente per il Comune di Fondi, il primo, in ordine di tempo, ad essere proclamato zona rossa, nella quale si chiede alla regione di non disperdere i risultati raggiunti nelle due settimane di chiusura totale, il cui termine sarebbe dovuto scadere il prossimo 5 aprile. La Regione ha dunque stabilito di prorogare fino al 13 aprile le restrizioni per i tre Comuni, dai quali non si può né entrare né uscire, neanche per motivi di lavoro.

I dati del decreto Cura Italia. All’Inps arrivate quasi 3 milioni di domande

Alle 19 di oggi, 3 aprile, le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 2.927.377 per più di 5,8 milioni di beneficiari, così suddivise: indennità 600 euro 2.538.867, congedi parentali 186.58, Bonus baby-sitting 23.42. L’Inps ha inoltre smentito che esista un buono studenti inviato a chi ha tra i 15 e i 20 anni e che darebbe diritto a un indennizzo di 600 euro mensili per ogni mese di scuola perso. «In proposito – comunica l’Inps – si precisa che nel Decreto Cura Italia non è previsto alcun bonus in favore di studenti. Si ricorda che le uniche informazioni ufficiali si trovano sul sito istituzionale dell’Istituto».

Boccia: «800 tra medici e infermieri volontari pronti a partire»

Ansa/Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia

Una task force di volontari, 300 medici e 500 infermieri, sarà presto impiegata in tutta Italia per affrontare l’emergenza Coronavirus. Entro 15 giorni si completerà la partenza degli operatori sanitari. Ad assicurarlo è il ministro Francesco Boccia ai presidenti delle regioni nel corso della riunione di stasera. La maggior parte delle richieste sono arrivate dalle Regioni del Nord ma, sempre a quanto riferito, anche la Basilicata avrebbe avanzato una richiesta di aiuto. Già domani partirà ulteriore personale diretto in Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Trentino Alto Adige, mentre domenica partirà un volo per Genova per portare infermieri in Piemonte, Liguria e Val d’Aosta.

Il brano di Facchinetti dedicato a Bergamo: 10 milioni di visualizzazioni. Proventi a ospedale Papa Giovanni XXIII

Ansa/Roby Facchinetti

In pochi giorni la canzone Rinascherò, rinascerai scritta da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio ha già raggiunto quasi 10 milioni di visualizzazioni da tutto il mondo. Tutti i proventi, anche quelli dei diritti d’autore, verranno destinati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Anche la Siae ha annunciato che devolverà anche le sue provvigioni. La canzone è stata inoltre resa disponibile in diverse lingue: turco, olandese, cinese, rumeno, giapponese, croato, polacco, per meglio comprendere il significato della canzone nella loro lingua d’origine. L’associazione di Bergamo ConosciLIS, ha infine tradotto nel linguaggio dei segni il testo per portare il messaggio di speranza anche a chi non può sentire.

Bergamo, il dolore dei familiari delle vittime: «Se anche una sola di queste morti poteva essere evitata, chi ha sbagliato dovrà pagare»

Ansa | San Giuseppe Seriate (Bergamo)

La denuncia del presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, Guido Marinoni, e le testimonianze di chi ha perso i familiari: «Ci hanno tolto tutto». Bergamo prova a ripartire, ma non dimentica. Tanti i morti. Tanti i decessi sottostimati, sommersi. I familiari delle vittime, di chi ha perso un padre, un nonno, uno zio chiedono giustizia. Nell’area più colpita dal contagio qualcosa non ha funzionato. C’è chi ha sentito morire un parente al telefono, chi è rimasto contagiato per la mancanza di dispositivi di protezione individuale. Ecco alcune delle storie, delle voci dall’epicentro dell’epidemia.

Gualtieri all’Ue: «Servono Eurobond»

Ansa | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

«Bene lo schema Sure e le garanzie Bei ma la risposta comune europea sarà adeguata solo se comprenderà l’emissione comune di bond europei per finanziare i piani nazionali di risposta all’emergenza Coronavirus». Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri chiarisce in una nota ribadendo la posizione dell’Italia sul Mes: «Si tratta di uno strumento inadatto a gestire questa crisi nella forma attuale».

«La sfida economica posta dal coronavirus – dice Gualtieri – è senza precedenti e richiede un vero salto di qualità nella risposta dell’Europa. Per questo l’Italia sta conducendo dure battaglie su tutti i tavoli negoziali. Solo poche settimane fa c’era solo il MES con condizionalità». Quanto al Mes, il ministro dell’Economia ribadisce che «come ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, solo un MES senza condizionalità che conservi del vecchio meccanismo solo il nome, diventando di fatto un fondo per la lotta alla pandemia, potrebbe essere adeguato a concorrere, insieme agli altri strumenti, a una risposta europea all’altezza della sfida che deve essere imperniata su soluzioni nuove».

I numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Ci sono province che non hanno superato il picco»

Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile il 3 aprile, il numero dei nuovi contagi in Italia sta cominciando a stabilizzarsi. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 2.339 pazienti mentre le vittime sono state 766. Numeri alti che sembrano confermare le parole dell’Istituto superiore di sanità che nei giorni scorsi ha parlato di plateau: una momento in cui la curva dei contagi smette di salire e comincia a stabilizzarsi.

Tuttavia, dice il fisico Sebastiani a Open, questa fase di stabilizzazione «può variare da provincia a provincia. Ad oggi una decina di province non ha superato il picco. Noi abbiamo analizzato nel dettaglio sei regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Sicilia. Per queste, seppure con le opportune variazioni, il periodo in cui cominceremo ad avere una serie – trascurabile – di casi sarà gli ultimi giorni di maggio».

La circolare del ministero della Salute: test in auto in tutta Italia, priorità ai tamponi per i sanitari

Ansa

Cambiano le direttive sulle verifiche attraverso i tamponi. Una nuova circolare del ministero della Salute chiarisce come i futuri test serviranno innanzitutto a fare verifiche sul personale sanitario. Via libera anche ai drive-in o drive-thought, ovvero tamponi effettuati attraverso laboratori mobili che permetteranno di prelevare i campioni attraverso il finestrino aperto dell’automobile. Particolare attenzione ci sarà anche e soprattutto per i ricoverati nelle Residenze assistite. Per chi risiede in comunità chiuse come le carceri bisognerà sottoporre a test chi presenta solo alcuni sintomi.

La virologa Capua: «Il virus non scomparirà con il caldo»

Ansa | Ilaria Capua

No, il caldo non farà scomparire il virus. A ripetere quanto già affermato da scienziati e dall’Oms e la virologa italiana Ilaria Capua. Ci sono «zero possibilità» che il Coronavirus scompaia con l’estate, «questo è un fenomeno di portata epocale. Siamo di fronte ad una emergenza sanitaria, ma non è un tunnel senza fine. Ne usciremo» anche se «saremo tutti diversi», ha detto Capua nel corso di una diretta Instagram con il sindaco di Firenze Dario Nardella. La virologa, che dirige l’One Health Center of Excellence all’Università della Florida, ha sottolineato che la Sars era scomparsa con l’estate, ma non per il caldo: «È stata fermata da un contenimento».

Tra i problemi che hanno portato alla diffusione del Coronavirus anche la globalizzazione, la possibilità di spostarsi rapidamente da una parte all’altra del mondo: il Coronavirus, ha aggiunto, «non è un virus super resistente, anzi è fragile» ma si trasmette con grande facilità. La virologa ha inoltre sottolineato come il virus, che proviene dagli animali, possa tornare a infettarli: «Con il primo contagio di Coronavirus su un gatto è arrivato il colpo di coda che ci aspettavamo. Essendo un virus di origine animale, ora torna a infettare gli animali»

Conte a regioni: «Non alimentiamo scontri»

Ansa | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Il presidente del Consiglio ha invitato le regioni all’unità per affrontare l’emergenza Coronavirus. Non vanno alimentati «scontri che non ci sono e non devono esserci» e a continuare a collaborare «con correttezza». In apertura della videoconferenza a Palazzo Chigi, il premier ha ribadito la disponibilità alla massima collaborazione con gli enti locali e difeso l’operato del governo.

Sindacati: stop a concerto primo maggio

Ansa/Il palco per il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, 30 aprile 2019

Cgil, Cisl e Uil «hanno deciso oggi di sospendere ufficialmente la manifestazione nazionale del Primo maggio prevista quest’anno a Padova e il concerto di piazza San Giovanni a Roma a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus». Ad annunciarlo i tre segretari confederali organizzativi Nino Baseotto, Giorgio Graziani e Pierpaolo Bombardieri, spiegando che i sindacati «stanno valutando modalità alternative» per celebrare la giornata, «anche nel tradizionale rapporto positivo con la Rai per dare voce al mondo del lavoro e sottolinearne il contributo» in questa crisi.

Entro domenica 96 infermieri in corsia in sei regioni

Ansa

Sono sempre di più i medici e gli infermieri che hanno risposto alla chiamata per fronteggiare in prima linea l’emergenza Coronavirus. Partirà domani alle 15 dall’aeroporto di Pratica di Mare il volo della Guardia di Finanza che porterà a Bologna 52 infermieri volontari che fanno parte della task force del governo, Unità infermieristica Covid-19, coordinata dalla Protezione civile. Gli infermieri saranno subito operativi nelle corsie di Lombardia, Emilia Romagna e Provincia autonoma di Trento.

Ad attenderli all’aeroporto di Bologna, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il prefetto di Bologna, Patrizia Impresa. Nella mattinata di domani altri 13 infermieri saranno trasferiti, invece, dalla Protezione Civile negli ospedali delle Marche. Domenica è previsto un altro volo della Gdf, direzione Genova, per completare il trasferimento di altri 27 infermieri volontari negli ospedali di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta.

Entro domenica i primi 92 infermieri della task force di volontari, coordinata dalla Protezione Civile, saranno in corsia negli ospedali di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Marche, Provincia autonoma di Trento e Val d'Aosta.



Lazio: 199 persone in terapia intensiva, aumentano i guariti

Ansa/Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti

Nella regione Lazio i casi attualmente positivi sono saliti a 3.009. Di questi 1.627 si trovano in isolamento domiciliare. Altri 1.194 sono ricoverati in terapia non intensiva, mentre altri 199 si trovano nelle terapia intensive. Aumenta anche il bilancio dei deceduti che sale a 199, così come quello delle persone guarite: 392 dall’inizio dell’emergenza.

Piemonte: 265 i pazienti guariti e negativizzati

Ansa/Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio

265 pazienti guariti, 487 in via di guarigione. Come ogni giorno l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato il bilancio sull’emergenza Coronavirus. Sale a 265 il numero dei pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi a due tamponi consecutivi. Altri 487 sono in via di guarigione. Sono invece 11.082 le persone finora positive. Sale a 70 il numero dei decessi.

«Temo che molte persone non abbiano ancora capito che questa è una guerra e che in guerra si sta a casa. Ho visto troppa gente a passeggio in queste ultime ore». A dirlo è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commenta così l’ordinanza regionale che estende al 13 aprile le misure di contenimento del Coronavirus, prevedendone delle nuove. «Ne va della salute di tutti – ribadisce Cirio – e ogni leggerezza vanifica gli sforzi enormi che tutto il sistema sta facendo in una situazione che non ha precedenti. Stare a casa non è un appello, è la regola che vale per tutti».

Ministro finanze Germania: «Coronabond non sono lo strumento giusto. Sì al Mes senza condizioni»

Ansa/Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz

«L’Italia desidera una forte risposta europea alla pandemia e ha ragione, bisogna darla» e per questo non ci devono essere «assurde condizionalità» come è stato in passato. A dirlo ai quotidiani tedeschi del gruppo Funke è il ministro delle Finanze del governo Olaf Scholz parlando della crisi economica in Europa e dell’emergenza Coronavirus. «Non ci sarà una troika nel paese che detta come si deve fare politica ma i coronabond non sono adeguati».

«Ci sono tre pilastri su cui si intende puntare», ha continuato il ministro tedesco. Il primo è che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prendere in prestito dal Mes (Meccanismo europeo di stabilità) «una somma equivalente al due per cento della loro performance economica». Ciò consentirebbe loro di stabilizzare le finanze pubbliche senza dover pagare premi elevati. «Per l’Italia sarebbero circa 39 miliardi di euro», ha proseguito Scholz. Inoltre, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe essere messa in condizione di «prestare 50 miliardi di euro alle aziende che ne hanno urgente bisogno», ha aggiunto il vice-cancelliere. E come terzo punto, gli Stati membri dell’Ue dovrebbero essere aiutati a far fronte all’improvviso aumento della disoccupazione. «La Commissione Ue ha appena presentato delle proposte in merito che ricordano la mia idea di un sistema di riassicurazione della disoccupazione», ha detto il ministro delle Finanze.

