Da Vienna Kurz mette in guardia l’Italia sul programma per il piano di aiuti e chiede investimenti sull’innovazione, digitalizzazione e ambiente. Dalla Grecia invece un sondaggio rivela come la popolazione sia contraria al vaccino anti Covid. In Italia aumentano i rischi per la salute mentale post pandemia

I casi da Coronavirus nel mondo hanno superato quota 27 milioni. Mentre le vittime sono 889.037, fanno sapere i dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito dalla diffusione del virus con 6.277.044 casi e 188.941 morti. Mentre l’India ha superato il Brasile nel bilancio dei casi arrivando a 4.204.613, rispetto ai 4.137.521 del Paese sudamericano. Quarta la Russia con 1.027.334 di casi, segue il Perù con 689.977.

AUSTRIA

Il cancelliere Kurz: «Era prevedibile che l’Italia non avrebbe usato il Mes»

Si avvicina la scadenza di ottobre per la presentazione del piano italiano per l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund. E oltre le alpi, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ci tiene a ricordare all’Italia che «per l’Ue è una misura d’emergenza, irripetibile, contro la pandemia. E non l’avvio di un’unione dei debiti a lungo termine. Non lo consentiremo mai».

Intervistato da La Repubblica, Kurz, che durante il vertice Ue di luglio è stato, con gli altri leader dei Paesi frugali, tra i maggiori oppositori della linea “più morbida” di Bruxelles, sottolinea che «stiamo parlando di cifre enormi. Sarà decisivo usarle per investimenti nel futuro – innovazione, digitalizzazione, ambiente – che creino valore».

Kurz interviene anche sul Mes: «Era prevedibili che l’Italia non ne avrebbe fatto ricorso. E che preferisca i trasferimenti ai crediti. Ma è altrettanto chiaro – chiosa il cancelliere – che i ‘frugali’ preferiscano dare crediti, nell’interesse dei contribuenti».

GRECIA

Il 44% dei greci non vuole farsi vaccinare contro il Coronavirus

Con il nuovo Dpcm la Grecia rimane nella lista dei Paesi a rischio. Ma secondo un sondaggio condotto da Metron Analysis, e pubblicato dal quotidiano greco To Vima, circa il 44% della popolazione del Paese non vuole farsi vaccinare. Un altro 22%, invece, se non fosse obbligato rifiuterebbe di indossare la mascherina.

Per il governo greco il vaccino è “fortemente raccomandato”, ma non sarà obbligatorio. La percentuale più alta di chi si oppone al trattamento va dai 45 ai 54 anni. Seconda, con il 54%, la fascia d’età dai 17 ai 34. A opporsi alla mascherina è invece il 17%. Un numero più alto, del 28%, tra la popolazione più giovane. Al momento sono 11.500 le persone contagiate in tutto il Paese e 248 le vittime.

ITALIA

Da marzo 71 suicidi legati al Covid. Nel 2019 il numero era di 44

Oltre ai contagi, alle vittime, c’è un altro aspetto del Covid19. Più nascosto, ma che rappresenta la base dell’iceberg di una situazione mai vissuta prima, c’è il dramma della salute mentale. A dare l’allarme sono gli psichiatri riuniti oggi al Convegno Internazionale sulle tematiche legate al suicidio, organizzato all’università La Sapienza di Roma. Da marzo a oggi in Italia ci sono stati 71 suicidi e 46 tentativi di suicidio. Tutti legati alla pandemia.

Un numero che nello stesso periodo lo scorso anno era di 44 per i suicidi e 42 per i tentativi. Come dimostrano diversi studi, come quello pubblicato dal San Raffaele, l’isolamento, il distanziamento e una crisi sanitaria di proporzioni globale hanno avuto un grosso impatto sulla salute mentale di tutti: dagli operatori sanitari ai cittadini.

Le fabbriche italiane in prima linea nella produzione di un vaccino. Da Frosinone arriveranno dosi per tutto il Continente

Verranno messe in commercio a novembre le prime dosi del vaccino. Dovrebbe arrivare in autunno dunque inoltrato il vaccino messo a punto dall’università di Oxford e prodotto dall’azienda anglo-svedese AstraZeneca. L’Europa – scrive il Corriere della Sera – ha già acquistato 300 milioni di dosi: priorità ad operatori sanitari e forze dell’ordine. E anche in Italia AstraZeneca ha affidato la produzione ad alcuni stabilimenti. C’è L’Irbm di Pomezia che sta già fabbricando le dosi per la sperimentazione.

Oltre a questo dall’Italia arriveranno dosi per tutta l’Europa. Sarà la multinazione italo-americana Catalent ad Anagni, in provincia di Frosinone, a inscatolare le dosi per tutto il continente. Ma, mette in guardia Walter Ricciardi, consulente del governo sull’emergenza Coronavirus ed ex direttore dell’Iss, «gli accordi fra governi e aziende – spiega Ricciardi – prevedono una condivisione del rischio. Se i vaccini si riveleranno inefficaci, la spesa per lo sviluppo e le dosi prodotte in anticipo verrebbe in parte coperta dai governi».

STATI UNITI

Crescita di contagi in 22 Stati americani

Secondo un’analisi dell’agenzia di stampa Reuters, in almeno 22 Stati americani i casi di Covid19 sono in aumento. A spaventare per un ulteriore aumento dei contagi è la festa del Labor Day, un lungo weekend dove famiglie e amici si riuniscono per celebrare la fine dell’estate. Tre settimane fa la situazione sembrava essersi stabilizzata con aumenti dei casi solo in tre Stati: Hawaii, Illinois e Sud Dakota.

La maggior parte dei 22 stati in cui i casi sono ora in aumento si trovano nelle parti meno popolate del Midwest e del sud degli Usa. Molti funzionari statali hanno emesso misure precauzionali che i residenti devono seguire per aiutare a contenere la diffusione del contagio. Ma decine di migliaia di persone negli Stati Uniti, incluso lo stato della California, sono state viste riunirsi in aree di spiaggia affollate senza osservare le corrette regole di distanziamento sociale e senza usare maschere protettive.

COREA DEL SUD

Record più basso di casi dall’inizio della pandemia

Con 119 nuovi casi, la Corea del Sud registra il numero di contagi più basso di sempre proseguendo con una tendenza al ribasso iniziata tre settimane fa. Il bilancio totale dei contagi è salito a 21.296 con 336 vittime. Per il quinto giorno consecutivo il Paese è rimasto sotto i 200 casi. Un incremento si era visto all’inizio di agosto a causa di assembramenti nelle chiese, in ristoranti e scuole e dopo una manifestazione anti-governativa svoltasi a Seul.

Alla fine di agosto, in una sola giornata la Corea del Sud aveva segnato 400 casi in più. Ma il numero di casi è tornato gradualmente a rallentare, grazie a regole ferree di distanziamento sociale che limitano i pasti nei ristoranti e vietano assembramenti nei luoghi pubblici, così come in palestre e doposcuola.

