La fiera dei parenti sul palco (alla faccia di Gassmann), Da Vinci che vince mentre scoppia la guerra e la Pausini a intermittenza: i meme della finale di Sanremo

L'ironia social sull'ultima serata del Festival

La 76esima edizione del Festival di Sanremo si chiude tra musica, (tante) standing ovation e inevitabilmente molti meme. Perché se è vero che il palco dell’Festival è il tempio della canzone italiana, è altrettanto vero che, da anni, l’Ariston ha una seconda platea, quella dei social. Durante la serata finale del 2026, X, Instagram e TikTok sono stati un controcanto ironico a ciò che accadeva in diretta. Tra i protagonisti dei meme della serata c’è stato senza dubbio Alessandro Gassmann. L’attore, padre del cantante in gara Leo Gassmann, aveva scritto ieri sui social che «gli rodeva il cu*o» essere l’unico parente a non essere salito sul palco. Apriti cielo. Durante la finale, praticamente ogni artista che aveva un genitore o un parente in platea ha finito per trascinarlo sotto i riflettori. Scelta tenera, certo, ma per i social un assist irresistibile. Tantissimi post hanno scherzato su quanto gli hanno fatto altrettanto «rodere» quei continui inviti sul palco.

Gli abiti di Conti e Pausini

Altro momento diventato virale è stato il cambio d’abito di Carlo Conti. A un certo punto della serata, il direttore artistico è tornato sul palco con un completo totalmente bianco, impreziosito da un papillon nero. Quando si è posizionato accanto al trio delle conduttrici del prefestival, una vestita di rosso e le altre due di nero, i social sono impazziti. «Carlo Conti con le Las Ketchup», ironizza un meme. E non è finita. In molti hanno notato una certa somiglianza tra l’abito bianco del conduttore e quello spesso sfoggiato dal cantante (e vincitore del Festival) Sal Da Vinci. «Grande omaggio di Carlo Conti: si è vestito da Sal Da Vinci», si legge in un altro meme. A scatenare la fantasia degli utenti è stato anche l’abito finale di Laura Pausini con le luci a intermittenza. In tanti ci hanno visto, ad esempio, un albero di natale. Infine, c’è chi ha fatto notare con un’amara ironia che nel bel mezzo di un’altra guerra in corso, quella tra Israele-Usa e Iran, gli italiani ballano sulle note di Sal Da Vinci.

Tutti i meme

