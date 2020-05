In Lombardia 546 casi nelle ultime 24 ore. Continua il calo degli attualmente positivi in Italia, sono -525 rispetti a ieri. L’app Immuni resta volontaria: i dati personali saranno anonimi e gestiti in Italia. Prof. Richeldi: «L’uscita dal lockdown non sarà progressiva, ma proporzionale alla circolazione del virus». Dott. Villani: «Per bambini e adolescenti la Fase 2 sarà molto più complicata rispetto alla precedente: vanno aiutati con intelligenza». Allarme di Confcommercio: «Nel 2020 i consumi crolleranno per 84 miliardi di euro»

Conte: «È l’ora della responsabilità»

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il premier Giuseppe Conte

Lo aveva anticipato con un messaggio su Facebook, lo ribadisce in un’intervista al Corriere della Sera: «La ripartenza del Paese è nelle nostre mani. Tocca a noi decidere se vogliamo che sia risolutiva e definitiva. Se vogliamo evitare dolorosi passi indietro adesso più che mai servono collaborazione, senso di responsabilità, rispetto delle regole da parte di tutti», dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

«Non è una fase meno complessa di quella che si sta chiudendo, ma finora la risposta della popolazione è stata molto efficace e confido continui ad esserlo», dice il premier. Da oggi «i cittadini saranno i veri protagonisti della Fase 2. Sino ad ora abbiamo ottenuto buoni risultati con le misure restrittive. Adesso però saremo tutti chiamati ad un surplus di attenzione».

Per il presidente del Consiglio «più che a decreti e a ordinanze dobbiamo puntare ai principi di autotutela e di responsabilità: occorrono comportamenti appropriati, infatti, per tutelare sé stessi e senso di responsabilità per proteggere gli altri. Non dobbiamo sperperare in pochi giorni quello che abbiamo faticosamente guadagnato in 50 giorni».

Nella fase 1 «è stato inevitabile puntare sull’etero-disciplina, vale a dire su norme imposte dallo Stato per garantire il contenimento del virus e la mitigazione del rischio. Era una fase in cui non era diffusa tra la popolazione la conoscenza delle modalità di diffusione del contagio. Adesso che i mass media hanno contribuito a diffondere una più approfondita conoscenza, invece, si può puntare più decisamente sull’autodisciplina, vale a dire sul senso civico e sull’educazione della popolazione che ben conosce i rischi del contagio».

Fase 2: a Roma controlli anti-assembramento e più auto

Open/Angela Gennaro | Porta Maggiore, Roma

Più auto in giro nella Capitale e più passeggeri in transito stamattina alla stazione Termini, a la situazione resta scorrevole. Traffico più intenso sulle vie consolari, su Salaria, Prenestina, via Cristoforo Colombo in direzione Roma e sulla Tangenziale est. Controlli fin dalle prime luci dell’alba per questa Italia che lentamente riapre. A Roma nei principali snodi ferroviari e non solo, ai capolinea di bus e alle fermate della metropolitana sono scattati controlli e misure di sicurezza, principalmente per evitare assembramenti e per controllare ingressi e uscite.

Sotto controllo anche parchi, ville storiche e i locali che possono riaprire per la vendita d’asporto. Massima l’attenzione anche ai capolinea dei bus – che possono circolare fino alle 23.30 con capienza ridotta – e stazioni metro. I negozi che riaprono potranno allungare l’orario e chiudere alle 21,30, mentre riaprono anche i parchi. È possibile fare passeggiate e jogging all’aperto, rispettando le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti, mentre rimarranno chiuse le aree gioco per bambini. Qui tutti i provvedimenti presi nella Capitale.

Il Papa: «In quarantena nelle famiglie ci sia pace, non violenza»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Papa Francesco

«Preghiamo oggi per le famiglie. In questo tempo di quarantena, la famiglia, chiusa a casa, cerca di fare tante cose nuove, tanta creatività, con i bambini, con tutti, per andare avanti. E anche c’è l’altra cosa, no? Che alle volte c’è la violenza domestica. Preghiamo per le famiglie perché continuino in pace, con creatività e pazienza, in questa quarantena», dice Papa Francesco all’inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta.

Al via la fase 2

ANSA/ANGELO CARCONI

Parte la Fase 2, con un primo allentamento delle restrizioni dopo lo stretto lockdown che ha costretto l’Italia chiusa in casa per la lotta alla pandemia di Coronavirus. Si teme l’esodo dal Nord al Sud negli spostamenti possibili fuori Regione per raggiungere il proprio domicilio o residenza, oltre ai comprovati motivi di lavoro e per urgenti motivi sanitari. A Milano, alla Stazione Centrale, si è creata in mattinata una fila – ordinata e distanziata – di un centinaio di persone per i controlli prima di accedere al Freccarossa delle 7.10, il primo dei tre treni che collegano Milano con Roma e con Napoli per la giornata di oggi.

Ricciardi avverte: «Non è finita»

ANSA/ FABIO FRUSTACI | Walter Ricciardi (Oms) e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli

«Se I contagi salgono, tra due settimane dovremo richiudere». È l’avvertimento di Walter Ricciardi, consigliere per l’emergenza del ministro della Salute Roberto Speranza che partecipa alle riunioni del Comitato tecnico scientifico, oggi in un’intervista su la Repubblica. Del virus, dice Ricciardi, sappiamo ora che «si sta specializzando».

