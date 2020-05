In Italia quasi 474 vittime nelle ultime 24 ore, in Lombardia oltre 500 nuovi positivi. L’app Immuni resta volontaria: i dati personali saranno anonimi e gestiti in Italia. Prof. Richeldi: «L’uscita dal lockdown non sarà progressiva, ma proporzionale alla circolazione del virus». Dott. Villani: «Per bambini e adolescenti la Fase 2 sarà molto più complicata rispetto alla precedente: vanno aiutati con intelligenza». Allarme di Confcommercio: «Nel 2020 i consumi crolleranno per 84 miliardi di euro»

In evidenza:

Giuseppe Conte: «Non abbiamo bisogno di uomini investiti di “pieni poteri”»

Ansa/Filippo Attili | Il primo ministro italiano Giuseppe Conte

Una lunga intervista, su quello che sta facendo il governo, sulle critiche, sul suo futuro politico. Il nuovo direttore del quotidiano La Stampa Massimo Giannini ha intervistato il premier Giuseppe Conte. Un colloquio lungo, in cui il primo ministro risponde a domande tra cui una su quello di cui ha bisogno il Paese in questi giorni:

«Sono fortemente convinto che un sistema come il nostro non abbia affatto bisogno di investiture messianiche, né di uomini investiti di pieni poteri. Più semplicemente ha bisogno di persone che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità, consapevoli di dover agire per il bene comune, non distratti dal proprio “particulare” o condizionati da gruppi o cordate».

L’ultima domanda poi è su di lui. Su chi è Giuseppe Conte. Leader e mediatore di alto livello o trasformista disposto a stare con chiunque pur di rimanere al governo?

«Un cittadino di buone letture, formatosi al cattolicesimo democratico, che ha l’onore di servire il proprio Paese e che cerca di svolgere questo compito con disciplina e onore, con la piena consapevolezza dell’intima connessione che esiste tra libertà ed eguaglianza».

I social possono salvare le palestre? Intervista a Postura da Paura

Instagram | Sara compagni di @postura.da.paura

Palestra serrate. Attività sportive al chiuso e in gruppo sospese fino a data da destinarsi. L’industria del fitness, cresciuta tanto negli ultimi anni, è una di quelle più colpite dal lockdown. E fra i professionisti del settore c’è chi aspetta di poter riaprire le palestre e chi invece ha deciso di provare modelli alternativi di business. Su Open abbiamo intervistato Sara Compagni, il volto e i muscoli dietro l’account Instagram Postura da Paura. È da qui che Sara ha cominciato ad allenare migliaia di persone, da casa.

Fase 2: dopo lo sport, subito a casa

Sì all’attività motoria all’aperto, ma a una condizione: ritornare poi subito a casa. Fonti del governo hanno chiarito come la concessione allo sport all’aperto a partire dal 4 maggio non debba trasformarsi in una scusa per ulteriori spostamenti: «I motivi che rendono legittimi gli spostamenti, secondo le previsioni del Dpcm – chiariscono fonti governative – restano quelli del lavoro, della salute e della necessità. In riferimento alle attività sportive e motorie, lo spostamento consentito è quello strettamente necessario a effettuare le attività stesse, con la conseguenza che una volta che queste sono concluse è obbligatorio fare immediato ritorno a casa».

In Sardegna spiagge ancora chiuse

GIOSUE’ MANIACI/ PAL

«La disciplina dell’accesso al pubblico sia negli stabilimenti che nelle spiagge libere è oggetto di contrattazione per quanto riguarda i protocolli e linee di sicurezza». Con queste parole il presidente della regione Sardegna Christian Solinas ha chiarito che al momento le spiagge dell’Isola rimarranno chiuse. Al momento, ha aggiunto, «ci prepariamo a poter ricevere, dando l’opportunità ai titolari di poter manutenere le strutture».

Lady Gaga in lacrime: «Prego per l’Italia»

EPA/JUSTIN LANE

Una Lady Gaga in lacrime piange per l’Italia e per i suoi parenti. Sul profilo di Tiziano Ferro è apparso un video della cantante statunitense che rivolge i suoi pensieri al nostro Paese. «Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere». Un messaggio d’amore in cui l’artista esprime solidarietà e vicinanza all’Italia in un momento così difficile: «Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che stanno soffrendo in questo momento in Italia».



2 Mag 2020 alle ore 8:00 PDT Tiziano Ferro (@tizianoferro) in data:

Roma a Trigoria il prossimo 7 maggio

ANSA/FABIO MURRU

Dopo il Napoli, anche la Roma potrà tornare ad allenarsi. I giallorossi sono attesi a Trigoria il prossimo 7 maggio. La società lo ha già comunicato ai giocatori dopo aver avuto l’ok dalla Regione Lazio per la riapertura del centro sportivo, ovviamente osservando le strette normative per il Coronavirus. «La Roma ringrazia la Regione Lazio per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra. Dalla prossima settimana i calciatori potranno svolgere visite mediche e allenamenti individuali a Trigoria, osservando le linee guida relative al distanziamento sociale» fa sapere il club giallorosso.

«Dateci voce»: il flashmob per chiedere più rappresentanza femminile nelle task force del governo

Si stima che il costo complessivo per l’Italia della sottoutilizzazione del capitale umano femminile sia pari a 88 miliardi di euro, cioè al 5,7% del Pil. Da giorni le scienziate, accademiche, dottori, infermiere italiane hanno cominciato a farsi sentire per chiede che: «che vengano valorizzate le differenze attraverso l’applicazione delle leggi sulla parità di genere in tutti i luoghi decisionali del Paese e in particolare nelle commissioni ‘task force’». Nei gruppi di specialisti scelti dal governo per programmare la Fase 2 i nominativi femminili sono praticamente assenti.

E così sui social, visto che non si può scendere in piazza, è partita la protesta per chiedere più parità di genere. «Sono migliaia le persone, uomini e donne che, ad ogni livello e di diversa provenienza, stanno partecipando al flashmob per esigere il rispetto degli articoli 3 e 51 della Costituzione della Repubblica Italiana e per il diritto delle donne a essere rappresentate», sottolineano le promotrici di DateciVoce. L’hashtag in mattinata era alle prime posizioni tra i trending topic su Twitter.

Piemonte: 550 nuovi positivi

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO/Il presidente del Piemonte Alberto Cirio

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 5944 (272 in più di ieri). I decessi sono saliti a 3.144, 33 quelli avvenuti nelle ultime 24 ore. Le persone risultate positive al Coronavirus sono finora 27.317, con un incremento di 550 rispetto a ieri.

Riunione Conte-Capi delegazione slitta a domani

ANSA/MATTEO BAZZI/Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

È stata rinviata a domani, nel pomeriggio, la riunione del premier Giuseppe Conte con il ministro Roberto Gualtieri, i capi delegazione e i rappresentanti dei partiti di maggioranza per discutere le prossime tappe sulla Fase 2 e le misure che entreranno nel prossimo decreto economico. Tra i partiti, si apprende da alcune fonte, ci sarebbe un disaccordo rispetto alle misure come il reddito di emergenza. La riunione per provare a trovare un punto di incontro è stata quindi rinviata a domani.