In Emilia Romagna quasi 2mila decessi. Ma calano i ricoveri in terapia intensiva

Ansa/Stefano Bonaccini

Sono 15.932 casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 599 in più rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla regione. Aumentano anche i test effettuati, 3.625 in più nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.952. Quelle ricoverate in terapia intensiva sono 364. Nell’ultima giornata si sono registrati 29 ricoverati in meno anche nei reparti non di terapia intensiva. I decessi sono passati da 1.811 a 1.902.

#Coronavirus: 15.932 i casi positivi in Emilia-Romagna (+599). I casi lievi in isolamento a domicilio sono 6.952

In Sicilia 1.056 persone in isolamento domiciliare

ANSA / IGOR PETYX | Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci

La regione Sicilia ha diffuso il bollettino quotidiano. Su 18.686 tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza, sono 1.859 quelli trovati positivi nella regione Sicilia. Attualmente i casi positivi sono 1.664, più 58 rispetto a ieri. Le persone ricoverate sono 608, con un incremento di 32 nelle ultime 24 ore. Di questi 73 si trovano in terapia intensiva, mentre 1.056 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 94. Sale invece a 101 il bilancio dei deceduti.

La situazione nelle province siciliane

In Toscana ci sono 226 nuovi casi di Covid-19

ANSA | Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

La regione del centro Italia amministrata da Enrico Rossi ha reso noti i dati aggiornati al 3 aprile sulla diffusione del Covid-19 nella regione. Sono 5.499 i contagi totali dall’inizio dell’emergenza. I casi attualmente positivi sono invece 4.909. Le guarigioni virali sono salite a 84, ovvero i cosiddetti negativizzati, risultati negativi a due tamponi consecutivi. Salgono a 216 le guarigioni cliniche: quei pazienti senza sintomi ma anche positivi. Sale anche il bilancio de decessi, 22 nelle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 290.

Il bollettino della Protezione civile del 3 aprile: in Italia sono 14.681 i positivi (+2.339). 766 vittime e 1.480 pazienti guariti nelle ultime 24 ore

La Protezione Civile ha diffuso i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Il numero totale di persone risultate positive sono 85.388, di queste 4.068 sono ricoverate in terapia intensiva, 52.579 sono in isolamento domiciliare e 28.741 sono ricoverati in ospedale. Il numero delle vittime è arrivato a 14.681, 766 nelle ultime 24 ore. Il numero dei pazienti guariti è 19.758.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia



Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia (Aggiornamento 3 aprile 2020)



La conferenza stampa

Borrelli fa marcia indietro sul primo maggio: «Parole equivocate»

ANSA/ FABIO FRUSTACI | Walter Ricciardi (Oms) e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli

«Al momento c’è una sola data, quella del 13 aprile, per la fase 2», dice Angelo Borrelli in conferenza stampa. «Alcune mie parole oggi sono state equivocate. Ho fatto oggi un ragionamento dove dicevo che le misure sarebbero state commisurate all’evoluzione della situazione. Stiamo fronteggiando un virus nuovo». Dopo i chiarimenti sulla data del primo maggio, Angelo Borrelli è tornato a parlare dei numeri dell’emergenza sottolineando come negli ultimi due giorni sono stati fatti 80mila tamponi, per un totale complessivo di 619.849.

Borrelli: «In questi mesi i miei colleghi hanno fatto un lavoro pulito»

Il capo della Protezione civile, replicando ad alcuni articoli dei giorni scorsi che hanno portato alla luce le telefonate di un funzionario del Dipartimento in relazione all’acquisto di mascherine ha chiarito che «grazie al lavoro pulito e preciso dei funzionari del Dipartimento contro broker internazionali senza scrupoli che provavano a vendere di tutto e a raggirare chi venisse in contatto con loro, siamo riusciti ad evitare truffe allo Stato». «Ci tengo a precisare – ha aggiunto – che il lavoro fatto in questi mesi dal Dipartimento e dai miei colleghi, di cui posso andare fiero, è stato un lavoro pulito».

Lombardia, 1.455 nuovi positivi e 351 morti in più rispetto a ieri

ANSA / MATTEO BAZZI | L’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera

Il bollettino del 3 aprile

Il bollettino del 3 aprile sulla situazione Coronavirus in Lombardia fissa il numero totale dei pazienti positivi a 47.520, con un aumento di 1.455 rispetto a ieri. Numeri che vengono definiti comunque «positivi» dall’assessore al Welfare Giulio Gallera. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.381, un aumento di 30 unità. Mentre i decessi sono arrivati a 8.311, 351 nelle ultime 24 ore. I pazienti guariti in tutto sono 13.020.

I pazienti positivi suddivisi per provincia

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 9.315 (+144)

: 9.315 (+144) Brescia : 9.014 (+257)

: 9.014 (+257) Como : 1.256 (+51)

: 1.256 (+51) Cremona: 4.097 (+123)

4.097 (+123) Lecco : 1.594 (+42)

: 1.594 (+42) Lodi : 2.214 (+25)

: 2.214 (+25) Monza e Brianza: 2.774 (+141)

2.774 (+141) Milano : 10.391 (+ 387)

: 10.391 (+ 387) Mantova: 1.884 (+102)

1.884 (+102) Pavia : 2.331 (+46)

: 2.331 (+46) Sondrio: 537 (+20)

537 (+20) Varese: 1.085 (+83)

La conferenza stampa

Gallera: «Dati confortanti. Sei nuovi laboratori per processare tamponi»

I dati in Lombardia sono «confortanti, si è arrestata la crescita e siamo in una fase di stabilizzazione che tende a ridursi». L’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, presenta così i dati quotidiani sull’emergenza Coronavirus. «Tra i pronto soccorso c’è chi ha avuto una riduzione molto significativa, chi lieve, ma è costante. I nostri ospedali stanno iniziando a respirare» e «i dati evidenziano che il nostro sforzo sta producendo risultati».

La regione Lombardia ha inoltre deciso di aumentare il numero di tamponi processati. Ai 25 laboratori attualmente in funzione se ne aggiungeranno altri sei, ha spiegato Gallera. Con lui il direttore Virologia dell’ospedale Niguarda di Milano Carlo Federico Perno ha spiegato che ora è il momento di fare una analisi per capire chi ha sviluppato gli anticorpi al Covid. Saranno quindi effettuati degli esami del sangue: «Ora è il tempo corretto perché la casistica ampia dei guariti permette di avere un’idea della circolazione del virus. Informazione utile alla politica per poter definire la ripartenza».

L’appello della Lombardia: si cercano aziende per produrre mascherine

Una richiesta pubblica, aperta a chiunque abbia le strumentazioni per farlo. La regione Lombardia si rivolge direttamente alle imprese per trovare nuove mascherine e dispositivi di protezione individuale da usare nella lotta contro il Coronavirus. Sul sito della regione è possibile leggere i requisiti da aver per poter partecipare al bando.

Il Consiglio superiore di sanità: «Sarà il governo a scegliere quando riaprire»

Ansa/Riccardo Antimiani | Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità

Dopo le dichiarazioni di Angelo Borrelli sulla possibile riapertura per il 16 maggio, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli è tornato sul tema della fine del lockdown per spiegare che ogni decisione spetta comunque al governo: «Le date per la proroga piuttosto che l’ allentamento delle misure di distanziamento sociale spettano solo e unicamente al decisore politico e loro daranno le indicazioni, sicuramente anche con un confronto con noi, all’intero Paese, questo va detto chiaramente». Una dichiarazione che però non vuole, come spiega Locatelli, mettere in discussione il ruolo del capo della Protezione civile: «Borrelli è persona che stimo tantissimo è un collega con cui si ha il piacere e il privilegio di lavorare, lungi da noi volerlo lasciare da solo».

I medici morti in Italia salgono a 73

Ansa/Andrea Canali | Un operatore sanitario al lavoro in terapia intensiva

Solo questa mattina erano 71. Verso le 11 la Federazione nazionale degli ordini dei medici aveva annunciato che nella notte erano morti altri tre medici, tutti con diagnosi di Covid-19. Dopo solo un paio d’ore il nuovo aggiornamento: i medici deceduti per aver contratto l’epidemia sono saliti a 73. Le ultime due vittime sono Dominique Musafiri, medico di famiglia, e il cardiologo Riccardo Paris.

Borrelli: «Anche 1° maggio chiusi in casa»

Ansa | Angelo Borrelli

Non solo Pasqua e Pasquetta, anche la Festa dei Lavoratori si dovrà passare probabilmente tra le mura di casa. È quanto spiega Angelo Borrelli a Radio Capital: «Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane». Borelli ha spiegato meglio anche il termine del 16 maggio: «Se l’andamento non cambia, potrebbe essere come potrebbe essere prima o dopo. Dipende dai dati. La situazione ora è stazionaria, dobbiamo vedere quando questa situazione inizia a decrescere. Non vorrei dare delle date, però da qui al 16 maggio potremo aver dati ulteriormente positivi che consigliano di riprendere le attività e cominciare quindi la fase 2».

Aumentano le multe per la violazione dei divieti

Ansa/Paolo Salmoirago | Galleria Vittorio Emanuele a Milano

Il 2 aprile su 246.829 controlli sono stati multate 7.659 persone, 85 denunciate per falsa dichiarazione e 24 per epidemia colposa. Il giorno prima, sullo stesso numero di controlli, le multe sono state 7.080, le denunce per falsa dichiarazione 113 e 19 quelle per epidemia. In 8 giorni sono stati oltre 43mila le persone multe con una media quindi di circa 5mila multe al giorno.

Il presidente dell’Iss Brusaferro: «Confermiamo il rallentamento»

Ansa/Giuseppe Lami | Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha confermato che il Coronavirus è diffuso in tutta Italia: «Non c’è nessuna zona del Paese dove non circoli». Nonostante questo l’Iss conferma che l’epidemia è in rallentamento, proprio per questo bisogna tenere «molto elevata la soglia delle raccomandazioni e delle restrizioni adottate».

Brusaferro è tornato anche sul tema del contagio attraverso vie aeree. Ha spiegato infatti che al momento, secondo la letteratura scientifica, il contagio avviene solo per la regola del droplet o per per contatto. L’Iss sta valutando come dovranno essere utilizzate le mascherine nella prossima fase del contenimento. Al momento le aziende che in Italia sono autorizzate a produrre mascherine chirurgiche sono 50 ma di queste soltanto una è autorizzata anche alla commercializzazione.

Macchinari requisiti in Puglia, Zaia: «Vado a prenderli di persona»

Ansa | Il governatore del Veneto Luca Zaia

Ospite alla trasmissione L’aria che tira, il governatore del Veneto Luca Zaia ha attaccato il governatore della Puglia Michele Emiliano. Secondo la ricostruzione della stampa locale Emiliano avrebbe requisito due macchinari prodotti dall’azienda barese Masmec destinati all’analisi dei tamponi per verificare la positività a Covid-19. Entrambi i macchinari sarebbero dovuti andare in Veneto. Zaia ha commentato così la vicenda: «Ricostruiremo l’accaduto e capiremo a chi erano dedicate. Se erano destinate a noi vado a prenderle di persona».

Zaia, anticipando i dati che verranno comunicati nel pomeriggio, ha spiegato che oggi per la prima volta il numero dei pazienti dimessi dagli ospedali ha superato quello dei ricoverati. Una tendenza che si registra anche a Bergamo, dove nelle ultime 24 ore i pazienti dimessi sono stati più di quelli ricoverati. Il governatore del Veneto ha bocciato la proposta dell’ex ministro Andrea Orlando sulla centralizzazione della sanità: «Da noi la sanità funzione: quindi se l’obiettivo è quello di una equa divisione del malessere, allora prendo atto. Oppure è una uscita improvvida».

Fontana risponde ai sindaci: «Lavorare a testa bassa, niente polemiche pubbliche»

Ansa | Attilio Fontana

Durante la conferenza stampa di metà giornata il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha risposto alle critiche sollevate da diversi sindaci della regione sulla gestione dell’emergenza Coronavirus. Critiche arrivate anche dal primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, e quello di Bergamo, Giorgio Gori: «Il mio suggerimento è smettere di creare polemiche pubbliche e tornare a lavorare a testa bassa tutti insieme e senza distinzioni di partito ai tavoli di lavoro che abbiamo istituito. Per rispetto delle nostre istituzioni, dei sindaci di diverso orientamento politico e, soprattutto, dei cittadini che chiedono fatti e non polemiche».

Brescia, i positivi non sarebbero 8.212 ma quasi 190mila

Ansa | Operatori sanitari all’ospedale di Brescia

La base di partenza sono stati i dati Istat e quelli dell’anagrafe dei comuni. Partendo da questi il Giornale di Brescia ha raccontato un’epidemia diversa da quella che viene riflessa dalle cifre diffuse dalla Protezione Civile. Il numero dei decessi in tutta la provincia nel mese di marzo è quasi quattro volte superiore allo stesso anno dello scorso anno. Rispetto al 2019 si è passati infatti da 1000 decessi a 3.700. Partendo da questo, la tesi proposta dal quotidiano è che i casi positivi, in realtà, sarebbero 190mila.

Brusaferro (Iss): «Nessuna zona d’Italia è esclusa dai contagi»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

«Sono dati che risentono di una settimana, ma confermano il trend di calo dei casi positivi di Covid-19. Viene confermato anche il trend italiano con alcune zone a più alta circolazione, a circolazione intermedia e a circolazione ancora abbastanza limitata, ma il messaggio è che non c’è nessuna zona in cui il virus non circoli». A dirlo è il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), il professor Silvio Brusaferro, a margine della conferenza stampa di presentazione dei dati dello studio epidemiologico sul Coronavirus (Covid-19) in Italia. «Il problema – ha sottolineato il dottor Brusaferro – è l’intensità e la frequenza di circolazione del virus, che è elemento caratterizzante e che ci deve far presente come si debba mantenere elevata la soglia di attenzione e anche le raccomandazioni adottate».

«Le curve nazionali – ha proseguito il presidente dell’Iss – trovano conferme anche nell’analisi dell’andamento delle Regioni. Alcune regioni come le isole i casi sono ancora limitati, quindi la curva ha un’andamento diverso». Quanto all’età media delle persone contagiate dal SARS-CoV-2, «si conferma il trend dell’età media pari a 62 anni dei casi, del 30% di morti fra le donne, anche se con età media più elevata, e della comorbidità come condizione spesso rilevata fra i deceduti di entrambi i sessi».

Rezza (Iss): «Senza misure restrittive al Sud ci sarebbero state tante Codogno»

ANSA/ANGELO CARCONI | Il professor Giovanni Rezza, dell’Istituto Superiore di Sanità

«Se avessimo mollato al Sud avremmo avuto tante Codogno». A dirlo, senza usare mezzi termini durante la in conferenza stampa dell’Istituto Superiore di Sanità è l’epidemiologo Giovanni Rezza, a capo dell’equipe di Malattie infettive dell’Iss. «Se avessimo fatto “scorrazzare” il virus rapidamente – ha proseguito il professor Rezza – in 6 mesi avremmo esaurito l’epidemia ma lasciando morti e feriti, gli ospedali sarebbero stati sopraffatti, le terapie intensive non avrebbero saputo a chi dare i resti. Abbiamo cercato di tenere bassa l’intensità di circolazione del virus e i dati italiani sembrano confermare che queste misure iniziali di contenimento e distanziamento sociale, dure e rigore, stanno dando i loro effetti».

Secondo il professor Rezza, inoltre, «ci sarà un riavvio delle attività produttive, ma bisognerà rafforzare molto il controllo sul territorio». Sarà dunque necessario «identificazione precoce dei casi, isolamento, essere pro attivi sulle misure di controllo a livello locale e sviluppare strategie per minimizzare la trasmissione ad esempio nei nuclei familiari e tra gli operatori sanitari». «Gli ospedali e le Rsa hanno fatto un po’ da amplificatore dell’epidemia: una fase 2 dovrà essere graduale con interventi molto mirati e proattivi per minimizzare la circolazione virale», ha chiosato infine il dottor Rezza.

Borrelli (Protezione Civile): «Dovremo stare a casa ancora per molte settimane, anche il 1 maggio»

ANSA | Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha annunciato che a causa della pandemia di Coronavirus «dovremo stare a casa anche il 1 maggio». Rispondendo ai giornalisti di Radio Anch’io che gli chiedevano se anche dopo Pasqua e Pasquetta si sarebbe rimasti chiusi in casa, Borrelli ha risposto: «Sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa ancora per molte settimane». « Il virus – ha proseguito Borrelli – cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali, dovremo mantenere le distanze».

Ancora morti tra i camici bianchi: il bilancio sale a quota 72. I sindacati: «più di 10mila operatori sanitari positivi al virus»

Ansa/Andrea Canali | Medici e infermieri al lavoro senza sosta in un reparto di terapia intensiva

Sono in prima linea contro la pandemia e lo dimostrano i dati sui medici morti nel contrastare l’avanzata del virus. È salito oggi, 3 aprile, a quota 72 il numero di decessi per Covid-19 tra i camici bianchi. A riferirlo è la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Nella giornata di ieri, invece, il sindacato dei medici ospedalieri (Anaao-Assomed) ha denunciato che il numero di operatori sanitari contagiati abbia superato quota 10.000 casi: di questi, il 20% è un camice bianco e molti sono ricoverati in rianimazione.

Roma, allo Spallanzani 195 pazienti positivi e 190 dimissioni

ANSA/ GIUSEPPE LAMI | L’ingresso del’ospedale Spallanzani a Roma

L’Ospedale Spallanzani di Roma ha diffuso l’ormai quotidiano bollettino sui pazienti affetti da Covid-19 presenti nella propria struttura. I pazienti positivi sono in totale 195 (-2 rispetto a ieri): di questi, 22 persone necessitano di supporto per la respirazione (-2 rispetto a ieri). 190 (+10) sono invece i pazienti dimessi o rimandati a casa o in altre strutture territoriali, al fine di proseguire il periodo di quarantena. L’ospedale, nel bollettino ufficiale, sottolinea come prosegua «il trend di aumento del numero delle dimissioni, in parallelo a un minor numero di ricoverati Covid-19 positivi».

Veneto, 10.464 contagi totali. Diminuiscono i ricoveri

ANSA | Il governatore del Veneto, Luca Zaia

I pazienti colpiti da Covid-19 in Veneto sono complessivamente 10.464. Rispetto ai dati diffusi nella serata di ieri, si contano 213 contagiati. I decessi totali, dopo i 12 morti nella notte, raggiungono quota 572 per complicazioni legate al Coronavirus (SARS-CoV-2), considerando sia le morti ospedaliere, sia le morti in aree extra ospedaliere. I casi attualmente attivi sono 8.911. I pazienti ricoverati in ospedale sono complessivamente 1.964.

Tra questi, 1.629 (-7 rispetto a ieri) sono ospedalizzati in area non critica, mentre 335 si trovano in terapia intensiva. Il totale dei pazienti dimessi sin dall’inizio dell’epidemia è di 1.031 persone (+30 rispetto a ieri), numero che include i 784 negativizzati. Infine, 20.238 persone si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti positivi sono così ripartiti nelle diverse province venete:

Verona : 2.467

: 2.467 Padova : 2.403

: 2.403 Treviso : 1.657

: 1.657 Vicenza : 1.514

: 1.514 Venezia : 1.321

: 1.321 Belluno : 499

: 499 Rovigo : 180

: 180 Comune di Vo’ : 86

: 86 Domiciliati fuori dal Veneto : 183

: 183 In attesa di assegnazione: 69

Banca Europea per gli Investimenti: 40 miliardi a sostegno delle PMI. Sassoli: «Ci aspettiamo risposta coraggiosa»

EPA/OLIVIER HOSLET | Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli

La Banca Europea per gli Investimenti ha annunciato misure da 40 miliardi di euro a sostegno delle PMI colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19. Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha commentato: «Anche se questa misura è importante, ci aspettiamo una risposta coraggiosa da parte della Banca per mitigare gli effetti di questa crisi». «È necessario – ha sottolineato Sassoli – esplorare maggiori sinergie tra la BEI, le Istituzioni europee, le banche nazionali di promozione, le banche commerciali e i governi per fornire assistenza di emergenza ai settori e alle imprese più colpiti dalla crisi».

Come gestire i rifiuti durante il Coronavirus? Le raccomandazioni dell’Iss

Con l’epidemia di Coronavirus cambia anche – temporaneamente, ma non per tutti – il modo di fare la raccolta differenziata. Per i soggetti risultati positivi ai test, l’Istituto Superiore di Sanità consiglia di interrompere la raccolta differenziata, di sigillare i sacchetti della spazzatura in altri sacchetti, usare guanti monouso per chiuderli l’uno dentro l’altro, e gettarli ogni giorno.

Chi invece non è risultato positivo al tampone deve continuare a fare la raccolta differenziata, usando solo l’accortezza di gettare guanti, mascherine e fazzoletti nel cestino dell’indifferenziata e di sigillare bene il sacchetto gettandolo negli appositi cassonetti destinati alla raccolta indifferenziata.

L’Oms valuta la revisione delle linee guida sulle mascherine

ANSA | Mascherine

L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sta valutando l’ipotesi di revisionare le linee guida precedentemente diramate circa l’uso delle mascherine. A riferirlo è l’ex direttore esecutivo dell’Oms specializzato in malattie trasmissibili, David Heymann. Il tutto al netto di uno studio del Mit, secondo cui le microparticelle emesse tossendo o starnutendo potrebbero “viaggiare” nell’aria per rispettivamente 6 e 8 metri. «Se tali dati verranno confermati – ha commentato Heymann – è ipotizzabile che l’uso della mascherina sia altrettanto efficace, se non più efficace del mantenimento della distanza di sicurezza tra persone».

Inps, 2,45 milioni di domande in 2 giorni per 5,1 milioni di potenziali beneficiari

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) ha ricevuto complessivamente 2,45 milioni di richieste di sussidio a beneficio di 5,1 milioni di persone potenzialmente beneficiarie di bonus e sussidi economici durante la pandemia di Coronavirus. Le richieste risultano così ripartite:

2.092.432 per Indennità 600 euro

184.201 per Congedi Parentali

20.468 per il Bonus Babysitting

101.000 per CIGO, ​​per 1.939.000 beneficiari

58.000 per AssegnoOrdinario, per 952.800 beneficiari

Come funziona PittCoVacc: il potenziale vaccino-cerotto contro SARS-CoV2

Immagine esemplificativa di un vaccino-cerotto

Servirà tempo per cantar vittoria, ma intanto in tutti i laboratori del mondo è corsa contro il tempo per trovare un vaccino per il Covid-19. In particolare «Spinti dall’urgente necessità di vaccini COVID-19 – spiegano i ricercatori – abbiamo utilizzato questa strategia per sviluppare rapidamente i vaccini [con microaghi dissolventi] SARS-CoV-2 e testato la loro immunogenicità preclinica [sui topi] sfruttando la nostra sostanziale esperienza con i vaccini MERS-CoV». E così ad alcuni ricercatori è venuta in mente l’idea di provare a elaborare un vaccino-cerotto poiché «La pelle è un bersaglio ideale per l’immunizzazione: contiene una ricca popolazione di cellule presentanti l’antigene e di cellule immunitarie in grado di indurre un microambiente proinfiammatorio che favorisce l’induzione di un’immunità adattativa potente e duratura». Tuttavia bisogna procedere in modo cauto ed equilibrato, senza illudere le persone e senza test clinici su ampia scala e sperimentazioni e, ovviamente, senza previa autorizzazioni da parte delle autorità sanitarie.

«Ecco i figli di Renzi che giocano con gli amici, portati dalla scorta…». La video-denuncia e la replica dell’ex premier

Un vicino di casa del senatore di Italia viva ha ripreso e diffuso un video ritraente i figli che giocano a pallavolo con presunti amici, che avrebbero violato tutte le restrizioni di spostamento per limitare il contagio da Coronavirus. Quegli amici però sono proprio Matteo Renzi e sua moglie Agnese, come spiegato dall’ex premier in un messaggio audio: «Non c’è nessuna macchina della scorta che va a prendere qualcuno. C’è un vicino di casa, che sarà denunciato in sede civile e penale, che non soltanto viola ogni tipo di regola registrando un video in casa altrui, con minorenni. Ma poi dice il falso quando parla di cinque persone amiche di Renzi. I due presunti amici siamo io e Agnese, babbo e mamma».

La risposta di Conte a von der Leyen: «Cara Ursula, il 2020 rischia di essere ricordato come l’anno del fallimento del sogno europeo»

EPA/FILIPPO ATTILI | Conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, 2 agosto 2020

Ancora una lettera. Ma questa volta a scriverla è il Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, rivolgendosi e rispondendo alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sull’emergenza Coronavirus. «Cara Ursula, ho apprezzato il sentimento di vicinanza e condivisione che ha ispirato le parole con cui ieri ti sei rivolta alla nostra comunità nazionale e, in particolare, al nostro personale sanitario che, con grande sacrificio e responsabilità, è severamente impegnato nel fronteggiare questa emergenza – si legge nella lettera del premier pubblicata su la Repubblica». Tuttavia – prosegue – «le tue parole hanno scosso le coscienze di tutti, travalicando i confini nazionali e ponendo la riflessione oggi più urgente: cosa è disposta a fare l’Europa non per l’Italia, ma per se stessa».

«Al termine dell’ultimo Consiglio europeo dello scorso 26 marzo – ricorda il premier – ci siamo dati due settimane di tempo per raccogliere questa sfida. Purtroppo, alcune anticipazioni dei lavori tecnici che ho potuto visionare non sembrano affatto all’altezza del compito che la storia ci ha assegnato». «Si continua a insistere nel ricorso a strumenti che appaiono totalmente inadeguati rispetto agli scopi che dobbiamo perseguire – prosegue Conte – considerato che siamo di fronte a uno shock epocale a carattere simmetrico, che non dipende dai comportamenti di singoli Stati. È il momento di mostrare più ambizione, più unità e più coraggio», in particolare sul profilo degli aiuti economici e finanziari.

«Il 2020 sarà una data spartiacque nella storia dell’Unione europea – chiosa Conte richiamando non solo la presidente della Commissione Ue, ma tutti gli Stati membri – Ciascun attore istituzionale sarà chiamato a rispondere, anche ai posteri, delle proprie posizioni e del proprio operato. Solo se avremo coraggio, solo se guarderemo davvero il futuro con gli occhi della solidarietà e non col filtro degli egoismi, potremo ricordare il 2020 non come l’anno del fallimento del sogno europeo ma della sua rinascita».

In arrivo il decreto per le imprese: Conte alla ricerca dell’intesa con l’opposizione

ANSA | Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

In questi ultimi giorni il governo ha avuto incontri serrati con le opposizioni, al fine di varare – si ipotizza entro questo fine settimana – un decreto da circa 200 miliardi da destinare alle imprese medio-grandi, per rispondere all’emergenza Coronavirus. Inoltre, è previsto un ulteriore decreto entro Pasqua. Questo secondo caso conterrebbe lo stanziamento di 40 miliardi a sostegno di sanità, aziende, lavoratori, enti locali e famiglie, e potrebbe essere, in sostanza, la cosiddetta “decreto d’aprile”, già menzionata nei giorni scorsi da diversi ministri. Tuttavia restano aperte le incognite sugli aiuti europei e lo scoglio del Mes.

Gualtieri, nel decreto liquidità garanzie fino al 25% per imprese medio grandi

ANSA | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Con il nuovo decreto liquidità, a completamento del Cura Italia, il governo aggiungerà una garanzia di circa 200 miliardi di credito fino al 25% del fatturato per imprese a partire da quelle medie e grandi. É quanto è emerso dall’incontro tra il governo e l’opposizione e dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. L’intervento cui il governo lavora per garantire la liquidità delle imprese «sarà un impegno significativo, fra i più forti in Europa. Innanzitutto faremo – e probabilmente riusciremo a stralciarlo e quindi a farlo nei prossimi giorni – un provvedimento molto importante per potenziare l’intervento sulla liquidità già realizzato, con altri 200 miliardi di prestiti garantiti che coprano fino al 25% del fatturato di tutte le imprese con il 90% di garanzia dello Stato», ha chiarito Gualtieri al Tg1.

L’epidemiologo Lopalco: «La coda dell’epidemia potrebbe essere più lunga di quanto possa sembrare»

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO | Il professor Pier Luigi Lopalco

Il professor Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa, intervenendo ai microfoni di Omnibus su La7, ha sottolineato l’importanza di mettere in sicurezza le situazioni ad alto rischio di focolai, come nel caso delle carceri e delle residenze per anziani. «La coda dell’epidemia potrebbe essere più lunga di quanto possa sembrare vista la riduzione dei casi», spiega il professore.

«È difficilissimo – sottolinea il professor Loparco – dire il giorno in cui noi in Italia non osserveremo più casi, o osserveremo un numero di casi così basso che ci permetterà di allentare quelle che sono le misure di distanziamento sociale». «Diamoci questo obiettivo, per il momento: osserviamo cosa succede a Pasqua. In quel momento avremo situazioni molto diverse da una regione all’altra – prosegue – speriamo che la curva di decrescita dell’epidemia sia molto rapida, ma è necessario spegnere anche i focolai nei penitenziari e nelle case di cura per gli anziani».

Google pubblica spostamenti e luoghi affollati: le mappe online per combattere il Coronavirus

ANSA

Google ha messo a disposizione «dati aggregati e anonimi per mostrare quanto sono affollati determinati luoghi e cosa è cambiato a seguito delle limitazioni» imposte per il contenimento del contagio da Covid-19. Dall’analisi degli spostamenti in Italia risulta che, dall’inizio delle restrizioni sino al 29 marzo, «l’affluenza a farmacie e alimentari risulta così diminuita dell’85%, -94% per bar e ristoranti, -87% per i trasporti, -90% nei parchi, -63% nei luoghi di lavoro, mentre invece è aumentata del 24% la residenzialità».

Google | Il report sugli spostamenti in Italia

Google | Il report sugli spostamenti in Italia

Il dottor Pregliasco: «La Lombardia sta pagando il ritardo nelle chiusure decise da Roma»

ANSA | Il dottor Fabrizio Pregliasco, ricercatore dell’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi

«Vorrei spiegare davvero all’opinione pubblica perché la Lombardia è stata travolta da uno tsunami di casi di Covid-19». A dirlo in un’intervista al Corriere della Sera è il dottor Fabrizio Pregliasco, ricercatore dell’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi. Il professor Pregliasco ha preso in analisi i dati dell’inizio dell’epidemia di Covid-19 in Italia. «Il 25 febbraio – 4 giorni dopo il primo caso di Codogno – la Lombardia ha 231 casi; il Veneto 42. Da quel momento in avanti la crescita è stata esponenziale: il 3 marzo i lombardi positivi erano 1.346, i veneti 297», osserva il professor Pregliasco. La sintesi è però piuttosto amara: «La Lombardia sta scontando almeno 12 giorni di ritardo nelle chiusure. E non per colpa sua: mi risulta che dalla Lombardia fosse stato subito chiesto di bloccare tutto, ma Roma ha temporeggiato. E lo dico con rammarico», chiosa il dottor Pregliasco.

Corsa delle Regioni ai test sierologici per identificare gli immuni e ripartire. Ma sono affidabili?

Ansa

Pensare al dopo. Ritornare alla normalità, come già annunciato dal premier Conte, sarà fatto gradualmente. A livello sanitario la proiezione sul futuro riguarderà test sierologici: esami rapidi del sangue che permettono di individuare chi, nella popolazione, ha sviluppato gli anticorpi perché è stato colpito dal virus, magari senza accorgersene. Quelle persone possono, per quello che ne sappiamo, tornare al lavoro e non infettarsi di nuovo, almeno nel breve periodo: avrebbero il cosiddetto “passaporto immunologico”.

Milioni di mascherine italiane non possono essere usate: ecco perché siamo costretti a importarle

ANSA | Mascherine vendute per strada

L’imprenditore italiano Filippo Moroni voleva procurare circa 50 milioni di mascherine all’Italia data la scarsità dovuta all’eccesso di domanda per la pandemia da Coronavirus. L’uomo ha spedito centinaia di mail chiedendo ai vari enti se fossero interessati all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ma ha ricevuto una sola risposta, dalla Lombardia, salvo poi vedere la domanda caduta nel vuoto. L’obiettivo era riunire 21 aziende cinesi per acquistare 50 milioni di mascherine certificate Ce alla metà della base d’asta indetta da Consip, ma tutto si è bloccato a causa della burocrazia. La vicenda dell’imprenditore è stata raccontata nella puntata di ieri sera, 2 aprile, di Piazzapulita su La7.

Dallo scoppio della pandemia, e dall’appello per mancanza di mascherine in tanti si sono fatti avanti per acquisire le autorizzazioni per produrre i dispositivi. Al Politecnico di Milano si sono presentati 1.700 potenziali produttori, e sono stati sottoposti ai test di idoneità 600 prototipi, ma solo 10 rispettavano i requisiti di sicurezza. Di conseguenza, le mascherine vengono importate dall’estero, malgrado spesso la merce inviata da paesi come Cina, India e Sri Lanka sia caratterizzata da una bassissima qualità e spesso non sia conforme alle norme Ce, risultando pertanto inutilizzabili, perché a livello doganale non possono essere effettuati i controlli di idoneità.

La folla per strada a godersi il sole a Genova, l’attacco di Toti: «Comportamento da idioti»

Prima Milano e i suoi Navigli pieni di persone, in seguito Napoli con il centro storico affollato, e ora anche Genova si aggiunge alla lista delle città in cui le persone continuano a non rispettare le norme di distanziamento sociale per contenere il contagio da Coronavirus. E a riprendere i genovesi ci ha pensato il il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che, senza usare troppi giri di parole, ha denunciato il comportamento: «Così proprio non ci siamo. Vorrei chiedere a questi sconsiderati cittadini se davvero ognuno di loro ha un buon motivo per essere lì. Fare la spesa, andare a comprare un giornale non può essere il pretesto per fare quattro passi al sole».

«Mia madre Maria, con una grave polmonite, dimessa dall’ospedale di Enna senza tampone e morta dopo poche ore»: Il racconto della figlia

ANSA | Terapia intensiva

La procura di Enna, in Sicilia, ha aperto un fascicolo per epidemia colposa legata alla negligenza della condotta dell’ospedale per la morte di una donna 75enne, Maria Di Gregorio, a cui era stata riscontrata una polmonite con presenza d’acqua nei polmoni. Malgrado le insistenze della figlia Chiara, alla donna non è stato effettuato il tampone per capire se fosse positiva al Coronavirus. Dopo una breve degenza la donna è stata trasferita in una struttura non specializzata per i pazienti affetti da Covid-19 (Ospedale di Pizza Amrerina), dove invece le è stato fatto il tampone e in poche ore è morta per le complicazioni della polmonite. La signora Maria era positiva al SARS-CoV-2.

I rimproveri social del sindaco di Bari Decaro: «Minaccio di chiamare le fidanzate, a certi fanno più paura della polizia»

ANSA/ANGELO CARCONI | Il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro

«Ho pensato come tanti sindaci di continuare a fare ciò che faccio quotidianamente: il sindaco per strada. Se avessi fatto degli ammonimenti canonici, i miei concittadini non avrebbero capito». A dirlo è il sindaco di Bari e presidente dell’Anci (Associazione Nazionale Sindaci Italiani), Antonio Decaro. Il primo cittadino del capoluogo pugliese, tra le tante cose, ha spiegato a Open perché ha deciso di pubblicare sui social i video dei suoi rimproveri in giro per Bari, che sono successivamente diventati virali in tutto il mondo, come nel caso dei videomessaggi di Vincenzo De Luca, del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. «Mi sono arrivate chiamate di cittadini nelle quali mi segnalavano che alcune persone continuavano a uscire di casa e che non c’erano abbastanza controlli – ha spiegato Decaro – Sono andato personalmente e ho pubblicato i video, così da un lato spiegavo a chi era in giro l’importanza di stare a casa per interrompere il contagio, dall’altro ho potuto mostrare ai cittadini che i controlli ci sono». E circa le priorità dei sindaci in questo momento Decaro non ha dubbi: «Oggi la priorità è dare la possibilità a tutti di poter sfamare i propri figli. Ci sono famiglie che erano già fragili e ci sono famiglie che sono diventate fragili perché non si lavora da un mese».

Coronavirus, i rimproveri social del sindaco di Bari Decaro: «Minaccio di chiamare le fidanzate, a certi fanno più paura della polizia» – Video – Open

«Esami scritti e orali da casa con sguardo fisso sulla webcam, risposte a tempo e senza auricolari»

UNSPLASH

Le università italiane si sono riorganizzate per portare avanti le lezioni e gli esami durante la pandemia di Coronavirus. Tuttavia, per evitare che gli studenti copiassero durante gli esami, diversi atenei hanno imposto regole ferree onde evitare che gli studenti trasgrediscano o possano barare sbirciando o ricevendo suggerimenti. Solo per menzionare alcuni esempi, l’università di Parma ha imposto l’assenza di persone, libri, quaderni e appunti nella stessa stanza dove si sta svolgendo la prova orale. Inoltre, per gli esami scritti, è necessario tenere ben in vista il telefono capovolto. In questo caso il docente potrebbe richiedere allo studente di mostrare che la scrivania e la stanza sia effettivamente vuota. A Catania, invece, alcuni docenti hanno optato per la condivisione dello schermo con il docente, affinché possa monitorare che gli studenti non stiano facendo altre attività durante le lezioni.

