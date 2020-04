Sono 25.085 le vittime del Covid-19 in Italia. In Lombardia ancora un numero alto di contagi: solo a Milano ci sono 480 nuovi positivi. Sale a 143 il numero di medici morti dall’inizio dell’epidemia. App di contact tracing, Arcuri: «Sarà e resterà volontaria». Il Garante per la protezione dei dati personali: «Se non si fanno i tamponi subito dopo aver individuato gli infetti, l’app sarà inutile». Pronto il piano della task force per la “Fase 2”: ipotesi di riapertura di alcune filiere il 27 aprile

Le indiscrezioni sul calendario della Fase 2: tornano al lavoro 2,7 milioni di persone

Vittorio Colao

La task force di esperti che sta studiando il piano per la Fase 2 dell’epidemia di Coronavirus ha spiegato che l’obiettivo per i mezzi di trasporto è ridurre drasticamente il numero di pendolari rispetto all’era pre-epidemia. A livello di percentuale si parla solo di un 15% rispetto ai flussi di prima. A dirlo è stato Vittorio Colao, numero uno della task force. Per quanto riguarda invece le attività produttive, le riaperture dovrebbero arrivare anche prima del 4 maggio. Si parla infatti del 27 aprile come data in cui inziare a sbloccare alcune aziende. E così, entro il 4 maggio, si farebbero tornare al lavoro circa 2,7 milioni di persone.

Sempre secondo le prime indiscrezioni i settori che dovrebbero partire per primi sarebbero industria ed edilizia. Il calendario delle riaperture avrebbe poi altre due date chiave: l’11 e il 18 maggio. L’11 maggio dovrebbero ripartire i negozi al dettaglio, mentre il 18 dovrebbero esserci le prime riaperture anche nel mondo della ristorazione. In accordo con il comitato tecnico scientifico le nuove riaperture avverranno comunque con cautela e sempre guardando la curva dei contagi.

La campagna “Viaggio in Italia”

Il premier Conte avrebbe spiegato nella riunione con gli enti locali che sarebbe pronta una campagna per favorire il turismo in Italia per questa stagione estiva, d’accordo con il ministro per i Beni Culturali e il Turismo Dario Franceschini. Il nome della campagna sarà Viaggio in Italia.

Musumeci a Conte: le indiscrezioni sul ruolo delle regioni

Il governatore della regione Sicilia Nello Musumeci, sempre in base alle indiscrezioni, avrebbe detto a Conte che le regioni saranno fondamentali nella Fase 2. Musumeci durante l’incontro tra governo ed enti locali avrebbe chiesto soprattutto di puntare sull’organizzazione sanitaria e sulla condivisione di tutte le misure tra regioni e governo centrale.

Previsto per il 29 aprile il voto sul Def

Il 29 aprile la Camera voterà il Def, il Documento di economia e finanza. È in questo momento che dovrebbe essere approvato lo scostamento di bilancio per permettere di sbloccare i fondi necessari per sostenere l’emergenza Coronavirus. A decidere il calendario la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

L’incontro tra Conte e Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Presidente del Consilgio Giuseppe Conte

Si è appreso che si è tenuto al Quirinale un incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio Europeo. Oggetto dell’incontro lo stato delle trattive con l’Unione per le misure sanitarie ed economiche per contrastare l’emergenza Coronavirus. Dalle prime informazioni sull’incontra è emerso che Mattarella si augura di veder concretizzata già nel Consiglio Europeo previsto per domani venga concretizza quella solidarietà europea di cui si è tanto parlato nelle ultime settimane. L’obiettivo è arrivare a sbloccare tutte le misure necessarie per una ripartenza economica e sociale.

Il matematico Sebastiani: «Normale la differenza tra l’andamento dei positivi e dei morti»

Nella quotidiana rubrica di Open Numeri in chiaro commentiamo ogni giorno i dati legati all’epidemia di Coronavirus. Oggi abbiamo chiesto al matematico Giovanni Sebastiani che ha spiegato perché l’andamento dei morti non corrisponde a quello dei pazienti positivi al Covid-19: «Il lasso di tempo da quando un individuo viene infettato a quando muore può variare, positivi e morti sono due fenomeni che non vanno di pari passo: i cambiamenti avvengono prima per quanto riguarda i nuovi casi e solo in un secondo momento li vediamo anche nel dato delle vittime».

«Grazie per il Covid che ogni giorno ci porti»: il messaggio anonimo di un vicino di casa a un’infermiera di Lucca

Eroi, almeno fino a che non vivono nel tuo palazzo. Allora si trasformano in untori, possibilmente da insultare con qualche biglietto anonimo: «Grazie per il Covid che tutti i giorni ci porti in corte. Ricordati che ci sono anziani e bambini, grazie». È questo il messaggio che un’infermiera di Lucca ha trovato nella sua cassetta delle lettere: «Ci sono rimasta male. Mi sono sentita ferita e denigrata. Sanno che faccio l’infermiera e mai avrei pensato che mi prendessero di mira per il mio lavoro».

Maicol, 30 anni e un bar che non se riuscirà mai a riaprire

Maicol Tedeschi

«Con i 600 euro dell’Inps, che non mi sono ancora arrivati, pagherò a malapena due bollette». Le porte del suo bar rimangono chiuse. Le entrate sono ferme ma i costi fissi no. Ci sono le bollette e gli affitti. E ora i risparmi si stanno esaurendo. Maicol Tedeschi ha 30 anni e gestisce un bar a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. Ha raccontato la sua storia a Open, una storia il cui prossimo capitolo potrebbe essere la chiusura dell’attività su cui ha investito tutti i suoi risparmi: «Sto facendo più fatica del solito. Se questa situazione continuasse fino a giugno, probabilmente non riuscirei a riaprire».

Silvio Berlusconi sul Mes: «Forza Italia vota sì ma non è appoggio esterno al governo»

Silvio Berlusconi

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è intervenuto alla trasmissione Porta a Porta per spiegare la posizione di Forza Italia sul Mes: «Probabilmente voteremmo una decisione del governo sul Mes che è favorevole all’Italia e agli italiani. Ma questo non sarebbe un appoggio esterno al governo Conte, una possibilità che ho sempre escluso. Siamo un’opposizione responsabile che si stringe alle istituzioni quando c’è l’emergenza, quando è in pericolo la vita e la salute degli italiani. Ma siamo alternativi alla sinistra. Non è il momento giusto di parlare di manovre politiche».