«Ha imparato alcuni errori dai suoi predecessori. Si diffonde, diversamente per esempio dalla Sars, grazie agli asintomatici, quindi prima che la malattia si manifesti», ai lievemente sintomatici, ai casi conclamati e anche a chi è guarito clinicamente. Bisogna ripartire «dai cinque punti individuati dal ministro Speranza», dice Ricciardi. E lì lavorare. L’app non è ancora pronta e «non sono stati ancora rafforzati i dipartimenti di prevenzione», ragiona Walter Ricciardi. Così come bisogna crescere nei tamponi: le Regioni hanno aumentato ma non è abbastanza.

La chiave di volta, in questo momento, è la responsabilità delle persone, ragione il consigliere del ministro. «Restiamo in una fase rischiosa, anzi in certe regioni sono ancora in piena fase 1». Per capire come vanno le cose bisogna attendere due settimane, il tempo di incubazione. Nel frattempo non basta la mascherina, dice Ricciardi, diventata «un talismano»: «si pensa che basti averla, invece ci sono documentati effetti collaterali quando viene usata male.

Di Matteo attacca: «Niente Dap dopo timori dei boss». Bonafede: «Esterrefatto»

ANSA/CLAUDIO PERI | Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Botta e risposta, ieri sera durante la trasmissione di Massimo Giletti Non é l’Arena su La7, tra il magistrato Nino Di Matteo e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Secondo Di Matteo nel 2018 Bonafede gli aveva offerto di dirigere il Dap, dipartimento amministrazione penitenziaria. Ma l’offerta sarebbe venuta meno, dopo la reazione di alcuni boss detenuti al 41 bis, intercettati, preoccupati per la nomina di Di Matteo al Dap. Il Guardasigilli ha telefonato in diretta durante la puntata, e si è detto «esterrefatto»: la circostanza che lui avrebbe cambiato decisione dopo aver saputo dell’intercettazione («che peraltro era già stata pubblicata») «non sta né in cielo né in terra». Bonafede aveva invece proposto al magistrato – che ha rifiutato – la direzione degli Affari penali del ministero: «Non era un ruolo minore, ma più di frontiera nella lotta alla mafia. Lo stesso incarico che ricoprì Giovanni Falcone».

Azzolina: «Soluzioni flessibili in base a età e territori»

A settembre a scuola ma con soluzioni flessibili. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina torna a chiarire come si svolgerà il tanto atteso ritorno tra i banchi dopo l’emergenza Coronavirus. «Per tornare a scuola a settembre in piena sicurezza stiamo immaginando soluzioni flessibili che si dovranno necessariamente adattare alle varie fasce d’età degli studenti – scrive Azzolina su Facebook – alle strutture scolastiche e anche alla specificità delle diverse realtà territoriali. Oltre, naturalmente, alla minaccia di contagio».

Santelli: «Per i rientri prevista piattaforma di registrazione»

ANSA/LUIGI SALSINI/La presidente della Calabria Jole Santelli

Con l’avvio della Fase 2 il Sud teme il grande esodo dal nord. Per evitare che i primi giorni della riapertura possano portare grandi rischi Jole Santelli, presidente della Calabria, ha annunciato che è stata predisposta in regione una piattaforma dove le persone dovranno pre-registrarsi. «Abbiamo previsto dei posti di controllo sia di polizia che controllo medico nelle stazioni, negli aeroporto, per strada», ha chiarito la governatrice ospite di Che tempo che fa.

De Luca: «In Campania lavoro eccellente»

ANSA/CIRO FUSCO/Il governatore della Campania Vincenzo de Luca

«Credo che in Campania abbiamo una situazione sotto controllo, lo dobbiamo all’atteggiamento di grande responsabilità dei nostri concittadini, e ad un lavoro straordinario fatto da tutta la comunità medica, sanitaria e scientifica, che devo ringraziare di cuore». Ospite di Che tempo che fa, il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha commentato la gestione dell’emergenza Coronavirus in regione. «E’ stato fatto un lavoro eccellente sui territori – ha aggiunto De Luca – nella prevenzione, seguendo uno ad uno i contatti dei pazienti, e nell’attività ospedaliera».

Il plasma dei pazienti guariti nella lotta al virus

Non si ferma la ricerca di un farmaco per sconfiggere il Covid19. Tra le terapia che più stanno avendo “successo” in questi giorni ci sono quelle legate all’utilizzo del plasma dei pazienti guariti, ovvero coloro che hanno sviluppato gli anticorpi contro il virus. Notizie che come spesso accade circolano velocemente sui canali social, e su Whatsapp, venendo presentate come ricette miracolose. Ma la ricerca ha ancora molta strada da fare e le sperimentazioni sono solo alle prime battute. C’è dunque tanta positività nell’ambiente scientifico per questa terapia. Tuttavia, va evidenziato come ci siano anche molti ostacoli.

Lazio, ds Tare: «A ministro non compete fermare il campionato»

«Gli allenamenti individuali? Ripartiremo mercoledì. Con la nuova ordinanza forse anche per domani se riusciamo a fare i test prima di iniziare le attività. Dobbiamo assolutamente fare i test sierologici, poi possiamo ripartire». A dirlo è il ds della Lazio, Igli Tare, ai microfoni di Sky Sport. Sulle dichiarazioni del ministro dello Sport Spadafora in merito alla possibilità che il campionato non riprenda a causa della crisi Coronavirus Tare commenta: «Non è nelle loro competenze. Deve decidere la Fifa, che ha detto che i campionati vanno chiusi entro la fine dell’anno solare. Siamo disposti a riprendere anche in autunno seguendo il modello del Mondiale in Qatar».

Dl maggio: 14 miliardi per la cassa integrazione

Nella prossima manovra economica i fondi per la cassa integrazione saliranno a 14 miliardi. Sono queste le prime indiscrezioni che arrivano da fonti di governo sul decreto legge di maggio. I 14 miliardi servirebbero a coprire la cassa integrazione per altre nove settimane.

Padova, da domani specializzandi in sciopero

ANSA/ANGELO CARCONI

Dopo le accuse di aver «favorito il contagio», i medici specializzandi dell’università di Padova hanno deciso di indire per domani uno sciopero. Le accuse erano arrivate questa mattina dal direttore sanitario Daniele Donato. Ma il dirigente si era poi scusato. Ad annunciare l’astensione dal lavoro, dalle 8 di lunedì, è la Mespad Federspecializzandi Padova, che con il presidente Andrea Frascati definisce «parziali e non adeguate» le scuse presentate ieri da Donato, che – aggiungono – non avrebbe risposto alla loro richiesta di incontro.

Fase 2 in Toscana: no al rientro nelle seconde case

Nella regione del centro Italia non è prevista nessuna concessione agli spostamenti nelle seconde case. La nuova ordinanza firmata dal presidente Enrico Rossi ribadisce che il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza «è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia». Per chi risiede in Toscana è possibile poi raggiungere seconde case, camper, roulotte o altri manufatti per attività di manutenzione e riparazione: lo spostamento dovrà essere esclusivamente individuale, limitato al territorio regionale e con obbligo di rientro in giornata.

Milano, il video con Ghali per il rispetto della Fase 2

Ghali

Anche per Milano è tempo di riaprire. Ma per responsabilizzare i cittadini su regole e norme di sicurezza il comune ha voluto ingaggiare un testimonial d’eccezione. Un video di promozione del capoluogo lombardo con la voce del rapper Ghali chiede ai cittadini massima attenzione. «Un nuovo inizio. Un passo alla volta», per affrontare con prudenza l’uscita dal lockdown.

Ischia, docente positivo continua a fare lezione dall’ospedale. Conte: «Prova di grande impegno»

«Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno – ha scritto oggi il premier Conte sul suo profilo Twitter – tra questi c’è il prof. Ambrogio Iacono: colpito dal covid-19, continua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto dell’ospedale. Grazie Professore: i suoi studenti saranno fieri di Lei». La storia di Ambrogio Iacono, docente di Ischia, è arrivata fino a Palazzo Chigi. Il docente, colpito da Coronavirus ha continuato dall’ospedale a fare lezione in video chiamata. Il docente ritiene di «avere il dovere di testimoniare in prima persona gli effetti della pandemia sia dal punto di vista scientifico che da quello umano».

Spadafora chiarisce sul calcio: «Mai dato l’ok agli allenamenti. Ora torno ad occuparmi di tutti gli altri sport»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI/Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

Sembra esserci luce verde da parte del Cts sulla possibilità di allenamenti individuali per gli atleti di sport di squadra. È quanto emerge dall’ultimo confronto avuto tra il comitato e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Da quanto appreso dall’Ansa, nelle prossime ore dovrebbe essere reso disponibile un protocollo dettagliato che esclude gli allenamenti di gruppo.

Intanto sulla sua pagina Facebook, Spadafora ha voluto chiarire che sulla riapertura degli allenamenti per le squadre di calcio non c’è stato alcun via libera: «Non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio. Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!».

A Vo’ Euganeo conclusi 2.700 tamponi per nuovo studio

ANSA/NICOLA FOSSELLA/Vo’ Euganeo

Epicentro dell’epidemia veneta, il focolaio di Vo’ Euganeo è diventato il modello per la strategia dei tamponi a tappeto voluta dal governatore Zaia e supportata dal virologo Andrea Crisanti. Ora, il piccolo paesino del padovano ha terminato 2.700 tamponi e prelievi del sangue in tre giorni per portare avanti uno studio di mappatura genomica dei suoi abitanti. Il lavoro è stato effettuato da un team multidisciplinare dell’Università di Padova, portato avanti con il contributo della Croce Rossa del Veneto. I risultati di tamponi e prelievi permetteranno di conoscere, entro 15 giorni, la mappatura sierologica dell’intero comune.

Coop: da domani mascherine a 50cent

ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Negli oltre 1.200 supermercati Coop italiani saranno disponibili a partire dal 4 maggio mascherine chirurgiche 3 veli a 0.50 centesimi al netto dell’Iva. Lo comunica la stessa azienda: «Così facendo come già anticipato nei giorni precedenti Coop – si legge in una nota – accoglie l’invito del Governo di adeguarsi al prezzo indicato delle mascherine; già da alcuni giorni nei propri punti vendita infatti erano disponibili mascherine a 0.60 cadauna Iva inclusa. Coop ha rinunciato a chiedere ristoro al Governo per le mascherine precedentemente acquistate a costo più alto».

Conte: «Più saremo responsabili e più riconquisteremo altre libertà»

ANSA/ MAURIZIO BRAMBATTI/Il premier Giuseppe Conte

«Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore».

Così sulla sua pagina Facebook il premier Giuseppe Conte scrive al Paese prima dell’inizio della Fase 2 per la gestione della crisi da Coronavirus. «Come mai prima, il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Più saremo scrupolosi e prima potremo riconquistare altri spazi di libertà. Non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato».

Numeri in chiaro: «Scendono i decessi. Ma preoccupano alcune regioni del Nord»

«Forse il dato più importante del 3 maggio è quello relativo ai decessi, finalmente scesi sotto quota 200: nelle ultime 24 ore sono morte 174 persone a causa della Covid-19». A spiegarlo a Open è il fisico Giorgio Sestili. L’ultimo bollettino della Protezione civile ha registrato un numero basso di nuovi contagi.

Ma, afferma Sestili, «ci sono tre regioni, però, dove i dati non sono affatto buoni. Il Piemonte, dove i casi sono aumentati bruscamente il 2 maggio e oggi c’è stato un calo che potrebbe essere giustificato dal ridotto numero di tamponi. Anche il Veneto ha visto una crescita. In Abruzzo, con numeri completamente differenti rispetto alle regioni del Nord, c’è stata una lenta ma costante crescita dei casi positivi negli ultimi sette giorni».

Piemonte: calano i decessi e i ricoverati

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO/Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio

Il numero delle persone positive al Coronavirus ha avuto oggi un incremento in Piemonte di 190 casi, secondo quanto riporta il bollettino quotidiano dell’Unità di crisi regionale. Il numero dei decessi è di 20 nelle ultime 24 ore, con un bilancio totale di 3.164. Le persone in terapia intensiva sono 169, altre 3.376 negli altri reparti. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.018 I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 173.385 , di cui 93.939 risultati negativi

Calabria, Santelli: «Dispiace per Boccia, mantengo l’ordinanza»

ANSA/ Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli

La governatrice della Calabria Jole Santelli non indietreggia sulla Fase 2 in Calabria e la gestione dell’emergenza Coronavirus. «Non mi stupisce perché l’aveva annunciato», dice la presidente in merito all’ordinanza della Regione per l’apertura dei bar impugnata dal ministro Francesco Boccia.

«Mi spiace invece perché io mantengo l’ordinanza. Sono convinta dei presupposti, sono sicura che entro una settimana faranno esattamente la stessa cosa che ho fatto io. Mi dispiace che abbia preso questa ordinanza come un braccio di ferro mentre era semplicemente la legittima richiesta della regione di far vivere e lavorare, soprattutto lavorare».

Toscana: 3.363 guariti, 872 morti

ANSA/Il presidente della Toscana Enrico Rossi

In Toscana sono 9.563 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. A comunicarlo è la Regione nel suo bollettino quotidiano. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti sono 66, per un totale di 3.363. I test eseguiti hanno raggiunto quota 150.914, 2.691 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 9 nuovi decessi. Il totale delle vittime è di 872. Sono poi 4.703 i contagiati isolati casa e 15.502 le persone anch’esse isolate perché hanno avuto contatti con positivi.

Calcio, Ronaldo bloccato in Portogallo a causa dello stop ai voli

JANSA/ ALESSANDRO DI MARCO/Cristiano Ronaldo

Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in Italia per riprendere gli allenamenti insieme ai suoi compagni di squadra. Ma, a causa delle limitazioni di volo imposte dalle autorità portoghesi, il pallone d’oro si trova per ora impossibilitato a raggiungere Torino. A riportare la notizia è l’emittente portoghese TVI24. L’aereo personale che deve riportare l’attaccante in Italia è bloccato in queste ore a Madrid. L’atterraggio sarebbe previsto a Funchal, capitale dell’isola di Madeira, ma per tre volte i piani di volo sono stati bocciati.

Lazio, 53 nuovi casi e altri 11 morti

ANSA/ANGELO CARCONI

Sono 53 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nella Regione Lazio. Il totale degli attuali positivi è di 4.385: dall’inizio della pandemia, il bilancio dei contagi a oggi, 3 maggio, è stato di 6.809. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore si sono registrati altre 11 vittime. Continuano invece a crescere i guariti, arrivato a 1.916. Continuano anche i controlli nelle Rsa del territorio, dove nelle ultime settimane si sono verificati diversi focolai di contagio. A oggi, fa sapere l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, sono 620 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio.

Da domani nuovo modulo per l’autocertificazione

ANSA/CARMELO IMBESI | Passeggeri arrivati a Messina da Reggio Calabria a bordo degli aliscafi delle Ferrovie dello Stato in attesa di controlli da parte delle Forze dell’Ordine

Nuova fase, nuovo modulo di autocertificazione. Sul sito del Viminale è ora disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile da domani, 4 maggio, giorno dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Come sempre, l’autodichiarazione sarà in possesso degli agenti di polizia e anche stavolta è possibile compilarla al momento del controllo.

Come specificano le autorità, comunque, il “vecchio” modello è ancora valido: basterà barrare le voci non più attuali. o barrando le voci non più attuali.

Emilia Romagna, 166 nuovi casi. 28 i nuovi decessi

ANSA/GIORGIO BENVENUTI | Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

La Regione Emilia-Romagna ha diffuso il quotidiano bollettino sulla situazione Coronavirus sul territorio. I casi di positività crescono di 166 nel giro di 24 ore (con 4.940 nuovi test effettuati), per un totale di 26.016 casi di positività registrati dall’inizio dell’epidemia e di 9.045 persone attualmente affette da Covid-19. Le nuove guarigioni sono invece 416 (13.329 in totale), mentre i nuovi decessi sono 28. Il bilancio delle vittime sale così a 3.642.

In Italia ancora 174 deceduti: il totale sale a 28.884. I nuovi contagi sono 1.389. Continua il calo dei malati: -525 in 24 ore

Il bollettino della Protezione civile del 3 maggio 2020

Confermato l’andamento degli ultimi giorni: il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus continua a calare. Se tre giorni fa il calo (record) di persone attualmente malate di Covid-19 era di -3.106, due giorni fa di –608 pazienti e ieri di -239, il decremento registrato nelle ultime 24 ore è di -525. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 100.179 (ieri erano in totale 100.704. Secondo i dati della Protezione Civile, anche l’incremento dei nuovi casi nelle 24 ore è in discesa: +1.389 in un giorno (ieri era di +1.900).