Di Maio: «Politica si tagli lo stipendio»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI/Il ministro degli Esteri Luigi di Maio

«In un momento così delicato per il Paese con una crisi che sta colpendo gli italiani, la politica deve essere in grado di fare un sacrificio». A scriverlo sul suo profilo Twitter è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Il Movimento 5 Stelle si taglia lo stipendio da anni – dice il ministro – stessa cosa sta succedendo adesso in altri Paesi del mondo. L’Italia batta un colpo. Forza».

Numeri in chiaro, Pregliasco: «Dato più preoccupante quello delle morti»

Mentre manca poco all’avvio della Fase 2, il trend dei contagi sul territorio nazionale continua a diminuire. Ma continua a rimanere la confusione sul conteggio dei dati. «È normale che le notifiche abbiano delle difficoltà in termini anche di sequenziamento temporale – dice a Open il direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco – e quindi dobbiamo ricordaci che questi dati vanno sempre visti come fossero un trend. Se li vediamo con trend, i numeri sono in miglioramento. Le terapie intensive e gli ospedali cominciano a liberarsi».

Al dap tutte le istanze per la scarcerazione di mafiosi

ANSA/ MASSIMO PERCOSSI

Dopo i cambi al vertice del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in seguito alle polemiche sulla scarcerazione dei mafiosi, la nuova direzione ha chiesto a tutti gli istituti penitenziari e ai direttori di comunicare immediatamente al dipartimento le istanze presentate dai detenuti sottoposti al regime 41 bis o appartenenti al circuito alta sicurezza.

Nel Lazio al via dal 6 maggio gli allenamenti individuali anche per gli atleti di sport a squadre

ANSA/FABIO MURRU

Riprenderanno dal 6 maggio gli allenamenti in forma individuale anche per gli atleti impegnati in discipline sportive a squadre. Nell’ultima ordinanza emessa dalla Regione Lazio viene concesso «l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali».

Spadafora al Comitato tecnico scientifico: «Valutate allenamenti individuali di calcio»

ANSA/GIUSEPPE LAMI/Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

Valutare la ripresa degli allenamenti. È questa la richiesta – apprende l’Ansa – fatta dal ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, al Comitato tecnico scientifico incaricato di valutare i rischi per le riaperture. Il ministro ha chiesto: «Di tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra».

Cei: «Definito protocollo per le messe»

ANSA /PAOLO SALMOIRAGO/Milano

«Esprimo la soddisfazione mia, dei vescovi e, più in generale, della comunità ecclesiale per essere arrivati a condividere le linee di un accordo, che consentirà, nelle prossime settimane, sulla base dell’evoluzione della curva epidemiologica, di riprendere la celebrazione delle Messe con il popolo». A dirlo è il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, commentando la definizione di un Protocollo di massima, relativo alla graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche.

Toscana: 9.525 casi positivi, crescono i guariti

Ansa/Il presidente della regione Toscana Enrico Rossi

Con 80 casi in più rispetto a ieri, in Toscana sono 9.525 i casi di positività al Coronavirus. È quanto emerge dall’ultimo bollettino della regione Toscana. I guariti sono cresciuti del 2,5% e hanno raggiunto quota 3297. I test eseguiti sono arrivati a quota 148.223, 1.767 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 5.365, lo 0,1% in meno di ieri. Si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un’età media di 85,6 anni.



Sardegna: 13 persone in terapia intensiva, i guariti salgono a 379

Ansa/Tenda da campo per le malattie infettive allestita a Sassari

I pazienti attualmente positivi nella regione Sardegna sono 1.315, con una crescita di due unità rispetto al giorno precedente. I pazienti ricoverati in ospedale sono 99, di questi 13 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 631, mentre i guariti sono 379. Il bilancio delle vittime è di 119. Il totale dei tamponi eseguiti è 26.990.

Conte al telefono con Bill Gates: il sostegno alla ricerca sul vaccino

ANSA

Il Presidente del Consiglio ha ricevuto questo pomeriggio una telefonata da Bill Gates. Al centro del colloquio, fa sapere palazzo Chigi, c’è stata la promozione della cooperazione globale nella lotta al Coronavirus di cui la «Pledging Conference» del prossimo 4 maggio promossa dalla Commissione Europea – di cui l’Italia è co-host – rappresenta un primo passo importante. Gates ha riconosciuto l’impegno assicurato dall’Italia al contrasto alle pandemie e al sostegno della ricerca scientifica finalizzata ai vaccini.

Emilia-Romagna: 35 nuovi decessi, 25.850 casi

Ansa/Il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

Nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna si sono registrati 206 casi in più (a fronte di 3.871 tamponi, che portano i totale a 25.850 casi) e 35 nuovi decessi, 18 uomini e 17 donne. Sono questi i dati comunicati nell’ultimo bollettino quotidiano della regione. I deceduti sono in totale 3.614, mentre le nuove guarigioni sono 332. I casi attualmente positivi sono 9.323. Le persone in terapia intensiva sono 196, mentre diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid19 (-79).

Aifa autorizza due studi a uso compassionevole

ANSA/FABIO CAMPANA/Agenzia italiana del farmaco

Sono due le nuove sperimentazioni autorizzate dall’Agenzia italiana del farmaco nell’ambito del trattamento di Covid-19 insieme a un programma di uso compassionevole. Gli studi riguardano l’uso del medicinale Sarilumab, un inibitore dell’interleuchina IL6, e l’altro l’utilizzo di Idrossiclorochina negli operatori sanitari ad alto rischio. Il programma di uso compassionevole è invece relativo al farmaco Solnatide.

Fase 2 in Sardegna: via libera alle messe

ANSA/ANGELO CARCONI/Il governatore della Sardegna Christian Solinas

Dal 4 maggio sarà possibile celebrare le funzioni religiose in chiesa. A dirlo è il governatore della Sardegna Christian Solinas che per la sua regione ha deciso di dare il via libera alle messe. Con un’ordinanza il presidente ha annunciato che: «In armonia con il Dpcm che ha sospeso le cerimonie civili e religiose ma non le funzioni religiose – ed esiste, nell’ordinamento giuridico italiano, una netta distinzione tra cerimonia, funzione e pratica religiosa – consentiamo lo svolgimento delle funzioni eucaristiche ordinarie con obbligo di distanziamento tra le persone, divieto di assembramento e l’obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione».

Fase 2, ecco chi sono i congiunti e cosa si può fare

Ansa | I controlli della Polizia di Stato a Roma

Il governo ha chiarito le novità in vista dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. A partire dal 4 maggio, si potrà far visita ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione, ma sarà possibile vedere i familiari solo per motivi di reale necessità. «Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti – si legge nella nota di Palazzo Chigi – che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine».

4,3 milioni di italiani in smart working. E ora i sindacati premono per regolamentarlo

Pixabay | Smart working

L’emergenza Coronavirus ha fatto esplodere il ricorso allo smart working, che oggi conta oltre 4,3 milioni di lavoratori, di cui circa 2,5 milioni nella pubblica amministrazione ed oltre 1,8 milioni nel privato. La ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, ha già espresso l’intenzione di passare, una volta finita l’emergenza, «alla fase dello smart working a regime al 30%».

Di conseguenza, i sindacati hanno iniziato a chiedere di regolare il lavoro da casa anche intervenendo sul contratto nazionale, a partire dallo stabilire i tempi e i modi di pausa, fino ad arrivare ai riconoscimenti del lavoro negli orari più “complicati”. La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo si è detta subito disponibile al confronto: «Sono favorevole a regolamentare lo smart working – ha detto – perché sta diventano una modalità di lavoro quasi stabile e sono favorevole ad un incontro con i sindacati».

Viminale, oltre 7mila denunciati il 1° maggio

Ansa | I controlli delle forze dell’ordine a un casello autostradale

Sono state in tutto più di 7mila le persone denunciate ieri dalla polizia per il mancato rispetto delle norme anti-Coronavirus (7.140 per la precisione). Nello specifico, 7.062 sono state segnalate per spostamenti illegittimi, 73 per false dichiarazioni e​ 5 per violata quarantena. A diffondere i dati è stato lo stesso Ministero dell’Interno, che chiarisce come i controlli abbiano coinvolto in tutto 241.786 persone e 81.089 esercizi commerciali. I titolari degli esercizi sanzionati sono stati 195 sono stati sanzionati, mentre 45 hanno subito provvedimenti di chiusura. Nella settimana dal 25 aprile al primo maggio le persone controllate sono state 1.793.042 e 648.459 gli esercizi commerciali.

Parte a luglio la sperimentazione del vaccino anti-Covid 19 allo Spallanzani

ANSA/CLAUDIO PERI | Il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani Francesco Vaia

Il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha comunicato che le sperimentazioni sul vaccino nell’Istituto per le malattie infettive di Roma contro la malattia da Coronavirus partiranno a luglio. «Procedendo con questi ritmi sarà possibile avviare da luglio le prime sperimentazioni sull’essere umano», ha dichiarato. «Se i primi test daranno un esito positivo, porteranno nel 2021 alla somministrazione del vaccino su un alto numero di persone a rischio e, spero, alla dimostrazione della sua efficacia», ha aggiunto Vaia

In Italia +1.900 nuovi contagi

Il bollettino della Protezione civile del 2 maggio 2020

In tutta Italia poi continua a diminuire il numero degli attualmente positivi al Coronavirus. Se due giorni fa il calo (record) di persone attualmente malate di Covid-19 era di -3.106, e ieri di -608 pazienti, oggi la differenza registrata in 24 ore è di -239. La cifra, riportata nel bollettino quotidiano dalla Protezione Civile, porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 100.704 (ieri erano in totale 100.943 ).

Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 209.328 (ieri era di 207.428), con un incremento di +1900 in un giorno (ieri l’incremento era di +1965). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 55.412 in 24 ore (ieri il dato era di 74.208 tamponi effettuati), il totale dei test è dunque arrivato a quota 2.108.837 – per un totale di casi testati di 1.429.864. I dati arrivano a fronte di +13.058 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 403.702.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia, altri 47 deceduti. Diminuiscono i nuovi positivi: +533 in 24 ore

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino del 2 maggio

Diminuiscono ancora le vittime da Coronavirus in Lombardia. Oggi, 2 maggio, la Regione conta 47 nuovi decessi in 24 ore (ieri erano 88). A questi, per quanto riguarda il computo totale, ne vanno aggiunti 282 relativi all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i comuni della Lombardia (e che, in questo caso, è relativo a tutto aprile). In totale, i decessi da Covid-19 sono 14.189 (ieri erano 13.860).

I nuovi positivi sono +533, +204 rispetto a ieri, quando erano cresciuti di +737 unità in 24 ore. Adesso il totale è di 77.002 casi (ieri erano 76.469). I dati arrivano a fronte di +13.701 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 390.644. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è 545 (-18 rispetto ai 563 di ieri), i ricoverati sono 6.529 (-99 da ieri, quando erano 6.628). Sono 26.146 i dimessi, +10 rispetto a ieri (quando se ne contavano 26.136).

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

i casi positivi sono: 77.002 (+ 533 ), ieri: 76.469 (+ 737 ) e l’altro ieri: 75.732 (+ 598 );

(+ ), ieri: (+ ) e l’altro ieri: (+ ); i decessi: 47 *, ieri 13.860 (+ 88 ) e l’altro ieri 13.772 (+ 93 );

*, ieri (+ ) e l’altro ieri (+ ); in terapia intensiva: 545 (- 18 ), ieri: 563 (- 42 ) e l’altro ieri 605 (- 29 );

(- ), ieri: (- ) e l’altro ieri (- ); i ricoverati non in terapia intensiva: 6.529 (- 99 ), ieri: 6.628 (- 206 ) e l’altro ieri 6.834 (- 286 );

(- ), ieri: (- ) e l’altro ieri (- ); i tamponi effettuati: 403.702 (+ 13.058 ), ieri: 390.644 (+ 13.701 ) e l’altro ieri 376.943 (+11.048);

(+ ), ieri: (+ ) e l’altro ieri 376.943 (+11.048); i dimessi: 52.356 (+320), ieri: 52.035 (+869) e l’altro ieri 51.166 (+819).

La situazione nelle province lombarde

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

Bergamo : 11.394 (+34), ieri: 11.360 (+47) e l’altro ieri 11.313 (+22);

: 11.394 (+34), ieri: 11.360 (+47) e l’altro ieri 11.313 (+22); Brescia : 12.999 (+70), ieri: 12.929 (+68) e l’altro ieri 12.861 (+55);

: 12.999 (+70), ieri: 12.929 (+68) e l’altro ieri 12.861 (+55); Como : 3.293 (+22), ieri: 3.271 (+27) e l’altro ieri 3.244 (+37);

: 3.293 (+22), ieri: 3.271 (+27) e l’altro ieri 3.244 (+37); Cremona : 6.088 (+20), ieri: 6.068 (+31) e l’altro ieri 6.037 (+14);

: 6.088 (+20), ieri: 6.068 (+31) e l’altro ieri 6.037 (+14); Lecco : 2.290 (+13), ieri: 2.277 (+3) e l’altro ieri 2.274 (+9);

: 2.290 (+13), ieri: 2.277 (+3) e l’altro ieri 2.274 (+9); Lodi : 3.017 (+23), ieri: 2.994 (+28) e l’altro ieri 2.966 (+7);

