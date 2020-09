Il Centers for Disease Control and Prevention degli Usa ha analizzato il legame tra i pazienti positivi e il cenare e pranzare all’aperto. In Germania nessun timore per il ritorno sui banchi di scuola. Ad Alessandria un medico è positivo dopo aver scambiato il Covid per un’influenza

Sono 28,4 milioni i casi da Coronavirus registrati fino a oggi nel mondo e oltre 915mila le vittime. I dati della Johns Hopkins University mostrano come gli Stati Uniti siano ancora il Paese con più contagi con 6,4 milioni. Mentre dietro troviamo India e Brasile con rispettivamente 4,6 e 4,2 milioni. La Russia ne ha registrati invece più di 1 milione. Mentre al quinto posto tra le Nazioni più colpite troviamo il Perù con oltre 716 mila.

GERMANIA

EPA/RONALD WITTEK | Wiesbaden, Germania

Aumentano i casi giornalieri, ma gli esperti sanitari rassicurano: nessuna correlazione con le scuole

Le scuole in Germania sono aperte ormai da metà agosto. Nella prima settimana di ritorno sui banchi di scuola ci sono stati 31 focolai – e 150 casi totali – collegabili a diversi istituti. E almeno 41 scuole a Berlino sono state in qualche modo colpite dal virus nelle prime due settimane di apertura.

Ma, nonostante questo, in Germania non è scattata nessuna isteria generale scrive il Washington Post. Gli esperti sanitari affermano che dentro le scuole stesse le trasmissioni del contagio sono state molto poche e, nonostante le infezioni siano in aumento in Germania, le scuole non sono state identificate come causa di infezioni.

«L’importante è mantenere basso il numero nella comunità», ha detto Huebner, a capo del dipartimento di malattie infettive dell’ospedale pediatrico Dr. von Hauner di Monaco.

STATI UNITI

EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH | Miami, Stati Uniti

Mangiare fuori aumenta le probabilità di contrarre il virus? Lo studio americano

Un nuovo studio pubblicato negli Usa sostiene che mangiare al ristorante aumenti la probabilità di contrarre il virus. Tuttavia, fanno notare alcuni, i ricercatori non distinguono tra luoghi all’aperto e al chiuso.

Il paper del Centers for Disease Control and Prevention, ha analizzato 314 pazienti e ha scoperto che coloro che sono risultati positivi avevano il doppio delle possibilità di aver mangiato in un ristorante nelle due settimane precedenti, rispetto a quelli risultati negativi.

«Vogliamo che le persone capiscano come la società sta riaprendo e dove sono i rischi per Covid-19», ha detto il dottor Wesley H. Self, un medico e ricercatore presso la Vanderbilt University e un autore dello studio. Tuttavia, il dottor Self ha ammesso che nello studio manca una distinzione tra i pranzi al coperto e quelli all’aperto.

ITALIA

EPA/Juan Ignacio Roncoroni | Un’operatrice sanitaria in un reparto di terapia intensiva

Medico va a lavoro dopo essersi diagnosticato l’influenza. Ma invece è Covid-19

E’ successo ad Alessandria. Un medico è andato a lavoro dopo essersi autodiagnosticato un’influenza, ma poco dopo è stato scoperto positivo al Coronavirus. L’episodio è avvenuto nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, secondo quanto riporta La Stampa. Il medico sarebbe andato a lavorare con 38,5 di febbre.

E intanto sono iniziati i controlli a tappeto tra i suoi contatti. In particolare ora i familiari dei pazienti ricoverati chiedono come sia possibile che il dottore abbia superato i controlli e sia entrato con una temperatura cosi elevata. «Ci auguriamo che questo non sia il frutto di una falla dei controlli», dicono intanto dal Tribunale per i diritti del Malato di Alessandria, dove da giorni il telefono squilla incessantemente.

