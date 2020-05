In Lombardia 577 casi nelle ultime 24 ore. Continua il calo degli attualmente positivi in Italia, sono -199 rispetti a ieri. Conte: «Integrare i comitati con esperti donne». L’Inps ha respinto 1,1 milioni di domande per il bonus 600 euro. Spallanzani: «Presto per conclusioni sul vaccino». Sindacati: «Servono 12 miliardi per la scuola». Rezza (Iss) frena: «Virus morirà a luglio? Non ci sono evidenze». Conte: «È l’ora della responsabilità». Pubblicate le linee guida (di 32 pagine) per la ripresa dell’attività sportiva. Un vaccino Italiano funziona sulle cellule umane

Conte: «Non ignoro le Regioni, se possibile anticiperemo le aperture»

ANSA / PAOLO SALMOIRAGO

«Fino al 17 maggio saranno in vigore le misure contenute nell’ultimo Dpcm. Le Regioni ogni giorno ci forniranno i dati aggiornati». In un’intervista ad Affaritaliani il premier Giuseppe Conte torna a parlare delle differenze regionali e del controllo della curva epidemiologica per affrontare i prossimi passi dell’emergenza. «Con il rispetto delle regole sono fiducioso che la curva epidemiologica potrà ulteriormente rallentare in alcuni territori. Non ignoro le richieste di alcune Regioni e di alcune particolari categorie di anticipare l’apertura delle rispettive attività. Siamo al lavoro anche per questo, avendo sempre come prioritario l’interesse generale della tutela della salute di tutti i cittadini».

Conte: «Abbiamo accettato aiuti da Russia e Cina ma gli Stati Uniti sapevano. La nostra alleanza non cambia»

EPA/Il premier Giuseppe Conte

«Non mi voglio dilungare sull’eventuale geopolitica di chi aiuta; piuttosto, nel caso nostro, sulla geopolitica di chi ha ricevuto, e posso confermare che la nostra linea di politica estera di oggi è identica a quella di ieri». Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde così, in un commento a La Stampa, alle parole del segretario della Difesa Usa Mark Esper, che ieri in un’intervista al quotidiano torinese aveva messo in guardia sugli aiuti di Cina e Russia all’Italia e sul rischio di condizionamenti e interferenze. «L’Italia, nel momento di massima necessità, ha chiesto e ricevuto aiuti da molti Paesi. Tra questi vi sono stati anche la Cina e la Russia. Abbiamo gestito tali aiuti in totale trasparenza sia verso la nostra opinione pubblica sia verso i nostri alleati», sottolinea Conte.

Ricciardi: «App da sola non risolutiva»

ANSA / CIRO FUSCO/Walter Ricciardi

«L’App da sola non è risolutiva, è uno strumento d’allarme rapido, che però ha bisogno del supporto del sistema sanitario e degli operatori. Da tecnico, non sono molto soddisfatto dell’App, perché quello che sta succedendo nei Paesi democratici è una grande discussione, giusta che però fa perdere tempo e fa vincere il virus». A dirlo è Walter Ricciardi, rappresentante italiano nel Comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità e consigliere del ministro della Salute Speranza. Ospite della lezione in streaming di «Maestri d’Italia», il programma di Tim – Operazione Risorgimento, Ricciardi ha ribadito di stare attenti «finché non avremo un vaccino o un farmaco specifico che ci fa stare tranquilli».

Mantova, la bufala sul reparto dedicato alla cura con il plasma chiuso dai Nas

Secondo alcune notizie circolate sui social, i Nas di Parma avrebbero chiuso un reparto dell’ospedale di Mantova dedicato alla cura del Coronavirus con il plasma. Tuttavia, da quanto si apprende, da parte del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità non c’è stata alcuna perquisizione e nessuna richiesta di materiale o delle cartelle, ma solo una telefonata per avere informazioni su un caso specifico e non sulla sperimentazione della cura che, tra le altre cose, non viene svolta soltanto a Mantova ma anche a Pavia (il vero centro della ricerca) e altri centri italiani.

De Micheli: «Non c’è stato alcun assalto a treni e bus»

ANSA/ANGELO CARCONI/ La ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli

Il monitoraggio di queste ore ci sta dando ragione: non c’è stato nessun caos trasporti». A dirlo a Repubblica è la ministra dei trasporti Paola De Micheli. Nel giorno della ripartenza del 4 si temevano folle e assembramenti sui mezzi di trasporto. «La prima cosa che mi viene da dire è chapeau per la grande autodisciplina dimostrata dalle persone. Tutti rispettano le indicazioni, siedono dove è segnato, mantengono il distanziamento e se vedono che il bus è pieno non salgono. Sono rimasta davvero impressionata. È poi da sottolineare la notevole capacità di organizzazione delle aziende». «La fase 2 del trasporto – aggiunge – è sotto controllo. Il 18 scatterà quella che potremo chiamare fase 2». E sulla mobilità, per evitare assembramenti sui mezzi, il piano è quello di incentivare l’uso di bici con un bonus da 500 euro.

Papa Francesco: «Preghiamo per coloro morti lontano dai propri cari»

«Preghiamo oggi per i defunti nella pandemia. Sono morti da soli, senza la carezza»dei loro cari. Sono queste le ultime parole di Papa Francesco durante l’introduzione della messa a Santa Marta. Il Pontefice ha rivolto un pensiero alle migliaia di vittime che durante questa emergenza sanitaria sono morte lontane dai propri cari. «Tanti di loro neppure con un funerale. Il Signore li riceva nella gloria di Dio».

Gori: «Fondi alle cinque province più colpite della Bergamasca»

Ansa/Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori

I morti tra il 20 febbraio e il 31 marzo sono aumentati del 567,6% rispetto alla media degli ultimi anni. Sono questi gli ultimi dati forniti dall’Istat sulle morti nella provincia di Bergamo negli ultimi mesi.« C’è questa sensazione di essere stati vittime di una sottovalutazione», dice il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in un’intervista al Correre della Sera. Per il primo cittadino «servono interventi per le imprese, a fondo perduto» per aiutare la ripartenza. In particolare Gori chiede che «le cinque province che hanno pagato di più devono avere accesso a fondi maggiori». Ma la paura del contagio è ancora alta. Il governo ha annunciato la fase 2, ma tutta la popolazione della Bergamasca è con il fiato sospesa: «La Regione ha aumentato il numero di test sierologici e tamponi, ma sono ancora troppo pochi».

«La scuola per ripartire ha bisogno di 17 miliardi»

Prima l’annuncio della ripresa della scuola a settembre con classi divise. Poi il dietrofront e un piano che appare ancora tutt’altro che definito. Sulla scuola continuano a esserci molti dubbi sulle modalità di ripresa. «La Ministra dovrebbe fare solo una cosa: confrontarsi con le forze sociali e con tutte le autorità che sono implicate nella ripresa – dice Il segretario della Flc Cgil, Francesco Sinopoli a Open – La sua solitaria gestione della cosa pubblica scolastica rasenta il solipsismo che non fa bene a lei ma soprattutto alla scuola. Cosa è praticabile o non praticabile dipende da molti fattori e le decisioni o sono condivise o si riveleranno sbagliate». Per Sinopoli gli investimenti per una scuola diversa, adatta alle esigenze dell’emergenza Coronavirus, ammonterebbero a 17 miliardi di euro.

Spadafora: «Sullo sport deciderà lo stop il governo»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI/Il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora

«Se le condizioni non consentiranno la ripresa sarà il Governo a decidere che si fermano tutte le competizioni sportive, anche il calcio», ha chiarito il ministro Vincenzo Spadafora a Frontiere su Rai 1 aggiungendo che «sarà il Governo a creare le condizioni e a fare norme per limitare anche i danni al mondo del calcio e a tutti gli altri sport. Se ci sarà ripresa sarà a porte chiuse, è fuori discussione». «I toni di questi giorni sono stati determinati da una pressione eccessiva da parte di chi ci chiedeva di decidere subito la data – ha aggiunto – oggi non abbiamo gli elementi per dire se a metà giugno sarà possibile riprendere il campionato. Io me lo auguro e lavoreremo perché questo avvenga. Dipenderà da una serie di cose, da cosa succederà in queste settimane – ha concluso il ministro – se la curva dei contagi continuerà a scendere».

Combattere le emissioni attraverso la dieta dei bovini: le sperimentazioni green bloccate dal Coronavirus

Negli ultimi mesi è diventato sempre più evidente lo stretto rapporto tra natura e Covid19. E mentre l’aria della città è più pulita, lo stop imposto dal lockdown ha bloccato diverse attività volte a favorire un miglioramento delle condizioni ambientali. E’ il caso del settore dell’allevamento, dove circa il 40% delle emissioni sono causate dalla digestione dei bovini. Negli ultimi anni diverse aziende hanno ideato un prodotto commestibile in grado di cambiare la digestione delle mucche, riducendone le emissioni. Tra queste c’è anche la società olandese DSM, che sta testando un integratore chimico con risultati promettenti, e la start-up svizzera Mootral, che punta su una miscela di aglio, agrumi e altri additivi con cui integrare la regolare dieta dei bovini. Ma il rallentamento della attività economiche e la chiusura di molte aziende ha bloccato queste sperimentazioni.

L’appello dei lavoratori dello spettacolo al governo

Open | Alessandro Quarta

Il violinista Alessandro Quarta e l’attore Alessio Boni lanciano una petizione per chiedere al governo maggiore attenzione al settore dello spettacolo dal vivo, messo in ginocchio dal Coronavirus. «All’arte non basta lo streaming: lo streaming è solo un ruscello, l’arte è un fiume in piena» scrivono i promotori dell’iniziativa. «Gli spettacoli dal vivo muovono un mondo che non appare sul palcoscenico – aggiungono – Registi, sceneggiatori, drammaturghi, coreografi, tecnici audio, tecnici luci, manager, addetti stampa, promoter, organizzatori, impiegati amministrativi, agenti di spettacolo, scenografi, costumisti, montatori, fotografi, operatori del cinema, sarti, truccatori, parrucchieri, trasportatori, addetti alle pulizie, alla biglietteria, addetti di sala, maschere, giornalisti di settore». Tutte figure di cui si parla poco, precari che “reggono” le fila dello spettacolo dal vivo in Italia.

Gli esperti che hanno “chiuso” l’Italia sono davvero i più scarsi del mondo?

Bechis, h-index.

In un articolo, il direttore de Il Tempo Franco Bechis sostiene come «i virologi che hanno imposto la chiusura dell’Italia al governo» siano tra i «i più scarsi al mondo» per il loro h-index, un indice che indica quante volte i lavori del singolo ricercatore siano stati citati in proporzione alla quantità di ricerche svolte. Un indice che, di fatto, si rivela utile per smascherare i ciarlatani ma non per valutare i veri scienziati. Nell’elenco di Bechis finiscono anche Paolo Ascierto, Giovanni Rezza, Andrea Crisanti, Ilaria Capua, Walter Ricciardi, Pier Luigi Lopalco e Roberto Burioni.

Toscana, 9 decessi e 38 casi di Covid-19

ANSA | Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

Il bollettino del 4 maggio 2020 della Regione Toscana riporta 9.601 casi di Covid-19 in Toscana, ovvero 38 in più nelle ultime 24 ore. I guariti sono 3.441 (+78) mentre gli attualmente positivi 5.279, ovvero lo 0,9% in meno di ieri. Sono 4.660 le persone in isolamento domiciliare mentre 15.313 quelle in sorveglianza attiva: 189 in meno rispetto a ieri. In calo anche i ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid-19 che, numeri alla mano, diminuiscono di 6 unità rispetto a ieri. Complessivamente sono 619 di cui 107 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). I test eseguiti hanno raggiunto quota 152.447 (+1.533) mentre i nuovi decessi sono 9 con un’età media di 82,4 anni su un totale di 881 deceduti dall’inizio della pandemia.

In Campania 1.706 arrivi, 19 positivi al test rapido

CIRO FUSCO /ANSA

Sono 1.706 i passeggeri provenienti da fuori regione e rientrati oggi in Campania, secondo l’unità di crisi Covid-19 della Regione che ha monitorato il rientro dei fuorisede grazie a controlli capillari in stazioni ferroviarie, caselli autostradali e aeroporto di Capodichino di Napoli. Tutti sono stati sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea.

15 passeggeri avevano una temperatura pari o superiore a 37.5 e per questo in 320 sono stati sottoposti al tampone rapido e così si è scoperto che 19 di loro erano positivi al Covid-19. 598 sono, invece, coloro che hanno comunicato nelle scorse ore alle Asl di appartenenza il proprio arrivo. Chiunque sia rientrato da fuori regione dovrà rispettare l’isolamento domiciliare, come previsto dall’ordinanza regionale del governatore De Luca.

In Sardegna né contagi né decessi

Ansa | Il governatore della Regione Sardegna Christian Solinas

Sono 1.317 (-2) i casi di Covid-19 registrati in Sardegna dall’inizio della pandemia. I pazienti ricoverati in ospedale sono 100 di cui 9 in terapia intensiva, 553 sono in isolamento domiciliare, 433 i pazienti guariti (+17 rispetto a ieri); 119 il numero delle vittime che, dunque, resta invariato. In merito ai positivi, invece, bisogna specificare che nella giornata di ieri sono stati contati tre positivi in più per la provincia di Nuoro mentre si trattava di persone guarite clinicamente, riscontrate positive al tampone, quindi non nuovi casi mentre oggi è stato registrato un solo caso nel Cagliaritano.

In Sicilia 15 casi positivi in più nelle ultime 24 ore

ANSA / IGOR PETYX | Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci

Sono 3.255 (+15) i positivi al Covid-19 nella Regione Siciliana, 2.202 (-1) gli attualmente positivi: 403 pazienti (-9) ancora ricoverati, 27 in terapia intensiva (-2), 1.799 (+8) in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 87.166 controlli (+1.211 rispetto a ieri), 809 i guariti (+14) e 244 i deceduti (+2). Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Musumeci non “blinda” più la Sicilia

Dietrofront del governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci che, dopo aver “blindato” l’isola, provando a limitare l’accesso dei fuorisede, ha annunciato di aver chiesto, con una nota, al ministero dei Trasporti e della Salute il raddoppio delle corse aree da e per la Sicilia e l’aumento di quelle navali sullo Stretto di Messina. L’obiettivo è passare da due a quattro voli al giorno da Roma per Palermo e per Catania (e viceversa), mentre i collegamenti navali tra Sicilia e Calabria da cinque diventerebbero otto.

Musumeci, inoltre, ha chiesto che lo stato di necessità ricomprenda anche chi si ricongiunge alla famiglia o rientra nella propria residenza o domicilio. «Un blocco per i casi di necessità non c’è mai stato. Nessuno deve pensare che la “Fase 2” sia un ‘tutti liberi’, stiamo attenti. Il dato di tre regioni deve farci riflettere: in questo momento, Veneto, Lombardia e Piemonte assieme hanno 60mila positivi, la Sicilia 2.200. Ho ricevuto centinaia di richieste da parte di ragazzi soprattutto che mi chiedevano “ci faccia a rientrare, ci faccia rientrare”» ha concluso.

La ministra De Micheli: «Dobbiamo rimandare i ragazzi a scuola»

ANSA/LUCA ZENNARO | La ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli

La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, ospite a Otto e mezzo, parla dell’avvio dell’anno scolastico a settembre. Non si può più rimandare, bisogna trovare una soluzione: «Dobbiamo rimandare i ragazzi a scuola principalmente per una questione educativa e di crescita personale. La scuola deve essere innanzitutto una risposta alle esigenze educative non è solo una risposta ai bisogni di lavoro delle donne» ha detto. Non è ancora chiaro come sarà il rientro a settembre, se avverrà in parte in aula, in parte tramite la didattica a distanza.

I ragazzi che “festeggiano la fase 2 a Milano”: identificata la dj alla finestra

La polizia indaga sul video dei ragazzi che “festeggiano la Fase 2 a Milano”: flash mob improvvisato, ma il 3 maggio – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

La polizia ha identificato la dejay che alla finestra ha guidato il flash mob tenutosi a Porta Venezia, a Milano. Immagini che hanno fatto il giro della rete e che hanno indignato visto dal momento che tutt’oggi sono vietati gli assembramenti. E, invece, come si evince dalle immagini, circa quindici persone hanno ballato sulle note di Sweet Dreams degli Eurythmics in strada in barba all’ultimo dpcm.

L’episodio, secondo la ricostruzione dei militari, si è verificato intorno alle 18 del 3 maggio, alla vigilia della fase 2, quindi prima dell’allentamento delle misure restrittive. La musica, secondo le indagini della polizia, proveniva dalla finestra di un’abitazione in cui risiede una 35enne, adesso identificata: agli agenti ha spiegato di non essere lei l’organizzatrice dell’evento ma di essersi limitata ad accendere le casse dello stereo perché, alle 18, «è ormai consuetudine».

Un assembramento spontaneo, non organizzato, dunque secondo quanto riferito ai militari. La 35enne, poi, ha fatto sapere che denuncerà chi dovesse caricare quel video sui social. Nessun provvedimento, al momento, è stato preso nei suoi confronti; intanto si cercano gli altri protagonisti del flash mob.

In Puglia 9 casi in più, 5 i decessi

ANSA | Il prof. Pier Luigi Lopalco, a capo della task force anti-Covid-19 della Regione Puglia

Sono 9 i casi positivi al Covid-19 in più in Puglia (6 solo nella provincia di Bari) nelle ultime 24 ore, come comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute. Sono 5, invece, i decessi. 2.945 i casi attualmente positivi e 779, in tutto, i guariti. Il numero totale di casi positivi in Puglia è di 4.153 con picchi nella provincia di Bari, Bat e Foggia. Eseguiti nella Regione fino ad oggi 67.167 test.

A Roma riaprono i cancelli delle ville ma le aree gioco restano chiuse

Coronavirus, tra cani a passeggio e runner al parco: la Fase 2 riapre i cancelli alle ville di Roma. Ma le aree gioco restano chiuse – Il video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Il primo giorno della Fase 2 ha spinto centinaia di persone a recarsi al parco. Open ha fatto un giro a Roma, da villa Borghese a villa Gordiani. C’è chi passeggia, chi fa jogging (che, talvolta, non è altro che una scusa per un’uscita “giustificata”), chi porta al passeggio il cane e chi esce con i propri figli dopo oltre 50 giorni a casa, nonostante scivoli e altalene restino ancora chiuse. A Villa Gordiani, ad esempio, scorgiamo anche chi bivacca all’ombra di un albero (che, come sapete, non è consentito dall’ultimo dpcm) e chi legge un libro. Insomma, al via “l’ora d’aria”.

Numeri in chiaro, a Open il matematico Sebastiani: «Aumentano le province sotto i 10 nuovi contagi»

Stasera, a Numeri in chiaro, la rubrica di Open per spiegare meglio i dati forniti ogni giorno dalla Protezione civile, interviene il fisico Giovanni Sebastiani, ricercatore del Cnr: «Oggi c’è un record di province che sono scese sotto i 10 nuovi casi giornalieri. Sono circa 80 le province italiane che hanno un numero giornaliero di contagi inferiore a 10».

«Le province invece dove il numero dei casi positivi al Coronavirus è rimasto uguale a ieri, quindi a zero contagio, sono 34 – ha aggiunto – Ovviamente siamo a una linea di demarcazione visto che da oggi è partito l’allentamento del lockdown. Tra due settimane sarà importante valutare i risultati della distensione delle misure di confinamento». Occhi puntati al 18 maggio.

E infine: «Le regioni dove lo stadio dell’epidemia è ancora un po’ arretrato sono Lombardia e Piemonte – conclude Sebastiani – A livello provinciale possiamo considerare alcune aree di Emilia-Romagna e Liguria. Ad ogni modo, i dati restituiscono una situazione a macchia di leopardo che riguarda anche alcune zone del Centro e del Sud. Nel Lazio e in Sicilia ci sono alcuni territori da tenere sotto osservazione».

In Calabria 4 nuovi casi, nessun deceduto

ANSA/GIUSEPPE LAMI | La governatrice della Calabria Jole Santelli

La Regione Calabria ha diffuso il bollettino di oggi, 4 maggio: sono soltanto 4 le persone risultate positive al Covid-19 rispetto a ieri; il totale, dunque, sale a 1.118. Le persone in quarantena volontaria sono 5.326, il numero dei tamponi seguiti è di 37.390 mentre i rientri in Calabria, registrati fino ad oggi sul sito della Regione, sono 22.011. Dal 4 maggio il numero di rientri per il ritorno alla residenza, così come previsto dal dpcm del 26 aprile, sono stati 4.355 di cui 697 per motivi di lavoro, salute o attività istituzionali. Le persone in quarantena volontaria sono, invece, 5.326: i comuni più colpiti restano Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria. Nessun deceduto nelle ultime 24 ore.

⭕️ +4 su 603 tamponi BOLLETTINO #REGIONECALABRIA In Calabria ad oggi sono stati effettuati 37.390 tamponi. Le persone… Gepostet von Jole Santelli am Montag, 4. Mai 2020

In Campania 14 casi positivi e 2 decessi

Ansa | Il governatore della Campania Vincenzo De Luca

Buone notizie dalla Regione Campania dove si registrano soltanto 14 casi positivi (oggi il totale è di 4.498, ieri di 4.484) mentre sono due le persone decedute nelle ultime 24 ore. Salgono anche il numero di guariti (+27) passando da 1.394 di ieri ai 1.421 di oggi. Il numero totale di positivi è di 4.498, 366 invece sono i deceduti dall’inizio della pandemia. La provincia più colpita resta quella di Napoli con 933 casi solo a Napoli città, seguita dalla provincia di Salerno con 662 casi di Covid-19. I guariti ad oggi sono 1.421.

In Emilia Romagna 159 casi in più, 24 i deceduti

ANSA/STRINGER | Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Emilia-Romagna riporta 26.175 casi di positività al Covid-19 dall’inizio dell’epidemia, 159 in più rispetto a ieri. I test effettuati sono in totale 200.427 (+3.352) mentre le nuove guarigioni sono oggi 196, per un totale di 13.525. Calano i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi a oggi che passano, numeri alla mano, da 9.045 a 8.984, ovvero –61. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.076 (+55 rispetto a ieri); i pazienti in terapia intensiva sono 199 (+2). Purtroppo continuano a registrarsi altri decessi: nelle ultime 24 ore sono morte 24 persone per un totale di 3.666.

Conte: «Integrare i comitati con esperti donne»

ANSA/ PALAZZO CHIGI/ FILIPPO ATTILI | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

«Oggi stesso chiamerò Colao per comunicargli l’intenzione di integrare il comitato di esperti che dirige attraverso il coinvolgimento di donne le cui professionalità – sono certo – saranno di decisivo aiuto al Paese. Allo stesso modo, nelle prossime ore chiederò al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, di integrare il Comitato tecnico-scientifico con un’adeguata presenza femminile». Lo annuncia il premier Giuseppe Conte in una nota.

Dopo la lettera inviata da diverse scienziate ed esperte in vari campi al governo, per una maggiore rappresentanza nel comitato tecnico scientifico, il premier ha comunicato oggi di aver «molto apprezzato le parole del gruppo di senatrici che oggi dalle pagine di un quotidiano hanno rivendicato un maggior protagonismo delle donne nelle commissioni tecniche nate per supportare il governo nella difficile gestione della crisi da Covid-19».

In Piemonte altri 22 deceduti

ANSA | L’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale Molinette a Torino

In Piemonte sono 27.622 i casi totali di Covid-19: i numeri più preoccupanti si registrano a Torino, Alessandria, Cuneo e Novara. I ricoverati con sintomi sono 2.391, in terapia intensiva 161, le persone in isolamento domiciliare 13.010 mentre i tamponi eseguiti finora sono 176.078, come comunicato dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. I guariti sono 6.318, altri 2.556 risultano invece in via di guarigione, ovvero sono risultati negativi al primo tampone di verifica (dopo la malattia) e adesso sono in attesa dell’esito del secondo. I decessi, invece, sono saliti a 3.186: 22 le persone morte nelle ultime 24 ore.

La Fase 2 a Milano, poche persone sui mezzi: la città si riprende lentamente

Ansa | Piazza Duomo a Milano, 4 maggio 2020

È una Milano deserta quella che questa mattina ha aperto le porte alla Fase 2. Dopo gli spot sulla ripartenza del capoluogo lombardo, Milano si riprende a piccoli passi. La piazza del Duomo è ancora vuota, senza i suoi famosi turisti intenti a farsi selfie davanti alla cattedrale. Nella città rimangono chiuse le scuole e le Università, come la Bocconi o l’Istituto Europeo di Design. La frequenza dei mezzi pubblici è sicuramente aumentata dalla Fase 1, ma le metro e i bus sono ancora vuoti. I cittadini sembrano privilegiare gli spostamenti a piedi o in bici.

ReiThera: per il vaccino alta risposta immunità da animali

L’azienda italiana ReiThera ha annunciato i risultati dei test effettuati sugli animali rispetto a un vaccino contro il Covid19. «Una singola somministrazione di vaccino ha indotto una forte risposta immunitaria sia per quanto riguarda gli anticorpi contro il Coronavirus, che sono in grado di prevenire l’infezione, sia per quanto riguarda le cellule T che eliminano il virus già entrato nell’organismo», ha comunicato l’azienda italiana. I test sull’uomo cominceranno in estate in collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma.

In Italia ancora 195 deceduti. I nuovi casi sono 1.221

Il bollettino del 4 maggio 2020

Il bollettino quotidiano della Protezione Civile conferma l’andamento degli ultimi giorni: il numero delle persone attualmente positive continua a calare. Nelle ultime 24 ore il dato è diminuito di 199 unità. Il bilancio degli attualmente positivi è ora di 99.980. Il numero dei decessi nell’ultima giornata è di 195, ieri erano stati 174.

Aumentano i guariti che raggiungono quota 82.879, con un incremento di 1.225. Cala il numero delle terapie intensive che passa da 1.501 a 1.479. Il totale dei casi è invece arrivato a 211.938. Si conferma il calo generale dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 16.823 (ieri erano 17.242). Le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono in questo momento 81.678.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia, +381 casi attualmente positivi. Sono 63 le nuove vittime

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino del 4 maggio 2020

Sono 63 le nuove vittime da Coronavirus in Lombardia, per un totale di 14.294 decessi. I nuovi positivi sono +381, per un bilancio complessivo che è arrivato a 37.307. Il totale dei casi è invece di 78.105, con un incremento nelle ultime 24 ore di +577. I dati arrivano a fronte di +7.978 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 418.835. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 532. I ricoverati totali sono 6.414. Le persone dimesse sono 26.504.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

casi positivi : 78.105 (+577), ieri: 77.528 (+526) e l’altro ieri: 77.002 (+533);

: (+577), ieri: (+526) e l’altro ieri: (+533); decessi : 14.294 (+63), ieri: 14.231 (+42) e l’altro ieri: 14.189 (+47);

: (+63), ieri: (+42) e l’altro ieri: (+47); in terapia intensiva : 532 (=), ieri: 532 e l’altro ieri: 545 (-13);

: (=), ieri: e l’altro ieri: (-13); ricoverati (non in terapia intensiva) : 6.414 (-195), ieri: 6.609 (+80) e l’altro ieri: 6.529 (-99);

: (-195), ieri: (+80) e l’altro ieri: (-99); tamponi effettuati : 418.835 (+7.978), ieri: 410.857 (+7.155) e l’altro ieri: 403.702 (+13.058);

: (+7.978), ieri: (+7.155) e l’altro ieri: (+13.058); dimessi: 53.470 (+697), ieri: 52.773 (+417) e l’altro ieri: 52.356 (+320).

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati ufficiali della Regione Lombardia, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito nelle province lombarde (con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni):

Bergamo : 11.538 (+85), ieri: 11.453 (+59) e l’altro ieri: 11.394 (+34);

: (+85), ieri: (+59) e l’altro ieri: (+34); Brescia : 13.122 (+94), ieri: 13.028 (+29) e l’altro ieri: 12.999 (+70);

: (+94), ieri: (+29) e l’altro ieri: (+70); Como : 3.332 (+19), ieri: 3.313 (+20) e l’altro ieri: 3.293 (+22);

: (+19), ieri: (+20) e l’altro ieri: (+22); Cremona : 6.109 (+3), ieri: 6.106 (+18) e l’altro ieri: 6.088 (+20);

: (+3), ieri: (+18) e l’altro ieri: (+20); Lecco : 2.360 (+16), ieri: 2.344 (+54) e l’altro ieri: 2.290 (+13);

: (+16), ieri: (+54) e l’altro ieri: (+13); Lodi : 3.062 (+15), ieri: 3.047 (+30) e l’altro ieri: 3.017 (+23);

: (+15), ieri: (+30) e l’altro ieri: (+23); Monza e Brianza : 4.850 (+27), ieri: 4.823 (+78) e l’altro ieri: 4.745 (+16);

: (+27), ieri: (+78) e l’altro ieri: (+16); Milano : 20.254 (+186) di cui 8.539 (+48) a Milano citta’ , ieri: 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano citta’ e l’altro ieri: 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano citta’ ;

: (+186) di cui (+48) a , ieri: (+118) di cui (+41) a e l’altro ieri: (+249) di cui (+115) a ; Mantova : 3.201 (+2), ieri: 3.199 (+5) e l’altro ieri: 3.194 (+9);

: (+2), ieri: (+5) e l’altro ieri: (+9); Pavia : 4.522 (+32), ieri: 4.490 (+34) e l’altro ieri: 4.456 (+40);

: (+32), ieri: (+34) e l’altro ieri: (+40); Sondrio : 1.210 (+29), ieri: 1.181 (0=) e l’altro ieri: 1.181 (=);

: (+29), ieri: (0=) e l’altro ieri: (=); Varese: 2.838 (+55), ieri: 2.783 (+68) e l’altro ieri: 2.715 (+10).

1.707 in corso di verifica.

La diretta da Palazzo Lombardia

Inps: respinte 1,1 milioni di domande per il bonus 600 euro

ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Il presidente dell’INPS Pasquale Tridico

Sono quasi 5 milioni le domande ricevute dall’Istituto di previdenza nazionale (Inps) per l’indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi. Delle 4.772.178 domande totali, 3.668.968 sono state accolte mentre oltre 1,1 milioni non sono state accettate. A comunicarlo è lo stesso Inps, che specifica come dal 27 aprile dei 4,7 milioni di domande 225.000 presentavano un Iban errato, circa 300.000 sono state respinte per cumulo con pensione o Reddito di Cittadinanza già in pagamento; 630.000 avevano “requisiti che non hanno superato i controlli e sono in stato di verifica\correzione per categoria sbagliata dall’utente”.

Emilia-Romagna: terminata la distribuzione di 4 milioni di mascherine

Ansa | Mascherine protettive

Sono 4 milioni le mascherine gratuite distribuite dalla Regione Emilia-Romagna ai comuni. Una terza distribuzione, dopo le due appena terminate, è prevista nelle prossime settimane. Con l’ordinanza firmata il 30 aprile dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, da oggi l’uso della mascherina è obbligatorio nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. La nuova fornitura gratuita ai territori vuole essere un un incentivo a utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Zaia: «Io premier? È un incubo. Mio posto è in Veneto»

Ansa | Luca Zaia

I sondaggi lo vedono come il politico più apprezzato d’Italia subito dietro al premier Giuseppe Conte. E dopo che il leader della Lega Matteo Salvini ha lanciato l’idea di un Luca Zaia alla presidenza del Consiglio, tante sono le domande su un possibile arrivo del governatore del Veneto a Roma. «Io premier? E’ un incubo», ha detto Zaia in conferenza stampa rispondendo ai giornalisti proprio sulla possibilità di una sua corsa alla leadership del Paese. «Il fatto che ci siamo degli oppositori così importanti che dicono che sono bravo – ha osservato -, già si commenta da solo: l’obbiettivo non è quello di lodare me, ma dire a qualcun altro che non è bravo. Non è un atto di lealtà». Zaia sottolinea che il suo posto «è il Veneto».

Spallanzani: «Presto per conclusioni sul vaccino»

ANSA/ANGELO CARCONI | Ospedale Spallanzani

Non è ancora possibile giungere a conclusioni «di qualunque natura sull’efficacia» del candidato vaccino dell’azienda Takis. A chiarirlo in una nota è l’Istituto Spallanzani, in merito alla capacità di neutralizzare il nuovo Coronavirus sulle cellule umane da parte degli anticorpi indotti nei topi. Secondo l’istituto «i risultati di queste prove, tuttora in corso di valutazione, indicano che è possibile rilevare negli animali inoculati una risposta in termini di anticorpi neutralizzanti, il che è la premessa per lo sviluppo di un modello di studio basato sui consueti animali da esperimento».

L’Istituto, prosegue la nota, «sta al momento completando queste valutazioni preliminari, per decidere sull’opportunità di continuare questi studi e formalizzare accordi specifici». In ogni caso, si rileva «l’Inmi non ha redatto alcun report ufficiale e non ha ancora distribuito in maniera formale i risultati degli esami effettuati” e “sulla base dei dati sinora disponibili l’Inmi, per quanto a propria conoscenza, ritiene che non sia possibile giungere a conclusioni del potenziale candidato vaccinale».

Rapporto Istat: da febbraio più decessi rispetto agli anni precedenti

Ansa | Una sede Istat

Le vittime da Coronavirus hanno superato le 28mila in Italia. Uno studio Istat-Iss ha evidenziato un forte aumento dei decessi a partire dalla fine di febbraio 2020, indicando anche tre fattori alla base di tale eccesso. «Considerando il periodo 20 febbraio-31 marzo – si sottolinea nel Rapporto – si osserva a livello medio nazionale una crescita dei decessi per il complesso delle cause del 38,7%: da 65.592 a 90.946, rispetto allo stesso periodo della media del quinquennio 2015-2019.

L’eccesso dei decessi è di 25.354 unità, di questi il 54% è costituito dai morti diagnosticati segnalati alla sorveglianza Covid-19 (13.710)». Tuttavia, spiega il rapporto, per un totale di morti di 90.946 nel periodo considerato, esiste una quota ulteriore di circa 11.600 decessi per la quale non esiste ancora una chiara spiegazione.

Milano, le disposizioni e le difficoltà nel riavvio dei piccoli cantieri

Open

Con la riapertura dei cantieri, sono tanti gli operai alle prese con le nuove norme imposte dal governo per un ritorno sicuro al lavoro. Ma le difficoltà sono tante, soprattutto per i cantieri più piccoli che devono «fare i conti con la burocrazia, l’assenza di formazione degli operai e la scarsa chiarezza», spiega a Open Cecilia Hugony, titolare dell’impresa di costruzioni Teicos. Le nuove disposizioni, dice Hugony, in alcuni spazi possono essere attuate con facilità. Mentre in altri richiedono molto più tempo per formare il personale e predisporre spazi adeguati alle misure di distanziamento sociale.

Sindacati: «Servono 12 miliardi per la scuola»

Potrebbe essere molto costoso il ritorno a scuola previsto dal ministero dell’Istruzione per settembre. L’idea di sdoppiare classi di infanzia e primaria costerebbe 3 miliardi, altri 2 e mezzo invece per gli organici della scuola. Una riorganizzazione dell’intero sistema che vedrebbe un esborso di altri 5 miliardi e mezzo. Sono questi i dati forniti dati sindacati che chiedono un tavolo d’urgenza per trovare «un commissario per decidere e riconoscere le problematiche».

Confindustria: -8% Pil secondo trimestre. Livelli di ricchezza indietro di 40 anni

«Nel secondo trimestre c’è da attendersi una caduta del PIL italiano di almeno 8 punti percentuali». A lanciare l’allarme sugli effetti del lockdown prolungato per il Coronavirus è Confindustria che pubblica oggi i risultati dell’Indagine Rapida sulla Produzione industriale. L’organizzazione avverte come sia necessario «fare di tutto per sostenere adeguatamente imprese e famiglie; l’alternativa è un impoverimento generale e duraturo che riporterà i livelli di ricchezza indietro di quarant’anni».

Renzi a Spadafora: «Sul calcio non si permetta, decidono le Camere»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI/Il leader di Italia Viva Matteo Renzi

Sul campionato di calcio «credo che il Parlamento debba riunirsi e discutere: io sono perché il campionato riparta. Il calcio non è un giochetto per addetti ai lavori, ci sono interesse enormi che si muovo dietro questa vicenda», dichiara il senatore Matteo Renzi ospite di L’Aria che tira. Il leader di Italia Viva si rivolge poi al ministro dello Sport: «Spadafora come si permette di dire che non se ne parla? Può dire la sua opinione, non è il padrone del calcio!». E aggiunge: «In democrazia un ministro non decide da solo: decide il Parlamento, i tecnici e chi capisce di calcio categoria di cui non mi pare lui sia rappresentante».

Veneto: quasi 400mila tamponi, terapie intensive sotto quota 100

ANSA/ALESSANDRO DI MEO/Il presidente del Veneto Luca Zaia

Con 5mila tamponi in più rispetto a ieri, il Veneto ha raggiunto quota 383.442 test totali. Il numero dei casi è salito a 18.373, più 55 nelle ultime 24 ore. A comunicarlo è il presidente della Regione Luca Zaia durante la sua conferenza stampa quotidiana. I ricoverati sono 1.056, mentre le persone in terapia intensiva sono scese per la prima volta da inizio epidemia sotto quota 100, per un totale di 99. I dimessi sono 2.703. Il bilancio totale delle vittime è di 1.528.

Fonte: Regione Veneto

Zaia: «In 10 giorni ci giochiamo il futuro»

«In questa prossima settimana, o 10 giorni, ci giochiamo il futuro», ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, riferendosi al primo giorno di avvio della Fase 2. «Oggi – ha aggiunto – iniziamo un percorso di sorveglianza estrema, di grande preoccupazione per il rispetto delle regole, degli accorgimenti che sono stati suggeriti». «Se ci fosse una recrudescenza dei ricoveri, nelle terapie intensive – ha concluso Zaia – dobbiamo tornare a misure restrittive».

Viminale: «15 milioni di controlli dall’11 marzo»

Sono 15 milioni i controlli messi in campo dalle forze dell’ordine a partire dal lockdown imposto lo scorso 11 maggio. Con l’inizio della Fase 2, e di un allentamento delle misure restrittive, così come degli spostamenti, il ministero dell’Interno ha ringraziato tutti i membri delle autorità, uomini e donne, che in quasi due messi di quarantena hanno effettuato controlli su persone e attività e verificato la validità delle autocertificazioni.

Spallanzani: 100 positivi, 394 dimessi

ANSA / FABIO FRUSTACI/Ospedale Spallanzani

Per l’ospedale Spallanzani di Roma, che proprio oggi ha annunciato di aver individuato degli anticorpi che bloccano il virus, è entrato nella sua fase 3. L’istituto romano accoglierà ora i pazienti positivi provenienti da altri presidi sanitari e sociosanitari del Lazio. Al momento nell’ospedale ci sono in cura 157 persone, di cui 100 positive a altre 53 sottoposte a indagine. Altri 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio. Il numero dei dimessi è salito a quota 394.

Gualtieri, cassa integrazione a 4 milioni di autonomi

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Il governo, oltre a una cassa integrazione «a tutti i dipendenti, a tutte le tipologie di imprese, anche molto piccole», ha introdotto pure «un’indennità per una platea molto ampia di lavoratori autonomi, siamo sopra i quattro milioni di persone se si sommano gli oltre 3,5 milioni che l’hanno dall’Inps, gli ‘ordinisti’ che la ricevono dalle casse e le pratiche che avevano un errore originario di imprecisione o di Iban, oltre all’ultima componente del reddito di ultima istanza». A dirlo è il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

«Nel decreto che stiamo completando ci saranno misure molto importanti a sostegno delle imprese anche sotto forma di contributi a fondo perduto a sostegno della capitalizzazione, degli investimenti e dell’innovazione». Per il titolare del Mef le misure a sostegno della liquidità dei due precedenti decreti «al netto delle difficoltà iniziali stanno dando i primi frutti attesi».

Abi, 72mila domande al fondo di garanzia Pmi

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il direttore generale dell’Abi Giovanni Sabatini

Le domande pervenute, al 3 maggio, al Fondo garanzia Pmi sono state 72.660, per un totale di più di 4,6 miliardi di finanziamenti. A dirlo è l’Abi citando i dati del Mediocredito Centrale. 52.313 sono le domande di garanzia per i finanziamenti fino a 25mila euro corrispondenti a 1 miliardo e 100 milioni di finanziamenti.

Bellanova all’attacco: «Regolarizzare subito 600mila migranti irregolari»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | La Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova

Arriva l’ultimatum della ministra Teresa Bellanova al governo Conte – di cui fa parte – sulla questione regolarizzazione migranti nell’agricoltura. «Braccianti irregolari che lavorano nei nostri campi. Donne che stanno nelle nostre famiglie come badanti e sono in nero. Chiedo che siano regolarizzati subito con permessi di soggiorno temporanei di sei mesi rinnovabili per altri sei mesi», dice la ministra renziana, che in questa battaglia, ricorda la Repubblica, sa di poter contare sulla collega del Viminale, Luciana Lamorgese nelle cui mani per competenza sono le misure sulla regolarizzazione dei migranti.

«Per me è una questione che va risolta in queste ore. Cos’altro vogliamo aspettare?». La richiesta è di risolvere il tema di una sanatoria che dovrebbe riguardare circa 600mila irregolari con un provvedimento dedicato, anche se Bellanova starebbe provando a far inserire nel decreto Maggio, il Cura Italia bis su cui sta lavorando l’esecutivo, la norma che faccia emergere il lavoro nero degli immigrati irregolari, regolarizzandoli.

De Donno: «La terapia con il plasma funziona»

«In terapia intensiva c’è un ragazzo di 28 anni che si chiama Francesco. Giovedì era in un reparto Covid, venerdì la situazione è precipitata. Abbiamo chiesto al Comitato etico di poter usare il plasma, ci hanno dato il consenso. E dopo 24 ore era già sfebbrato e stava bene, oggi (ieri, ndr ) lo abbiamo svezzato dal ventilatore. È un ragazzo arrivato qui senza altre patologie oltre al Covid, doveva essere intubato e invece fra due giorni lo potremo restituire ai genitori. Sta così bene che poco fa mi ha mandato un messaggio scherzoso sul telefonino».

A raccontarlo, in un’intervista a Corriere della Sera e Tempo, è Giuseppe De Donno, direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria all’ospedale Carlo Poma di Mantova. «Assieme all’ospedale San Matteo di Pavia abbiamo appena chiuso la prima sperimentazione partita all’inizio di aprile su un gruppo di pazienti critici», spiega De Donno. «Un centinaio di pazienti in tutto trattati con il plasma iperimmune, cioè che viene dal sangue di pazienti che sono stati contagiati e sono guariti. La cura funziona», sottolinea De Donno.

«In tutto questo mese non abbiamo avuto decessi fra le persone trattate. E i segni clinici tendono a sparire dalle 2 alle 48 ore dopo il trattamento». «Abbiamo sottoposto tutto alla comunità scientifica, siamo in attesa di pubblicazione. Però non possiamo alimentare false speranze. Mi spiego: se la malattia ha lavorato a lungo fino a compromettere la funzionalità degli organi non c’è plasma che tenga», avverte il medico.

Rezza (Iss) frena: «Virus morirà a luglio? Non ci sono evidenze»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ISS Giovanni Rezza in conferenza stampa con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli

Giornali ed esperti rilanciano la possibilità che il Coronavirus muoia con il caldo. «Se ci sono colleghi stimati che hanno dono della preveggenza, benissimo. Se morirà a giugno faremo una grande festa», dice Giovanni Rezza, direttore dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), durante la trasmissione Agorà, su Rai Tre. «Anche io vorrei che scomparisse ma non credo questo sogno possa realizzarsi molto presto. Dobbiamo quindi raddoppiare, triplicare gli sforzi per arginarne la diffusione», dice l’esperto, mentre chiarisce che non ci sono prove su collegamenti problematici tra aria condizionata e diffusione del virus.

Rezza non nasconde «preoccupazione» per l’inizio della Fase 2: «Se da una parte c’è bisogno di riaprire il Paese, vediamo anche che questo virus sta ancora circolando», dice Rezza. «I cittadini devono aver comportamenti responsabili: distanziamento, lavaggio delle mani, mascherine in luoghi pubblici. Dall’altra parte la sanità pubblica deve esser pronta a intercettare a livello territoriale un possibile ritorno in campo del virus».

Whats’s “fratacchione”?

ANSA / CIRO FUSCO | Il governatore della Campania Vincenzo De Luca

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è uno dei protagonisti – social – di questa fase 1 appena chiusa, con i suoi interventi video “coloriti” per tenere i campani a casa a causa dell’emergenza Coronavirus. E colpisce ancora. Ieri ha chiamato “fratacchione” Fabio Fazio, parlando della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Ed è subito boom di ricerche sul significato del termine.

Un vaccino Italiano funziona sulle cellule umane

ANSA/MATTEO CORNER | Un prelievo ematico per i test sierologici per verificare la presenza di anticorpi

Arriva una prima buona notizia nella sperimentazione di uno dei tanti vaccini contro il Coronavirus. Per la prima volta al mondo un candidato vaccino contro il nuovo coronavirus ha neutralizzato il virus nelle cellule umane. A dirlo è stato l’amministratore delegato dell’azienda Takis di Pomezia Luigi Aurisicchio. Il test eseguito allo Spallanzani di Roma è stato possibile grazie all’esperienza dell’istituto, spiega ancora, che dopo avere isolato il virus ha messo a punto un metodo per verificare l’efficacia di vaccini e molecole direttamente sul virus.

Non solo: gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano dell’azienda Takis funzionano: a indicarlo sono i test eseguiti nel laboratorio di Virologia dello Spallanzani. Questo risultato rappresenta per il momento il livello più avanzato raggiunto nella sperimentazione di un candidato vaccino nato in Italia. I test sull’uomo sono pianificati – come comunicato nei giorni scorsi – e previsti non prima di luglio – oggi si specifica dopo l’estate.

Pubblicate linee guida, 32 pagine per ripresa sport

ANSA / MATTEO BAZZI | Una fase di gioco di Inter – Juventus

Arriva il protocollo del ministero dello Sport per la ripresa del settore: 32 pagine di linee guida che servono a regolare il lento ritorno agli allenamenti in tempi i Coronavirus, in sicurezza e in tempi di necessaria convivenza con il virus. Ci sono le norme igieniche e le regole per gli ingressi scaglionati nei luoghi in cui si svolge l’attività sportiva, insieme alle indicazioni medico-scientifiche necessarie e specifiche per lo sport.

Le linee guida del governo per la ripresa dell’attività sportiva

Lamorgese: «Fase delicatissima, appello al rispetto delle regole»

EPA/DOMENIC AQUILINA | La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese

La fase 2 dell’emergenza Coronavirus sarà la fase della responsabilità, scandisce Conte. A unirsi all’appello anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: «Mi appello ancora una volta all’autocontrollo dei singoli cittadini per quanto riguarda il rispetto rigoroso delle norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria. Che non è finita», dice la titolare del Viminale in un’intervista a La Stampa.

I controlli per la salute pubblica

«Dobbiamo proteggerci e proteggere gli altri dal contagio, mantenendo quegli stili di vita che abbiamo già responsabilmente modificato nella prima fase dell’emergenza». I controlli nella fase 2 «hanno il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica», dice Lamorgese. «L’indicazione del ministero è che le verifiche dovranno essere svolte con equilibrio tenendo conto delle singole situazioni. Per questo si dovrà far rispettare in modo rigoroso il divieto di assembramento, garantendo il necessario distanziamento tra le persone e l’adozione di tutte le cautele anche attraverso le misure di protezione individuale previste».

L’autocertificazione è ancora necessaria

Sull’auto-dichiarazione e perché è ancora necessaria: «è uno strumento che tutela anche in questa seconda fase dell’emergenza sanitaria lo stesso cittadino sottoposto a controllo», spiega la ministra. «Serve, tra l’altro, a dichiarare che non si sta violando la quarantena». E poi alcune specifiche: non si potrà andare nelle seconde case perché «non è una necessità» al netto di «indifferibili esigenze di manutenzione», e solo «per il tempo necessario». E le vacanze quest’estate? «Dipende dai nostri comportamenti. Dobbiamo rimanere estremamente vigili e responsabili in questa delicatissima fase».

Fase 2, bicicletta occasione persa o rivoluzione?

ANSA/Mourad Balti Touati | Un cittadino milanese in bicicletta

I trasporti pubblici reggeranno alla prova della convivenza con il Coronavirus? A Milano si è cominciato a lavorare sul potenziamento delle ciclabili in vista della Fase 2. «Non sarà certo un obbligo andare in bici ma, se si vuole far funzionare le cose, è chiaro che è sconsigliabile che chi è in salute prenda l’auto per spostamenti inferiori ai 5 km nei prossimi mesi», dice Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, città che ha tra i piani di sviluppo più ambiziosi.

A Bologna si tira fuori dai cassetti il piano per la ciclabili del 2016. A Roma è stata approvata pochi giorni fa «una delibera con primo piano straordinario da 150 km di nuove corsie ciclabili per dare impulso immediato alla mobilità sostenibile nella fase 2», conferma su Facebook Pietro Calabrese, assessore alla Città in movimento di Roma Capitale. La sindaca Virginia Raggi parla della ciclabilità come uno dei pilastri della ripartenza della Capitale. Chi fa attivismo da anni per la mobilità sostenibile spera, con scetticismo. I primi cantieri sono attesi a breve.

Conte: «È l’ora della responsabilità»

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il premier Giuseppe Conte

Lo aveva anticipato con un messaggio su Facebook, lo ribadisce in un’intervista al Corriere della Sera: «La ripartenza del Paese è nelle nostre mani. Tocca a noi decidere se vogliamo che sia risolutiva e definitiva. Se vogliamo evitare dolorosi passi indietro adesso più che mai servono collaborazione, senso di responsabilità, rispetto delle regole da parte di tutti», dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

«Non è una fase meno complessa di quella che si sta chiudendo, ma finora la risposta della popolazione è stata molto efficace e confido continui ad esserlo», dice il premier. Da oggi «i cittadini saranno i veri protagonisti della Fase 2. Sino ad ora abbiamo ottenuto buoni risultati con le misure restrittive. Adesso però saremo tutti chiamati ad un surplus di attenzione».

Per il presidente del Consiglio «più che a decreti e a ordinanze dobbiamo puntare ai principi di autotutela e di responsabilità: occorrono comportamenti appropriati, infatti, per tutelare sé stessi e senso di responsabilità per proteggere gli altri. Non dobbiamo sperperare in pochi giorni quello che abbiamo faticosamente guadagnato in 50 giorni».

Nella fase 1 «è stato inevitabile puntare sull’etero-disciplina, vale a dire su norme imposte dallo Stato per garantire il contenimento del virus e la mitigazione del rischio. Era una fase in cui non era diffusa tra la popolazione la conoscenza delle modalità di diffusione del contagio. Adesso che i mass media hanno contribuito a diffondere una più approfondita conoscenza, invece, si può puntare più decisamente sull’autodisciplina, vale a dire sul senso civico e sull’educazione della popolazione che ben conosce i rischi del contagio».

Fase 2: a Roma controlli anti-assembramento e più auto

Open/Angela Gennaro | Porta Maggiore, Roma

Più auto in giro nella Capitale e più passeggeri in transito stamattina alla stazione Termini, a la situazione resta scorrevole. Traffico più intenso sulle vie consolari, su Salaria, Prenestina, via Cristoforo Colombo in direzione Roma e sulla Tangenziale est. Controlli fin dalle prime luci dell’alba per questa Italia che lentamente riapre. A Roma nei principali snodi ferroviari e non solo, ai capolinea di bus e alle fermate della metropolitana sono scattati controlli e misure di sicurezza, principalmente per evitare assembramenti e per controllare ingressi e uscite.

Sotto controllo anche parchi, ville storiche e i locali che possono riaprire per la vendita d’asporto. Massima l’attenzione anche ai capolinea dei bus – che possono circolare fino alle 23.30 con capienza ridotta – e stazioni metro. I negozi che riaprono potranno allungare l’orario e chiudere alle 21,30, mentre riaprono anche i parchi. È possibile fare passeggiate e jogging all’aperto, rispettando le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti, mentre rimarranno chiuse le aree gioco per bambini. Qui tutti i provvedimenti presi nella Capitale.

Al via la fase 2

ANSA/ANGELO CARCONI

Parte la Fase 2, con un primo allentamento delle restrizioni dopo lo stretto lockdown che ha costretto l’Italia chiusa in casa per la lotta alla pandemia di Coronavirus. Si teme l’esodo dal Nord al Sud negli spostamenti possibili fuori Regione per raggiungere il proprio domicilio o residenza, oltre ai comprovati motivi di lavoro e per urgenti motivi sanitari. A Milano, alla Stazione Centrale, si è creata in mattinata una fila – ordinata e distanziata – di un centinaio di persone per i controlli prima di accedere al Freccarossa delle 7.10, il primo dei tre treni che collegano Milano con Roma e con Napoli per la giornata di oggi.

Azzolina: «Soluzioni flessibili in base a età e territori»

A settembre a scuola ma con soluzioni flessibili. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina torna a chiarire come si svolgerà il tanto atteso ritorno tra i banchi dopo l’emergenza Coronavirus. «Per tornare a scuola a settembre in piena sicurezza stiamo immaginando soluzioni flessibili che si dovranno necessariamente adattare alle varie fasce d’età degli studenti – scrive Azzolina su Facebook – alle strutture scolastiche e anche alla specificità delle diverse realtà territoriali. Oltre, naturalmente, alla minaccia di contagio».

Il plasma dei pazienti guariti nella lotta al virus

Non si ferma la ricerca di un farmaco per sconfiggere il Covid19. Tra le terapia che più stanno avendo “successo” in questi giorni ci sono quelle legate all’utilizzo del plasma dei pazienti guariti, ovvero coloro che hanno sviluppato gli anticorpi contro il virus. Notizie che come spesso accade circolano velocemente sui canali social, e su Whatsapp, venendo presentate come ricette miracolose. Ma la ricerca ha ancora molta strada da fare e le sperimentazioni sono solo alle prime battute. C’è dunque tanta positività nell’ambiente scientifico per questa terapia. Tuttavia, va evidenziato come ci siano anche molti ostacoli.

Il nuovo modulo per l’autocertificazione

Nuova fase, nuovo modulo di autocertificazione. Sul sito del Viminale è ora disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile da domani, 4 maggio, giorno dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Come sempre, l’autodichiarazione sarà in possesso degli agenti di polizia e anche stavolta è possibile compilarla al momento del controllo.

Come specificano le autorità, comunque, il “vecchio” modello è ancora valido: basterà barrare le voci non più attuali. o barrando le voci non più attuali.

Fase 2, Viminale: le regole per lo sport all’aperto e per il rientro a casa

ANSA, Riccardo Antimiani | Villa Doria Pamphilj, Roma, 2 maggio 2020

Inizia a sbloccarsi il nodo sullo sport. Come specificato dal Viminale, a partire dall’inizio della Fase 2 da Coronavirus, sarà permesso fare attività sportiva da soli o in coppia, sempre risputando la distanza fisica di almeno due metri. Via libera anche agli allenamenti per tutti gli sport, che però dovranno svolgersi a porte chiuse ed evitando assembramenti.

Concesse anche le passeggiate nei parchi e giardini pubblici nel rispetto delle distanze di almeno un metro. Per quanto riguarda gli spostamenti interregionali per raggiungere congiunti o domicili, il Ministero ha specificato che una volta arrivati «non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova».

Fase 2, ecco chi sono i congiunti e cosa si può fare

Ansa | I controlli della Polizia di Stato a Roma

Il governo ha chiarito le novità in vista dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. A partire dal 4 maggio, si potrà far visita ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione, ma sarà possibile vedere i familiari solo per motivi di reale necessità. «Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti – si legge nella nota di Palazzo Chigi – che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine».

