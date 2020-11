Preoccupa la situazione delle scuole tedesche, in quarantena anche 30 mila insegnanti. In Russia il numero di vittime totali sale a 31.593 dall’inizio della pandemia. Attesa la terza ondata in Giappone

La pandemia di Coronavirus ha provocato al momento, oltre 51,5 milioni di persone in tutto il mondo, secondo l’ultimo monitoraggio diffuso dalla piattaforma della Johns Hopkins University. Il totale delle vittime ha quasi raggiunto quota 1,3 milioni. La “classifica” dei paesi più colpiti vede ancora in testa Stati Uniti, India e Brasile, che insieme raccolgono la metà delle persone risultate positive in tutto il mondo. Sono più di 10,2 milioni i contagi registrati negli Usa, oltre 239 mila i decessi. Oltre 8,6 milioni sono le infezioni ufficiali in India, e oltre 127 mila vittime. Il Brasile registra quasi 5,7 milioni di contagi e i morti sono quasi 163 mila.

GERMANIA

EPA/Haypung Jeon| Berlino, Germania

Lockdown-salame per “fette” della scuola

Sono 300 mila gli studenti e le studentesse in quarantena attualmente in tutta la Germania a causa di Covid-19. Con loro, anche 30 mila insegnanti: a comunicarlo è l’associazione federale insegnanti secondo quanto riporta la Bild. La Germania – un paese con 40 mila scuole, 11 milioni di studenti e studentesse e 800 mila docenti – ha scelto di tenere le scuole aperte il più possibile, con didattica in presenza per evitare eventuali ricadute negative su sviluppo e apprendimento a chi va a scuola.

Questo tipo di isolamento viene definito lockdown-salame, dato che coinvolge “fette” del mondo scolastico. Anja Karlikzek, ministra dell’Istruzione federale, ha spiegato di essere favorevole all’utilizzo delle mascherine in classe fin dalle scuole elementari. Si tratta di una decisione dibattuta, che secondo i sondaggi trova d’accordo quasi la metà dei tedeschi.

RUSSIA

EPA/Yuri Kochetkov | Mosca, Russia

432 vittime e 19.851 nuovi casi in 24 ore, sotto osservazione Mosca

Record di vittime positive al Coronavirus in Russia da ieri: sono 432 decessi accertati, e questo numero è il più alto registrato in 24 ore fin da quando è cominciata l’emergenza sanitaria. A comunicarlo è, dice l’agenzia Tass, il centro operativo nazionale anti-Coronavirus. Nel paese il numero di vittime totali sale così a 31.593. Appaiono in diminuzione, invece, i nuovi casi registrati: dopo che per gli ultimi cinque giorni hanno sempre superato quota 20 mila, sono scesi a 19.851 nelle ultime 24 ore. Quasi 5 mila tra questi – per la precisione 4.477 – sono stati registrati nella Capitale, Mosca. Il totale dei contagi nel paese dall’inizio dell’emergenza è di 1.836.960.

GIAPPONE

EPA/Kimimasa Mayama| Tokyo, Giappone

1.284 nuovi contagi in 24 ore. Quasi 2 mila i decessi totali

Altro che seconda: in Giappone sta arrivando la terza ondata di Coronavirus. Sono 1.284 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, che porta il totale a 111.222. I decessi salgono a quota 1.864. L’allarme è stato lanciato dalle autorità sanitarie, scrive il Guardian. La speranza di Yoshihide Suga, il premier, è che il paese riesca a ottenere un totale di vaccini che possano essere sufficienti per tutelare tutta la popolazione. Nel frattempo sono in salita i contagi quotidiani di Covid-19: stanno infatti diminuendo le temperature, e poi c’è il fattore spostamenti interni, alla luce di una campagna di promozione del turismo da parte del governo.

BRASILE

EPA/Joedson Alves | Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, a Brasilia, Brasile, 9 novembre 2020.

