Diminuiscono sia i casi di contagio, sia i decessi rispetto a ieri: +1.984 nuovi casi e +431 decessi nelle ultime 24 ore. Il numero dei morti è il più basso dal 18 marzo scorso. In Lombardia diminuiscono i ricoveri, ma preoccupa la situazione a Milano città. In Piemonte il governatore Cirio e De Luca prorogano le restrizioni fino al 3 maggio, tenendo chiuse anche le librerie, l’uno in Piemonte, l’altro in Campania. Dall’inizio del lockdown le forze di polizia hanno effettuato controlli su oltre 6,5 milioni di persone. Borrelli: «Ho firmato un’ordinanza per l’assistenza sanitaria per i migranti soccorsi in mare». Toti pronto a firmare un’ordinanza per riaprire alcuni cantieri in Liguria. Locatelli (Css): «Penso si possa pensare di riaprire le scuole a settembre, ma la scelta spetta al Governo»

Di Maio all’attacco (dell’Olanda): «Porterò in Europa il tema dei paradisi fiscali»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intende discutere a livello europeo il tema dei paradisi fiscali. «È un tema che necessariamente deve essere affrontato, in Europa non si può continuare ad andare avanti con questa doppia morale», avrebbe detto il titolare della Farnesina durante un incontro con il suo staff. E il riferimento, seppur implicito è chiaro: ridiscutere il regime fiscale dei Paesi Bassi, ritenuti un paradiso fiscale, che si sono opposti duramente all’uso degli Eurobond (o Coronabond) proposti dall’Italia come una delle soluzioni economico-finanziare da adoperare per far fronte alla crisi innescatasi con la pandemia di Coronavirus. Fonti vicine al ministro confermano che l’intenzione è quella di “smascherare” alcuni Paesi Europei che «predicano bene, ma razzolano male».

Locatelli (Css): «Penso si possa pensare di riaprire le scuole a settembre, ma la scelta spetta al Governo»

ANSA | Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css), il dottor Franco Locatelli

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css), il dottor Franco Locatelli, intervenendo durante la trasmissione Che Tempo Che Fa, ha espresso la propria opinione sulla questione dei tempi di riapertura delle scuole durante la pandemia di Coronavirus. «Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno», ha dichiarato il professor Locatelli. «Ma la decisione – ha puntualizzato il presidente del Css – spetta al Governo».

Il messaggio del Oms all’Italia: «Grazie per gli sforzi che fate»

EPA/SALVATORE DI NOLFI | Il direttore generale dell’Oms, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus

«Cari amici, buona Pasqua». Esordisce così, in italiano, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo messaggio rivolto all’Italia. «In questa giornata importante mi unisco a voi con solidarietà, mentre rispondiamo alla crisi sanitaria che sta definendo il nostro tempo». Nel messaggio, il direttore dell’Oms ha celebrato «la forza degli italiani che affrontano grandi difficoltà e fanno immensi sacrifici per la loro famiglia, per i propri amici e vicini».

Il dottor Tedros ha altresì elogiato i medici, le infermiere e gli infermieri e tutti i soccorritori italiani che lavorano giorno e notte per curare le persone colpite dal Coronavirus, elogiando anche il contributo canoro offerto dal tenore Andrea Bocelli. «Questi sono brillanti esempi di cura, compassione e solidarietà mostrate dagli italiani: sacrificare, condividere, supportare la propria comunità vicino e lontano», ha proseguito il direttore dell’Oms. «Sono al vostro fianco nella lotta contro Covid-19. L’Organizzazione Mondiale della Sanità continuerà a supportarvi ora e in futuro per proteggere il dono più prezioso per noi: la salute e la vita», ha chiosato il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Piemonte: 16.660 positivi, 1.788 decessi e 2.453 guariti

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Area di isolamento presso l’ospedale Amedeo di Savoia di Torino

In Piemonte continua ad aumentare il numero di persone contagiate dal Coronavirus, nonché il numero decessi, più che in Emilia-Romagna. Secondo i dati odierni dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte sono complessivamente 16.660 le persone positive al SARS-CoV-2 nella regione sin dall’inizio dell’epidemia. I casi positivi registrati complessivamente sono così suddivisi per provincia (numero che include anche guariti e deceduti e persone attualmente positive, ndr):

Alessandria 2.255;

2.255; Asti 782;

782; Biella 665;

665; Cuneo 1.473;

1.473; Novara 1.606;

1.606; Torino 7.978;

7.978; Vercelli 820;

820; Verbano-Cusio-Ossola 868;

868; Fuori regione 201;

201; In elaborazione 85.

Sin dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 1.788, mentre i guariti 2.453, di cui 1.298 virologicamente negativi, mentre altre 1.155 persone risultano asintomatiche ma non ancora negativizzate. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive della Regione sono 381. In Piemonte sono stati svolti 69.003 test sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Piemonte, a breve la proroga delle restrizioni fino al 3 maggio. Restano chiuse anche le librerie

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Il presidente regione Piemonte Alberto Cirio

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, proroga le restrizioni adottate per l’emergenza Coronavirus. Nell’annuncio, fatto in conferenza stampa, è stata confermata la chiusura delle librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia. «Oggi un giorno che abbiamo sempre vissuto come una festa e so che per tutti è un grande sforzo continuare a mantenere e rispettare la linea del rigore, ma è l’unico modo per non vanificare i sacrifici fatti finora», ha dichiarato Cirio. Risale al 3 aprile le proroga precedente. Nel frattempo, la giunta regionale ha fatto sapere di aver avviato un confronto con il Politecnico di Torino e le categorie, settore per settore, per realizzare un piano per la riapertura delle attività produttive da proporre al Governo appena possibile.

Marche: 5.303 positivi, 700 decessi e 1.489 guariti

ANSA/CROCE GIALLA | Gli operatori sanitari della Croce gialla ad Ancona, 16 marzo 2020

Salgono a 5.303 i casi di positività al Coronavirus nelle Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione Marche, i pazienti ricoverati con sintomatologia Covid-19 sono 724, i pazienti in terapia intensiva sono 114, mentre i contagiati ricoverati in area post critica sono 225, per un totale di 1.063 persone complessivamente ricoverate. Un dato che evidenzia una tendenza, già presente nei giorni scorsi, circa la diminuzione dei ricoveri. Aumenta anche il numero dei pazienti dimessi e guariti, che divengono 1.489. Sono invece 2.051 le persone in isolamento domiciliare. I deceduti, invece, sono complessivamente 700 sin dall’inizio dell’epidemia.

