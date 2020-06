Sono 16.681 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, i guariti hanno raggiunto quota 188.891. Gli italiani tornano in vacanza: code agli Uffizi di Firenze e agli imbarchi di Napoli. I No Vax preparano un evento a Roma per “Tornare ad abbracciarsi”

Per saperne di più:

Movida a Roma, chiuse per assembramenti alcune aree come piazza Trilussa a Trastevere

ANSA/ANGELO CARCONI | Piazza Trilussa, Trastevere

Sono stati migliaia i controlli effettuati dalle forze dell’ordine in questo fine settimana nella Capitale, specie nelle zone calde della movida, davanti ai locali e nelle principali piazze e nei luoghi di ritrovo. A causa dei forti assembramenti e del mancato rispetto delle misure anticontagio da Coronavirus, gli agenti della polizia urbana hanno isolato e chiuso momentaneamente al transito le scalinate di piazza Trilussa, di piazza Bologna, la Scalea del Tamburino e largo degli Osci. Oltre 70 le violazioni per il consumo e la vendita di alcolici fuori dall’orario previsto dal Regolamento.

Farnesina, ancora migliaia di rimpatri: «Sono oltre 105mila gli italiani rientrati»

Ansa

Anche questa sera il ministero degli Esteri fa sapere che prosegue il lavoro per consentire a tutti i connazionali bloccati in altri Paesi di rientrare in Italia, nel rispetto delle misure di sicurezza. Ad oggi, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono oltre 105.000 gli italiani rimpatriati dall’estero con 1.112 operazioni di rientro organizzate dall’unità di crisi della Farnesina e dalla rete di Ambasciate e Consolati da 121 Paesi. Solo in questo fine settimana sono tornate in Italia circa 1.065 persone da Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi e Perù.

Via libera a una rete di laboratori regionali per la diagnosi del Coronvirus

ANSA/LUCA ZENNARO

Una rete di laboratori pubblici e privati per la diagnosi del Coronavirus che sia coordinata a livello regionale da un laboratorio pubblico. Questo il contenuto di un emendamento al decreto Rilancio approvato in serata in Commissione Bilancio alla Camera. Secondo il provvedimento, dovrà ora essere il ministero della Salute a fornire le indicazioni tecniche e che il laboratorio deve avere, così da operare in in collegamento con l’Istituto superiore di Sanità.

Un altro emendamento approvato introduce “la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili”, anche coinvolgendo il volontariato gli enti del terzo settore. Finalità del progetto è quella di favorire le curo presso il domicilio di chi è malato.

Gesuiti effettuano test ai senzatetto |ANSA

Fase 3, Sergio Rubini: «Noi del cinema categoria dimenticata»

Sergio Rubini

«Noi del cinema siamo una categoria dimenticata, l’ultima a tornare a lavorare dopo la pandemia. Non ci considerano un bene di prima necessità». Queste le parole del regista e attore Sergio Rubini, che ha ricevuto il premio alla carriera nella serata inaugurale della diciottesima edizione dell’Ischia Film Festival davanti a un pubblico di cento persone, a distanza di un metro l’una dall’altra, in piazza d’Armi del Castello aragonese di Ischia.

«Eppure – ha proseguito l’attore – sono convinto che il mondo acquisterà la vera normalità quando noi che non siamo necessari torneremo a esserlo, quando si potrà andare al cinema e a teatro senza le norme stringenti e respingenti di questo periodo balordo».

Poi ha speso qualche parola su quello che sono stati per lui gli scorsi mesi chiusi in casa. «Io sono un privilegiato – ha detto ho trascorso il lockdown scrivendo, lavorando con la mia compagna, ma ero in pena per chi era costretto a lavorare negli ospedali o nei supermercati. Iatture come quella del Coronavirus, sono il contraltare del nostro progresso», ha concluso.

Sci alpino, 3 positivi nel gruppo di lavoro delle Nazionali

Ansa | Il gruppo al Passo dello Stelvio

Tre contagi da Coronavirus sono stati riscontrati nel gruppo di lavoro delle Nazionali italiane di sci alpino. Un solo tecnico ha fatto registrare lievi sintomi febbrili ed è stato immediatamente trasportato nell’ospedale di Sondalo, dove si è rapidamente sfebbrato. Un secondo tecnico è risultato debolmente positivo, ma senza sintomi; oltre a uno degli atleti, positivo ma sempre in assenza di sintomi. I test sono stati effettuati in un hotel al Passo dello Stelvio.

Si tratta di tre positività su circa circa 150 controlli, come fa sapere la Federazione italiana degli sport invernali. «Gli atleti sono monitorati continuamente e, in caso di anomalie, scattano immediatamente le procedure di verifica, come da protocollo nazionale – spiega la Fisi che rassicura sulle condizioni di salute di tutti gli atleti e i tecnici in raduno allo Stelvio».

I tre positivi a questo punto torneranno a casa per la quarantena. Rimarranno invece allo Stelvio il gruppo Coppa Europa femminile fino al 3 luglio e il gruppo Junior femminile fino al 2. Rientreranno i gruppi di Coppa del mondo femminile, il gruppo Junior e il gruppo Coppa Europa maschile.

Fontana: «Grande emozione, stasera Bergamo e la Lombardia ricordano chi non c’è più»

Ansa | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Bergamo

«La Messa di Requiem di Donizetti esprime meglio di tante parole quello che proviamo. L’emozione è davvero grande. Bergamo e la Lombardia ricordano chi non c’è più» . Con queste parole il governatore Attilio Fontana commenta su Facebook la serata organizzata con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per commemorare le vittime che non hanno avuto un funerale civile nel pieno dell’emergenza Coronavirus. All’evento hanno preso parte anche i 324 sindaci dei Comuni della provincia di Bergamo, in rappresentanza di tutti i loro cittadini.

Mattarella a Bergamo, Requiem per le vittime del Coronavirus: «Qui c’è l’Italia ferita che ha pianto»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si trova in visita a Bergamo per partecipare alla Messa di Requiem di Donizetti, originario del capoluogo, davanti al cimitero monumentale, per un omaggio a quei morti che non hanno potuto avere un funerale nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Presenti anche i 324 sindaci dei Comuni della provincia di Bergamo, in rappresentanza di tutti i loro cittadini.

«Tra l’omaggio reso alla lapide con la preghiera in poesia di Ernesto Olivero e la Messa da Requiem di Donizetti, lo spazio delle parole è doverosamente limitato; e rivolto soltanto a riflessioni essenziali – ha detto il capo dello Stato -. Qui a Bergamo, questa sera, c’è l’Italia che ha sofferto, che è stata ferita, che ha pianto».

«Fare memoria significa anzitutto ricordare i nostri morti e significa anche assumere piena consapevolezza di quel che è accaduto – ha proseguito Mattarella -. Senza cedere alla tentazione illusoria di mettere tra parentesi questi mesi drammatici per riprendere come prima. Ricordare significa riflettere, seriamente, con rigorosa precisione, su ciò che non ha funzionato, sulle carenze di sistema, sugli errori da evitare di ripetere».

In Umbria zero vittime e zero nuovi contagi

Nelle ultime 24 ore in Umbria non sono stati rilevati né nuovi contagi né nuovi decessi. Ancora 1 nuovo guarito per un totale di 1.346 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia. I casi complessivi di Coronavirus sono dunque fermi a 1.440, mentre le vittime sono ferme a quota 80. Gli attualmente positivi calano invece da 15 a 14, stando agli ultimi dati diffusi dalla Regione. Stabili a 3 i pazienti ricoverati, uno dei quali in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti 715 tamponi, 94.286 nel in totale da inizio emergenza. Di seguito invece il quadro complessivo rispetto all’andamento dell’epidemia nell’ultima settimana.

Il blocco degli sfratti è stato prorogato fino a fine 2020

ANSA/ MATTEO CORNER | Presidio sindacati comitati inquilini Asia davanti alla Prefettura per il diritto alla casa e blocco sfratti case popolari Aler, Milano

Via libera a un ulteriore blocco degli sfratti. La decisione è arrivata in Commissione Bilancio della Camera ed è un’altra proroga, oltre a quella già riconosciuta, che questa volta va dal primo settembre al 31 dicembre 2020. La Commissione, che sta esaminando il dl Rilancio, ha approvato un emendamento di Leu e Pd che estende fino a fine anno la sospensione fino al primo settembre inserita nel decreto Cura Italia nato per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Confedilizia: «Un atto da irresponsabili, un insulto al diritto di proprietà»

Secondo Confedilizia, il blocco degli sfratti deciso dalla maggioranza è «un atto da irresponsabili e un insulto al diritto di proprietà». La posizione dell’organizzazione storica dei proprietari di casa è riportata in un tweet dal presidente Giorgio Spaziani Testa che ha subito commentato il via libera della Commissione Bilancio all’emendamento che proroga la sospensione fino al 31 dicembre. «Gli italiani che hanno appena versato i primi 11 miliardi dell’Imu 2020, che il Governo non si è neppure degnato di rinviare – ha concluso Spaziani Testa – se ne ricorderanno».

Approvato l’emendamento M5s che stabilizza i sanitari in prima linea contro il Covid

Ansa | Operatori sanitari davanti a un ospedale di Roma

È stato approvato dalla commissione Bilancio l’emendamento presentato al decreto Rilancio che consentirà di estendere la platea degli operatori del settore sanitario che può accedere alla stabilizzazione lavorativa. Soddisfazione dalla prima firmataria, la deputata del M5s Dalila Nesci che in commissione Affari sociali ha illustrato i requisiti che devono avere i beneficiari della misura.

In sostanza, il testo prevede che il requisito dei 36 mesi di servizio per accedervi debba essere posseduto al 31 dicembre 2020: in questo modo saranno compresi anche quei professionisti della salute che sono stati in prima linea durante l’emergenza Covid, anche se con contratti a tempo determinato. Inoltre, viene spostato al 31 dicembre 2020 il termine per maturare i 36 mesi necessari per l’accesso alle procedure concorsuali riservate.

Dl Rilancio, via libera all’assunzione di precari da almeno 3 anni nelle Pa

Ansa/Maurizio Brambatti

Coloro che entro il 31 dicembre 2020 abbiano maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in un’amministrazione pubblica che bandisca un concorso, potranno essere assunti a tempo indeterminato in ruoli non dirigenziali. Questo quanto prevede un emendamento al decreto Rilancio approvato oggi in commissione Bilancio alla Camera.

Obiettivo del provvedimento nato per fronteggiare le crisi causata dall’emergenza Coronavirus è quello di «superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato».

In Sardegna un contagio e nessun nuovo decesso

Complessivamente sono 1.364 i casi di Coronavirus accertati in Sardegna dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia in Italia. Nell’ultimo aggiornamento, si registra 1 nuovo contagio a Cagliari, ora in quarantena. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 82.182 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 6, nessuno in terapia intensiva, mentre 8 sono le persone in isolamento domiciliare.

I pazienti guariti sono 1.199, più altri 19 guariti clinicamente da inizio emergenza. Resta invariato il numero delle vittime, 132 in totale. Di tutti i casi accertati, 253 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 99 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 873 a Sassari.

Fase 3, la ricetta di Tajani: «Serve liquidità e la risposta è anche nei fondi europei»

Antonio Tajani | Facebook

Nel corso di un’intervista al Tg4, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani offre la sua ricetta per fronteggiare la crisi economica prodotta dall’emergenza Coronavirus e le impressionanti ricadute sul mercato del lavoro.

«Per difendere l’occupazione bisogna ascoltare ed aiutare l’industria, le PMI, gli artigiani, gli agricoltori ed i commercianti in modo tale da poter difendere anche i lavoratori che collaborano con loro – spiega Tajani -. C’è bisogno della flat tax, serve agevolare l’accesso al credito e lo Stato deve rinviare il pagamento delle tasse alla fine dell’anno – conclude -. Serve liquidità da immettere nel mercato e la risposta è anche nei fondi europei».

Speranza: «Nessuno resti escluso dal vaccino»

«Nessuno deve mai restare escluso dalle migliori cure possibili» contro il Coronavirus. Sono queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza scritte sulla sua bacheca Facebook che riprende e reinterpreta il messaggio del premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus. «Questo è il senso del suo appello a cui hanno aderito personalità di tutto il mondo per chiedere che il futuro vaccino per il Covid-19 sia un bene comune universale – scrive Speranza – esente da qualsiasi diritto di brevetto di proprietà». «Nel giorno in cui il numero di casi censiti tocca i 10 milioni a livello globale – conclude il ministro – dobbiamo impegnarci affinché la salute sia sempre un diritto fondamentale di tutti».

In Trentino Alto Adige 4 nuovi casi su 405 tamponi

Stando all’ultimo rilevamento, nelle ultime 24 ore in Trentino-Alto Adige si sono registrati 4 nuovi casi di contagio a fronte di 405 tamponi effettuati. In tutta la Regione gli attualmente positivi sono ora 54. Nessuna nuova vittima è stata segnalata e sono sempre 2 i pazienti che si trovano ricoverati in ospedale a causa del Covid-19. Ne consegue che 52 attualmente positivi si trovano in isolamento domiciliare. Questo in sintesi il quadro presentato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari e aggiornato a questa mattina. Ieri i tamponi analizzati sono stati oltre il doppio di quelli di oggi: 1.026 in totale.

Fontana: «L’unico assassino è il virus, inutile cercare sterili vendette»

ANSA/MATTEO CORNER | «Fontana assassino, Sala zerbino» è la scritta in bianco apparsa sul muro di un sottopasso nella zona sud dei Navigli, a inizio giugno

«L’unico assassino è questo maledetto Coronavirus, non si troverà pace fomentando sterili vendette, non si supereranno le difficoltà di oggi senza guardare insieme al domani». Sono queste le parole che il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana ha scritto su Facebook nel pomeriggio di questa domenica.

Il presidente si trova in questo momento sotto scorta dopo che a Milano sono comparse alcune scritte sui muri dal contenuto pesante a lui indirizzate (per esempio, «Fontana assassino»). «Le previsioni in Lombardia – ha aggiunto il governatore – erano di »oltre 80.000 morti» «Sono grato a tutti coloro che hanno lottato insieme a me – ha concluso – e a tutti coloro che hanno contribuito a evitare il peggio».

Bonus baby sitting, ok anche ai nonni o agli zii purché non conviventi

Anche i nonni o gli zii potranno beneficiare del bonus baby sitting ma a condizione che non vivano nella stessa casa del minore del quale si prendono cura. A chiarirlo è una circolare dell’Inps che traccia i confini del voucher introdotto dai decreti anti-Covid per le famiglie con figli minori di 12 anni.

«In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento». Se ne deduce che vale il contrario: il voucher del valore massimo di 1200 euro da usare tra il 5 marzo e il 31 luglio può essere esteso ai familiari, purché non siano conviventi.

San Siro, omaggio alle vittime del Covid

«Together Forever», insieme per sempre. È questo il messaggio della coreografia con cui è stata colorata di bianco la tribuna centrale in omaggio alle vittime del Coronavirus allo stadio Meazza in occasione di Milan-Roma. Su una fila di poltroncine sono state inoltre posate delle magliette rossonere, in memoria dei tifosi milanisti scomparsi per la pandemia. Lo speaker dello stadio ha letto un messaggio per ricordare l’impegno dei medici, degli infermieri, delle forze dell’ordine, dei volontari e di tutti coloro impegnati nell’emergenza.

Gatto con raro virus morde il padrone: inviata indagine in Toscana

EPA/RONALD WITTEK

Un gatto positivo al Lyssavirus è deceduto ad Arezzo dopo essere arrivato a mordere il padrone. Lo rende noto la Regione Toscana che ha isolato il campione del virus, rivenuto una sola volta a livello mondiale in un pipistrello del Caucaso nel 2002. Attualmente, si legge in una nota, secondo il ministero della Salute non ci sono evidenze di trasmissione da animale a uomo. A titolo precauzionale, le persone che sono state a contatto con il gatto sono state sottoposte a profilassi.

In Italia +22 decessi e -155 attualmente positivi

ANSA/ MAX CAVALLARI | Test seriologici anti-Covid in collaborazione tra Unipol e Synlab all’Unipol Arena di Bologna, 11 giugno 2020.

Il bollettino della Protezione Civile del 28 giugno 2020

Sono 22 le vittime in Italia da Coronavirus, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. I dati sul monitoraggio dell’epidemia in Italia mostrano un incremento di casi giornalieri di 174 rispetto a ieri, per un totale di 240.310. Il numero dei guariti è invece di 188.891, con un incremento di +307. Le persone attualmente positive è ancora contagiose sono 16.681, in calo di 155 unità. I ricoverati in terapia intensiva oggi sono 98, +1 rispetto a ieri. Il numero di tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia è salito a 5.314.619, +37.346 da ieri.

La diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane

I positivi al Coronavirus Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia, 111 nuovi casi e 13 vittime

NSA/MOURAD BALTI TOUATI | Piazza Duomo, Milano

Il bollettino del 28 giugno 2020

Secondo i dati riportati nel bollettino della Lombardia, la Regione registra oggi 111 nuovi casi, ieri erano stati 77, per un totale di 66.175 contagi da Coronavirus dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia. Rimane invariato il numero delle terapie intensive, fermo a 43 unità. Le persone ricoverate in terapia non intensiva scendono invece di 92 unità, per un totale di 323. Il numero di decessi ha raggiunto quota 16.639, con un incremento di 13 vittime rispetto a ieri. I tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza sono 1.022.440, +8.119 da ieri.

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano (+16) di cui +4 a Milano città

(+16) di cui +4 a Bergamo (+20)

(+20) Brescia (+27)

(+27) Como (+1)

(+1) Cremona (+6)

(+6) Monza e Brianza (+7)

(+7) Pavia (+6)

(+6) Varese (+3)

(+3) Lodi (+0)

(+0) Mantova (+4)

(+4) Lecco (+3)

(+3) Sondrio (+2)

Caserta, solo un nuovo positivo fuori dalla zona di Mondragone

ANSA/CIRO FUSCO|Mondragone, Caserta

Nel casertano, dopo la paura per il focolaio di Mondragone, si è registrato solo un nuovo positivo. Fuori dalla mini zona rossa istituita nella zona dei palazzi ex Cirio, dove 44 persone sono state ritrovate infette, non si riscontra un incremento dei casi. Negli ultimi giorni a Mondragone sono stati effettuati 2.700 tamponi.

In Emilia Romagna 1 vittima, 1.042 attualmente positivi

Ansa/ Max Cavallari | Bologna

Sono 21 i nuovi casi da Covid-19 in Emilia-Romagna. A questi si aggiunge una vittima. I tamponi realizzati nelle ultime 24 ore sono stati 3.421. Di questi 16 persone sono asintomatiche e solo 4 sono stati registrati in provincia di Bologna dove nei giorni scorsi c’erano stati alcuni focolai. Il numero degli attualmente positivi è di 1.042. Crescono leggermente i pazienti ricoverati in terapia intensiva (che sono 12, uno in più di ieri) e quelli ricoverati negli altri reparti Covid, 108 (+2).

Viminale: 68mila persone controllate, 3 denunciate per aver violato la quarantena

ANSA / PAOLO SALMOIRAGO

Nella giornata di ieri, 27 giugno, le forze di polizie hanno effettuato 68.003 controlli su persone e altri 11.877 su attività e esercizi commerciali in merito alle misure per prevenire il contagio da Coronavirus. Le sanzioni sono state 47. Di queste tre sono state denunciate per non aver osservato la quarantena in quanto positive.

Crisanti: «L’autunno è pericoloso»

ANSA/FILIPPO VENEZIA|Il virologo Andrea Crisanti

Dopo le polemiche dei giorni scorsi con i colleghi sulla situazione epidemiologica in Italia, il virologo Andrea Crisanti ricorda che «il virus circola ma con bassa carica virale, anche per il caldo secco,il problema è a lungo termine». Ospite di Mezz’ora in Più, lo scienziato dell’università di Padova ha avvertito che «Pericoloso è arrivare in autunno pensando che tutto è passato. Siamo nell’occhio del ciclone»

Veneto: +5 casi, 0 vittime

ANSA/ANDREA MEROLA|Venezia, Piazza San Marco

Anche il Veneto non registra nuovi decessi da Covid nelle ultime 24 ore. Nel suo ultimo bollettino la Regione ha comunicato cinque nuovi casi di positività portando il bilancio dei contagi a 19.275. Il numero dei morti resta fermo a 2.007. Scendono di una unità i ricoverati nei normali reparti Covid (186), mentre resta stabile il numero dei pazienti nelle terapie intensive, 11. Gli attuali positivi sono 460, mentre i guariti dall’inizio della pandemia sono 16.807.

Salvini: «Scuole aperte in tutta Europa. Ministro non all’altezza»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI|Il leader della Lega Matteo Salvini

«C’è un ministro» della scuola «che non è all’altezza, che non è in grado di gestire una scuola italiana bellissima». È questa l’ultima stoccata del segretario della Lega Matteo Salvini alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ospite di Mezz’ora in più il senatore ha criticato ancora una volta il piano di riapertura delle scuole. «C’è gente che non si prende delle responsabilità. Macron a maggio ha riaperto 40 mila scuole, per questo i politici sono pagati. L’aggravante per il ministro Azzolina è che servono più insegnanti e classi, ma stanno ignorando le scuole pubbliche paritarie».

D’Amato (assessore Lazio): «Sotto controllo il focolaio di fiumicino»

ANSA / FABIO FRUSTACI|L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato

«Oggi registriamo un dato di 14 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano 6 nuovi casi. Nella Asl Roma 3 è sotto controllo il focolaio a Fiumicino». A dirlo è l’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. «Non risultano al momento positivi tra i clienti delle due attività di ristorazione – ha aggiunto l’assessore-. Eseguiti oltre 1.100 tamponi al drive-in di Casal Bernocchi per l’indagine epidemiologica e voglio ringraziare gli operatori per lo straordinario lavoro fatto nelle ultime 48 ore».

Alto Adige: invariato il numero delle vittime

ANSA/ Bolzano

È aumentato di un’unità il numero dei casi da Coronavirus in Alto Adige. Lo rende noto la Regione nel suo ultimo bollettino. Il bilancio complessivo è ora di 2.637 contagi dall’inizio dell’epidemia. Il numero di persone guarite è salito a 2.260, tre in più rispetto a ieri. Le persone decedute sono 292, numero invariato nelle ultime 24 ore. Ci sono ancora 85 pazienti positivi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 40.487, +252.

Cremona, si è diplomato l’ex paziente 18enne Mattia: gli auguri di Fontana

Ansa/Matteo Corner|Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

Ricoverato lo scorso 16 aprile in terapia intensiva dopo aver contratto il Coronavirus, Mattia ha passato l’esame di maturità. «Mattia supera anche la sfida della maturità. L’esame è andato bene», ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana in un post su Facebook. «Congratulazioni e un saluto a tutti i ragazzi che hanno già superato l’esame, quali che siano le vostre scelte – ha aggiunto -, salutiamo le scuole superiori e benvenuti in questa nuova fase della vostra vita».

La Ue rinvia decisione su lista Paesi sicuri per riapertura delle frontiere

EPA|NARONG SANGNAK

Ancora nessuna decisione dall’Unione europea sulla lista dei Paesi sicuri ai quali riaprire le frontiere. La decisione – secondo alcuni fonti citate dall’agenzia France Press – sarà presa lunedì. Dopo giorni di trattative venerdì gli inviati Ue hanno concordato su una lista 14 Paesi (più la Cina a patto che valesse il criterio di ‘reciprocità’).

Esclusi invece gli Stati Uniti. L’accordo sulle riaperture sarà comunque una raccomandazione perché la decisione finale spetta a ciascun governo. Nella lista provvisoria di Paesi sicuri ci sono Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zealand, Ruanda, Serbia, Corea del sud, Thailandia, Tunisia e Uruguay.

Toscana: 2 nuovi casi, 6 persone in terapia intensiva

ANSA/CLAUDIO PERI|Il governatore della Toscana Enrico Rossi

Non si registrano nuovi decessi in Toscana, per un bilancio di vittime che è invariato a 1.103. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione le persone ancora positive sono 323, a fronte di 5 nuovi casi. Il totale dei contagi è salito a quota 8.817. I test complessivi sono 332.758 dall’inizio dell’emergenza, quasi 2.900 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 301, mentre quelle ricoverate sono 22, di cui 6 in terapia intensiva.

Stasera Sergio Mattarella a Bergamo per commemorare le vittime del Covid

Ansa/Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa sera alla commemorazione organizzata al cimitero monumentale di Bergamo per ricordare le vittime del Coronavirus. La celebrazione verrà trasmessa in diretta su Rai Uno. In caso di pioggia la cerimonia sarà spostata all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore.

In Basilicata 17esimo giorno di fila senza contagi

ANSA/TONY VECE|Potenza, Basilicata

La Regione Basilicata registra per il 17esimo giorno consecutivo zero contagi. Il numero delle persone ancora positive è di 2, mentre aumenta il numero dei guariti, arrivato a quota 370. Una persona si trova tutt’ora ricoverata, e il bilancio dei deceduti di 27. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono stati effettuati 39.138 tamponi.

Folla per Salvini a Codogno. Il sindaco: «Quando venne Mattarella fu uguale»

ANSA/ MATTEO CORNER | Il leader della Lega Matteo Salvini a Codogno

«Il 2 giugno era uguale». Commenta così il sindaco di Codogno Francesco Passerini la folla arrivata per salutare il leader il leader della Lega Matteo Salvini. Passerini ha spiegato che «Codogno è una città che sa soffrire ma ha anche consapevolezza e responsabilità. Come è successo per la visita del presidente Mattarella, c’è voglia di stare insieme». E ha aggiunto: «Come vedete, qui la mascherina ce l’hanno tutti, siamo a contagio zero da due giorni, anche a livello provinciale. Io confido nella serietà e responsabilità dei miei concittadini, come ho fatto già dal primo giorno».

