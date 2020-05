In Italia quasi 270 vittime nelle ultime 24 ore, in Lombardia oltre 700 nuovi positivi. L’app Immuni resta volontaria: i dati personali saranno anonimi e gestiti in Italia. Prof. Richeldi: «L’uscita dal lockdown non sarà progressiva, ma proporzionale alla circolazione del virus». Dott. Villani: «Per bambini e adolescenti la Fase 2 sarà molto più complicata rispetto alla precedente: vanno aiutati con intelligenza». Allarme di Confcommercio: «Nel 2020 i consumi crolleranno per 84 miliardi di euro». L’Unione Europea lancia il patto globale per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19. Arcuri: «Acquistati altri 5 milioni di tamponi. Dal 4 maggio test sierologici 150mila italiani». Nuova riunione tra Conte e i capi delegazione per discutere delle misure economiche per far fronte all’emergenza Covid-19

Veneto, 23 nuovi decessi e 146 casi in 24 ore

Regione Veneto | La diffusione del Covid-19 in Veneto (2 maggio 2020)

La Regione Veneto ha comunicato i dati della situazione Coronavirus sul territorio di oggi, 2 maggio. Per quanto riguarda il bilancio delle vittime, si contano in totale 1.502 morti dall’inizio dell’epidemia: nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 23 decessi. I nuovi casi di positività rispetto a ieri sono 146, ma gli attualmente positivi sono in discesa: -328 rispetto a ieri, per un totale di 7.451 attualmente positivo. I pazienti in terapia intensiva sono in tutto 108 (-2 da ieri). I pazienti negativizzati (cioè risultati negativi anche al secondo tampone) sono in tutto 9.291, +451 nelle ultime 24 ore.

Fase 2 in Piemonte, da lunedì scatta l’obbligo di mascherine

ANSA, ALESSANDRO DI MARCO | Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte

Scatta anche in Piemonte l’obbligo di indossare mascherine «in tutti i luoghi chiusi con accesso di pubblico». Ad annunciato è stato il presidente della Regione Alberto Cirio in video conferenza, anticipando una delle misure contenute nell’ordinanza che firmerà nelle prossime ore. La mascherina sarà obbligatoria a partire da lunedì 4 aprile, data di inizio della Fase 2, sia negli uffici che nei negozi e nei supermercati. Ci sarà l’obbligo di indossare anche sui mezzi pubblici (dove verranno distribuite gratis a chi non le possiede). L’obbligo sarà valido anche durante le visite ai familiari e ai congiunti, insieme a quello di mantenere il distanziamento sociale.

L’accusa del direttore sanitario di Padova: «Specializzandi pericolosi, veicolano il contagio»

Ospedale di Padova

Fanno discutere le parole di Daniele Donato, direttore sanitario dell’ospedale di Padova, che durante una conferenza sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus ha definito gli specializzandi dei soggetti «pericolosi» per via della loro «vita sociale molto attiva». «Il direttore sanitario dovrebbe vergognarsi e scusarsi pubblicamente con tutti gli specializzandi che ogni giorno permettono il funzionamento dell’Azienda», ha replicato Andrea Frascati, presidente di Mespad Specializzandi Padova. «Ciò che è certo è che le parole del direttore sanitario avranno delle conseguenze».

Arcuri: «Non sappiamo quanto durerà la Fase 2: il contenimento dei contagi dipende da tutti noi»

ANSA/LUCA ZENNARO | Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus in Italia, Domenico Arcuri

«Da lunedì comincia la cosiddetta Fase 2. Dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida che è ancora più difficile». A dirlo è il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, durante il punto stampa dalla sede della Protezione Civile.

«La relativa libertà che ognuno di noi sta per guadagnare deve essere governata in funzione della salute di tutti noi. Dovremo immaginare uno scambio ragionevole tra la libertà relativa e la salute assoluta, tra ognuno e tutti», ha proseguito Domenico Arcuri.

«Finora abbiamo fatto tutti moltissimi sacrifici – ha proseguito il commissario – e dobbiamo essere riconoscenti a tutti gli italiani. Da lunedì chiediamo loro un supplemento di ulteriore responsabilità. Inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà e come finirà»

Arcuri: «Da lunedì disponibili le mascherine a 50 centesimi in 50mila punti vendita»

«Da lunedì 4 maggio gli italiani troveranno mascherine chirurgiche a 0.50 euro, al netto dell’Iva, in 50mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti. Da metà del mese diventeranno 100mila, uno ogni 600 abitanti», ha annunciato il commissario straordinario.

Il risultato è stato ottenuto grazie all’accordo raggiunto «con farmacie, parafarmacie, Confcommercio, Federdistribuzione, e in particolare la Coop che ha deciso di non chiedere il ristoro, ma di mettere sul mercato i dispositivi che ha acquistato al prezzo fissato anche se il costo d’acquisto è stato più alto».

«Tutti gli italiani che lo vorranno avranno 50mila luoghi per acquistare questo dispositivo a 50 centesimi. Con l’Associazione tabaccai contiamo di sottoscrivere un uguale accordo, hanno altri 50mila punti vendita. La speculazione è finita – ha ribadito Arcuri – speriamo che presto non servirà neanche più la fissazione del tetto massimo».

Arcuri: «Acquistati altri 5 milioni di tamponi. Dal 4 maggio test sierologici 150mila italiani»

Il commissario Arcuri ha poi annunciato che «da lunedì 4 maggio, in molti laboratori, suddivisi per Regione e selezionati dal Ministero, arriveranno i test sierologici. Inizierà così l’indagine campionaria a cui verranno sottoposti i primi 150mila italiani del campione definito da Istat e Inail». Inoltre, chiosando, Arcuri ha poi dato conto dell’acquisto di ulteriori «5 milioni di tamponi che si aggiungeranno ai 3,5 milioni di tamponi e provette già inviati alle Regioni».