Quasi 6 milioni di contagi, ma il presidente brasiliano: «Tutti dobbiamo morire»

Quasi 163 mila morti, si diceva, e 5,7 milioni di contagi per il Brasile. Eppure il presidente Jair Bolsonaro non molla e non accenna minimamente a cambiare registro. Questa volta minimizza con parole precise: il Brasile, dice, deve «smettere di essere un Paese di femminucce». «Mi dispiace per i morti, mi dispiace, ma tutti dobbiamo morire un giorno. Qui, tutti dobbiamo morire», ragiona pubblicamente il presidente. «Dobbiamo smettere di essere un Paese di femminucce e affrontare di petto la pandemia».

Intanto si apprende che il decesso, nel paese, di un volontario per la sperimentazione del vaccino contro Sars-Cov-2 della casa farmaceutica cinese Sinovac è stata un suicidio e non sarebbe in alcun modo collegata con un problema del farmaco (l’Agenzia di vigilanza sanitaria aveva fermato i test a causa di «un evento avverso grave»). Il governatore di San Paolo, Joao Doria, aveva fatto sapere che le prime 120 mila dosi del vaccino candidato della cinese Sinovac sarebbero state distribuite entro il 20 novembre nel paese.

ITALIA

ANSA/Ettore Ferrari| Il presidente della Lazio e consigliere federale, Claudio Lotito, arriva in via Allegri per il Consiglio federale della Figc, Roma, 9 novembre 2020.

Riprocessati i test dei giocatori della Lazio: Strakosha positivo

Emergono nella notte i risultati dei tamponi riprocessati dall’ospedale Moscati di Avellino sui giocatori della Lazio: un centinaio di test effettuati dal centro Futura Diagnostica controllati su richiesta del perito nominato dalla procura nell’ambito dell’inchiesta che vede indagato Massimiliano Taccone. Futura Diagnostica è il laboratorio che il 6 novembre scorso ha effettuato i controlli sugli atleti della Lazio in vista del match Lazio-Juventus.

Alcuni dei risultati: tampone negativo confermato per Immobile e Lucas Leiva. Strakosha invece risulta positivo a Covid-19: era risultato negativo con Futura Diagnostica e poi positivo nei test dei laboratori Synlab e Campus Biomedico.

La notizia è stata riportata dall’Ansa nella notte, ma la procura smentisce, sottolineando che allo stato attuale il lavoro sui tamponi non è terminato. Non solo: i test, spiegano, sono collegati a un anonimo codice a barre: non è quindi possibile che l’esito sia già stato collegato a un’identità.

VENEZUELA

EPA/Miraflores press | Il presidente venezuelano Nicolas Maduro (C) a Caracas, Venezuela, 10 novembre 2020.

Il presidente promette: in primavera al via la vaccinazione di massa

Una massiccia e gratuita campagna di vaccinazioni contro il Coronavirus. A prometterla a partire dalla primavera, in particolare dall’aprile dell’anno prossimo, è Nicolas Maduro. Il presidente del Venezuela si definisce «ottimista». «Ho calcolato che potremmo essere in condizioni per iniziare ad aprile una vaccinazione di massa in Venezuela in modo gratuito, sicuro e diretto», spiega Maduro in televisione. Il paese, con 30 milioni di abitanti, conta al momento quasi 100 mila casi (95.149 ufficiali) e 830 morti, e Maduro rivendica di avere fermato la curva. Eppure Human Rights Watch con altre organizzazioni internazionali non sono convinte di questi numeri.

I vaccini in arrivo in Venezuela sono quelli della Russia e della Cina. Un mese fa il presidente aveva parlato di dicembre e gennaio per l’inizio della vaccinazione, con l’arrivo del farmaco dai suoi due principali alleati a livello internazionale. Maduro spiega che il vaccino verrà dato in prima istanza a chi ha già altre sindromi, insieme a persone anziane, a chi insegna, e al personale medico e infermieristico.

Sputnik V, invece, il vaccino in sperimentazione in Russia e su cui tanti dubbi sono stati sollevati dalla comunità internazionale, è stato inviato in scorta a ottobre in Venezuela per avviare una sperimentazione su 2 mila volontari: tra loro c’è anche Nicolas Maduro Guerra, il figlio del presidente. Sperimentazione che, assicura Maduro, sta andando «molto bene».