Sicilia: 2.416 positivi, 163 decessi e 223 guariti

ANSA / IGOR PETYX | Uno scorcio di Villafrati, vicino Palermo, durante il lockdown per il Coronavirus, 24 Marzo 2020

Sono saliti a 2.416 i casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Sicilia sin dall’inizio della pandemia. Il numero di pazienti attualmente positivi è pari a 2.030. Il numero di pazienti guariti è pari a 223. I decessi registrati invece sono complessivamente 163. I pazienti ricoverati sono complessivamente 605, di cui 552 con sintomatologia e 53 in terapia intensiva, mentre 1.425 persone positive sono in isolamento domiciliare. Il numero dei casi complessivi è così ripartito nelle province della Regione:

Agrigento 123;

123; Caltanissetta 110;

110; Catania 573;

573; Enna 289;

289; Messina 354;

354; Palermo 316;

316; Ragusa 57;

57; Siracusa 99;

99; Trapani 109.

Puglia: 2.989 positivi, 260 decessi e 277 guariti

ANSA/ INGENITO | I lavoratori dell’ArcelorMittal durante la pandemia di Coronavirus, Taranto, 17 Marzo 2020

Secondo il bollettino diffuso dalla regione Puglia, nella giornata di oggi si sono contati 85 nuovi casi di pazienti positivi al Coronavirus. In tutto, quindi, sono arrivati a 2.452 i casi attualmente positivi nella Regione, per un numero totale di casi sin dall’inizio dell’epidemia pari a 2.989. Tra i pazienti contagiati, 1.772 persone si trovano in isolamento domiciliare, 609 ricoverati con sintomatologia e 71 in terapia intensiva. Il numero complessivo dei deceduti è salito a 260 persone, mentre quello dei guariti a 277. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 30.973 test. Il numero dei casi complessivi è così ripartito nelle province della Regione:

Bari 921;

921; Barletta-Andria-Trani : 269;

: 269; Brindisi 358;

358; Foggia 739;

739; Lecce 418;

418; Taranto 221;

221; Fuori regione : 24;

: 24; In corso di attribuzione: 12.

Emilia-Romagna: 20.098 positivi, 2.564 decessi e 3.862 guariti

ANSA / PRESS OFFICE | Il personale medico dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, 27 marzo 2020

Sono saliti a 13.672 i casi di pazienti attualmente positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, 463 più di ieri, per un totale di 20.098 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia. Il numero di pazienti guariti, secondo il bollettino ufficiale della Regione, è salito di 278 unità, per un totale di 3.862 guarigioni: 1.953 sono clinicamente guarite (ossia asintomatiche, ma non negativi ai test), mentre 1.909 sono i negativizzati, ovverosia guariti a tutti gli effetti. I decessi salgono a 2.564, 83 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 335 (-6 rispetto a ieri). 8.812 sono i pazienti in isolamento domiciliare. Complessivamente dall’inizio della pandemia nella regione sono stati svolti 96.704 test. Il numero dei casi complessivi è così ripartito nelle province della Regione:

Reggio Emilia 3.849 (+84);

3.849 (+84); Piacenza 3.100 (+37);

3.100 (+37); Modena 3.087 (+76);

3.087 (+76); Bologna 2.854 (+116);

2.854 (+116); Parma 2.531 (+19);

2.531 (+19); Rimini 1.706 (+29);

1.706 (+29); Ravenna 801 (+12);

801 (+12); Forlì 661 (+19);

661 (+19); Ferrara 616 (+36);

616 (+36); Cesena 550 (+29);

550 (+29); Imola 343 (+6).

Toscana: 7.235 positivi, 495 decessi e 578 guariti

ANSA / AFP / CARLO BRESSAN| Uno scorcio di Ponte Vecchio a Firenze, 10 marzo 2020

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 277 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 e 28 nuovi decessi, portando così il numero dei contagi complessivamente a quota 7.235 e le morti per Covid-19 a 495. I casi attualmente positivi sono 6.162. Tra questi, 1.221 persone si trovano ricoverate negli ospedali della regione: 983 con sintomatologia, mentre 238 pazienti sono in terapia intensiva e 4.941 si trovano in isolamento domiciliare. Quanto alle guarigioni, sin dall’inizio della pandemia, in Toscana si son contate complessivamente 578 guarigioni. Dal primo febbraio a oggi, 10 aprile, in Toscana sono stati effettuati 78.640 tamponi.

Sebastiani: «Se a Pasqua ci sono state “fughe” pagheremo l’errore tra una settimana»

Il matematico del Cnr, Giovanni Sebastiani, commentando i dati odierni sull’emergenza Coronavirus, diffusi dalla Protezione Civile, ha osservato come in quasi tutte le province italiane si è ormai raggiunto il picco. La più virtuosa è Perugia, dove i contagi di SARS-CoV-2 sono ridotti a poche unità. Da monitorare, a detta del professor Sebastiani, resta invece la Sicilia, dove nelle province di Enna, Messina, Palermo e Siracusa si è registrato un aumento dei casi anomalo. In qualsiasi caso il professor Sebastiani mette in guardia: «Se ci sono state o ci saranno “fughe”, cominceremo a vedere gli effetti tra una settimana, massimo 14 giorni, che corrispondono al tempo scala critico».

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Picco raggiunto in quasi tutte le province. Se a Pasqua ci sono state “fughe” pagheremo l’errore tra una settimana» – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Liguria: 5.273 positivi, 749 decessi e 1.412 guariti

ANSA/LUCA ZENNARO | I carruggi genovesi tra vicoli deserti e negozi chiusi dove solo poche persone sono uscite di casa per fare la spesa. Genova, 19 Marzo 2020

Sono 118 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, portando così il numero di contagi complessivi sin dall’inizio della pandemia a 5.273 casi. I pazienti attualmente positivi sono 4.295: 2.155 persone si trovano in quarantena domiciliare, 1.176 in ospedale con sintomatologia Covid-19 e 144 persone in terapia intensiva. Aumenta il numero di pazienti clinicamente guariti (non più sintomatici) che sale a 964, così come quello dei guariti che non sono più positivi al virus, che sono 448. Aumentano di 25 unità i pazienti deceduti, portando il numero totale dei decessi nella regione a 749. Complessivamente la regione Liguria, dall’inizio della pandemia, ha svolto 21.983 tamponi. Nel dettaglio i casi positivi sono così ripartiti per provincia:

Savona : 630;

: 630; La Spezia : 500;

: 500; Imperia : 740;

: 740; Genova : 2.372;

: 2.372; Non assegnati: 53.

