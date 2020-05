Sono 81.266 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, i guariti salgono a quota 109.039. In Lombardia 62 deceduti e 264 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Primario policlinico Milano: «Tra due settimane chiusura ospedale in Fiera». Crisi nel turismo: Solo il 20% degli italiani riuscirà ad andare in vacanza. Federfarma: «Si è agito tardi sul prezzo delle mascherine». Sileri: «Dal primo giugno penso saranno possibili spostamenti anche al di fuori della Lombardia»

Milano, primario policlinico: «Tra due settimane chiusura ospedale in Fiera»

L’ospedale in fiera a Milano, aperto per gestire l’emergenza sanitaria da Coronavirus, che al momento ospita cinque pazienti, smetterà l’attività nel giro di un paio di settimane. A dirlo è Antonio Pesenti, direttore della Rianimazione del Policlinico di Milano, che gestisce la nuova struttura realizzata nei padiglioni fieristici. «Io penso che noi a breve chiuderemo l’attività della Fiera se le cose vanno avanti così e a breve intendo entro un paio di settimane», ha detto in un’intervista a Fanpage.

Maxi inchiesta Rsa: pm Milano al lavoro su cartelle cliniche

Sono iniziate oggi le analisi di centinaia di cartelle cliniche, da parte del pool di esperti nominati dalla Procura di Milano, per la maxi inchiesta con più filoni sulle morti di anziani nelle Rsa milanesi, tra cui il Pio Albergo Trivulzio. Nei giorni scorsi il dipartimento guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano ha dato un incarico di consulenza a tre medici di medicina legale dell’Università di Verona, a un epidemiologo milanese e a un medico di medicina del lavoro della Lombardia. E in queste ore i consulenti dei pm hanno iniziato a visionare l’imponente mole di carte sequestrate con le perquisizioni nelle strutture dei giorni scorsi.

Spadafora: «1 miliardo di risorse per lo sport»

«Il campionato di calcio riprenderà, se riprenderà, solo se saranno state adempiute una serie di misure, ovvero misure di sicurezza e il protocollo», ha dichiarato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora durante l’informativa al Senato. «Una sottovalutazione – ha aggiunto – che ha portato alla quarantena per molte squadre, vogliamo evitare situazioni di questo genere». Per quanto riguarda la ripresa dell’intero mondo dello Sport, Spadafora ha chiarito che «complessivamente tra risorse ordinarie e straordinarie arriviamo a circa un miliardo di euro di risorse complessive. Tra queste, il bonus ai lavoratori sportivi. Ad oggi già stato dato il bonus ad oltre 75.000 lavoratori sportivi».

Sala: «Per la Regione test sierologici non inutili se li fanno i privati»

Ancora tamponi e test sierologici. Il sindaco di Milano è tornato su una delle questioni più scottanti per l’avvio della Fase 2 sull’emergenza Covid19. «Lo faccio oggi non a caso in quanto ieri Regione Lombardia ha detto, attraverso il suo assessore al Welfare, che c’è un’apertura affinché i privati facciano i test – ha spiegato -, dicendo però che se li pagano loro, 63 euro a test e che se ne prendono la responsabilità». Questo secondo Sala «è un po’ bizzarro perché lo stesso assessore pochi giorni fa ha detto “invito tutti a non farli, li ritengo inutili” – ha concluso -, se però li fanno i privati possono essere utili, chissà»

Eurostat, crollo produzione industriale: Italia peggiore in Europa

A marzo la produzione industriale nei 19 Paesi dell’Eurozona ha visto un crollo storico, diminuendo dell’ 11,3% su febbraio e del 12,9% rispetto a un anno prima. Il primato peggiore spetta all’Italia, che secondo i dati diffusi oggi da Eurostat ha visto un calo del 28,4%. Su base annua a fare peggio è stato solo il Lussemburgo con un meno 32,7%. Nell’insieme dell’Ue la flessione della produzione è stata del 10,4% a marzo e dell’11,8 rispetto a un anno prima.

Istat: +73% chiamate al numero antiviolenza in lockdown

Durante il lockdown sono state 5.031 le telefonate al 1522, il numero anti violenza, il 73% in più sullo stesso periodo del 2019. Le vittime che hanno chiesto aiuto sono 2.013 (+59%). Tale incremento, specifica l’Istat, non è necessariamente direttamente attribuibile a maggiore violenza ma alle campagne di sensibilizzazione che hanno fatto sentire le donne meno sole.

Trenitalia: -2 miliardi di fatturato a fine anno

Con il lockdown totale, uno dei settori più condizionati e colpiti dalle chiusure è quello del turismo e dei trasporti. «Questa emergenza ha comportato per Trenitalia una forte, significativa ricaduta a livello economico-finanziario sia in termini di riduzione dei ricavi operativi che di sostenibilità dei flussi di cassa », ha detto l’amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, in audizione alla Commissione Lavori pubblici del Senato, spiegando che la domanda di mobilità potrà tornare ai livelli pre-crisi “non prima del 2022”. «Abbiamo perso circa 10 milioni di euro al giorno, nel periodo di lockdown, per la mancata vendita dei biglietti. Solo nei mesi di marzo e aprile abbiamo registrato una perdita di fatturato di 500 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2019 che, proiettata a fine anno, vale quasi 2 miliardi»».

Confcommercio: solo il 20% degli italiani potrà andare in vacanza

La stagione turistica sarà tutta in perdita. A dirlo è la Confcommercio in audizione alla Commissione Industria del Senato spiegando che finita l’emergenza sanitaria «ci sarà il problema di riempire le stanze degli alberghi». Potrà andare in vacanza, ad esclusione di chi ha le seconde case, solo il 20% degli italiani. Nel settore turistico – ha spiegato Alberto Corti, responsabile turismo dell’associazione – a causa dell’emergenza da Covid, le perdite potrebbero essere di 120 miliardi da qui a fine 2020.

Andreoni: «Ventilazione ne fa aumentare la corsa. Vanno evitati i ventilatori»

«Più che il condizionatore andrebbe evitata la ventilazione, che fa aumentare la distanza percorsa dal virus. Mettersi sottovento spinge le particelle che possono così viaggiare oltre il metro e mezzo». A chiarirlo è Massimo Andreoni, ordinario di malattie Infettive dell’Università di Roma Tor Vergata e direttore scientifico della Società Italiana di medicina infettiva e tropicale (Simit), alla trasmissione Agorà.

Dl Rilancio: Cdm al via alle ore 14

È previsto in programma alle 14 il Consiglio dei Ministri che darà il via libera al Dl Rilancio, il maxi-decreto volto a sbloccare 55 miliardi per dare una risposta alla crisi economica innescatasi dall’emergenza Coronavirus in Italia. L’incontro era inizialmente previsto per ieri, 12 maggio.

Federfarma: «Si è agito tardi sul prezzo delle mascherine»

«Era giusto imporre il prezzo calmierato alle mascherine, ma era giusto imporlo prima e non a mercato in corso. Perché è chiaro che, a mercato in corso, il meccanismo non funziona». A dirlo è Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma, durante la trasmissione Agorà sui Rai Tre, in in merito alla mancanza di mascherine chirurgiche nelle farmacie italiane, il cui prezzo imposto di 50 centesimi più iva è stato definito da un’ordinanza firmata il 28 aprile da Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

Trieste, nave trasformata in un ospedale per gli anziani delle Rsa. Ma i triestini protestano

La nave Allegra del gruppo Msc Crociere si è trasformata in una Rsa in mezzo al mare. Il Friuli Venezia Giulia ha affittato per 700mila euro al mese la nave per ospitare gli anziani presenti nelle Rsa. Tuttavia, i triestini sembrano non aver apprezzato l’idea. Su Change.org è nata una petizione che ha già raccolto migliaia di firme contro la nave-lazzaretto. La consigliera dem Laura Formulari attacca: «Comunque andrà, il presidente Fedriga e l’assessore alla sanità Riccardi chiedano scusa a Trieste»

Sileri: «Dal primo giugno spostamenti tra Regioni, anche dalla Lombardia»

Uno dei nodi da sciogliere dei prossimi passi della Fase 2 è lo spostamento tra regioni. Secondo il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital, dal primo giugno gli spostamenti interregionali saranno permessi anche dalla Lombardia. «Dal 18 maggio faremo un passo avanti e di questo ne sono sicuro e per fine mese ci sarà maggiore libertà. Ovviamente non posso garantire oggi la libertà del movimento fra diversi Regioni perché è un momento di osservazione; è una fase 2 molto iniziale e ci sono 12 regioni che hanno meno di 12 infetti», ha detto Sileri.

Borsa di Milano apre in calo: -1,17%

L’indice Ftse MIb di Piazza Affari ha aperto con una flessione dell’1,17% a 17.353 punti. Sale invece a 244 punti lo spread tra il differenziale tra Btp e Bund decennali, con un tasso di rendimento per i titoli italiani dell’1,91%.

Confcommercio: rischio 420mila posti in meno

Sono circa 270mila le imprese a rischio nel commercio e nel turismo a causa dell’emergenza Covid19. A dirlo è Enrico Postacchini, membro di Giunta di Confcommercio in una audizione alla Commissione Industria del Senato. I posti di lavoro in bilico sono invece 420mila. Postacchini chiede interventi immediati a ristoro delle perdite subite. «Gli operatori hanno perso la pazienza – ha detto – non hanno visto nulla oltre ai 600 euro».

Arcuri: «Il governo mi ha lasciato solo»

Lasciato solo a gestire l’ennesima polemica sulla mancanza di mascherine. È quanto avrebbe confidato il il Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri ieri ad alcuni collaboratori poco prima della conferenza stampa, riferisce il giornale La Stampa. «Capisco che il governo in queste ore ha da fare con il decreto e nessuno ha tempo per altro, perché stanno litigando, ma qui il problema è che sono stato lasciato solo». Attorno a lui, denuncia, solo un grande silenzio. Arcuri ha chiarito che non è «il Commissario a dover rifornire le farmacie di mascherine. Mi interessa che arrivi il messaggio che sul prezzo nessuno può speculare».

Cassa integrazione: ipotesi versamenti erogati dall’Inps

Quale saranno i modi e i tempi dell’erogazione della cassa integrazione? Con il Dl Rilancio sono 10 miliardi le risorse stanziate per il rinnovo della Cig. Ma «c’è un ritardo inaccettabile – aveva dichiarato Luigi di Maio – Ed è inaccettabile che la gente negli ultimi due mesi non abbia ancora ricevuto la cassa integrazione». Secondo il Messagero per accelerare i versamenti potrebbe entrare in gioco l’Inps a cui potrebbe essere affidato il compito di pagare le Cigd al posto delle Regioni.

Mascherine, in bilico l’accordo tra Arcuri e i distributori

Il commissario straordinario per l’emergenza ha convocato per le 15 di oggi pomeriggio i distributori di mascherine per trovare un accordo definitivo sulla distribuzione dei dpi al prezzo di 50 centesimi. Secondo Arcuri i distributori avrebbero mancato di mantenere la promessa di fornire 18 milioni di pezzi per l’inizio della Fase 2. Solo due milioni sono stati messi in vendita. «Sono inaccettabili» le accuse da parte del commissario, dicono i distributori. Nell’accordo di inizio maggio, di fronte a un prezzo finale di vendita tanto basso, Arcuri si era impegnato a risarcire quei farmacisti che ne avessero già comprate a un prezzo più elevato, e anche, nel caso, a provvedere all’approvvigionamento del sistema, come scritto, appunto, nell’accordo. Arcuri «non si è mai impegnato a farlo», raccontano a Repubblica

Gentiloni: «Per la ripresa serve un Recovery Fund da mille miliardi»

Serve un Recovery Fund «da almeno mille miliardi» con fondi già dai «prossimi mesi». A dirlo è Paolo Gentiloni in un’intervista a La Stampa. Il commissario Ue agli Affari economici chiede che venga adottato un nuovo strumento per consentire investimenti privati nel sostegno alle aziende in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Questa recessione ha un «carattere disomogeneo», e sarà tale anche la ripresa, spiega Gentiloni. Ed è questa disparità che è «una minaccia esistenziale alle fondamenta dell’Unione».

Dl Rilancio: c’è l’accordo su migranti e aiuti alle imprese

È arrivata nella notte l’intesa per il Dl Rilancio. Lo schema prevede 10 miliardi per la Cassa integrazione. Due saranno destinati al sostegno dei negozi e delle attività produttive per adattarsi alle misure anti Coronavirus. altrettanti per per misure fiscali. 2,5 per turismo e cultura, 5 per sanità e sicurezza. In totale una maxi-manovra da 55 miliardi, che ne mobilita 130 di liquidità. Luce verde anche per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri dopo il segnale di disgelo arrivato da Vito Crimi, capo politico del M5S. Un accordo che non riguarderà solo il settore agricolo ma anche colf e badanti.

