Sono 23.227 le vittime in Italia. I pazienti dimessi sono in totale 44.927. In Lombardia scendono ancora i ricoveri e le terapie intensive. Palazzo Chigi frena sulle riaperture: «Nessuna ipotesi definitiva». Guerra(Oms): «Saranno inevitabili nuovi contagi». Al San Raffaele tamponi a pagamento a 120 euro

Le Regioni si allineano con il governo sulla ripartenza: il 4 maggio non saranno riaperti gli spostamenti

Ansa/Filippo Attili | Palazzo Chigi

Durante il vertice in videoconferenza con il governo le regioni hanno chiesto di non riaprire gli spostamenti già dal 4 maggio. Una richiesta comune che si concentra soprattutto sulla mobilità da una regione all’altra. Il capo delegazione del M5s Alfonso Bonafede ha assicurato che: «La ripartenza sarà in sicurezza». L’obiettivo quindi è ancora non mandare in fumo gli sforzi fatti per contenere l’epidemia nata di Coronavirus.

Torino, il timelapse dell’ospedale da campo per i pazienti Covid-19

La pagina ufficiale della regione Piemonte ha pubblicato sui suoi social il timelapse dei 12 giorni che sono stati necessari per trasformare una zona delle Officine grandi riparazioni in un ospedale da campo per i pazienti infettati da Covid-19.

Lombardia, il governatore Fontana: «Pensare a una ripartenza che ci dia la speranza di riprendere la vita»

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha diffuso un videomessaggio sui social della Regione per spiegare qual è al momento la linea di pensiero della giunta sulla ripartenza: «Noi saremo estremamente cauti e rispetteremo tutte le regole dettate dalla scienza. Questo non toglie che non si debbano ascoltare tutte le associazioni di categorie, le università e i sindacati per pensare a una ripartenza».

Il ministro Franceschini: pensiamo a una Netflix della cultura

Ansa/Cesare Abbate | Il ministro alla cultura Dario Franceschini

Ospite alla trasmissione Aspettando le parole condotta da Massimo Gramellini su Rai 3, il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha spiegato che sta lavorando a una piattaforma di streaming a pagamento per salvare il settore della cultura della crisi nata dal Coronavirus: «Stiamo ragionando sulla creazione di una piattaforma italiana che consenta di offrire a tutto il mondo la cultura italiana a pagamento, una sorta di Netflix della cultura, che può servire in questa fase di emergenza per offrire i contenuti culturali con un’altra modalità, ma sono convinto che l’offerta online continuerà anche dopo: per esempio, ci sarà chi vorrà seguire la prima della Scala in teatro e chi preferirà farlo, pagando, restando a casa».

Il ministro ha parlato anche degli incentivi alle imprese che lavorano nel settore del turismo, uno di quelli che stanno perdendo più terreno con l’emergenza nata dall’epidemia di Coronavirus: «Il turismo vale il 13% del Pil ed è un settore sul quale l’emergenza coronavirus ha avuto un impatto enorme: ci vorrà del tempo prima che il turismo internazionale torni in Italia, ma difficilmente questa estate i turisti italiani andranno in giro per il mondo, dobbiamo quindi lavorare sul turismo interno, italiano, di prossimità».

Una partita a tennis fra i tetti della Liguria

L’account Twitter ufficiale dell’Atp Tour, l’associazione che riunisce i giocatori professionisti di tennis ha pubblicato un video in cui due giovani atlete si scambiano una serie di palleggi da un tetto all’altro di una città ligure. Entrambe costrette in casa per via delle misure sul contenimento del Coronavirus. Come si può intuire dalle immagini, il video non ha impiegato molto a diventare virale.

Palazzo Chigi: nessun allentamento delle misure nella prossima settimana

Ansa/Filippo Attili | La facciata di Palazzo Chigi

Niente attività produttive, niente allenamento delle misure in vigore per contenere il Coronavirus. Fonti di Palazzo Chigi hanno comunicato all’agenzia stampa Ansa che: «Le notizie filtrate circa l’apertura di attività produttive o l’allenamento di misure restrittive per lunedì prossimo sono prive di fondamento. Per la settimana prossima rimangono in vigore le misure già previste, che scadono il 3 maggio, e non è prevista nessuna modifica. Gli effetti positivi di contenimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare ma non sono tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l’abbassamento della soglia di attenzione».

Il governo sta preparando comunque un piano da mettere in atto nella Fase 2: «Si sta lavorando a un programma nazionale che possa consentire una ripresa di buona parte delle attività produttive in condizioni di massima sicurezza. Un programma che integri una gestione organizzata e coordinata delle attività industriali, della logistica, dei trasporti e che tenga sotto controllo la curva epidemiologica nella prospettiva di un controllo della sua risalita senza che si torni ad affrontare situazioni di sovraccarico delle strutture ospedaliere». Le regioni comunque hanno deciso di seguire delle linee guida nazionali così da gestire in modo uniforme la ripresa.

Il matematico Sebastiani: «Ok a una riapertura per macroaree, ma dovrebbe partire dal Sud»

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Riapertura. Il punto su cui si sta concentrando il dibattito politico negli ultimi giorni è quando e come iniziare a far ripartire le attività produttive. I numeri sembrano incoraggianti ma ci sono ancora province, come Novara e Brindisi, che non hanno raggiunto il picco. Il matematico Giovanni Sebastiani spiega che certe regioni, come la Lombardia, non sono ancora pronte per ricominciare: «La Lombardia registra un calo, ma la velocità della sua discesa è senza dubbio inferiore ad altre Regioni, di conseguenza un’eventuale riapertura della Lombardia deve avvenire con cautela e grande attenzione».

È iniziato il concerto da seguire in diretta in tutto il mondo

In scaletta ci sono decine di artisti. E tutti si esiberanno dalle loro case. Tra questa sera e domani mattina si potrà assistere a #TogheterAtHome, un concerto globale trasmesso in streaming in cui musicisti e attori partecipano per raccogliere fondi da destinare all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L’evento è diviso in due parti: prima una sessione in streaming dalle 20 (ora italiana) e poi una maratona televisiva che comincerà alle 2 di notte.

