È il secondo giorno consecutivo in cui il Robert Koch-Institut registra un incremento di questa entità nelle nuove infezioni. I casi totali tra i tedeschi sono arrivati a quota 348.557. Nelle ultime 24 ore, in India ci sono stati 63mila contagi e 895 morti. Sulla questione scuole, il presidente del Consiglio superiore di sanità ha dichiarato: «È necessario che rimangano aperte»

Il conteggio totale dei casi di Coronavirus confermati nel mondo è di 38,9 milioni registrati, ad oggi, nella dashboard della Johns Hopkins University. Oltre la metà delle infezioni globali è avvenuta in soli tre Paesi: sono gli Stati Uniti (7,9 milioni casi), l’India (7,3 milioni) e il Brasile (5,1 milioni) le Nazioni più colpite dalla pandemia. Nel mondo, complessivamente, le vittime della Covid-19 sono arrivate a oltre quota 1 milione.

GERMANIA

EPA/HAYOUNG JEON | Berlino, Germania

I ricoverati in terapia intensiva sono 655

Anche la Germania, uno dei grandi Paesi europei che sembrava aver resistito meglio alla recrudescenza della pandemia, si è scoperta vulnerabile alla seconda ondata. Nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi registrati tra i tedeschi sono stati 7.334, portando il totale delle infezioni a 348.557. È il secondo giorno consecutivo in cui il Robert Koch-Institut registra un incremento così alto nei nuovi casi.

Ieri, 15 ottobre, nel Paese erano state individuate 6.638 nuove positività, il numero più alto mai registrato in un solo giorno dall’inizio del monitoraggio. Fino ad oggi. Aumentano anche i pazienti in gravi condizioni: una settimana fa, i ricoverati in terapia intensiva erano 487, oggi il numero di cittadini che necessitano di ventilatori meccanici per sopravvivere è salito a 655.

INDIA

EPA/JAGADEESH NV | Mahadevpura, Bangalore, India

Oltre 63 mila nuovi contagi e 895 decessi in 24 ore

Il secondo Paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti fatica a contenere l’ondata pandemica. In India, negli ultimi 13 giorni, i casi di positività sono aumentati di 1 milione. Nelle ultime 24 ore, il ministero della Salute indiano ha registrato nel suo bollettino giornalieri 63.371 nuove infezioni, portando il totale dei casi a 7.370.468. In un solo giorno, sono morti altri 895 cittadini, portando il computo totale delle vittime a 112.161.

Al momento, in India i casi di infezione attiva sono 804.528, mentre i guariti hanno raggiunto la soglia dei 6,5 milioni. Nonostante i numeri poco rosei, il portavoce del ministero della Salute, comunicando il bollettino, ha dichiarato che «l’India continua ad avere una delle percentuali di decessi, per milione di abitanti, più basse al mondo». Il tasso di mortalità registrato nel Paese, invece, è pari all’1,52%.

ITALIA

ANSA/Andrea Fasani | Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli

Locatelli: «Non ci sono elementi per un nuovo lockdown»

Mentre i contagi giornalieri, in Italia, si avvicinano a quota 9 mila, il presidente del Consiglio superiore di sanità scongiura l’ipotesi di una chiusura del Paese. «Non ritengo vi siano elementi che possano indirizzarci a prevedere un nuovo lockdown, né tantomeno un lockdown da realizzarsi in un tempo così definito, ma ancora relativamente lontano, quale le festività natalizie», ha affermato Franco Locatelli in un’intervista al Corriere della Sera.

Il professore ha ribadito l’importanza dei comportamenti individuali, sostenendo che l’Italia è ancora in tempo per evitare di dover ricorrere a misure straordinarie di contenimento del contagio. A una condizione: «È fondamentale che tutti, nessuno escluso, facciano quanto è nelle proprie possibilità per limitare la diffusione del virus. Non ci possiamo proprio più permettere deviazioni dalle buone regole». Locatelli ha indicato gli assembramenti sui mezzi di trasporto come probabile momento di diffusione del virus. Ma ha concluso sottolineando che «è necessario che le scuole rimangano aperte».