Papa Francesco: «Prego per studenti e insegnanti»

Anche oggi Papa Francesco ha rivolto una preghiera alle persone in difficoltà e alle fasce più deboli colpite dall’emergenza Coronavirus. «Preghiamo oggi per gli studenti, per i ragazzi che studiano e per gli insegnanti, che devono trovare nuove modalità per andare avanti nell’ insegnamento. Il Signore li aiuti in questo cammino, gli dia coraggio e anche un bel successo», ha detto il Pontefice nell’introduzione della messa a Santa Marta.

Decreto Rilancio, ecco i punti del contendere

Non si trova la quadra sul decreto Rilancio, la manovra mostre che contiene provvedimenti anti-Covid-19 del valore di 55 miliardi su cui da tempo il governo è al lavoro. Un maxidecreto che conterrà provvedimenti su famiglie, imprese, sanità, crisi economica, ciò, turismo e molto altro ma che non riesce a vedere la luce, rinvio dopo rinvio. Ma quali sono. I punti del contendere?

Prima di tutto il nodo, sollevato dai renziani, della regolarizzazione dei lavoratori stranieri, ormai al centro delle cronache da giorni. Secondo punto, non in ordine di importanza: mancherebbero le coperture, per esempio per gli incentivi al personale sanitario. Non un dettaglio. Last but not least, i comuni lanciano l’allarme: sono sul lastrico, dicono, mentre esplode la polemica sul settore turistico.

Dl Rilancio, i sindaci a Conte: «Servizi essenziali a rischio»

Il presidente dell’Anci Antonio Decaro, il delegato alla finanza locale, i sindaci delle città metropolitane e tutti i presidenti delle Anci regionali hanno inviato un’altra lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte in rappresentanza dell’intera categoria. Il riferimento è alla difficile gestione della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus nei vari comuni: «Il governo ci ascolti – scrivono -, potrebbe saltare l’erogazione di servizi essenziali. Non vorremmo ritrovarci a gestire “pericolosi assembramenti” di rifiuti lungo le strade delle nostre città».

Speranza: «Nel dl Rilancio 3,24 miliardi per sanità e assunzione di 9.600 infermieri»

Nel testo del Decreto Rilancio, in attesa di essere approvato dal Consiglio dei Ministri, sono previsti «3,25 miliardi per la sanità, più di quanto non sia stato stanziato negli ultimi 3 anni dalle manovre economiche. Circa 1,5 miliardi per gli ospedali pubblici e altrettanti per l’assistenza territoriale, nonché per l’assunzione di 9.600 infermieri e l’aumento del 115% dei posti in terapia intensiva negli ospedali italiani». A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo durante la trasmissione di La7, DiMartedì.

Speranza ha poi spiegato che il piano per l’implementazione dei servizi sanitari territoriali prevede la presenza di «8 infermieri di continuità ogni 50mila abitanti». Quanto all’assistenza delle persone con età superiore ai 65 anni, il ministro della Salute ha osservato come l’Italia, prima dell’emergenza Covid-19 si trovasse «2 punti percentuali sotto la media Ocse, cioè al 4%, mentre ora con questi interventi passeremo al 6,7%, ossia sopra la media dei Paesi industrializzati».

Speranza: «Dati in discesa ma si riferiscono ancora al lockdown»

«I dati del monitoraggio con le Regioni ci dicono che i contagi sono in discesa – prosegue il ministro della Salute – ma questi dati si riferiscono ancora al lockdown e solo dal prossimo fine settimana, a partire da giovedì, avremo i dati relativi ai giorni della riapertura: le scelte che faremo in questo fine settimana saranno dettate dall’evidenza scientifica».

«Dal 18 maggio – sottolinea Speranza – verrà data maggior autonomia alle Regioni, perché sono state impattatate in modo diverso. Quelle meno colpite dal contagio potranno avere una riapertura più veloce – osserva il ministro della Salute – ed eventualmente bisognerà fare delle distinzioni non solo tra Regioni, ma anche tra province».

Campania: 4.615 casi positivi, 393 decessi e 2.345 guariti sin dall’inizio della pandemia

Con 13 nuovi casi positivi, il numero totale delle persone contagiate da Covid-19 sin dall’inizio dell’epidemia in Campania è pari a 4.615 persone. Di questi, 393 pazienti sono deceduti, mentre sono state registrate 2.345 guarigioni (di cui 2.022 totalmente guariti e 323 clinicamente guariti). Attualmente 414 persone sono ricoverate con sintomatologia, 20 in terapia intensiva, mentre 1.443 persone si trovano in isolamento domiciliare. Il numero di persone risultate positive sin dall’inizio della pandemia in Campania risulta così ripartito nelle varie province:

Napoli : 2.541 (di cui 967 Napoli città e 1574 Napoli provincia);

: 2.541 (di cui 967 Napoli città e 1574 Napoli provincia); Salerno : 667;

: 667; Avellino : 504;

: 504; Caserta : 432;

: 432; Benevento : 192;

: 192; In corso di verifica: 279.

Abruzzo: 3.115 casi positivi, 370 decessi e 1.197 guariti sin dall’inizio dell’emergenza

Nelle ultime 24 ore in Abruzzo si sono registrati +8 casi di positività al Covid-19. Secondo il bollettino ufficiale, complessivamente, sin dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono riscontrati 3.115 casi positivi, di cui 1.548 attualmente positivi. 222 pazienti sono ricoverati con sintomatologia presso le strutture ospedaliere abruzzesi, mentre 8 sono i pazienti in terapia intensiva. 1.318 sono invece le persone in isolamento domiciliare. 1.197 i pazienti guariti, di cui 221 diventati asintomatici ma non negativizzati e 976 risultati negativi a due tamponi consecutivi. Il numero dei pazienti deceduti è invece di 370 persone. Il numero complessivo di tamponi svolti dalla regione è stato di 50.295 test.

Pregliasco: «Terapie intensive ancora in calo, ma aspettiamo il 21 maggio per vedere gli effetti della fase 2»

Nella nostra rubrica Numeri in chiaro oggi abbiamo intervistato il direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano, il dottor Fabrizio Pregliasco. A detta del professor Pregliasco, al di là dei numeri di nuovi positivi molto alti, perché contenenti anche dati non conteggiati nei giorni pregressi, complessivamente «tutti gli indicatori forniti dalla Protezione civile mostrano un trend positivo».

