Il Brasile si avvicina ai 100 mila morti ma per Bolsonaro bisogna «andare avanti con le proprie vite». Intanto la Germania preoccupa sempre di più mentre in Italia è allarme movida. La Francia corre ai ripari e, dopo aver registrato 1.600 contagi in 24 ore, pensa all’obbligo delle mascherine all’aperto. Intanto l’Italia è pronta a varare il dl agosto

Johns Hopkins University (JHU) | Mappa COVID-19 (6 agosto 2020)

Nel mondo sono oltre 19 milioni i contagi da Coronavirus con 714mila vittime. In testa ci sono, ancora una volta, gli Stati Uniti con quasi 5 milioni di casi totali, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Non sono incoraggianti nemmeno i numeri che arrivano dal Brasile dove il virus ha colpito 2.912.212 persone; in India superati i 2 milioni di contagi mentre la Russia è già arrivata a 870.187 casi. A seguire Sudafrica e Messico con 462.690 contagi.

GERMANIA

ANSA/CESARE ABBATE

1.147 nuovi casi in un giorno, è record da maggio

Non c’è pace per la Germania dove, per il secondo giorno consecutivo, continuano a crescere i contagi. I numeri preoccupano sempre di più: 1.147 le nuove infezioni in appena 24 ore, mentre il giorno prima erano state 1.045. Questi dati – tutti sopra i mille – confermano che i livelli di diffusione dell’epidemia siano tornati indietro di tre mesi, ai primi di maggio come riporta il Robert Koch Institut. Dunque bisogna prestare massima attenzione.

A maggio erano cominciate ad arrivare le prime buone notizie con i contagi in calo. Poi, a fine luglio, il trend è diventato negativo con un numero di casi giornalieri che inizia a creare timori, soprattutto tra gli esperti. La punta massima di infezioni è stata registrata nel mese di aprile quando, in appena 24 ore, sono stati registrati 6.000 contagi. Il Covid-19 finora ha colpito 215.224 persone, sono 9.188 i decessi.

BRASILE

AFP/MICHAEL DANTAS

È polemica sulle dichiarazioni di Bolsonaro

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, nonostante i numeri poco incoraggianti sulla diffusione della pandemia nel Paese, ha invitato i suoi cittadini ad «andare avanti con le proprie vite». Una dichiarazione che ha subito suscitato polemiche vista la situazione che sta affrontando l’America Latina, ta le più colpite al mondo. Infatti, mentre il Brasile si avvicina ai 100 mila morti, Bolsonaro dichiara: «Mi dispiace per tutti i morti. Ma andiamo avanti con le nostre vite e cerchiamo un modo per cavarcela rispetto a questo problema».

Dello stesso avviso anche il ministro della salute a interim, il generale dell’esercito Eduardo Pazuello, che ha paragonato la pandemia del Coronavirus all’Hiv: «L’Hiv continua a esistere. La maggior parte delle persone sieropositive viene curata e la vita va avanti. E sarà così anche con il Covid». «Il tuo disprezzo per la vita è ripugnante», questa la reazione del senatore di sinistra Weverton Rocha su Twitter.

ITALIA

ANSA/MATTEO CORNER

L’appello del ministro della Salute ai giovani

Il Coronavirus corre soprattutto tra i giovani. L’età media si è abbassata e i ragazzi, come mostrano le notizie e le foto delle ultime settimane, tendono in alcuni casi ad aver abbassato la guardia. «Ai giovani dico: serve più attenzione. In questi giorni ne stiamo vedendo di tutti i colori: discoteche, apericene, locali notturni affollati e assembramenti di ogni tipo. Alle ragazze e ai ragazzi dico: state attenti, perché voi siete il veicolo principale del contagio in questo momento» ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista a La Stampa.

La situazione continua ad essere «seria» anche se il nostro Paese si è lasciato alle spalle il periodo più difficile, quello del lockdown nazionale. «È vero che l’Italia in questa fase sta meglio degli altri Paesi, ma è pura illusione pensare che, mentre nel resto d’Europa il contagio riparte e già si parla di seconda ondata, noi possiamo restare tranquilli e beati dentro i nostri confini» ha aggiunto Speranza ribadendo che «oggi l’età media del contagio è scesa a 40 anni mentre solo due mesi fa era 60-65 anni.

È chiaro quindi che i giovani sono un veicolo di contagio potenziale pericolosissimo, e non tanto per se stessi. Il vero rischio è che, tornati a casa dalla movida, possano contagiare i loro genitori o i loro nonni».

C’è l’accordo sul dl agosto

ANSA/GIUSEPPE LAMI

Alla fine l’accordo è arrivato. È stata trovata l’intesa sul testo del decreto agosto – che vale 25 miliardi di euro – per il nodo licenziamenti che approderà venerdì in Consiglio dei ministri. Il blocco dei licenziamenti, invece, proseguirà ma diventerà variabile. Durerà fino a metà novembre, poi potranno licenziare solo le aziende che non stanno facendo ricorso alla cassa integrazione Covid.

Insomma una mediazione – portata avanti dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – tra chi chiedeva il blocco dei licenziamenti fino a fine anno, come nel caso dei sindacati, e chi invece voleva farlo cessare al 15 ottobre (a chiederlo era Confindustria). Si discute, intanto, sulla possibile proroga al 31 agosto dell’obbligo delle mascherine visto il numero dei contagi in crescita in tutta Italia.

Adesso, però, la questione si sposta sul fronte politico. Il sì in Cdm di Italia Viva è condizionato all’ingresso nel dl di misure economiche come il rinvio a novembre delle tasse per lavoratori autonomi e forfettari. Passano, invece, la fiscalità di vantaggio per il Sud con il 30% di sgravi da ottobre sui contributi per quelle aziende che operano al Sud e i contributi a fondo perduto per le attività dei centri storici.

REGNO UNITO

ANSA/ANGELO CARCONI

L’allarme dei medici inglesi

Non solo morti di Covid. Secondo i medici del Regno Unito, la pandemia ha causato anche il decesso di migliaia di pazienti ai quali gli ospedali inglesi non hanno più potuto prestare cure con tempestività. Visite saltate e paura di recarsi in ospedale hanno causato un disastro. Così migliaia di pazienti sarebbero morti per cancro o per malattie cardiache.

Un milione di persone, invece, non sarebbero state sottoposte a interventi chirurgici nel solo mese di aprile; in 30-40 mila non hanno potuto cominciare i trattamenti anti cancro. Una situazione del genere, spiegano i medici inglesi, non dovrà più verificarsi. Basta interrompere le normali terapie per dedicarsi totalmente ai pazienti Covid. Ne è convinto il prof. Neil Mortensen, presidente del Royal College of Surgeons of England, come riportato dal Guardian.

FRANCIA

AFP/PATRICK HERTZOG

Boom di casi, arriva l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto

La Francia teme un nuovo lockdown. Boom di casi e 294 focolai attivi spingono Parigi a correre subito ai ripari: la situazione potrebbe precipitare da un momento all’altro. Basti pensare che in un solo giorno sono state contagiate 1.600 persone. Mai così male da maggio. La Francia, è bene ricordarlo, ha già avuto 30 mila morti con oltre 10 mila decessi solo nelle residenze per anziani.

Così alcune città della Francia stanno pensando di reintrodurre l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, è una di queste. Intanto per il Consiglio scientifico, un comitato di esperti che consiglia il governo francese sulla gestione dell’emergenza sanitaria, «l’equilibrio è fragile e si può precipitare in qualsiasi momento». «Altamente probabile» una seconda ondata in autunno o in inverno, spiegano. Parigi, infine, sconsiglia viaggi in Aragona, comunità autonoma del nord-est della Spagna fortemente colpita dal virus.

Foto in copertina di repertorio: EPA/IAN LANGSDON