Toscana, il decalogo delle prescrizioni per la riapertura

La Toscana si prepara alla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Una nuova ordinanza del presidente Enrico Rossi ha stabilito le regole da seguire per le attività che riapriranno. L’ordinanza stabilisce l’obbligo di guanti monouso e mascherine sui mezzi pubblici. Ricorda di utilizzare la propria auto per gli spostamenti e di rispettare negli uffici e nelle fabbriche la distanza di 1,80 metri.

La lettera del governatore Rossi a Conte

Il presidente della Toscana Rossi intanto ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte per chiedere di far cominciare la riapertura delle aziende da quelle poù votate all’export. Nella regione ci sono oltre 3mila aziende che realizzano più del 25% del fatturato su mercati internazionali: «L’export della Toscana è stato alla base della capacità di reazione alle ultime crisi economiche».

Il ministero ha deciso: la nave Costa Deliziosa sbarcherà a Genova

Ansa/Aeronautica miliare | Una nave da Crocera Costa

Il porto di attracco della nave da crociera Costa Deliziosa sarà quello di Genova. La nave è in mare dall’inizio del mese di gennaio e a bordo ci sono 453 cittadini italiani tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Nessuno è risultato positivo al Coronavirus. A decidere per Genova il ministero dei Trasporti, in accordo con il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. La nave ora sta navigando verso il porto di Barcellona dove lascerà i passeggeri spagnoli.

Piemonte: allestito un nuovo ospedale da campo. I casi positivi totali sono arrivati a 20.581

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO/ Riorganizzazione OGR per ospitare pazienti contagiati dal Coronavirus Torino

«La Regione Piemonte ha da oggi un ospedale da campo, dove tra poche ore arriveranno i primi pazienti. È un momento che vogliamo vivere con sobrietà, la festa la rimandiamo a quando chiuderemo questo presidio ospedaliero». Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha inaugurato la nuova area sanitaria allestita all’interno delle Ogr, le Officine grandi riparazioni di Torino. All’interno sono stati allestiti 92 posti letto dedicati alla post-acuzie che avranno «un duplice valore: continuare a curare i malati da Coronavirus e sollevare i nostri ospedali».

Il bollettino della regione

Secondo gli ultimi dati forniti dal Piemonte, il numero totale di casi positivi registrati nella regione è salito a 20.581, 627 casi sono stati registrati solo nelle ultime 24 ore. La provincia più colpita rimane quella di Torino, con 9.871 casi. Seguono Alessandria con 2.762 casi, Cuneo con 1.982 casi e Asti con 1.040 casi. I pazienti deceduti sono in tutto 2.302, con 21 registrati nella giornata di oggi. I guariti invece sono 2.440.

Il sindaco di Bergamo: «Finalmente le notizie di oggi sono positive»

Ansa/Filippo Venezia | Bergamo nei giorni prima della Pasqua

Il sindaco Giorgio Gori ha pubblicato un videomessaggio per gli abitanti di Bergamo, una delle città più colpite dall’epidemia di Covid-19: «Le notizie che posso darvi oggi sono finalmente positive, in questa settimane c’è stata una riduzione costante dei contagi e dei decessi, l’immagine della chiesa del cimitero per settimane occupata dalle bare di tanti nostri concittadini è quella che ci dà maggiormente l’idea di aver superato la fase più difficile e di poter continuare a sperare».

Oggi Gori ha pubblicato su Twitter la foto della Chiesa del cimitero di Bergamo senza più bare al suo interno, commentando: «La chiesa del cimitero di #Bergamo vuota. Finalmente».

Liguria, i medici al governatore Toti: «Stupiti dall’esclusione della task force»

Ansa/Luca Zennaro | Il governatore della Liguria Giovanni Toti

Gli Ordinei dei medici della regione Liguria hanno preso atto «con rammarico e stupore, di non essere stati coinvolti nella task force che il governatore Toti ha voluto istituire per la gestione della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Covid-19». In una nota spiegano che si tratta di «una dimenticanza tanto più grave se si considera che il medesimo errore era già stato compiuto nella Fase 1 dell’emergenza se si considera che, ad oggi, sono ben 27 le figure professionali che, a vario titolo, sono state coinvolte».

Meloni: «Consentire il servizio di asporto per i ristoranti»

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha chiesto al governo di consentire a tutti i ristoranti il servizio di asporto durante questa emergenza Coronavirus: «Aiutiamo i nostri ristoratori: il Governo consenta a tutte le attività di ristorazione il cibo da asporto, come già avviene per altre attività che vendono generi alimentari. Molte attività, già profondamente provate dall’emergenza, non possono permettersi il costo di società esterne per la vendita (esclusivamente) a domicilio».

Sport all’aperto e jogging anche lontano da casa, la proposta allo studio del governo

«Dobbiamo dare maggiore libertà di movimento ai cittadini e la soluzione possibile è questa considerando anche il senso di responsabilità delle persone». Le parole sono del sottosegretario Pierpaolo Sileri e si riferiscono alle nuove misure allo studio del governo per il 4 maggio: consentire lo sport all’aperto, e quindi il jogging, anche lontano da casa. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sta studiando il via libera anche per l’allenamento individuale degli atleti.

Abruzzo, i pazienti deceduti in tutto sono 253: 7 in più rispetto a ieri

Ansa | Sala parto e triage dell’ospedale di Pescara per le puerpere sospette con Covid 19

Secondo l’ultimo bollettino pubblicato, in Abruzzo il numero dei pazienti deceduti a causa del Covid-19 sarebbe arrivato a 253, con 7 casi in più rispetto a ieri. I pazienti guariti invece sono 263, 8 nelle ultime 24 ore. In totale i casi di pazienti positivi nella regione dall’inizio dell’epidemia sono 1.971.

Emilia-Romagna, i casi totali sono 22.184. In un giorno 350 casi in più

Ansa/Giorgio Benvenuti | Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Secondo gli ultimi dati diffusi dalla regione, in Emilia-Romagna i casi totali di pazienti positivi al Covid-19 sarebbero al momento 22.184, 350 casi in più rispetto a ieri. I casi lievi in isolamento sono 9.166, in calo i ricoveri. Dall’inizio dell’epidemia le vittime sono state 2.965.

In Italia le persone attualmente positive sono 107.771, +809 rispetto a ieri. 482 i nuovi morti

Il bollettino della Protezione civile del 18 aprile 2020

Con 482 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei deceduti è salito a 23.227 (ieri erano 22.745 e le vittime in 24 ore erano state 575). Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, questa volta senza la consueta conferenza stampa, l’aumento del numero delle persone attualmente positive è di +809 (ieri erano 355), per un totale di 107.771 (ieri erano 106.962).

Sono stati effettuati 61.725 tamponi in 24 ore, ieri i test effettuati in un giorno erano stati 65.705, il totale dei test tocca oggi quota 1.305.833. I casi totali di contagi dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 175.925, con un incremento di 3.491 in un giorno (ieri erano 172.434 e l’incremento rispetto alle 24 ore precedenti era stato di 3.493).

I pazienti che hanno lasciato l’ospedale sono in totale 44.927, con 2.200 persone dimesse nelle ultime 24 ore (ieri erano +2.563). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 25.007 (-779 da ieri quando erano 25.786). Cala il numero delle persone in terapia intensiva: sono 2.733 (-79 rispetto a ieri quando erano 2.812). Aumentano a 80.031 le persone in isolamento domiciliare, contro i 78.364 di ieri.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia, 1.246 nuovi positivi e 199 morti in più rispetto a ieri

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 18 aprile

Regione Lombardia | I casi positivi al Covid-19 in Lombardia (18 aprile 2020)

Il vicepresidente della Lombardia, Fabrizio Sala, ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus nella Regione. I nuovi positivi sono 1.246 (ieri, 17 aprile, erano stati rilevati +1.041 nuovi casi), per un totale di 65.381 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia (ieri ammontavano a 63.094). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 199 (ieri erano decedute 243 persone). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 12.050, mentre ieri si attestavano a 11.851.

I pazienti in terapia intensiva sono 947: -24 nelle ultime 24 ore, ieri erano 971. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 10.042 (-585 rispetto a ieri quando erano 10.627). I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.629. Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 255.331 (ieri erano 243.513, quindi +11.818).

La situazione nelle province lombarde

Regione Lombardia | I casi positivi al Covid-19 nelle province della Lombardia (18 aprile 2020)

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano 4042 (+ 67)

4042 (+ 67) Bergamo 10629 (+39)

10629 (+39) Brescia 11758 (+191)

11758 (+191) Cremona 5407 (+ 94)

5407 (+ 94) Monza e Brianza 4042 (+ 67)

4042 (+ 67) Pavia 3536 (+ 88)

3536 (+ 88) Lodi 2714 (+36)

2714 (+36) Mantova 2863 ( +115)

2863 ( +115) Lecco 2030 (+ 25)

2030 (+ 25) Como 2439 (+154)

2439 (+154) Varese 2106 (+85)

2106 (+85) Sondrio 937 (+ 71)

La diretta da Palazzo Lombardia

Nel napoletano una folla di gente si è riunita per l’ultimo saluto al sindaco

Un ultimo saluto al sindaco nonostante i divieti di assembramento imposti dall’emergenza Coronaviurs. Succede a Saviano, un comune nella provincia di Napoli, dove alcuni cittadini sono scesi in strada per omaggiare il primo cittadino, Carmine Sommese, scomparso ieri 17 aprile a 66 anni proprio a causa del Covid-19. La folla ha seguito il feretro e l’assembramento non è passato inosservato: è stato ripreso con i cellulari dei presenti, che hanno poi diffuso le immagini sui Social Network. Sommese, ex consigliere regionale di Forza Italia, era un politico molto apprezzato anche per la sua attività di chirurgo che svolgeva all’ospedale di Nola.

Centinaia di giovani pronti a lavorare nei campi

Sono tantissimi i giovani che hanno dato la propria disponibilità per lavorare nel campo agricolo durante l’emergenza Coronavirus. A lanciare la piattaforma Jobincountry è stata la Coldiretti: nella prima settimana sono stati 1.500 gli italiani di tutte le fasce d’età che hanno dato la propria disponibilità a lavorare nei campi in Veneto. Ora che l’iniziativa è stata estesa a tutta la penisola «sono già arrivate 700 candidature». Open ha raccolto la testimonianze di Andrea Passanisi, 35 anni, che è passato dagli studi in giurisprudenza al lavoro in campagna.

Inps, erogati 3,1 milioni di euro per le indennità da 600 euro

ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Il presidente di INPS Pasquale Tridico

L’Inps ha erogato 3,1 milioni di indennità 600 euro previste dal decreto Cura Italia per i lavoratori autonomi, dello spettacolo, lavoratori agricoli, professionisti e partite iva. A comunicarlo è lo stesso Istituto con un tweet diffuso oggi 18 aprile. Come spiegato dall’Inps, ulteriori 250mila euro hanno l’Iban in via di correzione in corrispondenza con gli utenti e altri 500.000 sono in istruttoria. «Continua lo sforzo dei lavoratori dell’Istituto impegnati a sostenere il Paese in questa fase di emergenza», sottolineano dall’Istututo con una nota. «Inoltre, è stata rilasciata in procedura la possibilità di consultare la domanda e, a breve, sarà implementata con la possibilità di variare i dati inseriti all’atto della domanda stessa».

Zaia risponde a De Luca: «I veneti che vanno in vacanza in Campania non saranno contenti delle sue parole»

Luca Zaia e Vincenzo De Luca

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha replicato alle parole del presidente della Campania Vincenzo De Luca, che ha dichiarato di essere pronto a chiudere la sua Regione agli arrivi dal Nord se da lì decideranno di porre fine in anticipo al lockdown da Coronavirus. «Non penso che tutti i veneti che vanno in vacanza in Campania siano contenti. Non credo che il presidente De Luca stia facendo un grande servizio alla sua Regione». «Sarebbe bello vedere i tamponi fatti da ogni Regione e il rapporto con i contagiati – ha aggiunto Zaia, rispondendo alla domanda sulla possibilità che, all’inizio della Fase 2, gli spostamenti siano consentiti solo in ambito di ogni singola regione. «Senza sapere il numero di tamponi effettuati, non ci sono elementi di confronto».

Toti: «No alla chiusura delle Regioni. La fase 2 in Liguria guarderà al turismo»

Ansa | Il governatore della Liguria Giovanni Toti

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha dichiarato che anche in Liguria si inizia a pensare alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus, parlando di una «via ligure». «Avremo linee guida nazionali che ci indirizzeranno come tempi e modalità – ha dichiarato – ma dovremo avere anche una “via ligure” che tenga conto delle emergenze e specificità del nostro territorio, che altri non hanno. Per questo – ha aggiunto – iniziamo oggi a tracciare la fase 2, cercando un equilibrio tra due obiettivi imprescindibili che sono sicurezza e salute dei cittadini e, al contempo, la ripresa del sistema socio-economico ligure». Toti ha poi specificato che le decisioni gireranno comunque intorno al criterio sanitario: «Se vogliamo riaprire – ha dichiarato Toti – dobbiamo evitare una nuova escalation di contagi».

Per Toti, a differenza della Lombardia che preme per la riapertura delle industrie, la Liguria deve puntare alla ripresa del turismo. Ecco perché si è detto contrario alla chiusura delle Regioni e a favore di una mobilità sul territorio. Insieme al sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente ha riunito per la prima volta in videoconferenza la task force tecnica chiamata a elaborare misure da adottare per permettere la ripartenza economica della Regione in condizioni di sicurezza. «Abbiamo più volte rivendicato la nostra autonomia – ha spiegato Toti – non per ragioni di appartenenza politica, ma perché siamo convinti che l’Italia abbia esigenze univoche che è giusto trattare in modo unitario ma anche esigenze molto diverse che richiedono soluzioni differenziate».

Conte incontra i capi delegazione e i rappresentanti di Comuni e Regioni. Dialogo anche con Iss e Css

ANSA/FABIO FRUSTACI | Il premier Giuseppe Conte

Doppio appuntamento nell’agenda del premier Giuseppe Conte in questo sabato 18 aprile, il sesto da quando è scattato il lockdown da Coronavirus. A quanto si apprende, il presidente del Consiglio ha convocato per le 16 una riunione con i capi delegazione di maggioranza, alla quale dovrebbe prendere parte anche il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Alle 18.30, poi, Conte ha in programma la cabina di regia con i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni, che presiederà insieme ai ministri Francesco Boccia degli Affari Regionali e Roberto Speranza della Salute. Nel pomeriggio, inoltre, Conte avrà contatti anche con il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e con il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli.

Nel dl aprile possibile anche un bonus famiglia

ANSA/ETTORE FERRARI | La ministra delle Pari opportunita’ e della Famiglia Elena Bonetti

Si aggiungono i dettagli al vaglio per il dl aprile, il maxi decreto da 70milardi in discussione lunedì 20 aprile, che servirà per arginare ulteriormente le conseguenze dell’epidemia da Coronavirus in Italia. Da quanto si apprende, il governo sta studiando l’ipotesi di bonus per aiutare le famiglie con figli. Sul tema ci sarebbe già una proposta del Ministero della Famiglia. Era stata infatti la stessa Elena Bonetti (Italia Viva) a parlare più volte della necessità di un intervento a sostegno dei nuclei familiari, come un assegno mensile simile all’attuale bonus bebè. Date le risorse stanziate, però, realisticamente si potrà partire da un intervento una tantum.

Nuovo focolaio in una casa di riposo di Trieste: 41 contagi e 2 decessi

Ansa

Sono 41 i degenti della casa di riposo Hotel Fernetti, a Trieste, che sono stati contagiati dal Coronavirus. Come riporta il quotidiano Il Piccolo, due di loro sarebbero già deceduti. 5 altre persone sono morte nelle scorse settimane, ma non erano state sottoposte al test sul Covid-19. Per quanto riguarda gli operatori, sono 10 quelli in malattia. Nei giorni scorsi già un’altra struttura nel capoluogo friulano era stata evacuata dopo che tutti gli ospiti (circa 40) erano risultati positivi al Covid-19. La Procura aveva aperto subito un’inchiesta sulla gestione della struttura, “La Primula” . Un numero simile di contagi si conta anche nella casa “Emmaus”, che ospita 110 persone. La Regione ha comunicato di essere al lavoro per gestire i trasferimenti degli anziani: si sta pensando anche all’ipotesi di trasferire i pazienti in una nave-ospedale attraccata al porto della città.

Zaia concorda con Ricciardi sul ritorno del Covid-19 in autunno

ANSA | Luca Zaia (al centro) con i vertici della Protezione civile del Veneto

Nonostante la voglia di riaprire presto le attività in Regione, il governatore del Veneto Luca Zaia si è detto d’accordo con la posizione del professor Walter Ricciardi in merito alla certezza del ritorno del Coronavirus in autunno. «Il tema del ritorno del Covid-19 in autunno è realtà», ha dichiarato. «Abbiamo fatto un incontro con gli assessori veneti per parlare della proiezione su settembre-ottobre. Dovremo tutti essere a quel punto in perfetta forma fisica e molto performanti dal punto di vista sanitario». Secondo Zaia, da settembre arriverà «una fase 3 con una reinfezione acuta» della popolazione. «I tamponi saranno le nostre munizioni», ha concluso. «Abbiamo fatto più tamponi della Corea e della Lombardia».

Il ministro del Sud: «Riaprire tutto ora avrebbe conseguenze molto gravi»

ANSA/CLAUDIO PERI | Il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano

Il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano ha rilasciato un’intervista a SkyTg24 in cui ha parlato delle conseguenze di un allentamento repentino del lockdown da Coronavirus. «Voler annunciare il liberi tutti, lo sciogliete le righe, potrebbe ora avere conseguenze molto gravi», ha dichiarato, riferendosi a quelle che sarebbero le intenzioni dichiarate dai presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte in merito alla riapertura delle attività a stretto giro.

«Creare contrapposizione tra l’apertura delle imprese e il diritto alla salute di tutti – ha sottolineato – è un grosso rischio. Serve coniugare entrambe le cose. Non voglio lanciare un messaggio allarmistico, ma noi siamo in un momento in cui i contagi sono ancora in aumento». «Se abbiamo capito qualcosa sull’epidemia – ha poi aggiunto Provenzano – è che l’andare in ordine sparso, la disomogeneità nelle scelte, non solo getta nell’incertezza i cittadini ma finiremmo per pagarla cara. Nella fase 2 non ci si può permettere contraddizioni: deve essere un percorso ordinato e coordinato, siamo ancora in piena emergenza sanitaria».

Djokovic propone un fondo di solidarietà per i tennisti meno abbienti

EPA/ADRIAN DENNIS | L’attuale numero uno del mondo Novak Djokovic

L’attuale numero uno del mondo Novak Djokovic ha proposto di istituire un fondo di sostegno finanziario per aiutare i giocatori meno abbienti che occupano le posizioni più basse della classifica Atp e che stanno pensando di lasciare le competizioni a causa delle complicanze causate dal Coronavirus. «Ora dobbiamo aiutare i giocatori – ha scritto in una lettera inviata ai colleghi – Molti di loro stanno pensando di lasciare il tennis». Roger Federe e Rafael Nadal hanno immediatamente aderito, proponendo anche all’Atp che il 50% delle dotazioni dei Finals di Londra e il montepremi dell’Australian Open del 2021 vengano versati al fondo di sostegno.

Nel progetto, a contribuire ci sarebbero i tennisti con più possibilità economiche, e cioè quelli della top 100 in singolare e della top 20 in doppio. I contributi varierebbero secondo una scala che va dai 5mila ai 30mila dollari. L’obiettivo, spiega Nole, è raggiungere 1 milione di dollari. Un’altra parte di questo piano di aiuto arriverebbe anche dalla Federazione tedesca di tennis. Come ha dichiarato il presidente Dirk Hordoff venerdì 17 aprile, con i contributi previsti da Grand Slam e dall’Atp l’ intera somma potrebbe superare i 4 milioni di dollari. «I tornei del Grande Slam hanno maggiori probabilità di contribuire con $ 500.000 ciascuno», ha aggiunto Djokovic.

Scuola, modifiche alla commissione per l’esame di Stato. Azzolina: «Studenti valutati da chi conosce il loro percorso»

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra della Scuola Lucia Azzolina

La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza attuativa del decreto legge del 6 aprile sugli Esami e le valutazioni, che, a causa dell’emergenza Coronavirus, prevede per gli esami di Stato una commissione formata da 6 commissari interni e dal presidente esterno. «In questo modo – ha spiegato la Ministra – gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico. Vogliamo un Esame di Stato vero, serio, ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa dell’emergenza ancora in atto». I presidenti delle commissioni saranno nominati dagli Uffici scolastici regionali, mentre i commissari saranno chiamati dai consigli di classe. «Gli studenti avranno un esame serio, ma saranno valutati da chi ne conosce il percorso scolastico», ha aggiunto la ministra in un Tweet.

Il supercommissario Arcuri firma l’ordinanza per l’app di tracciamento “Immuni”

IANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri

Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Coronavirus, ha firmato l’ordinanza del 16 aprile sull’app di tracciamento digitale “Immuni“, che «sarà utile per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19» durante la Fase 2. Come si legge nell’ordinanza, l’app «potrà aiutare a identificare individui potenzialmente infetti prima che emergano sintomi e, se condotto in modo sufficientemente rapido, può impedire la trasmissione successiva dai casi secondari».

“Immuni”, che non sarà obbligatoria, potrà essere scaricata sugli smartphone: i cittadini forniranno i propri dati e, tramite l’utilizzo di un registro dei contatti, sapranno con quali altri dispositivi sono stati in contatto, a che distanza e per quanto tempo. «Qualora il soggetto risulti positivo a seguito di un test- si legge sul sito del Ministero della Salute – l’operatore medico autorizzato dal cittadino positivo, attraverso l’identificativo anonimo dello stesso, fa inviare un input/messaggio di alert per informare tutti quegli utenti identificati in modo anonimo che sono entrati in contatto con lui».

Arcuri: «Senza sicurezza ripresa economica molto breve»

«Dobbiamo continuare ad agire con la cautela e la prudenza di questi mesi, capire che è clamorosamente sbagliato comunicare un conflitto tra salute e ripresa economica. Senza la salute e la sicurezza la ripresa economica durerebbe come un battito di ciglia», a dirlo è il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. «Bisogna continuare a tenere in equilibrio questi due aspetti, alleggerire progressivamente le misure di contenimento, garantendo sicurezza e salute di un numero massimo di cittadini possibile – conclude Arcuri -. No a improvvisazioni ed estemporaneità».

App: «Sperimentazione in alcune aree del Paese»

«È avviata la fase dei test, dobbiamo sovrapporre il funzionamento dell’applicazione a un modello di sistema sanitario, faremo una sperimentazione in alcune aree del Paese, in tempi ravvicinati sarà messa in campo e ne incentiveremo l’uso tra i cittadini». Risponde così Domenico Arcuri alle tempistiche sulla disponibilità dell’App di tracciamento.

Viminale: ieri più di 8mila denunciati e 28 sanzionati per violata quarantena

Ansa | Un posto di blocco della Polizia di Stato a Roma

Non si fermano i controlli delle autorità per verificare il rispetto del lockdown e della quarantena da Coronavirus sul territorio italiano. Nella giornata di ieri, 17 aprile, sono state più di 8.200 le persone denunciate dalle forze dell’ordine per mancato rispetto delle prescrizioni. Di questi, come specificano dal Ministero dell’Interno, 8.129 sono stati segnalati per spostamenti non legittimi, 47 per false dichiarazioni e 28 per violata quarantena. In tutto, le persone controllate sono state 289.580, mentre gli esercizi commerciali monitorati sono stati 101.359. I proprietari denunciati sono stati 202 e 35 le attività chiuse. Dall’11 marzo al 16 aprile, le verifiche totali erano state 8.070.795 e 3.195.185 esercizi commerciali.

Veneto, i positivi sono 15.692 (+318 da ieri). 23 i decessi

Ansa | Il governatore del Veneto Luca Zaia

La Regione Veneto ha diffuso il bollettino sulla situazione Coronavirus nel territorio. Nella mattina del 18 aprile, i casi di contagio al Sars-CoV-2 hanno raggiunto quota 15.692, e cioè 318 in più rispetto alla rilevazione di ieri. I casi attualmente positivi sono invece 10.444, mentre il totale delle vittime sale a 900, con 23 nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono 190 (-7), mentre quelli ricoverati in area non critica sono 1.287 (-72). Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 12.723. I dimessi sono 2.051.

Il presidente della Campania De Luca: «Quarantena per chi arriva dalle Regioni più a rischio e riduzione dei treni»

ANSA / CIRO FUSCO | Il governatore della Campania Vincenzo De Luca

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha comunicato che prenderà ulteriori provvedimenti per limitare la diffusione dell’epidemia da Coronavirus sul territorio. «Chi arriva da Regioni dove c’è un livello altissimo di contagio dovrà andare in quarantena – ha dichiarato – e ci sarà una riduzione del numero dei treni provenienti da quei territori con controlli rigorosi alle stazioni ferroviarie».

Già ieri, in risposta alla volontà della Lombardia, del Veneto e del Piemonte di anticipare i tempi di ripresa, De Luca aveva annunciato di essere pronto a «chiudere» la Campania per evitare gli effetti di queste «fughe in avanti». «La posizione della Campania è estremamente chiara – ha aggiunto -e l’apertura totale di una Regione deve essere decisa a livello centrale sulla base di decisioni scientifiche. Si tratta di una decisione che coinvolge tutto il resto del Paese».

Roma, allo Spallanzani i pazienti positivi ricoverati sono 140

ANSA/ GIUSEPPE LAMI | Un ingresso dell’ospedale Spallanzani a Roma

L’Istituto Spallanzani, l’ospedale di Roma in prima linea nella lotta al Coronavirus in Italia, ha diffuso il bollettino con l’aggiornamento quotidiano in merito alla situazione interna. In totale, i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 140. Di questi, sono 20 le persone in terapia intensiva. Per quanto riguarda i dimessi e trasferiti, la quota di oggi si attesta sui 306 (anche se, come specificano dall’Istituto, sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o con pochi sintomi). Parallelamente, dato il trend positivo «ormai consolidato», lo Spallanzani sta continuando ad accogliere pazienti provenienti da altre strutture e Regioni.

Gentiloni: «Evitiamo le polemiche inutili»

EPA/OLIVIER HOSLET/Il commissario europeo dell’Economia Paolo Gentiloni



Una chiamata all’unità. Il commissario europeo all’Economia ed ex premier Paolo Gentiloni invita l’Italia a non disperdere «questo patrimonio» di solidarietà e rispetto. «L’Italia ha affrontato per prima in Europa» la crisi sanitaria scrive Gentiloni. «Non ci sono dieci, cento, mille exit strategy. Facciamo lavorare le istituzioni e gli esperti, evitiamo le polemiche inutili. La traversata sarà lunga», conclude Gentiloni.

Guerra (Oms): «Inevitabili nuovi focolai»

Ansa/Matteo Corner

Saranno «inevitabili nuovi focolai» anche dopo la riapertura e questi dovranno essere individuati in tempi molto rapidi. È questo l’avvertimento lanciato da Ranieri Guerra, vicedirettore dell’Oms e membro del comitato tecnico scientifico. Intervistato da RaiNews24 Guerra ha sottolineato che «serve rafforzare il controllo del territorio con controlli e tamponi a domicilio».

«Sulle Rsa andava istituita una barriera protettiva»

Guerra aggiunte come inoltre si sarebbe potuta fare una barriera protettiva per le Rsa ma ora «non e’ il momento del biasimo ma della coerenza e del lavoro comune». Il problema delle Rsa è il risultato «della debolezza della primissima linea di tutta la struttura preventiva, almeno delle regioni dove è andato a impattare all’inizio. Si sarebbe potuto fare una valutazione sulla concentrazione di anziani che sapevamo essere il punto di maggiore debolezza della popolazione».

Bankitalia: ora servono misure anti-debito per le imprese

ANSA / FABIO FRUSTACI

«La garanzia sui prestiti alle imprese è giustificata dall’eccezionalità dell’emergenza Coronavirus ma per evitare che alla loro scadenza le banche non rinnovino più i prestiti e le aziende si ritrovino più indebitate e non capaci di investire, occorrono delle misure urgenti di politica economica». Scrivono così in un articolo gli economisti della Banca d’Italia Giorgio Gobbi, Francesco Palazzo e Natoli Segura, proponendo tre opzioni diverse per ridurre il peso del debito a carico delle imprese. «È giudizio pressoché unanime che una parte delle perdite subite dalle imprese non sarà recuperabile» si legge e «i debiti (assistiti da garanzie pubbliche) non saranno immediatamente ripagati al termine dell’emergenza sanitaria, aumentando quindi la leva finanziaria delle imprese e la loro vulnerabilità».

Caos tamponi a pagamento in Lombardia: test al San Raffaele costano 120 euro

Ansa

All’ospedale San Raffaele di Milano è possibile sottoporsi al tampone per l’esame di positività al Coronavirus pagando 120 euro. E’ questa la denuncia del consigliere regionale lombardo Samuele Astuti (Pd). In diverse strutture sarebbe possibile accedere al test tramite aziende privati e bypassando la procedura finora in vigore che lasciava alle aziende ospedaliere il compito di valutare caso per caso la necessità del test. E intanto, dice il consigliere regionale Astuti a la Repubblica: «Veniamo a sapere che ci sono laboratori che ti offrono privatamente per cifre molto variabili. Il San Raffaele, per esempio, li fornisce per un costo intorno ai 120 euro, altri al doppio».

Michel: «Il Mes risponde alle richieste dell’Italia»

EPA/OLIVIER HOSLET | Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel

Dopo le parole di scuse arrivate dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, sul ritardo da parte dell’Europa nel rispondere alla crisi sanitaria italia ora arrivano anche le dichiarazioni del presidente del Consiglio Ue: «ll Mes risponde alle richieste dell’Italia», afferma Charles Michel in un’intervista a la Repubblica. Il presidente sottolinea che nessuno avrà problemi di finanziamento; anche se all’orizzonte c’è “un Piano Marshall” per la ripresa. «È importante evitare malintesi: a mio avviso alcuni paesi sottovalutano le decisioni già prese – rileva – nel breve termine danno molte possibilità ai governi, compreso quello italiano».

Santelli come De Luca: «La Calabria rimane chiusa»

ANSA/LUIGI SALSINI | La presidente della regione Calabria Jole Santelli

«De Luca vuole chiudere, io qui non ho mai aperto. Non ci faremo certo prendere dalla fretta adesso». Sulla Fase 2 e la riapertura la presidente della regione Calabria, Jole Santelli, chiarisce subito a la Repubblica la sua posizione: I confini «sono chiusi dal 7 marzo, ancora prima che lo facesse il governo, perché abbiamo cercato di evitare l’esodo dei fuorisede. Le cose non sono cambiate, qui è ancora tutto blindato. Per il futuro valuteremo in base ai dati». Sulle regioni del Nord che chiedono di riaprire: «Magari sono più ottimisti di noi. Qui procederemo con gradualità, non possiamo correre rischi. Da domani saranno consentite alcune attività come la manutenzione degli stabilimenti balneari, l’apertura dei laboratori di pasticceria nei giorni festivi, e ci si potrà spostare dal proprio Comune per lavorare negli orti».

Napoli: sequestrate 116mila mascherine

Sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Napoli 116mila mascherine con falso ‘marchio CE’ pronte per essere messe in vendita. I finanzieri hanno individuato all’interno del parcheggio di un centro commerciale un 39enne di nazionalità cinese mentre scaricava dal proprio furgone numerosi cartoni contenenti mascherine chirurgiche, sulle cui confezioni vi era apposto il marchio ‘CE”.

Brescia: 500 pazienti morti nelle Rsa

Ansa/Filippo Venezia | Brescia

Anche nelle case di riposo del Bresciano continua a salire il bilancio dei morti. Sono 168 quelli accertati per Coronavirus mentre sono più di 500 le morti complessive nelle Rsa bresciane deceduti in poco più di un mese. A dirlo è il Giornale di Brescia che riferisce di un incontro avvenuto tra il direttore di Ats Brescia, i Nas e i vertici della Procura che hanno aperto nove inchieste. «Sarà un’indagine lunga» ha spiegato il procuratore aggiunto Carlo Nocerino.

Emiliano commenta De Luca: «Non è il momento di regolare i conti con l’arroganza del Nord»

IANSA/CLAUDIO PERI/Il presidente della Puglia Michele Emiliano

«Sono un fan di De Luca, mi mette di buon umore. Ma non si può fare. E non è il momento per regolare i conti con le tante umiliazioni subite dall’arroganza del Nord». Il presidente della Puglia, Michele Emiliano, commenta così al Fatto Quotidiano la minaccia del governatore della Campania di chiudere i confini se le regioni del nord dovessero riaprire. Emiliano sottolinea anche la necessità di andare a votare per le amministrative prima della possibile nuova ondata di contagi ad autunno.

«Quando le cose vanno male – osserva – i popoli devono essere uniti. E noi siamo italiani. Permane il racconto di un Sud votato al disastro e di un Nord con Milano prima della classe. Può capitare che chi è votato al disastro se la cavi, come succede di commettere errori e disastri ai primi della classe. Ma non giudico la Lombardia. Poi è vero: qualche lombardo è ritornato dall’estero contribuendo a innescare il più grande disastro epidemiologico che si possa ricordare in Italia».

Sofia denuncia la scomparsa del nonno alla casa di riposo degli artisti di Milano

Un’altra accusa verso una casa di riposo di Milano. Questa volta siamo al Giuseppe Verdi e la denuncia arriva da Sofia Marzorati che su Facebook racconta la scomparsa del nonno, ospite della struttura, a fine marzo. Una morte «fatta passare in silenzio, come se non fosse mai successa». La direttrice parla di un solo caso accertato «e che tutti gli altri ospiti stanno bene. Mio nonno non stava bene, il 25 marzo è morto, dice Sofia, che poi prosegue nel raccontare i fatti nel dettaglio: Circa undici giorni prima un compagno di mio nonno è stato ricoverato in ospedale per una grave malattia. Dopo poco, mio nonno ha cominciato con tosse secca, febbre e difficoltà respiratorie».

Sileri: «Due settimane per programmare la Fase 2»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI/Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri

«Abbiamo 14 giorni per organizzare bene la Fase 2 del 4 maggio». Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri chiarisce così in un’intervista al Fatto Quotidiano i tempi per programmare la riapertura. «Dobbiamo ridurre il rischio di nuovi contagi che riempirebbero di nuovo le terapie intensive. Userei i 14 giorni fino al 4 maggio per questa complessa fase organizzativa», dice Sileri che sui locali pubblici sottolinea: «Dipende dal tipo di locale. Il Comitato tecnico scientifico sta valutando i rischi, distinguendo per classi di rischio. Per ultimi cinema e teatri. Ma tante aziende anche piccole possono riprendere». Sul vaccino dichiara che «se non lo fa una quota importante della popolazione potrebbe essere obbligatorio».

Impatto epidemia in Lombardia drammatico, ma il sistema ha retto: mortalità inferiore che a New York e Madrid – Lo studio

UANSA/Mourad Balti Touati | Milano

Un presunto studio pubblicato sulla rivista medica Lancet Publich Health avrebbe delineato come la risposta all’epidemia Coronavirus nella regione Lombardia sia stata “migliore” rispetto a realtà simili come Madrid e in particolare New York. L’anticipazione del contenuto dello studio, era stata pubblicata sul blog Medical Facts di Roberto Burioni. Ma il virologo ha chiarito sulla sua pagina Facebook di essersi trattato di un malinteso: «Su questo tema è in corso di pubblicazione una lettera su Lancet Public Health e che appena potrò vi commenteremo in maniera più estesa. Mi scuso per la confusione con i lettori».

Reggio Calabria: carabinieri sequestrano una casa dicura

ANSA/CESARE ABBATE

I militari dell’Arma di Reggio Calabria hanno sequestrato una Casa di Cura e denunciato il legale rappresentante per irregolarità nell’assistenza degli anziani e la mancanza dei titoli autorizzativi. L’indagine sulla gestione dell’emergenza Coronavirus ha portato alla luce come nella struttura ci siano state gravi carenze strutturali ed organizzative nella non conformità alla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, da costituire pericolo per le persone che vi soggiornano. Gli anziani ospiti, dopo il test con tamponi per verificare un eventuale contagio da Covid19, saranno ricollocati presso altre strutture.

La denuncia dei medici lombardi: avvertiti dalla Regione del rischio epidemia solo un mese dopo l’allarme del Ministero

Ansa/Andrea Canali | Milano

La Regione Lombardia era stata avvertita dal ministero della Salute già il 23 gennaio del rischio di un’emergenza epidemia di Coronavirus. L’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera assicura di aver convocato subito una task force con tutti i soggetti responsabili per fornire linee guida. Linee che, secondo il presidente dell’Ordine dei medici di Milano, Roberto Carlo Rossi, «non sono mai arrivate». Solo dopo un mese quindi la riunione della task force la macchina lombarda si è messa in moto per rispondere all’emergenza, ovvero quando è scoppiato il caso Codogno e quello poi di Bergamo.

Papa Francesco: «Prego per i disabili e chi li assiste»

ANSA/Claudio Peri/Papa Francesco

Il Pontefice ha mandato un pensiero alle persone disabili e a coloro che li assistono in questo tempo di crisi sanitaria. «Ieri ho ricevuto una lettera di una suora che lavora come traduttrice nella lingua dei segni per i sordomuti e raccontava – ha riferito Papa Francesco nell’introduzione della messa a Santa Marta – il lavoro tanto difficile che fanno gli operatori sanitari, gli infermieri, i medici, con i disabili che hanno preso il Covid-19. Preghiamo per loro che sono sempre al servizio di queste persone con diverse abilità ma che non hanno le abilità che abbiamo noi».

Cremona, la performance della violinista dal tetto dell’ospedale Maggiore

Sulle note della colonna sonora di The Mission, composta da Ennio Morricone, la violinista del Museo del Violino, Lena Yokoyama ha incantato ancora una volta Cremona esibendosi dal tetto dell’ospedale Maggiore della città. Nel tardo pomeriggio del 16 aprile la musicista ha incantato i medici, gli infermieri e tutti i presenti per «far sapere a tutti che noi ci siamo. Per far sapere a tutti che Cremona continua a lottare. Audizione a Cremona dal luogo simbolo della lotta al Covid-19, un tributo per tutti coloro che stanno lottando, per tutti coloro che non ce l’hanno fatta, per tutti coloro che hanno vinto», ha scritto Pro Cremona, l’associazione dietro all’organizzazione della performance.

I nuovi poveri del Coronavirus: le storie

Dietro alla crisi sanitaria ci sono le storie di centinaia, migliaia di persone che stanno facendo i conti con la perdita del lavoro, con l’impossibilità e la fatica di arrivare a fine mese. La Caritas, in Lombardia, in seguito all’emergenza ha dovuto aumentare del 50% la quantità di generi alimentari donati ai cittadini: 5,5 quintali distribuiti ogni giorno a 2 mila famiglie. Per il contraccolpo economico del Coronavirus, 500 nuovi nuclei famigliari sono entrati a far parte del circuito di sostegno Caritas. Tra loro ci sono le storie di chi a casa con due minori deve vivere con 240 euro al mese. Di chi a 24 anni ha perso il lavoro e aspetta la cassa integrazione. Di chi dopo il carcere ha ricominciato ma ora si trova senza una fonte di reddito.

La casa di riposo Trivulzio: le tappe della vicenda

Il Pio Albergo Trivulzio di Milano continua a essere al centro della polemica per l’alto numero di anziani deceduti nella rsa e le morti insabbiate nelle settimane scorse. Il 4 aprile Gad Lerner pubblica un’inchiesta su la Repubblica in cui parla di un’epidemia insabbiata. Da cui in poi scatta l’inchiesta della Procura di Milano, con il susseguirsi di nuove scoperte, dettagli che vengono alla luce. Il 19 marzo un documento certifica come la Rsa avesse fatto richiesta di mascherine e dpi.

Il 6 aprile una lettera della Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri della Lombardia aveva denunciato la gestione confusa delle Rsa che ha prodotto una diffusione maggiore del virus. Ci sono poi le testimonianze dei parenti delle vittime del Trivulzio che chiedono un comitato di giustizia. Tra il 14 e il 15 aprile la Guardia di Finanza effettua il sequestro delle cartelle cliniche della casa di riposo e le fiamme Gialle fanno irruzione nella sede della Regione Lombardia per acquisire documenti.

Arcuri: «Al via la gara per i test sierologici per l’indagine a campione sulla diffusione del Coronavirus»

ANSA | Immagine esemplificativa di test sierologici per il Covid-19

Come anticipato durante il punto stampa della Protezione Civile dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha indetto un bando di gara per l’acquisto di kit, reagenti e consumabili volti alla produzione di 150mila test sierologici da utilizzarsi per un’indagine sulla diffusione del Coronavirus, da effettuarsi su un campione di circa 150mila persone.

La gara avverrà «in procedura semplificata» e di massima urgenza e si concluderà entro il 22 aprile. Dopo tale data, una volta vagliate le proposte, entro il 29 aprile verrà sottoscritto il contratto di fornitura a chi vincerà il bando. «L’obiettivo fondamentale – si legge nella nota ufficiale del Governo – è quello di determinare l’estensione dell’infezione nella popolazione italiana, utile ad una riduzione graduale delle misure di contenimento del contagio».

I requisiti delle proposte di test sierologici per entrare in gara

Nel bando ufficiale di gara per la call ai test sierologici lanciata oggi dalla Protezione Civile sono stati chiariti alcuni requisiti e parametri di progettazione dei «Kit del tipo CLIA e/o ELISA per l’effettuazione di 150.000 test sierologici finalizzati ad un’indagine campione sulla diffusione dell’infezione da SarsCoV2».

I test, infatti, dovranno avere «sensibilità non inferiore al 90%», mentre la rapidità di risposta e di responso del risultato dovrà permettere di «processare almeno 120 test all’ora». Inoltre, alle aziende viene richiesto che siano sufficientemente preparate per una eventuale «possibile estensione della fornitura dei kit, per l’effettuazione di ulteriori 150mila tamponi». Sempre secondo i requisiti presenti nel bando, i kit per i test sierologici dovranno essere forniti a partire dal 3 maggio.

Il testo del bando di gara per i kit per i test sierologici per il SARS-CoV-2