Toti: «Domani ordinanza per riaprire alcuni cantieri»

ANSA/LUCA ZENNARO | Il governatore della Liguria, Giovanni Toti

Il governatore della Liguria, Giovanni Toto, ha annunciato che è pronto a firmare un’«ordinanza per aprire alcuni cantieri». «Domani pomeriggio – prosegue il presidente ligure – ci troveremo con i tecnici e gli assessori competenti per parlare del decreto-ordinanza che colmi alcune lacune del provvedimento governativo che prolunga il lockdown fino al 3 maggio». «È imbarazzante che restino bloccati alcuni cantieri come quelli per la fibra ottica», spiega Toti. Non mancano, anche in questo caso, le polemiche col governo centrale, a causa della riduzione di alcuni milioni dati alla regione per destinarli alla cassa integrazione: «Stiamo litigando per riaverli indietro», assicura Toti.

Campania: 3.604 positivi, 242 decessi e 305 guariti

ANSA / CIRO FUSCO| Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca (D) con Ciro Verdoliva (S) responsabile dell’Asl Napoli 1 durante un sopralluogo presso la struttura in costruzione “Ospedale del Mare” per i pazienti Covid, 7 aprile 2020

Secondo quanto riferito dai dati ufficiali rilasciati dalla regione Campania nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 87, cifra che porta a 3.604 il totale dei positivi rilevati nella Regione. Dall’inizio dell’epidemia in Campania si sono registrati in tutto 242 decessi e 305 guarigioni, di cui 235 totalmente guariti e 70 clinicamente guariti. Sin dall’inizio della pandemia nella regione sono stati svolti 35.448 tamponi. Nel dettaglio i casi sono così ripartiti secondo le province:

Napoli : 1.871 (di cui 779 a Napoli Città e 1.092 nella provincia di Napoli);

: 1.871 (di cui 779 a Napoli Città e 1.092 nella provincia di Napoli); Salerno : 536;

: 536; Avellino : 400;

: 400; Caserta : 375;

: 375; Benevento : 156;

: 156; Altri in fase di verifica Asl: 266.

De Luca proroga le restrizioni in Campania fino al 3 maggio: stop a cantieri e cartolibrerie, sì alla riapertura dei negozi di vestiario per bambini

ANSA / CIRO FUSCO | Il governatore della Campania Vincenzo De Luca

Dopo il Piemonte e la Lombardia, anche la Campania proroga le misure restrittive messe in atto per contenere il contagio da Coronavirus. Il governatore campano Vincenzo De Luca ha infatti reso noto di aver firmato una nuova ordinanza che proroga le misure già adottate a livello regionale e inserisce nuove prescrizioni per cantieri, prorogando la sospensione per le attività edilizie per committente private, così come per i lavori pubblici, salvo situazioni strettamente necessarie. Stesso discorso per il commercio: restano chiuse le librerie, le cartolerie e le cartolerie, mentre invece è permessa la riapertura dei negozi al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8,00-14,00, mentre nella settimana del 1° maggio 2020, l’apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, col medesimo orario.

De Luca: «In guardia contro una nuova onda di ritorni dal Nord»

Nei giorni di Pasqua il presidente della regione Campania, Vincenzo de Luca, torna a mettere in guardia rispetto a una nuova onda di ritorni dal Nord, come era avvenuto a inizio marzo dopo i primi Dpcm del Governo. «C’è il pericolo di rientri dal nord, dobbiamo impedire che ci venga portata un’onda di contagio che ci metterebbe in difficoltà nelle prossime settimane. I controlli saranno rigorosi», ha ribadito nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui ha ribadito l’importanza di rimanere a casa durante i giorni di festa: «Ripeto, la mobilità non è consentita. Chiunque sarà trovato fuori casa senza motivo sarà sanzionato». «Se ci rilassiamo – ha aggiunto – fra due settimane conteremo le migliaia di contagi».

Coronavirus: a Pasqua e Pasquetta tutti a casa Quella di quest’anno sarà una Pasqua che ricorderemo tutti quanti.Inutile nascondere che saranno giorni complicati, ma dobbiamo stringere i denti ed evitare atti di irresponsabilità: andare in giro è vietato, fatta eccezione che per le attività essenziali e le prime necessità.Sono sospese tutte le manifestazioni religiose. Dobbiamo seguire l’esempio straordinario di Papa Francesco che, celebrando messa in una Piazza San Pietro vuota, sta lanciando un messaggio chiaro a tutti. Bisogna rispettare le regole e vivere anche i momenti di fede a casa.In queste ore stiamo lavorando per scongiurare il pericolo di rientri dal Nord verso la Campania e tutto il Sud. Sono presenti controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni ferroviarie. I controlli saranno rigorosi: la mobilità non è consentita. Gepostet von Vincenzo De Luca am Samstag, 11. April 2020

Abruzzo: 2.160 positivi, 212 decessi e 206 guariti

ANSA | Sala parto e triage dell’ospedale di Pescara per le persone sospette con Covid-19

Con un aumento di 40 casi nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di persone contagiate dal SARS-CoV-2 in Abruzzo si attesta a 2.160 casi complessivi sin dall’inizio della pandemia. Secondo il bollettino regionale ufficiale della Regione, 346 persone sono ricoverate negli ospedali abruzzesi con sintomatologia, 54 in terapia intensiva, mentre 1.342 positivi sono in isolamento domiciliare. 212 i pazienti deceduti e 206 i guariti, di cui 166 ormai privi di sintomatologia e 40 negativizzati. Dall’inizio dell’emergenza, in Abruzzo sono stati svolti 20.594 test.

Calabria: 915 positivi, 66 decessi e 57 guariti

ANSA/CARMELO IMBESI | Passeggeri arrivati da Reggio Calabria a bordo degli aliscafi delle Ferrovie dello Stato in attesa di controlli da parte delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario, Messina, 14 marzo 2020

Sono saliti a 923 (+8) i casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Calabria, di cui 795 attualmente positivi. Il numero di pazienti guariti è pari a 62 persone, mentre i decessi sono complessivamente 66 sin dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14, quelli ricoverati con sintomatologia sono 165, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 616. Sin dall’inizio dell’epidemia son stati effettuati 16.766 tamponi.

Lazio: 4.845 positivi, 279 decessi e 749 guariti

Ansa | Uno scorcio di Roma durante il lockdown

Con 122 nuove diagnosi, salgono a 4.845 i pazienti positivi al Coronavirus nella regione Lazio. Di questi, 3.817 sono attualmente positivi. I ricoverati con sintomatologia presso le strutture della Regione sono 1.268 mentre 201 pazienti si trovano in terapia intensiva. 2.348 sono le persone positive al SARS-CoV-2 in isolamento domiciliare. Sin dall’inizio della pandemia il numero dei decessi è salito a 279 persone, mentre i guariti sono in totale 749. Scendendo nel dettaglio, i nuovi positivi sono così ripartiti:

12 nell’Asl Roma 1;

12 nell’Asl Roma 2;

14 nell’Asl Roma 3;

15 nell’Asl Roma 4;

13 nell’Asl Roma 5;

37 nell’Asl Roma 6;

7 nell’Asl di Frosinone;

10 nell’Asl di Latina;

1 nell’Asl di Rieti;

1 nell’Asl di Viterbo.

Rallenta la crescita di casi positivi e i decessi da Covid-19 nella Regione. A riferirlo è l’assessore al Welfare Alessio D’Amato, che in conferenza stampa ha voluto ringraziare «gli operatori sanitari per lo straordinario impegno». Secondo D’Amato il tasso di letalità nel Lazio (5,7%) è tre volte inferiore rispetto alla Lombardia (18,4%) e ben inferiore alla media di molte altre regioni.

Roma, il bollettino dello Spallanzani

Ansa/Fabio Frustaci | Striscione appeso davanti all’ospedale Spallanzani di Roma

Ancora una volta dati positivi all’ospedale Spallanzani di Roma. L’istituto romano, punto di riferimento per le infezioni di Covid-19 nella capitale ha diramato un nuovo bollettino in cui si spiega che il totale dei pazienti positivi sono 160, di questi 23 necessitano di supporto respiratorio. Alla fine del bollettino i responsabili dello Spallanzani hanno dedicato un pensiero a «Tutti coloro che hanno in questo momento in Italia, i propri congiunti ricoverati». Un pensiero è stato dedicato «ai parenti di pazienti che non ce l’hanno fatta».

Gli auguri di Buona Pasqua dello staff dello Spallanzani

Basilicata: 315 positivi, 18 decessi e 20 guariti

ANSA/TONY VECE | Tamponi sul personale medico presso l’Ospedale San Carlo di Potenza, 23 Marzo 2020

Sale a 315 il numero di persone positive al Coronavirus in Basilicata. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino ufficiale della Regione, sono stati registrati 3 nuovi casi positivi, per un totale di 277 casi attualmente positivi. 18 i pazienti deceduti e 20 i guariti sin dall’inizio della pandemia. I pazienti ricoverati presso gli ospedali della regione sono 73: 61 pazienti sono in osservazione con sintomi, mentre 12 si trovano in terapia intensiva. I lucani che si trovano attualmente in isolamento domiciliare sono 204.

Ieri, il presidente della Basilicata, Vito Bardi, ha voluto mandato un messaggio ai cittadini lucani con i propri auguri di Pasqua: «I dati sanitari di questi giorni ci dicono che in Basilicata il virus ha subito un rallentamento. Complessivamente siamo tra le regioni italiane che hanno ancora un numero basso di contagiati, ma è presto però per dire che siamo usciti dal tunnel». «Stiamo assistendo ad un lungo periodo di ristrettezze e ci apprestiamo a vivere una nuova fase – ha proseguito il presidente – Dobbiamo però essere ancora cauti, innanzitutto perché il morbo non è stato ancora sconfitto». «Manca infatti il vaccino che possa mandare definitivamente questo virus in soffitta. E poi perché anche quando l’emergenza finirà, dal punto di vista sanitario, rimarrà quella economica», ha chiosato Bardi.

“Music For Hope”: il concerto di Andrea Bocelli dal Duomo di Milano

ANSA/Mourad Balti Touati | Le prove del concerto di Andrea Bocelli in Piazza Duomo il giorno di Pasqua a Milano, 12 aprile 2020

«Nel giorno in cui celebriamo la fiducia in una vita che trionfa, sono onorato e felice di rispondere sì all’invito della città e del duomo di Milano. Io credo nella forza del pregare insieme, credo nella Pasqua cristiana, un simbolo di rinascita di cui tutti, che siano credenti o meno, hanno bisogno in questo momento». A dirlo è il tenore italiano Andrea Bocelli, annunciando il suo concerto in diretta streaming “Music for Hope” in diretta streaming dal Duomo di Milano.

«Grazie al concerto trasmesso in streaming – ha proseguito il tenore – riuniremo milioni di mani giunte ovunque nel mondo e abbracceremo il cuore ferito di questa terra, questa meravigliosa fucina internazionale che è l’orgoglio italiano. Milano e tutta Italia, generose e coraggiose, saranno di nuovo, e molto presto, un modello vincente, motore di un rinascimento che tutti speriamo. Sarà una gioia vederlo, in Duomo, durante le celebrazioni pasquali che evocano il mistero della nascita e della rinascita».

Il bollettino della Protezione civile del 12 aprile 2020: scende il numero dei ricoverati

Con 431 decessi da Covid-19 in più rispetto a ieri, aumentano a quota 19.899 i morti dall’inizio della pandemia. Secondo i dati del 12 aprile sull’epidemia di Coronavirus diffusi dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il totale dei positivi aggiornato è di 102.252 casi positivi, ovvero +1.984 rispetto a ieri. Sono 34.211 invece le guarigioni, +1.677 nelle ultime 24 ore. Rallantano dunque le guarigioni (ieri erano +2.079), come anche i decessi (+619 ieri) e i nuovi positivi (+1.984, ieri erano +1.996). La Lombardia si conferma la regione più colpita con +1.460 casi rispetto a ieri, seguita dal Piemonte (+652 casi in più da ieri).

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa (12 aprile)

Borrelli: «Ho firmato un’ordinanza per l’assistenza sanitaria per i migranti soccorsi in mare»

ANSA | Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, dopo aver fatto il punto sulla situazione nazionale con i dati relativi alla diffusione del Covid-19, ha reso noto di aver firmato «un’ordinanza per l’assistenza sanitaria per i migranti soccorsi in mare che hanno raggiunto il nostro territorio attraverso sbarchi autonomi». Si tratta di un provvedimento necessario dopo quello interministeriale dei giorni scorsi secondo il quale i nostri porti non sono sicuri – ha proseguito Borrelli – e verrà applicato per la prima volta per i 156 migranti che sono attualmente sulla nave Alan Kurdi».

Richeldi: «Le misure di contenimento funzionano: il trend è ormai affidabile. Aumentati anche i test»

Il dottor Luca Richeldi, membro del comitato tecnico – scientifico e pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma

Nel giorno di Pasqua, in Italia calano ancora sia il numero dei morti sia quello dei dimessi dagli ospedali a causa della pandemia di Coronavirus. «Il trend è ormai affidabile – spiega il dottor Luca Richeldi, membro del comitato tecnico – scientifico e pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma – Mettendo insieme la riduzione dei ricoverati, dei pazienti nelle terapie intensive e del numero dei deceduti, possiamo affermare che le misure adottate e prorogate stanno avendo un impatto su questo virus».

Il dottor Richeldi ha anche osservato come da una settimana a questa parte, fatto salvo per la giornata di ieri, si stia registrando un calo «con numeri altalenanti», anche se «il dato odierno rappresenta un segnale molto incoraggiante». Tuttavia il professor Richeldi puntualizza: «Vorrei usare cautela sull’interpretazione del totale dei positivi. E molto dipendente dal numero dei test effettuati quotidianamente, che sta aumentando di giorno in giorno. È un dato comunque confortante, che va nella direzione giusta».

Sorveglianza integrata Covid-19 in Italia (12 aprile)

ISS/ Epicentro | Sorveglianza integrata Covid-19 in Italia (12 aprile)

Lombardia, rallentano i casi e diminuiscono ancora i ricoverati. +110 vittime in 24 ore

ANSA / MATTEO BAZZI | L’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera

Il bollettino del 12 aprile 2020

Si registra nuovamente un lieve calo nei casi in Lombardia. Nel bollettino di oggi, 12 aprile, reso noto dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, ci sono stati 1.460 nuovi positivi (ieri erano 1.544), nelle ultime 24 ore per un totale di 59.052. I decessi sono +110 rispetto a ieri, per un totale di 10.621. Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.176 (+2), i ricoverati sono 11.969 (-57). I dati arrivano a fronte di 205.832 (+9.530) tamponi eseguiti.

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano 13.680 (+412)

13.680 (+412) Bergamo 10.309 (+51)

10.309 (+51) Brescia 10.868 (+269)

10.868 (+269) Cremona 4.721 (+63)

4.721 (+63) Monza e Brianza 3.639 (+64)

3.639 (+64) Pavia 3.133 (+84)

3.133 (+84) Lodi 2.543 (+71)

2.543 (+71) Mantova 2.486 (+75)

2.486 (+75) Lecco 1.881 (+21)

1.881 (+21) Como 1.924 (+99)

1.924 (+99) Varese 1.663 (+30)

1.663 (+30) Sondrio 720 (+36)

La diretta da Palazzo Lombardia

Gallera: «Calano decessi e ricoveri. Aumentata la mobilità. Massima attenzione a Milano città»

Rispetto alla giornata di ieri, i dati odierni della regione Lombardia mostrano «un dato inferiore a quello di ieri, in linea con il trend in riduzione dei giorni precedenti», malgrado la situazione dei contagi nella città di Milano continui ad aumentare e a destare preoccupazione. A dirlo è l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. Gallera, durante il punto stampa quotidiano per dar conto della situazione in Lombardia, ha osservato come ieri, 11 aprile, il dato relativo alla mobilità è stato pari al 32%.

«Il confronto con le giornate di sabato, quando era il 30%, fa emergere un aumento del 2% – osserva Gallera – Nell’ultima settimana c’è stato un aumento del 2-3% sulla mobilità». «In questo aumento, presume Gallera, potrebbe esser rientrato chi è andato a fare la spesa per Pasqua, ma è necessario rimanere in casa il più possibile». «Domani è Pasquetta e anche domani ci saranno cene e pranzi: il pranzo e la cena lo dobbiamo fare solo nella nostra abitazione ed è bene non invitare amici e altre persone. Le persone si coprano naso e bocca, con mascherina o se non è disponibile una sciarpa o un foulard», ha chiosato l’assessore Gallera.

Pozzallo, il sindaco Ammatuna chiede una nave ad hoc per far fare la quarantena ai migranti

Ansa | Il sindaco di Pozzallo (RG) Roberto Ammatuna

Si accende la polemica sui 101 migranti sbarcati da poco a Pozzallo, comune di 19mila abitanti nel Ragusano. Il sindaco, Roberto Ammatuna, ha raccontato a Open la nuova strategia adottata dai trafficanti per aggirare il decreto interministeriale che chiude i porti italiani: «I trafficanti di esseri umani sono animali, dei criminali senza scrupoli […] hanno pensato bene di cambiare strategia di trasporto dei migranti. Sapete cosa fanno adesso? Prima li fanno salire su una nave “madre”, poi li trasferiscono su un gommone e li lasciano a 3 miglia dalle nostre coste così le autorità italiane sono costrette a intervenire per salvarli. Oggi, ad esempio, è successo questo», racconta Ammatuna. Secondo il sindaco potrebbero seguire altri sbarchi nei prossimi giorni ed è per questo necessario predisporre misure aggiuntive. Tra queste, come ha scritto insieme ad altri 32 sindaci dell’Agrigentino in una lettera al premier, c’è anche una «nave ad hoc che possa garantire la quarantena ai migranti arrivati in Italia» prima che vengano trasferiti altrove.

Italiani chiusi in casa, clandestini liberi di sbarcare.Sono arrivati anche oggi in 100 a Pozzallo, dove è già in… Gepostet von Matteo Salvini am Sonntag, 12. April 2020

Viminale, controllate quasi 600mila persone

Viminale | I controlli della Polizia di Stato

Nei giorni scorsi le sanzioni amministrative per i cittadini che non avevano rispettato le misure di contenimento erano superiori a quota 10mila. Secondo gli ultimi dati del Viminale, durante il weekend di Pasqua, il totale ha superato quota 12 mila 500. Stando ai dati dell’11 aprile, sono 104 le persone denunciate per falsa attestazione o dichiarazione e 53 per violazione dell’obbligo di quarantena mentre i titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 179, e le attività fatte chiudere dalle forze dell’ordine, 35. Complessivamente, nell’ultimo mese – ovvero a partire dall’11 marzo – sono state controllate 6.762.858 persone e 2.771.115 attività.

Trivulzio, una prima conferma di occultamenti da parte della direzione nell’audio de La Repubblica

ANSA/Andrea Fasani

Emergono nuovi dettagli nell’inchiesta giornalistica sulle case di riposo in Lombardia e in particolare il Pio Albergo Trivulzio di Milano, dove sono morte oltre 100 persone dall’inizio della pandemia e su cui indaga anche la Procura di Milano. Il quotidiano La Repubblica avrebbe ottenuto un audio di 12 minuti risalente al 30 marzo in cui diversi operatori sanitari della struttura si lamentano della mancanza di tamponi, raccontano di infermieri fatti venire a lavorare anche con la febbre – uno dei principali sintomi del Coronavirus – e denunciano gli occultamenti della direzione, tra cui la manomissione di alcune cartelle cliniche.

Umbria, +10 contagi nelle ultime 24 ore. Rimangono invariati i decessi

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Un’operatrice sanitaria in un reparto di terapia intensiva

Secondo il bollettino ufficiale del 12 aprile diffuso dalla regione sale a quota 1.319 il numero di casi positivi al Coronavirus in Umbria. I pazienti attualmente positivi sono 1.015, di cui 725 in provincia di Perugia e 247 in quella di Terni. Aumentano i casi positivi ma rimane invariato il tasso di deceduti (52 in totale) e il numero di pazienti in terapia intensiva (39), concentrati principalmente nell’ospedale di Perugia (14) e di Terni (14). Risultano clinicamente guarite 328 persone (-14 rispetto a ieri). Nel complesso, entro le ore 8 del 12 aprile, sono stati eseguiti 18658 tamponi (+996).

Conte: «Le rinunce che ognuno di noi compie in questa domenica gesto di attaccamento autentico a quello che conta davvero»

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Su Facebook arrivano anche gli auguri del premier Giuseppe Conte. «Buona Pasqua a tutti gli Italiani. A chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle corsie degli ospedali per allontanare lacrime e dolore dalla propria comunità». Nel messaggio non ci sono rassicurazioni sull’evoluzione della pandemia di Coronavirus o novità rispetto alle misure predisposte dal governo, ma soltanto l’augurio che presto il Paese possa tornare alla normalità e un incoraggiamento ai concittadini in questo momento di diffcoltà. «Le rinunce che ognuno di noi compie in questa domenica così importante sono un gesto di attaccamento autentico a quello che conta davvero e che potremo riprenderci presto. Oggi non sarà come le altre volte, ma non lo sarà nemmeno domani, quando stringeremo più forte quello a cui teniamo. Insieme ce la faremo».

Buona Pasqua a tutti gli Italiani. A chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle… Gepostet von Giuseppe Conte am Sonntag, 12. April 2020

Una favola pasquale: mamma chiama 113, il Questore le dona delle uova di Pasqua

È successo nel pomeriggio di ieri a Isernia, comune di 20mila persone in Molise. Una mamma ha telefonato al 113, raccontando che il suo stato di indigenza le impediva di acquistare le uova di Pasqua per i suoi tre bambini. Come risposta il Questore, Roberto Pellicone, ha procurato le tre uova di Pasqua e le ha fatte recapitare a casa della donna da una pattuglia. I bambini, «sorpresi e meravigliati» come riferisce la Questura su Facebook, hanno accettato il dono tra le lacrime della madre.

Gesto di solidarietà per una famiglia bisognosa.Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volanti dell'UPGSP… Gepostet von Questura di Isernia am Sonntag, 12. April 2020

Zaia: «Riaprire le scuole sarebbe un errore, ma la decisione spetta al Governo»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia

«Per me riaprire le scuole sarebbe un errore: significa masse di ragazzi che si muovono e in ambienti confinati come un’aula, quindi pericoloso. Non possiamo permetterci una nuova accelerazione del virus». Così il presidente della regione Veneto Luca Zaia, intervenendo in conferenza stampa il giorno di Pasqua dopo aver annunciato una nuova ordinanza regionale per «chiarire alcuni punti giuridici» emersi dopo l’ultimo Dpcm del Governo. Il governatore ha comunque voluto precisare che non compete alla Regione aprire le scuole, così come anche le imprese. Nella regione, ha aggiunto Zaia, è stata raggiunta la soglia dei 200mila tamponi e, ha sostenuto, nessun medico si è mai trovato nella condizione «di dover decidere sul ricovero di un paziente o un altro».

❌❌❌ #CORONAVIRUS / SEGUITE LA DIRETTA PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI. ❌❌❌ Gepostet von Luca Zaia am Sonntag, 12. April 2020

Prorogate fino al 3 maggio anche le restrizioni sulla mobilità

Dopo la proroga del lockdown fino al 3 maggio annunciata dal premier Giuseppe Conte il 10 aprile, arriva anche la proroga – fino alla stessa data – da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle misure finalizzate a una forte limitazione della mobilità. Il decreto, firmato dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, riguarda il trasporto dei passeggeri nel settore aereo, ferroviario, marittimo e automobilistico. Sono consentiti, spiega il Mit, soltanto i voli motivati da «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute». Nessuna limitazione prevista invece per il servizio di trasporto merci. Per quanto riguarda i servizi automobilistici interregionali, sono assicurati soltanto i servizi minimi essenziali.

Forza Nuova: la manifestazione contro «la Pasqua senza messa» finisce con 6 arresti

Lo avevano annunciato il 6 aprile sui loro canali social e alla fine è andata avanti comunque. Alcuni militanti del gruppo di estrema destra Forza Nuova hanno inscenato una processione da Via Paisiello 40, sede romana del movimento, a Piazza San Pietro, per protestare contro le restrizioni messe in atto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. «Altra domenica agli arresti domiciliari, altra domenica di quarantena, altra domenica senza messa – scriveva in un comunicato il movimento – Altra domenica surreale, senza futuro e senza Dio». Sono sei i membri arrestati. Tra loro ci sarebbe anche il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, bloccato su via Merulana a piedi, mentre altri due erano in auto con uno striscione.

Gualtieri rassicura sull’Inps: i 600 euro in arrivo entro la prossima settimana

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

«In queste ore all’Inps si stanno erogando finalmente i 600 euro, che dovrebbero essere erogati entro la prossima settimana. La prossima tranche, per il mese di aprile, sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente». Intervenendo al Tg di Rai3 il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, rassicura sull’indennità messa a disposizione – anche ai professionisti e autonomi iscritti alle Casse private – per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. A poche ore dalla data che avrebbe dovuto marcare l’inizio dell’erogazione, il 1 aprile, il sito dell’Inps era già in tilt, scatenando una pioggia di polemiche. Inizialmente si era ipotizzato che il blocco del sito fosse a causa di un attacco hacker ma la spiegazione più convincente pare essere semplicemente che l’Inps avrebbe commesso un errore nel tentativo di staticizzare alcune pagine in modo tale da ridurre il carico sui server in vista delle tante richieste.

Gualtieri: «La Sace potrà essere attivata entro fine mese»

Quanto alla situazione delle imprese, Gualtieri ha dichiarato che «entro la settimana prossima le banche avranno le regole di ingaggio di Sace per la garanzia sulle aziende più grandi, che potranno essere attivate entro fine mese».

Gualtieri: «Non abbiamo bisogno del Mes»

Infine Gualtieri ha affrontato il tanto discusso, quanto divisorio, capitolo Mes e Eurobond. «Noi abbiamo sempre detto che il Mes non ha la dimensione adeguata per mettere in campo le risorse necessarie, stiamo parlando di un trilione, un trilione e mezzo. Quindi ci stiamo concentrando sugli Eurobond e sul fondo per la rinascita». «Abbiamo detto che non abbiamo bisogno del Mes – sottolinea Gualtieri – ma ci siamo impegnati al fine di offrire a tutti i Paesi dell’Unione Europea che ne faranno richiesta risorse senza condizionalità».

Gualtieri: «L’Italia punta sugli Eurobond e la proposta raccogliendo consenso crescente»

Quanto agli Eurobond (o “Coronabond”) il ministro precisa: «Riteniamo che emettere titoli comuni per finanziare spese comuni che servono a mettere tutta l’economia europea in grado di affrontare questa crisi senza precedenti sia la cosa più saggia». «La proposta italiana sta raccogliendo consenso crescente, è tra le proposte sottoposte ai leader del Consiglio Europeo e lavoreremo intensamente affinché questo fondo per la rinascita dell’Ue veda la luce».

Burioni sulle app per tracciare il virus: «Tracciamento possibile nel pieno rispetto della privacy»

Ansa | Il virologo Roberto Burioni

«Siccome sentiamo la nostalgia dei somari antivaccinisti, è provvidenziale l’arrivo degli alfieri della privacy a costo della morte per ricordarci che ci sono molti esseri umani più scemi di un virus». Così il virologo Roberto Burioni, ripreso dall’agenzia stampa Adnkronos, commenta la polemica attorno alle app che dovrebbero permettere di tracciare le persone positive al Coronavirus in modo tale da arginare i contagi. «Persone molto esperte mi dicono che è possibile avere un tracciamento efficace nel pieno rispetto della privacy», aggiunge Burioni replicando ad un utente su Twitter. «Anche io chiedo che la privacy sia tutelata; ma chi di fronte a una epidemia che sconvolge le nostre vite dice ‘mi spengo GPS e Bluetooth’ lo classifico tra i babbei».

Papa Francesco: «Per l’Unione Europea questa sarà una sfida epocale»

Ansa | Papa Francesco

«Oggi l’Unione Europea è di fronte a una sfida epocale da cui dipenderà il suo futuro. Serve solidarietà, l’alternativa è solo l’egoismo. Non è questo il momento delle divisioni». Non c’è quasi nessuno a sentire il messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco. O almeno, non c’è quasi nessuno in piazza S. Pietro per le misure di protezione dal Coronavirus. La Messa di Pasqua di quest’anno è stata celebrata infatti in diretta streaming a partire dalle 11 di oggi, 12 aprile.

Mattarella a Papa Francesco: «A S. Pietro è risuonato il suo appello ad abbandonare l’egoismo»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Papa Francesco, ringraziandolo per le parole e le immagini offerte a credenti e non credenti durante questa epidemia di Coronavirus: «Nel silenzio di Piazza San Pietro e della Basilica vuote di popolo – le cui immagini hanno toccato nell’intimo tutti, credenti e non credenti – particolarmente forte è risuonata l’eco del Suo altissimo appello ad abbandonare ogni illusorio egoismo e a vivere appieno il messaggio pasquale, percorrendo con coraggio la ‘via del servizio’».

Sala: «Milano risorgerà»

Ansa/Matteo Bazzi | Il sindaco di Milano Giuseppe Sala

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha pubblicato un messaggio sui suoi canali social per fare gli auguri a tutti i cittadini, in questa prima Pasqua in quarantena: «Il nostro modo comune di prendersi cura della città si chiama solidarietà. Certo è una Pasqua surreale. Ma la Pasqua ha un senso profondo, è risurrezione e Milano risorgerà anche grazie alla protezione di Sant’Ambrogio. Viviamo questo periodo, ascoltiamo questo silenzio forzato ma necessario per trovare la traccia per il futuro. Un futuro che vogliamo ma che possiamo meritarci. Rilke dice ‘Il futuro entra in noi prima che accada’, Buona Pasqua».

Alan Kurdi, i 156 migranti verranno trasferiti su un’altra nave e messi in quarantena

Ansa | La nave Alan Kurdi

Angelo Borrelli, su richiesta della ministra per le Infrastrutture Paola De Micheli ha firmato il provvedimento che decide il futuro prossimo della nave Alan Kurdi. I 156 migranti a bordo non sbarcheranno in un porto italiano ma verranno trasferiti nelle prossime ore su un’altra nave dove saranno visitati dagli operatori della Croce Rossa. Qui rimarranno in quarantena per evitare il rischio di nuovi contagi. Al momento la nave della ong Sea Eye si trova al largo delle coste occidentali della Sicilia. In un comunicato il ministero ha spiegato le ragioni di questa scelta:

L’intervento di natura umanitaria non può avvenire con lo sbarco presso i porti italiani, a causa della forte pressione organizzativa e sanitaria, in questa fase emergenziale da Covid-19. Pressione che renderebbe complesso affrontare l’accoglienza in piena sicurezza per i soccorritori e per le persone soccorse. Tale intervento avviene inoltre, nel pieno rispetto delle regole vigenti per gli italiani in Italia e per gli italiani che rimpatriano, nonché a seguito della Dichiarazione sui porti italiani ai sensi della convenzione di Amburgo.

Veneto, superati i 14mila casi positivi. Frenata sui decessi

Facebook | Il governatore del Veneto Luca Zaia

Il Veneto ha superato quota 14mila per i contagi: dall’ultimo aggiornamento di ieri pomeriggio si sono registrati 186 casi di positività. Diminuiscono però le vittime, solo 4 da ieri sera. In totale i decessi registrati nella regione sono 856 dal 21 febbraio scorso, giorno dell’inizio dell’epidemia. Il numero totale dei casi positivi è 14.077 mentre i guariti salgono a 2.492. I ricoverati in ospedale sono 1.328, in terapia intensiva ci sono 249 pazienti.

Come è cambiato il modo di festeggiare la Pasqua sui social?

Il Coronavirus non può fermare la pastiera. Abbiamo provato a paragonare il feed di Instagram per gli hashtag #pasqua2019 e #pasqua2020. L’uovo di cioccolato si scarta ancora ma con la mascherina.

pasqua nelle home di instagram florio Il tuo browser non supporta il tag iframe

Friuli-Venezia Giulia, altri 4 decessi in una casa di riposo

Ansa/Alessandro Di Meo | Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga

Nella Rsa Brunetti di Paluzza, in provincia di Udine, sono deceduti nella notte altri quattro anziani, tutti risultati positivi a Covid-19. Due delle persone presentavano già condizioni critiche mentre il quadro clinico delle altre è precipitato nelle ultime ore. Nella casa di riposo attualmente ci sono 110 ospiti, di questi 68 sono positivi. I decessi nella Rsa Brunetti sono saliti a 11 persone.