Tecnico della nazionale italiana di Sci positivo al Covid. Tamponi anche per Goggia e Brignone

EPA/ANDERS WIKLUND SWEDEN OUT | Sofia Goggia

Gli azzurri dello sci si stanno allenando sul ghiacciaio dello Stelvio, una delle aree in Italia dove è possibile sciare anche durante l’estate. In questi giorni un tecnico della nazionale è risultato positivo al Coronavirus. Gli allenamenti al momento sono stati sospesi per permettere tutti i controlli sugli altri componenti del team, come spiega la Federazione italiana sport invernali:

«Grazie alla rigida applicazione dei protocolli sanitari stilati per la gestione del raduno sciistico dello Stelvio è stato possibile identificare che un tecnico, appena salito sul ghiacciaio, mostrava deboli sintomi influenzali. È stato quindi immediatamente condotto presso l’ospedale di Sondalo dove è risultato positivo al test sierologico e, di conseguenza, per il protocollo dell’ATS di Sondrio, sottoposto ad un tampone». Tra le 160 persone che verranno sottoposte a test, ci sono anche le azzurre Sofia Goggia e Federica Brignone.

Zaia ai giornalisti: «Grazie per aver garantito un flusso costante di notizie»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Luca Zaia

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha ringraziato con un tweet i giornalisti per aver continuato a informare i cittadini durante questa emergenza: «Ne approfitto per ringraziare ancora e indistintamente tutti i giornalisti e gli operatori dell’informazione che in questi 128 giorni di emergenza hanno garantito in flusso costante di notizie ai cittadini». Il commento arriva dopo l’ordinanza firmata da Zaia che prevede il ritorno dei quotidiani nei bar per garantire ai cittadini una “colazione informata”.

Salvini nelle prime zone colpite dall’epidemia

ANSA/LUCA ZENNARO | Matteo Salvini

Nella mattinata di oggi, il leader della Lega Matteo Salvini ha cominciato un tour nelle prime zone colpite dall’epidemia di Coronavirus. Prima è stato a Piacenza, dove ha preso un caffè in piazza Cavalli e ha incontrato la sindaca Patrizia Barbieri. Qui Salvini ha detto: «Sono qui per ringraziare i cittadini di Piacenza, che assieme a Codogno è stata un luogo simbolo della pandemia e spero ora saranno luoghi simbolo della ripartenza». Poi si è spostato a Codogno dove è stato contestato da un gruppo di ragazze appena diplomate con diversi cartelli, tra cui «Più bacini meno Salvini».

«Uno Stato che fa ripartire il campionato e non la scuola non ama l’Italia»

Durante il suo comizio a Codogno, il leader della Lega è tornato anche sulla questione scuola. Qui ha criticato, ancora una volta, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: «Se devo mandare mia figlia a scuola chiusa nel plexiglas, senza nessun contatto con i suoi amici e le sue maestre io a scuola non ce la mando. Un governo che si occupa di far ripartire il campionato di calcio ma tiene chiuse le scuole non ama l’Italia e gli italiani, non pensa al futuro dei nostri figli».

«Temo tensioni sociali fortissme»

Sempre a Codogno, Salvini ha lanciato l’allarme per quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane: «Temo tensioni sociali ed economiche notevolissime nelle prossime settimane. Non perché voglio fare il menagramo come dice qualche fenomeno ma perché se la gente non trova i soldi che le sono promessi, se uno perde il negozio che ha nsereditato dal babbo e dal nonno saranno problemi e temo che questo governo non sia all’altezza di gestire questa emergenza».

Confesercenti, nei primi sei mesi dell’anno il calo della spesa per famiglia è stato di circa 1.900 euro

ANSA/TINO ROMANO | Persone a passeggio a Torino nella Fase 3

Stando a una ricerca di Confesercenti, il calo dei consumi medio per ogni famiglia nei primi sei mesi del 2020 è stato di circa 1.900 euro. Un calo dovuto non solo allo stop delle attività nella fase più acuta dell’emergenza ma anche a una certa prudenza mostrata dalle famiglie dopo la fine del lockdown. Prima dell’epidemia il risparmio medio era di 8 euro ogni 100 guadagnati, ora è salito a 11, gli italiani infatti hanno accumulato 32 miliardi di depositi bancari in più (+20%) rispetto al 2019.

Zingaretti e Prodi aderiscono all’appello per rendere il vaccino un «bene universale»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Nicola Zingaretti

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti e l’ex premier Romano Prodi hanno firmato la campagna per chiedere che il vaccino, ancora in fase di sperimentazione, per il Coronavirus possa diventare un «bene universale», senza nessun diritto di proprietà. In tutto al momento sono 101 le persone che hanno firmato questa richiesta, tra premi Nobel, capi di Stato, sindaci e musicisti. Per gli italiani c’è anche Andrea Bocelli.

Le regole della Polizia postale per affittare una casa vacanze

ANSA/LUCA ZENNARO | Polizia postale

Per gli italiani che riusciranno ad andare in vacanza questa estate, una delle scelte possibili per le vacanze potrebbe essere quella di affittare una casa, magari prenotandola su internet. La Polizia postale, sapendo che potrebbero essere in molti a scegliere una soluzione indipendente e facilmente raggiungibile con i mezzi, ha pubblicato una guida per aiutare i consumatori a non diventare vittima di truffe.

Otto regole che vanno dalla verifica delle foto dell’immobile, alla scelta del metodo del pagamento passando per i contatti con l’affittuario e i metodi di pagamento. Tutto per evitare che la prima vacanza dopo il lockdown inizi con un lungo viaggio in macchina verso una casa che non è mai esistita o non è mai stata in affitto.

Il bollettino dello Spallanzani: ricoverati 96 pazienti di cui 44 positivi

ANSA / FABIO FRUSTACI | Ospedale Spallanzani

L’ospedale Spallanzani, centro di riferimento del Lazio per il Coronavirus, ha pubblicato il suo 150° bollettino. È qui infatti che a fine febbraio sono stati ricoverati i due turisti cinesi, i primi due casi di contagio di Coronavirus in Italia. Al momento nella struttura sono ricoverati 96 pazienti e di questi 44 sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Di tutti i pazienti ricoverati, solo 3 hanno bisogno dell’assistenza in terapia intensiva.

Per Coldiretti se le frontiere con gli Usa resteranno chiuse il buco sarà di 1,8 miliardi di euro

ANSA/LUCA ZENNARO | Una spiaggia della Liguria

Secondo un’analisi di Coldiretti il turismo Made in Italy sta rischiando una perdita da 1,8 miliardi di euro per il Coronavirus. Se infatti le frontiere con Stati Uniti rimaranno chiuse, il numero di turisti presenti nel nostro territorio potrebbe calare drasticamente: «I viaggiatori provenienti dagli Usa sono i turisti extracomunitari più affezionati all’Italia con ben 12,4 milioni di pernottamenti durante l’estate secondo i dati relativi al terzo trimestre del 2019».

E non solo, le perdite infatti potrebbero arrivare anche dalla Russia: «Una perdita importante che si somma a quelle dei viaggiatori provenienti dalla Russia che sono stati in costante crescita negli ultimi anni mentre deboli segnali arrivano ancora sulle presenze da Germania e nord Europa nonostante la riapertura delle frontiere da quasi 15 giorni».

Bologna, un corriere della Bartolini: «Ora mi trattano come un untore»

ANSA/ MAX CAVALLARI | Camion Bartolini nel centro storico di Bologna

La sede della Bartolini di Bologna è stata isolata per evitare nuovi contagi. Eppure i corrieri che lavorano per l’azienda di logistica in altre città stanno ricevendo in questi giorni accuse e discriminazioni, come racconta Manuele al quotidiano Nuova Ferrara: «In troppi mi trattano come un untore e guardano storto. Non tutti a dire il vero, c’è anche chi mi ha chiesto come sto e questo mi ha fatto molto piacere, ma altri hanno esordito con frasi tipo ‘stai lontano che voi Bartolini siete tutti infetti’. Vorrei ricordare che se fossi infetto, non sarei al lavoro».

E rassicura i clienti: «Il nuovo focolaio è alla filiale di Bologna, io come i miei colleghi veniamo da quella di Ferrara, dove siamo tutti sani. Vorrei rassicurare tutti: il vostro corriere non è contagioso».

La presidente del Senato Casellati: «La sopravvivenza dell’Europa dipende dalla tenuta del tessuto sociale delle sue nazioni»

ANSA/CLAUDIO PERI | Maria Elisabetta Alberti Casellati

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa in cui chiede al governo di definire subito un piano per uscire dalla crisi nata dal Coronavirus: «Non ci sono, malgrado gli annunci, scelte chiare e operative subito. È finito il momento del teatrino delle parole. Per essere credibili in Europa occorre prima fare e poi chiedere con forza e determinazione».

Casellati ha spiegato anche che da questa crisi dipenderà la tenuta dell’Unione europea: «Servono investimenti e liquidità. Diversamente la crisi italiana sarà irreversibile. La sopravvivenza del sistema Europa dipende dalla tenuta del tessuto sociale ed economico di tutte le sue nazioni».

L’avvertimento di Nino Cartabellotta: «Guardate i numeri della pandemia da un’altra prospettiva»

NSA / LUIGI MISTRULLI | Nino Cartabellotta

Mentre la discussione sul futuro della pandemia in Italia è sempre più accesa, Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe, avverte su quello che sta accadendo nel mondo. A livello globale se per passare da 1 a 2 milioni di casi ci sono voluti 12 giorni, per passare da 8 a 9 milioni ce ne sono voluti 6, esattamente la metà. La pandemia quindi sta accelerando.

Il ministro della Salute Roberto Speranza: «A scuola mascherine sopra i 6 anni, per ora»

ANSA / MATTEO BAZZI | Il ministro della Salute Roberto Speranza

In un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato quali sono le idee sul tavolo del governo per il ritorno a scuola nella Fase 3 del Coronavirus. Le linee guida diffuse dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina infatti non hanno convinto del tutto i presidi. Uno dei punti principali riguarderà l’uso della mascherina per gli studenti: «È in vigore un Dpcm che prevede l’uso delle mascherine nei luoghi al chiuso aperti al pubblico. Dai sei anni in su. Due settimane prima dell’inizio delle lezioni valuteremo la situazione con il Cts».

Non solo, verranno fatti anche controlli medici a tappeto per evitare la nascita di nuovi focolai. Per Speranza sono in programma: «Test sierologici al personale prima della riapertura; tamponi molecolari a campione durante l’anno scolastico». Il ministro ricorda infatti che il virus non è stato sconfitto, anzi: «Ci dicono che il virus è vinto, non è così. Faccio un appello a tutti, dobbiamo vincere questa sfida. Nel mondo stiamo registrando tra i 150mila e i 180mila contagiati al giorno, non sono mai stati così tanti».

Il primario Zangrillo: «Gli allarmismi sulla seconda ondata sono da irresponsabili»

ANSA/NICOLA MARFISI | Alberto Zangrillo

Mentre nella maggioranza di governo la discussione rimane fissa sul Mes, tra gli esperti che hanno guidato gli italiani a capire l’emergenza Coronavirus, il tema più discusso è quello della seconda ondata di contagi. Per qualcuno, come Andrea Crisanti, il rischio è reale per altri come Alberto Zangrillo è difficile che accada, anzi. Per il primario del S. Raffaele «è da irresponsabili, come ha fatto il professor Crisanti, dire che a settembre l’Italia tornerà come è oggi il mattatoio in Germania».

Italiani in ferie: troppi turisti in coda agli imbarchi e ai musei

ANSA/DIEGO TARALLETTO | La spiaggia di Santa Marinella, Roma, 6 giugno 2020

Dopo la fine della scuola, o meglio della didattica a distanza, e l’inizio della Fase 3, c’è chi ha deciso di concedersi un po’ di vacanza per questa estate. In diverse località turistiche si cominciano a registrarsi i primi ingorghi, dovuti anche alle nuove procedure di controllo per contenere il contagio da Coronavirus.

Come riporta il Corriere della Sera, a Napoli nella giornata di ieri si sono viste file lunghissime, senza il rispetto delle distanze di sicurezza, per imbarcarsi alla volta delle isole del golfo. A Firenze per entrare agli Uffizi bisognava fare una coda lunga più di due ore, anche se il museo ha limitato la sua capienza a 450 persone al giorno invece che a 900.

Il governatore Bonaccini: «I soldi del Mes vanno presi»

ANSA | Stefano Bonaccini

In un’intervista rilasciata a la Repubblica Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, ha preso posizione sul Mes, il fondo che sta spaccando la maggioranza. Secondo Bonaccini non c’è molto da discutere, andrebbe accettato: «Se la sanità è in cima alle priorità non si capisce perchè dovremmo accettare prestiti su tutto il resto ma non su questo. Se sono disponibili oltre 30 miliardi di euro senza condizioni per potenziare il sistema sanitario vanno presi “ieri”».

Scuola e distanze di sicurezza. Dove finiremo a fare lezione?

ANSA/FABIO FRUSTACI | La ministra Lucia Azzolina

Il distanziamento degli alunni negli edifici scolastici deve essere di un metro. O almeno, così è stato deciso nelle ultime linee guide pubblicate dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Il problema ora è capire dove spostare tutti gli alunni ch le scuole non riusciranno più ad accogliere. Negli istituti comprensivi di Milano manca il 20% degli spazi. Come scrive la Repubblica sono molti i presidi sul piede di guerra, quelli della Toscana hanno dichiarato: «Consegneremo le chiavi delle scuole ai prefetti».

Anche Orlando si schiera a favore del Mes

ANSA | Andrea Orlando

Sono in tanti nel Partito democratico a chiedere un ripensamento sul Mes, che invece non continua a non convincere il Movimento 5 Stelle. Fra questi il vicesegretario del Pd Andrea Orlando che alla Festa democratica di Vibo Valentia ha spiegato: «Penso che ci troviamo in una situazione in cui rischiamo di essere sconfitti a causa della nostra precedente vittoria. Siamo usciti molto bene dalla trattativa con l’Europa».

«All’inizio l’Ue aveva dato delle risposte abbastanza inquietanti, ora ha deciso di accollarsi il compito della ricostruzione nonostante non sia previsto dai trattati istitutivi. E lo fa seguendo la traccia migliore, con i filoni del Recovery Fund: innovazione tecnologica, sostenibilità e lotta alle diseguaglianze. Obiettivi corrispondenti a quelli del programma del Pd. A ciò si aggiunga il Mes, su cui è in corso una discussione»

Le parole crociate sanificate arrivate sui muri delle Marche

ANSA | Il manifesto “Quarantena enigmistica” a Jesi

Un cruciverba enorme, con al centro il virologo Roberto Burioni. È questo il cartellone apparso a Jesi, in provincia di Ancona per il progetto City Post portato avanti dal collettivo di artisti Nerto. Una Quarantena enigmistica a tema lockdown che è arrivata anche in altre città della zona, come Senigallia, Chiaravalle, Castelferretti e Ancona. Molte delle definizioni si riferiscono alle parole che hanno segnato l’epidemia in Italia, come la 12 orizzontale: «Parenti, fidanzati, insomma affetti stabili».

Il 30 giugno è in programma “Torniamo ad abbracciarci”, l’evento No-Vax

ANSA | Sara Cunial e un manifestante No-vax il 21 giugno a Firenze

Non potranno esserci più di mille persone. Ma quelle presenti saranno tutte abbracciate. È questo l’obiettivo del movimento R2020 cha per il 30 giugno ha organizzato un evento a Roma, nel quartiere Testaccio, con uno scopo ben chiaro: «Torniamo ad abbracciarci, al distanziamento rispondiamo con la vicinanza e la relazione». Saranno presenti anche alcuni ex M5s: la deputata Sara Cunial e il consigliere di Regione Lazio Davide Barillari.

Link utili: