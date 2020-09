Da domani nuovo blocco in Israele che proseguirà fino alla fine delle feste ebraiche. L’economia dell’Eurozona: «Incertezze sulla situazione sanitaria continuano a frenare i consumi». A Trieste una classe dell’istituto nautico in isolamento

Sono 31,8 milioni i casi da Covid-19 nel mondo e oltre 976 mila le vittime, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Con 6,9 milioni di contagi gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito dalla pandemia. Segue l’India il cui bilancio dei positivi nel giro di due settimane è arrivato a toccare quota 5,7 milioni. In Sudamerica il Brasile ha registrato finora 4,5 milioni di casi.

ISRAELE

EPA/ATEF SAFADI | Gerusalemme, Israele

Quasi 7 mila casi nelle ultime 24 ore

Continua la stretta di Israele sulla vita sociale dopo che questa settimana sono state implementate ulteriori misure restrittive. A seguito di un aumento dei contagi, quasi 7 mila nelle ultime 24 ore, il governo israeliano ha approvato un altro lockdown, molto più rigido e rafforzato rispetto a quello già in atto. Il nuovo blocco entrerà in vigore domani e durerà fino all’11 ottobre, data che segna la fine delle feste ebraiche.

I provvedimenti adottati dalla maggioranza riguardano la chiusura dei servizi non essenziali, il divieto di manifestazioni oltre un chilometro dalla propria abitazione e con un numero massimo di 20 persone. Per quanto riguarda le funzioni religiose, le sinagoghe saranno aperte solo per le cerimonie della celebrazione del Kippur.

Unione europea

EPA/PATRICK SEEGER | La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde

Bce: «Colpiti gravemente in consumi privati»

La crisi da Coronavirus ha avuto un impatto su tutta l’Eurozona. Nel suo bollettino diffuso oggi la Bce ha dichiarato come la crisi vissuta negli ultimi mesi abbia «rappresentato un triplice shock per l’economia mondiale». In particolare «a differenza delle crisi passate, questa crisi ha colpito in modo particolarmente grave i consumi privati nel primo semestre del 2020».

In prospettiva, «se è probabile – afferma l’organo con sede a Francoforte – che gli effetti negativi delle misure di contenimento verranno meno e che la produzione mondiale registrerà un graduale recupero, la perdurante incertezza circa le prospettive economico-sanitarie continuerà a gravare sui consumi, frenando così una ripresa più vigorosa dell’attività economica».

La Bce indica anche che c’è stato un recupero dell’economia in linea con quanto si attendeva «benché il livello dell’attività rimanga ben al di sotto dei livelli antecedenti la pandemia di Coronavirus».

ITALIA

ANSA/GIOVANNI MONTENERO | Trieste

Trieste, 8 professori e 18 studenti in isolamento

All’Istituto Nautico Galvani di Trieste 8 professori e 18 compagni di classe sono stati isolati dopo che uno studente è risultato positivo al Covid19. Anche loro ora dovranno essere sottoposti a tampone. A renderlo noto è stato l’assessore alla Sanità e vicegovernatore della Regione Riccardo Riccardi.

Il ragazzo è residente in provincia di Gorizia ed è asintomatico. L’intera sua famiglia, però, è risultata contagiata ed è dunque anche essa isolata. I dirigenti dell’istituto hanno sottolineato il corretto comportamento dello studente, che ieri mattina non è andato a scuola comunicando le sue condizioni di salute. Subito è stata svuotata l’aula e sono stati isolati i ragazzi e gli insegnanti che hanno avuto un contatto stretto con il ragazzo. Già oggi dovrebbero essere sottoposti a tampone..

A Genova mascherine obbligatorie anche all’aperto nel centro storico

ANSA/SIMONE ARVEDA | Il sindaco di Genova Marco Bucci

Nelle ultime 24 ore Genova ha registrato 63 nuovi casi di Coronavirus. Per questo «abbiamo deciso di prendere determinate misure precauzionali: estenderemo l’uso della mascherina, all’aperto, 24 ore su 24, indipendentemente dalla distanza interpersonale, in un’area del centro storico». A dirlo sono il sindaco della città ligure Marco Bucci e il neo riconfermato presidente della Regione, Giovanni Toti.

L’area dove sono state applicate le nuove misure comprende il porto antico, la stazione Principe, piazza Matteotti e via Ravasco. Le sanzioni prevedono anche la chiusura dei locali. «Il cluster del centro storico continua ad alimentare il ricovero di pazienti negli ospedali soprattutto verso il Galliera» ha commentato Toti.

FRANCIA

EPA/IAN LANGSDON | Parigi, Francia

Scattano le zone di allerta. Restrizioni a Parigi, Marsiglia e in altre città

Nella giornata di ieri la Francia è tornata sopra i 10mila casi. Uno degli incrementi più alti delle ultime settimane. Il governo deciso di ricorrere a nuove misure per frenare la diffusione del contagio. Da lunedì nelle città di Marsiglia, Guadalupa e Aix-En Provence i ristoranti e bar verranno chiusi. Per far questo le autorità hanno deciso di valutare tre criteri: il numero dei malati, il tasso di incidenza per le persone sopra i 65 anni e i ricoveri nelle terapie intensive.

A ogni territorio sarà inoltre assegnato uno stato di allerta forzata dove il sistema sanitario è considerato in difficoltà, e uno di zona scarlatta, o allerta massima «con conseguenze già pesanti negli ospedali», ha spiegato ieri il ministro della Salute francese Olivier Véran.

La capitale e le periferie, insieme ad altre città, vedranno limitati i raduni fino a 1.000 persone. C’è il divieto di grandi eventi, e il limite di assembramento nello spazio pubblico o privato. Inoltre la chiusura dei bar è alle 22. «La regione di Parigi è in tensione, con un aumento rapido dei ricoveri – ha dichiarato Veran -. Se non prendiamo provvedimenti rapidi, rischiamo di arrivare a una situazione critica nelle regioni più colpite nel giro di poche settimane».

REGNO UNITO

EPA/WILL OLIVER | Il premier britannico Boris Johnson

Boris Johnson: «Virus si sta diffondendo in Europa in maniera esponenziale»

Il premier inglese insiste: «Faremo tutto il possibile per evitare un nuovo lockdown». In un discorso televisivo alla nazione, Boris Johnson ha ricordato ai cittadini che vuole evitare un altro blocco totale, ma il Covid-19 sta «tornando a diffondersi in maniera esponenziale, come vediamo» dai numeri di Paesi «come la Spagna o la Francia», ha aggiunto.

Per evitare un’ulteriore crescita dei contagi il Regno Unito – ha dichiarato – deve adottare le nuove restrizioni annunciate «per frenare il virus». Sulla situazione dei giovani Johnson ha ribadito la posizione di molti esperti sanitari europei: «Non è realistico pensare che il contagio dei giovani sia privo di conseguenze, poiché esso finisce «inevitabilmente» per coinvolgere altre fasce d’età». Alla fine ha invitato i cittadini a mostrare «disciplina».

