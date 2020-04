In Italia +1.396 nuovi casi, +1.979 guariti, +570 decessi nelle ultime 24 ore. In calo i ricoveri nelle terapie intensive del Paese: -108 rispetto a ieri. In Lombardia i dati migliorano ancora: 206 morti e +1246 nuovi positivi. I medici morti salgono a 109. Vittorio Colao guiderà la task Force sulle riaperture. Conte risponde duramente a Salvini e Meloni: «L’Italia non ha attivato Mes, non è uno strumento adeguato». Al via la Via Crucis in una Piazza San Pietro blindata ai fedeli

In evidenza:

Italia in lockdown fino al 3 maggio e stretta sugli ingressi nel Paese

ANSA/FILIPPO ATTILI / UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI | La facciata di Palazzo Chigi illuminata con i colori della Bandiera Italiana per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19

A seguito del Consiglio dei Ministri tenutosi nel pomeriggio del 10 aprile, il Governo guidato da Giuseppe Conte ha stabilito che il lockdown verrà prolungato sino al 3 maggio, al fine di contenere i contagi da Coronavirus. Al contempo il Cdm ha varato un nuovo decreto che allenta alcune misure per alcune attività commerciali che potranno riaprire dal 14 aprile.

Potranno infatti riaprire i battenti in tutta Italia:

cartolerie;

cartolibrerie;

librerie;

rivendite di abbigliamento per bambini e neonati;

produttori di fertilizzanti e di prodotti chimici per l’agricoltura;

industria del legno e del sughero (esclusi i mobili);

costruzione e assemblaggio di pc e periferiche e di schede elettroniche;

attività di manutenzione di treni e aerei;

attività di silvicoltura;

commercio all’ingrosso di carta e cartone;

attività di inbound nei call center.

Inoltre nel Dpcm vengono introdotte misure per ridurre i contagi durante la spesa. Si va dalle mascherine per i lavoratori, all’uso di guanti e gel igienizzanti in prossimità delle casse di pagamento, sino alla creazione di percorsi differenziati per la clientela in entrata e uscita. Nel nuovo decreto viene ribadito l’obbligo di isolamento fiduciario anche in assenza di sintomi per chi rientra in Italia dall’estero. Infine, nel documento, viene ufficialmente istituito «un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Coronavirus, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza», ossia la task force che aiuterà il governo per la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus.

Il testo del Dpcm del 10 aprile

Colao, Giovannini, Mazzucato, Moretti e gli altri: ecco i nomi della task force che aiuterà il governo per la fase due

Come annunciato a margine della conferenza stampa dal premier Conte, il Governo italiano si avvarrà di una nuova task force di specialiste e specialisti afferenti a «varie professionalità» e specializzazioni che si confronteranno con il Governo e il comitato tecnico-scientifico per dare il via alla “Fase 2” dell’emergenza Covid-19. La task force, guidata dal manager Vittorio Colao, avrà il compito di progettare nuovi modelli organizzativi sia sul fronte del lavoro, sia sul fronte della socialità, «che tengano comunque conto della qualità della vita dell’individuo», oltre che della sua salute. Oltre a Colao, vi saranno altre 16 eccellenze italiane a formare il gruppo di consulenti.

Prof. Pregliasco: «La riapertura sarà un successo, ma scordiamoci spiagge e tavolate ai ristoranti»

Il dottor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano, commentando gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile sulla pandemia di Coronavirus in Italia, ritiene che l’incremento del numero di tamponi abbia fatto sì che i numeri relativi ai contagi fossero più vicini alla realtà e meno sottostimati. Malgrado i numeri siano complessivamente positivi, secondo il dottor Pregliasco, la “normalità” è ben lontana. Gli italiani, infatti, dovranno abituarsi a convivere col virus, cambiando le proprie abitudini, sino a quando non sarà disponibile il vaccino.

Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «La riapertura sarà un successo ma scordiamoci spiagge e tavolate ai ristoranti» – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Emilia-Romagna: 19.128 positivi, 2.397 decessi e 3.381 guariti

ANSA / PRESS OFFICE | Il personale medico dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, 27 marzo 2020

Sono saliti a 13.350 i casi di pazienti attualmente positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, 451 più di ieri, per un totale di 19.128 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia. Il numero di pazienti guariti, secondo il bollettino ufficiale della Regione, è salito di 278 unità, per un totale di 3.381 guarigioni: 1.861 sono clinicamente guarite (ossia asintomatiche, ma non negativi ai test), mentre 1.520 sono i negativizzati, ovverosia guariti a tutti gli effetti. I decessi salgono a 2.397, 81 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 349 (-6 rispetto a ieri). 9.405 sono i pazienti in isolamento domiciliare. Complessivamente dall’inizio della pandemia nella regione sono stati svolti 85.884 test. Il numero dei casi complessivi è così ripartito nelle province della Regione:

Piacenza 3.049 (+29)

3.049 (+29) Parma 2.473 (+52)

2.473 (+52) Reggio Emilia 3.630 (+125)

3.630 (+125) Modena 2.930 (+163)

2.930 (+163) Bologna 2.621 (+91)

2.621 (+91) Imola 333 (+7)

333 (+7) Ferrara 566 (+3)

566 (+3) Ravenna 766 (+25)

766 (+25) Forlì 608 (+8)

608 (+8) Cesena 491 (+10)

491 (+10) Rimini 1.651 (+38)

Marche: 5.084 positivi, 682 decessi e 1.052 guariti

ANSA/CROCE GIALLA | Gli operatori sanitari della Croce gialla ad Ancona, 16 marzo 2020

Salgono a 5.084 i casi di positività al Coronavirus nelle Marche. Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione Marche, i pazienti ricoverati con sintomatologia Covid-19 sono 716, i pazienti in terapia intensiva sono 127, mentre i contagiati ricoverati in area post critica sono 209, per un totale di 1.052 persone complessivamente ricoverate. Un dato che evidenzia una tendenza, già presente nei giorni scorsi, circa la diminuzione dei ricoveri. Aumenta anche il numero dei pazienti dimessi e guariti, che divengono 1.086. Sono invece 2.264 le persone in isolamento domiciliare. I deceduti, invece, sono complessivamente 682 sin dall’inizio dell’epidemia.

Il Gores ha trasmesso la situazione aggiornata alle ore 12. Supera quota mille il il numero dei dimessi/guariti… Gepostet von Regione Marche am Freitag, 10. April 2020

Piemonte: 15.412 positivi, 1.591 decessi e 1.964 guariti

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Area di isolamento presso l’ospedale Amedeo di Savoia di Torino

Anche in Piemonte continua a aumentare il numero di persone contagiate dal Coronavirus. Secondo i dati odierni dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte sono complessivamente 15.412 le persone positive al SARS-CoV-2 nella regione sin dall’inizio dell’epidemia. I casi positivi registrati complessivamente sono così suddivisi per provincia (numero che include anche guariti e deceduti e persone attualmente positive,ndr):

Alessandria 2.147;

2.147; Asti 716;

716; Biella 640;

640; Cuneo 1.326;

1.326; Novara 1.411;

1.411; Torino 7.375;

7.375; Vercelli 738;

738; Verbano-Cusio-Ossola 794;

794; Fuori regione 193;

193; In elaborazione 72.

Sin dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 1.591, mentre i guariti 1.964, di cui 1.021 virologicamente negativi, mentre altre 943 persone risultano asintomatiche ma non ancora negativizzate. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive della Regione sono 394. In Piemonte sono stati svolti 60.271 test sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Toscana: 6.727 positivi, 454 decessi e 451 guariti

ANSA / AFP / CARLO BRESSAN| Uno scorcio di Ponte Vecchio a Firenze, 10 marzo 2020

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 175 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 e 46 nuovi decessi, portando così il numero dei contagi complessivamente a quota 6.727 e le morti per Covid-19 a 454. I casi attualmente positivi sono 5.822. Tra questi 1.011 persone si trovano ricoverate negli ospedali della regione con sintomatologia, mentre 256 pazienti sono in terapia intensiva e 4.555 (totale 16.392) si trovano in isolamento domiciliare. Quanto alle guarigioni, sin dall’inizio della pandemia, in Toscana si son contate 159 guarigioni virali (negativizzati) e 292 guarigioni cliniche (pazienti non negativizzati, ma che non hanno più sintomatologia). Dal primo febbraio a oggi, 10 aprile, in Toscana sono stati effettuati 72.001 tamponi.

Liguria: 5.191 positivi, 709 decessi e 1.181 guariti

ANSA/LUCA ZENNARO | I carruggi genovesi tra vicoli deserti e negozi chiusi dove solo poche persone sono uscite di casa per fare la spesa. Genova, 19 Marzo 2020

Sono 104 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, portando così il numero di contagi complessivi sin dall’inizio della pandemia a 5.191 casi. I pazienti attualmente positivi sono 4.174: 2.072 persone si trovano in quarantena domiciliare, 1.227 in ospedale con sintomatologia Covid-19 e 151 persone in terapia intensiva. Aumenta il numero di pazienti clinicamente guariti (non più sintomatici) che sale a 875, così come quello dei guariti che non sono più positivi al virus, che sono 306. Aumentano di 27 unità i pazienti deceduti, portando il numero totale dei decessi nella regione a 709. Complessivamente la regione Liguria, dall’inizio della pandemia ha svolto 19.514 tamponi.

Campania: 3.442 positivi, 231 decessi e 248 guariti

ANSA / CIRO FUSCO| Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca (D) con Ciro Verdoliva (S) responsabile dell’Asl Napoli 1 durante un sopralluogo presso la struttura in costruzione “Ospedale del Mare” per i pazienti Covid, 7 aprile 2020

Secondo quanto riferito dai dati ufficiali rilasciati dalla regione Campania nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 98, cifra che porta a 3.442 il totale dei positivi rilevati nella Regione. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati in tutto 231 decessi e 248 pazienti guariti, di cui 175 totalmente guariti e 73 clinicamente guariti. Nel dettaglio i casi sono così ripartiti secondo le province:

Napoli : 1.772 (di cui 741 Napoli Città e 1.031 Napoli provincia);

: 1.772 (di cui 741 Napoli Città e 1.031 Napoli provincia); Salerno : 513;

: 513; Avellino : 397;

: 397; Caserta : 359;

: 359; Benevento : 149;

: 149; Altri in fase di verifica Asl: 252.

Abruzzo: 2.014 positivi, 198 decessi e 181 guariti

ANSA | Sala parto e triage dell’ospedale di Pescara per le persone sospette con Covid-19

Con un aumento di 83 casi nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di persone contagiate dal SARS-CoV-2 in Abruzzo ha superato le 2.000 unità, attestandosi a 2.014 casi complessivi sin dall’inizio della pandemia. Secondo il bollettino regionale ufficiale della Regione, 305 persone sono ricoverate negli ospedali abruzzesi con sintomatologia, 53 in terapia intensiva, mentre 1.277 positivi sono in isolamento domiciliare. 198 i pazienti deceduti e 181 i guariti (di cui 151 ormai privi di sintomatologia e 30 negativizzati). Dall’inizio dell’emergenza, in Abruzzo sono stati svolti 18.088 test.

La Via Crucis del Papa a San Pietro

ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Il percorso della Via Crucis in piazza San Pietro, 10 aprile 2020

Papa Francesco, a causa della pandemia di Coronavirus, sta presiedendo per la prima volta la Via Crucis dal sagrato della Basilica di San Pietro a Roma, in una piazza deserta, senza fedeli. A differenza degli altri anni, la tradizionale Via Crucis è stata spostata in piazza San Pietro anziché al Colosseo. Le meditazioni della cerimonia sono state scritte da donne e uomini le cui vite ruotano attorno al carcere di Padova: detenuti, ergastolani, genitori a cui hanno ucciso figli, guardie penitenziarie, magistrati di sorveglianza, preti accusati, medici e infermieri.

