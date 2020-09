Il ministro delle finanze israeliano chiede ai cittadini di non manifestare. Il presidente francese Macron pronto a introdurre nuove misure per contenere il contagio a Parigi. Rinvio dell’udienza di Berlusconi per Ruby Ter a causa delle condizioni di salute

Sono 31,6 milioni i casi da Coronavirus nel mondo e oltre 970 mila le vittime, secondo le cifre diffuse dalla Johns Hopkins University. Con 6,8 milioni di contagi gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito dalla pandemia. Dietro l’India il cui bilancio dei positivi sta aumentando velocemente. Nel giro di due settimane è arrivato a toccare quota 5,6 milioni. In Sudamerica è il Brasile la Nazione dove il virus si è diffuso con più velocità facendo registrare 4,5 milioni di casi.

ISRAELE

EPA/ATEF SAFADI | Gerusalemme, Israele

Ancora più di 6mila casi. È nuovo record per il Paese

C’è un nuovo record di contagi in Israele nonostante il lockdown imposto la scorsa settimana. Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie hanno registrato 6.861 casi su 60mila test effettuati. I pazienti ricoverati negli ospedali sono al momento 1.352 e di questi 668 sono gravi. La preoccupazione maggiore è che i ricoveri gravi superino quota 800 nei prossimi giorni.

Intanto il governo pensa a ulteriori restrizioni in vista delle celebrazioni della festa religiosa del Kippur. Il ministro delle finanze Yisrael Katz ha inoltre detto in un’intervista con il canale Knesset che le manifestazioni dovrebbero «essere completamente bloccate durante il lockdown». Le proteste – ha aggiunto – stanno mettendo in pericolo la democrazia e i manifestanti possono esprimere il loro dissenso sui social media.

FRANCIA

EPA/IAN LANGSDON | Il presidente francese Emmanuel Macron

In arrivo nuove restrizioni a Parigi

Si fa sempre più concreta l’ipotesi che la capitale della Francia debba adottare nuove misure per contenere la diffusione del contagio. Il presidente Emmanuel Macron sta valutando in queste ore vari divieti tra cui quello di vendita degli alcolici dopo le 20. Il limite di assembramento a 10 persone e quello di partecipazione a grandi eventi. Nella capitale il tasso di contagio ha toccato i 204 casi su 100mila persone.

Nessun provvedimento è previsto per i trasporti, né per quanto riguarda l’apertura di ristoranti e bar. Per la sindaca Anne Hidalgo vanno evitare misure troppo restrittive che possano aumentare la già pesante crisi economica che ha colpito imprenditori e commercianti durante i primi mesi di lockdown.

ITALIA

ANSA/Andrea Fasani

Processo Ruby Ter, verso il rinvio per Covid dell’udienza di Berlusconi

Dopo le dimissioni dall’ospedale, Silvio Berlusconi è atteso in questi giorni in Tribunale a Milano per l’udienza del 28 settembre sul processo Ruby ter. Ma la difesa ha deciso di depositare un’istanza alla Procura chiedendo un rinvio dell’udienza.

L’avvocato Federico Cecconi ha motivato la richiesta a seguito delle condizioni precarie di salute dell’ex premier che qualche settimane fa è risultato positivo al Covid19. Sembra che la richiesta verrà accettata.

Ventimiglia, al confine con la Francia niente tamponi

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Tampone Covid-19

Aumentano i controlli con la Francia. Dopo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza è obbligatorio per chi arriva da oltralpe fare il tampone. Anche al confine di Ventimiglia sono stati intensificati i controlli, ma – riporta la Repubblica – il Trattato di Schengen non permette blocchi di 24 ore.

Le autorità dicono di non poter bloccare l’autostrada per fare i tamponi. Sono circa 7 mila i frontalieri imperiesi che ogni giorni si muovono oltre confine per lavorare. E per queste categoria ci sono esenzioni, quelle legate a «comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza».

CINA

EPA/Eskinder Debebe | L’assemblea generale dell’Onu

Onu, la Cina respinge le accuse di Trump e sul vaccino: «Sarà un bene pubblico globale»

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite è stata l’ennesimo confronto aperto, anche se a distanza, tra Cina e Stati Uniti. Durante il suo discorso il presidente americano Donald Trump ha lanciato un attacco a Pechino: «La Cina ha infettato il mondo», ha detto. Parlando della pandemia il presidente americano ha dichiarato che la Cina deve essere ritenuta responsabile per aver diffuso «questa piaga nel mondo».

Ma la Cina ha respinto con forza le accuse che dice essere «senza fondamento». Così l’ambasciatrice di Pechino all’Onu è intervenuta per commentare le dichiarazioni di Donald Trump. Sulla pandemia Pechino ha detto poi che il vaccino sviluppato dalla Cina sarà disponibile per tutti: «Un bene pubblico globale».

Sullo scontro tra i due Paesi, e lo scontro sul Coronavirus, è poi intervenuto anche il presidente francese Emmanuel Macron: «Il mondo di oggi non può essere ridotto alla rivalità tra Cina e Stati Uniti, indipendentemente dal peso globale di queste grandi potenze».

SVEZIA

Ansa | Stoccolma, Svezia

Il governo sta valutando di introdurre restrizioni a Stoccolma

Le autorità svedesi stanno valutando l’ipotesi di imporre nuove restrizioni a seguito dell’aumento di nuove infezioni nella capitale Stoccolma. Un aumento che il governo ha definito «preoccupante». Dopo che la Svezia ha portato avanti una controversa politica di non blocco all’inizio della pandemia, il numero dei casi è notevolmente diminuito in tutto il paese negli ultimi mesi.

I funzionari sanitari stanno ora valutando la possibilità di introdurre restrizioni per i residenti di Stoccolma. «In questo momento stiamo discutendo se dobbiamo introdurre ulteriori restrizioni per ridurre la diffusione dell’infezione a Stoccolma», ha detto l’epidemiologo consigliere del governo Anders Tegnell.