Va segnalato che c’è stato una diminuzione nel numero di tamponi: il 3 maggio, ne sono stati analizzati 44.935 in 24 ore (ieri il dato era di 55.412 tamponi effettuati). Il totale dei test processati è di 2.153.772, per un totale di 1.456.911 di cittadini sottoposti alla diagnosi. I casi totali di persone che hanno contratto la Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 210.717. Significativo il calo del numero dei decessi, +174 nell’ultimo giorno rispetto ai +474 registrati 2 maggio: il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 28.884.

Per quanto riguarda le guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 1.740 pazienti (ieri il dato era di 1.665 persone risultate negative al tampone), per un totale di 81.654 pazienti guariti. Si conferma il calo generale dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 17.242 (ieri erano 17.357), di cui 1.501 in terapia intensiva (ieri erano 1.539). In calo le persone in isolamento domiciliare: in tutta Italia in questo momento sono 81.436 (ieri erano 81.808).

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia, in lieve calo i decessi: 42. Stabili i nuovi positivi: +526 in 24 ore

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino del 3 maggio 2020

Diminuiscono ancora le vittime da Coronavirus in Lombardia. Oggi, 3 maggio, il bollettino quotidiano della regione conta 42 nuovi decessi in 24 ore (ieri erano 47). In totale i deceduti da Covid-19 sono saliti a 14.231 (ieri erano 14.189). I nuovi positivi sono +526, dato pressoché uguale a quello di ieri, quando l’incremento dei casi totali aveva registrato +533 unità in 24 ore. Adesso il totale è di 77.528 casi (il 2 maggio erano 77.002).

I dati arrivano a fronte di un calo nel numero di tamponi eseguiti: +7.155, per un totale di 410.857. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è 532 (-13 rispetto ai 545 di ieri). Aumenta il numero dei ricoverati, saliti a 6.609 (+80 da ieri, quando erano 6.529). Sono 26.371 i dimessi, +225 rispetto a ieri, quando se ne contavano 26.146).

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati ufficiali della Regione Lombardia, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito nelle province lombarde (con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni):

Bergamo : 11.453 (+59), ieri 11.394 (+34) e l’altro ieri 11.360 (+47);

: 11.453 (+59), ieri 11.394 (+34) e l’altro ieri 11.360 (+47); Brescia : 13.028 (+29), ieri 12.999 (+70) e l’altro ieri12.929 (+68);

: 13.028 (+29), ieri 12.999 (+70) e l’altro ieri12.929 (+68); Como : 3.313 (+20), ieri 3.293 (+22) e l’altro ieri 3.271 (+27);

: 3.313 (+20), ieri 3.293 (+22) e l’altro ieri 3.271 (+27); Cremona : 6.106 (+18), ieri 6.088 (+20) e l’altro ieri 6.068 (+31);

: 6.106 (+18), ieri 6.088 (+20) e l’altro ieri 6.068 (+31); Lecco : 2.344 (+54), ieri 2.290 (+13) e l’altro ieri;

: 2.344 (+54), ieri 2.290 (+13) e l’altro ieri; Lodi : 3.047 (+30), ieri 3.017 (+23) e l’altro ieri 2.994 (+28);

: 3.047 (+30), ieri 3.017 (+23) e l’altro ieri 2.994 (+28); Monza e Brianza : 4.823 (+78), ieri 4.745 (+16) e l’altro ieri 4.729 (+25);

: 4.823 (+78), ieri 4.745 (+16) e l’altro ieri 4.729 (+25); Milano : 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano città , ieri 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano città e l’altro ieri 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano città ;

: 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a , ieri 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a e l’altro ieri 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a ; Mantova : 3.199 (+5), ieri 3.194 (+9) e l’altro ieri 3.185 (+10));

: 3.199 (+5), ieri 3.194 (+9) e l’altro ieri 3.185 (+10)); Pavia : 4.490 (+34), ieri 4.456 (+40) e l’altro ieri 4.416 (+67);

: 4.490 (+34), ieri 4.456 (+40) e l’altro ieri 4.416 (+67); Sondrio : 1.181 (=), ieri 1.181 (=) e l’altro ieri 1.181 (+1);

: 1.181 (=), ieri 1.181 (=) e l’altro ieri 1.181 (+1); Varese: 2.783 (+68), ieri 2.715 (+10) e l’altro ieri 2.705 (+38).

Viminale: «Il 2 maggio oltre 332mila controlli di polizia». Verifiche su 243.224 persone e 89.773 attività commerciali

ANSA/Marco Ottico | Agenti della Polizia di Stato eseguono controlli delle autocertificazioni degli spostamenti dei cittadini a Milano

I controlli delle forze dell’ordine per l’emergenza Coronavirus nella giornata di sabato 2 maggio hanno portato all’emissione di una sanzione nei confronti di 5.402 persone: quelle denunciate per false dichiarazioni sono state 49, mentre sono 19 i cittadini che hanno violato il divieto di allontanamento dal domicilio per motivi di quarantena. In totale, le persone sottoposte a verifica sono state 243.224. Gli esercizi commerciali controllati, invece, sono stati 89.773: di questi 36 hanno ricevuto un provvedimento di chiusura per irregolarità e 119 sono state le sanzioni comminate ai titolari. Complessivamente, dall’11 marzo al 2 maggio sono stati eseguiti 12.138.788 di controlli su persone e 4.720.090 su attività e esercizi commerciali.

Anche il Piemonte emana la sua ordinanza: obbligo di mascherine nei luoghi chiusi. Spunta la possibilità di addestrare i cavalli

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Il presidente regione Piemonte Alberto Cirio

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato una nuova ordinanza avrà validità dal 4 al 17 maggio. «Abbiamo applicato le regole che il Governo ha voluto dare all’Italia ma con un’attenzione maggiore affinché vengano davvero rispettate – ha detto Cirio, chiosando che il suo successo – dipenderà dalla responsabilizzazione delle persone».

Le nuove disposizioni, tra le altre cose, prevedono l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, lo spostamento individuale nella regione per svolgere lavori di manutenzione nelle seconde case e un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro. Buona parte dell’ordinanza si concentra sulla questione degli animali. Sarà consentito l’allenamento e l’addestramento di cavalli, ma «il cavaliere non potrà intrattenersi più di 120 minuti» con il destriero, e l’apertura degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, «purché il servizio venga svolto per appuntamento».

Speranza: «Valuteremo evoluzione epidemia in ogni singolo territorio»

ANSA/ANGELO CARCONI | Il ministro della Salute, Roberto Speranza

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che nella Fase 2 si procederà con una valutazione della diffusione del contagio su scala territoriale: «Ho firmato giovedì scorso un decreto che ci consentirà di valutare l’evoluzione dell’epidemia in ogni singolo territorio sulla base di tre macro aree e 21 criteri specifici con delle soglie di allarme che ci diranno in ogni singolo territorio esattamente quello che sta avvenendo – ha detto il ministro ai microfondi di Mezz’ora in più -. Con questo dovremmo leggere le prossime settimane».

Speranza ha motivato poi le decisioni prese per la Fase 2: «Abbiamo scelto di ripartire dal motore industriale del nostro paese perché tenere spento tale motore per troppo tempo avrebbe fatto pagare un prezzo enorme all’Italia, però i modelli dei nostri scienziati dicono che mantenendo la soglia di attenzione alta sul piano delle relazioni individuali e con le scuole chiuse si può gestire questa fase di riapertura tenendo l’indice di contagio R0 sotto il valore 1».

Il Veneto si concentra sulla mobilità per la fase 2. Zaia: «La nostra ordinanza regionale è un kit di sopravvivenza»

Ansa | Il governatore del Veneto Luca Zaia

Il presidente della Regione Veneto ha presentato una nuova ordinanza per preparare i cittadini alla ripartenza del 4 maggio: «È un’ordinanza assolutamente in linea con i dettati del Dpcm, nessuna prova muscolare», ha precisato il governatore Luca Zaia, allontanando ogni possibile polemica con Palazzo Chigi. «È un po’ come un kit di sopravvivenza, scritto in maniera comprensibile per il cittadino, da leggere su Whatsapp prima di uscire di casa».

Nell’illustrare l’ordinanza che entrerà in vigore lunedì, Zaia si è soffermato a lungo sul tema dei trasporti locali, confermando un’interlocuzione costante tra le società di trasporti e la Regione. I treni, ha esemplificato il presidente, dovrebbero caricare metà dei passeggeri rispetto a prima dell’emergenza, gli autobus circa un terzo in meno rispetto al normale. Anche nella fase 2 resterà l’obbligo di mascherina su tutti i mezzi di trasporto e il distanziamento di un metro.

Per il New York Times i romani aggirano le regole: «La città sopravviverà al virus?»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Due Carabinieri a cavallo a Villa Borghese, Roma

Il quotidiano americano, tra i più autorevoli al mondo, dedica un articolo alla capitale d’Italia e al comportamento dei suoi cittadini per limitare il contagio. «Roma è stata saccheggiata, conquistata e abbandonata. Ora è il turno della pandemia» è il titolo del pezzo.

Dopo un excursus di suggestioni del corrispondente del giornale newyorkese, «senza gli scarichi delle macchine e il fumo denso delle cipolle che fuoriesce dalle trattorie, l’aria è diventata così limpida che dal mio appartamento sul Gianicolo posso contare le finestre dei palazzi solitamente nebbiosi del centro città», il giornalista si lascia andare a qualche cliché. Generalizzando, si interroga: «I romani hanno la reputazione di aggirare le regole, nel traffico e nella vita. Gli ammiratori la chiamano accattivante creatività, i critici insopportabile inciviltà. Vivere con il virus eliminerà tutto questo o lo migliorerà?».

Filippo Grandi, Unhcr: « Se non interveniamo ora su guerre e Paesi poveri il virus tornerà a colpirci

UNHCR | Filippo Grandi

In un’intervista al Corriere della Sera, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati sottolinea come sia indispensabile continuare a combattere la povertà e i conflitti nel mondo nonostante l’epidemia di Covid-19. «È possibile sia garantire la salute pubblica che proteggere i rifugiati», afferma Filippo Grandi, a capo dell’Unhcr. Ma non è solo questione di possibilità: «Se non si prendono misure sia di contenimento che di sostegno economico anche in Paesi lontani – avverte -, il virus tornerà».

Il commissario racconta quali, a suo avviso, chi sono i profughi che stanno vivendo le situazioni più drammatiche in questo momento. «Sicuramente gli afghani nel loro Paese e in tutta la regione circostante, i siriani in Medio Oriente e specialmente in Libano, e i 5 milioni di venezuelani in numerosi Paese latinoamericani. Per molti di questi ultimi l’alternativa è tra la miseria nera e la disperazione in esilio o il ritorno in Venezuela, dove il sistema sanitario è già in gravissime condizioni».

In corso a Bergamo la sperimentazione di una cura che si basa sull’estrazione degli anticorpi dei guariti

L’intuizione è dei medici del reparto di Nefrologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, a Bergamo: estrarre gli anticorpi dai pazienti delle persone guarite dalla Covid-19 e utilizzarli per curare i malati. Il colpo di genio è stato recuperare un macchinario progettato per una patologia dei reni.

«Usavamo la tecnica per la nefropatia membranosa, una malattia dei reni dovuta ad anticorpi che impazziscono e aggrediscono l’organo distruggendolo – spiega Piero Luigi Ruggenenti, direttore dell’unità di Nefrologia e Dialisi -. Il macchinario estrae quasi tutti gli anticorpi nocivi che finiscono in una sacca che poi buttiamo. Allora ci siamo resi conto che avremmo potuto applicare la procedura sottoponendo pazienti guariti dal Covid-19, in modo da prendere i loro utilissimi anticorpi».

L’estrazione è indolore per il donatore e dura un paio d’ore. Resta ancora da verificare l’efficacia sui pazienti che hanno contratto il Coronavirus: «Non possiamo ancora dire se sia la soluzione, dobbiamo continuare a raccogliere risultati. Di certo è una tecnica nuova, diversa da quella dell’estrazione del plasma. Posso solo dire finora nessun paziente è morto o ha avuto effetti collaterali», conclude Ruggenenti.

Oms: «Il caldo e la vita all’aria aperta potrebbero limitare il contagio»

EPA/Enric Fontcuberta | Maresme, Barcellona, Spagna, 02 maggio 2020

Un buon auspicio per i mesi che verranno. Sylvie Briand, direttrice del dipartimento per la gestione dei rischi infettivi dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è tornata sul rapporto tra stagione estiva e epidemia da Coronavirus. In un’intervista rilasciata a RaiNews24, la direttrice ha dichiarato che «il caldo e la vita all’aria aperta potrebbero limitare il contagio». «È necessaria anche nella Fase 2 grande attenzione e molta prudenza perché il virus è ancora tra di noi – ha sottolineato comunque Briand – e penso soprattutto alle persone a rischio, come gli anziani o a chi ha più patologie. Occorre tutelare questi soggetti con un monitoraggio stretto del tasso di contagi e una sorveglianza particolare».

Spallanzani, 157 pazienti ricoverati. 28 provengono dal focolaio della Clinica Latina

Ansa, Fabio Frustaci | Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani

L’Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma, il Lazzaro Spallanzani, ha diffuso il quotidiano bollettino in merito alla situazione Coronavirus nella struttura. Secondo quanto comunicato, attualmente sono ricoverati 157 pazienti, di cui 103 positivi al Covid-19 e 54 sottoposti a indagini. I pazienti in terapia intensiva sono in tutto 18, mentre i pazienti dimessi o trasferiti sono a oggi, 3 maggio, 390. «Ieri abbiamo accolto 28 pazienti provenienti dalla Casa di Cura Clinica Latina», fanno sapere dallo Spallanzani. Nella Clinica Latina, che si trova a pochi passi da Piazza Epiro, nell’Appio Latino, sono stati trovati decine di degenti positivi al Coronavirus.

La teleconferenza mondiale dei pediatri per scoprire il rapporto tra malattia di Kawasaki e Coronavirus

Open | Dalla teleconferenza di ieri sera

Ieri sera, 2 maggio, più di 500 pediatri si sono collegati su Zoom per una conferenza sulle possibili correlazioni tra malattia di Kawasaki e il Coronavirus. «L’ipotesi, emersa ieri sera, è che il Covid-19 non sia la causa diretta della malattia di Kawasaki bensì la risposta immunitaria al virus, una reazione che io definisco “anomala”» spiega a Open il prof. Angelo Ravelli che ha partecipato all’incontro. Una reazione dell’organismo al virus, dunque, potrebbe spiegare l’aumento di sindromi come quella di Kawasaki. Ma la ricerca e lo scambio di informazioni tra medici sono ancora all’inizio.

Fase 2, Viminale: le regole per lo sport all’aperto e per il rientro a casa

ANSA, Riccardo Antimiani | Villa Doria Pamphilj, Roma, 2 maggio 2020

Inizia a sbloccarsi il nodo sullo sport. Come specificato dal Viminale, a partire dall’inizio della Fase 2 da Coronavirus, sarà permesso fare attività sportiva da soli o in coppia, sempre risputando la distanza fisica di almeno due metri. Via libera anche agli allenamenti per tutti gli sport, che però dovranno svolgersi a porte chiuse ed evitando assembramenti.

Concesse anche le passeggiate nei parchi e giardini pubblici nel rispetto delle distanze di almeno un metro. Per quanto riguarda gli spostamenti interregionali per raggiungere congiunti o domicili, il Ministero ha specificato che una volta arrivati «non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova».

Il ministro Boccia impugna l’ordinanza della Calabria: «Pochi contagi perché pochi tamponi»

Ansa | Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli

Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha impugnato l’ordinanza della Regione Calabria, firmata il 29 aprile dalla presidente Jole Santelli, che prevede l’apertura di bar e ristoranti già prima dell’avvio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto si apprende, gli atti sono stati già trasmessi all’Avvocatura generale dello Stato.

«Da Santelli mi sarei aspettato un impegno forte e radicale, come quello messo nell’ordinanza, anche sui tamponi», ha detto Boccia a margine della presentazione dei nuovi operatori socio-sanitari che verranno impiegati nelle carceri italiane. E, a proposito della situazione contagi nella Regione Calabria, ha aggiunto: «Se ci sono zero contagi e pochi tamponi, la cosa è sospetta».

Veneto, altri 14 decessi. 74 nuovi casi positivi

Regione Veneto | La diffusione del Covid-19 in Veneto (3 maggio 2020)

La Regione Veneto ha comunicato la situazione Coronavirus sul territorio. Stando ai dati riportati, si conferma la curva in discesa dei contagi: nelle ultime 24 ore la Regione ha contato altre 14 vittime, per un totale di decessi salito a 1.516. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, se ne contano 7.299 (-152 rispetto a ieri). Si sono registrati comunque altri 74 nuovi casi di contagio rispetto a ieri, che fanno salire il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 18.318. Il totale dei pazienti in terapia intensiva è di 103 (-5 rispetto a ieri), mentre il bilancio dei ricoveri scende a 955 (-15 rispetto alla giornata di ieri). I dimessi sono in tutto 2.872 e i negativizzati 9.503 (+212 da ieri).

Il Viminale ci spiega cos’è una «duratura e significativa comunanza di vita e di affetti»

Ansa/Marco Ottico | Agenti della polizia eseguono controlli delle autocertificazioni a Milano

Andare a trovare un amico sarà possibile, se si vuole fare i furbi. Dopo le Faq di Palazzo Chigi il viminale ha inviato una nuova direttiva per chiarire la definizione di “congiunti”, la parola su cui gli italiani si stanno interrogando da settimane ridefinendo la loro rete sociale in base alle disposizioni per gli spostamenti nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Qui sotto riportiamo la definizione ufficiale di congiunti, ma ad essere furbi anche gli amici possono considerarsi tali:

Alla luce di tali riferimenti, deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”

Giuseppe Conte: «Non abbiamo bisogno di uomini investiti di “pieni poteri”»

Ansa/Filippo Attili | Il primo ministro italiano Giuseppe Conte

Una lunga intervista, su quello che sta facendo il governo, sulle critiche, sul suo futuro politico. Il nuovo direttore del quotidiano La Stampa Massimo Giannini ha intervistato il premier Giuseppe Conte. Un colloquio lungo, in cui il primo ministro risponde a diverse domande tra cui una su quello di cui ha bisogno il Paese in questi giorni:

«Sono fortemente convinto che un sistema come il nostro non abbia affatto bisogno di investiture messianiche, né di uomini investiti di pieni poteri. Più semplicemente ha bisogno di persone che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità, consapevoli di dover agire per il bene comune, non distratti dal proprio “particulare” o condizionati da gruppi o cordate».

L’ultima domanda poi è su di lui. Su chi è Giuseppe Conte. Leader e mediatore di alto livello o trasformista disposto a stare con chiunque pur di rimanere al governo?

«Un cittadino di buone letture, formatosi al cattolicesimo democratico, che ha l’onore di servire il proprio Paese e che cerca di svolgere questo compito con disciplina e onore, con la piena consapevolezza dell’intima connessione che esiste tra libertà ed eguaglianza».

I social possono salvare le palestre? Intervista a Postura da Paura

Instagram | Sara compagni di @postura.da.paura

Palestra serrate. Attività sportive al chiuso e in gruppo sospese fino a data da destinarsi. L’industria del fitness, cresciuta tanto negli ultimi anni, è una di quelle più colpite dal lockdown. E fra i professionisti del settore c’è chi aspetta di poter riaprire le palestre e chi invece ha deciso di provare modelli alternativi di business. Su Open abbiamo intervistato Sara Compagni, il volto e i muscoli dietro l’account Instagram Postura da Paura. È da qui che Sara ha cominciato ad allenare migliaia di persone, da casa.

Fase 2: dopo lo sport, subito a casa

Sì all’attività motoria all’aperto, ma a una condizione: ritornare poi subito a casa. Fonti del governo hanno chiarito come la concessione allo sport all’aperto a partire dal 4 maggio non debba trasformarsi in una scusa per ulteriori spostamenti: «I motivi che rendono legittimi gli spostamenti, secondo le previsioni del Dpcm – chiariscono fonti governative – restano quelli del lavoro, della salute e della necessità. In riferimento alle attività sportive e motorie, lo spostamento consentito è quello strettamente necessario a effettuare le attività stesse, con la conseguenza che una volta che queste sono concluse è obbligatorio fare immediato ritorno a casa».

Cei: «Definito protocollo per le messe»

ANSA /PAOLO SALMOIRAGO/Milano

«Esprimo la soddisfazione mia, dei vescovi e, più in generale, della comunità ecclesiale per essere arrivati a condividere le linee di un accordo, che consentirà, nelle prossime settimane, sulla base dell’evoluzione della curva epidemiologica, di riprendere la celebrazione delle Messe con il popolo». A dirlo è il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, commentando la definizione di un Protocollo di massima, relativo alla graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche.

Fase 2, ecco chi sono i congiunti e cosa si può fare

Ansa | I controlli della Polizia di Stato a Roma

Il governo ha chiarito le novità in vista dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. A partire dal 4 maggio, si potrà far visita ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione, ma sarà possibile vedere i familiari solo per motivi di reale necessità. «Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti – si legge nella nota di Palazzo Chigi – che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine».