La Via Crucis in diretta

Conte: «Approvato un nuovo Dpcm che proroga le misure restrittive fino al 3 maggio»

ANSA | Il premier italiano, Giuseppe Conte

A seguito del Consiglio dei Ministri di oggi, 10 aprile, il premier Giuseppe Conte, ha reso noto in conferenza stampa che è stato varato un nuovo Dpcm in cui le misure restrittive per arginare i contagi da Coronavirus sino al 3 maggio. Tale proroga varrà anche per le attività produttive, poiché «non siamo ancora in condizione di ripartire a pieno regime», ma «se ci saranno condizioni per la riaperture prima del 3 maggio procederemo di conseguenza». «Dal 14 aprile – ha annunciato Conte – riapriranno cartolerie, cartolibrerie, negozi per bambini e attività di silvicultura». Il premier ha altresì confermato che a guida della task force per la “fase 2” è stato istituito un gruppo di esperti che dialogherà con comitato tecnico-scientifico, per rivedere modello lavoro e vita economica, presieduto da Vittorio Colao.

Vittorio Colao guiderà la task Force sulle riaperture

EPA/WILL OLIVER | Vittorio Colao

Sarà Vittorio Colao, ex ad di Vodafone, a guidare la task force composta da economisti, scienziati e giuristi che affiancherà il Governo per studiare e vagliare le misure da intraprendere per la ripartenza del Paese, ossia per la cosiddetta “fase 2”. L’obiettivo della task force guidata da Colao è quello di impostare un modello sociale ed economico di ripresa per i prossimi mesi, una volta che si sarà conclusa la fase di lockdown.

Conte risponde duramente a Salvini e Meloni: «L’Italia non ha attivato Mes, non è uno strumento adeguato»

Conte, in seguito, ha risposto duramente a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni che sin dalla chiusura dell’accordo dell’Eurogruppo di ieri sera, si sono scagliati contro il Governo, contro il ministro Gualtieri e contro il premier stesso, accusandoli di aver accettato il meccanismo del Mes e di aver tradito gli accordi e le promesse fatte agli italiani. «Il Mes esiste dal 2012 – ha esordito Conte nella controrisposta alle opposizioni – non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev | Conte: «Salvini e Meloni mentono su attivazione del Mes»

«Avevamo chiesto all’opposizione di essere accumunati da un senso di unità e responsabilità – ha dichiarato Conte – ma quanto sostenuto dalle opposizioni questa notte, sono bugie che indeboliscono il negoziato dell’Italia». «Io non firmerò sino a quando non avremo un ventaglio di strumenti sufficienti – ha sottolineato con duri toni il premier – E se il dibattito continuerà in questi termini, l’Italia ne uscirà indebolita». «Lotteremo per avere gli Eurobond e ribadirò in sede europea che il Mes non è uno strumento adeguato», ha chiosato Conte.

Salvini ribatte sui social a Conte: «Usare la tv di Stato per fare un comizio contro le opposizioni è roba da regime»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il leader della Lega, Matteo Salvini

Non appena il premier Conte ha risposto, durante la conferenza stampa, alle accuse mosse dall’opposizione contro la risoluzione dell’Eurogruppo, e ha chiarito la posizione del governo italiano sul Mes, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ribattuto al premier attraverso i propri canali social, accusando Conte di aver usato «la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni». «È roba da regime – prosegue Salvini – roba da Unione Sovietica. Perché non hanno bloccato il MES?».

🔴USARE la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da REGIME, roba… Gepostet von Matteo Salvini am Freitag, 10. April 2020

Il leader del Carroccio ha poi posto una serie di quesiti indirizzati al Governo e al premier: «Perché il PD vuole la tassa patrimoniale? Perché i 5Stelle vogliono ancora bloccare la TAV? Perché Leu vuole tassare la casa e i risparmi degli italiani? Dov’è la cassa integrazione promessa? Quando arrivano davvero i soldi? Che fine ha fatto il blocco dei mutui per chi è in difficoltà? Cosa fanno per aiutare chi non ce la fa a pagare affitti, rate e bollette? Perché non aiutano davvero partite IVA e autonomi? Quando arriveranno i soldi promessi alle imprese? Sempre colpadisalvini???». «Altro che “collaborazione”, che delusione signor Conte», ha chiosato il leader leghista.

Meloni: «Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni

A far da eco a Salvini, si è unita anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha attaccato il premier per l’utilizzo della «prima rete del servizio pubblico, per accusare l’opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica e senza contraddittorio». «Credo non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo», ha aggiunto Meloni. La leader di Fratelli d’Italia chiosa invocando l’intervento del Capo dello Stato: «Il Presidente della Repubblica Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?».

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell'edizione più vista dei… Gepostet von Giorgia Meloni am Freitag, 10. April 2020

Di Maio: «Irresponsabile diffondere notizie false in un momento così delicato solo per propaganda elettorale»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

In linea con le parole pronunciate dal premier Giuseppe Conte, si è unito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Con un post sui propri canali social, il titolare della Farnesina si è detto dispiaciuto nel «vedere le opposizioni impegnate a generare il caos». «Diffondere notizie false – ha proseguito il pentastellato – solo per dare linfa a una cinica propaganda elettorale in un momento così delicato, è un atteggiamento irresponsabile». «Stiamo dando il massimo per ottenere l’accordo migliore in Europa. Un accordo che possa darci strumenti concreti per aiutare i nostri cittadini a rialzarsi. Avanti con umiltà, testa bassa e tanto lavoro. Per l’Italia e per tutti gli italiani», ha chiosato Di Maio.

Il popolo italiano va aiutato, sostenuto, rassicurato. Dispiace però vedere le opposizioni impegnate a generare il… Gepostet von Luigi Di Maio am Freitag, 10. April 2020

Altri due medici morti: il totale arriva a 109

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Operazioni di vestizione di medici e infermieri nel reparto Covid dell’ospedale San Filippo Neri, Roma

Gianfranco D’Ambrosio, ginecologo e medico di famiglia. Gaetano Portale, specialista in Chirurgia generale, in Chirurgia vascolare e in Chirurgia toracica, ex primario di chirurgia generale. Il totale dei medici vittime del Coronavirus è arrivato a 109, secondo l’aggiornamento della Federazione nazionale degli ordini dei medici. 43 erano medici di famiglia. Oltre a loro, le vittime che si contano tra il personale sanitario sono 29 infermieri, 6 farmacisti, 5 autisti-soccorritori del 118.

La Fnopi lancia la raccolta fondi per gli infermieri

ANSA | Gli infermieri del reparto Covid-19 dell’Ospedale di Cremona

La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle «famiglie degli infermieri deceduti, di quelli in quarantena costretti a stare lontani da casa e dalle famiglie, gli infermieri malati che lottano per tornare a condurre una vita normale e lavorare per la salute di tutti, promuovendo una raccolta a favore di un fondo nazionale di solidarietà per gli infermieri in prima linea nell’emergenza Covid-19». «La campagna #NoiConGliInfermieri – si legge nella comunicato ufficiale – è volta a creare un fondo di solidarietà in favore di chi è vittima della lotta a COVID-19, creato e gestito dagli infermieri per gli infermieri».

Salvini si rivolge nuovamente a Mattarella: «Pazienza finita, fermeremo il Governo»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il leader della Lega, Matteo Salvini

Matteo Salvini torna a rivolgersi nuovamente al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, preannunciando una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a seguito dell’accordo raggiunto durante la riunione dell’Eurogruppo, in materia di aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, economico, finanziaria e produttiva dovuta alla pandemia di Coronavirus. «Presidente Mattarella lei ci ha chiesto di collaborare, e per un mese abbiamo collaborato, abbiamo ascoltato, abbiamo suggerito, abbiamo emendato, abbiamo accompagnato: ci hanno ascoltato zero e neppure le categorie produttive hanno ascoltato», ha dichiarato il leader della Lega in una diretta su Facebook. «Stanno prendendo decisioni alle spalle degli italiani solo per tirare a campare qualche settimana per salvare le loro poltrone». «La pazienza è finita», ha aggiunto il leader della Lega, annunciando una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Gualtieri: «li fermeremo».

Zingaretti: «Il Governo informi gli italiani sui tempi e dia certezze»

ANSA/MOURAD BALTI TOUATI | Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti

«L’accordo raggiunto dall’Eurogruppo è un altro passo in avanti e un fatto positivo. Aspettavamo un’assunzione di responsabilità dall’Europa ed è arrivata, anche grazie al contributo determinante del governo italiano». A dichiararlo è il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Il presidente della regione Lazio ha poi aggiunto: «Il Governo in queste settimane ha preso delle decisioni importanti sul tema delle imprese, del lavoro e del sostegno economico e sociale. Ora bisogna fare presto e concentrarci sul tema della velocità e dell’attuazione delle decisioni. Credo sia corretto che il Governo nelle prossime ore informi gli Italiani sullo stato dell’arte dei provvedimenti e dia certezze alle famiglie sui tempi», ha chiosato il segretario del Partito Democratico.

Muore un detenuto del carcere di Voghera: l’uomo era in attesa di giudizio

ANSA/STEFANO PORTA | L’esterno del carcere di Voghera

Ancora una morte legata al Covid-19 nelle carceri italiane. Questa volta è accaduto nel carcere di Voghera, dove un uomo di 59 anni, in attesa di giudizio, senza patologie pregresse, è morto dopo esser stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Carlo di Milano. Stando alle prime ricostruzioni, riportate da Fanpage, l’uomo avrebbe chiesto di esser visitato dalla guardia medica dell’istituto penitenziario, ma la visita gli sarebbe stata negata. Le condizioni dell’uomo sono andate poi via via peggiorando, sino al ricovero il 17 marzo presso l’Ospedale di Milano, dove è successivamente deceduto. Una vicenda che riapre numerosi interrogativi sul sistema carcerario italiano, in particolare durante questa pandemia di Coronavirus.

Calabria: 901 positivi, 65 decessi e 50 guariti

ANSA/CARMELO IMBESI | Passeggeri arrivati da Reggio Calabria a bordo degli aliscafi delle Ferrovie dello Stato in attesa di controlli da parte delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario, Messina, 14 marzo 2020

Sono saliti a 901 (+27) i casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Calabria, di cui 786 attualmente positivi. Il numero di pazienti guariti è pari a 50 persone, mentre i decessi sono complessivamente 65 sin dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14, quelli ricoverati con sintomatologia sono 168, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 604.Sin dall’inizio dell’epidemia son stati effettuati 15.192 tamponi.

Lazio: 4.583 positivi, 263 decessi e 687 guariti

ANSA/ANGELO CARCONI | Uno scorcio di Roma durante il lockdown per Coronavirus, 28 marzo 2020

Con 154 nuove diagnosi, salgono a 4.583 i pazienti positivi al Coronavirus nella regione Lazio. Di questi, 3.633 sono attualmente positivi. I ricoverati con sintomatologia presso le strutture della Regione sono 1.236, mentre 201 pazienti si trovano in terapia intensiva. 2.196 sono le persone positive al SARS-CoV-2 in isolamento domiciliare. Sin dall’inizio della pandemia il numero dei decessi è salito a 264 persone, mentre i guariti sono in totale 687. Scendendo nel dettaglio, i nuovi positivi sono così ripartiti:

7 nell’Asl Roma 1;

19 nell’Asl Roma 2;

14 nell’Asl Roma 3;

14 nell’Asl Roma 4;

25 nell’Asl Roma 5;

43 nell’Asl Roma 6;

5 nell’Asl di Frosinone;

10 nell’Asl di Latina;

8 nell’Asl di Rieti;

12 nell’Asl di Viterbo.

Attualmente all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù si trovano ricoverati 8 bambini positivi e 5 genitori contagiati, tutti in condizioni stabili.

Lazio, l’età media dei casi positivi è 58 anni

La regione Lazio ha comunicato nuovi dati sull’epidemia di Coronavirus: del totale dei casi confermati al momento il 28% sarebbe in cura in una struttura sanitaria, il 47% in isolamento domiciliare mentre il 4% in terapia intensiva. I guariti sono il 15% mentre l’età media del contagio è di 58 anni. La maggior parte dei casi positivi nella regione, il 36,6%, vive nel comune di Roma.

Roma, i pazienti positivi allo Spallanzani sono 172

Ansa, Fabio Frustaci | Striscione davanti allo Spallanzani

L’ospedale Spallanzani di Roma ha diramato il bollettino che aggiorna sulla situazione dei suoi pazienti. I ricoverati con diagnosi di Covid-19 sono in totale 172, di questi 23 hanno bisogno di supporto respiratorio. I pazienti dimessi dall’ospedale invece sono in tutto 244. Il comunicato si chiude con una frase ormai diventata tradizionale: Si stabilizza l’inversione del rapporto ricoverati Covid19 positivi/pazienti dimessi, ancora oggi più numerosi.

Basilicata: 308 positivi, 15 decessi e 14 guariti

ANSA/TONY VECE | Tamponi sul personale medico presso l’Ospedale San Carlo di Potenza, 23 Marzo 2020

Sale a 308 il numero di persone positive al Coronavirus in Basilicata. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino ufficiale della regione, sono stati registrati 5 nuovi casi positivi, per un totale di 279 casi attualmente positivi. 15 i pazienti deceduti e 14 i guariti sin dall’inizio della pandemia. I pazienti ricoverati presso gli ospedali della regione sono 74: 59 pazienti sono in osservazione con sintomi, mentre 15 si trovano in terapia intensiva. I lucani che si trovano attualmente in isolamento domiciliare sono 205.

Il bollettino della Protezione civile del 10 aprile 2020: in Italia 18.849 vittime, 570 nell’ultimo giorno. Continuano a diminuire le vittime e i ricoveri

La Protezione Civile ha pubblicato i dati del 10 aprile sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Il numero totale di persone attualmente positive è sceso di 603 unità, portando così il numero odierno a 98.273 (ieri erano 98.877). Di queste, 3.497 sono le persone ricoverate in terapia intensiva (diminuite rispetto alle 3.605 di ieri). 66.534 sono le persone in isolamento domiciliare (in aumento rispetto alle 64.873 di ieri), mentre 28.242 pazienti si trovano ricoverati in ospedale con sintomatologia (in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 28.399). Il numero delle vittime dall’inizio della pandemia è salito a 18.849 persone decedute (ieri erano 18.279). Il numero dei pazienti guariti in totale sin dall’inizio della pandemia è aumentato da 28.470 di ieri ai 30.455 guariti sino ad oggi.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa (10 aprile)

Lombardia: 1.246 nuovi positivi e 216 morti in più rispetto a ieri

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 10 aprile 2020

Il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus nella Regione. I nuovi positivi sono 1.246 (ieri, 9 aprile, erano stati rilevati +1.388 nuovi casi), per un totale di 56.048 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia (ieri ammontavano a 54.802, ndr). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 216 (in diminuzione rispetto a ieri, quando erano morte 300 persone). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 10.238, mentre ieri si attestavano a 10.022 persone decedute.

I pazienti in terapia intensiva sono 1.202 rispetto ai 1.236 di ieri: -34 nelle ultime 24 ore. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 11.877 (+81 rispetto a ieri, quando erano 11.796). I positivi in isolamento domiciliare sono in totale 16.451 (16.042 ieri). Le persone guarite sono in tutto 16.280 (ieri erano 15.706). Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 186.325 test.

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano 12.748 (+269)

12.748 (+269) Bergamo 10.151 (+108)

10.151 (+108) Brescia 10.369 (+247)

10.369 (+247) Cremona 4.562 (+73)

4.562 (+73) Monza e Brianza 3.424 (+69)

3.424 (+69) Pavia 2.963 (+74)

2.963 (+74) Lodi 2.419 (+43)

2.419 (+43) Mantova 2.355 (+78)

2.355 (+78) Lecco 1.838 (+33)

1.838 (+33) Como 1.686 (+81)

1.686 (+81) Varese 1.589 (+98)

1.589 (+98) Sondrio 661 (+7)

La diretta da Palazzo Lombardia

Mappare la pervasività del virus con un campione di 150mila italiani

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

In questi giorni si sta studiando un’operazione di analisi a campione della popolazione italiana per indagare sulla diffusione del Covid-19 a livello territoriale, lavorativo e professionale. Il campione dovrebbe essere di 150mila persone di cui 20mila verranno monitorati nel tempo. L’obiettivo è chiaro: mappare la pervasività del virus per settori così da gestire meglio la “fase 2”. Nell’iniziativa sarà coinvolto l’Istat.

In Italia evitati 200mila ricoveri grazie al lockdown

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

Sono almeno 200mila i ricoveri ospedalieri evitati in Italia solo nel mese di marzo. A indicarlo è uno studio sul Coronavirus in via di pubblicazione sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze (Pnas), realizzato da ricercatori italiani di Politecnico di Milano, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Zurigo, Politecnico federale di Losanna (Epfl) e Università di Padova. A evitare l’esplosione di ricoveri ospedalieri, secondo questa ricerca, sono state le misure restrittive volute dal governo italiano. In questo modo è stata ridotta la capacità di contagio del 45%.

100 tonnellate di cibo donate agli indigenti

Pixabay

L’obiettivo è quello di aiutare chi ha bisogno, chi ha perso il lavoro, chi non riesce nemmeno a fare la spesa per la propria famiglia. Per questo motivo Federalimentare, la federazione che rappresenta le associazioni dell’industria alimentare, e Fondazione Banco Alimentare hanno deciso di distribuire cibo ai cittadini indigenti. Pasta, olio, legumi, formaggi, tonno, carne in scatola, derivati del pomodoro, prodotti per la prima colazione e per l’infanzia. Sono oltre 100 le tonnellate di cibo che le aziende alimentari «hanno donato in questa prima settimana».

Giovane positivo sorpreso a passeggiare a Carpi

Ansa

I carabinieri hanno sorpreso un 33enne, risultato positivo al Coronavirus, mentre stava facendo due passi. L’uomo non avrebbe dovuto lasciare per nessuna ragione la sua casa, dopo essere stato sottoposto all’isolamento domiciliare obbligatorio da parte del dipartimento della Sanità pubblica. I fatti si sono verificati ieri a Carpi, in provincia di Modena: il 33enne è stato denunciato per violazione dell’ordine impartito dall’autorità sanitaria. Rischia, oltre a un’ammenda di almeno 400 euro, l’arresto fino a sei mesi. Sempre a Carpi trovati una studentessa e il fidanzato sdraiati al parco pubblico: la giovane si è giustificata sostenendo di trovarsi lì per preparare un esame universitario. Anche in questo caso multati di 400 euro.

Gimbe contro la Regione Lombardia: «Distorce i dati»

ANSA | Il governatore della Lombardia Attilio Fontana

Secondo la Fondazione Gimbe, la Lombardia «non trasmette il numero dei soggetti guariti, ma solo dei dimessi dagli ospedali. Questi casi nel report della Protezione Civile vengono conteggiati tra i guariti, con conseguente distorsione della comunicazione sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus». Per questo motivo, la Fondazione chiede alla Protezione Civile di non conteggiare più tra i guariti anche i casi che la stessa Regione Lombardia dichiara in isolamento domiciliare.

«La sovrastima del numero dei casi guariti – rileva il presidente Nino Cartabellotta – condiziona la percezione sull’andamento dell’epidemia e influenza le decisioni sanitarie e politiche. In particolare, la pianificazione della fase 2 deve essere informata da dati reali, evitando distorsione che induce decisioni finalizzate a tutelare interessi economici, piuttosto che la salute delle persone».

Controlli a tappeto: 10mila sanzioni amministrative

ANSA/Mourad Balti Touati | Agenti della Polizia di Stato presidiano per controlli piazza Duomo durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Il Viminale ha comunicato che ieri, 9 aprile, sono state controllate 295.554 persone e verificati 100.488 esercizi commerciali e attività. 10.105 le sanzioni amministrative inflitte ai trasgressori, 57 le denunce per falsa attestazione o dichiarazione e 32 per violazione dell’obbligo di quarantena. 132, invece, i titolari di esercizi commerciali sanzionati, 51 le chiusure di attività. In totale, dall’11 marzo al 9 aprile 2020 controllate 6.180.433 persone, 2.587.419 le verifiche agli esercizi commerciali.

Il dramma che stanno vivendo i medici di base

Ansa

Nessun tampone. A denunciarlo a Open è Cristiana Belloli, 67 anni, medico di base in un ambulatorio a Milano. Sugli oltre cento camici bianchi deceduti in queste settimane, circa il 40% è composto da medici di famiglia. «Noi abbiamo sempre il contatto diretto con i pazienti, perché siamo abituati a visitare la gente. Quando un paziente viene e dice “Ho la tosse, ho la febbre”, i polmoni li devi sentire per forza e il fonendoscopio sarà lungo circa 20 centimetri. Insomma, impossibile rimanere a distanza di sicurezza. Inizialmente poi molti pazienti sono stati visitati senza mascherina e senza sapere niente. Queste persone possono averci infettato e forse noi abbiamo infettato loro» ha raccontato la dottoressa a Open.

L’ospedale della Fiera di Milano ospita solo 3 pazienti. I dubbi dei medici: è propaganda

Ansa | Una sala del nuovo ospedale allestito alla Fiera di Milano

Non si arrestano le polemiche sull’ospedale allestito alla Fiera di Milano. Si annunciava l’ingresso di 24 pazienti in terapia intensiva, tutti affetti da Covid-19, ma allo stato attuale la struttura ha aperto le porte solo a 3 pazienti. Come è possibile? Colpa di ritardi e difficoltà logistiche o anche della mancanza di personale? Si parlava di 1.000 assunzioni tra medici, infermieri e altre figure di supporto, ma al momento a lavorarci ci sono circa 50 persone.

Gli sciacalli del Coronavirus: +2400% su mascherine, due parafarmacie denunciate

Ansa | Mascherine protettive

Due le parafarmacie, individuate dalla Guardia di Finanza di Padova, che vendevano mascherine con un rincaro sui prezzi rispettivamente del 490% e del 2.400%. Da quelle chirurgiche a quelle Ffp2. Nella prima parafarmacia le Fiamme Gialle hanno trovato oltre 2.000 dispositivi di protezione individuale importati direttamente dalla Cina, commercializzati a un prezzo compreso tra i 3 e i 10 euro. Il costo di acquisto? Tra 10 e 80 centesimi. Nell’altra parafarmacia, gestita da un cittadino cinese, la Guardia di Finanza ha sequestrate altre 2.700 mascherine di tipo chirurgico e FFP2, in vendita a 5 euro, sebbene fossero state acquistate in Cina ad appena un euro. Il reato contestato dalle Fiamme Gialle è di «rialzo fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio».

Salvini contro il governo: «Non capiscono che l’emergenza è ora»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Matteo Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento su 7 Gold, ha dichiarato di aver proposto, per il decreto Cura Italia, «l’anno fiscale bianco» ma al momento il suo appello è rimasto inascoltato: «Su 204 emendamenti presentati come Lega ne hanno accettato uno». «Noi non abbiamo la bacchetta magica, ma probabilmente qualcuno al Governo non ha capito che l’emergenza è oggi: se alcuni finanziamenti arriveranno a luglio o ad agosto rischia di essere tardi» ha concluso.

Aria Pulita in diretta Gepostet von Aria Pulita am Freitag, 10. April 2020

Il vaccino e il fantomatico microchip sottocutaneo dei complottisti

Il vaccino contro SARAS-CoV2 con micro-aghi solubili.

I complottisti non smettono mai di stupirci. Dopo le fake news sul 5G e sul laboratorio di Wuhan in cui sarebbe nato il Covid-19, arrivano anche i complottisti secondo cui esisterebbe una cospirazione, al centro della quale si troverebbe la fondazione di Bill e Melinda Gates. L’obiettivo? Promuovere la produzione di un vaccino-cerotto, i cui micro-aghi servirebbero addirittura a marchiare con un «tatuaggio quantico» la popolazione. Ma, ovviamente, è tutto falso.

Massima attenzione agli spostamenti di Pasqua, la circolare del Viminale

ANSA / MATTEO BAZZI | La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese

Il Ministero dell’Interno, in una circolare indirizzata ai prefetti, chiede di rafforzare i controlli in occasione delle festività pasquali. Qualcuno, infatti, proverà a raggiungere le case in montagna o al mare, altri magari ne approfitteranno per un barbecue all’aperto. Ma non è il momento di vanificare gli sforzi finora fatti. Per questo il Viminale evidenzia «la particolare importanza che tali misure siano pienamente operative in vista delle imminenti ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un incremento dei flussi di traffico sull’intera rete viaria nazionale, in particolare sulle autostrade e sulle principali arterie di collegamento extraurbane del nostro Paese».

Per la popolazione, dunque, «non sarà possibile effettuare i consueti trasferimenti verso località a richiamo turistico». Precise e puntuali le richieste ai prefetti: «mirati piani di rafforzamento della vigilanza e del controllo sui movimenti che possono avere luogo in questo periodo» e «promozione di ogni utile iniziativa per assicurare l’osservanza delle previste limitazioni riguardanti gli spostamenti all’interno dello stesso comune e tra località diverse, compreso il divieto di recarsi presso abitazioni differenti da quella principale, tra cui le seconde case utilizzate per le vacanze».

La circolare del Viminale sui controlli in occasione delle festività pasquali

Meno emissioni, cala il traffico aereo: dobbiamo cambiare le nostre abitudini di viaggio?

Questo, forse, è il momento migliore per rivedere le nostre abitudini verso un futuro che sia meno dipendente dal trasporto aereo, il più inquinante di tutti. Potrebbe essere arrivato il momento di cominciare a investire ad esempio in servizi ferroviari e autobus. Perché non preferire treni e pullman anche per viaggi a lunga distanza? Per fare questo, però, servono investimenti in servizi e infrastrutture di trasporto più sostenibili che creerebbero persino nuovi posti di lavoro. Si potrebbe puntare, infine, in corsi di formazione che “convertano” il personale aereo e degli aeroporti ad altri comparti, sempre del settore trasporti.

Nominata commissione su Rsa in Lombardia

Ansa | L’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera

In Lombardia è stata nominata una commissione che dovrà far luce su quanto accaduto nelle Rsa della regione. Ad annunciarlo è l’assessore al Welfare Giulio Gallera secondo cui «questo è il modo più trasparente, oggettivo e chiaro per fare una serena ma seria e scientificamente forte valutazione su questo tema». Una commissione indipendente che godrà della «massima libertà anche sulle singole strutture» per capire cosa hanno fatto i gestori delle Rsa «che sono strutture private o fondazioni afferenti a enti locali quindi ai Comuni». Intanto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, fa sapere che «sono 1822 i decessi nelle Rsa della Regione».

Nelle prossime settimane i test sierologici

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli

«Vanno messi a punto dei criteri per la campagna sui test sierologici come il dimensionamento campionario e la raccolta dei campioni in riferimento ai laboratori che dovranno essere presenti in tutte le regioni ma non andremo per le lunghe nella definizione di tali aspetti. Nel giro delle prossime settimane tutto inizierò e verrà concluso in tempi brevi» ha detto il presidente del Consiglio superiore della Sanità Franco Locatelli in conferenza stampa a proposito dei test sierologici.

Positivo uno dei migranti arrivati a Lampedusa

ANSA/ELIO DESIDERIO

È arrivato tre giorni fa a Lampedusa, in uno sbarco autonomo, e poi è stato trasferito all’hotspot di Pozzallo, il ragazzo egiziano di 15 anni risultato positivo al Coronavirus. Una notizia che ha spinto i sindaci di Lampedusa e Pozzallo a chiedere al governo di approntare il prima possibile una nave in grado di ospitare i migranti che dovessero arrivare nei prossimi giorni sull’isola.

Il giovane è stato sottoposto al tampone dopo che i sanitari avevano rilevato la sua temperatura del corpo (38 gradi). Adesso il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna chiede un’ispezione da parte dell’assessorato regionale alla Salute: «L’hotspot deve essere completamente blindato e isolato e nessun rapporto deve esserci con la città». Intanto la Procura ha aperto un’inchiesta contro ignoti per epidemia colposa e omissione d’atti d’ufficio. Come mai il giovane è stato trasferito da Lampedusa a Pozzallo?

La proposta del Pd: contributo di solidarietà a carico dei redditi più alti

ANSA/ETTORE FERRARI | Graziano Delrio, Andrea Marcucci e Nicola Zingaretti del Partito democratico

Il gruppo del Pd della Camera ha proposto un contributo di solidarietà a carico dei redditi più elevati per il 2020 e il 2021. Un contributo che dovrà essere versato da «i cittadini con redditi superiori ad 80.000 euro e che inciderà sulla parte eccedente tale soglia». I dem Graziano Delrio e Fabio Melilli hanno spiegato che: «La somma versata sarà deducibile e andrà da alcune centinaia di euro fino a decine di migliaia per redditi superiori al milione. Il gettito atteso è 1,3 miliardi annui».

Mattarella a Malagò: «Emozionato da video atleti»

Ansa | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è complimentato con il presidente del Coni Giovanni Malagò per il video in cui gli atleti azzurri sostengono medici e infermieri. Mattarella ha contattato Malagò al telefono, dicendo: «Il video mi è piaciuto molto – ha detto Mattarella al presidente del Coni -, è stato emozionante. La prego di rivolgere i miei più sinceri complimenti alle atlete e agli atleti perché hanno interpretato con semplicità il pensiero di tutti gli italiani. A loro dico grazie per aver condiviso il sostegno a medici e infermieri che sono in prima linea in questi giorni difficili».

Insegna da Casa, la piattaforma di Google per facilitare la didattica a distanza

«Ogni giorno, sempre più insegnanti devono insegnare da casa. Ma non sono soli». Sono le parole di Dean Stokes, di Google for Education. Il motore di ricerca ha aperto Insegna da casa, un portale per aiutare gli insegnanti nella didattica a distanza. Tutorial, strumenti e lavagne virtuali. Si parte dai consigli base, come cercare uno spazio per lavorare in casa, ai metodi più interattivi, come i quiz da costruire e sottoporre agli studenti.

