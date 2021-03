Sanremo, i premi speciali: vincono Colapesce Dimartino, Willie Peyote, Madame ed Ermal Meta – Il video

Non solo i Maneskin. Ecco gli altrI riconoscimenti assegnati nell’ultima serata

Nella finale del Festival, Colpesce Dimartino con il brano Musica Leggerissima conquistano il Premio “Lucio Dalla”. Il titolo è stato assegnato grazie ai voti della Sala Stampa Radio-Tv-Web, con 21 preferenze su 98 votanti. Seguono gli artisti siciliani Ermal Meta con 12 voti e Annalisa con 8.

Il Premio della Critica va, invece, a Willie Peyote, in concorso con il brano Mai dire mai (La locura). Il rapper torinese vince il premio intitolato a Mia Martini con 21 voti su 64 testate chiamate a esprimersi. Dietro di lui, Colapesce Dimartino, con 13 preferenze, ed Extraliscio con Davide Toffolo, con 6 voti.

Madame conquista il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, grazie alle parole d’amore contenute in Voce; mentre Ermal Meta ottiene il Premio “Giancarlo Bigazzi”, ottenendo il favore dei musicisti dell’orchestra per il miglior componimento musicale con il brano Un milione di cose da dirti.

