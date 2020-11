Un sondaggio di Ipsos Francia ha registrato il livello di fiducia dei cittadini nel vaccino anti-Covid. Il governatore veneto: «Il lockdown sarebbe una sconfitta, la conferma che non siamo stati capaci di rispettare regole basilari». In Bulgaria picco di decessi, il bilancio delle vittime nel Paese sale così a 1.771

Il nuovo Coronavirus, nel mondo, ha contagiato circa 50,9 milioni di persone. I dati raccolti e pubblicati sulla piattaforma della Johns Hopkins University raccontano di una seconda ondata pandemica più violenta della prima: i morti sono saliti 1,2 milioni. Stati Uniti, India e Brasile hanno individuato, all’interno dei propri confini, la metà delle positività globali. Gli States, più colpiti in assoluto, contano 10,1 milioni di infezioni e più di 238 mila morti. In India, invece, i contagi registrati ammontano a 8,5 milioni, con circa 127 mila decessi dall’inizio del monitoraggio. Il Brasile, infine, ha meno casi totali del Paese asiatico, 5,6 milioni, ma più vittime, oltre 162 mila.

FRANCIA

Ludovic MARIN / AFP | Parigi, Francia

Solo la metà dei francesi è disposto a farsi vaccinare

Un sondaggio portato avanti da Ipsos Francia ha fotografato il livello di fiducia dei cittadini nel vaccino anti-Coronavirus, annunciato ieri dall’azienda Pfizer essere «efficace al 90%». Secondo lo studio, soltanto poco più della metà della popolazione, il 54%, si dice pronto a farsi vaccinare. La restante, invece, si è detta scettica. La notizia è aggravata dal fatto che, dalle cifre della ricerca, emerge come la percentuale dei francesi disposti a vaccinarsi è in continua diminuzione: ad agosto era di 5 punti superiore, al 59%.

BULGARIA

EPA/VASSIL DONEV | Bulgaria, Sofia

Record di decessi nel paese: +106 in 24 ore

La Bulgaria ha registrato un record di morti legati del Coronavirus: +106 nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime nel Paese sale così a 1.771. A oggi ci sono 51.922 casi attualmente positivi e 4.004 pazienti ricoverati, di cui 270 in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece i nuovi contagi, in Bulgaria ieri se ne sono registrati altri 3.816. I tamponi effettuati sono stati 8.826, e la percentuale di test risultati positivi è stata del 42%. Il totale dei contagi registrati fin dall’inizio del monitoraggio è di 78.976. La maggior parte dei nuovi positivi si è registrata nella capitale, a Sofia, che conta circa due milioni di abitanti (su 7 milioni totali): +1403. Il bilancio dei casi di infezione fra il personale medico sanitario è salito a 3.123.

ITALIA

Twitter | Una foto tratta dal profilo Twitter del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia

Zaia: «Senza lo spirito di comunità rischiamo di perdere la guerra all’epidemia»

«Siamo passati dal noi all’io. E così rischiamo di perdere la guerra all’epidemia». Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha parlato in un’intervista a la Repubblica, chiamando in causa – tra le sfide della ondata del Coronavirus – anche uno spirito di unità perduto. «Si è perso lo spirito della sfida comune, quello che ha segnato l’emergenza di marzo e aprile», ha detto. «La Covid non sembra più un problema della comunità, ma del singolo che viene contagiato, del paziente che finisce ricoverato». Zaia chiede al governo di agire a livello nazionale per evitare situazioni di assembramento, ma parallelamente resta conto il lockdown: «Il lockdown sarebbe una sconfitta, la conferma che non siamo stati capaci di rispettare regole basilari».

A Torino muore una ragazza di 21 anni

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Un ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale Molinette, Torino

Domenica 8 novembre, nel pomeriggio, è morta nel reparto di terapia intensive delle Molinette, a Torino, Chiara Cringolo. La 21enne lascia un bambino di 13 mesi circa 20 giorni dopo aver sviluppato la Covid-19. Una giovane in buona salute, senza malattie pregresse, per la quale la ventilazione meccanica si è resa necessaria due settimane fa. Cringolo, in pochi giorni, aveva sviluppato una polmonite bilaterale da infezione al Sars-CoV-2.

Nonostante l’età, la donna non riusciva a respirare bene ed è stata trasferita d’urgenza, lo scorso 21 ottobre, dall’ospedale di Ivrea alle Molinette di Torino. «I medici ci dicevano che lei era giovane e che l’avrebbe certamente fatta», racconta il padre della ragazza. Il papà del bimbo, le sorelle ed entrambi i genitori della vittima, adesso, sono isolamento: tutti positivi al Coronavirus. Oscarino Ferrero, sindaco di Romano Canavese, cittadina dove risiede la famiglia della vittima, ha mandato pubblicamente «un forte abbraccio ai familiari da parte di tutta l’amministrazione comunale».

AUSTRALIA

EPA/JAMES ROSS | Melbourne, Australia

Terzo giorno consecutivo senza contagi

Una buona notizia nella lotta al Sars-CoV-2 arriva dall’altro emisfero: l’Australia, per il terzo giorno di fila, non ha registrato alcuna catena di trasmissione nella popolazione residente. Tutti i casi di positività individuati riguardano persone già in quarantena rientrati recentemente dall’estero. Adesso, il Paese sta valutando l’apertura dei confini con gli Stati asiatici, incluse alcune aree della Cina. L’ha annunciato martedì 10 novembre il primo ministro Scott Morrison, con l’obiettivo di far ripartire l’economia australiana.

È dallo scorso marzo che l’Australia ha chiuso le sue frontiere, consentendo l’ingresso solo alle persone di nazionalità australiana e a chi ha una residenza fissa nel Paese. Lo scorso ottobre, il governo ha fatto una deroga solo per i cittadini neozelandesi. Intanto, il ministro della Salute Greg Hunt, ha ringraziato gli operatori sanitari per il risultato dei zero contagi tra la popolazione residente: «Ogni giorno vediamo il contrasto tra i nostri risultati – nel fronteggiare la pandemia – e quelli degli altri Paesi. Grazie mille».

UNGHERIA

EPA/JANOS MESZAROS | Sanificazioni in corso in una scuola di Szolnok, Ungheria

Orban annuncia il coprifuoco dalle 8 di sera alle 5 di mattino

L’Ungheria ha varato un lockdown parziale che entrerà in vigore mercoledì 11 novembre. È stato lo stesso premier, Viktor Orban, a comunicarlo alla Nazione attraverso un video su Facebook. Come cambierà la vita dei cittadini ungheresi domani? Innanzitutto, su tutto il Paese ci sarà un coprifuoco dalle 8 di sera alle 5 di mattino, durante il quale si potrà lasciare la propria abitazione solo per motivi di necessità. Chiuderanno ristoranti e bar. Per le scuole superiori e le università è stato disposto l’obbligo di didattica a distanza.

Ancora, il governo ha deciso di vietare qualsiasi riunione con numero di persone superiore a 10. Gli eventi sportivi continueranno a disputarsi, ma rigorosamente a porte chiuse. Si interromperà anche l’attività di palestre, piscine, musei e teatri. Per fronteggiare le perdite economiche, il governo estenderà agevolazioni fiscali alla filiera travel and tourism. Il piano disposto dal governo deve essere approvato dal parlamento ungherese e sarà in vigore per 30 giorni.