Silvio Brusaferro: «Segnale positivo ma non dobbiamo abbassare la guardia»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanita’ Silvio Brusaferro

Durante la conferenza stampa dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha presentato i dati dell’epidemia di Covid-19 in Italia spiegando che le tendenze che vengono registrate sono positive: «La curva ci mostra chiaramente una situazione di decrescita e questo è un segnale positivo ma non deve farci abbassare la guardia».

Tra i dati presentati ci sono anche quelli dei decessi accertati nelle Rsa. Un numero che in Lombardia arriva a 1.822: «In alcune zone la mortalità è cresciuta durante settimane di picco dell’infezione mentre era presente comunque una mortalità legata ai picchi influenzali tra gennaio e febbraio e anche questa ha avuto una sua importanza in termini di mortalità». L’Iss ha diffuso anche nuove informazioni sull’età media dei decessi. Al momento infatti è a 80 anni, in maggioranza si tratta di uomini con altre patologie alle spalle.

I negozi e le aziende che potrebbero aprire dal 14 aprile

Ansa/Luca Zennaro | Genova

Misure restrittive per altri 15 giorni. Così il testo del decreto per l’emergenza Coronavirus che dovrebbe essere firmato nella giornata di oggi da Giuseppe Conte. Le indiscrezioni arrivano dall’agenzia stampa Adnkronos. Secondo fonti di governo il testo non è ancora chiuso ma oltre alla conferma delle misure restrittive ci sarebbero anche dei piccoli segnali: dovrebbero aprire librerie e cartolerie, aziende che producono macchine agricole, quelle che lavorano il legno e forse anche i negozi di abbigliamento per neonati. Oggi per le 14.00 è attesa la conferenza stampa in cui il premier Conte spiegherà nel dettaglio tutte le misure

Mattarella: grazie a Polizia per impegno straordinario

Ansa/Paolo Giandotti | Sergio Mattarella

In occasione del 168° anniversario della nascita del Corpo di Polizia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto dedicare un messaggio a tutti gli agenti in servizio: «L’emergenza sanitaria ha determinato un impegno straordinario delle forze di polizia, chiamate a vigilare sull’osservanza delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, ma anche a concorrere alle attività di sostegno, comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini».

Pasqua, la riviera si blinda per respingere i turisti

Il lungomare di Rimini

Da Cornacchio a Riccione prefetture e comuni sono al lavoro per rafforzare i controlli in vista di queste festività. L’obiettivo è impedire che qualcuno possa trascorrere una giornata sulla costa dell’Adriatico approfittando dei giorni di vacanza. Al momento i lidi restano chiusi anche se gli operatori turistici stanno pensando a come salvare almeno una parte della stagione estiva. Anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha ribadito in un’intervista al Corriere della Sera che «anche a Pasqua dobbiamo rimanere tutti a casa per il nostro bene e dei nostri cari, e per consentire all’Italia di ripartire il prima possibile».

Veneto, nessun ricovero nella notte. Stabile il numero dei pazienti non gravi

Ansa/Alessandro Di Meo | Luca Zaia

Nessun ricovero nella notte registrato in Veneto. Il numero totale dei casi positivi nella regione è arrivato a 13.421, nella notte però non è stato registrato nessun ricovero. Le persone decedute dalla sera di ieri, 9 aprile, sono state nove. Il numero dei pazienti non gravi è stabile mentre è in leggero calo il dato di quelli in terapia intensiva.

Cos’è davvero lo smart working e quello che serve per attivarlo

La necessità di mantenere le distanze di sicurezza per evitare il contagio ha portato molte aziende a introdurre lo smart working. Con questa formula non si intende però semplicemente il lavoro da casa, ma qualcosa di diverso. Su Open abbiamo creato una guida per capire quali sono le leggi che lo regolano.

La quarantena sarà un’occasione per riflettere sul consenso sessuale digitale?

Vittoria Bottelli è una sessuologa e lavora a Milano da oltre 10 anni. Le abbiamo chiesto come questa quarantena cambierà la nostra sessualità digitale, il nostro modo di coltivare rapporti intimi anche a distanza: «La quarantena può essere il momento per fermarci a pensare a un’educazione in materia di sessualità e relazioni digitali».

Tutte le critiche dell’opposizione all’accordo dell’Eurogruppo

Ansa/Alessandro Di Meo | Matteo Salvini

«Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L’Europa è #solidarietà». Poco dopo le 10 di sera, Paolo Gentiloni ha twittato queste parole. Il Commissario europeo per l’economia ha deciso di celebrare così l’accordo appena firmato dall’Eurogruppo per supportare gli Stati membri nell’emergenza Coronavirus.

Celebrazioni a cui non hanno preso parte i leader dell’opposizione. Giorgia Meloni scrive: «Il governo si è piegato a Germania e Olanda e ha detto sì al Mes. Questo è alto tradimento». Matteo Salvini ancora più duro: «Mes approvato?!? Inorridisco e chiederemo le dimissioni di un ministro dell’Economia che ha svenduto il nostro Paese».

Gualtieri: «Sul Mes eliminata ogni condizionalità»

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è intervenuto a Uno Mattina per spiegare meglio i meccanismi con cui verrà utilizzato il Mes: «Sul Mes è stata eliminata ogni condizionalità, si è introdotto uno strumento facoltativo, una linea di liquidità fino al 2% del pil, che può essere attivato senza condizione».

Sempre Gualtieri ha spiegato che però quello che è stato deciso dall’Eurogruppo non basterà per permettere all’economia europea di sollevarsi: «Noi crediamo che a livello europeo servano complessivamente 1.500 miliardi, una cifra alimentata con titoli comuni».

Conte: «La mia posizione sul Mes non cambierà»

Il premier Giuseppe Conte ha risposto alle critiche sull’accordo dell’Eurogruppo con un tweet: «Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro paese. A più tardi»

Link utili

Il parere degli esperti:

Sullo stesso tema: