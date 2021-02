Sanremo 2021, la Rai ha deciso: niente pubblico all’Ariston e stop agli eventi esterni. Ecco il protocollo di sicurezza

Niente pubblico dal vivo al teatro Ariston, stop agli eventi esterni e alla presenza a Sanremo di programmi collegati. La Rai ha messo a punto il protocollo di sicurezza per il Festival, che sarà inviato domani 2 febbraio al Comitato tecnico-scientifico (Cts). Già il ministro della Cultura, Dario Franceschini, si era opposto alla presenza del pubblico. E il direttore artistico Amadeus, che in un primo momento aveva valutato di lasciare l’incarico, si è deciso ad andare avanti lo stesso, pur dicendosi convinto che la platea vuota penalizzi lo spettacolo.

La Rai, nel corso di una riunione con lo stesso Amadeus, ha esaminato i vari scenari possibili per lo svolgimento del Festival di Sanremo ai tempi del Covid-19. E ha ritenuto che la 71esima edizione «debba concentrarsi esclusivamente sull’evento serale al teatro Ariston». L’azienda ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico «per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione». Non sono inoltre previsti eventi esterni e la presenza a Sanremo di programmi collegati al Festival, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna. In questo modo la Rai «intende produrre il massimo sforzo per realizzare un Festival in sicurezza e portare lo show ai suoi telespettatori nel rispetto del mondo della musica e della sua storia».

Leggi anche: