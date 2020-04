Via libera dal Cdm a 4500 assunzioni nella scuola. Salgono a 89 i morti tra i medici. Positivo il direttore generale dell’Aifa. Accordo tra Poste italiane e Carabinieri per consegna a domicilio delle pensioni

In evidenza:

Tasse sospese per due mesi per partite Iva e piccole aziende. Conte: «Bonus Inps entro il 15 aprile»

Con il decreto liquidità approvato dal Governo per sostenere le imprese e le partite Iva alle prese con l’emergenza Coronavirus sono stati altresì congelati, temporaneamente, 10 miliardi sul profilo fiscale anche per le famiglie. Nel nuovo decreto sono state introdotte nuove misure:

Bonus Inps: il premier Conte ha chiarito che non dovrebbero esserci ritardi nei versamenti. «Gli enti stanno lavorando tanto e sono fiducioso che possano arrivare a risolvere i versamenti prima del 15», ha dichiarato il premier;

Introduzione dell’assistenza fiscale a distanza per il 730: sarà possibile inviare ai Caf o ai commercialisti la dichiarazione precompilata e una copia del documento d’identità. Il termine ultimo per l’invio della dichiarazione resta fissato per il 30 settembre;

Introduzione dell’assistenza fiscale a distanza per il 730: sarà possibile inviare ai Caf o ai commercialisti la dichiarazione precompilata e una copia del documento d’identità. Il termine ultimo per l’invio della dichiarazione resta fissato per il 30 settembre;

Slittamento della consegna della certificazione unica per la dichiarazione dei redditi: il termine è stato prorogato al 30 aprile;

Sospensione dei versamenti di ritenute, Iva, contributi e premi assicurativi per aprile e maggio per le aziende che hanno registrato una perdita del fatturato a marzo pari al 33%, sotto i 50 milioni di ricavi: i versamenti dovranno essere effettuati entro giugno 2020 o diluite in 5 rate mensili sempre da giugno 2020;

Proroga dello stop al versamento delle ritenute anche per autonomi e partite Iva con un giro di affari fino a 400 mila euro;

Allentate le condizioni per il bonus prima casa: sono state “ammorbidite” le condizioni per non perdere il bonus. I termini saranno validi dal 23 febbraio sino al 21 dicembre 2020. Il bonus decadrebbe infatti se non si sposta la residenza nella nuova casa entro 1 anno e mezzo;

Variazione dei termini per i versamenti alla pubblica amministrazioni: sarà possibile versare effettuare i versamenti alla PA entro il 16 aprile, senza incorrere in sanzioni.

Il Consiglio dei Ministri non ha rinviato le elezioni all’autunno

ANSA/FILIPPO ATTILI/US CHIGI | Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima del Consiglio dei ministri, Roma, 6 aprile 2020

Contrariamente a quanto inizialmente riferito, fonti di Palazzo Chigi, nella tarda serata, hanno reso noto che «il rinvio delle elezioni regionali e comunali e di quelle suppletive per il Senato, previste per questa primavera, non rientra tra le norme approvate oggi dal Consiglio dei ministri». Secondo quanto riferito erroneamente inizialmente, infatti, Consiglio dei Ministri aveva dato il via libera al rinvio delle elezioni amministrative previste per maggio.

Il vulcanico sindaco di San Severo: «Mascherine a 10 euro? Siete strozzini». A Pasquetta posti di blocco contro le gite

FOTOGRAMMA | Francesco Miglio, sindaco di San Severo (FG)

Francesco Miglio, sindaco di San Severo, comune della provincia di Foggia, ha messo le mani avanti e, attraverso un video pubblicato su Facebook, ha assicurato a tutti i suoi concittadini che qualora non dovessero rispettare le misure di contenimento per il contagio da Coronavirus durante il periodo pasquale dovranno vedersela con la polizia. «Ci saranno posti di blocco in corrispondenza degli accessi cittadini in ingresso e uscita per evitare che possano esserci spostamenti per gite fuori porta e scampagnate», ha assicurato il sindaco. Miglio, inoltre, si è scagliato contro gli «strozzini» che speculano sulla vendita di mascherine. «Vi dovete vergognare», ha infine tuonato Miglio.

Liguria: 3.772 attualmente positivi, 595 decessi e 180 guariti

LUCA/ZENNARO | Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, 6 aprile 2020

Anche in Liguria continua ad aumentare il numero di persone contagiate dal SARS-CoV-2. Secondo l’ultimo bollettino regionale, rispetto alla giornata di ieri, si contano 39 decessi in più, portando così il numero complessivo di morti a 595. I pazienti attualmente positivi sono 3.772 (+41 rispetto a ieri). Aumentano però anche i guariti. Sono infatti 657 le persone positive clinicamente guarite (+17 rispetto a ieri) e 180 i guariti negativizzati (+20 rispetto a 24 ore fa). I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 15.533, di cui 25.140, con un incremento di 486 unità rispetto a ieri.

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha fatto sapere che la regione sta decidendo le modalità di distribuzione delle mascherine alla popolazione. Una distribuzione che inizierà venerdì. «Appena verra definita la modalità ve la comunicheremo immediatamente», ha dichiarato Toti.

Calabria: 722 casi attualmente positivi, 58 decessi e 37 guariti

ANSA/CARMELO IMBESI | Passeggeri arrivati da Reggio Calabria a bordo degli aliscafi delle Ferrovie dello Stato in attesa di controlli da parte delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario. Messina, 14 marzo 2020

Sono saliti a 817 i casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Calabria, di cui 722 attualmente positivi. Il numero di pazienti guariti è pari a 37 persone, mentre i decessi sono complessivamente 58 sin dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14, quelli ricoverati con sintomatologia sono 170, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 538. Sin dall’inizio dell’epidemia son stati effettuati 12.133 tamponi.

Il matematico Sebastiani: «Fase 2 da metà maggio. Segnali ottimi, ma non abbassiamo la guardia ora»

Scendono i numeri dei nuovi pazienti positivi al Coronavirus, ma anche quello delle persone ricoverate in terapia intensiva in Italia. Un trend positivo secondo il matematico del Cnr, Giovanni Sebastiani, che però invita tutti a non abbassare la guardia. Secondo il matematico e ricercatore esiste una correlazione tra le città più colpite e la loro posizione geografica sul territorio. «Se andiamo a rappresentare le province con più di mille casi vediamo – osserva il dottor Sebastiani – che si allineano lungo quattro principali direttrici autostradali: E35, E70, E55 e A22». E per quanto concerne l’avvio della cosiddetta “fase 2”, secondo il dottor Sebastiani, potrà essere avviata in alcune regioni, ipotizzando un graduale allentamento delle misure da metà maggio.

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Fase 2 da metà maggio. Segnali ottimi, ma non abbassiamo la guardia ora» – La videointervista – Open

Campania: 3.058 casi positivi, 204 decessi, 156 guariti

ANSA/ CIRO FUSCO | Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca

Sale a 3.058 il bilancio dei contagi totali nella regione Campania. I decessi sono 204, mentre i guariti 156. Le persone in terapia intensiva sono 101, altre 1.978 si trovano in isolamente domiciliare. Sono invece 610 complessive quelle ricoverate con sintomi. I casi attualmente ancora positivi sono saliti a 2.698. Complessivamente, sin dall’inizio dell’epidemia sono stati svolti 24.526 tamponi.

Marche: 3.706 casi attualmente positivi, 612 decessi e 296 guariti

ANSA/CROCE GIALLA | Gli operatori sanitari della Croce gialla ad Ancona, 16 marzo 2020

Salgono a 3.196 i casi di positività al Coronavirus nelle Marche. Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione Marche, i ricoverati Covid-19 sono 808, i pazienti in terapia intensiva sono, e i contagiati ricoverati in area post critica sono 193, per un totale di 1.141 persone complessivamente ricoverate, dato che rappresenta una lieve diminuzione rispetto agli scorsi giorni. 296 i pazienti dimessi e guariti. Sono invece 2.565 le persone in isolamento domiciliare. I deceduti, invece, sono complessivamente 612 sin dall’inizio dell’epidemia.

Conte: «Liquidità di 400 miliardi a imprese»

L’intesa trovata dal Governo sul pacchetto liquidità alle imprese è «in grado di mobilitare risorse per oltre 750 miliardi di euro»: con il decreto imprese arrivano «oltre 400 miliardi in più rispetto ai 350 miliardi già previsti nel dl Cura Italia» per far fronte alle difficoltà economico-finanziare legate alla pandemia da Coronavirus. Nel nuovo decreto per le imprese sono previsti «200 miliardi per il mercato interno, altri 200 per l’export. Si tratta di una potenza di fuoco – ha sottolineato Conte – io non ricordo un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica per il finanziamento alle imprese». Ad annunciarlo in conferenza stampa al termine del Cdm è il premier Giuseppe Conte.

«È una cifra enorme, che andrà sia a beneficio del mercato interno ma anche dell’export, attraverso prestiti che verranno erogati nei normali canali finanziari, con la particolarità che lo Stato offrirà una garanzia affinché tutto avvenga in modo celere, spedito, sicuro. In particolare – ha aggiunto – potenzieremo il fondo centrale di garanzia per le Pmi e aggiungiamo anche il finanziamento dello Stato attraverso Sace, soprattutto a beneficio delle medie e delle grandi imprese». Inoltre, «Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio», ha proseguito il premier. «Agli italiani voglio dire presto raccoglieremo i frutti di questi nostri sacrifici. Quando sarà tutto finito, arriverà una nuova primavera e la vivremo insieme. Stiamo imparando cosa significa essere italiani. Solidali e coraggiosi, coesi», ha chiosato infine il premier.

Di Maio: «Nuovo patto per favorire le aziende italiane nell’export»

ANSA/CLAUDIO PERI | Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

«Oggi abbiamo trovato un accordo che oltre a rafforzare il ruolo del ministero degli Esteri in tema di commercio estero, ci permetterà di intervenire a favore delle aziende italiane con un nuovo patto per l’export. Lo Stato metterà 400 miliardi – 200 nel 2020 e altri 200 nel 2021 – per garantire i prestiti che le imprese otterranno dalle banche per i loro piani di investimento e di esportazione. Lo Stato, inoltre, assicurerà 50 miliardi di garanzie date da SACE agli esportatori che ci permetteranno di liberare almeno altri 50 miliardi per le imprese». A scriverlo su Facebook alla fine del Cdm, è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Mef, intesa su Dl imprese: governo pronto a stanziare oltre 750 md di euro

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Il Governo trova l’intesa sul pacchetto liquidità alle imprese. L’esecutivo si dice pronto a stanziare oltre 750 miliardi di euro: con il decreto imprese arrivano «oltre 400 in più rispetto ai 350 miliardi già previsti nel dl cura Italia». La notizia è stata resa nota da fonti del ministero dell’Economia. Con il decreto imprese viene «rafforzato il ruolo di Sace – società del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, ndr – anche nel campo dell’export e del sostegno alla internazionalizzazione delle imprese». Inoltre, «si mobilitano 200 miliardi di prestiti con garanzie fino al 90% per tutte le imprese, senza limiti di fatturato».

Mancate “zone rosse” in Lombardia, botta e risposta tra Conte e Fontana

Fotogramma | Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana (S) e il premier Giuseppe Conte (D)

Continua lo scontro tra Governo e regione Lombardia. E questa a volta a parlare dalle pagine di Tpi è il premier Giuseppe Conte, che punta il dito contro la gestione dell’emergenza Coronavirus da parte della Regione Lombardia. «Non vi è argomento da parte della Regione Lombardia per muovere contestazioni al Governo nazionale o ad altre Autorità locali. Se la Regione Lombardia ritiene che la creazione di nuove zone rosse andasse disposta prima – sottolinea Conte – con riguardo all’intero territorio regionale o a singoli comuni, avrebbe potuto tranquillamente creare “zone rosse”, in piena autonomia».

In serata, ai microfoni del Tg4 è intervenuto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha dichiarato: «Al di là del fatto che ammesso che ci sia una colpa, la colpa eventualmente è di entrambi, io non ritengo che ci siano delle colpe in questa situazione». «Forse – ha proseguito Fontana, rispondendo alle affermazioni di Conte – su Alzano si sarebbe potuto fare qualcosa di più rigoroso, ma dopo che era stata istituita una zona rossa noi non avevamo neanche da un punto di vista giuridico modo di intervenire».

Oms: «L’uso in massa delle mascherine potrebbe aggravare la carenza per i medici e per le persone che ne hanno più bisogno»

EPA/SALVATORE DI NOLFI | Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus

«Apprendiamo che diversi Paesi hanno raccomandato o stanno prendendo in considerazione l’uso di maschere sia mediche sia non mediche per prevenire la diffusione del Coronavirus tra la popolazione», ha esordito durante la consuetudinaria conferenza stampa il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Innanzitutto, le maschere mediche devono essere usate prioritariamente per gli operatori sanitari in prima linea nella risposta al virus – ha puntualizzato il direttore dell’Oms – Sappiamo che le maschere mediche possono aiutare a proteggere gli operatori sanitari, ma la loro disponibilità è scarsa a livello globale».

«Siamo preoccupati dal fatto che l’uso di massa di maschere mediche da parte della popolazione potrebbe aggravare la carenza di queste maschere specializzate per le persone che ne hanno più bisogno. In alcuni luoghi – ha sottolineato il dottor Tedros – queste carenze stanno mettendo in serio pericolo gli operatori sanitari». «Nelle strutture sanitarie, l’Oms continua a raccomandare l’uso di maschere mediche, respiratori e altri dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari. Quanto alla popolazione, raccomandiamo l’uso di maschere mediche a persone malate o a persone che si prendono cura di una malati a casa».

«Oggi l’Oms pubblicherà le linee guida e i criteri per supportare i Paesi nel prendere decisioni relative mascherine», ha annunciato il Dr. Tedros. I diversi Paesi potrebbero prendere in considerazione l’uso di mascherine nelle comunità in cui altre misure come la pulizia delle mani e il distanziamento sociale sono più difficili da raggiungere a causa della mancanza di acqua o delle condizioni di vita anguste. Se le maschere vengono indossate – ha sottolineato – devono essere utilizzate in modo sicuro e corretto. L’Oms ha preparato una guida su come indossare, togliere e smaltire le maschere».

«Incoraggiamo i Paesi che stanno prendendo in considerazione l’uso di maschere per la popolazione in generale per studiarne l’efficacia in modo da poter condividere i risultati di ricerca raggiunti con tutti. Inoltre – puntualizza infine il direttore generale dell’Oms – le maschere dovrebbero essere sempre e solo utilizzate come parte di un pacchetto completo di interventi». «Le maschere da sole non possono fermare la pandemia. I Paesi devono continuare a trovare, testare, isolare e trattare ogni caso e rintracciare ogni contatto. Maschera o nessuna maschera, ci sono cose provate che tutti noi possiamo fare per proteggere noi stessi e gli altri: mantieni la distanza, pulisci le mani, tossire o starnutire nel gomito ed evitare di toccarci il viso», ha chiosato infine il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Piemonte: 3.300 attuali positivi, 1.284 decessi e 506 guariti

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Piazza Vittorio deserta, Torino, 25 marzo 2020

In Piemonte continua ad aumentare il numero di persone contagiate dal SARS-CoV-2. L’Unità di Crisi della Regione ha dato conto dei nuovi numeri relativi all’epidemia di Coronavirus nel suo bollettino quotidiano. Rispetto alla giornata di ieri, si contano 93 decessi in più, 43 nel Torinese, 16 nell’Alessandrino, 4 nell’Astigiano, 5 a Biella, 8 nel Cuneese, 4 a Novara, 5 a Vercelli, 5 nel Verbano-Cusio-Ossola e 2 pazienti provenienti da altre regioni, portando così il numero complessivo di morti nella regione a 1.284. I pazienti attualmente positivi sono 10.545. Cresce il numero dei guariti che, rispetto alla giornata di ieri, aumentano di 72 unità, per un totale di 506 persone guarite dall’inizio della pandemia. I tamponi diagnostici finora eseguiti dalla regione sono 43.306, di cui 25.140 risultati negativi.

Piemonte, la regione sceglie di fare i tamponi nelle case di riposo

ANSA / MATTEO BAZZI | Foto esemplificativa, Una coppia di anziani a passeggio al parco Nord di Milano, 19 Marzo 2020

Mentre la situazione nelle case di riposo sta diventando sempre più difficile da gestire, la regione Piemonte ha scelto di effettuare tamponi su ospiti e operatori nel caso in cui uno di essi venisse trovato positivo al Covid-19. La decisione è stata comunicata direttamente dal portale ufficiale della regione.

Emilia-Romagna: 3.300 attuali positivi, 2.108 morti e 2.397 guariti

ANSA/USL BOLOGNA | A Bologna 1 test ogni 5 minuti con i tamponi drive-thru in automobile, in maniera sicura e rapida, 18 marzo 2020

Secondo l’ultimo bollettino ufficiale sono saliti a 17.556 i casi di positività in Emilia-Romagna, 467 più di ieri. Il numero di pazienti guariti è salito di 196 unità, per un totale di 2.397 guarigioni, di cui 1.432 persone diventate asintomatiche e 965 negativizzate al virus. I decessi salgono a quota 2.108, 57 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 372 (-2 rispetto a ieri), mentre i ricoverati in ospedale sono 3.804 (-35 rispetto a ieri). Sono invece 7.795 le persone in isolamento domiciliare. I test effettuati dalla Regione sino ad oggi dall’inizio dell’epidemia sono stati 72.163.

«Sta andando meglio, è il settimo giorno che vi è una crescita sempre più contenuta dei positivi». A dirlo è il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. «Cominciano ad aumentare di tanto i guariti – osserva Bonaccini – Abbiamo meno posti occupati in terapia intensiva. Stanno calando sensibilmente gli accessi ai pronto soccorso e i ricoverati gravi». «Tuttavia, ha puntualizzato il governatore – bisogna continuare a combattere. Guai a dire che abbiamo vinto. Le restrizioni, il distanziamento sociale, sono l’unica arma efficace per contrastare il Coronavirus».

Lazio: 3.300 attuali positivi, 229 morti e 502 guariti

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | L’Hotel Marriott a Roma, 1 Aprile 2020

Nella regione Lazio, secondo quanto comunicato nel bollettino dell’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione, sono 3.300 gli attuali casi positivi. Di questi 1.868 sono in isolamento domiciliare, 1.235 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 197 sono ricoverati in terapia intensiva. Infine, 229 sono i pazienti deceduti e 502 le persone guarite sin dall’inizio della pandemia di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 151 nuovi casi di positività al SARS-CoV-2, 8 morti e 38 guarigioni, con ulteriori 5 casi in attesa di conferma. Scendendo nel dettaglio, i nuovi positivi sono così ripartiti:

15 nell’Asl Roma 1;

16 nell’Asl Roma 2;

8 nell’Asl Roma 3;

3 nell’Asl Roma 4;

12 nell’Asl Roma 5;

11 nell’Asl Roma 6;

6 nell’Asl di Frosinone;

14 nell’Asl di Latina;

58 nell’Asl di Rieti;

8 nell’Asl di Viterbo.

Roma, allo Spallanzani 185 nuovi casi positivi

ANSA/ANGELO CARCONI | Una sala di pre-triage dell’ospedale Spallanzani di Roma

L’Istituto Spallanzani ha diramato il bollettino quotidiano. La nota positiva è che, nonostante l’emergenza sanitaria, i pazienti Covid-19 dimessi nella Capitale sono sempre più numerosi. Salgono infatti a quota 209 solo nella giornata di oggi. I casi positivi salgono invece a 185: di questi, 19 necessitano di supporto respiratorio per le terapie di guarigione.

Toscana: 5.301 attuali positivi, 350 morti e 106 guariti

ANSA / AFP / CARLO BRESSAN | Uno scorcio di Ponte Vecchio a Firenze, 10 marzo 2020

Sono 154 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, portando così il numero di contagiati dall’inizio dell’epidemia a 6.001 persone. 106 finora le guarigioni virali, 244 quelle cliniche e 25 nuovi decessi, per un totale di 1.350 persone morte dall’inizio dell’epidemia. Secondo il bollettino ufficiale diramato dalla regione, il numero di pazienti attualmente positivi è di 5.301 persone, mentre il numero di pazienti ricoverati negli ospedali toscani è di 1.395, di cui 279 in terapia intensiva. Dal 1° febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 52.849 tamponi, su 45.725 persone. 15.400 , infine, le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana.

Il bollettino della Protezione civile del 6 aprile 2020: in Italia 16.523 vittime, 636 nell’ultimo giorno

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha diffuso i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Il numero totale di persone risultate positive è 91.246. Di queste 3.977 sono ricoverate in terapia intensiva, 58.320 sono in isolamento domiciliare e 28.949 sono ricoverati in ospedale con sintomi (-61). Il numero delle vittime è arrivato a 15.887, 525 nelle ultime 24 ore. Il numero dei pazienti guariti è in totale 21.815.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia

Iss | Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia (6 aprile 2020)

La conferenza stampa

Borelli: «Un fondo per i familiari dei sanitari deceduti»

«Ho firmato ieri sera un’ordinanza della Protezione civile che istituisce un fondo per provvidenze destinate familiari dei sanitari deceduti, alimentato dalla famiglia Della Valle. Ringrazio Diego della Valle che ha promosso la raccolta per chi è rimasto orfano a perso un familiare a causa dell’emergenza Coronavirus». A dirlo a margine della conferenza stampa quotidiana per fare il punto sulla pandemia Covid-19 è il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Il capo della Protezione civile ha poi voluto ricordare le vittime nel terremoto de L’Aquila, del 6 aprile 2009. «Voglio stringermi nel silenzio e nel ricordo alle famiglie delle vittime e agli aquilani, ha dichiarato Borrelli. Il 6 aprile è una data indimenticabile per molti aquilani e abruzzesi – ha proseguito Borrelli – Purtroppo non abbiamo potuto partecipare alla fiaccolata causa dell’emergenza ma sono loro vicino».

Lombardia: 1.089 nuovi positivi e 297 morti in più rispetto a ieri

ANSA / MATTEO BAZZI | L’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera

Il bollettino del 6 aprile 2020

L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus nella Regione. I nuovi positivi sono 1.089 (ieri, 5 aprile, erano 1.337), per un totale di 51.534 casi totali registrati (ieri erano 50.445). I guariti sono in tutto 13.863. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati invece 297 (ieri erano 249). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 9.202 (ieri erano 8.905). I pazienti in terapia intensiva sono 1.343, rispetto ai 1.317 di ieri: +26. I ricoveri sono invece -95 rispetto a ieri, per un totale di (ieri erano 12.009). I positivi non ospedalizzati sono in totale 15.212 (ieri erano 14.798): +414 in 24 ore.

I pazienti positivi suddivisi per provincia

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo 9.815 (+103)

9.815 (+103) Brescia 9.477 (+137)

9.477 (+137) Como 1.473 (+89)

1.473 (+89) Cremona 4.260 (+27)

4.260 (+27) Lodi 2.278 (+23)

2.278 (+23) Lecco 1.678 (+50)

1.678 (+50) Monza e Brianza 3.157 (+111)

3.157 (+111) Milano 11.538 (+308)

11.538 (+308) Mantova 2.084 (+40)

2.084 (+40) Pavia 2.700 (+81)

2.700 (+81) Sondrio 614 (+23)

614 (+23) Varese 1.293 (+102)

La diretta da Palazzo Lombardia

Gallera: «Lento ma costante miglioramento»

«I dati di oggi ci parlano di una situazione in lento ma costante miglioramento. Lo sforzo complicato che stiamo facendo quindi porta a risultati». A dirlo a margine dell’ormai consueta diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza Coronavirus in Lombardia, è l’assessore al Welfare Giulio Gallera. «I dati danno una costante riduzione, non crollo, quundi prepariamoci a una Pasqua diversa dalle altre, senza grigliate e gite fuori porta, ma con un bel pranzo fatto in casa». «Non dobbiamo mollare e dobbiamo continuare a stare in casa», ha proseguito Gallera.

Gallera: «I dati di Milano sono confortanti»

Quanto alla città di Milano, a detta dell’assessore al Wellfare i dati risultano essere «confortanti»: nel capoluogo lombardo, infatti, sono stati registrati 112 nuovi positivi per un totale di 4.645 pazienti positivi. Guardando alla provincia di Milano, invece, i numeri di contagi aumentano di 308 unità, portando così il numero complessivo dei contagi nella provincia di Milano a 11.538 casi. Un trend positivo viene registrato anche a Brescia con un aumento di 137 positivi per un totale 9.477 contagiati sin dall’inizio dell’epidemia, così come a Bergamo dove i casi positivi son aumentati di 103 unità, per un totale di 9.815 positivi.

Gallera: «Sulle Rsa enorme travisamento della realtà»

«Non abbiamo mai imposto o chiesto alle Rsa di mettere i pazienti Covid positivi insieme agli ospiti e chi lo dice fa un atto ignobile». È con queste parole che l’assessore al Welfare Gallera risponde alle accuse di aver chiesto alle residenze sanitarie assistenziali di ospitare pazienti Covid-19. Gallera ha menzionato la delibera regionale dell’8 marzo scorso, sottolineando come veniva richiesta la possibilità di ospitare pazienti positivi in aree distinte rispetto a quelle degli ospiti e di inserire personale dedicato. «Abbiamo detto alle Rsa con queste caratteristiche se potevano e volevano aiutarci a salvare delle vite e lo ha fatto un numero ristretto – prosegue Gallera – Ora dobbiamo leggere un travisamento della realtà” ha aggiunto, con “qualcuno che ci imputa azioni che sono il contrario di ciò che è scritto nero su bianco. Lo riteniamo grave, triste perché si specula sulle vite umane ed è inaccettabile».

Pensioni, ritiro a domicilio: accordo tra Poste italiane e Carabinieri

Ansa | L’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante

Saranno «23.000 pensionati di età pari o superiore a 75 anni che potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici postali». È previsto da una convenzione tra Poste e l’Arma dei Carabinieri, spiegano l’azienda e l’Arma con una nota, per «tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti».

Vaticano, istituito un fondo di emergenza

ANSA | Papa Francesco

Papa Francesco ha istituito un Fondo di emergenza presso le Pontificie Opere Missionarie per aiutare le persone e le comunità che sono state tragicamente colpite dalla diffusione di Covid19. Il Fondo di emergenza sarà utilizzato per accompagnare le comunità colpite nei paesi di missione attraverso le strutture e le istituzioni della Chiesa. Papa Francesco ha destinato la somma di 750.000 di dollari Usa come contributo iniziale per il Fondo e ha chiesto alle realtà della Chiesa che possono di contribuire.

Cdm, via libera al Dl Scuola

ANSA/ETTORE FERRARI | La ministra della Scuola Lucia Azzolina

Il Consiglio dei ministri approva il dl Scuola: confermati i due scenari già ipotizzati per la prova di Maturità e l’ammissione all’anno successivo – e agli esami – per tutti gli studenti. I ragazzi saranno valutati con voti finali corrispondenti all’impegno dimostrato durante l’anno e nella didattica a distanza. La data entro cui si stabilirà come procedere all’esame di stato è il 18 maggio. E diversamente da come ipotizzato una settimana fa, salteranno gli esami di terza media: studenti e studentesse verranno valutati in base a un elaborato.

Inps, ricevute 3.5 milioni di domande per bonus e cassa integrazione

ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico

L’Inps ha comunicato di aver ricevuto fino alle 12 di oggi quasi 3,5 milioni di domande per più di 6,8 milioni di beneficiari, precisando che per l’indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi si sono superati i tre milioni di domande (3.058.726) mentre per la cassa integrazione e l’assegno ordinario sono arrivati nel complesso oltre 211.000 domande per oltre 3,5 milioni di lavoratori interessati.

Veneto, 181 nuovi casi e 8 decessi

Ansa | Piazza San Marco a Venezia

Nuovo bollettino medico dalla Regione Veneto: nella giornata di oggi si registrano 181 nuovi casi di positività al Coronavirus per un totale di 11.588. Rispetto ai 654 decessi già registrati ieri, nelle ultime 24 ore il bilancio sale a +8, portando il totale a 662. Trend positivo in terapia intensiva, con un totale di 322 pazienti (-5 rispetto a ieri). Sono 19.595 le persone in isolamento domiciliare.

Gimbe: «Fase 2 solo quando non ci saranno più contagi»

«Dal punto di vista epidemiologico, possiamo cominciare a parlare della “fase due” quando non ci saranno più contagi. A oggi ci sono vari modelli predittivi che collocano questo periodo tra la fine di aprile a metà maggio, ma è chiaro che non è possibile fare delle previsioni assolute», ha detto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. E ha poi aggiunto: «Prima di quella data cominciare a pensare di fare delle riaperture di qualunque natura è estremamente rischioso, perché il rischio che si ripresentino nuovi focolai è medio-alto».

Vaccini, Burioni: «Sì ai test sugli animali»

ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Il professor Roberto Burioni

Secondo Roberto Burioni, «Il fatto che gli animali possano essere contagiati non è solo un elemento negativo». Questo perchè ci sarebbe un notevole vantaggio nella sperimentazione dei vaccini». Il noto virologo non ha mancato di rassicurare gli animalisti specificando che «nel rispetto degli animali e senza farli soffrire, potremmo sperimentare i vaccini su di loro per vedere se sono protetti». «Una delle cose che ha rallentato moltissimo la ricerca di un vaccino contro Hiv, il virus che causa l’Aids, è stata la mancanza di modelli animali. Per questo virus, invece, potremmo averli. I nostri amici a quattro zampe potrebbero darci una mano fondamentale nello sconfiggere questa malattia», ha spiegato a Che tempo che fa.

Legame Covid-19 e rete 5G: nessun istituto lo conferma

Christoph Scholz | La Rete 5G

Non esistono legami tra il Coronavirus e il 5G. La teoria parte da uno «studio» proveniente da un importante centro di ricerca americano e firmato da Ronald Neil Kostoff. Il testo, in sintesi, dice che siccome non si riesce a dimostrare che le reti Wireless non sono pericolose, allora lo sono; quindi sarebbe in atto un esperimento sulla popolazione umana – senza il consenso dei cittadini – o al limite tramite un «consenso disinformato». I complottisti collegano il 5G con un indebolimento del Sistema immunitario, che porterebbe all’aggravarsi della pandemia. Ma non è così.

Il Veneto è la prima regione italiana a sperimentare i test sierologici

ANSA/FILIPPO VENEZIA | Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia

Sarà il Veneto la prima regione italiana ad avviare l’iter per i test sierologici per rintracciare gli anticorpi nel sangue che debellino il Coronavirus. «In Veneto è cominciato il test sierologico. Siamo stati i primi a parlarne, ora è iniziata». Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. E ha poi precisato che «questa è una prova sierologica su un campione rappresentativo di 2-3.000 casi, di persone infettive e di dipendenti sanità, per cominciare a validare gli anticorpi neutralizzanti. Qualcuno dice che tutto è da dimostrare, altri dicono che la risposta serve per fare il vaccino. Se non bussi alla porta non te la aprono».

Bonus 600 euro, troppi aventi diritto rischiano

Ansa

Era stato annunciato come l’indennità pensata per chi ha dichiarato redditi fino a 50mila euro e ha subito ingenti cali di fatturato a causa della pandemia di Coronavirus. Il bonus 600 euro spetterebbe a un professionista su due iscritto alle Casse private. Eppure, dei quasi 552 mila iscritti alla previdenza privata, sono solo 333.333 mila le richieste che possono essere accolte, stando ai 200 milioni di euro stanziati per la causa. Questa settimana dovrebbero partire i primi pagamenti.

Smartworking, il lavoro agile mette in difficoltà il Sud

Una soluzione – temporanea – per continuare a fare la vita di tutti giorni mentre fuori imperversa la pandemia da Coronavirus. Si tratta dello smartworking. Il lavoro agile o la scuola a distanza, secondo l’ultimo rapporto Istat, evidenziano una falla non da poco, in tempi di digitalizzazione: l’accesso ai computer che intensifica, ancora una volta, il divario tra Nord e Sud. Secondo l’Istat, nel Mezzogiorno il 41,6% delle famiglie è senza computer in casa e solo il 14,1% ha a disposizione almeno un computer per ciascun componente. Un dato significativamente più alto rispetto alla media nazionale del 33,8%.

Approvato il decreto scuola, ma non c’è accordo sulle imprese

ANSA | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola. Secondo l’ultima bozza, come riporta l’agenzia stampa Ansa, il decreto prevede la sospensione delle procedure dei concorsi e degli esami di abilitazione per accedere le professioni vigilate dal Ministero della giustizia. Inoltre nel corso del Cdm è stato trovato l’accordo sulle assunzioni di 4500 professori nella scuola per colmare i posti lasciati vacanti da Quota 100. Niente accordo invece sul decreto imprese, altro punto del Consiglio dei ministri, la cui approvazione era attesa sempre per oggi, il Cdm ora è stato sospeso in atteso di trovare la quadra sulle misure a sostegno degli imprenditori.

Obbligo di mascherine in Lombardia: Bergamo ne acquista 200mila

ANSA/TIZIANO MANZONI | Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori

Dopo l’ordinanza che obbliga ogni abitante lombardo a indossare come protezione la mascherina, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori torna sulla polemica, e, su Twitter, fa sapere che le mascherine sono introvabili sul mercato, e quand’anche se ne trovassero, il conto da pagare per averle sarebbe salato.

Per venire incontro ai suoi cittadini, «il Comune di Bergamo ne ha acquistate 200.000 (grazie anche a donazioni) e da domani le distribuirà gratis ai cittadini che ne sono privi attraverso i negozi di vicinato». Nella mattinata il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva fatto sapere che le mascherine «è necessario utilizzarle, certo è che nella prima fase dovremofare tutto il possibile per fornirle ai cittadini. Ne parlerò oggi con il presidente Attilio Fontana, insieme agli altri sindaci lombardi».

Scuola, al via le assunzioni di 4.500 professori

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera per l’assunzione di 4.500 professori, l’obiettivo è recuperare parte dei posti liberati nell’estate del 2019 dai prepensionamenti avviati con Quota 100. Viene così attuata una norma inserita nel decreto scuola dello scorso autunno voluta dalla ministra Lucia Azzolina. Le assunzioni non sono state fatte lo scorso settembre perché i posti non erano stati messi a disposizione.

Chi mette a rischio la vita degli altri non si ferma: 20mila multati nel weekend

Tra sabato e domenica 20mila persone sono state denunciate per non aver rispettato le misure disposte dal governo sull’epidemia da Coronavirus. Solo nella giornata di domenica 5 aprile sono stati fatti 186.741 controlli. Di tutte le persone fermate dalle Forze dell’Ordine 11.022 sono stati sanzionate per aver infranto il divieto di spostamento, 47 per false dichiarazioni e 25 per aver violato la quarantena. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 66.538: 115 titolari sono stati sanzionati mentre per 24 è stata decisa la chiusura dell’attività.

Genova, allo stabilimento Arcelor Mittal riprende la produzione

Ansa | La bandiera sullo stabilimento Arcelor Mittal di Genova

Lo stabilimento di Arcelor Mittal di Cornigliano a Genova era fermo dal 23 marzo per l’emergenza Coronavirus. Da questa mattina è ripartita la produzione della banda stagnata, il materiale che serve per le lattine usate nell’industria alimentare. L’obiettivo della dirigenza è far arrivare a regime il ciclo della latta entro il 20 aprile. Al momento sono 60 gli operai e i tecnici al lavoro, mentre gli impiegati sono in smart working. Progressivamente dovrebbero arrivare a 200.

Test sierologici, il Css sta definendo su chi farli

EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Fra poco Il Consiglio superiore di sanità avvierà i test sierologici. Il presidente Franco Locatelli ha spiegato all’agenzia stampa Ansa: «Stiamo definendo il dimensionamento campionario tenendo conto di vari criteri, tra cui quello dei profili lavorativi in relazione alle attività” più strategiche in vista della fase 2 della riapertura».

Positivo Nicola Magrini, direttore generale Aifa

Ansa | La sede dell’Aifa a Roma

Il tampone è risultato positivo. L’Agenzia italiana del farmaco ha reso noto che il suo direttore generale Nicola Magrini è positivo al Coronavirus. Magrini si è messo subito in isolamento, così come tutte le persone che sono state a contatto con lui. Al momento, spiega Aifa, non presenta sintomi e quindi continuerà a svolgere il suo lavoro da casa. Intanto i medici morti con diagnosi di Coronavirus sono arrivati a 89. Il sito della Federazione Generale degli Ordini dei medici aggiorna ogni giorno l’elenco di chi è scomparso, con nome, cognome e qualifica.

Piazza Affari apre in rialzo. Il rallentamento della pandemia incoraggia le Borse

Ansa | Piazza Affari a Milano

L’Istituto di sanità italiano ha aperto alla possibilità che l’epidemia di Coronavirus stia rallentando, così da permettere al numero di contagi di diminuire. Un segnale positivo, che ha permesso a Piazza Affari di aprire in rialzo: nei primi minuti di scambio il Ftse mib è salito al 3,5%. La stessa dinamica si è replicata anche per altre Borse europee: Francoforte è arrivata al +4,55% mentre Parigi al +3,36%.

Liguria, in tutta la regione 381 assunzioni di personale sanitario

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il governatore della Liguria Giovanni Toti con Mara Carfagna

La regione Liguria ha reso noto dai suoi canali ufficiali che per fronteggiare l’emergenza Coronavirus sono state assunte 381 persone con specializzazioni nel settore sanitario. Di queste ci sono 130 medici, 129 infermieri, 58 specializzandi e 9 fra operatori del 118, Oss e tecnici di laboratorio.

Atteso per oggi il decreto che spiega come sarà la maturità 2020

Ansa | La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina

O si torna in classe il 18 maggio o non si torna più fino a settembre. Sono queste le due ipotesi di cui si parla per quanto riguarda questo anno scolastico. Al Consiglio dei ministri di oggi dovrebbe arrivare l’ok sul decreto che definirà il futuro della scuola italiana. L’attenzione è soprattutto per gli esami di maturità e per quelli di terza media. Dubbi anche per il prossimo anno, se ci saranno ancora infezioni di Covid-19 è possibile un maggior distanziamento nelle classi.

Oltre alla scuola, oggi il Cdm dovrebbe chiarire anche quali saranno le misure economiche per imprese e famiglie: tra gli aiuti si pensa allo stop dell’Iva, dell’Irpef e dei contributi.

Come funzionano i test sierologici per la «patente di immunità»

Il test sierologico non sono come i tamponi. A differenza dei tamponi che cercano il Coronavirus nelle secrezioni, i test sierologici analizzano il sangue. Per quelli più rapidi basta qualche goccia, altrimenti è necessario un prelievo. In questo articolo abbiamo analizzato passaggio per passaggio il funzionamento di questo test.

Mattarella alla ricorrenza per l’Aquila: «Affrontare l’emergenza con solidarietà»

Ufficio stampa Quirinale | Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha diffuso un messaggio per ricordare gli 11 anni trascorsi dal sisma che nel 2009 sconvolse l’Aquila e tutto l’Abruzzo. Mattarella ha spiegato che questa ricorrenza «si celebra in un contesto eccezionale, determinato da una pericolosa pandemia che siamo chiamati a fronteggiare con tutta la capacità, la responsabilità, la solidarietà di cui siamo capaci».

Il presidente ha poi esteso il messaggio a tutta l’Italia e a quello che sta vivendo in questi giorni: «Di fronte agli ostacoli più ardui possiamo avere momenti di difficoltà ma l’Italia dispone di energia, di resilienza e di una volontà di futuro che ha radici antiche e che, nei passaggi più difficili della nostra storia, è sempre stata sostenuta da una convinta unità del popolo italiano».

Toscana, la ricetta arriva via sms

Per ridurre l’afflusso di pazienti agli ambulatori dei medici, la regione Toscana ha deciso che è possibile farsi prescrivere via sms qualsiasi tipo di ricetta. L’assessore alla Salute Stafania Saccardi ha spiegato: «Con questo intervento abbiamo ampliato la possibilità di ridurre al massimo gli spostamenti verso gli ambulatori dei medici, accogliendo le richieste di numerosi pazienti fragili, ma anche dei medici e del personale degli ambulatori».

I viaggi «interminabili» per tornare a casa: tre storie di rientri in Italia

elena dalle filippine in 120 ore Il tuo browser non supporta il tag iframe

Elena, Martin e Vittorio erano all’estero quando è esplosa l’emergenza Coronavirus. Nessuna vacanza o nessun viaggio di lavoro: tutti e tre stavano vivendo il loro anno di studio all’estero. Elena era a Bohol, nelle Filippine, Martin in Brasile e Vittorio in Danimarca. Con tre interviste video (rigorosamente a distanza) Open ha raccontato il loro viaggio per tornare in Italia.

Oms, il Coronavirus non si trasmette con le mosche

Con un comunicato ufficiale dal suo account Twitter l’Organizzazione mondiale della sanità ha chiarito che il Covid-19 non si trasmette con le mosche che si vivono in campagna e in città. L’Oms ha ricordato che gli unici due modi, verificati, con cui si trasmette il virus è attraverso il droplet, quindi le goccioline di saliva che viaggiano nell’aria e toccandosi occhi e bocca dopo aver toccato superfici contaminate.

Link utili

Il parere degli esperti:

Sullo stesso tema: