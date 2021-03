Sanremo 2021, la classifica ufficiale della seconda serata vs la classifica di Open

Con le esibizioni della seconda serata del Festival va a chiudersi la prima classifica ufficiale di questa prima tranche di Sanremo. Al momento, si è espressa solo la giuria demoscopica, mentre nelle prossime serate la classifica continuerà a mutare grazie al voto dell’Orchestra, della Sala Stampa e, ovviamente, del pubblico da casa con il televoto. Al termine della seconda serata, la classifica dei 26 Big in gara ha visto la volata sul gradino più alto del podio di Ermal Meta, mentre al secondo posto troviamo Annalisa, e al terzo Irama. Poco fuori dalla zona podio in quarta posizione c’è Malika Ayane, cui fanno seguito Noemi, Fasma, Francesca Michelin e Fedez, Lo Stato Sociale, Willie Peyote e al decimo posto Francesco Renga. Fuori dalla prima – temporanea – decina, troviamo poi Arisa, Gaia, Fulminacci, La rappresentante di Lista e i Måneskin, che si trovano al quindicesimo posto. A scendere: Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band, Colapesce e Dimartino, Coma_cose, Extraliscio con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Al ventesimo posto c’è invece Madame, al ventunesimo Gio Evan, al ventiduesimo Orietta Berti e al ventitreesimo Random. Chiudono la classifica Bugo, Ghemon e Aiello.

Ben diversa la classifica parziale della redazione di Open. Sul podio vola Lo Stato Sociale in prima posizione. A seguire, sempre sul podio, i Måneskin e La rappresentante di Lista. Quarto posto per Willie Peyote, quinto per Colapesce e Dimartino, sesto per Ermal Meta, settimo per i Coma-Cose, ottavo per Francesca Michielin e Fedez, nono per Orietta Berti e decimo per Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band. Gli Extraliscio e Davide Toffolo salgono all’undicesima posizione, seguiti da Annalisa alla dodicesima, Bugo alla tredicesima, Madame alla quattordicesima e Fulimacci al quindicesimo posto. A seguire, in rapida successione: Noemi, Ghemon, Malika Ayane, Irama e Fasma. Le ultime sei posizioni, al momento, sono occupate da Gaia, Arisa, Francesco Renga, Gio Evan, Random e Aiello. Ma con la terza serata dei duetti e delle cover tutto può cambiare.

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