Infatti, «è ormai trascorsa una settimana dall’inizio della nuova Fase 2, e considerando il tempo di incubazione della malattia che sappiamo andare dai 2 agli 11 giorni con una media di cinque, speriamo di non vedere effetti negativi di risalita del contagio». In qualsiasi caso, serve ancora tempo per valutare l’impatto sulla curva delle iniziali riaperture. A detta del professor Pregliasco «intorno al 21 maggio avremo un riscontro certo di come è evoluta l’epidemia con l’allentamento delle restrizioni».

Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Terapie intensive ancora in calo, ma aspettiamo il 21 maggio per vedere gli effetti della fase 2»

Liguria: 8.861 casi, 1.299 decessi e 4.783 guariti

Secondo il bollettino quotidiano della Liguria, nella regione oggi si sono registrati 31 nuovi casi, portando così il numero complessivo dei casi totali riscontrati sin dall’inizio della pandemia a 8.863 unità. Il numero dei pazienti attualmente positivi è in discesa di 43 unità, portando così il numero totale a 4.706 persone attualmente affette da Covid-19.

Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali liguri, dove attualmente si trovano 482 persone con sintomatologia e 35 pazienti in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri), mentre 2.297 persone si trovano in isolamento domiciliare. Le guarigioni sono in aumento, sia le cliniche sia le virologhe, rispettivamente 1.927 e 2.790. Il numero dei pazienti deceduti è aumentato di 8 persone nelle ultime 24 ore, portando così il numero complessivo dei morti nella regione a 1.299.

Calabria: 1.138 casi positivi, 93 decessi e 477 guariti dall’inizio dell’emergenza

Sono saliti di 4 unità rispetto a ieri i casi totali di Covid-19 registrati in Calabria, portando il numero dei casi complessivi a 1.138 sin dall’inizio della pandemia. Attualmente 568 persone sono attualmente positive. Il numero di pazienti guariti è pari a 477, mentre i decessi restano stabili a 93. Un solo paziente è ricoverato in terapia intensiva per Covid-19 presso una delle tante strutture sanitarie della Calabria, mentre quelli ricoverati con sintomatologia sono 64. I pazienti in isolamento domiciliare sono 503. In totale, sin dall’inizio dell’emergenza, nella Regione son stati svolti 46.593 test. l numero dei casi complessivi è così ripartito nelle province della Regione:

Catanzaro : 218;

: 218; Cosenza : 464;

: 464; Reggio Calabria : 267;

: 267; Crotone : 113;

: 113; Vibo Valentia: 76.

Dadone: «Il Governo è al lavoro per sbloccare i concorsi pubblici sospesi»

«Stiamo lavorando per riuscire a fare un calendario di date in modo che i concorsi rimasti sospesi, penso a quello del personale di cancelleria, possano riprendere prima, far partire i concorsi della scuola e nella finestra immediatamente successiva immetterne degli altri». A dirlo ai microfoni di Sono le Venti è la ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, discutendo in merito allo sblocco dei concorsi pubblici messi in stand-by a causa dell’emergenza Coronavirus.

«Nella Fase 2 i concorsi dovranno essere più rapidi – ha proseguito Dadone – È necessaria la digitalizzazione che consentirebbe anche di limitare gli spostamenti delle persone». Tra i concorsi in questione rientrerebbero anche quelli per le 16mila assunzioni per gli insegnanti precari che dovrebbero essere assunti a settembre, per la ripresa dell’anno scolastico e come previsto dal Dl Rilancio.

Dadone: «Sanatoria sui migranti non risolve le questioni del caporalato»

La ministra Dadone è altresì intervenuta su uno dei nodi di contrasto interno al Governo, ossia la sulla regolarizzazione degli immigrati: «Un conto èprorogare il permesso delle persone che sono venute qui regolarmente, più difficile è dire che si fa una sanatoria tout court che penalizzerebbe chi si è comportato in maniera corretta».«Il caporalato – ha chiosato Dadone – resta un problema molto grande e non penso si riesca a risolvere con una sanatoria».

Puglia, 4.337 casi positivi, 456 decessi e 1.460 guariti dall’inizio dell’emergenza

Secondo le rilevazioni della regionePuglia, sono arrivati a quota 4.327 i casi positivi nella Regione, con un aumento di 10 unità nelle ultime 24 ore. Di questi, 2.421 sono attualmente positivi al Coronavirus. Attualmente, 2.172 pazienti si trovano in isolamento domiciliare, 340 ricoverati con sintomatologia e 32 in terapia intensiva. Il numero complessivo dei deceduti è salito a 456 (+5 nelle ultime 24 ore), mentre quello dei guariti a 1.460. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 81.497 test. I casi totali sin dall’inizio della pandemia sono così suddivisi secondo le province pugliesi:

Bari : 1.427;

: 1.427; Barletta-Andria-Trani : 381;

: 381; Brindisi : 606;

: 606; Foggia : 1.117;

: 1.117; Lecce : 505;

: 505; Taranto : 272;

: 272; Fuori regione : 28;

: 28; In corso di attribuzione: 1.

REGIONE PUGLIA | Bollettino epidemiologico Regione Puglia, 12 maggio 2020

Lazio: 7.190 casi, 566 decessi e 2.373 guariti sin dall’inizio dell’emergenza

Nella regione Lazio, secondo quanto comunicato nel bollettino dell’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria, i pazienti attualmente positivi al Coronavirus sono 4.273, con una aumento di 21 unità rispetto alla giornata di ieri. Di questi, i ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia sono attualmente 1.258, quelli in terapia intensiva sono 84, mentre 2.931 sono le persone in isolamento domiciliare. Sin dall’inizio della pandemia nella regione sono guarite 2.373 persone, mentre 566 sono decedute. Complessivamente sono stati effettuati 185.085 tamponi.

Le imprese al Governo: «I protocolli per le riaperture sono economicamente insostenibili»

I protocolli definiti dall’Inail e dall’Istituto Superiore di Sanità per le riaperture degli esercizi commerciali (come bar, ristoranti, stabilimenti balneari) sarebbero «insostenibili» sul profilo economico, a detta degli imprenditori. Questo perché, qualora si dovessero applicare alla lettera tali linee guida, le imprese subirebbero «gravi danni», dovuti alla corposa riduzione dei possibili clienti (la cui stima è di circa 1/3 rispetto al periodo pre-emergenza Coronavirus). È questo il messaggio condiviso dalle associazioni di categoria e che è al centro dell’incontro con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

Sicilia: 3.343 positivi, 261 decessi e 1.171 guariti

Sono saliti a 3.343 i casi di positività al virus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Sicilia, sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Il numero di pazienti attualmente positivi è pari a 1.911. Il numero di pazienti guariti è di 1.171 persone. I decessi registrati invece sono complessivamente 261. I pazienti ricoverati sono complessivamente 249, di cui 234 con sintomatologia e 15 in terapia intensiva, mentre 1.662 persone sono in isolamento domiciliare. La Regione, sin dall’inizio dell’emergenza, ha effettuato 105.017 tamponi. Il numero dei casi attualmente positivi è così ripartito nelle province della Sicilia:

Caltanissetta : 98;

: 98; Agrigento : 67;

: 67; Catania : 679;

: 679; Enna : 225;

: 225; Messina : 354;

: 354; Palermo : 376;

: 376; Ragusa : 37;

: 37; Siracusa : 53;

: 53; Trapani: 22.

Toscana: 9.802 casi positivi, 959 decessi e 5.002 guariti sin dall’inizio della pandemia

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 15 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 e 9 nuovi decessi, portando così il numero dei contagi totali complessivamente a quota 9.802 e le morti per Covid-19 a 959. I casi attualmente positivi sono 3.841. Tra questi, 379 persone si trovano ricoverate negli ospedali della regione: 307 con sintomatologia, mentre 72 pazienti sono in terapia intensiva e 3.462 si trovano in isolamento domiciliare. Sin dall’inizio della pandemia, in Toscana si son contate complessivamente 5.002 guarigioni, di cui 3.728 virali e 1.274 cliniche. Dal primo febbraio a oggi in Toscana sono stati effettuati 184.851 tamponi.

Prof. Galli: «Il virus non ha diminuito la propria capacità di infettare le persone»

Non abbiamo evidenze che fanno notare un’attenuazione della capacità infettante del virus. Quando si parla di un’infezione che avrebbe cambiato passo e che si sarebbe manifestata in minore gravità, devo francamente dire che non è così. Stiamo guardando una coda dell’epidemia. A dirlo è il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a margine del webinar “Asma e Covid-19”, promosso da FederAsma e Allergie Odv con il contributo di AstraZeneca.

Piemonte: 28.889 positivi, 3.400 decessi e 9.003 guariti

In Piemonte continua a rallentare l’aumento di persone contagiate dal Coronavirus. Secondo i dati odierni dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte sono complessivamente 28.889 le persone positive al SARS-CoV-2 nella regione sin dall’inizio dell’epidemia. I casi positivi registrati complessivamente sono così suddivisi per provincia (numero che include anche guariti e deceduti e persone attualmente positive, ndr):

Alessandria 3.744;

3.744; Asti 1.690;

1.690; Biella 1.016;

1.016; Cuneo 2.649;

2.649; Novara 2.494;

2.494; Torino 14.631;

14.631; Vercelli 1.205;

1.205; Verbano-Cusio-Ossola 1.097;

1.097; Fuori regione 254;

254; In elaborazione 109.

Sin dall’inizio dell’emergenza i decessi sono stati 3.400, con un aumento di 28 unità rispetto a ieri, mentre i guariti raggiungono quota 9.003 (con un aumento di 272 unità rispetto a 24 ore fa). I pazienti ricoverati nelle terapie intensive della Regione sono attualmente 136, mentre 1.900 pazienti sono ricoverati negli ospedali piemontesi con sintomatologia Covid e 11.148 si trovano in isolamento domiciliare. In Piemonte sono stati svolti 218.071 test sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Fase 2, il Piemonte spiega con un’infografica cosa è vietato e cosa non è vietato fare

Ansa | La città di Torino

È possibile spostarsi verso le seconde case, ma solo per attività di manutenzione. È possibile allenare e addestrare i cavali, o accedere a parchi e giardini pubblici. Non è possibile consumare prodotti all’interno di locali o sostare davanti ai distributori automatici di cibi e bevande. La regione Piemonte ha pubblicato un’infografica per capire cosa è possibile e cosa non è possibile fare, almeno fino al 17 maggio.

Marche: 6.568 casi, 969 decessi e 2.391 guariti sin dall’inizio dell’emergenza

Salgono a 6.568 i casi di positività al Coronavirus nelle Marche. Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione Marche, le persone attualmente positive presenti in regione sono 3.208. I pazienti ricoverati con sintomatologia Covid-19 sono 181, i pazienti in terapia intensiva sono 24, mentre i contagiati ricoverati in area post critica sono 49, per un totale di 254 persone complessivamente ricoverate.

Un dato che evidenzia una tendenza di sostanziale diminuzione dei ricoveri. Aumenta anche il numero dei pazienti dimessi e guariti, che divengono 2.391. Sono invece 2.954 le persone in isolamento domiciliare. I deceduti nelle Marche, invece, sono complessivamente 969 sin dall’inizio dell’epidemia.

In Italia altre 172 vittime in 24 ore, calano ancora in contagi

Il bollettino quotidiano della Protezione Civile conferma l’andamento degli ultimi giorni: il numero delle persone attualmente positive al Covid-19 continua a calare. Nelle ultime 24 ore, infatti, il dato è diminuito di 1.222 unità. Il bilancio degli attualmente positivi è ora di 81.266 (ieri erano 82.488). Il numero dei decessi nell’ultima giornata è 172, mentre ieri erano stati registrati 179 morti. Il totale delle persone decedute è di 30.911.

Aumentano i guariti: raggiunta quota 109.039. Cala leggermente il numero delle terapie intensive, passando da 999 a 952. Il totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia è invece arrivato a 221.216 persone. Si conferma, anche oggi, il calo generale dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 12.865 (ieri erano 13.539), mentre le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono in questo momento 67.449 (ieri erano 67.950). I tamponi effettuati sono 67.003 (+26.263 in 24 ore).

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia: 62 deceduti e 264 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 12 maggio 2020

Secondo i dati riportati nel bollettino quotidiano sono 62 le nuove vittime da Coronavirus in Lombardia, per un totale di 15.116 decessi. Le persone attualmente positive in Regione sono 30.675. Il totale dei casi, sin dall’inizio della pandemia, è invece di 82.904, con un incremento nelle ultime 24 ore di +1.033. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 322 pazienti, in diminuzione di 19 unità rispetto a ieri, quando erano 341. I ricoverati totali non in terapia intensiva sono 5.222. Le persone dimesse in totale sono 37.113.