: 3.017 (+23), ieri: 2.994 (+28) e l’altro ieri 2.966 (+7); Monza e Brianza : 4.745 (+16), ieri: 4.729 (+25) e l’altro ieri 4.704 (+30);

: 4.745 (+16), ieri: 4.729 (+25) e l’altro ieri 4.704 (+30); Milano : 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano città , ieri: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano città e l’altro ieri: 19.337 (+216) di cui 8.158 (+56) a Milano città ;

: 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a , ieri: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a e l’altro ieri: 19.337 (+216) di cui 8.158 (+56) a ; Mantova : 3.194 (+9), ieri: 3.185 (+10) e l’altro ieri: 3.175 (+19);

: 3.194 (+9), ieri: 3.185 (+10) e l’altro ieri: 3.175 (+19); Pavia : 4.456 (+40), ieri: 4.416 (+67) e l’altro ieri: 4.349 (+69);

: 4.456 (+40), ieri: 4.416 (+67) e l’altro ieri: 4.349 (+69); Sondrio : 1.181 (=), ieri: 1.181 (+1) e l’altro ieri 1.180 (+37);

: 1.181 (=), ieri: 1.181 (+1) e l’altro ieri 1.180 (+37); Varese: 2.715 (+10), ieri: 2.705 (+38), l’altro ieri 2.667 (+48).

1.680 casi in corso di verifica.

In Calabria per la prima volta si registrano zero contagi

ANSA/LUIGI SALSINI | La governatrice della Calabria Jole Santelli

Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Calabria si sono registrati zero contagi da Covid-19. A diffondere la notizia è stata la Regione, attraverso il quotidiano bollettino della situazione dei positivi sul territorio. Secondo quanto comunicato, tutti i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono risultati negativi. Il totale dei casi confermati resta quindi stabille a 1.112 unità. Sfortunatamente si registrano ancora delle vittime: altre 2 persone sono decedute nelle ultime 24 ore e il bilancio sale così a 88.

⭕️ 0 positivi su 874 tamponiBOLLETTINO #REGIONECALABRIAIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 35.975 tamponi. Le… Gepostet von Jole Santelli am Samstag, 2. Mai 2020

Lazio, 64 nuovi casi a Roma. 15 i decessi nella Regione

Ansa | Via del Corso a Roma

Sono 84 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nella Regione Lazio oggi, 2 maggio. In totale, dall’inizio emergenza Coronavirus, sono stati 4.510 i casi di contagio, mentre le vittime salgono a 497 (+15 rispetto a ieri). La maggior parte dei casi registrati oggi è a Roma, a causa anche del focolaio nella clinica Latina, struttura dell’Appio Latino dove sono stati individuati 22 casi Covid-19. «Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate», ha detto l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. «Sono ad oggi 620 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Ci vuole cautela in questa fase, la riapertura non significa che il virus sia stato sconfitto».

La conferenza stampa di Nicola Zingaretti

Friuli Venezia Giulia, rimane stabile la curva dei contagi

ANSA/GIOVANNI MONTENERO | Trieste

Riccardo Riccardi, il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega alla Salute e Protezione civile, ha diffuso i dati sulla situazione Coronavirus nel territorio. Sono in tutto 3.059 le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia da Covid-19 e rispetto a ieri, 1 maggio, si sono registrati altri 18 nuovi casi. I guariti sono in tutto 1.519, mentre si è registrata una vittima in più nelle ultime 24 ore. In tutto, il bilancio dei decessi è di 295 persone.

Azzolina: «La didattica a distanza è stata un successo». A settembre previsto il ritorno sui banchi

Ansa | La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha rilasciato un’intervista a SkyTg24, durante la quale ha fatto il punto sul futuro della scuola, istituzione particolarmente colpita in questi mesi di pandemia da Coronavirus. «A settembre si deve tornare a scuola, gli studenti hanno diritto di tornare a scuola», ha detto Azzolina, parlando anche delle scuole elementari. La ministra ha ribadito la possibilità di «una didattica mista», in parte in presenza e in parte online a distanza. «Se pensiamo da dove siamo partiti», ha detto, la didattica a distanza «è stata un grande successo».

Abruzzo, altri 3 decessi e 16 i nuovi contagi

Abruzzo, foto d’archivio

La Regione Abruzzo ha diffuso il quotidiano bollettino della situazione Coronavirus sul territorio. Dall’inizio dell’emergenza sono stati registrati 2.964 casi positivi al Covid-19, con un aumento di 16 unità nel giro di 24 ore. Per quanto riguarda i decessi, si sono registrate altre tre vittime nelle ultime 24 ore, per un bilancio totale che sale a 327. I guariti sono in tutto 758 (+45), mentre i ricoveri sono 303 (+5) e 16 le terapie intensive (stabili da ieri).

Fase 2, il Sud riparte per ultimo. Le accuse dei consulenti del lavoro

Grafica della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

I consulenti del lavoro, in uno studio basato sui microdati Istat, hanno sintetizzato quale sarà la situazione che si andrà a verificare a partire da lunedì 4 maggio, data di inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Come si legge nel report, a tornare al lavoro saranno soprattutto gli uomini (sebbene la percentuale di malati Covid con sintomi gravi sia inferiore tra le donne) e lo faranno in buona parte gli over 50 che lavorano nel Nord Italia. Tra i lavoratori rimasti sospesi dal lockdown, torna al lavoro il 68% dei lavoratori del Nord, il 57,6% del Centro e il 51,3% del Sud.

La lettera dei sindaci liguri a Toti: «Basta ordinanze, seguiamo lo Stato»

LUCA ZENNARO |Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria

Il continuo tiro alla fune tra governo e Regioni sulla gestione dell’emergenza Coronavirus non piace ai sindaci. In particolare non piace ai primi cittadini della Liguria, che in 70 hanno sottoscritto un documento con il quale si invita il presidente Giovanni Toti a non disporre nuove ordinanze nella gestione della Fase 2. «Bisogna privilegiare realismo e senso di responsabilità», scrivono. Contro il protagonismo regionale, i sindaci ribadiscono «la necessità di una coerenza istituzionale tra le decisioni dello Stato e degli Enti territoriali».

Tra i sindaci firmatari della lettera, che si rifà alle parole del presidente Anci Antonio Decaro, ci sono anche alcuni consiglieri nazionali della stessa Associazione Nazionale Comuni Italiani. Tra i primi firmatari ci sono anche i sindaci di centrodestra Ilaria Caprioglio e Claudio Scajola. Non c’è, invece, il sindaco di Genova Marco Bucci, presidente di Anci Liguria.

I firmatari chiedono alla Regione «di mantenere alta l’attenzione sul fronte sanitario» in questo periodo di riaperture e di non forzare la mano più del dovuto, in quanto «i dati dell’epidemia riferiti alla Liguria non permettono abbassamenti dei livelli di guardia». Il primo di maggio, infatti, si è registrata la più alta percentuale di crescita di contagiati, +1,63%, con la Lombardia al +0,97% e con la media nazionale al +0,60%.

Il capo della Polizia Gabrielli: «Con la Fase 2 tornerà la criminalità»

ANSA, MAURIZIO BRAMBATTI | Il Capo della Polizia Franco Gabrielli

La fine del lockdown da Coronavirus porterà con sé una ripresa della criminalità comune, nonché il tentativo delle mafie di infiltrarsi nell’economia legale. È questa l’analisi del capo della Polizia Franco Gabrielli, scritta e diffusa attraverso una circolare inviata a tutti i questori, prefetti e ai capi delle direzioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

«L’allentamento delle misure di contenimento e la riapertura delle attività produttive e commerciali determineranno un inevitabile incremento dei traffici, sotto il profilo della mobilità privata e pubblica, ed una più intensa fruizione degli spazi pubblici e comuni da parte della cittadinanza», scrive Gabrielli nella circolare.

«Prevedibilmente – aggiunge il capo della Polizia – si assisterà a una ripresa della attività delittuose riconducibili alla cosiddetta criminalità diffusa così come al tentativo della criminalità organizzata di infiltrarsi nel tessuto economico, gravemente colpito dalla crisi di liquidità».

In Campania c’è la bomboniera di Vincenzo De Luca col lanciafiamme

Bomboniere ironiche del governatore Vincenzo De Luca

Quello che era un avvertimento del presidente della Regione Campania a proposito delle misure di contenimento dell’epidemia da Coronavirus diventa ispirazione per un artigiano di Cercola, in provincia di Napoli. L’artigiano ha creato una statuina ironica del governatore armato e con in mano una pergamena, che presto diventerà una bomboniera per il giorno più atteso dagli studenti universitari. «Era nata come una caricatura – scrive l’artigiano – mai avrei immaginato che mi chiedessero di farla davvero come bomboniera». E invece i primi ordini sono già arrivati.

Raggi: «A Roma in arrivo 150 km di piste ciclabili»

Profilo Facebook di Virginia Raggi | Bici al Colosseo, Roma

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato che il comune inizierà i lavori per realizzare altri 150 chilometri di piste ciclabile. «Per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus abbiamo previsto per Roma un piano straordinario sulla mobilità sostenibile, che prevede 150 chilometri di nuove piste ciclabili transitorie da realizzare su vie principali e itinerari strategici della nostra città», ha scritto in un post su Facebook Raggi.

«Avvieremo subito i cantieri per le prime corsie, come il prolungamento delle ciclabili su via Tuscolana, da piazza Cinecittà a Largo Brindisi, e su via Nomentana, fino a piazza della Repubblica. E ancora da piazza dei Giureconsulti fino a Porta Cavalleggeri, da piazza Pio XI ai Colli Portuensi, da piazza Cina a viale Egeo e da Fonte Laurentina a viale Cristoforo Colombo».

330mila mascherine sono in arrivo dall’Ue

EPA, OLIVIER HOSLET | Il commissario Ue per la Gestione delle crisi Janez Lenarcic, 24 febbraio 2020

Si chiama RescUe la riserva europea di apparecchiature mediche istituita il mese scorso per aiutare i Paesi più colpiti dal Coronavirus. I primi lotti andranno a Italia, Spagna e Croazia: si tratta di un carico di 330mila FFP2 che arriverà nel fine settimana. «Abbiamo lavorato senza sosta per costituire RescUe», ha dichiarato il commissario Ue per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. «Abbiamo già creato uno stock di mascherine. Spagna, Italia e Croazia sono le prime a ricevere il materiale, nel fine settimana. Seguiranno altre consegne».

Il falso video delle manifestazioni del 1 maggio

Open

Un video risalente al maggio 2019 è stato fatto passare come una manifestazione organizzata a Roma ieri, 1 maggio, nonostante le restrizioni da Coronavirus. L’autore del video è il senatore della Lega Luca Briziarelli, ed è stato usato per la propaganda social dei complottisti contro le misure per contenere i contagi da Covid-19. All’interno del canale Telegram dove è stato diffuso, «Libera Espressione», si trovano decine di bufale sul tema Covid e non solo.

Le proposte del Lazio per il post-Fase 2: dai bar ai parrucchieri, fino agli stabilimenti balneari

ANSA/CLAUDIO PERI | Parrucchieri di Roma in emergenza Coronavirus, 11 marzo 2020

La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus non è ancora iniziata e già le Regioni discutono su quello che verrà. La Regione Lazio sta lavorando ad alcune proposte per la riapertura dei bar, dei ristoranti e dei saloni estetici – tra cui barbieri e parrucchieri-, senza dimenticare l’organizzazione balneare per i mesi estivi. Per quanto riguarda la riapertura completa di bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, è al tavolo l’ipotesi di misurazione della temperatura all’inizio del turno per gli operatori, con l’aggiunta di alcune regole all’ingresso e segnaletiche orizzontali (come per le file alla cassa e il numero massimo di persone). Oltre al distanziamento minimo tra i tavoli, tra le proposte c’è anche l’utilizzo di stoviglie monouso al bancone e distributori di gel igienizzante per le mani.

Per quanto riguarda i parrucchieri e gli estetisti, invece, la Regione sta pensando a occhiali e visiera per trattamenti sotto il metro di distanza, cambio divisa ogni turno, mascherina per clienti e operatori e guanti cambiati per ogni cliente. Anche qui si prediligeranno i materiali monouso e l’istallazione di distributori igienizzanti. Per la spiaggia si pensa a imporre accessi limitati agli stabilimenti, con numero massimo clienti esposto all’ingresso. Sarà necessario imporre il distanziamento degli ombrelloni l’uno dall’altro, oltre che un’igienizazione degli stessi a ogni utilizzo.

Bozza dl aprile, raddoppia il bonus baby sitter e aumentano i giorni di congedo speciale

Foto d’archivio

Novità per le famiglie nella bozza del nuovo decreto, il dl aprile, che contiene le nuove misure economiche decise dal governo contro la crisi provocata dal Coronavirus. Si parla sia di raddoppio dei giorni di congedo speciale (da richiedere fino a settembre) e sia del bonus baby sitter, che si potrà spendere anche per pagare l’iscrizione ai centri estivi. Per quanto riguarda il congedo, si tratta di un periodo di tempo di 30 giorni retribuito al 50% per chi ha figli fino a 12 anni di età.

In alternativa, e fino ai 16 anni dei figli, si può chiedere il congedo senza indennità per tutto il tempo della chiusura di scuole e asili nido. Altri 12 giorni di congedo sono previsti per chi usufruisce della legge 104, da utilizzare tra maggio e giugno. Il bonus baby sitter, invece, passa da 600 a 1200 euro totali: il sostegno potrà essere utilizzato per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia e ai centri estivi per i figli fino a 12 anni. Aumenta fino a 2mila euro il bonus per medici infermieri, tecnici di laboratorio e operatori sociosanitari.

Umbria, nessun decesso e solo 1 nuovo positivo

Umbria, foto d’archivio

La Regione Umbria ha diffuso il quotidiano bollettino sulla situazione Coronavirus nel territorio. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, sono state trovate positive 1.394 persone, +1 in 24 ore. Al 2 maggio, i casi attualmente positivi sono 257, -15 rispetto a ieri. Il bilancio si ferma a 68, con nessun nuovo decesso registrato nelle ultime 24 ore. Aumentano i guariti (1.069, +16 rispetto a ieri) e restano stabili i pazienti ricoverati (73), di cui 13 in terapia intensiva (invariato rispetto a ieri).

Veneto, 23 nuovi decessi e 146 casi in 24 ore

Regione Veneto | La diffusione del Covid-19 in Veneto (2 maggio 2020)

La Regione Veneto ha comunicato i dati della situazione Coronavirus sul territorio di oggi, 2 maggio. Per quanto riguarda il bilancio delle vittime, si contano in totale 1.502 morti dall’inizio dell’epidemia: nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 23 decessi. I nuovi casi di positività rispetto a ieri sono 146, ma gli attualmente positivi sono in discesa: -328 rispetto a ieri, per un totale di 7.451 attualmente positivo. I pazienti in terapia intensiva sono in tutto 108 (-2 da ieri). I pazienti negativizzati (cioè risultati negativi anche al secondo tampone) sono in tutto 9.291, +451 nelle ultime 24 ore.

Fase 2 in Piemonte, da lunedì scatta l’obbligo di mascherine

ANSA, ALESSANDRO DI MARCO | Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte

Scatta anche in Piemonte l’obbligo di indossare mascherine «in tutti i luoghi chiusi con accesso di pubblico». Ad annunciato è stato il presidente della Regione Alberto Cirio in video conferenza, anticipando una delle misure contenute nell’ordinanza che firmerà nelle prossime ore. La mascherina sarà obbligatoria a partire da lunedì 4 aprile, data di inizio della Fase 2, sia negli uffici che nei negozi e nei supermercati. Ci sarà l’obbligo di indossare anche sui mezzi pubblici (dove verranno distribuite gratis a chi non le possiede). L’obbligo sarà valido anche durante le visite ai familiari e ai congiunti, insieme a quello di mantenere il distanziamento sociale.

L’accusa del direttore sanitario di Padova: «Specializzandi pericolosi, veicolano il contagio»

Ospedale di Padova

Fanno discutere le parole di Daniele Donato, direttore sanitario dell’ospedale di Padova, che durante una conferenza sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus ha definito gli specializzandi dei soggetti «pericolosi» per via della loro «vita sociale molto attiva». «Il direttore sanitario dovrebbe vergognarsi e scusarsi pubblicamente con tutti gli specializzandi che ogni giorno permettono il funzionamento dell’Azienda», ha replicato Andrea Frascati, presidente di Mespad Specializzandi Padova. «Ciò che è certo è che le parole del direttore sanitario avranno delle conseguenze».

Arcuri: «Non sappiamo quanto durerà la Fase 2: il contenimento dei contagi dipende da tutti noi»

ANSA/LUCA ZENNARO | Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus in Italia, Domenico Arcuri

«Da lunedì comincia la cosiddetta Fase 2. Dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida che è ancora più difficile». A dirlo è il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, durante il punto stampa dalla sede della Protezione Civile.

«La relativa libertà che ognuno di noi sta per guadagnare deve essere governata in funzione della salute di tutti noi. Dovremo immaginare uno scambio ragionevole tra la libertà relativa e la salute assoluta, tra ognuno e tutti», ha proseguito Domenico Arcuri.

«Finora abbiamo fatto tutti moltissimi sacrifici – ha proseguito il commissario – e dobbiamo essere riconoscenti a tutti gli italiani. Da lunedì chiediamo loro un supplemento di ulteriore responsabilità. Inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà e come finirà»

Arcuri: «Da lunedì disponibili le mascherine a 50 centesimi in 50mila punti vendita»

«Da lunedì 4 maggio gli italiani troveranno mascherine chirurgiche a 0.50 euro, al netto dell’Iva, in 50mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti. Da metà del mese diventeranno 100mila, uno ogni 600 abitanti», ha annunciato il commissario straordinario.

Il risultato è stato ottenuto grazie all’accordo raggiunto «con farmacie, parafarmacie, Confcommercio, Federdistribuzione, e in particolare la Coop che ha deciso di non chiedere il ristoro, ma di mettere sul mercato i dispositivi che ha acquistato al prezzo fissato anche se il costo d’acquisto è stato più alto».

«Tutti gli italiani che lo vorranno avranno 50mila luoghi per acquistare questo dispositivo a 50 centesimi. Con l’Associazione tabaccai contiamo di sottoscrivere un uguale accordo, hanno altri 50mila punti vendita. La speculazione è finita – ha ribadito Arcuri – speriamo che presto non servirà neanche più la fissazione del tetto massimo».

Arcuri: «Acquistati altri 5 milioni di tamponi. Dal 4 maggio test sierologici 150mila italiani»

Il commissario Arcuri ha poi annunciato che «da lunedì 4 maggio, in molti laboratori, suddivisi per Regione e selezionati dal Ministero, arriveranno i test sierologici. Inizierà così l’indagine campionaria a cui verranno sottoposti i primi 150mila italiani del campione definito da Istat e Inail». Inoltre, chiosando, Arcuri ha poi dato conto dell’acquisto di ulteriori «5 milioni di tamponi che si aggiungeranno ai 3,5 milioni di tamponi e provette già inviati alle Regioni».

Quanto ai dispositivi di protezione individuale «sono state distribuite finora alle Regioni 165,5 milioni di mascherine, 26,7 milioni solo nell’ultima settimana – ha comunicato il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 – e tra 10 giorni inizia la produzione di mascherine con le macchine che abbiamo contribuito a realizzare. A metà giugno le nostre macchine produrranno 4 milioni di mascherine al giorno, a metà luglio 25 milioni, e da metà agosto in poi 35 milioni»

La ripartenza della Fase 2 e il paradosso annunciato dai consulenti del lavoro: «Torneranno a lavorare soprattutto gli over 50 del Nord»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Immagine di repertorio, operai al lavoro in un cantiere a Roma, 27 aprile 2020

Una situazione ai limiti del “paradossale” quella fotografata dai consulenti italiani del lavoro che, in vista della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus e della ripresa dal 4 maggio di diverse attività produttive, hanno posto in evidenza come a tornare a lavorare saranno principalmente gli over 50, prevalentemente nel Nord Italia, mentre 2,7 milioni di italiani resteranno ancora fermi. Un “paradosso”, a detta dei consulenti, poiché tra i 4,4 milioni di lavoratori attivi dal 4 maggio, saranno proprio le persone che, stando ai dati scientifici, rischiano di essere più esposte al SARS-CoV-2, e ciò avverrà peraltro nelle aree più colpite dal Covid-19.

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO | Infografica “Gli italiani che dal 4 maggio tornano al alvoro”

Scendendo nel dettaglio, secondo le rilevazioni dei consulenti del lavoro, su 100 lavoratori “fermi”, il 62,2% tornerà nuovamente a svolgere la propria occupazione dal 4 maggio. Di questi, 3,3 milioni sono uomini, ossia il 74,8% del totale, mentre il 25,2% è composto da donne lavoratrici (1,1 milioni). Inoltre, la Fase 2 interesserà prevalentemente i dipendenti dell’industria: «il 60,7% impiegato nel settore manifatturiero, il 15,1% nelle costruzioni, il 12,7% nel commercio e l’11,4% in altre attività di servizio».

Quanto alla distribuzione geografica delle persone che riprenderanno a lavorare dal 4 maggio, i consulenti del lavoro sottolineano che «il quadro non risulta essere coerente con il contenimento della diffusione della pandemia», poiché «la ripresa delle attività produttive si concentrerà proprio nelle aree più interessate dal Coronavirus, come Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Marche, dove il tasso di rientro oscilla intorno al 69%».

Arriva il reddito di emergenza: dai 400 agli 800 euro al mese. Stop ai licenziamenti fino a luglio

Ansa/Paolo Salmoirago | Bar chiusi sui Navigli a Milano

Oltre 50 miliardi per sostenere economia e imprese nella ripartenza dopo la chiusura forzata dovuta al lockdown per il Coronavirus. È questa la portata del decreto economico che dovrebbe essere approvato a maggio. Un documento che è stato introdotto così da Nunzia Catalfo, la ministra del Lavoro: «Come prima risposta all’emergenza abbiamo garantito un sostegno a circa 19 milioni di persone. Lo abbiamo fatto stanziando 10 miliardi di euro dei 25 totali del decreto Cura Italia, solo per il capitolo lavoro». Su Open abbiamo pubblicato una copia completa della bozza (passibile dunque di modifiche, ndr), sintetizzando anche i punti chiave di questo provvedimento.

Roma, allo Spallanzani 388 dimessi e 94 positivi

ANSA/FABIO FRUSTACI | L’Ospedale Spallanzani, Roma

I pazienti positivi ricoverati presso l’ospedale Spallanzani sono in totale 94 (ieri erano 95). È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dall’istituto di Roma. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio (+1 rispetto a ieri). In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono – a questa mattina – 388 (+2 rispetto a ieri).

Dott. Villani: «Per bambini e adolescenti la Fase 2 sarà molto più complicata rispetto alla precedente: vanno aiutati con intelligenza»

ANSA/ CESARE ABBATE | Il professor Alberto Villani, presidente dell’Associazione italiana di pediatria e membro del Comitato tecnico-scientifico

«La Fase 2 sarà molto più complicata di quella precedente per bambini e adolescenti: tornare a uscire, con tutte le cautele, dopo mesi chiusi in casa, può essere fonte di paura e ansia». A dirlo è il professor Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), responsabile del reparto di Pediatria Generale e Malattie Infettive dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, e membro del Comitato tecnico-scientifico.

«La loro routine – prosegue il professor Villani – è stata interrotta e se ne è impostata un’altra, e ora dovranno affrontare ulteriori nuovi cambiamenti». «Ebbene – esorta il dottor Villani – sta a noi genitori aiutarli a superare le loro difficoltà, rassicurandoli e fornendo loro indicazioni chiare e corrette».

A detta del dottor Villani, bambini e adolescenti di sono comportati in modo corretto, in particolare modo «gli adolescenti che sono stati sempre descritti come allergici alle regole». «I nostri ragazzi si sono trovati ad affrontare il lockdown e l’allontamento dai coetanei con grande resilienza e responsabilità», ribadisce il presidente della Società italiana di pediatria. Tuttavia, con la Fase 2 ormai alle porte, bambini e adolescenti vanno aiutati con «delicatezza e gradualità, accompagnate da buon senso e intelligenza».

L’allarme di Confcommercio: «Nel 2020 i consumi crolleranno per 84 miliardi di euro». Sangalli: «Perdita insopportabile, serve un aiuto subito»

ANSA / PAOLO SALMOIRAGO | Cittadini milanesi camminano davanti a serrande negozi chiusi per Coronavirus, Milano , 16 aprile 2020

Secondo le ultime stime rilasciate da Confcommercio, nel 2020 i consumi crolleranno per 84 miliardi di euro a causa della pandemia di Covid-19. Una perdita definita «insopportabile per l’economia e la società italiana» dal presidente Carlo Sangalli, che lancia l’allarme: «Senza un vero sostegno non ci sarà nemmeno una Fase 2 per le nostre imprese che hanno assoluto bisogno di indennizzi e contributi a fondo perduto, prestiti senza burocrazia e moratoria fiscale per quest’anno». «Ma bisogna agire per poter ripartire subito, in sicurezza, e ridare una prospettiva di fiducia e di speranza che oggi non c’è», chiosa il presidente Sangalli in un comunicato ufficiale.

L’Unione Europea lancia il patto globale per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19

ANSA | Immagine di repertorio, vaccinazione

“World against Covid-19“, il “Mondo contro il Coronavirus”. È questa l’ultima iniziativa lanciata e della Commissione Europea (Ursula von der Leyen) unitamente ai capi di Stato di Italia (Giuseppe Conte), Francia (Emmanuel Macron), Germania (Angela Merkel), Norvegia (Erna Solberg)e al Consiglio europeo (Charles Michel), in cui viene annunciato un piano di cooperazione globale per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19.

L’iniziativa è descritta in una lettera pubblicata in esclusiva su La Stampa, e culminerà lunedì 4 maggio con una conferenza di possibili donatori, che punta a raccogliere almeno 7,5 miliardi di euro per la ricerca scientifica mirata e dedicata alla creazione del vaccino. Nella lettera «È questo il dovere della nostra generazione – si legge nella lettera congiunta – e sappiamo di potercela fare: sostenendo insieme la scienza e la solidarietà oggi, getteremo le basi per una maggiore unità domani».

Il messaggio anonimo a un’infermiera di Napoli: «Grazie a te e al tuo papà per aver portato il Coronavirus nel palazzo»

«Grazie a te e tua figlia per aver portato il Coronavirus nel palazzo». È il messaggio anonimo che Teresa Vetro, infermiera presso il reparto Covid-19 del Policlinico di Napoli, si è vista recapitare ritornando dal lavoro, indirizzato a lei e a suo padre. «Io non penso di dover ricevere ringraziamenti per quello che faccio – spiega l’infermiera – però fa male sapere che persone che mi hanno vista nascere e crescere possano produrre una cosa del genere. Li ringrazio perché mi hanno fatto capire ancora di più quanto io ami il mio lavoro».