Anci: «Se si riparte il 4 maggio servono misure per trasporti e mascherine»

Il presidente dell'Anci Antonio Decaro

Durante la cabina di regia tra governo e enti locali per capire cosa fare dal 4 maggio, il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro avrebbe chiesto al governo di essere chiari su quali attività riapriranno, così da preparare i cittadini: «Se dal 4 maggio si torna a lavoro diciamo agli italiani come farlo. Quindi per farlo serviranno trasporti, mascherine e cura dei figli. Chiediamo di chiarire quali sono le attività che riaprono dal 4 maggio e chiediamo al governo di entrare con i sindaci nelle case chi andrà a lavorare».

Cura Italia: il Governo pone la fiducia sul decreto legge

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

All’Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà ha annunciato che il governo ha intenzione di porre la questione di fiducia per l’approvazione da parte della Camera del decreto legge Cura Italia con le misure economiche contro la crisi nata dal Coronavirus. All’origine di questa scelta il mancato accordo sulle modifiche del decreto tra maggioranza e opposizione.

Piemonte, in un giorno 750 casi positivi in più. Le vittime nella regione sono 2.598

Alberto Cirio, presidente regione Piemonte

Stando ai dati pubblicati dalla regione, il numero di casi positivi al Coronavirus in Piemonte è salito a 22.854, con 750 casi in più rispetto a ieri. Il numero dei decessi in 24 ore è arrivato a 74, una cifra che porta il totale delle vittime a 2.598. La provincia più colpita rimane quella di Torino con 1.105 deccessi, seguono Alessandria con 505 e Novara con 228.

Le indiscrezioni dal Comitato tecnico scientifico: si punta sulla cautela e la gradualità

Il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro

Cautela e gradualità. Secondo indiscrezioni riportate dall’agenzia stampa Ansa sarebbero queste le due raccomandazioni fatte dal Comitato tecnico scientifico (Cts) durante la videoconferenza con Vittorio Colao, il coordinatore della task force per la Fase 2 dell’epidemia di Coronavirus. Gli occhi sono tutti puntati al 4 maggio quando dovrebbero dovrebbe iniziare il piano di riapertura del Paese.

Come rientrare al lavoro: istruzioni minime

Con gradualità ma sì, si comincerà a ripartire. Aziende e lavoratori stanno cercando di arrivare pronti all’appuntamento con la Fase 2, prevista al momento per il 4 maggio. Nella rubrica Open Labour Open ha pubblicato una guida per capire quali saranno i punti più importanti da controllare, dalla distanza tra i lavoratori a uno smart working che sia un po’ più smart.

La ministra Azzolina: «Ho voluto salvare la maturità, spero nell’orale in aula»

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato durante il question time della Camera lo stanziamento di «80 milioni di euro per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet». L’obiettivo è quello di rafforzare la didattica a distanza necessaria in questa fase dell’epidemia. Azzolina ha spiegato anche di aver lavorato per non cancellare l’esame di Maturità: «Ora mi auspico che si possa fare l’esame orale in aula, come in molti ci stanno chiedendo».

Morti nelle Rsa: dopo Milano si indaga in tutta Italia

Si moltiplicano in tutta Italia le inchieste sugli anziani deceduti nelle Rsa, dal Piemonte alla Toscana, passando per la Puglia. L’obiettivo delle procure è sempre lo stesso: accertare se dirigenti o il personale hanno fatto tutto il possibile per evitare il contagio da Covid-19 in un luogo pieno di soggetti a rischio. Intanto un gruppo di medici della Fondazione Castellini Onlus che gestisce una residenza per anziani di Melegnano ha scritto una lettera rivolta alle istituzioni:

«Quel che non ci spieghiamo è come sia stato possibile che nessuna Istituzione abbia riflettuto sul fatto che le Rsa sono un concentrato di popolazione a rischio. Tutti si sono dimenticati di noi, salvo accorgersene adesso che, chissà come mai, molti anziani sono deceduti».

Friuli-Venezia Giulia, in 24 ore i nuovi decessi sono stati 5

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga

In Friuli-Venezia Giulia i casi accertati di Coronavirus sono arrivati a 2.817: 25 in più rispetto a ieri. I decessi in più sono 5, un numero che ha portato il totale delle vittime a 246. Attualmente nella regione ci sono 1.308 casi di pazienti positivi. Di questi 134 sono ricoverati in ospedale mentre 20 sono in terapia intensiva. 1.154 si trovano ancora in isolamento domiciliare.

Campania, De Luca cede ai pizzaioli: sì alle consegne a domicilio

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca

Dal 27 aprile la pizza tornerà a viaggiare per le strade di Napoli e di tutta la Campania. Tra le ordinanze decise dal governatore Vincenzo De Luca quella che fermava la consegna delle pizze a domicilio era una di quelle più sofferte: sia per i clienti che per i ristoratori. Dopo gli appelli del settore De Luca ha deciso di riaprire la possibilità per le pizzerie di effettuare consegne a domicilio. Oltre alla pizza, hanno il lasciapassare anche prodotti da bar, pasticcerie e ristoranti. Via libera anche per l’apertura di librerie e cartolibrerie.

Emilia Romagna, in calo gli attuali positivi. 57 le nuove vittime

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

In Emilia-Romagna sono 23.434 i casi di positività al Coronavirus, 342 in più rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 445 (7.146 in totale). Sono in calo i casi attualmente positivi: -160 rispetto a ieri (13.084 contro 13.244). I pazienti in terapia intensiva sono invece stabili (282), mentre diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-81). Sono 57 i nuovi decessi: 22 uomini e 35 donne. Complessivamente, le vittime in Emilia-Romagna sono arrivate a 3.204. I test hanno raggiunto quota 140.874, 5.996 in più rispetto a ieri.

#Coronavirus, l’aggiornamento di oggi, mercoledì 22 aprile, col commissario regionale all’emergenza, Sergio Venturi Gepostet von Regione Emilia-Romagna am Mittwoch, 22. April 2020

Sicilia, salgono a 2.287 gli attuali positivi. 2 le nuove vittime

Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci

La Regione Sicilia ha diffuso il bollettino sulla situazione Coronavirus sul territorio, comunicando che «in tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile». A oggi, 22 aprile, i tamponi effettuati sono stati 58.732 (+3.639 rispetto a ieri). Attualmente risultano ancora contagiate 2.287 persone (+28). I guariti salgono a 388 sono guarite (+18), mentre il bilancio delle vittime nella Regione è di 208 (2 i nuovi decessi). I pazienti ricoverati sono in tutto 535 (-16 rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (-2). Sono 1.752 (+44) i pazienti in isolamento domiciliare.