Quanto ai dispositivi di protezione individuale «sono state distribuite finora alle Regioni 165,5 milioni di mascherine, 26,7 milioni solo nell’ultima settimana – ha comunicato il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 – e tra 10 giorni inizia la produzione di mascherine con le macchine che abbiamo contribuito a realizzare. A metà giugno le nostre macchine produrranno 4 milioni di mascherine al giorno, a metà luglio 25 milioni, e da metà agosto in poi 35 milioni»

La ripartenza della Fase 2 e il paradosso annunciato dai consulenti del lavoro: «Torneranno a lavorare soprattutto gli over 50 del Nord»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Immagine di repertorio, operai al lavoro in un cantiere a Roma, 27 aprile 2020

Una situazione ai limiti del “paradossale” quella fotografata dai consulenti italiani del lavoro che, in vista della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus e della ripresa dal 4 maggio di diverse attività produttive, hanno posto in evidenza come a tornare a lavorare saranno principalmente gli over 50, prevalentemente nel Nord Italia, mentre 2,7 milioni di italiani resteranno ancora fermi. Un “paradosso”, a detta dei consulenti, poiché tra i 4,4 milioni di lavoratori attivi dal 4 maggio, saranno proprio le persone che, stando ai dati scientifici, rischiano di essere più esposte al SARS-CoV-2, e ciò avverrà peraltro nelle aree più colpite dal Covid-19.

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO | Infografica “Gli italiani che dal 4 maggio tornano al alvoro”

Scendendo nel dettaglio, secondo le rilevazioni dei consulenti del lavoro, su 100 lavoratori “fermi”, il 62,2% tornerà nuovamente a svolgere la propria occupazione dal 4 maggio. Di questi, 3,3 milioni sono uomini, ossia il 74,8% del totale, mentre il 25,2% è composto da donne lavoratrici (1,1 milioni). Inoltre, la Fase 2 interesserà prevalentemente i dipendenti dell’industria: «il 60,7% impiegato nel settore manifatturiero, il 15,1% nelle costruzioni, il 12,7% nel commercio e l’11,4% in altre attività di servizio».

Quanto alla distribuzione geografica delle persone che riprenderanno a lavorare dal 4 maggio, i consulenti del lavoro sottolineano che «il quadro non risulta essere coerente con il contenimento della diffusione della pandemia», poiché «la ripresa delle attività produttive si concentrerà proprio nelle aree più interessate dal Coronavirus, come Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Marche, dove il tasso di rientro oscilla intorno al 69%».

Nuova riunione tra Conte e i capi delegazione per discutere delle misure economiche per far fronte all’emergenza Covid-19

ANSA/UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI/FILIPPO ATTILI | La riunione dei capi delegazione presieduta dal premier Giuseppe Conte per discutere delle misure sul Coronavirus, Roma, 03 marzo 2020

È prevista per le 11.30 di stamane la riunione indetta dal premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza per continuare la discussione sulle misure economiche da mettere in campo (e che dovrebbero essere inserite nel prossimo decreto, ndr) per far fronte all’emergenza sanitaria, economico, finanziaria e lavorativa innescatasi a causa della pandemia di Coronavirus.

Tra i partecipanti al tavolo i principali ministri del Governo coinvolti per “competenza” di materia, ossia il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, la ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, il ministro del Mibact Dario Franceschini, il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro e il vicecapogruppo di Italia Viva, Luigi Marattin.

Arriva il reddito di emergenza: dai 400 agli 800 euro al mese. Stop ai licenziamenti fino a luglio

Ansa/Paolo Salmoirago | Bar chiusi sui Navigli a Milano

Oltre 50 miliardi per sostenere economia e imprese nella ripartenza dopo la chiusura forzata dovuta al lockdown per il Coronavirus. È questa la portata del decreto economico che dovrebbe essere approvato a maggio. Un documento che è stato introdotto così da Nunzia Catalfo, la ministra del Lavoro: «Come prima risposta all’emergenza abbiamo garantito un sostegno a circa 19 milioni di persone. Lo abbiamo fatto stanziando 10 miliardi di euro dei 25 totali del decreto Cura Italia, solo per il capitolo lavoro». Su Open abbiamo pubblicato una copia completa della bozza (passibile dunque di modifiche, ndr), sintetizzando anche i punti chiave di questo provvedimento.

Roma, allo Spallanzani 388 dimessi e 94 positivi

ANSA/FABIO FRUSTACI | L’Ospedale Spallanzani, Roma

I pazienti positivi ricoverati presso l’ospedale Spallanzani sono in totale 94 (ieri erano 95). È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dall’istituto di Roma. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio (+1 rispetto a ieri). In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono – a questa mattina – 388 (+2 rispetto a ieri).

Dott. Villani: «Per bambini e adolescenti la Fase 2 sarà molto più complicata rispetto alla precedente: vanno aiutati con intelligenza»

ANSA/ CESARE ABBATE | Il professor Alberto Villani, presidente dell’Associazione italiana di pediatria e membro del Comitato tecnico-scientifico

«La Fase 2 sarà molto più complicata di quella precedente per bambini e adolescenti: tornare a uscire, con tutte le cautele, dopo mesi chiusi in casa, può essere fonte di paura e ansia». A dirlo è il professor Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), responsabile del reparto di Pediatria Generale e Malattie Infettive dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, e membro del Comitato tecnico-scientifico.

«La loro routine – prosegue il professor Villani – è stata interrotta e se ne è impostata un’altra, e ora dovranno affrontare ulteriori nuovi cambiamenti». «Ebbene – esorta il dottor Villani – sta a noi genitori aiutarli a superare le loro difficoltà, rassicurandoli e fornendo loro indicazioni chiare e corrette».

A detta del dottor Villani, bambini e adolescenti di sono comportati in modo corretto, in particolare modo «gli adolescenti che sono stati sempre descritti come allergici alle regole». «I nostri ragazzi si sono trovati ad affrontare il lockdown e l’allontamento dai coetanei con grande resilienza e responsabilità», ribadisce il presidente della Società italiana di pediatria. Tuttavia, con la Fase 2 ormai alle porte, bambini e adolescenti vanno aiutati con «delicatezza e gradualità, accompagnate da buon senso e intelligenza».

L’allarme di Confcommercio: «Nel 2020 i consumi crolleranno per 84 miliardi di euro». Sangalli: «Perdita insopportabile, serve un aiuto subito»

ANSA / PAOLO SALMOIRAGO | Cittadini milanesi camminano davanti a serrande negozi chiusi per Coronavirus, Milano , 16 aprile 2020

Secondo le ultime stime rilasciate da Confcommercio, nel 2020 i consumi crolleranno per 84 miliardi di euro a causa della pandemia di Covid-19. Una perdita definita «insopportabile per l’economia e la società italiana» dal presidente Carlo Sangalli, che lancia l’allarme: «Senza un vero sostegno non ci sarà nemmeno una Fase 2 per le nostre imprese che hanno assoluto bisogno di indennizzi e contributi a fondo perduto, prestiti senza burocrazia e moratoria fiscale per quest’anno». «Ma bisogna agire per poter ripartire subito, in sicurezza, e ridare una prospettiva di fiducia e di speranza che oggi non c’è», chiosa il presidente Sangalli in un comunicato ufficiale.

Papa Francesco prega per i politici, affinché «capiscano che nei momenti di crisi devono essere molto uniti»

EPA/VATICAN MEDIA | Papa Francesco nella residenza di Santa Marta a Roma, dove risiede sin dall’inizio del lockdown per il Coronavirus

Durante la quotidiana messa a Casa Santa Marta a Roma, là dove Papa Francesco vive ormai dall’inizio della pandemia di Coronavirus, il Pontefice ha voluto dedicare una preghiera ai politici, affinché «superino le divisioni». «Preghiamo oggi per i governanti che hanno la responsabilità di prendersi cura dei loro popoli in questi momenti di crisi», ha detto il Pontefice, menzionando capi di Stato, i presidenti di Governo, i legislatori, i sindaci, i presidenti di Regione.

«Che il Signore li aiuti e gli dia la forza perché il loro lavoro non è facile – ha proseguito Papa Bergoglio – perché quando ci siano differenze tra loro capiscano che nei momenti di crisi devono essere molto uniti per il bene del popolo perché l’unità è superiore al conflitto».

Di Maio raccoglie l’appello del Papa: «La politica unita ha la responsabilità di governare il Paese in una delle fasi più buie della sua storia»

ANSA | Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

«Nei momenti di crisi bisogna essere più uniti per il bene del popolo, perché l’unità è superiore al conflitto. Oggi Papa Francesco ci ha rivolto parole profonde. Nei momenti così difficili l’unità è il valore più importante di tutti. Non possono trovare spazio polemiche». A scriverlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, riprendendo la preghiera della mattina del Pontefice a Casa Santa Marta.

«La politica se ne deve mostrare al di sopra – prosegue Di Maio – non può perdersi in litigi e conflitti, bensì ha il compito di concentrarsi su un obiettivo più alto, più nobile: governare un Paese in una delle fasi più buie della sua storia. Su di noi, oggi, ricade questa grande responsabilità e dobbiamo onorarla. Lo dobbiamo a tutti coloro che in queste settimane hanno lavorato senza sosta per salvare vite umane».

L’Unione Europea lancia il patto globale per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19

ANSA | Immagine di repertorio, vaccinazione

“World against Covid-19“, il “Mondo contro il Coronavirus”. È questa l’ultima iniziativa lanciata e della Commissione Europea (Ursula von der Leyen) unitamente ai capi di Stato di Italia (Giuseppe Conte), Francia (Emmanuel Macron), Germania (Angela Merkel), Norvegia (Erna Solberg)e al Consiglio europeo (Charles Michel), in cui viene annunciato un piano di cooperazione globale per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19.

L’iniziativa è descritta in una lettera pubblicata in esclusiva su La Stampa, e culminerà lunedì 4 maggio con una conferenza di possibili donatori, che punta a raccogliere almeno 7,5 miliardi di euro per la ricerca scientifica mirata e dedicata alla creazione del vaccino. Nella lettera «È questo il dovere della nostra generazione – si legge nella lettera congiunta – e sappiamo di potercela fare: sostenendo insieme la scienza e la solidarietà oggi, getteremo le basi per una maggiore unità domani».

Il messaggio anonimo a un’infermiera di Napoli: «Grazie a te e al tuo papà per aver portato il Coronavirus nel palazzo»

«Grazie a te e tua figlia per aver portato il Coronavirus nel palazzo». È il messaggio anonimo che Teresa Vetro, infermiera presso il reparto Covid-19 del Policlinico di Napoli, si è vista recapitare ritornando dal lavoro, indirizzato a lei e a suo padre. «Io non penso di dover ricevere ringraziamenti per quello che faccio – spiega l’infermiera – però fa male sapere che persone che mi hanno vista nascere e crescere possano produrre una cosa del genere. Li ringrazio perché mi hanno fatto capire ancora di più quanto io ami il mio lavoro».

Il messaggio anonimo a un’infermiera di Napoli: «Grazie a te e al tuo papà per aver portato il Coronavirus nel palazzo» – Il video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

La Fase 1 finisce anche per Zerocalcare: “Rebibbia Quarantine” al capitolo finale

PROPAGANDA LIVE | LA7 / Rebibbia Quarantine, Zerocalcare

“Endgame” è l’ultimo episodio del ciclo di 6 corti di Rebibbia Quarantine, la serie animata realizzata da Zerocalcare, e trasmessa durante Propagandalive, su La7. La micro-serie, in queste settimane, ha raccontato gli effetti delle restrizioni per il Coronavirus nel quartiere di Rebibbia, a Roma, dove vive il fumettista. Nel corso degli episodi “Zero” ha riflettuto sulla condizione dell’uomo, costretto alla solitudine durante il lockdown, senza perdere ironia e sarcasmo nella descrizione delle piccole azioni possibili nel quotidiano, riuscendo altresì a cogliere la capacità delle persone di trovare comunque, malgrado tutto, qualcosa di buono dal momento storico che stiamo tutti vivendo.

Prof. Silvestri: «Continua la ritirata del Coronavirus dall’Italia»

OPI BOLOGNA | Il professor Guido Silvestri

Il professor Guido Silvestri, patologo e virologo, insegna all’Emory University di Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti. Ed è proprio da oltreoceano che, commentando i dati sullo stato dell’emergenza Coronavirus diffusi dalla Protezione civile ieri, 1 maggio, sostiene: «la ritirata di Sars-CoV-2 dall’Italia sta continuando». «Almeno nelle prime settimane di apertura – sottolinea il dottor Silvestri – con il virus che ancora circola, sarà cruciale usare molte mascherine, buon distanziamento sociale e tanta igiene personale».