Il messaggio anonimo a un’infermiera di Napoli: «Grazie a te e al tuo papà per aver portato il Coronavirus nel palazzo» – Il video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

La Fase 1 finisce anche per Zerocalcare: “Rebibbia Quarantine” al capitolo finale

PROPAGANDA LIVE | LA7 / Rebibbia Quarantine, Zerocalcare

“Endgame” è l’ultimo episodio del ciclo di 6 corti di Rebibbia Quarantine, la serie animata realizzata da Zerocalcare, e trasmessa durante Propagandalive, su La7. La micro-serie, in queste settimane, ha raccontato gli effetti delle restrizioni per il Coronavirus nel quartiere di Rebibbia, a Roma, dove vive il fumettista. Nel corso degli episodi “Zero” ha riflettuto sulla condizione dell’uomo, costretto alla solitudine durante il lockdown, senza perdere ironia e sarcasmo nella descrizione delle piccole azioni possibili nel quotidiano, riuscendo altresì a cogliere la capacità delle persone di trovare comunque, malgrado tutto, qualcosa di buono dal momento storico che stiamo tutti vivendo.

Prof. Silvestri: «Continua la ritirata del Coronavirus dall’Italia»

OPI BOLOGNA | Il professor Guido Silvestri

Il professor Guido Silvestri, patologo e virologo, insegna all’Emory University di Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti. Ed è proprio da oltreoceano che, commentando i dati sullo stato dell’emergenza Coronavirus diffusi dalla Protezione civile ieri, 1 maggio, sostiene: «la ritirata di Sars-CoV-2 dall’Italia sta continuando». «Almeno nelle prime settimane di apertura – sottolinea il dottor Silvestri – con il virus che ancora circola, sarà cruciale usare molte mascherine, buon distanziamento sociale e tanta igiene personale».

«Guardando la regolarità con cui i numeri di Covid-19 in Italia continuino a scendere – spiega il professor Silvestri – è forte la tentazione di dire: “Lasciamo che il virus sparisca senza cambiare la formula vincente”. Ma mi rendo conto che la sofferenza economica e socio-sanitaria legata al lockdown ormai sta superando quella causata dal virus». A detta del professor Silvestri, il piano per l’uscita dal lockdown dovrebbe essere fondato su 3 punti principali:

monitoraggio sia delle infezioni, sia del livello di immunità, mediante test sierologici e virologici, e attraverso l’uso del contact tracing;

flessibilità sia nelle riaperture sia nelle potenziali richiusure, anche a livello locale;

coordinazione massima sia a livello nazionale, ma anche internazionale.

Prof. Richeldi: «L’uscita dal lockdown non sarà progressiva, ma proporzionale alla circolazione del virus»

Il professor Luca Richeldi, primario di Pneumologia della Fondazione policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico sul coronavirus

Proporzionali in base alla circolazione virale, non progressive. Seguiranno questa ratio le misure per uscire dal lockdown da Coronavirus. A dirlo è il professor Luca Richeldi, primario di Pneumologia della Fondazione policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico, intervenendo ai microfoni di Omnibus su La7.

«In pratica – spiega il dottor Richeldi – le misure che verranno adottate saranno riviste sulla base della circolazione del virus, e sulla base dei nuovi parametri che emergeranno». Di conseguenza, «sarà necessario modificarle di volta in volta», a seconda dei parametri rilevati, precisa il primario del Gemelli.

«La proporzionalità – prosegue il professor Richeldi – ci permetterà, con cautela ma con sicurezza, di riaprire le nostre attività». «Questo non deve spaventare – rassicura il primario del Policlinico Gemelli – ma deve spronare le persone nell’adozione e nel rispetto delle indicazioni fondamentali: il distanziamento, fisico o con barriere protettive come le mascherine, nonché l’igiene delle mani».

Le rime sul Covid-19 di un 85enne romano: «Non sono un attore, né un cantante, ma posso dirlo anch’io che resto a casa. Fallo anche tu: ne vale la pena se può se servire per poter vivere qualche anno, mese o qualche giorno in più»

INMI SPALLAZANI | La lettera del signor Domenico sul Coronavirus

Domenico M. è un 85enne romano che ha inviato all’Ospedale Spallanzani di Roma una lunga lettera contenente una lunga poesia sul Coronavirus. La lettera è stata resa nota solo recentemente dall’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” attraverso un post su Twitter della direttrice generale dell’Ospedale, la dottoressa Marta Branca, che ha ringraziato il signor Domenico a nome di tutto il personale medico-ospedaliero, «emozionato per il garbo e per la saggezza mostrati».

Questo virus, pensavano che fosse stata una epidemia o una semplice influenza,

E si è rivelato invece una pandemia e ha sorpreso tutti anche gli esperti della scienza,

Dicono che già da tempo da più parti sia allo studio più di un vaccino,

E spediamo che si possa somministrare in un tempo lontano ma assai vicino.



A tutti noi ci hanno chiesto e pregato di non uscire o mantenere la distanza sociale,

Per ripararci impedendo al virus di aggredirci e potrebbe essere anche letale,

Non per tutti è divieto si può anche uscire per comprovate necessità e solo se si è costretti,

E invece egoisticamente alcuni in quarantena dichiarano il falso, hanno fatto i furbetti.

Non sono un attore, né un cantante, ma posso dirlo anch’io che resto a casa, fallo anche tu,

Ne vale la pena se può se servire per poter vivere qualche anno, mese o qualche giorno in più.

Il Sud si blinda: no ai rientri. La rabbia dei fuorisede: «Tornare a casa non è un capriccio»

ANSA | Immagine di repertorio, Stazione ferroviaria di Milano

Il 4 maggio non si replicherà l’esodo dal Nord verso il Sud. Malgrado il premier Conte, presentando l’ultimo dpcm, abbia permesso il rientro «proprio domicilio, residenza o abitazione», tra blocchi più o meno soft imposti dai presidenti delle Regioni del Meridione, voli introvabili, treni dai posti limitati e saturi e autobus sospesi, studenti e lavoratori (che nel frattempo stanno rapidamente pubblicando annunci delle camere o abitazioni in cui risiedono in affitto, ndr) sembrano destinati a non poter tornare a casa nelle regioni del Sud.

Le linee guida di Speranza sul monitoraggio dell’epidemia: firmato il decreto

ANSA/FILIPPO ATTILI/Il ministro della Salute Roberto Speranza

Tra i requisiti e le misure adottate per l’avvio della Fase 2, come annunciato dal premier Conte, ci sarà una stretta attività di monitoraggio dell’epidemia a livello regionale. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto ministeriale con cui vengono definiti i criteri relativi a queste attività sul rischio sanitario per l’evoluzione della situazione epidemiologica. In particolare il monitoraggio dell’andamento dell’epidemia dovrà tenere conti di tre indicatori:

Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio;

Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti;

Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari.

