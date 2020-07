In Italia sono +233 i nuovi contagi. Migliora la situazione in Lombardia con vittime e nuovi positivi in calo. Giuseppe Conte – a causa di malumori nella maggioranza – potrebbe non prolungare lo Stato di Emergenza fino al 31 dicembre. In Germania non più lockdown per interi distretti, ma solo “punti sensibili”. Preoccupa la regione occidentale cinese dello Xinjiang: chiusa la capitale Urumqi

Sono più di 14 milioni i casi confermati di Coronavirus nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. Al primo posto ci sono gli Stati Uniti con 3 milioni e quasi 700mila casi. Segue il Brasile con più di 2 milioni e l’India che ha superato il milione. La Russia ha 758mila casi. Mentre in Italia si registrano 243.967 casi.

IRAN

EPA/PRESIDENTIAL OFFICE / Il presidente iraniano Hassan Rouhani

Rouhani: «Circa 25 milioni di iraniani sono stati contagiati»

Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha dichiarato che 25 milioni di iraniani sono stati infettati dal Coronavirus e che altri 35 milioni sono a rischio. I dati sono basati su un nuovo rapporto del ministero della Sanità e superano di molto i numeri ufficiali che parlano di 269.440 casi dall’inizio dell’emergenza. L’Iran, con una popolazione di oltre 80 milioni, è il Paese del Medio Oriente più colpito dall’epidemia. «La nostra stima è che fino ad oggi 25 milioni di iraniani sono stati infettati da questo virus e circa 14.000 hanno perso la vita», ha detto Rouhani in un discorso televisivo.

PAKISTAN

PA/SHAHZAIB AKBER | Karachi, Pakistan

Record di guarigioni: quasi 15mila in una sola giornata

Nelle ultime 24 ore il Pakistan ha registrato 47 nuove vittime e 1.918 nuovi casi, secondo i dati forniti dalle autorità di Islamabad. Tuttavia, il monitoraggio segna anche un record di guarigioni: sono 14.772 nell’ultima giornata. Il bilancio dei decessi ufficiale è invece di 5.522, mentre i positivi sono saliti a 261.917. Le guarigioni sono 198.509. Tuttavia, secondo un recente sondaggio realizzato tra i medici il 60% ha dichiarato di non essere soddisfatto della gestione dell’emergenza da parte del governo.

ITALIA

ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Galleria degli Uffizi, Firenze

Assoturismo: crisi nera per le città d’arte. Male Firenze, Roma e Venezia

Nel pieno della stagione estiva le località balneari e di montagna sono tornate a vedere flussi di turisti. Ma, per un turismo che sembra riprendersi, dall’altra parte a soffrire sono le città d’arte e le mete culturali. Secondo l’analisi del Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti solo il 51% delle stanze disponibili è stato prenotato. Tra le città più in crisi ci sono Firenze e Roma (36%). Seguono Napoli (38%) e Venezia (42%). Fanno meglio Palermo, Milano e Bologna. Una crisi che – fa notare Assoturismo – è dovuta in particolare alla mancanza di turisti stranieri che costituiscono in media il 68% dei visitatori.

«Il combinato disposto di assenza dei turisti e dello smart working sta svuotando le città d’arte e letteralmente uccidendo i centri storici, che stanno diventando zone rosse dell’economia», commenta il presidente di Assoturismo Vittorio Messina. «È necessario un intervento di terapia intensiva, per tamponare una crisi apparentemente infinita che sta gravemente compromettendo non solo le imprese della ricettività e dei servizi turistici, ma anche bar, ristoranti e negozi delle mete culturali e dei centri storici, rimasti ormai senza fiato».

Lo Stato di Emergenza non verrà prolungato: a rischio lavoro e scuola

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il premier Giuseppe Conte

Lo Stato d’Emergenza non durerà fino al 31 dicembre. Passo indietro del governo che potrebbe presto mettere fine alla situazione straordinaria scattata mesi fa. Secondo quanto emerge da fonti de La Stampa Conte – una volta tornato da Bruxelles – incontrerà il ministro della Salute Roberto Speranza per accordarsi sui prossimi passi. Ma, anche a causa di voci contrarie dentro all’esecutivo, sembra che ormai lo Stato di Emergenza non andrà oltre il 31 luglio con conseguenze imprevedibili.

Innanzitutto per il lavoro. Forte il pressing di Confindustria e del mondo dell’impresa che a causa del blocco dei licenziamenti e con la perdita del fatturato non riescono a reggere. Via dunque lo stop ai licenziamenti e via Domenico Arcuri. Il commissario straordinario all’emergenza è stato nominato proprio alla luce dello Stato straordinario.

La sua nomina non sarà semplice da rinnovare se non dovesse esserci più un’emergenza. Ma da Arcuri dipende anche l’apertura delle scuole e dei banchi monoposto per ripartire in sicurezza. Tutto questo, dalla scuola al lavoro potrebbe dunque saltare.

GERMANIA

EPA/DAVID HECKER | Suerenheide, Germania

529 casi nelle ultime 24 ore. Misure mirate per arginare i focolai

Record di nuovi casi in Germania. Sono 529 quelli registrati nelle ultime 24 ore e una vittima, secondo i dati forniti dal Robert Koch Institute. Il numero totale di casi nel Paese è ora pari a 201.372. Gli stati tedeschi e il governo federale hanno raggiunto un accordo su «misure più mirate» per far fronte a focolai localizzati di Coronavirus.

Un cambiamento significativo è che non sarà più necessario bloccare interi distretti nel caso di un focolaio localizzato, mentre le misure di quarantena e di blocco saranno strettamente limitate ai soli punti sensibili. Le misure cercano di arginare una possibile nuova ondata di infezioni, dopo che il Paese è riuscito nei primi mesi dall’emergenza a contenere il diffondersi della pandemia.

Le persone che provengono da aree a rischio all’estero dovranno entrare rimanere in quarantena a casa per 14 giorni una volta entrate in Germania, a meno che non possano dimostrare di essere risultate negativo del test da meno di 48 ore.

CINA

EPA/ALEX PLAVEVSKI | Shanghai, Cina

Nuovo focolaio nello Xinjiang. Chiusa la capitale Urumqi

In Cina si registrano 11 nuovi casi. Questa volta è la regione autonoma occidentale dello Xinjiang a far segnare un incremento nei contagi, nella sua capitale, Urumqi, dove il bilancio è di 17 persone infette. Le autorità hanno quindi imposto un nuovo lockdown, ridotto le corse di metropolitane, autobus, taxi e chiuso alcune comunità residenziali, secondo i media cinesi.

Hanno anche posto delle restrizioni alle persone che lasciano la città, inclusa una sospensione del servizio di metropolitana per l’aeroporto. Dal punto di vista sanitario è partito uno screening a tappeto per individuare la catena di contagio. Quasi il 90% dei voli per e da Urumqi è stato cancellato.