Claudia, medico in corsia: «Difficile scegliere chi salvare»

LaPresse/Cecilia Fabiano | Una dottoressa si prepara al turno fra i malati di Covid-19

Claudia Gabiati, 40 anni e una una specializzazione in una gastroenterologia, sta lavorando all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. In un’intervista al quotidiano la Repubblica non solo ha raccontato come sta vivendo questi giorni in corsia ma anche di quello che si aspetta per quando sarà finita l’emergenza: «Ho visto dai telegiornali che ci applaudono dai palazzi. Mi ha commosso. Vorrei tenere questi applausi per il futuro e spenderli quando al Pronto soccorso ci urleranno e ci insulteranno. Oppure quando ai prossimi governi ci taglieranno reparti, ospedali, corsi di laurea. Specie qui in Lombardia dove per anni tutto è andato alla sanità privata e le briciole a quella pubblica».

Le regioni divise sulle riaperture: le librerie e il caso del Veneto

Ansa | Il governatore del Veneto Luca Zaia

Il caso delle librerie è l’esempio più semplice da capire su come la ripartenza abbia un ritmo diverso per le regioni e per il governo. Il governo ha dato l’ok per alzare la saracinesca ai negozi di libri già dal 14 aprile ma due regioni, Piemonte e Lombardia, hanno emanato un’ordinanza per mantenere l’obbligo di chiusura per proteggere negozianti e clienti dal Coronavirus. Altro caso sono le aziende del Veneto. Appena due giorni fa il governatore Luca Zaia aveva dichiarato in conferenza stampa: «Ho l’impressione che il 60% delle aziende abbiamo riaperto». Dati che, anche se leggermente ridimensionati, sono stati confermati anche da Unioncamere: secondo l’ente nella provincia di Treviso stanno lavorando 37.707 imprese su un totale di 79mila.

Perché al Sud non è esplosa l’emergenza?

7 marzo. Risalgono a questa giornata le immagini della stazione Centrale di Milano presa d’assalto, con centinaia di persone che trascinavano valige fatte in poco tempo per correre fuori dalle future zone rosse. Un esodo che aveva fatto temere l’esplosione dei contagi di Coronavirus al Sud. Un’esplosione che però non sembra essere arrivata, come ha spiegato in un’intervista a Open Giovanni Rezza, capo del dipartimento malattie infettive dell’Iss. Il motivo principale? Il tempismo.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Il tuo browser non supporta il tag iframe

Renzi: «Riapriamo subito le fabbriche in sicurezza»

Ansa/Alessandro Di Meo| Matteo Renzi

In un’intervista sul Sole 24 Ore il leader di Italia Viva Matteo Renzi torna ancora sulle posizioni che aveva sostenuto nelle scorse settimane in una controversa intervista ad Avvenire: l’Italia deve ripartire. Questa volta l’ex premier si concentra sull’aspetto industriale: «Bisogna riaprire subito. Con tutti i dispositivi di sicurezza, ma subito. Sta saltando il sistema produttivo. E quello italiano rischia più degli altri».

Sondaggio, italiani divisi: a Nord premiate le regioni, per il Sud ha fatto meglio il Governo

Ansa/Mourad Balti Touati | Una pattuglia militare in presidio in piazza Duomo

Il nuovo sondaggio Ipsos pubblicato sul Corriere della Sera riflette un’Italia divisa in due. Il 70% degli intervistati ha giudicato “molto” o “abbastanza effiaci” le misure adottate per contenere il contagio. Nando Pagnoncelli, che ha commentato i risultati, ha spiegato che alla domanda “chi si è mosso con maggiore efficacia nell’affrontare l’emergenza?”, la risposta è divisa: «Nel Nord si attribuiscono più meriti alle Regioni, nel Centro e nel Sud si privilegia quanto fatto dal governo».

Il ministro Franceschini: «Ora studio come aprire cinema e musei»

Ansa/Cesare Abbate | Il ministro ai beni culturali Dario Franceschini

«Un libro per un bambino, per chi studia, per chi deve passare giornate in casa è un bene essenziale, ancora più che nella normalità». Il ministro per i Beni culturali e il Turismo Dario Franceschini ha spiegato al quotidiano La Stampa che il suo progetto per far ripartire il settore della cultura in Italia parte dalle librerie ma arriva anche a cinema e musei su cui ha detto: «È un grande tema perché fino al vaccino dovremo convivere col rischio contagio. Luoghi affollati per natura hanno un oggettivo problema in più. In alcuni casi non solo in platea ma anche sul palco. Stiamo ragionando su come conciliare sicurezza e riapertura. Non sarà facile ma ci riusciremo».

Italia in lockdown fino al 3 maggio e stretta sugli ingressi nel Paese

ANSA/FILIPPO ATTILI | La facciata di Palazzo Chigi illuminata con i colori della Bandiera Italiana per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19

A seguito del Consiglio dei Ministri tenutosi nel pomeriggio del 10 aprile, il Governo guidato da Giuseppe Conte ha stabilito che il lockdown verrà prolungato sino al 3 maggio, al fine di contenere i contagi da Coronavirus. Al contempo il Cdm ha varato un nuovo decreto che allenta alcune misure per alcune attività commerciali che potranno riaprire dal 14 aprile.

Potranno infatti riaprire i battenti in tutta Italia:

cartolerie;

cartolibrerie;

librerie;

rivendite di abbigliamento per bambini e neonati;

produttori di fertilizzanti e di prodotti chimici per l’agricoltura;

industria del legno e del sughero (esclusi i mobili);

costruzione e assemblaggio di pc e periferiche e di schede elettroniche;

attività di manutenzione di treni e aerei;

attività di silvicoltura;

commercio all’ingrosso di carta e cartone;

attività di inbound nei call center.

Inoltre nel Dpcm vengono introdotte misure per ridurre i contagi durante la spesa. Si va dalle mascherine per i lavoratori, all’uso di guanti e gel igienizzanti in prossimità delle casse di pagamento, sino alla creazione di percorsi differenziati per la clientela in entrata e uscita. Nel nuovo decreto viene ribadito l’obbligo di isolamento fiduciario anche in assenza di sintomi per chi rientra in Italia dall’estero. Infine, nel documento, viene ufficialmente istituito «un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Coronavirus, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza», ossia la task force che aiuterà il governo per la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus.

Il testo del Dpcm del 10 aprile

