La presidente della Commissione europea ammette che l’Italia è stata dimenticata durante i primi giorni dell’epidemia. Ma ora chiede responsabilità e riforme a tutti i Paesi europei. In Francia Emmanuel Macron si prepara per una seconda ondata: segnali allarmanti dagli ultimi dati sul monitoraggio dei contagi. La Cei: «Pochi giovani in chiesa dopo la riapertura»

Nella notte gli Stati Uniti hanno superato i 4 milioni di casi confermati di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Mentre i morti sono saliti a 144.304. Anche il Brasile il contagio non accenna a rallentare con il Paese – secondo più colpito al mondo – che ha registrato in totale 2.287.475 casi e 84.082. Terza per gravità della pandemia l’India. Il secondo Stato più popolo al mondo ha raggiunto quota 1.288.108 casi. Segue la Russia con 793.720 e il Sudafrica con 408.052.

UNIONE EUROPEA

AFP/ Kenzo TRIBOUILLARD | La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen: «Non potervi aiutare nelle prime fasi ci ha fatto sanguinare il cuore»

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, arrivata al traguardo dell’accordo sul Recovery Fund, dopo 4 intensi giorni di negoziati, non nasconde che nel bilancio approvato sono «stati tagliati programmi per la ricerca, la saluta e l’istruzione. Per questo ora inizieranno i negoziati con il Parlamento».

Intervistata da La Stampa, l’ex ministra della Difesa del governo tedesco preme per un voto favorevole del Parlamento europeo quanto prima. Von der Leyen non dimentica però i primi giorni della pandemia e il trattamento riservato all’Italia. Un comportamento che sembra essere stato cruciale per arrivare a un accordo: «All’inizio della crisi quasi tutti gli Stati hanno guardato ai loro problemi nazionali, con i risultati che abbiamo visto: disagi e divisioni».

Sull’Italia e il mancato aiuto nella prima fase della pandemia von der Lyen confessa: I« nostri cuori hanno sanguinato nel vedere che non potevamo aiutarla all’inizio perché a livello europeo non avevamo i mezzi». Ora però via a riforme, investimenti e responsabilità.

«È certamente naturale – dice – che oggi l’Italia ne tragga vantaggio. L’Italia ha un’economia molto forte, in particolare nel Nord, un’area che è stata duramente colpita. È nell’interesse del mercato unico che queste regioni con un’elevata produttività si riprendano rapidamente».

Ma dubbi rimangono sul freno d’emergenza e la possibile paralisi decisione: «L’intero processo prevederà verifiche rigorose ed è nel mio interesse che ci sia trasparenza perché voglio dare ai cittadini europei la prova che possiamo uscire da questa crisi più forti. Sono contenta che in Consiglio tutti abbiano sostenuto questo principio».

FRANCIA

EPA/STEPHANE MAHE | Il presidente francese Emmanuel Macron

Macron si prepara alla seconda ondata. Segnali preoccupanti dagli ultimi dati: tanti i nuovi focolai

«La circolazione del virus è in aumento sul territorio nazionale». Le autorità sanitarie francesi mettono in guardia e si preparano in vista di una seconda ondata. Il presidente Emmanuel Macron non vuole farsi trovare impreparato così ha convocato per oggi una riunione straordinaria del Consiglio di Difesa. Non ci saranno più lockdown nazionali in Francia, ma quarantene mirate, fa sapere il Corriere della Sera.

Possibile anche una chiusura da parte della Francia dei confini Schengen perché «l’unico obiettivo è proteggere i francesi». Lunedì è entrato in vigore l’obbligo dell’utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi e da ieri è obbligatoria anche all’aperto. Jean-François Delfraissy, il capo del Consiglio scientifico, parla di «segnali preoccupanti» dopo che sono stati individuati 14 nuovi focolai, per un totale di 122 casi di contagio.

ITALIA

Pixabay

La Fase 3 delle messe: Pochi giovani». La Cei: «Bisogna guardare al futuro della chiesa»

La ripresa delle celebrazioni dopo la chiusura per la pandemia «è segnata da un certo smarrimento, in particolare una diffusa assenza dei bambini e dei ragazzi, che richiede di essere ascoltato». A dirlo è la Cei in una lettera inviata ai vescovi. La fase 3 della riapertura delle chiese è segnata da una partecipazione scarsa – soprattutto tra giovani e bambini – e diminuita rispetto alla fase precedente al lockdown.

Presto verrà allentato anche il limite di 200 fedeli massimo a messa. Così, in vista dell’autunno e dell’assemblea di novembre, si invitano i vescovi a «lavorare insieme per porre le condizioni con cui aprirsi a nuove forme di presenza ecclesiale», un cammino per «coinvolgere» i fedeli, perché «l’esperienza della pandemia non ci può lasciare come prima». Non si tratta solo di rimedi pratici per riprendere battesimi e cresime, come il suggerimento di usare «un batuffolo di cotone o una salvietta»

Foto in copertina | EPA/DIVYAKANT SOLANKI