«Guardando la regolarità con cui i numeri di Covid-19 in Italia continuino a scendere – spiega il professor Silvestri – è forte la tentazione di dire: “Lasciamo che il virus sparisca senza cambiare la formula vincente”. Ma mi rendo conto che la sofferenza economica e socio-sanitaria legata al lockdown ormai sta superando quella causata dal virus». A detta del professor Silvestri, il piano per l’uscita dal lockdown dovrebbe essere fondato su 3 punti principali:

monitoraggio sia delle infezioni, sia del livello di immunità, mediante test sierologici e virologici, e attraverso l’uso del contact tracing;

flessibilità sia nelle riaperture sia nelle potenziali richiusure, anche a livello locale;

coordinazione massima sia a livello nazionale, ma anche internazionale.

Prof. Richeldi: «L’uscita dal lockdown non sarà progressiva, ma proporzionale alla circolazione del virus»

Il professor Luca Richeldi, primario di Pneumologia della Fondazione policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico sul coronavirus

Proporzionali in base alla circolazione virale, non progressive. Seguiranno questa ratio le misure per uscire dal lockdown da Coronavirus. A dirlo è il professor Luca Richeldi, primario di Pneumologia della Fondazione policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico, intervenendo ai microfoni di Omnibus su La7.

«In pratica – spiega il dottor Richeldi – le misure che verranno adottate saranno riviste sulla base della circolazione del virus, e sulla base dei nuovi parametri che emergeranno». Di conseguenza, «sarà necessario modificarle di volta in volta», a seconda dei parametri rilevati, precisa il primario del Gemelli.

«La proporzionalità – prosegue il professor Richeldi – ci permetterà, con cautela ma con sicurezza, di riaprire le nostre attività». «Questo non deve spaventare – rassicura il primario del Policlinico Gemelli – ma deve spronare le persone nell’adozione e nel rispetto delle indicazioni fondamentali: il distanziamento, fisico o con barriere protettive come le mascherine, nonché l’igiene delle mani».

Le rime sul Covid-19 di un 85enne romano: «Non sono un attore, né un cantante, ma posso dirlo anch’io che resto a casa. Fallo anche tu: ne vale la pena se può se servire per poter vivere qualche anno, mese o qualche giorno in più»

INMI SPALLAZANI | La lettera del signor Domenico sul Coronavirus

Domenico M. è un 85enne romano che ha inviato all’Ospedale Spallanzani di Roma una lunga lettera contenente una lunga poesia sul Coronavirus. La lettera è stata resa nota solo recentemente dall’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” attraverso un post su Twitter della direttrice generale dell’Ospedale, la dottoressa Marta Branca, che ha ringraziato il signor Domenico a nome di tutto il personale medico-ospedaliero, «emozionato per il garbo e per la saggezza mostrati».

Questo virus, pensavano che fosse stata una epidemia o una semplice influenza,

E si è rivelato invece una pandemia e ha sorpreso tutti anche gli esperti della scienza,

Dicono che già da tempo da più parti sia allo studio più di un vaccino,

E spediamo che si possa somministrare in un tempo lontano ma assai vicino.



A tutti noi ci hanno chiesto e pregato di non uscire o mantenere la distanza sociale,

Per ripararci impedendo al virus di aggredirci e potrebbe essere anche letale,

Non per tutti è divieto si può anche uscire per comprovate necessità e solo se si è costretti,

E invece egoisticamente alcuni in quarantena dichiarano il falso, hanno fatto i furbetti.

Non sono un attore, né un cantante, ma posso dirlo anch’io che resto a casa, fallo anche tu,

Ne vale la pena se può se servire per poter vivere qualche anno, mese o qualche giorno in più.

Il Sud si blinda: no ai rientri. La rabbia dei fuorisede: «Tornare a casa non è un capriccio»

ANSA | Immagine di repertorio, Stazione ferroviaria di Milano

Il 4 maggio non si replicherà l’esodo dal Nord verso il Sud. Malgrado il premier Conte, presentando l’ultimo dpcm, abbia permesso il rientro «proprio domicilio, residenza o abitazione», tra blocchi più o meno soft imposti dai presidenti delle Regioni del Meridione, voli introvabili, treni dai posti limitati e saturi e autobus sospesi, studenti e lavoratori (che nel frattempo stanno rapidamente pubblicando annunci delle camere o abitazioni in cui risiedono in affitto, ndr) sembrano destinati a non poter tornare a casa nelle regioni del Sud.

Renzi: «Segnali incoraggianti da Conte, ma bisogna riaprire subito dove è possibile»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Matteo Renzi durante l’assemblea nazionale di Italia Viva, Roma, 22 febbraio 2020

Dopo le durissime accuse lanciate contro il premier Conte e contro il Governo (che ha contribuito a far nascere e di cui fa parte e che ha accusato, durante il dibattito in Senato, di «calpestare la Costituzione», ndr), Matteo Renzi dice di aver visto dei «segnali incoraggianti».

E Renzi dunque ribadisce quella che a suo dire è la ricetta giusta per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: «Il Governo smette di fare Dpcm, il governo inizia a dare i soldi, le cose che noi abbiamo contestato anziché essere criticate per partito preso, per pregiudizio ideologico vengono considerate per quello che sono, il tentativo di dare un aiuto concreto e si inizia a fare le cose sul serio».

Intervenendo ai microfoni di Zapping su Radio 1, il leader di Italia viva dice di non sottovalutate quanto accaduto, ma ribadisce che alcune zone d’Italia possono e devono ripartire prima, poiché «ciò che sta accadendo avrà conseguenze nei prossimi sei mesi».

Infine Renzi chiosa: «Il populismo vive di sondaggi, di attenzione all’istante, a ciò che accade adesso, mentre la politica dovrebbe prevedere qualche mese prima. Se non ripartiamo adesso, specie nei territori in cui si può ripartire, il lavoro perderà significato e sarò tutto sussidi e assistenzialismo».

Di Battista contro Renzi: «Bisogna disinnescarlo una volta per tutte»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Alessandro Di Battista durante una puntata della trasmissione televisiva ‘Porta a porta’

In un lungo post su Facebook, Alessandro di Battista torna a dire la sua sul Governo e sulla maggioranza che lo sostiene. Questa volta il target polemico non è il Mes, ma il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, che nei giorni scorsi aveva a sua volta duramente criticato l’esecutivo.

Qualcuno si stupisce del cinismo di Renzi, capace persino di tirare in ballo i morti di Bergamo e Brescia per un po' di… Gepostet von Alessandro Di Battista am Freitag, 1. Mai 2020

«Qualcuno si stupisce del cinismo di Renzi, capace persino di tirare in ballo i morti di Bergamo e Brescia per un po’ di visibilità. Io no. Conosco il soggetto e conosco i suoi reali obiettivi che nulla hanno a che fare con la politica. Che le sue parole suscitino indignazione è più che normale, tuttavia sarebbe meglio mettere da parte la rabbia e pensare a come disinnescarlo una volta per tutte». Così scrive Di Battista che non i fa mancare la stoccata finale: «Renzi non è più un politico. Lui per primo sa che non tornerà mai ad essere Premier o Ministro. Gli basta essere lobbista di se stesso».

Primo Maggio in quarantena, la dedica di Sting ai lavoratori d’Italia: «Siete bravissimi»

RAI 3 | Fotogramma di Sting nel suo videomessaggio per il Concerto del Primo Maggio

«Oggi vorrei celebrare tutti i lavoratori d’Italia, i guidatori di bus e treni, i postini, i fattorini, i trasportatori, gli insegnanti e specialmente tutti i nostri infermieri, medici e il personale medico. Siete tutti bravissimi». A dirlo è il cantautore britannico Sting, in un videomessaggio realizzato per il tradizionale Concertone del Primo maggio, prima di intonare Don’t stand so close to me.

La voce dell’Italia durante il lockdown: il video con i suoni e colori delle città deserte

Da Nord a Sud del Bel Paese, «per 55 giorni abbiamo visto immagini delle nostre città, spettrali e suggestive. In attesa che le strade tornino a vivere dopo il Coronavirus», SkyTg24 ha realizzato un suggestivo video in cui vengono ripresi suoni e colori delle principali piazze e città italiane, deserte e prive di voci delle persone e delle auto e dei mezzi pubblici. Ma dal 4 maggio tutto questo verrà meno, con la ripresa del lavoro di oltre 2,8 milioni di persone.

Gli interventi al primo Concerto del primo maggio (solo) in streaming

Rai | Il palco del Concerto del primo maggio 2020

Quello del 2020 sarà ricordato come il primo Concertone del primo maggio senza pubblico, almeno sotto il palco. L’evento organizzato tradizionalmente dai sindacati per celebrare la Festa del lavoro ovviamente non si poteva tenere in piazza S. Giovanni per le misure restrittive legate al Coronavirus. E allora la soluzione è stata spezzarlo e trasformarlo in una maratona trasmessa su Rai3 e condotta da Ambra Angiolini in cui tanti artisti hanno partecipato dalle propri abitazioni.

Il primo cantante a intervenire è stato Vasco Rossi. La canzone scelta per questo concerto è stata Un Senso, decisa proprio per le sue parole: «Domani un altro giorno arriverà. Voglio trovare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l’ha». Dopo l’intervento di Vasco, da ricordare la performance di Gianna Nannini che da un tetto di Milano ha suonato con il pianoforte quattro brani: Notti senza cuore, Donne in amore, Meravigliosa creatura e Sei nell’anima.

YouTube | Lo streaming del concerto del Primo Maggio

Da Bologna lo Stato Sociale ha scelto invece una canzone che si adatta abbastanza bene a questa condizione di quarantena: Una vita in vacanza, “forzata” bisognerebbe aggiungere ora. E poi ancora: Fasma, Francesca Michielin, Paola Turci, Irene Grandi, Zucchero, Ermal Meta e anche Tosca, che oltre alla canzone presentata nell’ultima edizione di Sanremo sceglie di intonare anche Bella Ciao.

Il monologo di Ambra Angiolini da piazza S. Giovanni

«Abbiamo scelto di iniziare da piazza S. Giovanni perchè nella sua drammaticità questo è un Primo maggio sicuramente eccezionale». Ambra Angiolini ha cominciato così il monologo con cui ha introdotto la diretta streaming del concertone. «Questa piazza, vuota, ci ricorda che ogni ipotesi di futuro non può fare a meno del lavoro, dei diritti e delle tutele. Noi oggi proteggeremo le domande. Lasceremo tra poco questa piazza perchè non ha senso starci così ma con la volontà di tornarci con musica e risposte».

Il dott. Pregliasco: «La ripartenza? Come il dopoguerra. Azzardata la scelta di riaprire bar e ristoranti in Calabria»

Come ogni giorno, per la nostra rubrica Numeri in Chiaro abbiamo intervistato un esperto per capire meglio come leggere i dati forniti dalla Protezione civile sull’andamento dell’epidemia di Covid-19. Fabrizio Pregliasco, epidemiologo e direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano ha chiarto che al momento, visiti i numeri, non è il caso di iniziare con riaperture più massicce di quelle previste dal governo: «Una scelta azzardata che crea confusione. Non si capisce perché lì sì e in altri posti no. La fase 2 dovrebbe essere uguale per tutti, almeno ai nastri di partenza. La presidente, intanto, si difende sostenendo che l’apertura non è altro che un aspetto simbolico di avvicinamento a tutti coloro che lavorano nell’ambito del food e che sono alla “frutta”».

Come sta ripartendo il calcio, a cominciare dagli allenamenti in Italia

Il Governo italiano ha annunciato la ripartenza dal 4 maggio degli allenamenti per gli atleti professionisti di discipline individuali. Nonostante questa apertura, l’elefante nella stanza rimane ancora uno: il calcio. Non c’è ancora un piano per la ripartenza del campionato, anche se alcune regioni hanno già avviato diversi percorsi. L’Emilia-Romagna ad esempio ha dato il via libera agli allenamenti individuali anche per le squadre di calcio: gli atleti si concentreranno quindi sulla parte atletica e tecnica.

Campania, quasi 80mila tamponi fatti dall’inizio dell’epidemia

Ansa/Ciro Fusco | Medici e infermieri dell’ospedale di Cotugno, a Napoli

Secondo gli ultimi dati diffusi dalla regione Campania, il numero totale di tamponi fatti dall’inizio dell’epidemia sarebbe arrivato a 79.940. I pazienti positivi sono arrivati a 4.444, mentre le vittime sono in tutto 359. La provincia che conta più casi è Napoli, dove sono stati registrati 916 casi nel capoluogo e 1.527 nella sua provincia.

Lombardia, il grafico che mostra l’andamento dei contagi e dei decessi da fine febbraio

Ansa/Matteo Corner | Il pronto soccorso dell’ospedale di Codogno

Oltre ai numeri sui contagi e suoi nuovi decessi legati al Coronavirus, regione Lombardia ha pubblicato anche un grafico dinamico che mostra l’andamento dell’epidemia dalla fine di febbraio. Come si può vedere, dopo la salita quasi verticale che è durata fino alla fine di marzo, da oltre un mese è cominciata una curva discendente per tutte le voci principali dei dati, dai decessi ai nuvi casi fino ai pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Lo studio sulla Lombardia: «A Lodi in terapia intensiva è morto il 54% dei ricoverati»

Uno studio pubblicato su Jama, una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, ha cercato di capire meglio cosa è successo nei 72 ospedali lombardi che sono stati coinvolti durante il primo mese dell’emergenza Coronavirus. I pazienti analizzati sono quasi 1600. Tra gli autori anche Enrico Storti, primario di terapia intensiva all’Ospedale Maggiore di Lodi: «Lo studio descrive come è costituita la popolazione delle strutture, le patologie, le età, a quali trattamenti è stata sottoposta e la mortalità».

Se sviluppiamo gli anticorpi, perché qualcuno si ammala di nuovo?

Alla redazione di Open sono arrivate diverse segnalazioni di post apparsi sui social network dove si dubitava del fatto che chi supera la malattia Covid-19 poi sviluppi gli anticorpi per non essere più infettato. Al momento non sono ancora state dimostrate vere ricadute. In questo articolo, in ogni caso, abbiamo fatto un fact checking su quello che ci avete segnalato.

Eugenio Zoffili, deputato dalla Lega: «Attendiamo risposte di Di Maio sulle responsabilità della Cina»

Ansa/Maurizio Brambatti | Eugenio Zoffili accanto al ministro della Salute Roberto Speranza

Eugenio Zoffili, deputato della Lega, è il capogruppo della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera. Zoffili ha scelto di sposare l’ultima tesi sposata da Donald Trump. Secondo il presidente degli Stati Uniti, un laboratorio di Wuhan sarebbe responsabile della pandemia: «Ho ascoltato con attenzione la conferenza stampa del Presidente americano Donald Trump che ha dichiarato di avere un alto grado di fiducia nel fatto che l’Istituto di virologia di Wuhan sia l’origine del Coronavirus».

A fronte di questa tesi, Zoffili a chiesto chiarimenti al ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Se è così il Governo Italiano, nel rispetto dei nostri morti e di chi soffre in ospedale, a casa e per la crisi economica, deve smetterla di andare a braccetto con Pechino e chiedere i danni al Regime cinese. Attendiamo risposte urgenti dal Ministro Di Maio alle nostre interrogazioni parlamentari in merito».

Firenze, il sindaco Nardella: «Mi fa piacere che la città lentamente riprenda a vivere ma ricordiamoci la prudenza»

Ansa/Ciro Fusco | Il sindaco di Firenze Dario Nardella

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato a una televisione locale quello che sta vedendo nel capoluogo toscano: «Mi fa piacere che la città lentamente riprenda a vivere ma ricordiamoci la prudenza». Nardella ha anche parlato di un tema che sarà cruciale nei prossimi giorni, quello dei trasporti. Come muoversi? Tutti in macchina o con con i mezzi pubblici? Questa la posizione di Nardella: «Dire andate tutti in auto è una follia, dobbiamo utilizzare i mezzi pubblici” per i quali sono necessari gli steward».

Piemonte, +314 casi positivi al Coronavirus e 25 decessi in 24 ore

Ansa/Alessandro Di Marco | Alberto Cirio, presidente regione Piemonte

Secondo i dati pubblicati dalla regione Piemonte, nell’ultima giornata si sono registrato 25 decessi legati al Coronavirus. Questa cifra porta il totale delle vittime nella regione a 3.111. Il numero dei nuovi contagi invece è di 314, per un totale di 26.767 casi. La provincia più colpita resta Torino, dove si contato in tutto 1.386 vittime con diagnosi di Covid-19.

Danilo Toninelli: «La Lombardia si deve svegliare sulla cassa integrazione»

Ansa/Giuseppe Lami | Il ministro delle Infrastutture Danilo Toninelli

L’ex ministro Danilo Toninelli ha attaccato in una nota la Lombardia sulla gestione degli aiuti stanziati dal Governo per l’emergenza Coronavirus: «La Lombardia per esempio, al 30 aprile, a fronte di circa 40 mila domande ricevute ne ha inviate all’Inps solo 8.582. E l’Inps ne ha comunque già autorizzate 4.765, più della metà. Cosa significa? Che molti lavoratori lombardi non hanno ancora ricevuto nulla. L’assessore al Lavoro della Regione Lombardia ammette degli intoppi. Più di intoppi si tratta di un disastro gestionale e i lavoratori devono saperlo perché oggi un giorno in più di ritardo è una tragedia per le persone che aspettano. Queste Regioni si devono svegliare».

Sardegna, pronta l’ordinanza per le aperture anticipate

Ansa/Fabio Murru | Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas

Come la Calabria, anche la Sardegna punta ad anticipare il calendario delle aperture definito dal Governo per la Fase 2 dell’emergenza. Per domani è attesa infatti un’ordinanza regionale che dovrebbe essere firmata da Christian Solinas, eletto nella coalizione di centrodestra. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha anticipato che a partire dal 18 maggio sarà possibile ragione a un programma di aperture differenziato per ogni regione.

Record di tamponi: 70mila in un giorno, il totale arriva a due milioni

Ansa/Cesare Abbate | Tamponi fatti a degli automobilisti a Napoli

Il record di oggi sui dati del Coronavirus oggi arriva dal numero dei tamponi: in una sola giornata ne sono stati fatti oltre 70mila, una cifra che porta il totale dei tamponi fatti in tutta Italia a oltre due milioni: 2.053.425. Il rapporto tra tamponi fatti e casi positivi trovati è 2,6%, contando però anche i tamponi ripetuti.

Emilia Romagna, +28 decessi in un giorno. I nuovi casi positivi sono 208

EPA/ELISABETTA BARACCHI | Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

La Regione Emilia-Romagna ha diffuso gli aggiornamenti quotidiani: Sono 208 i casi positivi al Covid-19 in più rispetto a ieri, mentre i nuovi decessi sono 28, per un totale rispettivamente di 25.644 casi di positività e 3.579 decessi. I nuovi decessi riguardano 6 persone nella provincia di Piacenza, la più colpita dopo Bologna che ne ha fatti registrare 10. Le nuove guarigioni sono 259 in più rispetto a ieri (12.581 in totale). Continuano a calare i pazienti malati, -79 rispetto a ieri, come anche i pazienti in terapia intensiva che attualmente sono 197, -9 rispetto a ieri. Aumentano invece i guariti: +259 in un giorno, arrivando a quota 12.581 in totale.

Puglia, +27 casi positivi al Coronavirus e 6 decessi in 24 ore

ANSA/CLAUDIO PERI | Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

La Puglia ha pubblicato il bollettino quotidiano: nella regione sono 27 i casi positivi registrati il 1° maggio, tra cui cui 11 nella Provincia di Brindisi, 6 in quella di Foggia, 3 in quella di Bari, 2 nella provincia di Taranto. Sono 6 invece i decessi, di cui 3 in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 64.292 test. Il numero di persone che sono attualmente positive al Coronavirus è pari a 2.947, mentre sono 731 i pazienti che sono guariti.

In Italia continua a calare il numero dei positivi, ma meno di ieri: –608 nelle ultime 24 ore. Superata quota 2 milioni di tamponi

Il bollettino della Protezione civile del 1° maggio 2020

269 vittime nelle ultime 24 ore (ieri erano 285). Il numero totale dei decessi legati a Covid-19 è arrivato così a 28.236. I numeri sono stati diffusi con il quotidiano bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus. Diminuisce il numero dei pazienti attualmente positivi: –608 per un totale di 100.943 (ieri erano in totale 101.551). Il numero complessivo dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 74.208 (ieri il dato era di 68.456 tamponi effettuati in un giorno). Il totale dei tamponi è dunque arrivato a quota 2.053.425, e i relativi casi testati sono ad oggi 1.354.901. I casi totali di contagio dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 207.428, con un incremento di +1.965 in un giorno (ieri l’incremento era di +2.091).

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

L’incremento dei decessi di 41 unità rispetto al report del 30/04/2020 comprende 8 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 33 decessi avvenuti nel mese di aprile, recuperati in un processo di ricalcolo.

Lombardia, decessi e contagi stabili: +88 morti in 24 ore, +737 i contagi

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino del 1° maggio

Rimane pressoché stabile la situazione Coronavirus in Regione Lombardia. Al 1° maggio i decessi in Regione sono 88 in 24 ore (ieri erano 93). Il totale adesso è di 13.860. I nuovi positivi invece sono +737 (ieri erano +598) per un totale di 76.569 casi positivi registrati. Questo a fronte di un totale di tamponi effettuati pari a 390.644, +13.701 rispetto a ieri. Calano i pazienti in terapia intensiva: -42. Adesso sono 563.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

i casi positivi sono: 76.469 (+737) ieri: 75.732 (+598);

(+737) ieri: (+598); i decessi: 13.860 (+88) ieri 13.772 (+93);

(+88) ieri (+93); in terapia intensiva: 563 (-42) ieri 605 (-29);

(-42) ieri (-29); i ricoverati non in terapia intensiva: 6.628 (-206) ieri 6.834 (-286);

(-206) ieri (-286); i tamponi effettuati: 390.644 (+13.701) ieri 376.943 (+11.048);

(+13.701) ieri (+11.048); i dimessi: 52.035 (+869) ieri 51.166 (+819);

La situazione nelle province lombarde

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

Bergamo : 11.360 (+47) ieri 11.313 (+22);

: 11.360 (+47) ieri 11.313 (+22); Brescia : 12.929 (+68) ieri 12.861 (+55);

: 12.929 (+68) ieri 12.861 (+55); Como : 3.271 (+27) ieri 3.244 (+37);

: 3.271 (+27) ieri 3.244 (+37); Cremona : 6.068 (+31) ieri 6.037 (+14);

: 6.068 (+31) ieri 6.037 (+14); Lecco : 2.277 (+3) ieri 2.274 (+9);

: 2.277 (+3) ieri 2.274 (+9); Lodi : 2.994 (+28) ieri 2.966 (+7);

: 2.994 (+28) ieri 2.966 (+7); Monza e Brianza : 4.729 (+25) ieri 4.704 (+30);

: 4.729 (+25) ieri 4.704 (+30); Milano : 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano città ieri 19.337 (+216) di cui 8.158 (+56) a Milano citta ‘ (Si segnala che un laboratorio ha inviato oggi alcuni dati di Milano e provincia risalenti ai giorni scorsi);

: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a ieri 19.337 (+216) di cui 8.158 (+56) a ‘ (Si segnala che un laboratorio ha inviato oggi alcuni dati di Milano e provincia risalenti ai giorni scorsi); Mantova : 3.185 (+10) ieri 3.175 (+19);

: 3.185 (+10) ieri 3.175 (+19); Pavia : 4.416 (+67) ieri 4.349 (+69);

: 4.416 (+67) ieri 4.349 (+69); Sondrio : 1.181 (+1) ieri 1.180 (+37);

: 1.181 (+1) ieri 1.180 (+37); Varese: 2.705 (+38) ieri 2.667 (+48);

De Luca: «Chi non indossa la mascherina è una bestia»

ANSA / CIRO FUSCO | Il governatore della Campania Vincenzo De Luca

Anche il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, torna sulla questione dell’utilizzo della mascherine definendo “bestie” chi non le indossa. «Chi non indossa le mascherine è una bestia perchè non ha rispetto per anziani e famiglie e perché non ha rispetto per il lavoro immane fatto dalla Regione per consegnarle », ha dichiarato durante una diretta Facebook. Nonostante i rimproveri, il presidente della Regione campania ha annunciato che le mascherine saranno presto disponibili anche nei supermercati come nelle farmacie.

Inoltre, la Regione presto individuerà aree dedicate – parchi urbani o isole pedonali – per consentire anche la corsa senza mascherina. Per tornare a fare footing i cittadini della Regione però dovranno aspettare 2-3 settimane. «Se vediamo nelle pubblicità belle ragazze toniche che corrono con i vestiti aderenti sono cose che ti consolano, ma ho visto vecchi cinghialoni della mia età che correvano senza mascherine, con la tuta alla caviglia, una seconda alla zuava, i pantaloncini sopra, che facevano footing in mezzo ai bambini. Andrebbero arrestati a vista».

L’ordinanza del 1 maggio 2020 della Regione Campania. Ecco i punti principali

La Regione Campania ha disposto una nuova ordinanza, con decorrenza dal 4 maggio fino al 10 maggio, che conferma o modifica in parte le disposizioni nazionali sulla Fase 2. Ecco i punti principali:

Obbligo di mascherina per tutti ;

; Rientri nella regione Campania : tutte le persone provenienti da altre Regioni o dall’estero dovranno comunicare il loro arrivo all’Asl di competenza, al Comune di residenza o domicilio e al proprio medico. Una volta rientrati in Regione dovranno osservare un periodo di quarantena in isolamento fiduciario per 14 giorni;

: tutte le persone provenienti da altre Regioni o dall’estero dovranno comunicare il loro arrivo all’Asl di competenza, al Comune di residenza o domicilio e al proprio medico. Una volta rientrati in Regione dovranno osservare un periodo di quarantena in isolamento fiduciario per 14 giorni; Bar e ristoranti : con la nuova ordinanza, in Campania sono stati eliminati i vincoli di orario per le attività di ristorazione (bar e ristoranti), e sono stati rimossi i vincoli di consegna fuori dal territorio comunale. Tuttavia si potrà utilizzare solo il servizio a domicilio, non il take away: vietato dunque recarsi di persona al bar o al ristorante.

: con la nuova ordinanza, in Campania sono stati eliminati i vincoli di orario per le attività di ristorazione (bar e ristoranti), e sono stati rimossi i vincoli di consegna fuori dal territorio comunale. Tuttavia si potrà utilizzare solo il servizio a domicilio, non il take away: vietato dunque recarsi di persona al bar o al ristorante. Trasporto pubblico : verrà limitata la capienza dei mezzi pubblici per rispettare il distanziamento sociale. Verranno inoltre implementati i controlli e saranno introdotti dei dispositivi di monitoraggio per segnalare il raggiungimento della capienza massima per ciascun mezzo.

: verrà limitata la capienza dei mezzi pubblici per rispettare il distanziamento sociale. Verranno inoltre implementati i controlli e saranno introdotti dei dispositivi di monitoraggio per segnalare il raggiungimento della capienza massima per ciascun mezzo. Attività motoria: sarà possibile svolgere attività motoria all’aperto, mantenendo il distanziamento sociale e indossando tassativamente la mascherina dalle 6.30 alle 8.30 del mattino e dalle 19 alle 22. Vietato svolgere footing o jogging in aree aperte al pubblico.

Conte: «Chiedo scusa per i ritardi dei pagamenti, solleciteremo». E apre al pressing delle Regioni: «Se la curva cala, in alcuni territori si riapre prima»

EPA/UFFICIO STAMPA DEL SENATO | Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al Senato, 30 Aprile 2020

«Il mondo del lavoro è messo a dura prova. Tanti vivono con ansia e preoccupazione questa emergenza Coronavirus, fra attività chiuse e prospettive di lavoro a rischio. Molti, durante la fase più acuta di questa emergenza, hanno lavorato negli ospedali, in strada o in ufficio per assicurarci assistenza, soccorso, sicurezza e beni essenziali».

A scriverlo in un lungo post su Facebook è il premier Giuseppe Conte. «Ho letto alcune vostre lettere, ho provato a vestire i vostri panni e ne ho avvertito tutto il peso – prosegue il premier – Sono sicuro che, con il rispetto delle regole adottate, in alcuni territori si potrà rallentare notevolmente la curva del contagio. E attività come la sua potrebbero rialzare prima del previsto la saracinesca: se abbassiamo il rischio di contrarre il virus e rispettiamo i protocolli di sicurezza, tanti clienti torneranno a tagliarsi i capelli senza essere bloccati dalla paura».

«Lo Stato – si legge ancora – così come tutti i lavoratori, non ha mai trovato di fronte a sé una minaccia sanitaria ed economica come questa. Negli ultimi 50 giorni abbiamo dovuto mettere in campo uno sforzo economico pari a quello di intere manovre di bilancio realizzate nell’arco di 2 o 3 anni. Tanti hanno ricevuto un sostegno, altri lo riceveranno nei prossimi giorni».

«Ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare – prosegue il premier – come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del Governo, e vi assicuro che continueremo a pressare perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto».

«Non farò finta di non sentire i vostri consigli, le vostre sollecitazioni, la vostra rabbia, la vostra angoscia. Non cadono nel vuoto, non sono parole al vento. Sono piuttosto il vento che spinge più forte l’azione del Governo. Credo sia l’unico modo per onorare questo giorno, questo 1 maggio», ha chiosato il primo ministro italiano.

Le linee guida di Speranza sul monitoraggio dell’epidemia: firmato il decreto

ANSA/FILIPPO ATTILI/Il ministro della Salute Roberto Speranza

Tra i requisiti e le misure adottate per l’avvio della Fase 2, come annunciato dal premier Conte, ci sarà una stretta attività di monitoraggio dell’epidemia a livello regionale. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto ministeriale con cui vengono definiti i criteri relativi a queste attività sul rischio sanitario per l’evoluzione della situazione epidemiologica. In particolare il monitoraggio dell’andamento dell’epidemia dovrà tenere conti di tre indicatori:

Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio;

Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti;

Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari.