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 12.294 (+133 cui vanno aggiunti 370 casi comunicati oggi ma risalenti a prima del 5 maggio)

: 12.294 (+133 cui vanno aggiunti 370 casi comunicati oggi ma risalenti a prima del 5 maggio) Brescia : 13.748 (+128)

: 13.748 (+128) Como : 3.546 (+42)

: 3.546 (+42) Cremona : 6.255 (+5)

: 6.255 (+5) Lecco : 2.561 (+25)

: 2.561 (+25) Lodi : 3.293 (+16)

: 3.293 (+16) Monza e Brianza : 5.112 (+38)

: 5.112 (+38) Milano : 21.626 (+136), di cui 9.122 (+51) a Milano città

: 21.626 (+136), di cui 9.122 (+51) a Milano città Mantova : 3.255 (4)

: 3.255 (4) Pavia : 4.820 (+19)

: 4.820 (+19) Sondrio : 1.317 (+29)

: 1.317 (+29) Varese: 3.273 (+45 cui vanno aggiunti 32 casi comunicati oggi ma risalenti a prima del 5 maggio)

La diretta da Palazzo Lombardia

Gallera: «I test sierologici privati costeranno 62 euro caduno»

In Lombardia, chiunque vorrà fare in uno specifico ambiente collettivo (come gli ambienti di lavoro, per esempio) i test sierologici avranno un costo di 62 euro caduno. Ad annunciarlo è stato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, specificando che chiunque sia interessato a farli dovrà «occuparsi di tutto, acquisire i test, trovare il laboratorio, spiegare che sono volontari» e «non devono gravare sulla sanità pubblica». «Qualora i test dovessero dare riscontro positivo – spiega Gallera – bisogna mettersi in isolamento 14 giorni».

Bellanova (Italia Viva): «Nessun passo indietro sulla regolarizzazione degli stranieri»

Il nodo della regolarizzazione dei lavoratori stranieri è uno di quelli che ancora non hanno trovato la quadra, ed è forse quello più politico, nel difficile dibattito interno alla maggioranza di governo. «Si tratta di diritti umani, non di giochi politici», dice aOpenTeresa Bellanova, ministra dell’Agricoltura in quotaItalia viva, ovvero colei che per prima si è intestata la battaglia.

Non cerca lo scontro, dice, «Io so soltanto che in un Paese normale, una volta raggiunta l’intesa, si sarebbe passati a discutere del problema successivo. Sinceramente non capisco il motivo alla base dell’ostruzionismo dei 5 stelle. Sto cercando di restare lontana dalle polemiche perché mi interessa trovare una soluzione al problema».

Ma di fronte per il momento c’è da registrare quello che di fatto è il dietrofront dei 5 stelle arrivato nonostante, domenica 10 maggio, i capidelegazione, i ministri e il presidente del Consiglio avessero raggiunto un’intesa «inserendo nella norma il controllo dell’ispettorato del lavoro».

Fase 2: riaprono le spiagge in Emilia Romagna. Le linee guida

Dal 18 maggio riaprono le spiagge in Emilia Romagna. Tra le linee guida anti Covid-19 compare la disposizione di prevedere una superficie minima a ombrellone di 12 metri quadrati, un metro e mezzo tra le attrezzature di spiaggia, come lettini e sdrai sulla battigia, numerazione e assegnazione delle postazioni o degli ombrelloni, steward appositamente formati per accompagnare gli ospiti all’ombrellone o al lettino, pasti ordinati col delivery all’ombrellone-lettino.

Stop al vincolo di visita solo a congiunti dal 18 maggio?

Salta il vincolo di frequentare solo i “congiunti”, che tanto aveva fatto discutere nell’annuncio dell’imminente Fase 2 dato dal premier Giuseppe Conte? Con il 18 maggio e quindi la prevista apertura di negozi, bar e ristoranti potrebbe infatti saltare il vincolo di cui sopra, che permette gli spostamenti solo per far visita ai congiunti – oltre che per necessità, lavoro e motivi di salute. Si tratta, scrive l’Ansa, di una delle ipotesi su cui stanno discutendo maggioranza e governo. L’accordo sarebbe ancora lontano e ci sarebbero alcuni esponenti di governo che spingono affinché per il momento il vincolo “congiunti” resti.

Ippolito (Spallanzani): «Le epidemie si gestiscono con un’unica regia nazionale. In tutto il mondo i governi si assumono responsabilità»

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Inmi Lazzaro Spallanzani di Roma, ha parole nette sulla gestione della pandemia e sulla voglia di protagonismo delle Regioni. «La malattie infettive non si gestiscono con le parrocchie, ma con un modello unico nazionale che tenga conto dei dati che cambiano giorno dopo giorno», dice ad Agorà Rai.

«Noi abbiamo ancora dati poco solidi. Non è che il Cts è il Vangelo. Abbiamo allungato troppo la catena di comando», affonda ancora. «Le epidemie si gestiscono con uno che comanda e uno che dice: non prenderò le decisioni più giuste ma è meglio fare così. I politici si stanno trovando a prendere decisioni difficili in carenza di dati certi. È la storia di tutte le epidemie».

Fase 2 e riaperture, cosa succede il 18 maggio

Al via dal 18 maggio alle riaperture, che saranno differenziate. Sarà l’esecutivo a dare un quadro generale sui movimenti possibili per le varie attività. Ma le singole regioni avranno la libertà di intervenire ed emanare norme anche più restrittive, a seconda della loro condizione peculiare e sempre con un occhio attento ai numeri dell’evoluzione e si spera della decrescita della pandemia.

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha parlato in merito al futuro della Fase 2 in Lombardia a seguito dell’accordo stipulato tra Governo e Regioni. Intervistato da Mattino 5, ha dichiarato che darà una risposta entro giovedì 14 maggio sulle riaperture di bar, negozi, ristoranti, estetisti, parrucchieri sul territorio.

«Dal 18 maggio i negozi riaprono per scelta del Governo, prima di allora noi dovremo ricevere le linee guida che devono essere inviate dal governo tramite l’Inail – ha chiarito Fontana -, a quel punto incroceremo le linee guida con i dati epidemiologici e avremo la possibilità a livello territoriale di fare valutazioni chiedendo eventualmente di riaprire qualche attività in più».

Viminale, ieri oltre 1800 persone denunciate

Secondo i dati diffusi – come ogni giorno – dal ministero dell’Interno, sono 1.822 le persone denunciate ieri per violazione delle norme per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. In totale dalle forze dell’ordine sono state controllate 161.603 persone. Tra le denunce, 1.783 sono state fatte per spostamenti non legittimi, 35 per false attestazioni e 4 per aver violato la quarantena. Nei controlli del Viminale e delle forze dell’ordine di ieri anche 65.759 esercizi commerciali: 102 i titolari sanzionati, 25 le attività chiuse.

Task Force e Cts vengono integrati con esperte

La task force guidata dal manager Vittorio Colao che lavora con il governo per la gestione della crisi causata dalla pandemia di Coronavirus si allarga. Entrano cinque donne. Per garantire rappresentanza di genere, spiega il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che – di fronte alle crescenti manifestazioni di malcontento di parte dell’opinione pubblica sulla evidente assenza di donne nei luoghi decisionali in un momento critico e storico come questo – è stato di parola e ha affrontato come promesso il tema.

Ecco chi sono le cinque nuove componenti della task force: Enrica Amaturo, professoressa di sociologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II; Marina Calloni, professoressa di Filosofia politica e sociale dell’Università di Milano-Bicocca e fondatrice di ‘ADV – Against Domestic Violence‘, il primo centro universitario contro la violenza domestica; Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat; Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia; Maurizia Iachino, dirigente di azienda.

Anche il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, su proposta del Presidente del Consiglio, integrerà il Comitato tecnico-scientifico con altre sei personalità, si aggiungono:

Kyriakoula Petropulocos, direttrice generale Cura della Persona e Welfare della Regione Emilia Romagna;

Giovannella Baggio, già ordinaria di Medicina interna e titolare della prima cattedra di Medicina di genere in Italia, attualmente Presidente del Centro Studi Nazionale di Salute e Medicina di Genere;

Nausicaa Orlandi, Presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici ed esperta di sicurezza sul lavoro;

Elisabetta Dejana, biologa a capo del programma di angiogenesi dell’istituto di Oncologia molecolare di Milano e capo dell’unità di Biologia vascolare nel Dipartimento di immunologia, genetica e patologia dell’Università di Uppsala, in Svezia;

Rosa Marina Melillo, professoressa di Patologia Generale presso Il Dmmbm dell’Università “Federico II” di Napoli;

Flavia Petrini, professoressa di Anestesiologia presso l’Università degli studi G.D’Annunzio di Chieti-Pescara e direttrice dell’Unità operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva dell’Ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

«Quella del Presidente Conte è una risposta importante nei tempi e nel merito delle competenze individuate per integrare le task force di governo e protezione civile con in tutto 11 esperte donne di grande cultura ed esperienza di genere», commenta a caldo la ex vice presidente del Senato Valeria Fedeli. «Competenze che c’erano, ci sono e si vedono. Un riconoscimento necessario a mettere in campo politiche per la ripartenza del Paese inclusive, sostenibili, paritarie e quindi efficaci. Il presidente Conte è stato di parola e questo è importante per tutte le donne e gli uomini italiani».

Il bollettino Covid-19 del Veneto

Fino a ora nel Veneto sono stati diagnosticati 18.782 casi di contagio da Covid-19, di cui 11.906 guariti, 5.190 attualmente positivi e 1686 vittime. Il 57% delle persone contagiate è di sesso femminile. La fascia d’età più colpita è quella dai 45 ai 64 anni, seguita dal range 25-44 anni. Il Veneto è pronto «a riaprire tutto ciò che è possibile» da lunedì prossimo, 18 maggio, spiega il presidente Luca Zaia, che nel confronto con il Governo ha visto prevalere la linea auspicata: una cornice di norme nazionali, e deleghe alle Regioni, per riaperture su misura.

La diretta del governatore Luca Zaia

Fase 2, Toti (Liguria): «Mobilità tra regioni probabile dal 1° giugno»

«Prendiamoci ancora una settimana prima di cominciare una valutazione»: sono queste le parole che il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia avrebbe detto alle Regioni. Quindi, «certamente non riaprirà il 18 maggio, forse il 25 maggio, più probabile il primo giugno», spiega oggi in un’intervista a Radio 24 il governatore ligure Giovanni Toti. «Il 18 maggio il Governo suggerirà la riapertura del commercio al dettaglio in tutto il Paese, molte Regioni compresa la Liguria annunceranno la riapertura di parrucchieri, estetisti e in parte anche della ristorazione, la Liguria auspico sia tra queste».

Nodo migranti, raggiunta una sintesi: ora Lamorgese lavora alla norma

Il nodo sulla regolamentazione dei lavoratori migranti parrebbe essere sciolto. In una nota diffusa da Palazzo Chigi si apprende che «nella notte di domenica 10 maggio le delegazioni delle forze di governo hanno raggiunto, alla presenza del presidente Giuseppe Conte, un accordo politico su vari temi e misure» del decreto Rilancio (mirato a contenere i danni economici provocati dal Coronavirus).

«Tra questi – si legge ancora nella nota – è stato ampiamente discusso anche quello della cosiddetta “regolarizzazione dei migranti”, su cui è stata raggiunta una sintesi politica rimettendo alla ministra Luciana Lamorgese il compito di tradurla sul piano tecnico-giuridico».

Conte rimarrebbe fermo sulla sua posizione, e cioè che sia giusto regolarizzare per un periodo determinato di tempo gli stranieri che già lavorano sul nostro territorio. «Significa spuntare le armi al caporalato, contrastare il lavoro nero, effettuare controlli sanitari e proteggere la loro e la nostra salute tanto più in questa fase di emergenza sanitaria», si legge nella nota.

Caos sulle mascherine, Arcuri tira dritto: «Il prezzo rimane quello, i problemi sono dei distributori»

Il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri è tornato sulle polemiche per l’assenza delle mascherine a prezzo calmierato. «Lavoriamo nell’esclusivo interesse dei cittadini al fine di tutelare al meglio la loro salute – ha dichiarato -. Qualche volta faccio degli errori, per i quali mi aspetto critiche e se serve reprimende», ma «solo dai cittadini».

Il commissario ha reso noto che il prezzo delle mascherine chirurgiche rimarrà 50 centesimi più iva e che le Regioni ne hanno ricevute già 55 milioni. «Non è il commissario a dover rifornire le farmacie né i loro distributori, né si è mai impegnato a farlo», ha aggiunto Arcuri. «Né sono io a dover rifornire Confcommercio, Conad Federdistribuzione e Coop. Il commissario si è impegnato ad integrare le forniture, ove sia possibile, che queste categorie si riescono a procurare attraverso le loro reti».

Scuola, ipotesi mascherine obbligatorie a settembre

Mascherina obbligatoria in tutte le scuole italiane: è questa una delle ipotesi sul tavolo degli esperti che stanno lavorando al piano per consentire di tornare sui banchi a settembre, quando l’emergenza Coronavirus potrebbe essere contenuta. La mascherina dovrebbe essere obbligatoria per tutti gli studenti sopra i sei anni, per tutti i i docenti e per tutto il personale della scuola. In aggiunta, verrebbe comunque richiesto di rispettare il distanziamento sociale sia nelle aule che in tutto l’istituto.

Calenda contro Arcuri sui tamponi: «Il governo lo rimuova subito dal ruolo di commissario»

Il fondatore di Azione Carlo Calenda ha commentato duramente la scelta di Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Coronavirus, di avviare una gara per l’acquisto di reagenti da aziende nazionali e internazionali. «Il Governo dovrebbe riconoscere di aver scelto la persona sbagliata e rimuovere il commissario Arcuri. Rapidamente», ha scritto su Twitter. Il nodo sarebbe, come dichiarato anche dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori e dal virologo Andrea Crisanti, l’implicita ammissione del fatto che i 5 milioni di tamponi che il governo si accingeva a spedire alle Regioni «erano solo i bastoncini».

Umbria, 7 nuovi positivi e 0 decessi

Tornano a crescere, seppure lievemente, le nuove positività al Coronavirus in Umbria: sono 7 in più i casi registrati rispetto a ieri, 11 maggio, quando era stato registrato un solo +1 rispetto al giorno precedente, portando a 1.419 le persone colpite complessivamente dall’inizio della pandemia.

In realtà, come emerge dal bollettino, il numero di positivi è comunque molto basso anche a fronte del numero di tamponi, che sono stati 1.775 nelle ultime 24 ore (49.249 in totale). Gli attualmente positivi sono 148 (-1) e i guariti sono 1.200 (+8), di cui 39 clinicamente guariti (-2). Rimane stabile il dato dei deceduti, 71, con zero nuovi morti registrati oggi 12 maggio. Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 45 (+1), 4 (invariato) in terapia intensiva.

Twitter, arrivano le etichette contro la disinformazione

Twitter introduce nuove etichette e messaggi di avviso per post che contengono «informazioni contestate o ingannevoli» sul Coronavirus. Le etichette, spiega il microblog della società, conterranno un link a una pagina curata dalla società oppure a «fonti affidabili», per fornire informazioni aggiuntive in materia.

In alcuni casi, il social pubblicherà anche un avviso che oscura il tweet considerato ingannevole, in cui si evidenzia che il contenuto pubblicato è in conflitto con le linee guida delle autorità sanitarie – anche se gli utenti potranno comunque scegliere di leggere il tweet. Gli avvisi e le etichette non riguardano però i post che rappresentano un pericolo, ad esempio quelli che consigliano di bere candeggina, che vengono direttamente eliminati dalla piattaforma.

Guariniello sulla sicurezza sul lavoro: «Impensabile uno scudo penale per i datori di lavoro»

L’ex procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello ha liquidato l’ipotesi di prevedere uno «scudo emergenziale» per i datori di lavoro in merito ai contagi da Coronavirus sui luoghi di lavoro. «Prevedere uno scudo penale mi pare francamente un discorso elementare, da secondo o terzo anno di università al massimo», ha detto in un’intervista al Fatto Quotidiano.

«Si invoca l’opportunità di limitare l’equiparazione del contagio agli infortuni sul lavoro, di escludere la responsabilità penale nel caso di malattia contratta in occasione del lavoro. Ma come si fa? Bisognerebbe stabilire che in questi casi non c’è reato, introdurre una deroga esplicita agli articoli 590 e 589 codice penale. E non dimentichiamo che il codice prevede anche l’omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, indipendentemente dall’infortunio (in questo caso dal contagio)».

«In base al decreto Cura Italia, peraltro già convertito in legge – osserva – le infezioni da Covid-19 sono indennizzabili da parte dell’Inail come ogni altro infortunio sul lavoro. Da questa indicazione legislativa segue un’ovvia implicazione: un’infezione da Covid-19, oltre a essere indennizzabile, può essere un reato, una lesione personale colposa come qualsiasi infortunio. Per quale motivo per un mesotelioma da amianto si dovrebbe procedere in un modo e per un’infezione Covid-19 in un altro?»..

La bozza del decreto Rilancio

Aggiornate le Faq del Governo: consentito farsi accompagnare a lavoro in auto o moto

Il Governo ha aggiornato le Faq (risposte a domande frequenti, ndr) per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. E così, a seguito delle sollecitazioni pervenute, al fine di limitare al massimo gli spostamenti mediante il trasporto pubblico, il Governo ha dato il suo ok alla possibilità di permettere alle persone di farsi accompagnare al lavoro in auto (mantenendo la distanza di 1 metro, a meno che non si sia conviventi) o in moto (solo per conviventi), da un parente o da una persona incaricata.

Nelle Faq, inoltre, viene introdotta la possibilità di «spostarsi in ambito regionale per situazioni di necessità, come, ad esempio, fare la spesa, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Di norma la spesa deve farsi in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria abitazione, pur non essendo più previsto il territorio comunale quale limite territoriale degli spostamenti; un maggior allontanamento è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario».

Sì alle visite per la ricerca di una nuova casa, purché gli alloggi siano disabitati

Considerata la ripresa delle attività delle agenzie immobiliari, di pari passo sarà possibile riprendere le visite per visionare gli appartamenti, le stanze o le case da affittare/acquistare. Tuttavia il Governo specifica che «tutte le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o da acquistare avvengano quando queste sono disabitate».

Il nuovo modulo per l’autocertificazione

Nuova fase, nuovo modulo di autocertificazione. Sul sito del Viminale è ora disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile da domani, 4 maggio, giorno dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Come sempre, l’autodichiarazione sarà in possesso degli agenti di polizia e anche stavolta è possibile compilarla al momento del controllo.

Come specificano le autorità, comunque, il “vecchio” modello è ancora valido: basterà barrare le voci non più attuali. o barrando le voci non più attuali.

