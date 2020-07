Il presidente del Consiglio europeo ammette: Per l’Olanda è stato difficili accettare i sussidi a fondo perduto. Dalla Francia paura per l’effetto vacanze e invitai cittadini a non andare in Catalogna. L’Italia correi al riparo sui focolai da contagi di ritorno: quarantena per provenienze da Romania e Bulgaria

Secondo i dati della Johns Hopkins University sono già 4 milioni e 100 mila i casi negli Stati Uniti dopo che due giorni fa è stata superata quota 4 milioni. Il Paese non riesce a frenare l’aumento dei contagi, per un bilancio che vede ora anche 145 mila vittime. Situazione pure anche in Brasile dove i positivi sono 2.287.475 e più di 85 mila vittime. Terza l’India con 1.337.024 casi e seguita dalla Russia che sta per toccare quota 800 mila.

UNIONE EUROPEA

PA/STEPHANIE LECOCQ | Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel

Michel: «Il voto del Parlamento non mi spaventa»

«Qualche volta ho dovuto riportare freddezza e lucidità al tavolo». Parla Charles Michel, l’uomo dietro ai negoziati – e all’accordo – sul Recovery Fund come guida del Consiglio europeo. Intervistato da La Repubblica Michel ammette che l’Europa si è trovata davanti a una sfida titanica e sugli Eurobond dice: «Dobbiamo essere pronti a prendere decisioni sulle risorse proprie per riuscire a ripagare i 390 miliardi di trasferimenti a fondo perduto».

Sulla governance e il freno d’emergenza tanto richiesto dall’Olanda e i Paesi frugali Michel assicura che nessun trattato è stato riformato, e la decisione sul blocco degli esborsi continua a spettare alla Commissione europea. Dietro le quinte, ma pur sempre protagonista, Angela Merkel lascerà tra un anno la politica tedesca – e quella europea.

E lo scettro di leader più longevo passerà al premier olandese Mark Rutte e il presidente dell’Ungheria Viktor Orban: «Per l’Olanda accettare i sussidi a fondo perduto è stato difficile – dice Michel che si dice fiducioso anche sul voto del Parlamento – Non sono spaventato perché i populisti non li sconfiggi chinando la testa». E sulle riforme richieste ai Paesi Michel si dice fiducioso: «Tutti i Paesi le implementeranno».

FRANCIA

EPA/MOHAMMED BADRA | Parigi, Francia

Impennata nei nuovi contagi. L’appello ai suoi cittadini per arginare l’effetto vacanze: «Non andate in Catalogna»

Niente più lockdown. Ma i Paesi europei temono una nuova ondata. E’ la Francia ad aver assistito negli ultimi giorni a un ritorno dei contagi: ieri i nuovi casi sono stati 1.130. E così il Paese corre ai ripari, e per evitare di dover fare i conti con l’onda lunga delle vacanze ha chiesto ai suoi cittadini di non andare in Catalogna – scrive il Corriere – dove i casi sono in forte aumento.

«Chiunque arrivi dai Paesi dove la circolazione virale è particolarmente forte dovrà sottoporsi a un test in aeroporto. Chi risulterà positivo starà 2 settimane in quarantena», ha detto ieri il premier Jean Castex. Anche l’Oms si è detta preoccupata per il nuovo incremento di contagi in Europa.

ITALIA

EPA/DAVID HECKER

Iss, monitoraggio settimanale: «Media dei contagi scesa a 40 anni»

Scende l’età media dei casi diagnosticati di Coronavirus in Italia. Se mesi fa era sopra i 60, ora i nuovi dati fanno vedere un età di 40 anni. Come riporta il Corriere della Sera, citando il monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute, questo abbassamento «è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minore coinvolgimento di persone anziane e in parte all’identificazione di casi asintomatici tramite screening in fasce di età più basse».

Il Covid quindi dunque a essere un pericolo per tutto il Paese, anche se l’indice di riproducibilità, è sceso nuovamente sotto a 1. Sono invece sei le Regioni con un dice Rt superiore a 1: Emilia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Nelle ultime settimane è aumentato soprattutto il rischio relativo ai casi importati, in particolare dall’Est Europa. In tal senso il ministro Roberto Speranza ha firmato una ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato in Romania e Bulgaria.

Foto in copertina: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON | Un visitatore al Museo Louvre di Parigi

