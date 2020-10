Ultimi bollettini:

La soglia dei 40 milioni di contagi è vicina: i casi confermati di Coronavirus nel mondo, per la precisione, sono 39,9 milioni. I decessi, invece, hanno raggiunto la cifra complessiva di 1,1 milioni. Lo si apprende dalla dashboard della Johns Hopkins University. Più della metà dei casi totali è concentrata in tre grandi Paesi: le autorità sanitarie degli Stati Uniti, al primo posto per numero di infezioni e di vittime, hanno individuato 8,1 milioni di positività dall’inizio della pandemia. L’India, al secondo posto per casi e al terzo, dopo il Brasile, per numero di vittime, ha raggiunto quota 7,5 milioni di contagi. In Brasile, infine, i casi registrati fino ad oggi sono stati 5,2 milioni.

CINA

EPA/WU HONG | Pechino, Cina

La prima grande economia a uscire dalla crisi generata dalla pandemia

I dati del terzo trimestre confermano il buon andamento dell’economia cinese. La crescita economica registrata tra luglio e settembre, stando ai dati del governo di Pechino, è del +4,9%. La Cina, che aveva chiuso il primo trimestre dell’anno con un calo del Pil del –6,8%, la prima contrazione dal 1992, nel secondo trimestre aveva già mostrato i primi segnali di ripresa, con un balzo in avanti del Pil del +3,2%. Di fatto, la Cina è la prima grande economia mondiale che può considerarsi fuori dalla crisi economica ingeneratasi con il Coronavirus.

Yi Gang, governatore della banca centrale cinese, ha annunciato che la crescita prevista su base annua, adesso, si aggira intorno a un +2%. «L’economia cinese è resiliente e con un grande potenziale. È prevista una ripresa costante, che andrà a vantaggio della ripresa globale», ha dichiarato Yi Gang. Secondo i dati del Fondo monetario internazionale, la Cina sarà l’unica economia del G20 con il segno “più” davanti alla percentuale del Pil. A livello mondiale, invece, dovrebbe registrarsi una contrazione del –4,4%: la flessione più ripida dai tempi della Grande depressione.

INDIA

EPA/SANJAY BAID | Kangra, Himachal Pradesh, India

Altri 579 decessi, i nuovi casi sono 55.722

Dopo gli Stati Uniti, l’India è il Paese più colpito dalla pandemia di Sars-CoV-2. Il totale delle infezioni registrate dall’inizio del monitoraggio è salito a quota 7.550.273: nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi individuati dalle autorità sanitarie sono stati 55.722. Morte, invece, 579 persone che avevano contratto la Covid-19. Il bilancio delle vittime è aggiornato alla cifra di 114.610.

I cittadini attualmente positivi al Coronavirus risultano essere 772.055. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 859.786 tamponi, per un totale di test eseguiti in India di 95.083.976. Il tasso di mortalità nel Paese è pari all’1,5% delle persone che contraggono la malattia. Intanto, dopo sette mesi di chiusura, molte scuole del Paese stanno riaprendo per la prima volta oggi, 19 ottobre.

ITALIA

ANSA/FABIO FRUSTACI | La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati

Meloni al governo: «Con misure confuse e inutili rischiamo un altro lockdown»

Il centrodestra attacca duramente l’esecutivo per il mancato coinvolgimento nella stesura del nuovo Dpcm. Lo fa in una nota congiunta, pubblicata su Facebook, in cui Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi muovono pesanti accuse di inazione: «Nulla si è fatto per migliorare gli ospedali, per potenziare i trasporti pubblici, per aiutare gli anziani e i disabili, per sostenere le famiglie e le imprese in difficoltà». Dal comunicato emerge anche una critica nei confronti delle dirette tv con le quali il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è solito annunciare i decreti.

L’attacco più duro al governo, però, arriva dalla leader di Fratelli d’Italia. In un’intervista al Corriere della Sera, Meloni sostiene che l’esecutivo «avrebbe dovuto avere meno spocchia, più serietà e più concretezza». La deputata dell’opposizione afferma di non fidarsi del premier Conte, deficitario a suo dire di una strategia complessiva. Poi lancia l’allarme: «Con misure confuse e inutili – il riferimento è al Dpcm annunciato dal presidente del Consiglio la sera del 18 ottobre – rischiamo un altro lockdown».

