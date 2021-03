Sanremo 2021, intervista ad Aiello: «All’Ariston porto il sesso tossico» – Il video

«Spero di fare una gran bella figura». Aiello è uno dei big del Festival di Sanremo: all’Ariston, quest’anno, porta il brano Ora che racconta «la confusione di un ragazzo che dichiara a se stesso di aver sbagliato, di essere stato uno stron*o, di aver commesso un suicido d’amore e che, nel farlo, parla del sesso speciale, liberatorio, tossico e curativo». Aiello non vede l’ora di salire sul palco: «Qui tira un’aria speciale, a tratti limitata e limitante. Noi artisti siamo blindati, se ci affacciamo vediamo poche persone e comunque mascherate», aggiunge. Un periodo non facile per il giovane cantante che, durante il lockdown a causa del Covid, ha sofferto molto: «Ho passato gran parte del tempo da solo. Devo ringraziare ancora una volta la musica che mi ha salvato, non avrei resistito. La mancanza di abbracci mi avrebbe ucciso». Aiello si dice «orgogliosamente terrone», essendo originario della Calabria, «un luogo spigoloso e sfortunato che ha tanti problemi, dalla malasanità al malaffare». Ma al quale è profondamente legato. Il 12 marzo, tra l’altro, esce il suo disco, Meridionale, un omaggio alla sua terra dalla quale «è costretto a vivere a distanza per questioni di opportunità da ben 14 anni».

