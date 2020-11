Ultimi bollettini:

Sono oltre 48,6 milioni i casi di contagio da Coronavirus nel mondo. Stando a quanto registrato dalla dashboard della Johns Hopkins University, i decessi toccano quasi quota 1,2 milioni. Il Paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con oltre 9,6 milioni di casi e oltre 234 mila vittime. Seguono l’India, con oltre 8,4 milioni di casi e più di 124 mila decessi, e il Brasile, con quasi 5,6 milioni di contagi e oltre 161 mila vittime.

GRECIA

ANSA | Atene, Grecia

«Una decisione difficile»: l’ultimo provvedimento di Kyriakos Mitsotakis

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato che il Paese dovrà tornare a un regime di lockdown per circa tre settimane per combattere una seconda ondata di Coronavirus. La decisione è stata presa dopo un aumento sempre più massiccio del numero dei contagi e dei decessi. Per la Grecia non è la prima volta. «È stata una decisione difficile» ma «bisogna prendere misure per tre settimane per superare questa seconda ondata», ha detto Mitsotakis giovedì in videoconferenza.

Per questo secondo coprifuoco asili e scuole rimarranno aperti. Come gli universitari, gli studenti delle scuole secondarie faranno didattica a distanza. Secondo le nuove misure, i greci possono lasciare le loro case solo se fanno una richiesta ufficiale tramite telefono cellulare e quindi ricevono l’autorizzazione. Il primo ministro ha poi fatto sapere che per quanto riguarda il lato commerciale, solo i “negozi essenziali”, inclusi supermercati e farmacie, possono rimanere aperti anche in presenza di coprifuoco.

SLOVENIA

EPA/IGOR KUPLJENIK | Il confine italo-sloveno a Fernetici

I cittadini contro le misure restrittive del Governo

In Slovenia manifestazioni, anche violente, si stanno propagando per tutto il Paese a causa delle nuove chiusure dovute all’incremento dei contagi da Coronavirus. Alcuni cittadini hanno riferito all’agenzia di stampa Afp di non aver mai visto nulla del genere prima. Non è mancato l’intervento della polizia che si è avvicinata ai manifestanti con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere la folla.

La manifestazione nella capitale Lubiana, organizzata da attivisti che si definiscono la sezione slovena del gruppo cyber Anonymous, è iniziata nel tardo pomeriggio di ieri, 5 novembre, e ha portato a diversi feriti e arresti mentre i manifestanti si sono scontrati con la polizia. Diverse centinaia di persone si sono radunate davanti al palazzo del parlamento sloveno, con alcuni agenti di polizia che hanno cercato di sedare la protesta. Niente da fare: i manifestanti hanno lanciato bottiglie, petardi, pietre e fumogeni contro gli agenti che hanno risposto con gas lacrimogeni, spray al peperoncino.

ITALIA

ANSA/LUCA ZENNARO | Genova, Liguria

Fuga dalla zona rossa: in decine in partenza da Piemonte e Lombardia verso la Liguria

Il popolo delle seconde case fa le valige e da Piemonte e Lombardia scende fino in Liguria nell’attesa che finisca il secondo lockdown. Decine di persone scappano letteralmente e si mettono in coda sulla Torino-Savona: «tanto che ci sto a fare in una città fantasma?». Come riporta La Stampa c’è ovviamente chi storce il naso, come il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori: «Arrivano dal Piemonte e dalla Lombardia ad occupare le seconde case! Speriamo di rimanere in zona gialla».

Già perché adesso la preoccupazione per i liguri è che l’indice Rt della Regione possa salire. «La speranza è che dal Nord non scappino da malati ma vengano almeno sani. Li rispettiamo, ma non ci portino contagi», dicono. Una parte dei cittadini spera che piemontesi e lombardi portino ossigeno all’economia. C’è però chi ha paura, perché l’aumento della popolazione rischia di moltiplicare gli assembramenti. E poi «arrivano dalla zona rossa».

