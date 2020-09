Da inizio agosto lo Stato australiano di Victoria ha imposto un coprifuoco dalle 20 alle 5. Ma ora la popolazione chiede un allentamento della misura. Nel Regno Unito il volontario che ha avuto la febbre dopo la somministrazione del vaccino in sperimentazione ha detto che non è spaventato e che continuerà. In Italia Papa Francesco appare in pubblico per la prima volta con la mascherina

Il bilancio di vittime da Coronavirus nel mondo ha superato quota 900 mila. Mentre quello dei contagi è arrivato a 27,8 milioni, si apprende dal monitoraggio della Johns Hopkins University. Negli Stati Uniti i dati parlano di oltre 6,3 milioni di contagi e quasi 191 mila decessi. Numeri elevati anche in India dove continua la crescita esponenziale dei casi arrivati a toccare la soglia dei 4.4 milioni. Sopra quota 4,1 milioni anche il Brasile. Al quarto posto troviamo invece la Russia con più di 1 milione di contagi complessivi dall’inizio della pandemia.

AUSTRALIA

EPA/JAMES ROSS | Melbourne, Australia

Melbourne ancora sotto coprifuoco. Aumenta la rabbia dei cittadini

In Australia dopo settimane di restrizioni a causa di un aumento significativo dei contagi, il ministro della Salute Greg Hunt ha dichiarato che lo Stato di Victoria dovrebbe presto prendere in considerazione la revoca del coprifuoco notturno a Melbourne.

La misura – ha detto il ministro – resterà in vigore solo per motivi di salute. Lo Stato è sotto pressione dai cittadini dopo aver imposto un coprifuoco dalle ore 20 alle ore 5, una delle misure più rigorose adottate per contrastare la diffusione dei contagi a inizio agosto.

Il premier dello stato, Daniel Andrews, ha detto che la restrizione è stata introdotta per rendere più facile per la polizia far rispettare le altre misure di blocco, che rimangono in vigore fino al 28 settembre. Il coprifuoco ha però alimentato molte discussioni sui social media e non solo.

REGNO UNITO

EPA/Juan Ignacio Roncoroni | Un laboratorio per la sperimentazione di un vaccino anti Covid

Oxford, volontario con la febbre dopo prima iniezione del vaccino: «Non mi spaventa. Continuerò»

Dopo che un volontario per la sperimentazione del vaccino dell’Università di Oxford si è ammalato, il trial è stato messo in pausa. Tuttavia, il paziente non si è scoraggiato, affermando che continuerà a partecipare «in nome della scienza». «Ammetto che ero molto preoccupato dalla seconda somministrazione – riporta il Guardian – dato che il primo mi aveva indebolito per tre giorni».

Prima di ricevere la prima dose di vaccino, il volontario era stato avvertito che avrebbe potuto provare dolore nel punto dell’iniezione e febbre per alcuni giorni. Dopo che la temperatura era scesa, è poi tornata a salire fino a raggiungere i 39,4 °C. Al secondo richiamo ricevuto per email il volontario ha comunque deciso di proseguire con la sperimentazione.

«Se qualcosa fosse andato seriamente storto, che continuerebbero ad amministrarlo», ha detto. Ha aggiunto inoltre che avrebbe «certamente» raccomandato ad altri di partecipare se fossero stati necessari più volontari.

ITALIA

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Papa Francesco

Papa Francesco per la prima volta con la mascherina

Anche il Pontefice porta la mascherina. Per la prima volta dall’inizio della pandemia Papa Francesco è stato visto in pubblico con la mascherina, riferisce AFP. L’occasione è stata quella dell’udienza, la seconda di questi mesi ad essersi tenuta con un pubblico, seppur ridotto.

Ma Papa Francesco ha evitato la sua consueta abitudine di stringere la mano e baciare i bambini mentre circa 500 fedeli hanno riempito il cortile del Palazzo Apostolico all’interno del Vaticano. Il Papa ha stretto la mano ai prelati presenti all’udienza e, sorridendo, si è poi rivolto alla folla esortandola a tornare ai propri posti per «evitare il contagio».

