In Nigeria un team di studiosi ha individuato sette famiglie del virus. In Brasile l'ex presidente critica Bolsonaro per la gestione della crisi sanitaria. Papa Francesco sui vaccini: «Troppi interessi economici e politici»

I casi da Coronavirus nel mondo hanno superato quota 27,5 milioni, secondo il monitoraggio fornito dalla Johns Hopkins University. Mentre il bilancio delle vittime è di 898.020. Negli Stati Uniti il numero dei casi è di 6.328.051 con 189.680 morti. In India, che da qualche giorno ha scalzato il Brasile come secondo Paese più colpito dalla pandemia, continua la crescita dei positivi: sono 4.370.128. Nel Paese sudamericano invece il conteggio parla di 4.162.073 casi.

NIGERIA

EPA/AKINTUNDE AKINLEYE | Lagos, Nigeria

Un team di ricercatori ha individuato sette nuove famiglie del Sars-Cov-2

Era stato italiano il primo caso di Coronavirus arrivato in Nigeria. Oggi il Paese conta 55.160 casi totali e 1.061 decessi. La pandemia ha toccato il continente africano con numeri relativamente più bassi rispetto a quanto gli esperti si aspettassero. Ma intanto in Nigeria attraverso un lavoro approfondito di ricerca gli scienziati sono riusciti a localizzare 7 nuove famiglie del Sars-Cov-2.

Se al mondo esisto solo un ceppo del virus, ci sono tuttavia più di 1000 famiglie di questo nuovo virus in circolazione su tutto il Pianeta. La prima è stata individuata nel Sud-Est asiatico, Giappone, Corea del Sud, Australia, Stati Uniti ed Europa. La seconda è quella dell’epidemia italiana. La terza è ancora europea. La quarta si trova nel Regno Unito, in Islanda e Turchia.

La quinta rappresenta viene dai Paesi Bassi, Turchia, Arabia Saudita, Egitto, Finlandia e Inghilterra. La sesta rappresenta una sequenza dai Paesi Bassi. Mentre la settima è presente in Turchia, Arabia Saudita, Egitto, Finlandia e Inghilterra.

Come riportato da The Conversation, il monitoraggio delle famiglie del virus è importante per determinare come un virus si diffonde attraverso le comunità o le popolazioni. Ciò significa che se dovesse apparire un nuovo ceppo, gli scienziati avrebbero informazioni importanti necessarie per contenerlo.

BRASILE

EPA/Julien de Rosa | L’ex presidente brasiliano Lula Da Silva

L’ex presidente Lula da Silva attacca Bolsonaro: «Ha trasformato il Coronavirus in un’arma di distruzione di massa»

L’ex presidente brasiliano Lula Da Silva ha accusato Jair Bolsonaro di aver trasformato la pandemia in «un’arma di distruzione di massa». In un video condiviso sui social, Da Silva ha condannato la gestione della pandemia da parte di Bolsonaro. Nel Paese il numero dei morti è arrivato a 130 mila e il bilancio dei contagi fa del Brasile il terzo Paese più colpito al mondo.

«Sì, sarebbe stato possibile evitare tanti morti», ha detto l’ex presidente brasiliano, aggiungendo che il Paese «sta attraversando uno dei periodi peggiori della sua storia», aggiunge da Silva. «Siamo nelle mani di un governo che non attribuisce alcun valore alla vita e banalizza la morte. Un governo insensibile, irresponsabile e incompetente che ha infranto le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità e ha trasformato il Coronavirus in un’arma di distruzione di massa».

ITALIA

Ansa | Papa Francesco

Papa Francesco: «Troppi interessi economici e politici sui vaccini»

«La salute, oltre che individuale, è anche un bene pubblico. Una società sana è quella che si prende cura della salute di tutti». A dirlo è Papa Francesco durante l’udienza generale. Il pontefice ha affrontato il tema della pandemia e della solidarietà ricordando come il virus non conosca barriere, «frontiere o distinzioni culturali e politiche deve essere affrontato con un amore senza barriere, frontiere o distinzioni».

In particolare il Papa ha criticato chi sta lucrando sulla ricerca di un vaccino: «C’è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini, per poi vendergli gli altri. Alcuni approfittano della situazione per fomentare divisioni: per cercare vantaggi economici o politici, generando o aumentando conflitti», ha detto il Pontefice. «Altri semplicemente non si interessano della sofferenza altrui – ha aggiunto – passano oltre e vanno per la loro strada. Sono i devoti di Ponzio Pilato: se ne lavano le mani».

Giovani o anziani? Gli studiosi divisi su chi debba essere vaccinato prima

EPA/Daniel Irungu | Vaccini

Chi vaccinare prima? È il grande dilemma a cui studiosi, virologi ed esperti – tutti – stanno provando a dare una risposta. Dopo gli operatori sanitari toccherà ai giovani o agli anziani? Secondo un gruppo di ricercatori della University of Southern California e della Johns Hopkins University – riporta il Corriere della Sera – sarebbe più utile vaccinare prima i giovani per fermare il diffondersi del virus.

Avendo visto in prima persona i rischi reali di una diffusione rapida e asintomatica del COVID-19 tra i giovani adulti , non siamo d’accordo con alcune delle raccomandazioni. «La diffusione asintomatica sta chiudendo scuole e università a livello nazionale e minacciando le comunità circostanti», affermano sul sito The Conversation.

Ad appoggiare l’idea in Italia c’è Mario Clerici, immunologo dell’università di Milano: «I giovani sono i soggetti più a rischio di contagio, per i numerosi scambi sociali che hanno ogni giorno. Trovo che la proposta di inserirli nella lista dei primi a ricevere il vaccino, dopo medici e infermieri, sia ragionevole anche nell’ottica di proteggere gli anziani, a contatto con figli e nipoti». Per Paolo Bonanni, epidemiologo dell’Università di Firenze, se il vaccino dovesse solo proteggerci dalle forme più gravi della malattia allora sarebbe meglio somministrarlo agli anziani.

CANADA

AFP/Dave Chan | Il primo ministro canadese Justin Trudeau

Nel Paese aumentano i casi. Sono 545 in media al giorno, rispetto ai 300 di luglio

Nel Paese un aumento dei casi ha messo in allerta il governo, proprio mentre in tutto il Canada stanno per riaprire le scuole. Theresa Tam, capo della sanità pubblica, ha affermato che in media la crescita è stata di 545 nuovi casi al giorno, rispetto ai 300 di luglio.

«Questo è preoccupante e voglio sottolineare che quando si verificano casi, anche nelle scuole, rispecchia quanto sta accadendo nella comunità fuori», ha detto in un briefing. «Questa è una settimana davvero critica». In 10 diverse province le scuole hanno già riaperto questa settimana per la prima volta da marzo. Il Quebec, che ha riaccolto gli alunni il mese scorso, ha già segnalato una serie di casi nelle scuole.

REGNO UNITO

EPA/WILL OLIVER | Londra, Inghilterra

Limite massimo di sei persone per gli incontri tra amici: la stretta del governo per fermare la diffusione dei contagi

Il Regno Unito non allenta le misure di prevenzione. Anzi. Il premier Boris Johnson ha deciso di limitare le riunioni tra amici a un massimo di sei persone a partire dalla prossima settimana. «Dobbiamo agire ora per fermare la diffusione del virus. Quindi stiamo rafforzando le regole sul contatto sociale, rendendole più facili da capire e per la polizia da far rispettare», ha detto il primo ministro inglese.

La nuova misura, che sarà soggetta a multe a partire da 100 pounds (110 euro), si applicherà sia ai raduni in spazi chiusi che all’aperto, compresi i parchi. Non è previsto che si applichi a luoghi di lavoro, matrimoni, funerali e sport di squadra. Sia domenica che lunedì nel Paese sono stati registrati 3 mila nuovi casi, gli incrementi giornalieri più alti da maggio. Mentre martedì sono stati individuati circa 2.500 nuovi casi.

