Classe 1987, Simone Avincola è uno dei nomi più promettenti della scena cantautoriale romana. A 21 anni pubblica il suo primo Ep di inediti, cui farà seguito nel 2014 Così canterò tra vent’anni e nel 2015 KM28. Ma la sua carriera artistica non si ferma alla musica, tant’è che nel 2013 al Cinema America di Roma presenta il suo docufilm Stefano Rosso – L’ultimo Romano, che gli farà conquistare il Premio MEI Cinema. Nel suo percorso artistico ha incrociato alcuni grandi maestri della cultura musicale e culturale italiana come Riccardo Sinigallia, Freak Antoni degli Skiantos, Paolo Giovenchi, Fiorello e Edoardo De Angelis. Dopo anni trascorsi a sperimentare nuove sonorità, nel 2019 pubblica il singolo Tra poco, cui fa seguito Un rider. Nel 2020 pubblica Miami a Fregene il cui video, diretto da Phaim Bhuiyan, conquisterà il David di Donatello 2020 come miglior regista esordiente. Nell’edizione del 2020 di Sanremo Giovani venne battuto dagli Eugenio in Via di Gioia, ma al Festival di quest’anno è pronto a competere nella categoria Nuove proposte con Goal!.

Il significato di Goal!, spiegato da Avincola

«Goal! è la visione di un panchinaro – spiega Avincola -. Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo ritrovati a essere dei panchinari e a guardare gli altri giocare. La metafora della mia canzone è l’idea che prima o poi ci si possa ritrovare inaspettatamente a entrare in campo al novantesimo minuto per giocare la propria partita e, magari, capovolgere il risultato. È quel sentimento di riscatto che inseguiamo tutti i giorni prendendo la rincorsa da lontano».

Il testo di Goal! di Avincola

Voglio stare bene

Stare bene e basta

Ma io giro la testa

E tu giri la pasta

E le padelle scintillano

E i nostri cuori si bruciano

Smettila di cucinare

Ti prego, smettila di cucinare

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Voglio un gran finale

Come certi film in tv

Tu che mi stringi la mano

E poi ce ne andiamo

E non torniamo più

Sarebbe bello finire così

Come fanno in quelle scene lì

Lei che non si sente sola e ride

Ecco i titoli di coda: Fine.

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai?

Magari faccio goal! Magari

Il video di Goal! di Avincola