In Italia le persone attualmente positive sono 107.699, 10 in meno rispetto a ieri. Le nuove vittime sono 437

Il bollettino della Protezione civile del 21 aprile 2020

437 vittime nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei decessi legati a Covid-19 è arrivato così a 25.085. I numeri sono stati diffusi attraverso il quotidiano bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus. Cala di 10 unità il numero dei pazienti attualmente positivi, per un totale di 107.699. Il totale dei tamponi tocca oggi quota 1.513.251 (ieri erano 1.450.150). I casi totali di contagio dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 187.327 (ieri erano 183.957), con un incremento di 3.370 in un giorno (ieri +2.729). I pazienti che hanno lasciato l’ospedale sono in totale 54.543 (+2943). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 23.805 (-329 rispetto a ieri quando erano 24.134). Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva: sono 2.384 (-86 rispetto a ieri quando erano 2.471). Salgono a 81.510 le persone in isolamento domiciliare, contro i 81.104 di ieri.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia: 1.161 i nuovi positivi, 161 morti in più rispetto a ieri

Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l'emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 22 aprile 2020

La diffusione del Covid-19 in Lombardia

La Regione Lombardia ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus sul territorio. Il numero dei contagi è in totale di 69.092: +1.161 in 24 ore. Ieri, 21 aprile, erano stati rilevati -609 nuovi casi, e il totale era di 67.931. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 161 (ieri erano decedute 203 persone). Il bilancio delle vittime in Lombardia sale a 12.740 mentre ieri si si attestava a 12.579. I pazienti in terapia intensiva sono 817: -34 nelle ultime 24 ore, ieri erano 851. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 9.692 (-113 rispetto a ieri quando erano 9.805). Le persone guarite sono in tutto 42.820 (+1.147). Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 290.699 (ieri erano 277.197).

La situazione nelle province lombarde

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

Bergamo 10.848 (+60)

10.848 (+60) Brescia 12.178 (+100)

12.178 (+100) Como 2.681 (+89)

2.681 (+89) Cremona 5.706 (+65)

5.706 (+65) Lecco 2.109 (+16)

2.109 (+16) Lodi 2.787 (+36)

2.787 (+36) Monza e Brianza 4.253 (+42)

4.253 (+42) Milano 17.000 (+480)

17.000 (+480) Mantova 2.977 (+44)

2.977 (+44) Pavia 3.798 (+93)

3.798 (+93) Sondrio 1.012 (+46)

1.012 (+46) Varese 2.302 (+51)

La diretta da Palazzo Lombardia

Franceschini: «In arrivo 20 milioni per i lavoratori dello spettacolo esclusi dal Fus»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il ministro dei Beni e delle Attivita’ culturali Dario Franceschini

Il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini ha comunicato, durante il Question time alla Camera, di aver firmato questa mattina l’erogazione di 20 milioni di euro a sostegno del settore dello spettacolo messo in crisi dal lockdown da Coronavirus. «Ho firmato questa mattina la prima parte di risorse, 20 milioni di euro, per tutti quei mondi dello spettacolo, teatro, danza, musica, circhi, festival che sono esclusi dal Fondo unico per lo spettacololo (Fus)», ha detto Franceschini.

«Questa settimana firmerò un decreto che utilizza quelle risorse che il Parlamento ha voluto destinare, 13 milioni di euro del diritto d’autore, per i musicisti, gli autori e gli artisti che sono sotto un certo limite di reddito». Il ministro ha anche anticipato che nel decreto aprile sono sul tavolo «misure per il libro e per il settore dei musei», ricordando che «nei primi provvedimenti abbiamo già previsto quella misura di 130 milioni di euro per il cinema e lo spettacolo per misure straordinarie».

Lazio, 80 nuovi casi e 7 decessi

L'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato

Sono 80 i nuovi casi di contagio registrati nel Lazio oggi, 22 aprile. Il dato arriva dal quotidiano bollettino delle Asl, che sottolineano anche come siano scesi i casi riferibili unicamente a Roma città: +29 casi registrati oggi, contro i 46 di ieri. Per quanto riguarda i decessi, si registrano 7 nuove vittime nelle ultime 24 ore. Sono 12, invece, i nuovi guariti. «Prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%.», ha commentato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato. L’assessore ha anche ricordato che continuano i controlli sulle Rsa e sulle strutture socio-assistenziali su tutto il territorio: sono a oggi 482 le strutture per anziani ispezionate nel Lazio.

Allo Spallanzani isolato il Coronavirus nella lacrima di un paziente

Foto Cecilia Fabiano/LaPresse | Vestizione con occhiali isolanti nel reparto di malattie infettive ad alta intensità di cura ed altamente contagiose dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma

Il Coronavirus non è presente solo nelle secrezioni del naso o della bocca dei pazienti positivi, ma altresì in quelle oculari, ossia le lacrime. La scoperta è stata fatta dai ricercatori dell’Istituto Spallanzani di Roma e lo studio è stato pubblicato su Annals of Internal Medicine. I ricercatori, partendo dal prelievo di un campione oculare, hanno isolato il virus e osservato come questo sia in grado di replicarsi all’interno dell’occhio per poi diffondersi nel resto dell’organismo, diventando a tutti gli effetti una potenziale fonte di contagio.

Fitch, stime sul Pil italiano: nel 2020 sarà a -8%

Ansa

L’agenzia di rating internazionale Fitch ha affermato di aver tagliato la stima sul pil dell’Italia a -8%. Il taglio è arrivato dopo le indicazioni in merito agli indicatori che avevano individuato già un calo del 5%, causato dall’estensione del lockdown da Coronavirus fino a maggio. E «la maggiore revisione al ribasso delle stime per il 2020 riguarda Eurolandia», dove le misure per fermare la diffusione della pandemia hanno già avuto «un peso nell’attività del primo trimestre del 2020». Le stime ufficiali puntano, infatti, anche a contrazioni di quasi il 5% di Francia e Spagna nel primo trimestre.

Dl aprile, sul tavolo altri due mesi di indennità per i lavoratori autonomi

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli

Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha parlato durante il Question time di oggi, 22 aprile, in merito alle misure che saranno contenute nel prossimo decreto legge. Per limitare i danni economici provocati dalla pandemia da Coronavirus, nel «decreto aprile si metterà in campo un aumento dell’importo dell’indennità per i lavoratori autonomi per altre due mensilità dopo quella di marzo» (i 600 euro erogati dall’Inps, ndr). Oltre agli aiuti per le partite iva, il decreto dovrebbe prevedere anche lo stanziamento di «non meno di 12 miliardi» per la liquidità alle imprese. Da quanto dichiarato da Patuanelli, inoltre, sul tavolo ci sarebbero anche nuove misure sugli affitti e sulle bollette.

Abruzzo, 66 nuovi positivi e 5 morti in più rispetto a ieri

La Regione Abruzzo ha diffuso i dati della situazione Coronavirus sul territorio. Ad oggi, 22 aprile, sono 2733 i casi positivi, con un aumento di 66 rispetto a ieri. I pazienti deceduti nelle ultime 24 ore sono 5, una cifra che porta il bilancio totale delle vittime nella Regione a 276. I guariti salgono a 349 (+20 rispetto a ieri), mentre i ricoveri scendono a 309 (-9 rispetto a ieri). Restano stabili i pazienti in terapia intensiva (35 in tutto).

Fase 2, la ripartenza sarà dal 4 maggio (o anche prima)

ANSA / CLAUDIO PERI

La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus inizia a prendere forma: come anticipato dalle pressioni di Lombardia, Veneto e Piemonte, l’ingresso nel nuovo periodo della pandemia vedrà nel 4 maggio una data cruciale. La ripartenza delle attività produttive, infatti, da quanto emerge dallo schema concordato questa mattina nelle riunioni a Palazzo Chigi, inizierà dal 4 maggio, e, con alcune singole eccezioni, dal 27 aprile. L’idea, su cui il governo discuterà nel pomeriggio con le parti sociali, è di far tornare al lavoro i cittadini dopo il 3 maggio, ma sarà necessario raccogliere le sollecitazioni dei singoli settori. La produzione di macchine agricole e industriali, ad esempio, potrebbero essere autorizzati a ripartire prima.

Conte convoca i sindacati: l’incontro oggi alle 16:30

Il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi

Continuano i preparativi per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, quella che dovrebbe consentire la ripresa di alcune attività produttive e quindi il ritorno al lavoro di alcune categorie di lavoratori. Oggi, 22 aprile, il premier Giuseppe Conte incontrerà i sindacati «per fare un punto della situazione», anche alla luce delle pressioni arrivate da alcune Regioni (su tutte Lombardia e Veneto). In un primo momento era stata ipotizzata per questo pomeriggio la cabina di regia con gli enti locali ma, a quanto si apprende, la riunione potrebbe slittare a domani, 23 aprile.

Spadafora: «La decisione sul calcio arriverà nei prossimi giorni»

Una veduta panoramica dello stadio Olimpico di Roma prima di una partita di Serie A

Si è concluso l’incontro in videoconferenza del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora con i massimi organismi calcistici italiani sul tema della ripartenza degli allenamenti e dei campionati dopo lo stop per Coronavirus. «Ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse – ha dichiarato Spadafora in una nota – e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti».

«Gradualmente potremo pensare di riaprire tutta la parte che riguarda gli allenamenti», aveva anticipato il ministro. «Per quello che riguarda i campionati e l’attività motoria all’aperto, tanto richiesta dai nostri cittadini, valuteremo assieme al Comitato tecnico scientifico, consapevoli che questa ripartenza va assolutamente spinta ma tutelata nella salute di tutti i cittadini italiani».

App per il tracciamento dei contagi, il vicepresidente della Lombardia: «Il 5,9% degli iscritti ha segnalato sintomi»

Dai dati raccolti attraverso i questionari anonimi compilati dai lombardi sull’app AllertaLom, l’app sviluppata per tracciare il contagio da Coronavirus nel territorio, «è emerso che il 5,9% ha almeno due sintomi marcati di Covid-19». A dirlo è stato il vicepresidente Fabrizio Sala della Regione Lombardia a SkyTg24, sottolineando come «di questo 5,9% il 2,1% ne ha tre». L’app era stata presentata dlla Regione il 31 marzo, in anticipo rispetto all’approvazione sul piano nazionale dell’app Immuni.

«Questo ci dà una statistica su più del 10% della popolazione della presenza di contagio», ha aggiunto, specificano che a oggi, 22 aprile, hanno scaricato l’applicazione «un milione e centomila utenti» e sono stati raccolti «più di due milioni e duecento mila questionari». Per quanto riguarda le domande sugli spostamenti, dai dati risulta che «il 25% delle persone che hanno compilato il questionario si sposta per lavoro»: «uno su tre lo fa nel proprio comune, tre su quattro lo fanno nella propria provincia».

Via l’esercito dal Selam Palace di Roma

Il Selam Palace di Roma

Nella “zona rossa” della Capitale niente più cordone delle forze dell’ordine. L’area del Selam Palace di Roma è stata liberata a partire dalle 19 di ieri sera: la struttura occupata era circondata dal 5 aprile dall’esercito e dalla polizia a causa del diffondersi dei casi di Coronavirus. I cancelli sono stati riaperti (tra qualche polemica) e ora inizia ufficilamente la Fase 2. «Al momento nel Selam Palace non ci sono persone positive», ha dichiarato la presidente del municipio Monica Lozzi. «Ora parte quella che potremmo chiamare seconda fase – hanno detto dal dipartimento della Asl Roma 2 – con il mantenimento del nostro camper per continuare la sorveglianza e quindi eventualmente i tamponi».

Veneto, 334 nuovi casi e 17 decessi

Il governatore del Veneto Luca Zaia

Ancora numeri importanti quelli riportati nell’ultimo bollettino sul Coronavirus diffuso dalla Regione Veneto. I nuovi casi di contagio sul territorio sono 334, una cifra che porta il numero dei positivi dall’inizio dell’epidemia a 16.738. Il dato degli attualmente positivi scende invece sotto quota 10.000, nello specifico a 9.991. Nelle ultime 24 sono però decedute 17 persone a causa dell’epidemia, per un totale (tra ospedali e case di riposo) di 1.181. Una buona notizia riguarda invece il cluster di Vo’, dove si segnalano zero nuovi positivi. Calano intanto sia le terapie intensive (-14 rispetto a ieri, per un totale di 163 persone) e i ricoveri (-25, per un totale di 1.205).

Iss, virus nell’acqua non potabile: «Nessun rischio per il contagio, ma le reti di scarico possono essere un indicatore dei focolai utile per la Fase 2»

Il presidente dell''Istituto Superiore di Sanità' Silvio Brusaferro

Il campionamento delle reti fognarie può servire come indicatore dei focolai epidemici da Coronavirus sul territorio. È quanto è stato scoperto da un team di ricercatori dell’Istituto superiore di sanità, guidato da Giuseppina La Rosa. La ricerca sarà pubblicata a breve e riporta le analisi condotte su acque di scarico dal 3 al 28 febbraio e dal 31 marzo al 2 aprile. Le tracce di Sars-CoV-2 rinvenute non presentano un rischio per il contagio, ma saranno utili per «monitorare in modo indiretto la circolazione del virus ed evidenziare precocemente una sua eventuale ricomparsa, consentendo quindi di riconoscere e circoscrivere più rapidamente eventuali nuovi focolai epidemici».

La solidarietà dei deputati tedeschi all’Italia

Martin Schulz e Franziska Brantner davanti all'ambasciata italiana a Berlino

Soltanto insieme possiamo uscire dalla crisi provocata dalla pandemia di Coronavirus. È questa la posizione di un gruppo di deputati tedeschi, come Martin Schulz (ex leader della Spd ed ex presidente del Parlamento Europeo) e Franziska Brantner dei Verdi, che insieme si sono ritrovati davanti all’ambasciata italiana a Berlino per dimostrare solidarietà all’Italia. Domani, 23 aprile, il Consiglio europeo si ritroverà per discutere ancora sulle misure economiche e finanziarie da adottare in sostegno ai Paesi messi più in difficoltà dalla pandemia.

Palazzo Chigi smentisce: «Nessuna esclusione dell’Anpi dalle celebrazioni del 25 aprile»

La bandiera dell'Anpi

La presidenza del Consiglio ha smentito di aver tenuto fuori l’Anpi dalle manifestazioni per il 25 aprile, limitate a causa delle regole per il contenimento del contagio da Coronavirus. L’Anpi aveva definito «inaccettabile» la decisione del governo – contenuta in una circolare a firma del sottosegretario Riccardo Fraccari – di limitare al questore e al prefetto la tradizionale deposizione delle corone sui luoghi simbolo della Resistenza in Italia.

«Con riferimento al comunicato dell’Anpi», scrivono da Palazzo Chigi, «si precisa che la circolare inviata dalla Presidenza del Consiglio non esclude in alcun modo l’Anpi dalle celebrazioni del 25 aprile. La circolare è indirizzata alle sole autorità pubbliche e, in ragione dei provvedimenti restrittivi legati al Covid-19, intende semplicemente limitare la partecipazione delle autorità ed escludere assembramenti».

Scoperta un’altra casa di riposo abusiva a Fiuggi: è la terza in una settimana

++ANSA/NICOLA FOSSELLA

Non si fermano i controlli a tappeto nel Lazio tra Rsa e case di cura, a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus scoppiata nella struttura di San Raffaele a Rocca di Papa. Nel Comune di Fiuggi, in provincia di Frosinone, è stata individuata la terza casa di riposo abusiva in una settimana: si tratta di una struttura ricavata all’interno di un hotel, che pubblicizzava servizio medico ed infermieristico senza alcun tipo di autorizzazione per esercitare attività socio-assistenziali per anziani.

L’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato ha dichiarato di aver richiesto formalmente al sindaco del Comune di «emettere un’ordinanza urgente nei confronti dei legali rappresentanti dell’hotel, professionalmente indicati come addetti alle pulizie, raccomandando il trasferimento degli ospiti, circa 20, presso strutture idonee». Anche la Questura di Frosinone è stata messa al corrente del ritrovamento.

Il mese del Ramadn ai tempi del lockdown

Un momento della preghiera del venerdi' dei musulmani al velodromo Vigorelli di Milano

A partire dal 23 aprile, milioni di credenti musulmani in Italia si asterranno dal bere e dal mangiare dall’alba al tramonto, come previsto per il mese sacro del Ramadan. Ma con le moschee chiuse e le misure di lockdown da Coronavirus, i momenti di convivialità saranno ridotti alle mura domestiche e lo spirito della celebrazione dovrà trovare nuove forme di devozione. L’Oms ha rilasciato delle linee guida per i fedeli, sottolineando che non ci sono contrindicazioni a un periodo di digiuno nel pieno dell’epidemia. A spiegare a Open cosa cambierà maggiormente quest’anno è Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia. Qui l’intervista completa.

L’economista Bifarini: «7,4 milioni di anziani italiani aiutano i familiari con le pensioni: Welfare a rischio»

Immagine di repertorio, un nonno con la nipotina

«Per la prima volta dal dopoguerra, le nuove generazioni sono più povere delle precedenti, hanno meno possibilità di inserirsi a livello lavorativo e di costruire una famiglia, un futuro. Con il venir meno del supporto economico degli anziani, molte famiglie scivoleranno nella soglia di povertà, che tenderà sempre di più a ingrandirsi». A dirlo è l’economista e saggista Ilaria Bifarini, ai microfoni di Agenzia Dire.

«Il supporto che danno gli anziani alle famiglie è duplice – osserva Bifarini – nove nipoti su dieci sono accuditi dai nonni, in più gli anziani garantiscono anche un forte aiuto economico. In Italia ci sono 16 milioni di pensionati che offrono aiuto alle loro famiglie, e ben 7,4 milioni aiutano direttamente i familiari con le proprie pensioni, quindi anche i nipoti». Ed è per questo che oltre alla perdita umana e affettiva, secondo Bifarini «la perdita dei nonni deceduti per Covid-19 darà un duro colpo anche all’economia italiana».

Lamorgese: «Valutiamo se regolarizzare i lavoratori in nero, ma non si tratta di una sanatoria»

La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese

«Con le ministre dell’Agricoltura e del Lavoro stiamo valutando le posizioni di chi lavora in nero, italiani o stranieri. Questione che nasce dall’esigenza di trovare una soluzione specifica ai problemi che stanno emergendo dai settori dell’agricoltura e della pesca per sopperire alle carenze dei lavoratori in quegli ambiti senza pregiudicare la produzione nazionale». A dirlo a margine del question time in Senato è la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La ministra ha osservato che si tratta di «una problematica che viene sollevata da diversi settori interessati, che ripercorre analoghe soluzioni adottate negli anni passati e che potrebbe rappresentare anche un elemento di maggiore garanzia per la sicurezza pubblica». Tuttavia la ministra dell’Interno puntualizza: «Non si tratterebbe di una sanatoria per 600 mila persone come qualcuno ha detto, ma di un provvedimento per regolarizzare non tutti i presenti ma solo chi serve, quelli cioè che lavorano in determinati settori, a cominciare dall’agricoltura».

Catalfo: «Il settore agricolo necessita manodopera: si pensa di chiamare i beneficiari del Reddito di cittadinanza e Naspi»

La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo

Sì alla ripartenza delle attività produttive durante l’emergenza Coronavirus, ma con massima cautela. È quanto ribadito dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, che ha reso noto di aver incontrato i sindacati e la ministra per delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, «per capire come incrociare domanda e offerta» nel settore agricolo che necessita di manodopera. Catalfo ha spiegato che si sta valutando di incrociare i dati sui beneficiari del Reddito di Cittadinanza e della Naspi, affinché costoro «possano accettare questi lavori senza perdere il beneficio, dal momento che non sono lavori stabili».

Quanto ai lavoratori immigrati non regolarizzati, Catalfo ribadisce che è necessario «capire bene il problema e come risolverlo», comunicando che convocherà «a breve il tavolo sulla sicurezza del lavoro con le parti sociali e Inail, tra gli altri. Valuteremo, per esempio, il medico competente e la presenza dei medici Inail. Tutto dovrà essere graduale per la sicurezza e la salute dei lavoratori». Quanto alle domande di cassa integrazione, la ministra Catalfo, intervenendo ai microfoni di Radio Anch’io, ha dichiarato che «entro il 30 aprile sarà pagata la cassa integrazione per 1,1 milioni di lavoratori», mentre per «la Cig in deroga le Regioni stanno facendo arrivare le richieste all’Inps».

Landini: «Siamo in attesa che il Governo ci convochi sul tema sicurezza»

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini

Sempre sul tema del lavoro e della messa in sicurezza dei lavoratori si è altresì espresso il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini che intervenendo ai microfoni di Radio Anch’io ha dichiarato: «Siamo in attesa che il governo convochi le parti sociali. È necessario che il lavoro in sicurezza sia la costante. Non si può tornare a lavorare come si faceva prima del Coronavirus».

Landini ha poi aggiunto: «Non sono né virologo né scienziato, ma abbiamo bisogno di dati scientifici certi e di un protocollo nazionale comune vincolate che garantisca la salute e la sicurezza di tutti». «È ora di regolarizzare i lavoratori stranieri costretti a lavorare nei campi e a vivere nei ghetti – sottolinea il segretario della Cgil – Si parla sempre di frutta che rischia di non venire raccolta, pensiamo anche a chi la raccoglie. Regolarizzarli sarebbe un atto di intelligenza politica».

Inchieste sulle Rsa della Lombardia: si indaga sulle degenze postume alla delibera dell’8 marzo

Immagine esemplificativa, personale sanitario indossa tute e mascherine protettiva nel reparto Covid-19 dell'Istituto Geriatrico Milanese, Milano, 9 marzo 2020

Proseguono le indagini degli inquirenti e degli investigatori sulle Rsa lombarde, circa le falle nell’applicazione dei protocolli per contenere i contagi da Coronavirus e sugli inadempimenti durante l’emergenza. Ma da quanto si apprende secondo le indagini, dopo la delibera dell’8 marzo, nelle residenze sanitarie di assistenza, non sarebbero stati accolti solo pazienti positivi al Covid-19, ma altresì altri anziani malati ma non sottoposti ai test del SARS-CoV-2, ma con polmoniti in atto. Il tutto sulla base di convenzioni già in atto sulle degenze nelle case di riposo per anziani.

Aumentano le Rsa sotto indagine in Lombardia: ora sono 22

ANSA

Sono salite a 22 le residenze di assistenza sanitaria (Rsa, ndr), in particolare quelle per anziani, a finire sotto inchiesta per aver violato le norme anti-contagio durante della pandemia di Covid-19. Le accuse vanno dall’epidemia colposa, all’omicidio colposo plurimo, ma anche la violazione delle norme anti-infortuni.

Quest’ultima ipotesi d’accusa è legata al fatto che molti lavoratori delle Rsa, assistendo i pazienti positivi sono rimasti a loro volta contagiati: ciò rappresenta un infortunio sul lavoro e pertanto si indaga se i datori di lavoro abbiano preso tutte le misure necessarie per evitare il contatto.

Al contempo Le Fiamme Gialle, continuano a procedere nell’acquisizione di documentazione (sia in Regione, sia nelle diverse Rsa) per valutare se vi siano state negligenze e mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio. Ma tra le varie documentazioni, alcuni gestori delle Rsa sostengono di esser stati obbligati a lavorare «in assenza di un reale piano pandemico».

Nel frattempo ieri, 21 aprile, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha iniziato a raccogliere le prime testimonianze dei lavoratori e di alcuni parenti degli anziani morti nel Pio Albergo Trivulzio di Milano dove, dal primo marzo, sono deceduti 143 anziani.

Il piano del Governo per la Maturità 2020: orale in aula e salvo il “100”

La ministra della Scuola, Lucia Azzolina

Il ministero dell’Istruzione è in procinto di definire come si svolgerà l’esame di Maturità 2020, durante la pandemia di Coronavirus. Poche le certezze sino a oggi: l’esame si farà e lo studente verrà valutato da una commissione interna composta da 6 docenti e l’esame consisterà in un’unica maxi prova orale. Restano aperte invece gli interrogativi sulle date, sui voti e sulle modalità. Quanto alla data di inizio degli esami, la più probabile potrebbe essere quella del 17 giugno.

Quanto al voto il massimo sarà 100 e il minimo 60. Quanto alle modalità di discussione dell’esame sono ancora aperti due scenari: o si terranno fisicamente nelle scuole (con un massimo di 10 persone presenti nell’aula), oppure l’orale potrebbe svolgersi online (una modalità che però presenta problemi di carattere sociale e tecnologico, poiché Pc e connessione stabile alla Rete, sono beni tutt’altro che scontati per molte famiglie italiane.

Se l’emergenza sanitaria mette a rischio il diritto all’aborto: la denuncia delle associazioni

ANSA

Secondo una circolare del ministero della Salute di fine marzo, le interruzioni volontarie di gravidanza rientrano tra le prestazioni non differibili, ma le difficoltà sono aumentate a causa del sovraccarico ospedaliero per curare i pazienti Covid-19. Nel frattempo, il movimento Provita ha lanciato una petizione per vietare gli aborti durante la pandemia. Posto che già prima dell’emergenza virus era difficile trovare strutture sanitarie dove praticare l’aborto, con l’emergenza questa difficoltà si è ulteriormente cristallizzata, tant’è che alcune associazioni hanno creato un canale Telegram al fine di fornire informazioni aggiornate sugli ospedali ai quali possono rivolgersi le donne che ne hanno bisogno.

Il testo del decreto “Cura Italia”

Sono 143 i medici morti a causa del Coronavirus: l’ultimo è il dott. Alberto Santoro

Ospedale di Tor Vergata

Alberto Santoro era un medico di medicina generale di Milano. Il suo è solo l’ultimo nome del lungo elenco dei medici morti a causa del Coronavirus. In un messaggio pubblicato su Facebook si legge: «Arrivederci Gentilissimo Dottor Santoro…e grazie grazie per tutto quello che ha fatto per i Rhodensi e per la nostra Città!»

De Micheli: «Per la Fase 2 sui mezzi pubblici ci si muoverà con mascherine, distanziati e con meno passeggeri a bordo»

La ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli

Per l’inizio della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, «non è immaginabile che possa aumentare il numero di bus e metropolitane improvvisamente», poiché «sono strumenti che vanno ordinati e costruiti». Tuttavia «aumenteranno le frequenze». «Per evitare gli orari di punta, però, vanno modificati gli orari di lavoro». A dirlo ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital è la ministra del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

«Sui mezzi pubblici – prosegue la ministra – applicheremo il protocollo che abbiamo firmato a metà marzo, che prevede distanziamento, mascherine, liquidi per igienizzarsi, e un riempimento non al 100%». Quanto alla riapertura prevista per il 4 maggio, la titolare del Mit ribadisce: «sarà uniforme e su scala nazionale. Le regole saranno uguali per tutta Italia, ma se rileviamo che in aree di una regione aumentano i contagi, la reazione dovrà essere territoriale».

Chi fa il bagno al mare rischia di contagiarsi di Coronavirus?

Immagine esemplificativa, balneazione in Liguria

Sono in molti a chiedersi se facendo il bagno in mare (o al lago) durante l’epidemia di Coronavirus ci sia il rischio di rimanere contagiati. Ma il dottor Marco Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, intervenendo ai microfoni di Agorà, rassicura: «Se qualcuno ha il Coronavirus attivo e lo sta eliminando e va nell’acqua di mare non rischia di contagiare gli altri, poiché il mare è vasto», e quindi mantenendo le dovute distanze non si corrono rischi di infettarsi.

Il Garante per la protezione dei dati personali: «Se non si fanno i tamponi subito dopo aver individuato gli infetti, l’app sarà inutile»

Antonello Soro, Garante per la protezione dei dati personali

Dopo l’intervento di ieri del commissario straordinario Arcuri sull’app di tracciamento Immuni, e a seguito delle precisazioni del Ministero dell’Innovazione, che ha chiarito in una nota ufficiale che il codice sorgente dell’app sarà open source e l’applicazione «non dovrà accedere alla rubrica dei contatti del proprio telefono, non chiederà nemmeno il numero e non manderà sms per notificare chi è a rischio», il Garante italiano per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, intervenendo a Circo Massimo su Radio Capital ha ribadito: «I cittadini devono avere grande fiducia in questo sistema, non ci può essere improvvisazione. Se si sceglie una tecnologia di mappatura dei contatti a ritroso, bisognerà che questa tecnologia sia diffusa nel Paese».

Quanto alla scelta di usare di usare il bluetooth per misurare i contatti ravvicinati, a detta di Soro, «si va nella giusta direzione: e sarà bene che questo avvenga con l’invasività minore nella vita dei cittadini», poiché «il diritto alla privacy è un diritto di libertà, può subire delle limitazioni ma queste devono essere proporzionate». «Difatti – prosegue Soro – la quantità di informazioni personali raccolte saranno poche, e solo quando si dovesse verificare un contatto con una persona infetta si verificherà la partecipazione al sistema, altrimenti ne staremo fuori».

Ma il Garante per la protezione dei dati personali lancia due moniti: «Se non verranno fatti i tamponi subito dopo aver individuato gli infetti, l’app sarà inutile» e inoltre Soro mette in guardia dall’invasività delle grandi società tech, «cogliendo ogni occasione per regolare e per creare presidi di garanzia».

Abi: «Sforzo enorme: la platea per i prestiti da 25mila euro è di 3 milioni di soggetti»

Il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini

«All’Abi e alle banche operanti in Italia si chiede uno sforzo enorme, come enorme è la sfida che siamo chiamati ad affrontare». A dirlo in Commissione banche è Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi (Associazione Bancaria Italiana).

A margine dell’audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Sabatini ha sottolineato come abbia assunto particolare rilievo «la circolare dell’Abi del 16 aprile in tema di finanziamento fino a 25mila euro con garanzia fino al 100% fornita dal Fondo di garanzia Pmi», sottolineando come «la misura potrebbe riguardare oltre 3 milioni di soggetti tra imprese e professionisti».

Al netto di ciò, e «vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche e alle imprese – comunica Sabatini – l’Abi ha predisposto e fornito, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25mila euro».

Fontana: «Critiche sulla gestione dell’emergenza Covid-19? Rifarei tutto. Sulle Rsa la Regione non ha competenza, se non di controllo»

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

«Mi contesteranno di tutto, ma io sono in pace con la mia coscienza e rifarei tutte le scelte che ho dovuto fare». A dirlo è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un’intervista al Corriere della Sera. Ora però è tempo di organizzare una “nuova normalità”: «Dobbiamo organizzare una nuova vita, dovremo modificare molti nostri comportamenti», spiega Fontana. Il tutto a partire dal piano di investimenti di 3 miliardi che, a detta del governatore lombardo, «rappresentano il primo passo per rimettere in piedi l’economia della Lombardia».

Quanto alle indagini in corso sulla gestione della pandemia di Covid-19 delle Rsa lombarde, Fontana precisa: «Sulle Rsa la Regione non ha competenza, se non di controllo. E non ci è stata alcuna pressione, solo una lettera per chiedere di ospitare pazienti, ma solo nel caso di disponibilità di spazi separati e personale dedicato».

Certo – ammette Fontana – sarei presuntuoso se dicessi che sicuramente non ho sbagliato niente: qualcosa mi sarà sfuggito sicuramente, ma francamente non le cose che adesso mi vengono contestate. Potevo coinvolgere le opposizioni – aggiunge – ma in quei giorni ho trascurato persino qualche assessore pur di non rallentare il processo decisionale».

Papa Francesco: «L’Europa ritrovi l’unità fraterna che hanno sognato i padri fondatori»

Papa Francesco

A ridosso del Consiglio Europeo di domani, 23 aprile, quando i leader dei vari Paesi si riuniranno per votare per dare – o meno – l’appoggio al pacchetto di misure per far fronte alla crisi sanitaria ed economico-finanziaria innescatasi con il Covid-19, anche Papa Francesco, a margine della quotidiana messa nella tenuta di Santa Marta, ha richiamato i leader alla fratellanza e alla collaborazione tra i diversi Stati: «In questo tempo nel quale è necessaria tanta unità, tra noi, tra le nazioni, preghiamo oggi per l’Europa, perché riesca ad avere questa unità fraterna che hanno sognato i padri fondatori dell’Unione europea».

Boccia: «Dal 4 maggio non si torna al passato: servirà ancora l’autocertificazione. Gli anziani? Potrebbero essere aiutati dai Maturandi per i servizi essenziali»

Il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia

Chi pensa che con le riaperture del 4 maggio l’Italia torni alla normalità del passato dovrà ricredersi. Perché nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus verranno allentate alcune misure, ma ripartiranno prevalentemente i settori dell’apparato produttivo, anche al netto delle stime del crollo del Pil del 15%. Quanto alla vita sociale bisognerà attendere e avere ancora «molta pazienza». Ed è quanto emerge dall’intervista del ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervistato da la Repubblica.

Boccia: «Non possiamo riaprire le scuole in sicurezza: aiuteremo le famiglie»

«La scuola sta continuando: straordinari gli insegnanti, i ragazzi e le famiglie, catapultati in una tragedia biblica. I genitori che non possono accudire i figli (dovendo tornare al lavoro, ndr) saranno oggetto dei prossimi confronti con le Regioni», ma da parte del Governo vi è l’idea di intervenire e aiutare le famiglie, poiché le scuole non possono essere riaperte in sicurezza.

Boccia: «Gli anziani in estate dovranno essere ancora più protetti: ricercheremo volontari anche tra i Maturandi per offrire loro assistenza»

Per prevenire una seconda ondata questa estate «gli anziani dovranno essere ancora più protetti», spiega il ministro Boccia. «Con la Protezione civile stiamo studiando una chiamata su base volontaria anche per i ragazzi che prenderanno la maturità e potrebbero essere arruolati per i servizi essenziali nelle loro città, ad esempio per la consegna della spesa o per altri servizi agli anziani».

Boccia: «Temiamo la seconda ondata a ottobre-novembre»

E tra difficoltà di riordinare gli assetti del trasporto urbano al fine di mantenere il corretto distanziamento sociale, riapertura dei negozi, studio di come far ripartire il settore culturale e dello spettacolo, il Governo teme una seconda ondata nei mesi di ottobre e novembre. E pertanto il ministro degli Affari Regionali precisa: «dobbiamo entrare in quest’ottica e augurarci di avere un vaccino e una terapia che riduca al minimo l’ospedalizzazione dei positivi». Quanto all’estate in spiaggia a rigorosa distanza e senza aperitivi Francesco Boccia chiosa: «Va così non perché l’abbiamo scelto, ma perché non c’è altro sistema».

Fontana: «La limitazione della circolazione rischia di creare una serie di problemi»

Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

Ospite a Porta a porta il governatore della Lombardia Attilio Fontana è tornato sulla Fase 2, che dovrebbe partire con le prime riaperture dal 4 maggio: «La limitazione della circolazione rischia di creare una serie di problemi non di poco conto. Le filiere sono talmente interconnesse, che se noi iniziamo a limitare la movimentazione della merce e delle persone che vengono dalla Lombardia, e che magari devono andare in un’altra regione per concludere la lavorazione o viceversa, si rischia di creare una situazione insostenibile».

Per Fontana aspettare di non avere più contagi non è una prospettiva credibile: «Se noi dovessimo aspettare il contagio zero – ha aggiunto Fontana – con la Lombardia dovremmo arrivare alla fine del mese di giugno, che è una situazione che ritengo difficilmente sopportabile. Per noi e per il resto del Paese».

De Luca: «Questo virus ti fa vedere la morte con gli occhi. C’è una banalizzazione che non va bene»

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca

«Sono d’accordo con Fontana che dobbiamo riaprire in tutta Italia, ma non significa aprire ovunque nello stesso modo, perché ci sono Regioni in cui non c’è neanche un focolaio di contagio e altre nelle quali il problema è ancora fortemente presente. Dobbiamo perlomeno limitare la mobilità che oggi è limitata ai comuni di appartenenza, alle Regioni di appartenenza». A dirlo è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante il confronto con il governatore Fontana durante la trasmissione Porta a Porta.

«Nessuno vuole mettere le barriere, i jersey o i cavalli di Frisia da nessuna parte – ha spiegato De Luca – Occorre prudenza, ma manteniamo i controlli e i divieti di spostamento da Regione a regione. Chi va da Milano a Napoli, e viceversa, deve essere bloccato e sanzionato». «Bisogna usare la ragione per capire le specificità dei territori: in Campania abbiamo adottato misure rigorose perché è la Regione a maggior densità abitativa d’Italia e, nella fascia costiera, la più densamente popolata d’Europa. Siamo al livello di Singapore. Siamo l’unica regione in cui non si può sbagliare, sennò c’è un’ecatombe», ha sottolineato il governatore campano.

«Qualche settimana fa si è determinato un problema serio per la Campania e per il Sud quando si sono riversati nei nostri territori decine di migliaia di giovani – ricorda De Luca – Abbiamo corso il rischio di un dilagare dell’epidemia: non l’abbiamo avuta perché abbiamo messo in quarantena tutti quelli che abbiamo individuato. Abbiamo fatto un lavoro di prevenzione molto faticoso, che è riuscito. Il nostro problema oggi è che non succeda qualcosa del genere. Quindi il “rompete le righe” significava questo: liberi tutti di andare in giro per l’Italia, dovunque e comunque. Questo sarebbe un atto di totale irresponsabilità»

«Questa è una malattia terribile, questo virus ti fa vedere la morte con gli occhi. Lo voglio dire perché nelle ultime settimane è andata crescendo una banalizzazione del problema che a me pare estremamente pericolosa», ha osservato il governatore della Campania. «Probabilmente il virus è diventato meno aggressivo, ma stiamo parlando di un problema di enorme gravità e serietà che va affrontato con grande rigore se vogliamo evitare tragedie per il nostro Paese», ha chiosato De Luca.

