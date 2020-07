Sono 14.642 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, il numero dei pazienti guariti tocca quota 192.108. Tes sierologici in scadenza a metà luglio. Con 24mila contagi nelle ultime 24 ore l’India è ora il terzo Paese più colpito dall’epidemia.

Secondo i dati della Johns Hopkins University sono quasi 11 milioni e mezzo i casi della pandemia di Coronavirus nel mondo. Il bilancio dei decessi è arrivato a quota 533.781. Il Paese più colpito rimangono gli Stati Uniti con 2,8 milioni di casi. Segue il Brasile con 1,6 milioni e l’India con 698mila che nella notte ha superato la Russia. I contagi in Italia sono invece 242mila, mentre i decessi sono quasi 35mila.

Italia

ANSA/ MOURAD BALTI TOUATI | La movida sui Navigli a Milano

Da Milano a Roma: il sabato sera tra movida e mancanza di mascherine

È stato un weekend di affollamenti quello che tra sabato e domenica ha visto centinaia di persone accalcate nei luoghi della movida italiana. A Trastevere – come riporta il Corriere della Sera – i giovani non temono il Coronavirus. «È roba da vecchi». Una folla di giovani si è trovata fuori dalla discoteca Mythos inaugurata a Villa Borghese. Le mascherine, quelle poche che si sono viste – racconta il quotidiano, sono rimaste in tasca o la tengono al collo.

Una situazione che ricorda le folle pre lockdown quando ancora del contagio non si sapeva nulla. Stesse scene a Milano dove sui Navigli e a Porta Venezia sembra che tutti abbiano dimenticato le sfuriate del sindaco Giuseppe Sala. la mezzanotte, quando purtroppo anche il tasso alcolico fa la sua parte; guai a dire a qualcuno di indossare la mascherina, se non ai clienti», dice il titolare di un bar in anonimato.

Test sierologici vicino alla scadenza

ANSA/ MAX CAVALLARI

Sono meno della metà le persone che hanno aderito al campione di 150mila test sierologici. Secondo la Repubblica, molti cittadini non hanno nemmeno risposto alle chiamate della Croce rossa che ne ha effettuate ben 190mila. I test – messi a disposizione gratuitamente dalla Abbott – scadono a metà luglio e in 10 giorni non sarà possibile raccoglierli tutti. Sabato i contagi sono tornati a scendere ma l’allerta è alta in tutta Italia, soprattutto al nord e in Veneto dove il governatore Luca Zaia ha deciso di approvare un’ordinanza per permettere alle Asl di intervenire con più autonomia nel caso in cui una persona rifiuti di farsi ricoverare.

India

EPA/SANJEEV GUPTA | Bhopal, India

Il governo accelera lo sviluppo di un vaccino

Il Paese è ora terzo al mondo per numero di contagi. Con 697.413 casi accertati, 24mila nelle ultime 24 ore, l’India ha superato la Russia (680.283), portandosi dietro a Stati Uniti (2.888.635) e Brasile (1.603.055). Il numero dei decessi totali è di 19.268. Intanto le autorità nella città settentrionale di Agra affermano che, a causa dell’aumento dei casi, il Taj Mahal, che avrebbe dovuto riaprire lunedì, rimarrà chiuso.

L’India sta anche accelerando lo sviluppo del vaccino, sebbene gli esperti abbiano suggerito cautela nella corsa alla cura, nonostante la situazione epidemiologica sia sempre più grave. Il dottor Ashish Jha, direttore del Global Health Institute di Harvard, ha affermato alla Bbc che il Paese non può aspettare che il 60% della popolazione venga infettato per ottenere l’immunità di gregge. Questo «significherebbe milioni di persone morte».

